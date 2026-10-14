14 OTT 2026
dibattiti

Presentazione del Rapporto di Previsione Confindustria

CONVEGNO | - Roma - 10:30 Durata: 1 ora 23 min
A cura di Luciana Bruno
Organizzatori: 
Centro Studi Confindustria
Player
Presentazione del rapporto: Alessandro Fontana (Direttore Centro Studi Confindustria).

Intervengono: Giulio Tremonti (Presidente Commissione Affari esteri della Camera dei deputati, Fratelli d’Italia), Sissi Bellomo (Giornalista per Il Sole24Ore), Gregorio De Felice (Chief Economist Intesa Sanpaolo), Valentina Melicani (Direttrice Luiss Research Center for European Analysis and Policy), Claudio Borghi (Senatore, Lega, Commissione Bilancio), Raffaele Nevi (Deputato, Forza Italia, Commissione Agricoltura), Vinicio Peluffo (Deputato, Partito democratico, Commissione Attività produttive).

Conclusioni Lucia Aleotti (Vice Presidente Confindustria per il Centro Studi).

Modera Andrea Bignami (Caporedattore SkyTg24).

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Perfetto, allora stiamo per cominciare.
Non sarò certo io impedirvi se siete fuori a bere un caffè, di definirlo, ma, se volete rientrare, è il momento migliore, allora.
Benvenuti a tutti, benvenuti da me, ma soprattutto dà il Centro studi di Confindustria alla Lanterna, siamo e il rapporto di previsione ogni sei mesi e Confindustria presenta i suoi dati, una cosa che dico spesso quando mi capita di presentarli è che,
Ed è assolutamente positivo, è che ci azzecca, quasi sempre direi che questa volta la cosa positiva è che non sanno azzeccato, perché l'ultima volta le previsioni erano abbastanza negative, purtroppo non erano solo quelle del Centro studi di Confindustria nelle previsioni di tutti gli uffici, studi anche governativi e invece per fortuna l'Italia ha mostrato una resilienza maggiore di quello che temevamo e quindi, per una volta, Alessandro
Non hai diciamo, non hai trovato il numero giusto, ma penso che tu sia contento che le cose siano andate così, rimane il fatto che sette mesi fa avevamo lo stretto di Hormuz quasi chiuso e ancora li stiamo forse un filino più aperto di prima abbiamo e poi dopo ce lo faremo raccontare dai colleghi anche del sole il petrolio a 100 dollari al Ballet al barile l'inflazione è tornata purtroppo a salire,
Giorgetti ha detto che dobbiamo stare tranquilli con i conti ancora per un po', poi Borghi ci racconterà che magari riusciamo a fare qualcosina in più, ma sempre quella è la situazione.
Oggi vedremo la situazione in quattro passaggi prima i numeri del rapporto, poi uno sguardo sull'Italia e l'Europa con il presidente Tremonti, qua in prima fila l'analisi degli esperti e infine, visto che siamo alla vigilia della legge di bilancio, avremo anche il confronto con la politica e le conclusioni ovviamente saranno della Vicepresidente Aleotti cominciamo dai numeri dal titolo che il Centro studi ha scelto per questo rapporto
Che è qua dietro di me per far crescere l'Italia, fronteggia bene, quindi avete il sole contro anche voi nel senso, quindi allora, per far crescere l'Italia a fronteggiare gli Sciacca internazionali e rafforzare le imprese, chiama sul palco, Alessandro Fontana.
Il Presidente del Centro, Studi Fronteddu
Alessandro
Prego, chi ti lascio al centro, vuoi un microfono, eccolo,
Oltretutto c'è tutto.
Allora?
No, no, io sono un microfono a questo lo spostiamo.
Allora abbiamo un po'di slide che possiamo mostrarvi.
Partiamo con la slide 1 e partiamo quindi direttore da lontano, cioè partiamo dal mondo,
E una cosa che abbiamo notato che con le guerre, con i dazi ci si aspetterebbe un commercio mondiale molto più in difficoltà, e invece nei primi sette mesi dell'anno stiamo vedendo questi dati, gli scambi hanno superato del 9,5% il livello del 2024,
Più del doppio della produzione industriale c'è un tema, però, se guardate qui a trainare c'è l'Asia, la Cina, sempre Asia, gli Stati Uniti, l'Europa là in fondo, perché siamo rimasti fuori.
E si sostanzialmente diciamo che intanto buongiorno a tutti, sostanzialmente siamo rimasti fuori perché in questo momento il grosso traino degli scambi mondiali viene dalla filiera esiti e rispetto a quella noi in questa fase non domandiamo e non offriamo beni esiti come Europa e di conseguenza rimaniamo fuori d'altra parte.
Va detto che, tuttavia, diciamo la leader, la leadership tecnologica in nella filiera esiti richiede investimenti massicci in ricerca, innovazione, competenze, cosa che Stati Uniti e Cina hanno fatto basta, fanno abbastanza bene, fanno circa 1.000 miliardi l'anno di di di di investimenti in ricerca a parità di potere d'acquisto, noi come Europa, ne facciamo circa 600
Quindi questo gap lo stiamo Chiamparino, poiché all'anno segnali nel tempo abbiamo accumulato un discreto ritardo rispetto a loro, non è un caso il fatto che si per vedere le multinazionali che investono farle aggredire la classifica delle multinazionali per investimenti in ricerca e sviluppo trovi le le le big tech americane Amazon Alphabet Meda,
Microsoft Apple e poi al sesto posto, trovi Huawei che, anche prima, dal punto di vista dei brevetti, per trovare un'europea dei discendere verso la parte finale della classifica delle prime 20, trovi Mercedes Volkswagen 15, comunque noi da questo, da questo, da questo ambito in questo momento siamo fuori. Credo che prima o poi, prima o poi arriverà la domanda anche da dall'Europa per per gli investimenti digitali. Quello che mi preoccupa è che è quello che mi preoccupa, è che è che in realtà avverrà la domanda, ma non avremo in quel caso l'offerta nostra e quindi di conseguenza accresceremo ulteriormente dipendenza nei confronti
Delle de delle altre. Quando parliamo di dipendenza, spesso parliamo di una dipendenza anche da dalla Cina e penso che ci sarà un'altra slide a questo punto da da mostrare.
Che mi è piaciuto molto, leggendo il vostro rapporto, sicuramente un rivale, ma anche un fornitore nel senso è un rapporto complicato, molto complicato, questo con la Cina, perché in realtà noi alla fine di fatto compriamo dei beni che in questo momento riusciamo a comprare soltanto dalla Cina e quindi diciamo da questo punto di vista sarebbe un primo importante nostro fornitore, ma dall'altro lato però poi la Cina vende in Europa dei beni che in realtà però mettono in crisi Gram una discreta,
è un po', diciamo, alcuni settori per noi sono molto importanti, ne cito soltanto due, l'automotive, il tessile, abbigliamento e pelletteria su cui noi siamo, siamo leader, quindi sicuramente è un rapporto molto complicato. Va detto che in questa fase
Noi abbiamo, diciamo, la Cina ha una, ha una potenza produttiva straordinaria e a questa non corrisponde una domanda interna altrettanto adeguata, il che significa che il e la loro crescita dipende molto dalle esportazioni, quindi in questo momento hanno, diciamo, si trova nella situazione in cui hanno convenienza a vendere,
Però hanno convenienza anche a mantenere dei buoni rapporti con noi. Quindi forse è il momento in cui ancora ci possiamo permettere di, diciamo, di trovare in qualche modo una un modo per una partnership con la Cina, per far sì che non nuovo non nuocere troppo a noi e non in qualche modo limiti. La loro supremazia produttiva e questo è un pochino significa anche per noi rafforzare la difesa commerciale significa appunto lavorare una partnership commerciale e poi, vista a loro, anche crescita molto forte nell'ambito dell'ICT. Silvia anche forse e cercare di canalizzare in modo adeguato anche quelli che sono gli investimenti che la Cina può fare in Europa, perché al momento la Cina, cioè, diciamo, possono si può venire a investire in Europa tranquillamente senza alcun tipo di vincolo. Forse su questo dobbiamo ragionare, perché non è possibile una cosa del genere. Dobbiamo cercare di far sì che, come è successo in Cina per chi è andato a investire dal dall'Europa in cui doveva costruire, deve creare delle joint venture call con o imprenditori cinesi aveva di una serie di vincoli sull'utilizzo delle componentistica locale del lavoro. Allo stesso modo, dobbiamo anche noi porre questi vincoli per far sì che alla fine utilizziamo una sorta di trasferimento tecnologico su quello che loro sanno ben fare e che in qualche modo possono venire a fare anche qui, ma lasciando i dati in Europa, facendo la ricerca che rimanga in Europa utilizzando prevalentemente componentistica europea e quota e ovviamente una parte del lavoro principalmente europeo. Questo più o un ribaltamento dei ruoli, però, effettivamente questa è la storia,
PROF son cambiate le cose dopo ne parliamo a arriviamo all'Italia e al e al numero che che poi finirà nei titoli, così possiamo immaginare a marzo, con la guerra nel Golfo cominciata, prevedevate per il 2026 una crescita dello 0,5% ed è tra virgolette. L'errore che sottolineavo prima oggi la vostra stima è all'1%, cioè il doppio. Che cosa è andato meglio del previsto e abbiamo avuto una serie di elementi alla parte riguarda proprio la previsione. Non avevamo neanche il primo trimestre del 2026, quindi facciamo sull'ultimo dell'ultimo. Tra come tu hai bisogno che ti di come noi ci stavamo tutti quanti, quindi eravamo tutti abbastanza concordi su numeri molto più pagati, invece, poi effettivo è andata molto meglio. Ora che abbiamo una serie di elementi, primo, diciamo più internazionale, e noi davamo per scontato che la diciamo, ma una certa rigidità sulla domanda di petrolio a livello mondiale.
Che invece poi abbiamo visto venir meno nel senso che è netta a febbraio, immagino immagino abbia visto un calo di oltre 5 milioni di barili di petrolio al giorno in termini di domanda e chiaramente questo bar ha seguito anche il calo dell'offerta
Dovuto alla chiusura dello stretto di Hormuz e ovviamente se la domanda se quell'offerta signora che il prezzo riesce a rimanere su livelli alti ma comunque sia ragionevoli e quindi non ha mai raggiunto l'Ipe punto eccessive e soprattutto ha allungato i tempi di gioco di disponibilità di di di petrolio, perché noi dicevamo addirittura che per l'estate avremmo rischiato di non averne più. In realtà, invece, ancora siamo qui, è ancora, abbiamo un po'di riserva il verbale di Hancock, diciamo in qualche modo abbiamo utilizzato delle riserve tutto in tutto il mondo, però, comunque sia, diciamo che l'abbia fatto, quindi questo è il primo elemento, un altro elemento, anche il fatto che noi abbiamo visto un aumento dell'inflazione, però poi se andiamo a vedere, al netto degli energetici e al netto degli alimentari l'inflazione, in realtà, ad agosto avevamo uno e 8% in Italia, che è esattamente come a gennaio, cioè si è trasferito poco l'aumento del prezzo del petrolio nei prezzi degli altri sui prezzi degli altri beni. Questo un po'perché le imprese hanno ridotto i margini, un popolo perché, in realtà
Il petrolio. Da questo punto di vista incide molto sui costi di trasporto Mammino, sull'attività produttiva delle imprese rispetto al gas, quindi un identico aumento, l'avevo provato a fare una stima, un identico aumento del petrolio e del gas in realtà, e fanno aumentare l'incidenza dei costi energetici sui costi di produzione. Meno di quasi un po'poco più di un terzo di quello che succede rispetto al gas, petrolio rispetto al gas, e quindi questo è sicuramente un altro un altro vantaggio. Poi abbiamo avuto una grossa spinta dalla parte PNRR, abbiamo chiuso il 2025 con un più 0 3 e, devo dire, la verità, di una componente importante. Erano stati Transizione. 5.0, che è stato obiettivamente una misura di successo. Alla fine abbiamo iniziato l'anno con l'altra parte degli investimenti da chiudere, che si devono essere chiuse per agosto e quindi anche quelli erano drenato. Abbiamo avuto le ZES e poi nel corso d'anno abbiamo avuto anche libere ammortamento, che anche questo si sta dimostrando anche questa è un'altra misura di successo, quindi c'è, diciamo, una serie di elementi che comunque si hanno fatto sì che la prima metà dell'anno è andata molto meglio di quello che ci aspettavamo e anche alla fine del 2025, però, è una serie di elementi.
Che in alcuni casi o finiranno rischiano di finire, alcuni finiranno di sicuro perché il Piano nazionale di ripresa e resilienza quello è quindi passiamo a livello successivo, perché nel 2027 prevedete più 0,6%.
Quindi
Non più l'1%, c'è una frenata su quale ipotesi poggia questo 0,7 allo? Dunque, noi qui abbiamo una serie di elementi che stanno peggiorando, che era questo quello che dicevi, tu non tanto la fine del PNRR, noi la vediamo più che altro nelle nostre e nella societario, perché un'ipotesi diciamo di base, che noi utilizziamo in tutte le previsioni che facciamo, è che le nostre previsioni sono alla legislazione vigente e di conseguenza lo rinchiudono nella legge di bilancio, ma in questo caso l'includiamo neanche le clausole che sono state già approvate. Che pesano per 29 miliardi Guadalupi e bellissime miliardi in due anni sono circa 14 miliardi un po'più di 14 miliardi l'anno che comunque, poiché non sappiamo ancora come verranno utilizzati, non riusciamo neanche a metterli nelle nello scenario
Possiamo, diciamo augurarsi che qualcosina fa assolutamente diciamo che quelli uniti alle risorse ancora residua del PNRR che venivano già, diciamo
Diciamo spese verranno spesi nei prossimi tre anni, quindi il 2027 28 e 29, sostanzialmente nel 2027 di no, non avremmo uno scalino tra la fine del PNRR, il male e il 2027 Love cominceremo a vedere qualcosa nel 2028 e poi nel 2000 nel 2029, quindi dicevo, è in realtà la prima ipotesi. È questa la seconda ipotesi che è centrale e che sostanzialmente noi ipotizziamo che, come ha annunciato dal presidente americano, con la fine diciamo, dopo le elezioni di midterm, si riesca a sistemare e a chiudere la guerra in Iran e nel Golfo e che quindi dall'inizio del prossimo anno riaprano, diciamo, un ripartano riparte alla normalizzazione dei transiti attraverso lo stretto, questo questa ipotesi per noi è centrale, perché perché significa che noi, sul prossimo anno, vediamo una progressiva e graduale riduzione dei prezzi del petrolio? I prezzi del gas, finiremo il 2027, sostanzialmente con un prezzo in che idem il petrolio identico a quello di gennaio del del 2000 del 2026. Quindi questa è l'ipotesi abbastanza forte e, d'altra parte dice cosa succederebbe qualora questo non accadesse è ovviamente il mondo sarebbe molto diverso, perché i prezzi, i prezzi degli energetici, potrebbero continuare a salire. Le riserve sono gradualmente, son gradualmente molto ridotte e quindi rischiamo che nei prossimi mesi ne avevamo fatto una stima che si rimaniamo con i transiti medi di di di Hormuz di settembre e rimaniamo con,
Una domanda, la domanda attuale, cioè se la domanda non scendere la domanda di parole a livello mondiale non scende noi per maggio abbiamo esaurito le riserve a livello globale e quindi andiamo a riduzione della domanda di base, quindi e questo fa che ovviamente farebbe crescere i prezzi ovviamente le ipotesi, dietro anche a questa ulteriore ipotesi, diciamo, qualora non fosse verificata quella che noi abbiamo dato delle previsioni e comunque sia molto forte, però questo per dare l'idea che in realtà è decisiva la riapertura e la normalizzazione dei transiti
Comunque, possiamo dire che in questo 2027 sul 2027 molto diciamo di questo dato verrà migliorato probabilmente con la prossima legge di bilancio di cui poi dopo, tra l'altro, parleremo direttamente con con i politici, ma restiamo sull'energia perché appena detto è il.
Il rapporto, diciamo, lo vede come la più grande vulnerabilità del dell'economia italiana. Ho visto un po'di calcoli Branch,
126 dollari, in media l'anno la crescita del 2027 si azzera e purtroppo non è nemmeno un dato così incredibile nel senso che noi adesso, nello scenario, si arrabbiava 75 quest'anno abbiamo fatto, diciamo nel 2026 più o meno, siamo su 94 e 95 media, questo l'abbiamo messo proprio per vedere simulare che sarebbe successo.
Se dovessimo avere il il bel Brenta, 100 a, diciamo a questi CIPE quale cifra diciamo, qual è il livello al quale cifra che azzera la crepa si azzererebbe la gricia e questo Piovene un livello, mentre comunque storicamente alto perché sarebbe in media d'anno quindi significa che per fare un 126 Edison e Fai 170 180 il punto a 170 180 e quindi insomma a livello molto alto ETS, allora conoscete benissimo del sistema europeo delle quote di emissione tra il 2005 e il 2025
La le emissioni sono scese del 43%,
Che è anche un dato positivo. Però negli stessi anni hanno chiuso 386 impianti, sono 19, l'anno e diciamo già sono quelle chiusure valgono il 48% del calo che abbiamo nominato prima, quindi metà delle emissioni che non facciamo più lo abbiamo fatto chiudendo delle aziende che non penso che fosse lui l'obiettivo principale degli ETS. Cosa succederà quando le quote gratuite verranno azzerate? Allora sì, diciamo, diciamolo, partiamo da da da, diciamo, dalla legge, diciamo il meccanismo. Questo di riduzione delle emissioni a livello europeo ha avuto degli effetti importanti sul settore, sul settore energetico e lì ci è stato, diciamo, è stato avviato un processo di effettiva di carbonizzazione che ha prodotto delle industrie interruzioni di emissioni importante qui parliamo di manifattura sulla manifattura. Gli effetti sono molto più confusi, cioè non sono affatto e diciamo no, non è necessità, cioè non è. Non è per niente chiaro che effettivamente questi effetti siano stati positivi. Quello che citavi poco fa tu abbiamo avuto una riduzione del 43% delle emissioni dal 2005 al 2025 e poi se però andiamo a vedere la metà di queste istituzioni si è avuta grazie alla chiusura di imprese e quindi avere insomma e dell'altra metà, tra l'altro, una buona parte potrebbe essere anche attribuibile alla riduzione dei volumi produttivi. Anche di chi è rimasto aperto c'è chi tuttora produce potrebbe non per effettivamente sembra, per riduzione. Non riusciamo a farlo perché i diciamo? I dati della Commissione non ci consente di avere per ciascuna delle imprese in Ets non ti dai dati di volumi i volumi produttivi, però in realtà il sospetto c'è, perché se vedi le stesse e diciamo i settori a cui di cui fanno parte quelle imprese, vedi che c'è stata una compressione dei volumi di produzione e quindi probabilmente questo riguarda anche le imprese nettezza e quindi c'è un'altra parte che viene da lì, per giunta anche la successiva stretta, quella prevista per i prossimi anni, che è la l'eliminazione delle quote gratuite e la progressiva eliminazione delle quote gratuite. Abbiamo provato a vedere che cosa succede sui bilanci delle imprese, che sono in ITS. Ne abbiamo circa i 255 imprese manifatturiere in ETS
Abbiamo provato a vedere a simulare se quelle quote le dovessero acquistare sul mercato, anziché riceverli averli gratuitamente quando li acquistano sul mercato ai prezzi, l'abbiamo fatto tutto ai prezzi del 2024, prendendo anche, diciamo, le imprese di Trieste nel 2024. Queste diciamo il 18% di queste imprese che son 46 imprese avrebbero un ebitda negativo ebitda negativo significa che sostanzialmente in un periodo diciamo meglio, evidentemente ti porta alla chiusura, quindi questo per dire che anche la stretta al momento,
Eh eh eh, sicuramente ai beni, avrebbe questo questa stretta ebbe potrebbe aver un impatto importante sulla sulla sulla manifattura. No, chiudo con la seconda metà del titolo, quello in cui parlavamo di rafforzare le imprese è un periodo.
In cui diciamo si parla spesso di piccole bello allargamento, anche della platea, del delle imprese artigiane, non ti voglio infilare in questa questione che non ti riguarda, diciamo poi dopo me la cavo da solo, rimane però il fatto che invece voi state dicendo l'esatto contrario cioè imprese più grandi permetterebbero all'Italia,
Di avere una resilienza estremamente maggiore. Ti chiedo quindi cosa serve per far crescere le imprese italiane d'Italia e di capitale, allora il dunque la la custodia dimensionale spesso platea abbiamo sottovalutata dal punto di vista, lo dico parlarono di dibattito, anche scientifico, ma anche economico, perché in realtà effettivamente, se noi ve li diamo le nostre imprese e le le idee suddividiamo per classi dimensionali, vediamo che dalle piccole alle grandi sono tutte più produttive di tutte le corrispettive e tedeschi, francesi spagnoli. Quando andiamo sulle micro, vediamo che lo siamo meno di tutti quanti gli altri, poiché noi però su 4 milioni e 700.000 imprese diciamo questo, ecco il dato Istat ufficiale
E poi c'è dentro, ovviamente, anche chi è proprio imprenditore e diciamo le le ditte individuali, insomma quindi gran parte, però se prendiamo questi numeri non ne abbiamo circa 265.000 sopra i 10 dipendenti e questi son tutte più produttive sono quelli che poi alla fine mandano avanti il Paese, allora questo queste imprese qui in realtà noi quello dobbiamo fare è cercare di far sì che la base produttiva si sposti sempre più verso verso, diciamo, la dimensione più elevata perché evidentemente è quella che ti consentiva per i guadagni di produttività.
Come farlo. Questa è la domanda, sicuramente vanno vanno, va vai, vanno supportate il più possibile le imprese che vogliono crescere, questo parlo in termini di investimenti, anche in termini di di contesto di contesto. Diciamo di del fare business quindi senza il proprio contesto, anche di e dal punto di vista burocratico e quant'altro, cioè che renda più ah già piacevole all'impresa piccola riuscire a crescere,
Fra l'altro elemento noi, quello che su cui stiamo lavorando molto, a creare anche un ecosistema favorevole alle aggregazioni. Noi abbiamo
Circa la la la diciamo l'età media degli imprenditori, delle piccole imprese, delle piccole imprese manifatturiere e over 60 okay e la metà degli imprenditori di delle piccole e over 60, quindi significa che avremo davanti nei prossimi anni una discreta transizione genera il solito, quindi quello che è importante quello è un'occasione può essere un'ottima occasione, potrebbe essere un danno enorme perché potremmo perdere in fase produttiva ma invece se riusciamo a farla correttamente,
E creare appunto, un un un contesto favorevole alle aggregazioni, potremmo ritrovarci con un tessuto produttivo più spostato verso l'alto e questo ci consentirebbe appunto di avere, diciamo, di guadagnare, taglia e quindi di essere più produttivi proprio non mi ricordo più produttività significa anche più crescita del PIL, perché quella va automaticamente cresce il Pil e anche salari più alti, quindi è tutto un meccanismo e insieme,
Poi l'altro tema, eppure quello però di evitare a cui accennavi tu cioè, secondo me una delle degli elementi
Importanti, e però anche a livello diciamo legislativo, rimuovere il più possibile gli ostacoli. Diciamo quei fattori che rendono conveniente rimanere piccoli e questo è il senso. Se ti conviene rimanere piccole, difficile spingere per diventare certamente e ne abbiamo moltissimi di questi elementi in senso che e cioè perché il piccolo va bene, ma con la prospettiva di diventare un'impresa sempre più grande e quindi l'idea è quella che tutta questa agevolazione è perfetto per darti, la possibilità di crescere, rafforzarsi e poi, una volta che sei grande esci fuori da questo, da questa diciamo un meccanismo di agevolativo. Se poi questo non succede in strutturalmente, diciamo rimane vincolo. Forse qualche domanda ce la dobbiamo fare, quindi su molti di questi vorrei la una una, una ci sono c'è un lavoro di Banca d'Italia di poco tempo fa che citava la flat tax per gli autonomi come la principale elemento diciamo, di di vincolo, alla al, al rimanere vincoli per le imprese. Tu hai citato prima la riforma delle artigianato, anche quella va esattamente nella stessa nella stessa direzione che spinge verso su mantenere sempre più piccole le quantomeno frena. Se si finirà chissà ieri, rimane cresce dentro la soglia, poi non ti conviene più andar fuori perché ti rimane troppo conveniente. Rimane il sottosoglia, quindi dipende dove mettere l'asticella, ma insomma, comunque sia quello chiaramente l'accelerazione che ti spinge a rimanere piccoli. Grazie direttore
Grazie a te.
Scalini sono di qua
Allora?
Dai numeri allo scenario, per allargare lo sguardo, abbiamo con noi chi di globalizzazione di Europa e di debito comune scrive discutere da più di vent'anni, do il benvenuto al professor Giulio Tremonti.
Per trovato mette al centro presidente della Commissione affari esteri e comunitari, alla Camera dei Deputati quattro volte ministro dell'Economia e delle Finanze, anzi il primo ministro dell'Economia italiano, perché è stato lei ad accorpare i due Ministeri precedenti, il suo ultimo libro è Guerra e pace allora, presidente, ah no no, è Tolstoy mio è guerra o pace,
è vero o no?
Allora Val
è colpa mia, avevo scritto guerra o pace, comunque anche Tolstoi allora, presidente, due cose
Il rapporto che abbiamo appena visto con col direttore Fontana ci dice che l'Europa è rimasta fuori dalla crescita degli scambi mondiali, anche della rivoluzione digitale lei ha ricordato che abbiamo 1400000 pagine di Gazzetta Ufficiale Europea le ha messe in fila, ricordo che una volta m'aveva detto quanto era in in chilometri della 300 chilometri,
Sono tanti 61 e poi, citandola, ha detto che in questo ambiente giuridico uno come Guglielmo Marconi finirebbe in galera, allora le chiedo di ricordarci perché metterebbe non lei, diciamo l'Europa Marconi in galera e da dove si parte per cambiare l'Europa.
Io credo.
In un anno fatale per l'Europa è stato il biennio fatale 92 e 94 nel 94 i quattro Edda.
E da lì l'avvio della globalizzazione nel 92 Mastretta il trattato di mazzette straordinario o comunque ha avuto effetti importanti dall'atto della moneta, ha avuto effetti opposti dall'atto delle regole di mercato l'euro poi avere varie idee, ma fondamentalmente c'è e quello che è stato un suicidio delle coppe dall'atto del mercato io ricordo quei tempi,
I padri ti dicevano, l'Europa si è unita, I col Mac diventeremmo il modello per un mondo che è a sua volta entra col 4 Edda nel mercato, è stato l'opposto. L'Europa non è stato il modello per il mercato che si sviluppava con criteri e regole totalmente diversi, anche per la vetta senza regole. Io in Cina non ho visto il cartello antitrust, non ci sono i divi per la verità ormai non c'è più neanche in America, e non ci sono i divieti di aiuti di Stato. È iniziato un delirante criterio percorso di costruzione di regole per il mercato
E ho detto, sono più o meno 400 chilometri lineari l'altro giorno l'ultima regola sull'altezza dei gradini nei comparti ferroviari.
E questo ci ha oggettivamente drammaticamente spiazzato, e questa è la realtà che ci porta
I vetri della serra perfetta europea sono stati infatti da da da da fuori, lanciando pietre e in qualche modo, impedendo.
L'ideale funzionamento del mercato europeo e da dove si parte per rimediare?
Ve li manderei a casa un po'di gente okay.
Ne ha detto detto, ha detto francamente io allora non sono tocca a me fare la difesa dell'Europa oggigiorno, allora io credo
Tante guerre e abbiamo fatto in Europa questa è una guerra che farà l'Europa ricordo nel 2003 gli americani ci avevano detto, ci avevano detto, non c'è, solo l'Atlantico, ci sono, c'è un altro oceano Pacifico, dovete spendere sulla difesa sull'Atlantico nel 2003 ne sms italiano c'era la proposta di emettere eurobond per la difesa.
Naturalmente fu tutto totalmente negativo 20 anni dopo vuol dire che le idee in salita ma camminando a 20 anni dopo abbiamo e gli Eurobond per la difesa, il no più intelligente, fu espresso dal cancelliere inglese, che disse io voto no, perché questo sarebbe nation building.
È nation building, l'idea della difesa dell'Europa in questi termini è il principio per inciso.
Ci sono nel nel Manifesto di Ventotene, un testo proibito nell'area del centrodestra e, in effetti, quello che.
E criticato fortemente a Einaudi, ma l'incipit è straordinario, io non so che va fumavano a Ventotene, ma nell'agosto del 41 per macht, alle porte di Mosca, il manifesto scrive.
Il mondo stava America, Europa e Asia, non c'era la cena e dicevano l'Europa dovrà avere unione federale d'estati politica estera e di difesa comune e tutto il resto i singoli Stati.
Non abbiamo fatto per vent'anni la politica estera, difesa comune, ma.
Troppo sotto è stato l'opposto, però questo è il momento storico del ritorno delle Volta e credo che sia il momento difficile dire quando, dove e come io credo e penso che sia necessaria una classe dirigente diversa, la.
La la l'ultimo rapporto della Fontaine lenti e c'è abbiamo scoperto l'anno prossimo,
Sono 70 anni dal Trattato di Rho.
Ma chiude dicendo noi a Roma per rifare l'Europa, riuniremo le menti più brillanti, esercizio che io eviterei, ma se guardi la foto del Trattato di Roma è in bianco e nero, ma sono uomini.
Se guardi, le foto attuali sono gite aziendali e in viaggio premio sono foto colloqui, ma non ti danno l'idea di comunque l'Europa vera e sarà un percorso complesso, ma certamente il tempo drammatico che ci abbiamo lo accelera presidente, veniamo allaccino la citata anche lei ne parlavamo prima col direttore Fontana che ce l'ha descritta come una,
Rivale agguerrita, ma anche un forte dibattito già in prima fila, vede esatto, la squadra un po'mi preoccupa.
Allora dicevamo Cina, sì, da una parte un rivale dall'altra, però è un fornitore essenziale di cui al momento non possiamo fare a meno un decimo di quello che l'Italia importa arriva da lì, lei usa spesso un'immagine, quella del tavolo a tre gambe non immagina diciamo un equilibrio che non preveda anche la Cina oltre all'Europa e gli Stati Uniti,
Fra l'altro lei nel 2009, diciamo è andato a fare una lezione, la, in Cina, alla alla Scuola centrale del Partito comunista cinese, come deve comportarsi oggi l'Europa con la Cina, ma?
Sì, si è avverata la profezia di Sant'Elena Napoleone dice quando la Cina si sveglierà, il mondo tremerà non così drammatico, oggettivamente la Cina buttò una professione, entra nel 4 e nel 2000 ancora ricordo, 2008 2009. La Cina era considerata un gigante economico ma ancora non rilevante in termini politici oggetto della benevola attenzione dei colleghi americani che tuttavia,
Nel 2009 fu invitato per una lezione alla Scuola centrale del Partito comunista cinese.
Luogo del potere in Cina non contano il governo o il Parlamento conta la scuola perché la ideologia?
Il presidente Ursinia metteva foto.
Il la fase sul tavolo a tre gambe nella disse il presidente della Scuola allora giallo, vicepresidente della Repubblica, attualmente è il presidente della Repubblica e disse un tavolo per essere stabile deve avere almeno tre gambe America, Europa, Cina, questa è l'adesione che avevano allora è la visione che hanno ancora pu diventati da allora anche un gigante politico e non solo economico.
E credo che, dal loro punto di vista, sia oggetto di interesse e di convenienza questo equilibrio, per inciso, raccontò un recente episodio parlamentare, anzi, in Cina andiamo come Commissione.
Difendiamo in qualche modo il Mercosur, che è stata una grande operazione politica dell'Europa unita, e gli ha in qualche modo un po'scardinato il meccanismo monetario dei Becks, però gli abbiamo detto per consolazione, vedrete che la Russia diventerà alla costa Bielorussia, Brindisi, e cioè di avere il potere della Cina vada a quella parte sta girando sulla Checco su quelle rotte e corrisponde a una riduzione della.
La Russia può ancora fare la guerra, però fondamentalmente hanno un drammatico declino demografico, i vecchi muoiono più dei giovani che terribile e poi ha un prodotto interno lordo che oggettivamente assoluta, quindi la Cina, 2, la Russia, 2 ancora un po'per l'umanità, la follia di tante persone ma fondamentalmente,
Lo scenario è quello in questo scenario, l'Europa può avere un ruolo centrale fondamentale, non tanto per via che siamo bypassati dall'arte comma per via che siamo a fronte dell'Africa o delle Afriche, che può essere un luogo di enorme progressiva sviluppo, presidente, l'ultima prevenire scenari no no.
Fra l'altro diciamo.
Il Piano Mattei riguarda l'ultima gamba del tavolo, perché abbiamo parlato d'Europa, abbiamo parlato della Cina e UE sono ovviamente gli Stati Uniti,
Un decimo dell'export italiano va negli Stati Uniti e, cosa che abbiamo visto nel rapporto del Centro studi, i dazi non lo stanno riducendo, vuol dire che c'è una domanda di beni italiani che non è dipendente dal prezzo e alla Dusty, allora.
Nelle ultime settimane abbiamo visto uno scontro importante sul gasolio più di una volta negli ultimi mesi abbiamo pensato che la NATO fosse in difficoltà e lo è a tutti gli effetti lei ha detto che il punto non è uscire per quanto riguarda l'Unione europea, l'Europa dalla NATO ma che l'Europa abbia un'identità politica europea e anche lanciato.
La ha rilanciato, diciamo, Lab, il problema è quello che diceva Kissinger no, sì, sì, ho capito, ma chi chiama, nel senso, qual è il numero di telefono per capire con chi parlare in Europa, che cosa deve dire oggi l'Europa a Washington per essere ascoltata?
L'Europa deve
Non è tanto un problema di Washington, è un problema di Europa, noi oggettivamente, io non so quando in che termini, ma fondamentalmente l'Europa diventerà un'entità politica, quella delle tra gambe è un'immagine di shipping, mai un'immagine che trovi nel Manifesto di Ventotene sarà il nostro futuro dipende molto da noi certamente,
C'è stato un drammatico problema e c'è un drammatico problema di classe dirigente o di spirito politico divisione.
Nel 2005 ha scritto un libro intitolato Rischi fatali.
Prendete che so il rapporto con la Merkel importava Ennio.
Già l'altra prima importava energia dalle vostre a basso costo e esportava prodotti di alto valore in Cina adesso è esattamente l'opposto, non c'è l'energia da una parte e arrivano i prodotti dall'altra parte, c'è stata una serie di errori sconfinati io ho cercato ai nostri tempi ricorda il presidente Berlusconi ma,
Tutto è andato assolutamente degradando, volete un'immagine la iconografia 2019 Francoforte cambio delle consegne tra i due governatori della BCE entrante e uscente, stando sul palco e si auto complimentano la ragazza dice siamo gli eroi del tempo presente, suscitando qualche dubbio, ma in platea ad applaudire ci sono tutti i capi di Stato e di governo europei ma voi aveste visto Adenauer De Gaulle, De Gasperi applaudire ai banchieri è avvenuta questa drammatica mutazione, questo transfert di potere dalla politica alla finanza,
A sua volta, alla Finanza lo ha ceduto agli oligarchi della rete, l'elemento tra l'altro non voglio sembrare pessimista, ma se guardate il grafico della finanza è terrificante.
Cioè sale dal 2012 sale in verticale senza limiti addizionato da cripto, sviluppato con gli ultimi attori del The land dell'artificiale, ma fondamentalmente non s'è mai visto nella storia che le curve del Pilson piatte e quella della finanza sale in B e continua.
Voi sapete perché si dice pecuniario da piccola, perché la ricchezza lo era, la piccola e sulle antiche monete impressa alla moneta, la faccia da pecore e la pecora impazzita.
Questo è un punto che non riguarda solo l'Europa, ma da una parte helicopter money, dall'altra parte, whatever it takes whatever Mistakes, Carlo Marx a 10. Il tasso zero sarà alla fine del capitalismo, non aveva incontrato a quelli del Berchet che han fatto il tasso sottozero, quello è il vero grande rischio che a tutto il mondo non solo l'Europa però ripeto da noi i,
I problemi che ci sono l'ambiente, l'industria potevano all'Europa.
Tocca a me dirlo, ma temo che sia così.
Politica al centro, anzi politici, ma certi politici al centro, il professor Giulio Tremonti, grazie.
Allora, visto che ci ha raggiunto il presidente Emanuele Orsini, mi fa piacere chiedergli di salire sul palco, immagino spero che voglia dirci qualcosa o comunque non è che si viene qua senza dire niente, io ho il microfono che pende, ecco la coda del resto prego,
Ti Lascio vieni vieni, cosa, come si dice, comunque non vorrai mica delle domande felice ed è tutto, non era previsto, quindi va be'intanto buongiorno a tutti grazie Lucia, grazie Alessandro, grazie a tutta la struttura, tutti i vicepresidenti presente vedo Luigi Abete grazie anche a Giulio Tremonti il fatto che,
Insomma, amico Giulio che ha ha chiuso, mi sono appena sono arrivato qui, chiedo scusa se è arrivata in ritardo, ma condivido tutte le ultime cose che ha detto.
Piuttosto saluto tutti saluto anche la parte politica presente tutte le autorità e quindi non è che dobbiamo fare qualche vuoi che facciano cioè dimmi un po'no, perché cercando di fare questo prima, quindi io Miss voi mi attacco a un po'di cose che che credo che comunque come centrosinistra Ds,
No, va be'adesso, allora vado a ruota libera, beh, intanto credo che, come come consuetudine che oggi è il Csc Centro studi che ha preso la presentazione insomma 2 2026 un per 100, la stima allo 0,06 per il 2027, poi speriamo, visto che l'Italia è sempre riuscita a dimostrare meglio di quello di quello che è e mi immagino che comunque noi faremo la nostra parte come al solito, io credo che comunque siano accentrati i veri grandi problemi, no, il vero grande problema che comunque si concentra ancora sull'energia perché
Gli shock che possono derivare ancora sul sui costi energetici per la fine dell'anno o l'anno prossimo è il tema, il capitolo principale mi devo dirvi latino sono un po'in ritardo su tutto, perché ho ascoltato il presidente del Consiglio al Senato nel parlare di energia devo dire la verità ho molto apprezzato perché è quello che noi stiamo dicendo da un po'da quello che mi risulta, a breve dovrebbe riuscire anche il decreto bollette, quindi questo sarebbe una,
Sollievo per le nostre imprese. Si è parlato di ETS, mi collego un po'quello che diceva Giulio prima Tremonti sul fatto che comunque la speculazione finanziaria sull'ETS ha mandato fuori scala, ovviamente, il costo dell'energia. Ancora oggi oggi il presidente del Consiglio ha anche detto che mi ha fatto piacere, perché è una cosa che diciamo un po'e che comunque il prezzo dell'energia non può essere presa dall'ultima centrale che diciamo è rilasciata energia perché è collegato al costo del gas, quindi quello più alla sempre, la parte più alta, io Summa molto apprezzato oggi, devo dire queste parole attuiamo le faccio, faremo sicuramente alla nostra parte oggi
Abbiamo visto che i primi nove mesi dal dai dati più 35% confronto la Germania e il rischio, come dicevamo prima che lo shock energetico possa portare quello zero, sei a zero l'anno prossimo, quindi PNRR, che comunque dai dati ho visto che comunque ha dato uno 0,5%, perché abbiamo saputo spendere bene quei denari, quindi bene, a un certo punto di vista, però, dobbiamo porci anche alla domanda cosa succederà subito dopo nel alla fine del PNRR, quindi anche qui da un po'lo diciamo, mettiamo, mettiamo in condizioni di fare questo piano, paese no che possa attrarre i fondi pazienti che hanno questa capacità, perché questi 440 miliardi che possono essere messi a disposizione ovviamente con un reddito, per poter fare continuare a fare cose che quello che abbiamo lanciato in assemblea a maggio, che sono
Comunque, inerenti alla crescita, alla scuola, alla sanità, io credo che questo sia fondamentale ancora per dare quegli strumenti a questo Paese per essere il Paese che merita.
Anche attrarre quei denari diciamo dei cittadini italiani, che sono sui conti correnti, che non sono investiti, quindi riuscire a fare in modo che comunque questa capacità finanziaria possa essere messa in campo, una domanda che l'ho visto che, considerato che ho questa occasione il centro studi fa le previsioni a legislazione vigente quindi l'ha fatto senza che a poter diciamo immaginare la spinta eventuale che la manovra che si sta pensando in questo momento potrebbe dare,
E quindi, forse, se c'è un momento in cui possiamo chiedere al governo qualcosa per aumentare le previsioni del Centro studi e è questo che cosa dovrebbe fare ora, è logico continuare sugli investimenti vengo anche adesso da un'altra assemblea degli Stati generali di tutti i consulenti diciamo Confindustria promo che va pop va proprio verso quella direzione io credo che in un momento, ma,
Fammi dire Andrea noi domani mattina saremo a Bruxelles proprio per sostenere, ovviamente, le nostre istanze.
Mi collego anche questo perché secondo me sono molto correlati il fatto che comunque oggi l'Europa è un grande bivio deve dare una grande risposta a quello che sta succedendo, perché, come diceva prima Giulio i giocatori oggi sono Cina e Stati Uniti e Stati Uniti e Cina e io lo dico tutte le volte perché non mi voglio mi voglio ripetere, ma non mi voglio scordare il fatto che comunque l'Europa sta facendo da arbitro solo con il fischietto dobbiamo smettere di fare l'arbitro col fischietto, dobbiamo smettere di essere quelli che comunque fanno regole, ma dobbiamo giocare la partita. Oggi non è in grado l'Europa di giocare la partita perché purtroppo, quando noi chiediamo debito
Europeo. Non chiediamo debito europeo per fare le ciclabili, ma noi chiediamo debito europeo per quelle nuove industrie e per mantenere quelle catene del valore delle industrie che sono ancora comunque presente in Europa. E la voglio declinare, poi puoi venire a rispondere a cosa chiede la legge di bilancio, perché vedete se oggi noi abbiamo delocalizzato una parte di industria di base che è un grande errore, abbiamo scelto tecnologie di cui non avevamo, mi voglio ripetere, non avevamo ovviamente noi la tecnologia, non abbiamo fatto ricerca e sviluppo sulle nostre tecnologie per raggiungere quei target, perché abbiamo tolto quella parola che si chiama neutralità tecnologica, dando un grande vantaggio, un paese come quello della Cina, dove fa una politica oggi dello 0 30 del 30% in meno
Dove ovviamente ci mette in condizione di mettere i nostri prodotti fuori scala, io stamattina il primo messaggio alle 7 e un quarto, l'ho ricevuto da chi fa allestimenti.
Allestimenti che dicevi allestimenti non è auto allestiti, dice io, sto perdendo tutte le gare, parliamo di allestimenti nelle fiere, cioè, quindi non stiamo parlando di una catena industriale di automobili sulle fiere, con prezzi da aziende cinesi di un meno 40%. Allora io dico, ci dobbiamo difendere e quindi da quando noi io parlo di catena del valore dell'industria europea, che ormai sta rischiando di diventando Pearl alcuni pezzi di componentistica dentro la nostra industria di prodotti cinesi, perché noi non abbiamo sviluppato quella catena del valore perché l'abbiamo trascurata perché non avremmo investito come Europa, io dico li l'Europa deve fare debito pubblico per poter tornare a essere competitivo, perché se dall'altra parte c'è qualcheduno perché il WTC o nasce per quello nasce per darci una responsabilità sociale e ambientale che sia condiviso e comune, ma se questa non esiste, come possiamo pensare di noi noi di competere confronto, questi colossi, che comunque in ogni modo ci mette in difficoltà, quindi rimettiamo al centro l'industria e l'abbiamo lasciata anche un po'per colpa nostra. L'abbiamo lasciata
Lontana, io credo che oggi questo sia da mettere subito e da domani noi parleremo anche di questo al centro c'è ovviamente TS accessible, cioè tutti quei capitoli che sono fondamentali e l'energia c'è l'industria, c'è 1000000 di lavoratori persi nel 20 e 5 e quest'anno la previsione di 2 milioni di lavoratori persi,
A fronte di comprare prodotti da altri da altri continenti vengo all'Italia, l'Italia, io credo che dobbiamo continuare a spingere sugli investimenti che siano materiali e immateriali, perché oggi sempre di più vediamo che comunque la parte materiale è legata moltissimo alla parte immateriale vediamo cosa succede sull'intelligenza artificiale però a quello dobbiamo anche collocare alla terza gamba la formazione,
Io capisco che l'immateriale per la politica si è difficile da due, da dare, di andare a a dare dimensione, fece come sto spingendo, spendendo i soldi per l'immateriale parole immateriale oggi diventata quella parte per far andare alla parte materiale perché quel telefono giustamente che tutti noi abbiamo in mano di costo a quanto a di valore, no il 50% 40%, tutto il resto sono le applicazioni che gli girano sopra e quello che si riesce a fare con quel telefono, quindi va da sé che sul materiale dei nostri stabilimenti funzione deve essere comunque quella parte. Poi vengo anche qui, quando si parla di intelligenza artificiale, che quindi parliamo di materiali scusate, se spazio scusa andremo poi mi taccio perché volevo venire solo fare un saluto
Penso, noi tutti abbiamo stabilimenti dove abbiamo, non si nasce domattina per lo stabilimento, per il giorno dopo si cresce no da piccola impresa, si parte magari dal garage. Faccio l'esempio di chi è partito dal garage per i telefoni fino a diventare una grande impresa, ma se io già quattro stabilimenti faccio un luogo, l'ultimo sarà perfetto, tecnologicamente avanzato, digitalizzato, pronto per l'intelligenza artificiale, pronto per avere un dato pulito da chi l'intelligenza artificiale, la faccio sondato pulito ma lo stabilimento, il penultimo che è un po', diciamo, è messo bene Digest digitalmente, quello io devo andare di digitalizzare del tutto i primi due ancora. Devo fare ancora più investimenti, quindi spingere ancora sugli investimenti, perché se vogliamo il dato finito pulito e avere un'intelligenza artificiale che ci può aiutare sulla produttività che suoni lì le nuove industrie del futuro, noi dobbiamo renderci digitalizzati tutti, cioè tutta la catena del valore
Quindi questo è un capitolo Austria, 6.0, ma chiamiamolo col nuovo Papa non cambiamo più misure che usiamo, le misure che ci sono che sennò dopo andiamo in palla, noi non ci capiamo, io ci mettiamo altri sei mesi per poterle affrontare, teniamo le misure buone, facciamoli andare quelle, diamogli continuità, riempiamo le, ma non cambiamo più misure perché sennò diventa un problema e io credo che altro capitolo importante e anche, ovviamente, il capitale umano perché,
Noi dobbiamo sulle nuove industrie, vengo all'Europa, poi l'Italia, faccio un ragionamento un po'più complesso, non può essere l'Europa che non ha unicorni sui satelliti unicornis sugli umanoidi, un ricordi sull'intelligenza artificiale, perché tanto noi saremmo brevissimi sulla fisica Leahy noi saremo i più bravi perché noi riusciamo in ogni modo a mettere essendo pragmatici a tali problemi ma il vero tema che quando noi carichiamo quello che abbiamo inventato sull'orizzontale è fatto dagli altri, li stiamo regalando tutti i nostri dati. L'Europa deve fare debito pubblico per avere unicorni e, ovviamente, che si catalizza i propri dati europei
E questo per noi è fondamentale sugli umanoidi, quando andremo caricare i nostri dati, stiamo regalando a qualchedun altro le nostre informazioni.
Chiudo dicendo mi hai chiesto scusa che ho perso per che cosa vorreste, che cosa vorrebbe Confindustria, diciamo, ho detto che questo, se c'è un momento in cui possiamo chiedere qualcosa alla legge di bilancio, sicuramente stanno pensando ad est e, per amor, beh Giorgetti ha dato una risposta quindi devo dire,
Il fatto che abbia detto che, comunque, verrà potenziata e continuata l'iperammortamento. Noi va bene. Come dicevo prima, aggiungiamo gli della parte immateriale che è fondamentale per la formazione, sulla parte, ovviamente, quella che dicevo prima delle aggregazioni. Oggi il problema della produttività è un tema, il divario è quello, noi sui grandi siamo poco sotto la media europea i medi sono superiori alla media europea, il problema che abbiamo con le piccole imprese e microimprese. Dobbiamo metterle insieme, dare aggredito, agevolazioni fiscali, perché le aggregazioni possono funzionare perché chi si mette insieme? Abbiamo visto anche che nelle piccole imprese il problema è che abbiamo chi le governa, che è grande e abbiamo un problema di camion in via Nazionale, qui dobbiamo mettere in condizioni che possono essere aggregate, acquisite e quindi quello incrementerebbe la produttività. Sono quelle che hanno più problema anche sulla digitalizzazione e quindi per poter fare quella trasformazione. Poi è ovvio che il tema del patrimonio ci sono un altro elenco di lista però io credo che oggi sembra doversi concentrare sul capitale umano, continuiamo e mettiamo a terra al Piano casa, perché uno dei temi per essere attrattivi è sicuramente per se vogliamo ottenere i nostri giorni nel nostro Paese i giovani comunque io sono formati che magari vanno all'estero ma non tornano. Il problema nostro è il saldo negativo di quelli che non tornano. Il nostro problema è che per fare saperli attrarre abbiamo bisogno di quattro cose, uno di dare merito all'interno le nostre imprese e quindi alla scalabilità, e noi rifare in modo che all'interno di nostre imprese i giovani possono prendere comunque e fare cose di di governance. Secondo, che i nostri giovani c'è un tema di salari, non mi nascondo, noi lo abbiamo detto il giorno 1 usiamo tutti e ho visto che stiamo facendo una legge, ma un accordo sulla rappresentanza, utilizzando il contratto più rappresentativo e quando usano il nostro, vuol dire che gli altri devono conti venire verso il nostro, quindi vuol dire che noi in poi i compiti a casa li abbiamo fatti, facciamoli tutti,
Sul fatto della Edil saper attrarre la casa è un tema, perché vediamo che dove c'è più lavoro c'è più concentrazione, dove c'è più concentrazione, mancano case, un costo sostenibile e l'ultima cosa chiudo che se i giovani noi, perché poi non è solo la formazione alta formazione, ma dobbiamo continuare a insistere sui timbri degli ITS, sui temi della specializzazione perché ancora di più in un mondo che comunque va verso la digitalizzazione le competenze, abbiamo bisogno di formare le nostre persone, questo è quello che noi stiamo chiedendo
Il presidente di Confindustria, grazie a voi, scusate l'intrusione, ma non osa Lucia grazie dell'intrusione.
Grazie dell'intrusione, invece, allora.
Abbiamo visto i numeri, abbiamo allargato lo sguardo, abbiamo sentito il presidente di Confindustria, adesso li mettiamo alla prova da tre punti di osservazione diversi i mercati dell'energia e delle materie prime, l'ufficio studi di una grande banca all'università che studia la politica industriale europea quindi Sissi Bellomo, giornalista del Sole 24 ore è la responsabile della sezione materie prime ben trovato assiste,
Gregorio De Felice dove vuoi
Il chief economist di Intesa, Sanpaolo e Valentina mai linciarli professoressa venga di.
Ah, no, volevo stringerti la mano.
Direttrice della Louis Eros Centre for European Airlines Analysis and policy, allora Gregorio De Felice, parto da lei, parto da te.
Abbiamo appena visto i numeri del del Centro Studi, buona resilienza dell'economia italiana, effettivamente, nonostante gli shock, cosa può essere fatto per trasformare questa che a tutti gli effetti possiamo, direi, una minor vulnerabilità della nostra economia in una leva che strategica per consentire, diciamo a,
Stabilmente tassi di crescita più elevati, perché l'assessore non possiamo tutte le volte sorprenderli, sì, le previsioni grazie innanzitutto buongiorno a tutti le previsioni del Csc sono abbastanza simili alle nostre e mi soffermerei su una variabile che è molto importante.
Ossia quella dei consumi delle famiglie.
La resilienza c'è, dobbiamo trasformarla in una leva strategica per lo sviluppo consumi delle famiglie, il team guidato da Alessandro e prevede un forte calo nel 27 dall'1:01 di quest'anno allo 0 5. Allora, tra i vari temi che riguardano
La bassa crescita e ne ha fatto un cenno Emanuele Orsini proprio nel nel finale, parlando dei giovani, dei salari, eccetera, è chiaro che tra i tanti temi c'è quello dei del basso livello dei consumi, è il basso livello dei consumi, è legato a un trend della produttività complessiva attenzione non del manifatturiero ma complessiva dell'Italia che non è soddisfacente nel confronto con altri Paesi europei, quindi bene la riduzione del cuneo, la la, la, la, l'ampliamento del,
Della fascia di reddito da 50 60.000 però ecco, ci vuole qualcosa di più, ci vuole qualcosa di più, ci vogliono stimoli per aumentare la produttività delle imprese e ricordo la situazione è molto diversa tra il manifatturiero, dove la produttività comunque cresce ma quella del del del commercio, dei servizi e delle libere professioni della pubblica amministrazione ha una tendenza decrescente quindi poi il livello, il problema rimane e rimane lì allora stimoli alla produttività, visto che parliamo di Legge di Bilancio, Andrea
Credo che non si possono più fare anche per i vincoli di bilancio che abbiamo, non si possono più fare interventi a pioggia, devono essere interventi molto più selettivi e mirati.
E che abbiano l'obiettivo di un incremento della produttività, allora ricordiamoci che un incentivo viene pagato dal dal, dall'età, dal da noi cittadini, quindi in cambio vogliamo un beneficio, un beneficio in termini di crescita, di occupazione, di riduzione delle disuguaglianze e così via. Quindi e poi ci torno su questo l'altro tema e Emanuele le chiamava le nuove industrie, io lo chiamerei settori strategici ad alto valore aggiunto, il che non vuol dire dimenticarsi di tutto il resto, ma vuol dire a creare degli degli strumenti a favore di quei settori, come può essere possono essere ad esempio il baio tech, la robotica, l'intelligenza artificiale
è la space economy e guardo Giorgio.
Che hanno tutti un valore aggiunto più alto e che hanno certamente un valore aggiunto per addetto più alto, quindi maggiore produttività, una.
Certa domanda crescente, e quindi se c'è qui sono valori sono settori che consentono via produttività, un livello salariale.
Più forte sono settori a elevato valore aggiunto, con quale strumento lo facciamo B una delle idee possibili è quella di modificare un po', ha la faccia e gli obiettivi del Fondo centrale di garanzia, che ha funzionato molto bene in chiave difensiva contro la pandemia, con per le imprese in difficoltà eccetera.
Farlo diventare uno strumento strategico che gioca all'attacco, ossia che garantisca?
Investimenti a favore della produttività, investimenti a favore di quei settori strategici ovviamente mai al 100%.
E di rete, ma il costo per lo Stato è grosso no, perché innanzitutto va a debito soltanto la la probabilità di default, quindi una piccola cifra, ma per questo si possono usare benissimo fondi di coesione.
Noi europei e anche italiani
No, dopo ne parliamo di questi fondi di coesione professoressa, prima però materie prime Sissi, Bellomo un applauso, però giusto.
Allora sì, si materie prime sui mercati del petrolio e del gas, li segui ogni giorno, da decine d'anni, insomma, rileggiamo tutti sul Sole, il 2 ottobre il G7 ha deciso di liberare fino a 100 milioni di barili di riserve in quattro mesi.
Sul Sole, però hai raccontato e io mi sono allarmato e qui, come me, eleggersi sole tutti i giorni tu dici che scorte di combustibile calano e c'è allarme nel senso perché le scorte sono scorte prima o poi finiscono allora che inverno deve aspettarsi un'impresa italiana sul fronte dell'energia il discorso è complicata, tu stai citando i miei articoli e tra l'altro sono indegnamente seduta tra due economisti, ma io sono solo una giornalista e scusatemi
Anch'io, ma diciamo il livello c'è la giochi avrebbe sentito chiamare Opera Studio, studio tanto studio tutti i giorni, ogni giorno cambia, citavi dei miei articoli di qualche giorno fa in cui si era chiarito definitivamente il dubbio c'era fin dall'inizio che questo questo annuncio in pompa magna di altri 100 milioni di barili al giorno dalle scorte in realtà non erano altri, ma erano rientravano sempre nel pieno di marzo quello coordinato dall'Agenzia internazionale dell'energia e si diceva che bisognava anticipare diesel e questo è vero in Europa molti
Dove dove i paesi hanno anche riserve strategiche di carburanti, cosa che invece non non è negli Stati Uniti negli Stati Uniti e custodiscono nella Strategic Petroleum Reserve, soltanto Gregio petrolio greggio, stentano a tirarli fuori, ma stentano a tirarli fuori, non perché sono brutti e cattivi perché per adesso ce l'abbiamo ce l'abbiamo in qualche modo fatta perché le forniture in qualche modo riuscivamo procurarceli perché c'è il timore ed è giusto che ci sia il timore che insomma se sei in difficoltà economiche,
Brevemente non ti vende i gioielli di famiglia e il problema è se la crisi dura e la crisi in questo caso nel Golfo Persico sta durando veramente troppo. Tutte le proiezioni degli analisti erano state, è vero o all'inizio, molto più pessimiste, si son dovute correggere in virtù di una resilienza parola brutta che mi sta antipatica, però rende l'idea e del sistema che è stata eccezionale, di nuovo ha superato le aspettative.
E però è anche vero che chiunque inseriva nei suoi scenari un orizzonte di fine di questa della crisi, di questa crisi nel Golfo Persico del blocco di Hormuz, blocco tra virgolette, perché poi non lo so, ma io lo ripeto ogni volta che ho occasione di parlare in pubblico, non c'è una saracinesca che l'Iran apre, la chiude, la apre e chiude il lo stretto di Hormuz è stato di fatto a lungo bloccato, non lo è più così tanto tant'è vero che hanno ripreso ad esserci esportazioni, anche consistenti. Ci sono modi di bypassare. Ci sono strategie tecniche con cui hanno imparato a far passare un po'più carichi dal dallo stretto e contemporaneamente a sfruttare altre rotte di rifornimento. In prospettiva, nei prossimi anni ci sono molti progetti di investimento per riuscire a bypassare ancora meglio diversificare. Il rischio è che, come tutti gli imprenditori di tutte le persone che si occupano di economia sanno diversificare il rischio è fondamentale in qualunque campo adesso abbiamo imparato. Forse abbiamo imparato che anche diversificare il rischio logistico, oltre che il rischio e delle fonti, comunque, stiamo andando avanti ad annunci politici. Anche gli annunci di Trump di del patto scellerato, fatemi dire con con Putin per mettere di nuovo diesel sul mercato e di nuovo uno specchietto per le allodole, perché la Russia non ha
L'enorme disponibilità, tant'è vero che ha vietato le esportazioni per prevenire gravissime crisi di approvvigionamento in patria, perché, è vero, le raffinerie le son state in gran parte distrutte da droni e missili.
Ucraini, che sono diventati molto precisi, molto chirurgici, sono andati davvero colpire le infrastrutture energetiche, come del resto anche la Russia sta colpendo infrastrutture energetiche, è un un enorme, è difficilissimo intreccio di questione di fronte a cui noi possiamo fare abbastanza poco e che cambia ed è fluido ogni ogni giorno bisognerebbe che finisse questa questa.
Sciagurata guerra nel Golfo Persico bisognerebbe che finisce una volta buona, son quasi cinque anni, quella tra tra Russia e Ucraina, però questi avvenimenti insieme ho paura che abbiano cambiato in maniera abbastanza permanente il nostro quadro degli approvvigionamenti e lo scenario e il modo con cui dovremo,
Organizzarsi e reagire non non tanto, vendendo l'illusione ennesima che si possa fare a meno degli idrocarburi, perché non è così e non sarà così, si può, si possono fare passi avanti che stiamo facendo ed è giusto e sacrosanto, ma non finirà la necessità di idrocarburi non finirà la necessità di altre materie prime che passano dal Golfo, bisognerà diversificare sempre di più sperare che il mondo un po'rinsavisca da questo punto di vista e insomma per
Mi
È difficile dare una risposta, stiamo a vedere una soluzione, una soluzione vera, quantomeno temporanea ci sarà quando finisce la guerra nel Golfo, e comunque non sarà una soluzione decisiva immediata perché dovremmo ricostituirla, e queste scorte, per cui per gran parte del 2027 probabilmente anche il programma di domani ci sarà una domanda extra
Che sarà necessaria è benvenuta, se vogliamo rifornire le riserve, perché quelle servono e assolutamente riconduciamo allora, professore, lasciamo i piccioni con lei, andiamo ovviamente in Europa Europa che aveva citato anche prima il professor De Felice.
Di politica europea lei parla ovviamente molto ultimamente, diciamo, e anche di risorse limitate su cui bisogna scegliere, lei ha scritto con Bontadini un lavoro che ha già la domanda nel titolo, quindi vi ha fatto metà, ha fatto parte del mio lavoro perché lei dice dove concentrare gli interventi allora le chiedo dove vanno concentrati, grazie intanto veramente un sentito ringraziamento a Confindustria e al Centro Studi per questa occasione di riflettere su questi temi così importanti per il futuro dell'Italia e del e dell'Europa.
E si diceva prima e molte cose mi trovano fortemente d'accordo, che si diceva prima della mancanza di politiche industriali che per tanto tempo ha caratterizzato l'Unione europea, e il fatto che adesso si sta un po'cambiando rotta che ci si è accorti che l'assenza di politiche industriali può significare la marginalizzazione del dell'industria dell'industria europea e,
Il problema adesso però è con, come diceva giustamente, risorse limitate dove concentrare queste queste risorse, quello che noi abbiamo un po'ho cercato di fare è individuare dei criteri, quindi partendo appunto dalla identificazione di.
Non settori strategici, nel senso che l'idea non deve essere più quella di andare a individuare i settori, ma piuttosto guardare le catene del valore e andare a vedere quali sono le parti, diciamo strategiche all'interno delle catene del del valore e il secondo e,
E i criteri qui riguardano quindi non semplicemente le dipendenze, perché parlare di dipendenze significa fare delle politiche che sono troppo estese, ma a vedere dove queste dipendenze creano problemi di crescita nel medio lungo periodo e quindi, come si diceva prima pensiamo appunto alle tecnologie del digitale pensiamo all'energia pensiamo ad alcuni comparti del de della salute, quindi i cosiddetti ecosistemi critici, il secondo punto è che anche questi sono ovviamente delle aree molto molto ampie e in cui ci possono essere dei ritardi accumulati molto forti, quindi è importante individuare la prossimità della struttura produttiva europea.
E quindi andare a concentrare le risorse dove le probabilità di successo sono più alte, e per fare, diciamo, qualche esempio se pensiamo, se pensiamo all'Italia.
Noi abbiamo delle competenze molto importanti nella meccanica, nella meccatronica, che ci danno un vantaggio comparato, potenziale molto importante in alcuni settori, anche della transizione, ad esempio energetica, sulla parte della componentistica e dei e dei macchinari, che però appunto vanno ovviamente.
E diciamo indirizzati verso queste parti della catena del valore ad alto valore aggiunto e con prospettive di crescita nel medio lungo periodo, anche perché l'elasticità della domanda a livello internazionale è più alta, il terzo criterio è quello della complessità, perché ci sono tanti studi che fanno vedere to che la specializzazione in componenti più complesse non soltanto genera maggiore valore aggiunto e maggiore produttività nel breve periodo ma amplia anche le prospettive di diversificazione nel medio nel medio lungo periodo. Quindi questi sono un po'i criteri che abbiamo proposto e andando poi a distinguere, ovviamente, ciò che può essere fatto a livello nazionale da ciò che deve essere fatto a livello a livello europeo.
Lì ci sono iniziative importanti come quelle delle degli Ipcei, che guardano appunto a settori diciamo, a tecnologia molto complesse, da batterie alle microelettronica, l'idrogeno, dove le imprese italiane partecipano e il problema è ancora una volta che è molto rischioso passare dall'assenza di politiche industriali a politiche industriali finanziate con aiuti di Stato nazionali perché questo pone i paesi in una situazione di forte asimmetria in base a quelle che sono le disponibilità di bilancio. Quindi gli IPCEI, ad esempio, dovrebbero poter usufruire di un finanziamento europeo di una proporzione molto maggiore, come è stato fatto in parte con Next Generation You ma con la fine di Next Generation Eu bisogna trovare meccanismi che consentano che e nelle tecnologie strategiche anche il finanziamento sia un finanziamento che derivi da da dal dal bilancio europeo, quindi o dal bilancio, oppure da fondi come come quello di Next Generation You, che vanno appunto, come sta succedendo con la diffusa in cui è in realtà quello che si diceva prima, esattamente più
Intorno dottore, lo faccio con guardando in prospettiva e guardando al gas.
I chioschi per l'Italia è, diciamo, un idrocarburo principale, perché quello su cui facciamo il prezzo dell'energia elettrica.
Ipo.
Spesso si dice non sempre però, insomma, buona quarto, purtroppo aggiungo anche il, purtroppo troppo spesso preferiscono dalla platea. Mettiamo il caso che davvero questa guerra finisca e che lo stretto si riapra parzialmente ai già ricordato tu che è aperto, ma che si riapra del tutto riaprirà del tutto, si tornerà a una situazione precedente. Cosa ci dobbiamo aspettare Enpa in parte l'abbiamo già accennato prima. No, io non credo che si tornerà esattamente alla situazione precedente. Anche anche in quel caso ci saranno degli aggiustamenti per quanto riguarda il gas effettivamente e le previsioni, ma anche per il petrolio era le stesse erano di di grandissimo aumento dell'offerta a superare di gran lunga la domanda e che quindi avrebbero portato un a un periodo di somma di quantomeno di fondamentali favorevole alla discesa dei prezzi. E ora questa guerra anche ostacolato lo sviluppo di ulteriori progetti da parte del del Qatar, che è stata
Il paese più penalizzato, perché in questo modo il mondo ha perso un quinto del ci mette il rinnovo dell'offerta di Gnl, ci rimetterà forse non troppo a ripartire, ma sicuramente ha rallentato.
E non moltissimo, ma ha rallentato lo sviluppo che aveva in programma il progetto il Qatar.
Quello che il Qatar che, tra l'altro, è importante per l'Italia, perché, mentre si dice mano, va be'Megas che va in Asia e in realtà l'Italia invece lo importa e fino a dicembre è stata prolungata la lo stato di forza maggiore no, quello che,
Quello su cui vorrei sposta spostare l'attenzione e che in generale noi non stiamo vivendo un un remake del 2022 e mi vien da dire purtroppo perché all'inizio si diceva non era un rimettere le 2 del 2022, no, state tranquilli, finirà presto, no, non è un rimette il 2022, perché e non e non abbiamo più perso non l'abbiam più tagliato, una dipendenza che era sostituibile, che era in qualche modo sia stati bravissimi a sostituire il il GAL russo gas russo quantomeno quello via gasdotti. Quello
Quello che magari sotto forma di più semplice di quello che è stato un po'più semplice, forse e temo in realtà noi stiamo vivendo una nuova epoca di coercizione economica che non è legata solo a dazi sui prodotti ma che quando vi ricordate, quando parlavamo della di di Putin, di Gasprom, chi ci faceva la guerra dei casi, il gas come arma, beh, adesso viene usato come arma un po'da troppa gente le materie prime in generale e vediamo le restrizioni all'export da parte della
Della Cina su terre rare e altri minerali critici, però vediamo anche i ricatti degli Stati Uniti, fatemelo dire perché gli Stati Uniti hanno detto no, adesso facciamo un accordo che voi accelerate questa immissione di Iris di riserve di diesel sul mercato, altrimenti noi vietiamo le esportazioni di Diesel dagli Stati Uniti e sarebbe un disastro perché,
Il diesel, gli Stati Uniti sono il primo fornitore al mondo, in questo momento è il primo esportatore e altri ricatti ci vengono fatti sulle normative europee su cui non entro nel merito le normative ambientali vediamo ad esempio il è stato rinviato da un anno l'introduzione del regolamento per limitare le per per monitorare e controllare lungo la filiera con l'obiettivo di limitare le emissioni fuggitive di metano ma perché perché gli Stati,
Finiti di nuovo e il Qatar, che ha detto no, se lo fate, scordatevi le nostre forniture.
E così, cioè è inutile che ci nascondiamo, quindi è un'epoca in cui in tanti in troppi usano barriere commerciali i dazi, divieti sospensioni di esportazione, quote di importazione, come come vincolo come vincolo per per per effettuare i ricatti di questo tipo. Tornando al gas, purtroppo lo vediamo di nuovo sopra a 85 euro per megawattora e tanta roba e un massimo dal 2022 si parla tanto di scorta europee troppo basse per l'inverno, in realtà sono molto basse. Solo in Germania controllavo stamattina, perché poi aggiungiamo sempre Nama. In Italia gli stoccaggi son pieni quasi al 90%, ma ormai sono verso l'80%, anche in Francia e in Spagna no persona sono la Germania e l'Olanda, che purtroppo sono mercati di riferimento che fanno il prezzo, ma non metto subito le mani avanti perché manipolano il prezzo di Amsterdam in maniera diabolica, perché quello è un riferimento riferito a quello snodo
Di di infrastrutture di approvvigionamento e il prezzo si fa ad Amsterdam, non perché ce l'hanno imposto agli olandesi, il prezzo si fa ad Amsterdam perché quello era lo snodo principale sul mercato europeo ai tempi della Russia e ai tempi in cui l'Olanda era un grande produttore che poi ormai è diventato irrilevante. Stoccaggi vuoti in Germania, stoccaggi vuoti in Olanda, soprattutto, influenzano moltissimo il prezzo che comunque fa da riferimento. C'è anche un tema di di di spread, il differenziale tra il prezzo del TTF prezzo italiano, però alla fine ci sono i trasporti che incidono. Forse possiamo discutere se un benchmark è ancora adeguato. Lo è perché il più liquido
Sono so forse parlo i termini troppo da nerd del mercato e non voglio entrare in due politici, non voglio voglio soltanto lanciare spunti di riflessione, che sono gli spunti di riflessione con cui mi confronto ogni giorno, lungi da me l'idea di di di di di esprimere opinioni politiche non è il mio mestiere il problema è che effettivamente io non non vedo benissimo,
Il mercato del gas quest'inverno speriamo che ci aiuti che il Niño che ci ha fatto tanto sudare che ci faccia avere, dopo un inverno tiepido.
E però, dall'altro lato, penso che il sistema ha mostrato una grandissima capacità di reazione nel 2 2022, adesso che è più difficile.
è sicuramente gli aggiustamenti ci sono, ecco, non bisogna sempre guardare al lato negativo delle cose e la capacità di adattamento del sistema ci ha sorpreso più volte, certo difficile pensare a un ritorno in tempi rapidi a quotazioni del gas, non dico ai 20 o meno di 20 euro a cui eravamo abituati all'inizio di questo mese.
Ah, ma forse anche tornare alla quella trentina di febbraio
Aspettiamo che ci sia quantomeno la pace nel Golfo, quindi c'è un problema di composizione del prezzo, c'è un problema di dipendenza e che poi diciamo è il problema perché è stato dipendente da qualcuno a monte.
Indipendente. Qualcun altro si è un problema anche quando questo qualcun altro è un amico, se non lo è più, è ancora peggio una forma di equilibrio a avere una contro dipendenza. Ma l'Europa diciamo non a una situazione del genere, quindi anche perché adesso dagli Stati Uniti siamo dipendenti con un grado di dipendenza simile a quello che avevamo commosso esatto prima del 2022 e ricordiamocelo e i rapporti sono quello che sono e i rapporti sono quello che sono allora dal costo dell'energia, del costo del denaro, De Felice perché qui, nel senso abbiamo la BCE che ha portato il tasso sui depositi suona la sveglia al 2,50%, voi, come centro studi di Intesa, San Paolo, vi aspettate almeno un altro rialzo e altri se lo aspettano anche di più, quindi diciamo, non siete nemmeno i più pessimisti, lo spread si allarga. Ho letto che la vostra lettura, diciamo, sono più su tensioni francesi, ma la domanda che ti faccio è che cosa si deve come si deve
Come debba affrontare il mercato un'impresa per quanto riguarda il costo del denaro nel nel prossimo futuro?
Ma il dal punto di vista della finanza si è aggiunto un nuovo problema, che è quello al di là dei rialzi dei tassi.
Io spero che la tua previsione e si è sbagliata, ma non per rivalità tra i centri di ricerca, ma per il bene dell'Europa e dell'Italia, cioè che ci siano meno di tre rialzi, come hai mostrato in una in una slide, il problema qual è eh eh eh ed è un problema che non è italiano e ma l'Italia è dentro, il problema è che oggi la
C'è un crescente rischio fiscale dovuto da una forte.
Variazione verso l'alto del debito pubblico e privato negli Stati Uniti per via delle società di intelligenza artificiale che hanno accumulato un debito di 15 di oltre 15 trilioni di dollari di debito, il debito americano continua a salire il deficit e al 6% e in Europa abbiamo il problema francese c'è, e lo spread della Spagna d'agosto della scusate della Francia ad agosto era 80. Oggi è 140 e l'Italia ne risente perché in una fase di avversione al rischio,
La situazione tra Italia e Francia è molto diversa, però l'Italia ha un problema di stock alto 138, la Francia ha un problema di deficit 6 e 2% e non ha un governo che è in grado di approvare la manovra di bilancio che dovrebbe tagliare di 50 miliardi e quindi non si sa come l'opposizione a non sembra l'opposizione in Francia non sembra disposta a negoziare. Il 18 aprile si voterà, ci sarà un nuovo governo e così via. Comunque, per farla breve, io credo che il rialzo dello spread italiano
Sia essenzialmente dovuto a un effetto contagio dalla dalla Francia, abbiamo le nostre vulnerabilità, ma insomma il governo ha tenuto la barra dritta in questi quattro anni, quelli quelli che sono quelli che sono stati quattro anni abbondanti.
E quindi non vedo un un grande problema per per l'Italia, la disciplina fiscale del del nostro governo e apprezzata all'estero, la situazione è molto diversa da quella che avemmo nel 2011, quando ci fu la crisi del debito sovrano.
Non abbiamo un peso degli Esteri così forte come come come allora e la situazione dell'Elba delle banche è completamente diversa, sono molto meno esposte al debito, sono molto più sane, eccetera eccetera, anche un po'più grande.
Va be'.
Potenzialmente ancora di più, ma insomma, però questo è un altro argomento che ho provato allora Meridiani chiudo il giro con l'obiettivo di Confindustria dell'assemblea di maggio ed era un obiettivo importante, siamo ancora lontani, l'obiettivo è quello del di una crescita del 2%, l'anno allora,
Quest'anno 1% l'anno prossimo 0 6, ma a legislazione vigente, quindi possiamo anche sperare che ci sia qualche decimo percentuale in più, rimane il fatto che il 2 è lontano, quel 2 si fa aumentando la produttività e voi avete fatto proprio degli studi confrontando la produttività italiana con quella di dei grandi Paesi europei qual è la leva che ci avvicinerebbe di più alla crescita del 2%?
Domanda difficilissima e la crescita e la crescita del 2%, però domanda ovviamente molto molto importante che che guarda anche al nostro Paese in un orizzonte, diciamo di medio e lungo lungo periodo.
E la produttività è sicuramente essenziale per generare una crescita del del 2%, ma è importante anche sottolineare, come è stato tra l'altro già fatto che dobbiamo.

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate