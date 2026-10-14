Presentazione del Rapporto di Previsione Confindustria

Intervengono: Giulio Tremonti (Presidente Commissione Affari esteri della Camera dei deputati, Fratelli d’Italia), Sissi Bellomo (Giornalista per Il Sole24Ore), Gregorio De Felice (Chief Economist Intesa Sanpaolo), Valentina Melicani (Direttrice Luiss Research Center for European Analysis and Policy), Claudio Borghi (Senatore, Lega, Commissione Bilancio), Raffaele Nevi (Deputato, Forza Italia, Commissione Agricoltura), Vinicio Peluffo (Deputato, Partito democratico, Commissione Attività … produttive).
Conclusioni Lucia Aleotti (Vice Presidente Confindustria per il Centro Studi).
Modera Andrea Bignami (Caporedattore SkyTg24).
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