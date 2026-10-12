La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora e 59 minuti.
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Rubrica
Convegno
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9:01 - CAMERA
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8:45 - Senato della Repubblica
9:00 - Parlamento
10:30 - Camera dei deputati
11:15 - Camera dei deputati
12:30 - Parlamento
13:15 - Parlamento
13:30 - Camera dei deputati
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Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dello Speciale giustizia, un cordiale saluto da Sergio Scandura, la nostra rubrica di cronaca giudiziaria proporrà all'ascolto dei due documenti due sedi diverse, la prima, un'udienza pubblica della Corte costituzionale tenuta il 6 ottobre scorso sul caso Bartolozzi Al Masri la seconda udienza, invece, ci riporta alla giurisdizione ordinaria dei tribunali nel processo di primo grado in corso di svolgimento a Potenza
Sui maltrattamenti al Cpr, al Centro di permanenza per il rimpatrio dei migranti di Palazzo San Gervasio.
Cominciamo dunque con l'introduzione alla udienza pubblica della Corte costituzionale sul caso Bartolozzi al-Masri, si tratta, lo ricordiamo, di un conflitto tra poteri dello Stato, sollevato dalla Camera dei Deputati avverso al tribunale di Roma e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che ha messo sotto indagine l'ex capo di gabinetto del ministro Nordio sul caso Al Masri per false dichiarazioni ricordiamo che,
In corso anche un processo di primo grado che, iniziata al Tribunale di Roma, che ha avuto soltanto una prima e unica udienza interlocutoria che ha sospeso l'attività di istruttoria dibattimentale, proprio in attesa della decisione della Consulta su questa.
Su questo conflitto sollevato dalla Camera dei deputati in relazione alla richiesta del collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, che cosiddetto Tribunale dei ministri alla Camera dei deputati di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione precedentemente già attuato nei confronti del ministro della Giustizia Carlo Nordio dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri mantovano nell'ambito del procedimento penale che poi è stata archiviata appunto a seguito di
Diniego di autorizzazione a procedere da parte del Parlamento in relazione alla liberazione, al rimpatrio di Osama, nei Cim, Al Masri, ricercato dalla Corte penale internazionale e
Avremo modo di ascoltare questa udienza, che riguarda una mossa della Camera dei Deputati che sta tentando di inquadrare Giusi, Bartolozzi, al tempo, appunto, capo di gabinetto del ministro Nordio.
Allo stesso livello dei Ministri, in modo che possa rientrare nel sistema di garantisce previste per i reati ministeriali e quindi anche il Tribunale dei ministri, di conseguenza, anche nella nella Ann nell'ambito delle autorizzazioni, a procedere che il Parlamento il rilascio di volta in volta, in questi casi e in questa udienza sentiremo due giudici relatori,
Francesco, Viganò che della Corte costituzionale e vicepresidente del giudice della Consulta Luca Antonini per la Camera, interverrà l'avvocato Vittorio Manes che ha ribadito, diciamo, la, la linea sul sul punto che abbiamo già discusso, nell'intento, appunto di estensione delle guarentigie ministeriali per il ruolo di capo gabinetto in questo caso la dottoressa Bartolozzi secondo Manes durante la gestione del fascicolo su Al Masri, Bartolozzi ha avuto un ruolo protagonistico,
Avendo partecipato in prima persona alle farsi valutative e decisionali della vicenda, il Tribunale dei ministri sostanzialmente avrebbe dovuto chiedere, secondo l'assunto Manes, che quella appunto della Camera dei deputati l'autorizzazione a procedere anche per Bartolozzi, in quanto.
In quanto complice Brass braccio destro di Carlo Nordio è sempre in subordine, Manes ha chiesto alla Corte costituzionale di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma sulle autorizzazioni a procedere nel punto in cui non contempla anche i casi di connessione funzionale con i reati dei ministri per condotte attribuibili anche a soggetti laici quindi, per Manes che abbiamo già spiegato, devono essere considerati ministeriale anche i reati commessi da soggetti terzi, se funzionalmente direttamente connessi a quelle del ministro tali da,
Frustare se accettati, la corretta funzione governativa, ovviamente di parere opposto, è la procura di Roma, che ha prodotto appunto una memoria, secondo il vertice della magistratura requirente capitolina, il conflitto di attribuzione è inammissibile perché il tribunale dei ministri ha escluso nel merito la sussistenza di indizi di corretta a carico di Giusi Bartolozzi la cui posizione in tutto e per tutto è diversa da quella di Nordio nella memoria depositata dai pubblici ministeri, dalla dalla procura di Roma si legge che la richiesta della Camera
Esorbita dai confini del vaglio de dei vaglio incidentali tracciati da questa Corte, perché non verte sulla discussione sulla natura ministeriale o meno del fatto iscritto nel registro delle notizie di reato, ma trasmuta in impugnazione surrettizia della valutazione del Tribunale del reato. Sostanzialmente la Camera non contesta l'accusa di false informazioni, ma sostiene che Giusi Bartolozzi, andava accusata insieme ai ministri, nell'ambito della competenza del tribunale per i reati ministeriali, quindi nel Tribunale per i ministri, ma l'ex capo di gabinetto Bartolozzi, secondo la procura, ha commesso un reato comunque, due mesi dopo la vicenda di al Mastio e in qualche modo quindi, non poteva rientrare anche volendo
Dare un'interpretazione ai dettami che prevedono appunto il coinvolgimento del tribunale per i reati ministeriali per una posticipata condotta che oggi viene contestata, appunto sotto la formula delle false dichiarazioni rilasciate e che appunto la vede adesso sul banco degli imputati al tribunale di idioma che ripetiamo ha dovuto interrompere il suo dibattimento con una prima e unica udienza interlocutoria in attesa della decisione della Corte costituzionale che però intanto appunto ha dato conto.
Delle varie posizioni delle varie parti coinvolte in questa udienza pubblica del 6 ottobre, quindi, daremo subito la parola alla Corte costituzionale con i giudici relatori, Viganò e Antonini e l'avvocato Vittorio Manes, buon ascolto, chiamiamo il giudizio al numero 6 del ruolo,
Conflitto tra poteri dello Stato fase di merito numero 3 del 2026 Camera dei deputati contro il Tribunale di Roma e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per Camera dei Deputati avvocato Vittorio Manes per procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avvocati, procuratore Francesco, Lo voi sostituto, procuratore Giulia Guccione, sostituto procuratore Barbara Trotta,
Buongiorno, avvocato.
E il giudizio dei due relatori inizia il vice presidente Viganò, prego, grazie Presidente, la Camera dei deputati ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del collegio per i reati ministeriali, il presso il Tribunale di Roma e nei confronti della Procura della Repubblica perché lo stress presso lo stesso Tribunale,
La ricorrente espone in punto di fatto.
Le circostanze che possono essere così riassunte in seguito alla nota vicenda concernente l'arresto, la liberazione e la successiva espulsione e rimpatrio di Osama Al Masri.
Svoltasi complessivamente tra il 19 e il 21 gennaio del 25 è stato avviato, su iniziativa della Procura della Repubblica di Roma, in seguito alla denuncia di un privato, un procedimento penale nei confronti del ministro della giustizia, onorevole Nordio, del Ministro dell'Interno dottor Piantedosi e del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio il dottor mantovano.
Che correlazione in data primo genn in relax correlazione in data 1 agosto 2025 il collegio per i reati ministeriali in esito alle indagini effettuate ha chiesto alla Camera l'autorizzazione a procedere nei loro confronti per i reati di rifiuto d'atti d'ufficio e favoreggiamento personale.
E con riferimento soltanto ai ministri dell'Interno e al sottosegretario alla presidenza di peculato, richiesta poi respinta dalla Camera, con conseguente archiviazione del procedimento da parte del collegio
Contestualmente alla relazione finale, però, il collegio per i reati ministeriali ha trasmesso gli atti alla Procura ipotizzando a carico della dottoressa Giusi Bartolozzi, all'epoca capo di gabinetto del ministro Nordio, il reato di farsi assist di false dichiarazioni al pubblico ministero in relazione a quanto lei dichiarato al Collegio durante le indagini.
Ipotesi di reato per la quale la stessa dottoressa Bertolotti sia stata poi iscritta nel registro degli indagati da parte della Procura della Repubblica di Roma.
La Camera ha deliberato il 14 aprile di quest'anno di proporre al conflitto di attribuzione, innanzi a questa corte, la Camera ricorrente articolo due motivi di ricorso, formulando due distinte conclusioni, il rapporto a ciascun motivo.
Col primo motivo la ricorrente si duole che tanto alla Procura quanto il collegio per i reati ministeriali abbiano omesso di individuare la dottoressa Bartolozzi quale concorrente nei reati ipotizzati a carico del ministro della Giustizia.
In tal modo, l'abbia sottratta alla speciale procedura di autorizzazione a procedere fondata sull'articolo 96, Costituzione e poi dettagliata dalla legge 1 del de della legge costituzionale 1 del 98 e dalla legge 219 dell'89 dell'89. Entrambe le leggi scusate, il concorso sarebbe in particolare dimostrato secondo la ricorrente dalle dichiarazioni dei funzionari del ministero di cui dà conto la relazione conclusiva del collegio che indicavano in particolare la dottoressa Bartolozzi come l'alter ego del ministro.
E riferivano della sua intenzione, più volte manifestata, di accentrare al gabinetto la gestione della complessiva vicenda e riferivano altresì della sua costante presenza alle riunioni in cui la questione era stata discussa. La il ruolo ed il le. L'efficacia concorsuale della condotta complessiva della dottoressa Bartolozzi sarebbe anche sì, sarebbe altresì dimostrata dalla specificità del ruolo del capo di gabinetto, che opererebbe in effetti nel nostro ordinamento come una sorta di longa manus del ministro, coadiuvando nell'azione ora l'omessa qualificazione della dottoressa Bartolozzi. Quale concorrente nel reato. Avrebbe altresì permesso al Collegio di sentire la stessa quale mera persona informata sui fatti e in quanto tale tenuta ha l'obbligo di rendere dichiarazioni veritiere, ipotizzando poi nei suoi confronti il reato di false dichiarazioni, ciò che non sarebbe stato possibile, ove la dottoressa Bartolozzi fosse stata sin dall'inizio considerata come persona sottoposta a indagini per gli stessi reati contestati al ministro in quanto concorrente. La ricorrente chiede dunque, in relazione a questo primo motivo, che questa corsa statu Isca, cito letteralmente che il collegio per i reati ministeriali e la procura erano a conoscenza di elementi presenti sin dall'inizio e comunque confermati nel corso,
Delle indagini tali da imporre di considerare la dottoressa Giusi Bartolozzi quale concorrente nei reati del ministro della Giustizia Nordio e che pertanto la richiesta di autorizzazione a procedere avrebbe dovuto essere estesa anche alla sua figura, in ogni caso proseguono queste conclusioni fatta la valutazione di non ministra regalità della condotta si sarebbe dovuto comunicare alla Camera l'esito di tale valutazione.
Al fine di permettere alla Camera stessa di garantire la tutela delle sue attribuzioni costituzionali. Se comprendo bene, dunque, ma chiederei alla difesa di verificare la correttezza di questa parafrasi, questa prima domanda si articola in effetti in due corni fra loro logicamente alternativi. In base al primo corno, la Camera avrebbe dovuto configurare la condotta della dottoressa Bartolozzi quale concorrente nei reati contestati al ministro Nordio, e quindi nel rifiuto di atti di ufficio e favoreggiamento personale, e conseguentemente avrebbe dovuto estendere anche alla stessa dottoressa Bartolozzi la richiesta di autorizzazione a procedere. Ovvero ed è il secondo corno nell'ipotesi in cui il Collegio avesse comunque ritenuto
E che la stessa non fosse concorrente nei reati in questione, cioè nei reati contestati al ministro Nordio, avrebbe dovunque avrebbe dovuto comunque comunicare alla Camera questa valutazione, sì da permettere alla Camera stessa la tutela delle sue attribuzioni costituzionali.
Con secondo motivo espressamente presentato in termini di alternatività rispetto al precedente.
La ricorrente sposta invece l'attenzione sull'ipotesi di di reato che è stata in effetti contestata alla dottoressa Bartolozzi e cioè le false dichiarazioni di cui all'articolo 371 bis del codice penale, secondo la ricorrente, anche questo reato ha vinto da vincolo teleologico rispetto ai reati contestati al ministro, dunque anch'esso connesso ai sensi dell'articolo 12, lettera c, del Codice di procedura penale avrebbe dovuto,
Considerarsi pur essa soggetto alla speciale disciplina fondata sull'articolo 96 e dunque avrebbe dovuto essere oggetto di richiesta di autorizzazione a procedere, ancorché commesso da soggetto sprovvisto della qualifica ministeriale. Per quanto infatti si la legge costituzionale 1 del 1989 sia la legge 219 dell'89 menzionino espressamente soltanto il concorrente nel reato ministeriale. La ratio di queste discipline si estenderebbe anche a reati che, in ragione di una connessione funzionale con il reato ministeriale, egualmente porrebbero a repentaglio la funzione del ministro e l'attività di governo. A questo risultato auspicato si potrebbe pervenire, secondo la ricorrente già
In forza di una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina, in caso contrario, la ricorrente e sollecita questa Corte a sollevare innanzi a sé questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 219 dell'89, nella parte in cui non prevede, oltre al caso relativo a un reato commesso da più soggetti in concorso tra loro anche quello di più reati in connessione funzionale con quello ministeriale per contrasto con gli articoli 96 70 72 94 95 105 e 3 Costituzione sul punto la ricorrente conclude quindi chiedendo che questa Corte,
Ritenga applicabile anche al reato, all'ipotesi di di reato di cui all'articolo 371 bis, attribuito alla dottoressa Giusi Bartolozzi, la disciplina dettata dalla legge costituzionale 1 dell'80 dell'89 e pertanto di Chiari che, anche rispetto a questa ipotesi di reato.
La Procura avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Collegio affinché attivasse la procedura speciale, il collegio avrebbe dovuto richiedere alla Camera la corrispondente autorizzazione a procedere.
In prossimità di questa udienza alla ricorrente ha depositato una memoria integrativa con la quale ha insistito sulle rassegnati a conclusioni, replicando alle argomentazioni contenute nell'atto di costituzione della procura, di cui darà conto ora il collega Vicepresidente Antonini, la presenza del difensore medesime, peraltro del da ripercorrere analiticamente queste repliche che,
Potranno essere meglio illustrata in sede di discussione orale, quindi per la illustrazione della posizione della procura si dice, ma intanto la procura innanzitutto eccepisce l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui contesta la mancata iscrizione, dottoressa Bartolozzi, quale concorrente nei reati commessi dei ministri, perché si chiederebbe a questa Corte di controllare la valutazione tecnica effettuata dal Pubblico Ministero sugli indizi di reato ad avviso della Procura? Non essendo il potere di ordinare l'iscrizione è previsto dalle norme della Costituzione o di pari rango. Il conflitto di attribuzione si risolverebbe in uno strumento atipico, di impugnazione diretto, contratti giurisdizionali e perciò inammissibile
In ogni caso, la denunciata lesione della prerogativa parlamentare sarebbe insussistente, perché l'articolo 335 del codice di procedura penale individua quali titolare del potere, dovere di iscrizione nel registro delle notizie di reato in via esclusiva il pubblico ministero.
Anche nel procedimento speciali accertamento dei reati ministeriali, in mancanza di deroghe, il potere di prima iscrizione spetterebbe quindi all'ufficio del pubblico ministero indicato dall'articolo 6 della legge costituzionale 1 dell'89 e il controllo giurisdizionale sulla correttezza delle iscrizioni al Tribunale dei ministri e in caso di esercizio dell'azione penale al giudice del dibattimento soprattutto non essendo attribuita alle Camere un potere di vaglio in ordine all'iscrizione nel registro delle notizie di reato, questo sarebbe rimesso interamente al controllo giurisdizionale.
Ciò porta la Procura a ritenere che la perdita della Camera esorbita dall'ordinamento giuridico e anche dei principi espressi dalle sentenze di questa corte 87 88 del 2012 che consentono, a determinate condizioni, il vaglio incidentale sulla qualificazione costituzionale del fatto, d'altro canto, l'ipotesi del concorso delle strane US nel reato ministeriale sarebbe stato escluso dal collegio per gli atti ministeriali, organo con costituzionalmente deputato a compiere tale vaglio, e l'iscrizione a carico della dottoressa Giusi Bartolozzi per il reato di cui all'articolo 371 bis del codice penale sarebbe stata ordinata con una motivazione attenta e condivisa nel merito, escludendo la sussistenza di indizi correità a carico della stessa, il cui accertamento si poneva quale prius logico rispetto all'iscrizione anzidetta
In altri termini, dalle ipotesi di deroga ammessa di questa Corte nella sentenza numero 87 del 2012 mancherebbero sia l'elemento oggettivo in quanto, nella specie, si chiederemo una verifica sulla corretta qualificazione costituzionale da dare a un fatto non iscritto nel registro delle notizie di reato sia l'elemento soggettivo essendo è evidente che la vindicatio potestatis sarebbe qui riferita a un reato ipotizzato a carico di un soggetto privo della qualifica di ministro e come un conto logicamente e cronologicamente diverso da quello a suo tempo contestata ai ministri.
Per le ragioni indicate sarebbe anche fuorviante il richiamo diretta lamentare l'omessa comunicazione prevista dall'articolo 8 della legge costituzionale numero 1 del 1989 alla disciplina della cosiddetta archiviazione a sistematica, perché questa presuppone che il Tribunale dei ministri sia stato investito dall'accertamento di un reato ministeriale poi ritenuta avente carattere comune per mancanza del nesso di funzionalità né si potrebbe giungere a riconoscere il controllo parlamentare attraverso la previa riqualificazione dello status processuale della dottoressa Giusi Bartolozzi, in senso dettagliato di indagato sostanziale nel procedimento penale per il reato ministeriale e suggestivi indiretto riconoscimento del crisma della ministeriali, Rita al fatto oggetto di accertamento nel procedimento per il reato di cui all'articolo 371 bis del codice penale
Se così fosse intesa, la richiesta della ricorrente comporterebbe questa Corte, si sostituisca al giudice penale con pieni, in via incidentale, un vaglio tipicamente di merito, che presuppone la conoscenza approfondita di tutti gli atti di indagini e della relativa scansione temporale. Inoltre, secondo la Procura, la circostanza che all'ex capo di gabinetto sia stato contestato un fatto diverso da quello ministeriale non pregiudicherebbe le prerogative parlamentari. Infatti, insieme al processo per il reato di false informazioni al pubblico ministero, il giudice ravvisasse indizi relativi al concorso dell'imputata nel reato ministeriale dovrebbe pronunciare la sentenza di assoluzione per il reato contestato e restituire gli atti al Pubblico Ministero affinché proceda all'iscrizione nel registro delle notizie di reato. La stessa, in qualità di concorrente
A quel punto la Camera dei deputati verrebbe interessata se il collegio per i reati ministeriali dovrebbe determinasse per l'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'ex capo di gabinetto alla Procura in sede esistente, approfondisce poi le ragioni per le quali dagli atti l'istruttoria non vi sarebbero indizi nel del concorso della dottoressa Bartolozzi nei reati commessi dal ministro Nordio diversamente da quanto affermato dalla Camera dei deputati.
Peraltro, il Procuratore della Repubblica, riconoscendo di avere egli stesso sollecitato il Tribunale dei ministri a valutare la responsabilità.
Della dottoressa Bartolozzi, alternativamente, per il concorso nei reati attribuiti ai ministri o per la falsità delle sue dichiarazioni, puntualizza che quel collegio avrebbe comunque valutato tale aspetto giungendo alla seconda conclusione, ossia la responsabilità della stessa per l'articolo 371 bis del codice penale. Passando a esaminare il secondo motivo di ricorso alla resistente, sottolinea che alla luce il tenore letterale dell'articolo 4, comma 2, della legge numero 219 del 1989, lo spostamento della competenza in capo al Tribunale dei ministri per un delitto connesse a quello ministeriale sarebbe possibile solo in caso di concorso di persone in quest'ultimo reato e non anche per i casi di connessione fra i reati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b o c del Codice di procedura penale. Quindi, da ultimo, la procura eccepisce l'inammissibilità. E comunque no. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, della legge numero 219 del 1989 nei termini avanzati della Camera dei Deputati, in particolare alla sua lista da questioni di legittimità costituzionale, sarebbe radicalmente infondata, giacché è richiamato. Articolo 4 darebbe attuazione a disposizione degli articoli 5 e 11 della legge costituzionale numero 1 dell'89, che riserverebbero espressamente la disciplina dei reati ministeriali esclusivamente a chi veste la carica ministeriale o a coloro che abbiano agito in concorso con i predetti nella commissione del fatto, in coerenza con la volontà del legislatore risultante dai lavori preparatori. Questo presidente, allo stato degli atti
Concreto Manes, prego.
Grazie eccellentissimo, presidente, eccellenze, tutte della corte.
La sollecitazione del giudice relatore del Vicepresidente, professor Viganò, mi consente subito di precisare quali sono, diciamo le domande è che questa difesa ha rivolto con il ricorso alla Corte, noi chiediamo che questa Corte, decidendo sul conflitto di attribuzione di Chiari anzitutto in via principale che non spettava al collegio per i reati ministeriali, omettere di inoltrare per il tramite della Procura della Repubblica di Roma richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera anche con riferimento alla condotta tenuta dal capo di gabinetto del ministero della Giustizia, dottoressa Bartolozzi. Essendo tale condotta apprezzabile prima facie come contributo concorsuale nei reati ministeriali contestati nella vicenda in oggetto. Avendo la dottoressa Bartolozzi, come ci è stato ricordato partecipato in prima persona, tutte le fasi valutative e decisionali
Della vicenda che ci occupa, per le quali appunto è stata richiesta l'autorizzazione e poi concessa negata scusate dalla Camera dei deputati e che non spettava in ogni caso al collegio omettere di comunicare alla Camera l'esito della valutazione in ordine alla natura concorsuale o meno della condotta tenuta dalla dottoressa Bartolozzi al fine appunto di consentire alla Camera dei deputati di garantire la tutela delle sue prerogative costituzionali. Questa è la prima richiesta che rivolgiamo a questo eccellentissimo collegio. In subordine, chiediamo a codesta eccellentissima Corte di dichiarare che non spettava alla Procura della Repubblica di Roma e dal Collegio per i ministri lo mettere di inoltrare richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera dei deputati, anche con riferimento alla condotta successivamente tenuta
Dal capo di gabinetto, cioè dalla dottoressa Bartolozzi in data 31 marzo 2025, nell'occasione in cui la stessa viene assunta a sommarie informazioni testimoniali e poi ritenuta rilevante ai sensi e per gli effetti dell'articolo 371 del codice penale, essendo il predetto reato connesso ha vinto da un nesso di connessione teleologica con il reato ministeriale appunto attratto alla guarentigia dell'articolo 96,
E ciò sulla base di una interpretazione conforme che abbiamo prospettato all'attenzione di questa corte dell'articolo 4, comma secondo, solo in ulteriore subordine chiediamo a questa Corte, ove appunto ritenesse che l'interpretazione restrittiva dell'articolo 4 comma secondo della legge 219 debba considerarsi diritto vivente in forza di una giurisprudenza della Cassazione che è stata evocata anche nel parere reso il 7 luglio 2025 dal procuratore della Repubblica di Roma.
Ove ritenesse che questo diritto vivente si sia consolidato di sollevare, diciamo avanti a sé la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma secondo, nella parte in cui limiterebbe la possibilità comunque di seguire la procedura speciale dell'autorizzazione a procedere solo per il concorrente per il coimputato laico che concorrono il reato e non anche per chi realizza un reato connesso ai sensi dell'articolo 12, lettera c, del Codice di procedura penale. Nella specifica ipotesi che riguarda il caso di specie in cui quel reato si riferisce, diciamo ad oggetto la medesima vicenda che ha interessato il ministro e consentirebbe quindi di aggirare il ruolo dell'autorizzazione a procedere, consentendo di spingere l'accertamento penale su un ministro che ha realizzato una condotta nell'esercizio delle proprie funzioni proprio dove la procedura speciale vorrebbe negare. Questi sono i quesiti. Credo e spero che siano stati precisati nei termini richiesti dal giudice. Relatore. Solo un accenno a un profilo
Preliminare, replicando anche alle diciamo argomentazioni della memoria della Procura della Repubblica di Roma in via preliminare e riteniamo che vada affermata definitivamente l'ammissibilità del conflitto che questa Corte ha già ritenuto con l'ordinanza numero 122 del 2026, non essendovi dubbi, a nostro sommesso avviso, circa la legittimazione a sollevare conflitto da parte della Camera dei deputati ai fini al fine di difendere le attribuzioni alla stessa spettante ai sensi dell'articolo 96 ed il fatto che il ricorso abbia ad oggetto atti tipici del potere giudiziario non ne mina, a nostro avviso, nel caso di specie, l'ammissibilità. È vero infatti che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato, a questo proposito, che il conflitto non può degenerare a pena di inammissibilità in strumento atipico, di impugnazione diretto contro atti giurisdizionali e che non è compito
Della giustizia costituzionale, stabilire i corretti criteri interpretativi o applicativi delle regole processuali, ma è vero anche che tale principio non è invocabile, dice la giurisprudenza di questa Corte nelle ipotesi in cui venga posta in discussione non già la fedele applicazione della legge da parte dell'autorità giudiziaria ma l'assunzione da parte di quest'ultima ma di una decisione estranea all'ambito oggettivo della giurisdizione di cui il magistrato è titolare.
Comunque idonea e questo è il punto a menomare l'altrui, attribuzione costituzionale
è proprio quanto accaduto nel caso di specie, ad avviso sommesso, di questa difesa, dove la condotta tenuta dalla dottoressa Bartolozzi per i contrassegni costitutivi e i connotati tipizzati che presentava avrebbe dovuto essere oggetto ictu oculi, per così dire, di una qualificazione tale da instradare la secondo la speciale procedura dell'autorizzazione a procedere. E così non è stato. Quindi quello che noi chiediamo a questa Corte lo voglio dire in premessa, Presidente, non è assolutamente, diciamo, una qualificazione giuridica alternative e sostitutive alla rispetto a quella rimessa, certamente in prima battuta all'autorità giudiziaria inquirente. Nel nostro caso, il collegio dei ministri è semplicemente la possibilità di verificare, di sindacare nei termini, per gli effetti e con i limiti stabiliti dal conflitto di attribuzione, se quella qualificazione giuridica abbia in qualche modo menomato innescato un procedimento
Che risulta capace di menomare le attribuzioni della Camera.
E naturalmente questa nostra considerazione parte da una, diciamo.
Semplice delibazione, constatazione del ruolo svolto dalla dottoressa Bartolozzi nella vicenda di cui appunto oggi questa Corte è chiamata ad occuparsi, è stato rammentato dal giudice relatore dal vicepresidente Viganò il ruolo protagonistico che il capo di gabinetto ha nella architettura, diciamo istituzionale, ma il ruolo assolutamente protagonistico che la dottoressa Bartolozzi ha sempre avuto nell'incarnare la funzione che le è stata assegnata quello confermato da tutte le,
I soggetti sentiti a sommarie informazioni testimoniali, penso per esempio alle sommarie informazioni testimoniali del direttore del DAG, il dottor Birritteri, quando dice sono testuali parole quando scrive il capo di gabinetto è come se scrivesse il ministro, penso alle dichiarazioni della dottoressa Lucchini che dirigeva l'ufficio 1 del DAG, quello degli affari internazionali di cooperazione giudiziaria, quando dice che,
L'ufficio uno non esprimeva alcuna valutazione, ma offrire un supporto tecnico per l'inquadramento della questione, per la preparazione degli atti che poi venivano sottoposti per le valutazioni del gabinetto e del ministro del gabinetto del ministro penso alle dichiarazioni della dottoressa Guerra, che ha rammentato gli inviti reiterati da parte della dottoressa Bartolozzi a non fare menzione a nessuno della richiesta pervenuta dalla Corte penale internazionale e ad utilizzare sempre meccanismi assolutamente capace di garantire la massima riservatezza, ma penso soprattutto alle partecipazioni costanti del capo di gabinetto alle riunioni del 19 del 20 e del 21 gennaio, quando fu assunta in qualche modo la decisione che poi verrà considerata una
Inerzia, colpevole dolosa da parte del ministro nel dare esecuzione alle richieste rivolte dalla Corte internazionale ora, se noi incrociamo questi dati con quanto previsto, diciamo così in materia di concorso di persone dalla giurisprudenza assolutamente.
Prevalente dominante, e cioè che il contributo concorsuale penalmente rilevante non necessita la realizzazione di un contributo causale che abbia un'efficacia causale alla realizzazione del reato, ma si accontenta anche di un contributo meramente agevolatori o e persino di un contributo idoneo anche solo a rafforzare l'altrui proposito criminoso,
E se misuriamo, diciamo questi dati con quanto richiesto dall'articolo 335 del codice penale per l'iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato a carico di una singola persona, dove ci si limita ad evocare semplici indizi rispetto a un accertamento che sarà poi compiuto nella sede di merito e credo che sia chiaro qual è il punto cruciale che abbiamo portato all'attenzione della Corte, che non è quello della legalità penale mai della, è quello della legalità, dell'esercizio, dell'azione penale, dell'azione penale o della scelta di in azione penale. È quello che questa Corte, nella sentenza 58 di quest'anno, ha richiesto che il pubblico ministero conduca sempre Without Fear and favour. Sto usando le parole della vostra giurisprudenza, cioè non si presti mai ad una discrezionalità che possa poi tracimare nell'arbitrio. Ora, vedete, è quello del. Mi permetto di sottolineare questo dato. Quello del controllo sul corretto esercizio dell'azione penale è una zona cruciale per l'ordinamento e non può essere trasformata in una zona franca sottratta ad istituti di controllo superiori. Tutta l'evoluzione recente del sistema del sistema del codice di rito della legge penale e processuale va nel senso di ispessire maggiori controlli sul corretto esercizio dell'azione penale. Penso alla riforma dell'articolo 335, comma 1 bis del codice di procedura penale. Penso ai poteri assegnati al giudice per le indagini preliminari di verifiche in ordine alla corretta iscrizione alla sua corretta datazione, consentendogli anche di retrodatare la penso ai poteri di controllo offerti al gup proprio in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto e alla possibilità di modificare sino alla fase dell'udienza per il sin dalla fase dell'udienza preliminare una qualificazione giuridica sbagliata
Ora, se questo controllo è consentito in queste forme, così penetranti al?
Giudice per le indagini preliminari al gup noi riteniamo che non possa essere certo sottratto all'apprezzamento di questa corte, soprattutto quando da questa qualificazione giuridico penale e dalla verifica in ordine alla corretta qualificazione giuridico penale dipenda e sia strumentale all'attivazione della guarentigia.
Ossia Hahn, di cui stiamo parlando, sia anche quando da questa corretta qualificazione giuridica dipende l'attivazione o meno della speciale procedura disciplinata dalla legge costituzionale numero 1 del 1989 dalla legge 219 immediatamente successiva e quindi qui siamo al cuore della fase dell'autorizzazione, a procedere.
Del tutto autonoma, per usare le parole della sentenza 87 del 2012 rispetto alla finalità di accertamento della responsabilità penale rimesso all'autorità giudiziaria.
è una zona d'ombra molto pericolosa, quella della verifica dei presupposti che consentono l'iscrizione o meno nel registro degli indagati può avere effetti dirompenti, lo sappiamo bene, De strumenti sulla vita dei soggetti, ma qui la verifica che si richiede alla Corte è solo e tutta limitata nella prospettiva del conflitto di attribuzione perché la vera attribuito una determinata qualificazione giuridica.
A un frammento di condotta indiziario ha comportato seguire un binario e scartarne un altro ora, ripercorrendo la giurisprudenza della Corte.
Ci si imbatte in alcune decisioni che riteniamo, diciamo, traccianti per la evoluzione della vostra giurisprudenza, anzitutto la sentenza 219 del 2009 e poi la sentenza 87 del 2012 segnalo solo un passaggio che, credo crediamo con forti, diciamo così la lettura che abbiamo sottoposto all'attenzione della Corte oggi,
La sentenza 241 del 2009 ricorda e sottolinea che all'organo parlamentare non può essere sottratta una propria autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto di indagine giudiziaria, ma questo passaggio è ulteriormente specificato nel paragrafo 5 3 della sentenza 87 del 2012. Quando si dice che la valutazione parlamentare sulla natura del reato attribuito al presidente del consiglio dei ministri ovvero ad un ministro si colloca esattamente lungo la linea di confine che questa Corte ha costantemente tracciato tra i conflitti di attribuzione ove si eserciti una vindicatio potestatis,
Entro questi limiti dice quella sentenza, va riconosciuto che il ramo di Parlamento del Parlamento competente, ai sensi dell'articolo 96, possa esprimere una propria valutazione sulla natura del fatto contestato il presidente del Consiglio dei ministri al Ministro, purché essa si colloca all'interno della procedura per reato ministeriale attivata dall'autorità giudiziaria ossia strumentale ossia strumentale,
A rivendicare che detta procedura sia stata seguita esattamente il nostro caso, dove una diversa qualificazione giuridica, lamentata appunto dalla parte ricorrente, era strumentale ad attivare una procedura che poi non è stata eseguita e la verifica naturalmente, viene consentita anche alla luce di questa giurisprudenza attraverso lo strumento tipico del ricorso.
Per conflitto di attribuzione.
C'è un altro passaggio e ho chiuso con le citazioni sempre di quella decisione dove si dice che, per la stessa ragione, la via del conflitto, nei limiti appena specificati, aperta, anche nel caso distinto dal primo in cui il reato attribuito al membro del Governo sia stato fin dall'origine reputato privo di carattere ministeriale cioè anche nell'ipotesi in cui il collegio dei ministri abbia sin dall'origine ritenuto una certa condotta priva del carattere ministeriale o una certa condotta priva del carattere di contributo concorsuale mente rilevante nel reato ministeriale è aperta la strada del conflitto per verificare effettivamente se quella scelta qualificatorio sia corretta o invece sia stata arbitrario.
Anche perché, nel caso concreto e mi avvio rapidamente alla seconda questione, le conseguenze di questa scelta qualificatorio operata dal collegio dei ministri sono state particolarmente importanti, la prima conseguenza è stata, appunto, che non è stata attivata la procedura e la guarentigia sottesa all'articolo 96 della Costituzione, la seconda conseguenza è che no, non è stata neanche notificata alla Camera di appartenenza della scelta qualificatorio operata.
Ne è venuta a conoscenza solo, diciamo quasi casualmente e poi ha attivato in omaggio al principio di leale collaborazione, un'interlocuzione che le ha consentito di apprendere elementi ulteriori sulla cui base su cui si è determinata a sollevare il conflitto di attribuzione.
Ma le conseguenze sono state molto importanti anche per la stessa indagata.
Perché il non averla è riconosciuto questa qualifica anche solo prima facie sommaria iscritto nel registro degli indagati come ipotetico concorrente nel reato ha determinato la possibilità di essere sentita come teste puro a sommarie informazioni testimoniali senza le guarentigie che avrebbe.
è dovuto meritare, diciamo, chi fosse un coindagato e senza il divieto stabilito dall'articolo 197 del codice di procedura penale, che impedisce al coimputato di essere sentito come teste e di essere sentita a sommarie informazioni testimoniali, senza potersi avvalere, per esempio, della facoltà di non rispondere e in quella sede interrogata sulle medesime vicende che attengono.
Al grado di partecipazione del ministro Nordio al grado di consapevolezza del ministro Nordio in ordine alle vicende del 1920 21 gennaio alla diciamo vicenda Al Masri sugli stessi fatti oggetto dell'Aou, della negata autorizzazione a procedere per il meglio per il ministro Nordio la dottoressa Bartolozzi, si ritiene che abbia propalato dichiarazioni affermazioni mendaci, quindi l'autorizzazione a procedere negata per il ministro Nordio uscita dalla porta rientrerebbe Ricon, sentirebbe un accertamento così penetrante sulle medesime condotte, per il tramite di altra e diversa fattispecie del tutto inerente al medesimo nucleo fattuale.
Ora, noi riteniamo che questa sia la prima scelta sindacare, abbiamo però devoluto, in subordine, alla Corte, una secondo problema, che appunto quello che ritiene comunque nella denegata, ipotesi in cui appunto si volesse ritenere di confermare in qualche modo di non sindacare la qualificazione giuridica del fatto la qualificazione giuridica apro e chiudo una parentesi che lo stesso procuratore di Roma, nel parere reso al collegio ministeriale il 7 luglio 2025, prospetta dicendo valuti il Collegio se la condotta tenuta dalla dottoressa Bortolazzi Bartolozzi sia declinabile in chiave concorsuale o meno, quindi,
Come dire, c'era.
Una ben più che un'impressione in ordine alla fondatezza di quanto cerchiamo di sostenere, ma nella un'ipotesi subordinata riteniamo che debba essere data una soluzione che passi attraverso l'interpretazione conforme dell'articolo 4, comma secondo, della legge 219, superando quel limite previsto per le sole ipotesi di concorso o meglio quell'estensione del regime dell'autorizzazione a procedere limitata alle sole ipotesi di concorso e,
Attraverso questa lettura, costituzionalmente conforme, consentire che l'autorizzazione prevedere imporre che il regime, la speciale procedura che conduce all'autorizzazione a procedere, sia attivata anche per le ipotesi di connessione teleologica di cui all'articolo 12, lettera c, del Codice di procedura penale, ovverosia quando un reato è stato commesso per eseguirne o per occultarne un altro proprio per consentire di garantire quelle stesse diciamo valori, interessi che la procedura, la speciale procedura intende preservare, altrimenti ne sarebbe fatalmente aggirata.
In questa prospettiva e chiudo, Presidente,
Noi riteniamo che nella trama.
Della sistematica della giustizia politica offerta dalla legge dell'articolo 96, offerta dalla legge 1 del e dalla legge 219, sia possibile veicolare questa lettura adeguatrice, ma qualora questa Corte ritenga che la lettura
Di queste norme derogatorie debba essere vinta ad un criterio di stretta interpretazione, chiediamo appunto che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale.
E che sia dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 4, comma secondo, nella parte in cui appunto limita al solo concorso e non alle ipotesi di connessione teleologica, la estensione l'attivazione della speciale procedura dell'autorizzazione a procedere, per il resto ci riportiamo alle conclusioni per come specificate in esordio di questa breve discussione e vi ringrazio
Domande
Nessuna sarà deciso, Herr arrivederci, avvocato, l'udienza è tolta, così l'udienza pubblica della Corte costituzionale il 6 ottobre, sul caso Bartolozzi al Mazda e sul conflitto tra poteri dello Stato, che è stato sollevato dalla Camera dei Deputati avverse al Tribunale di Roma e alla Procura anche della capitale.
E in un conflitto sollevato dalla Camera dei deputati che chiede alla Consulta di pronunciarsi sulla possibilità di estensione delle guarentigie per i reati ministeriali, non solo ai ministri, come già è accaduto sul caso salmastri, ma anche alla all'ex capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, passiamo adesso al secondo documento dello Speciale giustizia. Ci riporta nei tribunali ordinari. Passiamo dunque dalla Consulta al tribunale. In questo caso del distretto di pro di Potenza, dove si sta
Celebrando il processo di primo grado per i maltrattamenti commessi al Centro di permanenza e rimpatrio dei migranti di Palazzo San Gervasio a Potenza. Quindi il tema è lo stato delle detenzioni amministrative per i migranti. Il processo iniziato il 12 settembre 2025
Sul Cpr poliziotti e medici nell'inchiesta sulla gestione del centro per i rimpatri di San Gervasio. Ma ci stanno anche avvocati, mediatori culturali, i vertici della società Engel l'Italia, che l'ente gestore 17 le persone sul banco degli imputati, tra cui appunto ai rappresentanti dell'ente gestore venga L Italia accusati di frode nelle pubbliche forniture, poi anche medici, ispettore del personale di polizia, imputati per torture e maltrattamenti, con l'aggravante della minorata difesa anche i responsabili del servizio d'informazione normativa mediatori, diversi avvocati accusati di far parte di un mercimonio di false nomine fiduciarie, e torniamo sull'argomento con la prima testimone che era stata sentita il duello Lewis luglio scorso sull'uso massivo di psicofarmaci per i detenuti e quindi il 1 ottobre a è ripartito il processo proseguendo l'escussione testimoniale, iniziata nel luglio del 2 luglio scorso, che già vi abbiamo trasmesso uno speciale di giustizia che trovate comunque nell'archivio di Radio Radicale punto it
Di Maria Di Maria Carmela, senatore colonnello della polizia locale come organo di polizia giudiziaria delegata dalla Procura di Potenza. La dottoressa senatore, comunque adesso è passata nei ranghi della polizia di Stato a presiedere il collegio giudicante della Sezione penale del Tribunale di Potenza. In questo processo è la presidente Valentina Rossi e il pubblico ministero Antonella Mariniello, proseguita
Lo sentiremo l'esame testimoniale del colonnello Madia Carmela, senatore Cornello al tempo della delega di polizia giudiziaria come Polizia Locale. Vi segnaliamo però che comunque avvio anche se è stata avviata questa indagine sulla precedente
Gestione del CPR di San Gervasio. Gli episodi di cronaca, purtroppo, sulle condizioni inumane e degradanti del Cpr di San Gervasio proseguono anche nell'attualità, con notizie di cronaca veramente drammatiche, perché il 12 agosto scorso è morto all'interno dello stesso Cpr un cittadino tunisino di 30 anni, una persona che, secondo le certificazioni mediche, non era idonea al trattenimento. Ne sono derivate anche scontri rivolte con diverse persone trattenute.
Fu una giornata infernale insomma, e i problemi con quindi restano su questo Cpr, ma intanto questa testimonianza che continua
Della dottoressa Maria Carmela, senatore una volta di più, ci racconta nel primo processo che viene celebrato su appunto il Cpr, in questo caso sui Cpr, in questo caso al centro di Palazzo San Gervasio zio non resta che cedere la parola alla presidente del Tribunale di Potenza Valentina Rossi.
Per questa udienza del del 1 ottobre scorso. Buon ascolto allora lo ripeto, per chi fosse entrato ora per questo procedimento ci sono gli operatori televisivi. Chi non vuole essere di peso lo comunichi agli operatori.
Va be'.
Possiamo chiamare?
Amodeo, Gabriele libero, assente difeso di fiducia dall'avvocato Gervasio, cicoria per delega verbale, avvocato Seth, avvocato, sta Trianni per delega verbale Andriulo. Antonello libero, assente difeso di fiducia dall'avvocato. Vincenzo Falotico, assenti, avvocato Rocco Viggiano entrambi assenti delega verbale, avvocato Satriani, Cianciulli, Paola libera assente, difesa di fiducia dall'avvocato Francesco Siniscalchi, assente 97, quarto comma, avvocato, Satriani, Cirigliano, Carmela, libera, assente, difeso di fiducia dall'avvocato, Loredana Satriani, presente Cosentino Nicola libero, assente difeso di fiducia dagli avvocati, Donatello, Cimadomo e avvocato, Rosario Cristini, presidente, entrambi assenti e sostituiti per delega orale dall'avvocato domenica Marino. Grazie, si dissocia, Nicola libero già presenti anche l'odierna udienza, presente difeso di fiducia dagli avvocati. Clemente garzone, assente avvocato Giuseppe, la mafia presidiato anche in sostituzione del collega garzone sì, Forlenza, Alessandro libero, già presente all'odierna udienza, assente difeso di fiducia dall'avvocato. Antonio Ingroia,
Assente 97, quarto comma, avvocato Satriani, Lupinacci, Paola libera assente, difeso di fiducia dall'avvocato Michele, Reale assente la Lega verbale, avvocato Satriani e avvocato Giorgio Oliva. Per entrambi rientra entrambi avvocato Satriani Mariani, Giuseppe libero, già presente all'odierna udienza, assente difeso di fiducia dall'avvocato, Loredana Satriani, presente Nozza Donato, libero assente difeso di fiducia dall'avvocato Teodora, cancellare assente
Avvocato, sono verbena avvocato solo per delega verbale, Olivieri, Rosario libero già presente, anche lui di odierna udienza, presente difeso di fiducia dagli avvocati Maria Pistone presenti avvocato, Leonardo, Pace assai sostituti, delega verbale, avvocato Pistone, paradiso Giulia, libera, assenti rivista di fiducia dall'avvocato Mariano Scapicchio,
Alderete de delega verbale. Avvocato Annalisa, Troiano avvocato, Troiano per delega verbale Pizzuti, Giovanni libero, già presente all'odierna udienza, assente difeso di fiducia dall'avvocato Pasquale. Ciò la presente Portanova Alfonso libero assente, difeso di fiducia dagli avvocati, Costantino Cardiello assenti. 97 delega verbale, avvocato, Loredana delega verbale, avvocato Satriani, Rago Loredana libera assente difesa di fiducia dagli avvocati, Donatello Cimadomo e Rosario Cristini entrambi assenti delega verbale, avvocato Marino. La ringrazio, Sabina, Rosario Maria libera, assente difesa di fiducia dall'avvocato Gerardo di Sciummo, presente assistito praticata dalla dottoressa Veronica lo Visco sì,
Avvocato, diciamo presente, topi, Luigi libero assente difeso di fiducia dall'avvocato Francesco topi, sostituito dall'avvocato scivola per delega verbale,
Abbasi Abdul Basit libero, assente difeso di fiducia dall'avvocato Luigi corsiero, assente per delega orale, avvocato Alessandra Guarini, avvocato Guerrini per delega verbale NG L Italia S.r.l. Avvoca difesi di fiducia difeso di fiducia dall'avvocato Agostino Allegro,
Assente 97, quarto comma, avvocato sta Adriani, Ministero degli Interni Avvocatura dello Stato è presente l'Avvocatura dello Stato parti civili costituite ministero dell'Interno ha è presente l'avvocato dello Stato Perdomo Alvarez, Luis Antonio assente avvocato Matteo Francavilla, assente mac fermo Ahmed, assente avvocato Raffaelli e Arturo Covella,
Ah se per delega Orroli avvocato Francesca Viviani, sì Da Silva Santana, Marsilio, Glide assente avvocato, Gennaro Santoro per delega Orroli, avvocato Viviani, riga Ciad Walid, assente avvocato Angela Maria Bitonti per delega
Vocata Bibbiani, Ben Mansour Zayed, assente avvocato Matteo Francavilla, per delega orale, avvocata Viviani, Abid Anis, assente avvocato Angela Maria Bitonti, delega verbale come sopra Dritan Berisa, assenti, avvocato, Daniele Tropea per delega orale, avvocato, opinioni
Associazione, studi giuridici per l'Immigrazione ASGI, avvocato, Raffaele e Arturo, Covella, delega al verbale come sopra Spazi circolari, avvocato, Romeo, Francesco, assente delega verbale come sopra le Car Beth assente avvocato Maria Pia Cecere, per Delle Grottaglie. Tuttavia, come sopra e associazione, Coalizione italiana, libertà e diritti civili, avvocato Gennaro Santoro, delega a verbale come sopra Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali, avvocato Amedeo Barletta,
Assente.
E Associazione Mehmed ente generico, avvocato Francesca Viviani, presidente, possiamo dare atto della presenza della parte civile della somma, cioè la referente per dell'associazione.
è presente, la concordo, sì, grazie poi ci sono 482 persone offese, è presente qualche persona offesa, no
Allora il processo viene per prosieguo dell'esame della dottoressa senatori, dottoressa si accomodi.
Solo esame del Pubblico Ministero. Dottoressa buongiorno, a e sopraggiunto l'avvocato Falotico, dottoressa il declini, le sue generalità e legga la formula di impegno, si può accendere il microfono tasto centrale, Maria Carmela, senatore è nata il 30 agosto, 1968 a Casaletto spartano in provincia di Salerno residente a Potenza, sono il responsabile della sezione di polizia giudiziaria della polizia locale presso la locale Procura consapevole della responsabilità morale e giuridica che mi assumo con la mia disp con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Risponde alle domande del pubblico giusto per inquadrare l'ultima volta
Il colonnello aveva finito la parte sui maltrattamenti e quant'altro le somministrazioni ci concentriamo sulla parte della frode, l'esecuzione del contratto ok allora colonnello circa invece l'esecuzione in prosieguo dell'appalto da parte della società Engel per la gestione del Cpr che attività avete svolto, sì, presidente posso quindi autorizzato a consultare gli atti a sua firma sì,
Come anticipato nel corso della scorsa udienza, fin dall'inizio, l'attività di indagine ha seguito due piste investigative Luna, incentrata sulla somministrazione del, sulle modalità di somministrazione degli psicofarmaci agli ospiti e l'altra, che invece aveva per oggetto le modalità di esecuzione del rapporto contrattuale.
Che legava la NG, L Italia S.r.l. Alla prefettura di Potenza,
Nel prosieguo delle indagini e poi queste due piste per molti versi si sono sovrapposte l'1, essendo l'1 o più o meno la conseguenza dell'altra
Comunque, con particolare riferimento a questa seconda pista investigativa, quindi, l'esecuzione del rapporto contrattuale, il primo step, la prima fase dell'indagine è stata quella di cercare di ricostruire, attraverso la documentazione, la copiosa documentazione.
Acquisita in più tranche presso la prefettura di Potenza, ricostruire, diciamo, la cornice regolamentare che disciplinava i rapporti tra Prefettura Angel l'Italia,
E quindi siamo andati a ricostruire la genesi del rapporto contrattuale in prima battuta.
Il rapporto contrattuale nasce nel tra il novembre e il dicembre del 2017
Il 30 ottobre 2017 la prefettura di Potenza aveva bandito una gara di rilevanza europea ai sensi dell'articolo 60 dell'allora vigente codice degli appalti per l'affidamento dei SerT, del servizi di gestione del CPR di Palazzo San Gervasio, e si era aperta quindi la procedura di gara di di livello europeo nel frattempo, però, i primi giorni di novembre, 10 novembre credo,
La prefettura ricevette una nota del ministero degli Interni che le chiedeva di rendere disponibile entro la fine dell'anno il CPR di Palazzo San Gervasio per ospitarvi il flusso di migranti che proprio in quel periodo sbarcava copioso sulle coste italiane il l'autunno e l'inverno del 2017 17 2018 sono diciamo rimasti negli annali della cronaca per essere stati quelli di maggior sbarco di migranti sulle coste italiane, quindi a casa diciamo di questa sopravvenuta urgenza la prefettura pubblica un avviso con la quale, con il quale intende manifestare la propria volontà di negoziare in via d'urgenza con il meccanismo del massimo ribasso per l'assegnazione, nelle more dello svolgimento della procedura di gara che intanto rimaneva in piedi.
Il, l'affidamento del del CPR di Palazzo San Gervasio e quindi proprio in questa fase e la NG, L Italia S.r.l. Che intanto stava partecipando anche alla gara che si aggiudica il contratto a trattativa privata per l'importo di 26 euro e 99 centesimi pro capite pro die.
Quindi viene sottoscritta una prima convenzione il 22 dicembre 2017 e il 15 gennaio viene viceprefetto Cocciu fa l'allora viceprefetto Cutrufo consegna il Cpr alla Enjoy d'Italia, il 16 gennaio si apre il CPR di Palazzo San Gervasio con i primi cinque ospiti,
Fino al nel frattempo, quindi viene svolta la procedura di gara bandita il 30 ottobre, il 30 giugno 2018 arrivano alla all'assegnazione dell'appalto alla Hengelo, ancora una volta Laing, L Italia viene firmata il 22 ottobre 2018. La convenzione, quindi una seconda convenzione che entrerà in vigore il 7 dicembre 2018 dopo il,
Controllo e l'approvazione da parte del ministero dell'Interno, in buona sostanza, quindi il rapporto contrattuale, il rapporto d'appalto tra prefettura e NG, L Italia è stato regolamentato dalle 2 convenzioni, quella dicevo del 2017 del dicembre 2017 è quella del dell'ottobre 2018, a cui poi si sono aggiunti, nel corso del tempo, delle delle proroghe, degli atti aggiuntivi che però non hanno modificato essenzialmente il le parti, diciamo fondamentali del rapporto se l'è tutta la parte documentale, ovviamente io poi la produrrò
Quindi, tornando alle 2 convenzioni, le 2 convenzioni sono gli articolati delle due convenzioni, sono sostanzialmente sovrappiù sovrapponibili, per cui quando ne parlerò quando li richiamerò, vale sia per l'1 sì, vale sia per l'1 che per l'altro, sostanzialmente tranne.
Insomma, de degli aspetti di dettaglio che, se necessario, citerò una volta stabilito, quindi, che erano le convenzioni e i la documentazione ad essi ad essi allegati, espressamente richiamate come parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale, ci siamo soffermati in particolare su quattro articoli delle delle convenzioni che hanno rappresentato un po'i,
I punti di riferimento, i capisaldi alla luce dei quali abbiamo sviluppato, diciamo, il, l'approccio investigativo alla al grande quantitativo di documentazione acquisito presso la la prefettura di Potenza, teniamo conto, infatti che.
L'attività di indagine riguarda un arco temporale di di attività, piange l'Italia come gestore del CPR che va dal 16 gennaio 2018 fino al 31 ottobre 2022, questo lungo arco temporale.
Registra una cesura,
Che va dal maggio 2020 al,
2 maggio 2020 22 febbraio 2021, perché in questi mesi, per poco meno di un anno, il Cpr è rimasto chiuso per lavori di ristrutturazione eseguiti dalla prefettura di Potenza, tornando quindi indietro a agli articoli che hanno costituito un po'i capisaldi del nostro approccio investigativo alla questione.
Gli articoli in questione sono l'articolo 3, che ha per oggetto l'oggetto del contratto, appunto l'articolo 9, che riguarda la dotazione organica del personale, l'articolo 10, che richiama le modalità esecutive del contratto e infine l'articolo 25, che richiama l'obbligo per il contraente di quindi per il gestore,
Di collaborare con la Prefettura di potenza in tutte le attività di controllo e di verifica dell'esecuzione del contratto per quanto riguarda l'oggetto e quindi l'articolo 3. L'articolo 3 elencava dettagliatamente i servizi che il gestore avrebbe dovuto fornire, si trattava del servizio di gestione amministrativa del servizio di assistenza generica alla persona che ricomprendeva al suo interno i servizi di assistenza psicologica, di assistenza sociale, di mediazione linguistico-culturale, di informativa legale e di organizzazione del tempo libero.
A questo servizio di assistenza generica alla persona si aggiungeva il servizio di assistenza sanitaria, la fornitura dei pasti quotidiani, la fornitura di effetti lettere, c vestiario, prodotti per l'igiene personale dei trattenuti e la fornitura del cosiddetto pocket money che all'epoca era pari a 2 euro e 50 che venivano quotidianamente dal gestore anticipati poi sarebbero stati rimborsati dal dallo Stato anticipati al ad ogni singolo trattenuto per le piccole spese personali e infine il servizio di igiene e disinfestazione e disinfezione di disinfestazione dei dei luoghi. Inoltre, l'articolo 3 della dedicato all'oggetto sociale richiamava
Quale principio da tener presente da parte del gestore per l'organizzazione dei servizi che avrebbe dovuto fornire, richiamava espressamente?
Il Testo unico sulla legge.
Ma i suoi migranti, il 286 del 98 e l'articolo 1 del regolamento unico dei CPR, adottato con decreto del ministero dell'interno dell'ottobre 2014, riportandone testualmente il il testo e quindi.
Richiedendo che i servizi fossero organizzati in maniera tale da garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento al luogo di provenienza, alla fede religiosa, alla differenza di genere, tenendo conto anche dei gli eventuali problemi di identità di genere, alle condizioni psicofisiche dell'individuo e alle eventuali attuali condizioni di vulnerabilità quindi il,
Il contratto richiamava metteva l'accento proprio con l'articolo 3, proprio quando, come dire, definiva quelli che era quello che era l'oggetto del contratto stesso, le modalità con cui l'oggetto del contratto avrebbe dovuto essere eseguito, l'articolo 9 e invece si occupava della dotazione organica e qui richiamava non solo l'obbligo per il gestore di rispettare quindi tutta la normativa nazionale e sovranazionale in materia di trattamento assistenziale previdenziale economico contributivo dei dipendenti ma anche l'obbligo precipuo di assicurare,
La, l'esecuzione dei servizi con la dotazione minima di personale prevista dalle convenzioni e dagli atti allegati, nonché l'obbligo di assicurare la prestazione del servizio h 24, sette giorni su sette, in due turni pomeridiani.
Diurno e notturno, due turni di 12 ore ciascuno dalle 8 alle 20 a dall'ABI, dalle 20 alle 8 del mattino successivo.
L'articolo 10, come dicevo, riguardava invece le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione di ogni singolo passaggio e faceva rinvio alle cosiddette specifiche tecniche un allegato appunto delle convenzioni in cui venivano puntualmente e dettagliatamente elencate le modalità per ogni singolo servizio.
Con cui le attività avrebbero dovuto essere prestate, faccio un esempio per quanto riguarda, per esempio, la fornitura pasti.
Ricordo che venivano indicate non solo appunto i tre pasti principali, ma anche la quantità precisa del, ad esempio lo pas de del singolo pasto tipo 150 grammi al giorno di carne rossa o 200 di carne bianca per dire entrava proprio molto nel dettaglio e infine, come dicevo, l'articolo 25 richiamava l'obbligo di collaborazione da parte del gestore con l'attività di verifica e di controllo di monitoraggio della corretta esecuzione da parte della prefettura questo obbligo si sostanziava sosta.
Fondamentalmente, nel deposito periodico a scadenza mensile di Report sui beni e sui servizi erogati, con cui il gestore avrebbe dovuto in buona sostanza documentare, avrebbe dovuto presentare le pezze d'appoggio con cui documentare l'attività svolta, questo perché il.
Il metodo di pagamento contrattuale era, diciamo, la liquidazione avveniva sulla base del concetto pro capite Prodi e veniva riconosciuto 26 euro e 99 oltre IVA, se non sbaglio, al gestore per ogni singolo ospite per ogni singolo giorno, sulla base dei dati che,
La Questura di Potenza inviava alla prefettura di Potenza, le i dati sulla permanenza del,
Degli ospiti veniva calcolato l'importo liquidato, l'importo previa naturalmente, attestazione di della corretta esecuzione, l'attestazione della corretta esecuzione era funzionale, appunto, comunque era conseguenza. Sarebbe dovuta essere conseguenza del controllo della De Gaulle, della documentazione che Angel avrebbe dovuto e difatti depositare quindi considerati. E questi quattro caposaldi
Il nostro controllo iniziale, tenuto conto che appunto il contratto legava.
I servizi alla presenza in servizio di un alla dotazione organica e prevedeva prescriveva che fosse in servizio una certa dotazione di personale per eseguire correttamente i servizi oggetto dell'incarico, partendo da questo dato, il nostro controllo è stato inizialmente di tipo.
Meramente quantitativo, cioè ci siamo andati a verificare, ci siamo chiesti quante ore di servizio prestava effettivamente il personale alle dipendenze di Angel, presso il CPR di Palazzo San Gervasio, siamo andati a controllare quanto, per quanto tempo.
Il personale era in servizio questo anche perché perché l'articolo 9, che richiamava l'obbligo, appunto di rispettare la dotazione organica prevista dalla convenzione, richiamava espressamente una tabella che indicava la presenza minima di personale per ciascun servizio, la presenza minima di personale che Angel avrebbe dovuto garantire assicurare, ad esempio, faccio un esempio,
Era previsto che il direttore del Cpr fosse in servizio almeno per 36 ore settimanali, l'ambulatorio doveva essere retto da un infermiere presente 24 ore al giorno, sette giorni su sette per il medico era prevista la presenza di otto ore al giorno, sei giorni su sette, poi dal novembre 2021. In base all'adozione alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo, la la presenza del medico aumenterà. Sarà prevista per otto ore al giorno, sette giorni su sette, così come per esempio, il sostegno psicologico 24 ore a settimana e così via. Quindi, tenuto conto di questa griglia e naturalmente
Questi questi orari prefissati in su base settimanale, nel nella tabella di dotazione del personale sviluppata mensilmente dava origine a un monte ore che era più o meno di circa 200 208 ore, a seconda della.
Degli orari previsti, a fronte del quale siamo andati a verificare C la presenza in servizio del personale e come lo abbiamo fatto, lo abbiamo fatto.
Tu, analizzando, controllando e sommando tutte le.
I cosiddetti fogli firma, cioè la presenza in servizio del personale veniva attestata mancando meccanismi i sistemi di rilevazione automatica della presenza in servizio del personale. La presenza del servizio veniva attestata dagli dallo stesso personale, compilando dei cosiddetti fogli firma, cioè delle dei fogli A 4 su cui il personale giorno per giorno apponeva l'orario di ingresso, quello di uscita e la propria firma. Quindi siamo andati a calcolare per ciascun giorno le il quantitativo di ore di frazione di ore che ciascun dipendente effettuava attestava di aver effettuato ora. Considerato che
La diciamo la natura del di questi fogli firma.
C'era parsa un po', come dire, poco poco solida perché si trattava, ripeto, di di fogli A4, a volte recanti cancellature privi di numerazione, quindi privi di un elemento che potesse garantirne la li cita la la verità, l'attendibilità soprattutto l'anomalia omissione per andare a fare quindi un'operazione di riscontro abbiamo,
Cercato un elemento che ci potesse dare un come dire, perlomeno un termine di paragone, e quindi siamo andati a verificare le buste paga dei dipendenti perché il contratto prescrive, perché la Angel depositava periodicamente le buste paga dei dipendenti o le ricevute fiscali o le fatture nel caso in cui il personale era legato da rapporti di collaborazione non da rapporti di dipendenza e quindi,
Attraverso l'esame di questo ulteriore documentazione abbiamo tirato fuori un ulteriore dato relativo alla presenza in servizio del personale e abbiamo immediatamente osservato una una circostanza e il quantitativo di ore risultante dai fogli firma non era mai coincidente con il quantitativo di ore effettuate risultante, così come risultante dall'analisi delle buste paghe delle ricevute.
Quasi sempre, nella maggior parte dei casi, il quantitativo risultante dalle buste paga era inferiore a quello dei fogli firma nel calcolo, però, abbiamo sempre tenuto conto del dato più favorevole a Angel Italia, quindi abbiamo utilizzato questo secondo questo secondo parametro, come elemento di raffronto fatto sta che nella maggior parte dei casi,
Gli stessi dati di presenza in servizio derivanti dai fanghi firma rispetto a quello che era previsto a quello che era il monte ore fissato da convenzione.
Era quasi sempre inferiore a quanto previsto, siamo partiti con l'analizzare, in prima battuta abbiamo analizzato ci siamo concentrati sul servizio di assistenza sanitaria per, diciamo, connessione, razione, materie con quello che in quel momento era anche l'alt, l'altra pista investigativa, quella della somministrazione di farmaci,
E quindi che cosa abbiamo verificato tenuto conto, ripeto che, secondo la convenzione, l'infermiere doveva essere presente 24 ore al giorno, sette giorni su sette, mentre il medico avrebbe dovuto essere presente otto ore al giorno, sei giorni su sette.
Abbiamo subito riscontrato delle per quanto riguardava la presenza degli infermieri, abbiamo fatto delle tabelle per ciascuna figura professionale da gennaio 2018, ripeto, fino a ottobre 22.022 tabelle che sono contenute, nelle che possono essere controllate chiaramente e che sono contenute nelle annotazioni.
102 del 2022 del 28 novembre 2022 e nell'annotazione numero protocollo 30 barra 2023 del 14 4 2023
Per quanto riguarda gli infermieri
Abbiamo subito, visto che la presenza degli infermieri così come risultante dai fogli firme quindi così come attestato dallo stesso personale già a partire dal luglio 2018, quindi dopo circa sei mesi dall'inizio della dell'attività del Cpr, cominciava ad avere delle delle lacune, quindi che,
Inizialmente erano di poche ore, ma che poi, col passare del tempo, aumentavano, cominciavano a mancare 50 ore 24 84 70, questo perché, col passare del tempo, lo staff iniziale di infermieri che era inizialmente di sei unità.
è andato diminuendo fino a ridursi nel corso del tempo, ha una sola unità e quindi questo naturalmente comportava una grande difficoltà per il gestore, con un solo in infermiere in organico era obiettivamente difficile, volendo rispettare dei turni minimi, diciamo di.
De degli orari minimi di di turnazione era difficile.
Coprire l'intero servizio infermieristico, tanto è vero che già a Pat la notte il servizio infermieristico veniva sospeso per tre ore dalle 3 di notte alle 6 del mattino l'infermiere era assente, quindi il l'ambulatorio era chiuso. Questa poi, tra l'altro, è una circostanza che rileva non soltanto dai fogli firme dalle buste paga, naturalmente, ma soprattutto dalle dichiarazioni concordi e univoche sul punto del personale infermieristico sentito a sommarie, informazioni che appunto ci ha spiegato che proprio a causa della
Dell'assenza o comunque dello scarso numero di inorganico di infermieri si era deciso per garantire un minimo di riposo al personale si era deciso di sospendere il servizio.
Per tre ore ogni notte.
Per quanto riguarda invece i medici, la situazione si è rivelata anche più complicata e più frammentaria, inizialmente i medici, inizialmente dico dal mese di gennaio e fino a giugno la Angel ha contato sulla presenza in servizio di quattro diversi sanitari i dottori Casciano Pizzuti.
Topi e Paradiso, a partire da giugno, però i medici, tre medici su quattro vanno.
Vanno via e rimane in servizio su solo dottor topi, dottor topiche, era che, secondo il contratto che abbiamo ritrovato agli atti, aveva un rapporto, come dire, avrebbe dovuto prestare servizio per 24 ore a settimana.
Quindi teniamo conto che il monte ore di servizio medico richiesto dalla Convenzione era pari a 48 ore a settimana, il medico avrebbe dovuto essere presente, appunto è facile il calcolo otto due, otto ore al giorno per sei giorni a settimana, quindi il servizio che la Angel, a partire dal giugno 2018 ed almeno fino al dicembre 2018 quando,
Poi entra in servizio un secondo medico, il dottor Nozza, il servizio che poteva che in quei sei mesi la Angel ha potuto fornire il servizio medico era dimezzato rispetto al rispetto a quanto previsto in convenzione e difatti, analizzando le tabelle, si notano delle come dire delle lacune abbastanza consistenti.
Che ammontano a 90 100 ore 45 50 94 130, va anche detto una cosa che un'altra, diciamo particolarità quanto all'assenza di un servizio medico.
Un'altra particolarità che abbiamo riscontrato che, andando a entrando nello specifico, proprio andando a verificare come le ore effettivamente Small venivano effettivamente svolte, si scopriva che c'erano giornate in cui veniva garantito il servizio per otto ore o anche 10 o anche 12 a cui però seguivano giornate di totale assenza del della figura medica esempio il mese di ottobre 2018 su 26 giorni in cui la Engel avrebbe dovuto assicurare la presenza del medico ha assicurato la presenza solo su per 18 giorni.
I restanti otto giorni il medico, la figura del medico, è venuto a mancare questo perché, ripeto, ce lo siamo spiegati col fatto che la?
Al medico solo con un contratto di 24 ore non potesse gare a settimana a settimana, esatto non poteva garantire la la presenza necessaria,
Nel caso dei medici, poi, diciamo che ci siamo dovuti fidare per quanto riguarda il numero di ore effettivamente prestate, dei soliti dei soli i fogli, firma perché i dati rinvenienti dalle dalla documentazione fiscale erano di difficile interpretazione, i medici, infatti erano non erano legati da un rapporto di lavoro dipendente al gestore ma da rapporti di da contratti di collaborazione professionale quindi venivano retribuiti dietro presentazione di fattura o di ricevute fiscali e nelle ricevute fiscali in particolare.
Non veniva indicato il numero di ore di servizio prestato, che così corrispondenti all'emolumento di cui si richiedeva il pagamento, quindi risalire scorporare ecco dedurre dall'emolumento il numero di ore prestate, in alcuni casi è stato impossibile.
Sottolineo, voglio sottolineare perché questo poi diciamo.
Al rilievo, anche per quanto riguarda proprio l'attività di controllo che la nostra attività di verifica minuziosa capillare, per quanto siamo riusciti di del servizio prestato è stata molto difficile, lunga e laboriosa, ci abbiamo messo quasi più di un anno a verificare questa documentazione che la prefettura di Potenza avrebbe dovuto volta per volta verificare nell'arco di,
Un mese, un mese e mezzo per procedere ai pagamenti e la difficoltà che abbiamo incontrato è stata soprattutto nel cercare di ricostruire, e cioè la documentazione era frammentaria, lacunosa, contraddittoria, quindi l'operazione di controllo, che in alcuni casi cioè non non siamo riusciti noi stessi,
A portare a termine, cioè no, non trovavamo gli elementi di riscontro è stata estremamente laboriosa, questo per dire che, per quanto ci riguarda.
L'attività di controllo era veramente resa difficile dalla natura stessa della documentazione, che poi era, come dire, copiosa, tra l'altro della documentazione che veniva depositata periodicamente da Angel Italia.
E documentazione che non solo era, abbiamo scoperto essere non solo lacunosa e contraddittoria, ma in alcuni casi addirittura contraffatta. È questo il caso, per esempio, che riguarda la prestazione fornita dal dottor Livio buon consiglio, come prima dicevo, nel periodo ottobre 2 giugno 2018 dicembre 2018, la Engine Italia si è ritrovata con un solo medico in in servizio e quindi aveva un'obiettiva difficoltà a prestare il servizio e attentato tentato riuscendoci per la verità di come dire, mascherare o quantomeno di ammortizzare il numero di la lacuna
Dando una falsa rappresentazione della realtà e come utilizzando appunto il caso lì diciamo l'inconsapevole, per la verità, dottor buon consiglio, il dottor buon consiglio, un dentista che di Palazzo con studio a Palazzo San Gervasio, che aveva stipulato nel gennaio 2018 un contratto con Laing L Italia per fornire prestazioni specialistiche di carattere cure dentistiche ai agli ospiti del centro che avrebbero dovuto essere trasportati volta per volta presso lo studio di Palazzo San Gervasio per,
Eppure, per ricevere le cure del caso, in realtà alcune delle fatture e il dottor Buon Consiglio ha fatturato le sue prestazioni in questo senso, ha presentato quattro fatture che sono state presentate poi a sua volta dalla Angel, sono state depositate in prefettura per attestare quindi lo svolgimento dei servizi, però che cosa abbiamo scoperto che in almeno due casi le fatture depositate dalla la fattura numero uno del febbraio 2018 e la fattura numero 9 dell'agosto 2018 erano stati in realtà contraffatte?
Cioè la fattura reale, quella che il dottor buon consiglio aveva emesso e di cui, insomma, ciò che ci ha fornito copia quando è stato escusso a sommarie informazioni, era sostanzialmente diversa dalle fatture depositate al.
In Prefettura, perché, perché le fatture in questione, l'oggetto delle fatture in questione, diversamente dal dall'originale, diciamo dall'esemplare originale la fattura depositata in prefettura aveva come oggetto prestazione assistenza medica presso il CPR di Palazzo San Gervasio dal al con rimborso forfettario laddove invece l'oggetto della fattura del dottor buon consiglio era prestazioni.
Eseguite nel mese di febbraio da come da convenzione stipulata, cioè cure dentistiche prestate presso il il, lo studio di Palazzo San Gervasio, in buona sostanza con le fatture in questione, la Angel a tentato ha tentato riuscendoci, ha fatto passare il principio che la prestazione professionale del dottor buon consiglio,
Non era quella di prestare cure dentarie presso il proprio studio a Palazzo San Gervasio, ma era quella di svolgere il servizio ambulatoriale nel Cpr, quindi presso il CPR di Palazzo San Gervasio, e tenete conto, come dire, che, in particolare la la fattura numero 9 dell'agosto 2018 è proprio un,
Un esemplare contraffatto, lo si nota a colpo d'occhio, senza diciamo essere,
Particolarmente quella del 31 agosto dice quella del 31 agosto, perché è proprio un esemplare contraffatto rispetto al sono state addirittura chi ha manipolato la la fattura, si è preso il disturbo, ad esempio, significativamente, di andare a eliminare dalla ragione sociale del del dottor buon consiglio che recita studio medico dentistico di eliminare proprio questa.
Questo ovviamente godenti, sì, questa questa definizione, che faceva avrebbe fatto identificare immediatamente la fattura come proveniente da un dentista, quindi che non aveva a che fare con la prestazione come medico ambulatoriale, inoltre ho l'importo e ritoccato invece delle 280 dei 280 euro della fattura originale,
Riporta 1.440 euro, fermo restando che rimane insomma rimane fisso il numero di registrazione a posto a mano, quindi proprio una fattura contraffatta.
Parallelamente, proprio, ma siete risaliti all'autore della contraffazione, no, non siamo risaliti all'autore della contraffazione, ma la fattura in questione è stata depositata come veniva depositato ciascun mese tutta la documentazione, tutte le pezze d'appoggio con l'attestazione ai sensi del DPR 445 quindi erano questa documentazione veniva depositata in regime di autocertificazione, ecco,
Con la firma della dell'amministratore unico e rappresentante legale della Angel, la signora Paola Cianciulli, per come dire confermare, tra l'altro, l'impressione nella Prefect, chi eventualmente avesse controllato, per conto della prefettura di Potenza, per confermare l'impressione che il dottor Buon Consiglio nel mese di agosto avesse fatto parte dello staff ambulatoriale del Cpr il nome del dottor buon consiglio veniva riportato insieme a quello del dottor topi e degli infermieri in servizio nel prospetto riepilogativo del personale in servizio nel medio nel corso del
Dell'agosto 2018
Invece, come dire, anche le testimonianze del del personale dello stesso dottor Buon Consiglio, sentito a sommarie informazioni, ma anche di altro personale in servizio presso il Cpr, in particolare il mediatore culturale, ben Val di Gianmichele, che aveva il compito di accompagnare gli ospiti presso lo studio del dottor buon consiglio quando ne avevano bisogno hanno testimoniato che appunto il dottor buon consiglio non ha mai svolto un'attività ambulatoriale propriamente detta presso il.
Presso il Cpr, ma si è limitato a prestare la propria attività occasionalmente per le cure dentarie un analogo.
Un'analoga puoi dire metodica di contraffazione documentale, l'abbiamo poi riscontrata anche in una seconda parte dell'indagine, inizialmente, come dicevo, il controllo, il nostro controllo verteva su un arco temporale che andava dal 16 giugno, dal 16 gennaio 2018 e si fermava al febbraio 2020 perché in quel momento quella era la documentazione disponibile in Prefettura e quindi inizialmente ci siamo fermati a questo arco temporale, successivamente però con diciamo,
L'insorgere del caso ben check, cioè della somministrazione di farmaci al al cittadino tunisino visto in diretta nazionale.
In seguito alla al come si chiama la
All'Asp, al a Striscia, la notizia?
Siamo andati a verificare chi fosse in servizio la sera del 30 novembre 2021, chi del dello staff ambulatoriale fosse in servizio quella sera, e quindi siamo andati a verificare presso il CPR di Palazzo San Gervasio, dove abbiamo trovato i fogli firma nel personale e con nostra sorpresa abbiamo scoperto che quella sera risultava presente il dottor no, in quel momento, quindi, quando avevi avvenivano i fatti cioè verso le 8 di sera, se non sbaglio era presente il dottor Nozza ma assente l'operatrice sociosanitaria, clinico circostanza
Come dire, non ribaltata proprio dai dai fatti, sia delle dichiarazioni delle persone presenti sia, soprattutto, proprio dalla.
Dalle immagini del riprese dalla da Striscia mandate in onda da Striscia, la Notizia perché i fatti dicevano che invece?
Era assente il dottore, è presente l'operatrice sociosanitaria, quindi abbiamo cercato di approfondire questo aspetto, di spiegarci perché invece, i fogli firma dicessero esattamente il contrario e andando a confrontare i fogli firme trovati gli esemplari dei fogli firma trovati presso il CPR di Palazzo San Gervasio con i fogli firme con le copie depositate.
In prefettura
Abbiamo scoperto che si trattava di esemplari diversi.
In quanto e avevano una diversità particolare, cioè gli esemplari trovati presso il CPR di Palazzo San Gervasio erano completamente manoscritti, cioè il personale indicava no, non erano completamente manoscritti.
Si erano completamente manoscritti, cioè c'era il personale indicava l'orario di ingresso, la firma e l'orario di uscita, l'esemplare invece trovato in prefettura di manoscritto aveva solo la sigla, perché gli orari di ingresso e di uscita erano pre stampati e naturalmente erano corrispondevano esattamente quindi il l'orario di servizio la l'arco temporale di servizio corrispondeva esattamente a quello che era previsto in convenzione quindi abbiamo scoperto che esistevano, diciamo una versione,
Una bozza originale che veniva detenuta dalla dalla Angel, che era diversa qualitativamente e quantitativamente, a tutto vantaggio del gestore, rispetto a quella poi depositata in prefettura e tra i due esemplari c'erano di Skype discrepanze.
Rilevanti di di di ore, non lavorate
Sottoposte all'attenzione dei firmatari della Oss clinico in questo caso e della Hossu Patruno, i firmatari hanno disconosciuto le sigle e gli esemplari del depositati in prefettura, riconoscendo come proprie invece le.
Gli esemplari
Detenuti presso e da noi acquisiti detenuti dalla dalla Angel Italia, questo per dire che diciamo, almeno nel periodo aprile 2019, fino a tutto dicembre 2019, il, gli esemplari di fogli e firme del del personale che.
Attestava sanitario che attestavano la propria presenza in servizio erano come dire, delle contraffazioni rispetto agli esemplari originali
Ci siamo poi chiesti in effetti che cosa praticamente questo, poi significava queste discrepanze quantitativo, e quindi questo queste lacune nel servizio che abbiamo calcolato nelle tabelle abbiamo calcolato ammontare circa 1.000 ore per il servizio medico e altrettanto per il servizio infermieristico.
Ci siamo chiesti quali fossero però le le conseguenze pratiche e quindi le eventuali carenze qualitative che questo tipo di assenza comportava, beh, tenuto conto che il servizio medico, il servizio ambulatoriale, è un servizio essenziale per propria natura.
Tenuto conto anche del del fatto che del particolare luogo in cui veniva prestato tutto l'approfondimento svolto sulla vicenda della somministrazione dei farmaci dimostrava appunto c'ha, dato plasticamente, la il risultato pratico della dell'assenza di personale specialistico quando necessario.
L'intermittenza della figura del medico, ad esempio, in determinati casi.
Insomma, si è rivelata veramente esiziale, per per il che per alcuni ospiti è, per esempio, ricordiamo il caso di alcuni alcuni casi che ci sono stati segnalati, che ci è stato richiesto di approfondire dal Garante nazionale per la tutela dei diritti delle persone trattenute private della libertà personale, per esempio, il caso del di un ospite o Zara, Human, un ospite nigeriano che arriva la sera del 6 novembre 2021, al Cpr di Palazzo San Gervasio e viene ricoverato il giorno dopo intorno all'1 presso l'ospedale di Melfi e muore a Melfi per le conseguenze di una polmonite bilaterale che nessuno di cui nessuno si era mai resoconto, infatti, quando arriva il boomerang, quando Zaro fumando, arriva al al Cpr, lo diciamo perché esistono. Abbiamo visto visionato i fotogrammi del suo ingresso al Cpr, tratti dal dalle telecamere registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. Arriva un uomo abbastanza prestante, atto, forse un metro e 90 che barcolla visibilmente e che sale con estrema pena i due gradini dell'ambulatorio, ma in ambulatorio trova
A prendergli i parametri, un infermiere che era di 73 anni aveva 73 anni all'epoca e che era in servizio da almeno 50 ore consecutive, questo per richiamare appunto l'obbligo del gestore di rispettare, anche nei rapporti col personale dipendente, la normativa in materia esatto di anche di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Ozono Human poi viene accompagnato al modulo e passerà come dichiareranno gli ospiti assunti a sommarie informazioni ai suoi, diciamo compagni di modulo, passerà la notte a lamentarsi ad agonizzare, perché la mattina dopo sarà ritrovato nelle in mezzo, alle feci, al vomito e all'urina e solo grazie all'intervento del commissario di pubblica sicurezza. Il dottor Vantaggiato, che era il responsabile dell'ordine pubblico, viene allertato, entra nel modulo e si rende conto di quella che è la situazione, quindi chiede a quella al personale presente, una Ossola, un'operatrice socio sanitaria specializzata, la signora emiro. Abu Gizzi. Gli operatori sociosanitari specializzati
Non solo personale sanitario, poi magari lo lo spiegheremo meglio come c'è stato, come è stato spiegato a noi, ecco quindi non è personale paragonabile all'infermiere che avrebbe dovuto esserci, quindi c'è semplicemente una host che non riesce a far altro che tentare di contattare, tenta di contattare telefonicamente il medico che è scomparsa le medico, il dottor Nozza il. Il commissario Vantaggiato, infatti, va alla ricerca del medico e scopre che il medico aveva segnato sul foglio firma l'orario di ingresso, ma poi era uscito dal Cpr ed era irraggiungibile telefonicamente senza aver
Comunque fare nemmeno comunicato cont segnato la propria la propria assenza, questo, per dire il tipo di con assistenza sanitaria che veniva in casi di emergenza, come poteva essere il caso del del povero già room gourmand, che tipo di assistenza che veniva prestata così, similmente abbiamo anche il caso di un cittadino marocchino NCD Janis che,
In che stato ospitato dall'8 aprile 2021 al 17 maggio 2021 presso il Cpr, prima di essere rimpatriato che tenta per due volte il suicidio e viene ogni volta ricoverato all'ospedale San Carlo e che poi, a un certo punto il 10 maggio e il 16 maggio sì cuce le labbra con il filo di ferro delle mascherine, allora c'erano le mascherine, eravamo in periodo Covid, quindi si cuce le
Le labbra e non si è riuscito a capire perché era assente il medico, unica figura professionale che può.
Togliere un corpo estraneo non sia riuscita a capire come in entrambi i casi e chi soprattutto abbia tolto le.
Il filo di ferro al alle labbra di energie se lo abbia fatto da solo o se sia intervenuto personale uno specializzato, quindi gli OSS o gli infermieri, ma di certo non è stato un medico, ecco Forlenza il direttore del centro, in una nota di risposta al Garante che aveva chiesto proprio delucidazioni sul punto su che cosa fosse avvenuto affermerà che era stato il personale paramedico, ma se fosse stato il personale paramedico personale paramedico che è stato da noi escusso a sommarie informazioni era la d'infermiera, Tiziana Maiorino che ha negato di aver provveduto per la verità, ma comunque il personale paramedico non avrebbe potuto
Provvedere ancora una volta sarebbe stata necessaria la figura del medico e quanto poi alla somministrazione, ho già detto nel corso dell'udienza precedente, insomma, che cosa accadeva e quindi quello restituisce, secondo me, sufficientemente il il senso di come il, le carenze quantitative,
Provocassero problemi della più disparata natura e anche gravi e seri per la salute e l'integrità de degli ospiti, l'assenza del medico di figure professionali specializzate questo stavo dicendo, per quanto riguarda il medico, lo stesso, i medici e gli infermieri, lo stesso tipo di analisi che abbiamo fatto per gli altri.
Medaglia, più servizi quindi, per quanto riguarda ad esempio il system, il servizio di assistenza sociale, l'assistente sociale avrebbe dovuto essere presente 24 ore a settimana.
Invece, proprio per quanto riguarda l'assistente sociale
Abbiamo ritrovato un come dire, l'assistenza sociale facendo i calcoli sempre con il meccanismo dei fogli firma e del.
E del buste paga, come raffronto abbiamo trovato un saldo inattivo, vale a dire addirittura sarebbero state prestate 8 ore e 54 minuti in più di di servizi, in realtà andando ad approfondire, attraverso le dichiarazioni delle persone informate sui fatti e i riscontri documentali per la verità,
Abbiamo scoperto una situazione che i numeri non non descrivono, cioè risulta infatti cioè il risultato che dall'aprile.
Dall'aprile 2018 al febbraio 2019.
L'assistente sociale era in realtà assente. Non c'era, però veniva attestata la presenza del servizio, perché l'assistente sociale, inizialmente presente, la dottoressa Antonella Bafundi, si era dimesso e quindi si era creato un vuoto che la Angel ha dichiarato in Prefettura a essere coperto dall'assistenza sociale. Tiziana Ragone in realtà dalle dichiarazioni del personale presente in quell'arco temporale, in particolare la psicologa, la dottoressa Lucia, Spadone che avrebbe dovuto collaborare con l'Aragona. La dottoressa Ragone non è stata mai presente come assistente sociale, si è limitata a presenziare saltuariamente ad andare al Cpr di Palazzo San Gervasio, saltuariamente come accompagnatrice del marito. Il signor Sindaco, che saltuariamente, si recava a prestare supporto presso l'ufficio amministrativo del Cpr
Ciononostante, sono state come dire, depositate agli atti dalla Angel, le buste paga della dottoressa Ragone, nonché addirittura delle relazioni a firma della dottoressa Ragone, cui la dottoressa Ragone sosteneva di aver svolto dei colloqui con con gli ospiti, senza però indicare erano i come dire dichiarazioni molto generiche e tra l'altro ciclostile perché ne ha presentato una serie da.
Da maggio ne sono state presentate una fee una serie da maggio, fino al novembre, per ogni mese erano tutte.
Identiche e in cui appunto si facevano dichiarazioni di principio, della proficuità, dei colloqui, del clima, di collaborazione e di dei colloqui continui il clima di collaborazione con gli altri colleghi dello staff, gli altri colleghi o quelli che avrebbero dovuto essere, i colleghi della dottoressa Ragone hanno sconfessato proprio la la presenti hanno sconfessato proprio la circostanza quindi,
Abbiamo ragione di credere che, appunto anche in questo caso ci sia stata una falsa rappresentazione della della realtà stesso discorso riguarda il caso del sostegno psicologico dell'assistenza psicologica, anche qui troviamo una.
Come dire un saldo positivo inattivo per la Angel, tenendo conto dei fogli, firma dei risultati derivanti dai fogli firma in realtà, le dichiarazioni delle persone informate sui fatti ci dicono che anche in questo caso abbiamo uno psicologo, il dottor Blasi Antonio, che in realtà era presente sulla carta ma non era presente nei fatti perché è passato presente solo da gennaio all'aprile 2018.
Invece, come testimoniato da dalla collega Spadone e dall'assistente sociale Bafundi, l'unica psicologa effettivamente presente nell'arco temporale, cioè dal novembre 2018 a luglio 2019, era la Spadone, non il, non, il Blasi stesso discorso per l'attività di informazione legale, gli assistenti sociali sono stati e sono andati a processo c'è stato un quarto stralcio, no, non no, per sta parlando di assistenti sociali Ragone e quant'altro, no, lassù gli assist, l'assistente sociale, lune che qualifichi invece l'assistente sociale, Ragone e
Lei, marasma per non sono mai stati, non sono mai arrivate.
Vi dico con cui stiamo parlando di posizioni che non, cioè non sono mai state inquadramento generale, diciamo l'assenza l'inadempimento però non sono poi non sono dati okay.
Per noi hanno rilevato come, come dire, come elemento indiziario della delle finali dell'attività mistificatoria di Angel nel depositare in Prefettura pezze d'appoggio che dovevano dimostrare qualcosa che in realtà non non avveniva nei fatti.
Altro stessa stessa cosa, anche per il servizio di informativa legale.
Dove addirittura abbiamo trovato invece una carenza rispetto a 5.399 ore che avrebbero dovuto essere prestate, ne sono state prestate solo 2.760, quindi 23 mesi su 26 mesi, in buona sostanza la l'assistenza, l'informativa legale, la, il servizio di Asp di informativa legale è stato carente anche in questo caso addirittura il 24 nove 2019 c'era stato un Espace Ines ispezione.
Da parte di un'associazione che per conto la Oim che per conto del ministero dell'Interno.
Svolgeva ispezioni, faceva attività di verifica nei Cpr e che avevano appunto, parlando con la lì, la la persona addetta alla dottoressa Casciaro.
No, la dottoressa Patruno pardon, addetta al servizio di informativa legale, che si era lamentata del fatto che, contrariamente a quanto scritto incontrato, lei era presente per metà orario, quindi non faceva effettivamente tutto il suo servizio, la.
Interrogato sul punto richiesto di fornire informazioni sul punto dalla prefettura di Potenza, il direttore del centro aveva risposto che le ore di informativa legale non fatte dalla dottoressa Patruno venivano in realtà svolte dalla da remoto, dall'avvocato Canino e contravvenendo però anche qui a una precisa indicazione a una precisa indicazione delle specifiche tecniche del servizio di informativa legale così come descritto da né in convenzione era un servizio che doveva essere rivolto ai,
Agli ospiti presenti nel centro, per informarli sui diritti, sui loro diritti e sui doveri e quindi non era possibile, non era pensabile che un avvocato da remoto si collegasse con gli avvocati difensori del svolgersi il servizio collegandosi con gli avvocati difensori dei dei trattenuti.
Stesso discorso per la mediazione e il servizio di mediazione linguistica e insegnamento lingua, qui abbiamo trovato ben 2.248 ore e 36 minuti di.
Di servizio non prestato, in particolare, faccio presente che ecco l'insegnamento della lingua, che avrebbe dovuto essere prestato per 24 ore set a settimana, a parte i primi tre mesi, dove.
Era presente una una dipendente, la, la signora la dottoressa Casciano, Grazia che ha anche prodotto delle relazioni.
Relativamente, appunto, alle elezioni di di lingua che avrebbe prestato ai agli operatori del centro, poi la Casciaro, in realtà va in.
Scompare, non è come dire, non è più un servizio, però la la Engel continua a presentare relazioni di insegnamento della lingua italiana, sappiamo peraltro dalle dichiarazioni degli assist, dell'assistente sociale, dello psicologo, degli stessi ospiti che di insegnamento di lingua italiana non c'è mai stata traccia anzi uno degli aspetti.
Che più come dire è stato evidenziato da tutte le persone che abbiamo sentito sia ospiti che ripeto,
Che personale dipendente e anche il personale delle forze dell'ordine.
Il il commissario socio Matteo, che che sentimmo a proposito delle case, delle cause che aveva scatenato una rivolta, ecco una delle dei leitmotiv del del CPR di Palazzo San Gervasio era lo Stato, la condizione di totale, come dire.
Trascuratezza in cui venivano tenuti gli ospiti a fare letteralmente nulla in niente, cioè non c'era nessun servizio, non veniva prestata fatta alcuna attività di intrattenimento e attività di intrattenimento che, stando alla convenzione, era una delle attività che la uno dei servizi che la la Angel avrebbe dovuto fornire e che inizialmente la Angel in sede di gara dichiara di voler fornire organizzando lezioni di lingua curda.
Lezioni di.
Laboratori teatrali, addirittura iniziative,
Volte a cont, come dire, a coinvolgere gli ospiti, a sensibilizzare gli ospiti verso le condizioni di ristrettezza materiale delle famiglie disagiate di Palazzo San Gervasio, quindi tutto questo, naturalmente questo per intrattenere gli ospiti, tutto questo non è naturalmente mai avvenuto basti dire che, per esempio, gli infermieri a cui chiedevamo come passassero il tempo gli ospiti ci hanno risposto che ascoltavano la musica dei loro cellulari, quelli che ce l'avevano.
Perché per quasi un anno non c'erano neanche i televisori, poi sono arrivati i televisori e le uniche forme, diciamo, di intrattenimento, sono stati il televisore, le partitelle di calcetto a turno nel nel campo di calcio fatto.
Realizzato dalla dalla prefettura di Potenza.
Stesso discorso poi uguale ammanco, un ammanco consistente, lo abbiamo.
Trovato lo abbiamo rintracciato per quanto riguarda l'attività degli operatori diurni e notturni, cioè del personale che avrebbe dovuto, insomma, diciamo assicurare senza particolari specializzazioni, ma che avrebbe dovuto
Assicurare la presenza.
H 24 abbiamo trovato ben 16.103 ore di di mancanza, questo perché mancavano le unità di di personale non venivano, non venivano rimpiazzate.
Non mi viene in mente nient'altro, devo dire per per descrivere il.
Le conseguenze, le conseguenze a cui lo Speciale giustizia di questa sera che vi ha proposto nella prima parte dell'udienza pubblica della Corte costituzionale, che ha avuto luogo il 6 ottobre scorso sul caso Bartolozzi al-Masri, il conflitto tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera avverso al tribunale di nomina alla Procura sempre della Capitale che chiede alla Consulta di pronunciarsi sulla possibilità di estendere, le garantisce per i reati ministeriali anche per un capo di gabinetto come è stato l'ex capo di gabinetto dottoressa Giusi Bartolozzi, sul caso della liberazione del rimpatrio di Osama nei Cim al Mazda torturatore libico comandante della polizia giudiziaria di Tripoli ricercato,
Dalla Corte penale internazionale e nella seconda parte lo avete sentito sin qui il processo che prosegue, seppur a rilento, ha iniziato il 12 settembre 2025. Siamo ancora la prima testimonianza al prosieguo della piena testimonianza che si è tenuta invece il 1 ottobre scorso.
Nel processo per i presunti maltrattamenti, al Centro di permanenza e rimpatrio, al Cpr dei migranti di Palazzo San Gervasio, quindi, siamo tornati sulle condizioni inumane e degradanti di uno dei centri più contestati e.
E che ci riporta, ci ha riportato all'argomento delle detenzioni amministrative di persone che non hanno commessi reati ai sensi del codice di procedura penale, ma soltanto perché migranti, per quanto riguarda lo Speciale giustizia, è tutto grazie per l'ascolto che avete avuto sin qui d'estate con i programmi serali di Radio Radicale.
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