Intervista di Ruben Della Rocca ad Alessandro Viterbo, responsabile per l’Italia di "Tsad Kadima" (Un passo avanti)

Per ulteriori informazioni su Tsad Kadima,che tra pochi mesi “festeggerà i 40 anni di vita ci si può rivolgere a questo indirizzo … e-mail: alexviterbo@hotmail.com.
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responsabile per lItalia di Tsad Kadima
Radio Radicale oggi qui con noi ospite, Alessandro Viterbo, buongiorno, Alessandro Buongiorno cover, quello aggiornato valgono mattino un buon mattina a tutti i nostri ascoltatori, Alessandro Viterbo, al piacere di intervistati come responsabile dei diligente proprietaria di sa Kadima sa Kadima, tradotto in italiano significa un passo avanti, parliamo di una struttura, di un'organizzazione che fa del metodo educazionale conduttivo di Andrea, spero, medico ungherese, il suo modo di
Lavorare su persone con disabilità, ma ecco, vorrei che lo spiega assidua Alessandro di chi vi occupate in Israele e non solo perché tu rappresenti poi il Sarca di Metaria
Sì, dunque allora io sto da Alessandro Viterbo, come rappresentato, sono abita, inizierebbe da quarant'anni, sono di origine padovana e la mia vita praticamente è cambiata con la città di mio figlio 32 anni fa, mio figlio è nato cerebroleso dalla nascita ed è stato praticamente salvato dall'ospedale e dai però Ari gli è rimasto un danno cerebrale.
Abbastanza significativo, come genitori, abbiamo sempre cercato di affrontare il problema e abbiamo trovato, dopo qualche tempo dopo qualche anno a questa associazione Kadima, che era già presente in Israele dal 1987 e il 1987, cioè se ha praticamente saranno 40 anni l'anno prossimo mio figlio è entrato all'interno dell'asse della
Del delle strutture dell'associazione, che era un bambino che molto passivo non reagivano, comunicava molti irascibile e col tempo, le con il, con il lavoro che è stato fatto dall'associazione, è diventato un ragazzo verso un uomo che è sempre limitato perché
è relegato a sedie a rotelle
Non parla non parla al 100%, però è un ragazzo che vive una vita piena e vivace, partecipa capisce tre lingue, segue le notizie alla televisione, sa ben sa benissimo cosa succede adesso questo il metodo di Zac è dimostrato importato dall'Ungheria, appunto circa 40 anni fa, quando alcuni genitori israeliani hanno scoperto che c'era un metodo che poteva essere valido per i loro. I loro figli, con che avevano problemi motori, ci
Legati appunto a cerebro lesioni all'inizio sono i genitori stessi che hanno portato i figli. In Ungheria, poi, il metodo è stato portato in Israele, è stato riconosciuto dal ministero dell'Educazione come media metodo valido per educare e riabilitare bambini e ragazzi e adulti con lesioni cerebrali. Studenti israeliani sono andati a studiare in Ungheria e hanno portato e hanno cominciato ad attivare i programmi in Israele quando mio figlio è entrato a chat che ma nel 1997, quando aveva tre anni, però Tancredi, ma cerca 120 bambini e ragazzi seguiti adesso, dopo dopo tutti questi anni stiamo ora non aveva più di 500. Siamo partiti da un asilo a Rishon, lezioni che la prima città che ci ha dato la possibilità di aprire un asilo siamo partiti da una classe di asilo, la siamo arrivati ad avere 10 centri diversi in tutte le parti di Israele.
Di partita Eilat, con un centro con un centro di che comprende asilo e asilo nido, Rishon lezioni c'è il centro educativo principale che parte dall'età più minore dai sei mesi fino alla fine della scuola, cioè asilo nido, asilo, scuola a scuola e scuola superiore e ha risciò lezione. C'è anche un un asilo speciale per bambini che hanno anche problemi di comunicazione, non solo problemi di comunicazione, diciamo più vicino allo spettro autistico,
Al Nord ora Akiva su un altro centro, appunto con asilo, Asilo Nido, e poi ci sono tre grandi centri diurni per adulti. Quello che succede in Israele, che un ragazzo che studia in una scuola speciale, appunto per ragazzi con con problemi speciali, può rimanere nella scuola fino all'età di 21 anni, poi la scuola non se ne occupa più e il ragazzo passa dal sistema, diciamo educativo al sistema di assistenza e il Ministero dell'assistenza sociale, Israele fa
Dà la possibilità ad associazioni come la nostra di attivare centri diurni, cioè cosa succede, i ragazzi abitano o per conto loro o abitano in famiglia, alla mattina arrivano al centro diurno, passano la giornata, la e tornano in famiglia al pomeriggio e così succede anche per mio figlio noi abbiamo adesso a casa,
Un badante che ci aiuta il badante viene la mattina, lo prepara lo manda al centro diurno, dove fanno attività, sia riabilitative e fisioterapia sia occupazionali, sia attività più anche culturali. Mio figlio torna a casa e poi a metà pomeriggio il badante se ne occupa lui, lo porta a fare altre cose e così è la diciamo, è la nostra realtà. Adesso quello che c'è di speciali per Kadima
E che intanto ci stiamo sviluppati negli anni, cioè ci siamo sviluppati secondo i bisogni, quello che mi son dimenticato che manca un grande centro a Beersheba, che è molto importante, perché raccoglie bambini e ragazzi di tutta la zona a sud di Israele.
E la zona sud di Israele a diversi tipi di popolazioni.
E per cui al centro di per Sheva arrivano bambini e ragazzi, sia dalle cittadine israeliane e della zona quella che son state colpite il 7 ottobre, come fa chi come me tipo, come deciderò, ma sia anche dalle tendopoli beduino che ci sono nel deserto del Negev che comincia da Beersheba verso il Sud per cui al centro di Brescia Eva arrivano ragazzi e bambini di tutte le di tutte le provenienze
E perché no, anche di tutte le religioni e la stessa cosa succede anche al centro di Gerusalemme, per esempio, il 109 per mio figlio ha un certo numero di ragazzi che vengono da Gerusalemme Est e quartieri ebrei e arabi
Salemme e quello musulmani, ci sono cristiani e anche una parte dello staff viene anche dalla da Gerusalemme araba e per cui è una TAC anima il luogo dove appunto si incontrano ragazzi e persone di, diciamo, di tutte le provenienze e di tutte le religioni, senza nessuna differenza tra di loro, quello che per noi era importante cercare di tirar fuori da ogni bambino o ragazzo adulto, il meglio per migliorare la qualità di vita, grande esempio di civiltà, di convivenza. Alessandro con lui, ci sta raccontando del molto bello ascoltarlo e se vogliamo, è una pagina realizzata sotto tanti punti di vista
E metodo di educazione conduttiva tu sei un biologo se nell'ambito delle scienze e della medicina in qualche maniera.
Il che significa che cos'è questo metodo di educazione conduttiva importato dall'Ungheria e mente dove mettere le giacche e i ragazzi e i bambini come cerebrolesi, come può essere mio figlio, hanno
Il loro problema non è solo un problema fisico, ma è anche un problema di, diciamo, di adattamenti, adattamento. Questo metodo cerca di sfruttare le possibilità, le possibilità che ogni bambino ha di cercare di sfruttarla al meglio, cioè è una è una cosa che che cerca di condurre il ragazzo e il bambino a fare uscire le sue possibili, le sue possibilità, le sue capacità nella maniera migliore possibile, ognuno secondo la propria, nascondere la propria cosa. Il metodo Ge in in origine, in Ungheria è un metodo che non prende, non prevedeva e staff professionali, come abbiamo noi in Israele, cioè come fisioterapisti, terapie del linguaggio o cose del genere, ma c'era solo una figura, appunto, il conduttore che cercava di condurre appunto, il ragazzo, il bambino, ah ah, ah
Come striscia a mettere in pratica le capacità, le capacità personali, le capacità personali, alla base di questo c'è, la diciamo c'è la,
E la non dico, credo, ma c'è la la diciamo la dottrina che il cervello di ognuno e specie dei bambini più giovani, può essere ancora modellato e può ancora cambiare, secondo gli stimoli che lui può ricevere dal dal Densham dell'ambiente intorno per cui i nostri centri sono centri molto pipì in cui si cerca di stimolare i bambini e i ragazzi nella migliore possibile con musica con giochi con altri effetti, appunto ognuno secondo le proprie possibilità. Mio figlio si è sviluppato in questa maniera in questa maniera accennavo, non ha fatto molti progressi dal punto di vista fisico, perché la sua lesione cerebrale è grave, però si è molto sviluppato dal punto di vista personale. Mio figlio è un ragazzo che segue, segue le preghiere durante le feste ebraiche o durante il sabato, segue concerti, sa benissimo quale quale gruppo musicale può Expo, piene e suono, cioè è un ragazzo che ha sviluppato le sue capacità
In questa direzione, altri riescono a, diciamo, a progredire più dal punto di vista pure brutta fisico, e magari possono lasciare le sedie a rotelle o fare alcuni passi. Lei passi da solo, ognuno secondo le proprie possibilità
Di Alessandro, avete contatti con le strutture italiane con
Dunque con l'Italcon Italia la cosa si è svolta così e cerca 22 anni fa e con l'aiuto di alcuni amici di Torino, abbiamo aperto un'associazione di amici che non ha solo il compito di appunto di e di raccogliere gli amici che ci sostengono e ci aiutano, ma anche quello di fare, diciamo, diciamo di mettere di fare pubblicità alla nostra associazione anche in Italia, nei coffee diciamo di fronte ad altre realtà italiane che si occupano della stessa cosa. Uno degli esempi che posso fare in questi anni è una specie di gemellaggio che abbiamo avuto con un centro, con un centro educativo della provincia di Como
E un gemellaggio che è stato finanziato in parte anche dalla Regione Lombardia. Era un progetto di un progetto speciale del 2008, per cui delegazioni italiane e son venuti a conoscere il nostro metodo in Israele, noi siamo stati in visita in visita a questo centro nella provincia di Como,
Io ho fatto una conferenza in italiano, la, la mia famiglia ha visitato e ci siamo confrontati e questa cosa poi ha portato a sviluppare una cosa che è ancora in atto in cerchi asili delle comunità italiane, cioè cercare di trovare di cercare di, diciamo, di sfruttare dei i metodi e le conoscenze nostre per cercare di individuare ragazzi, bambini e ragazzi dall'età più dall'età, più tenera, diciamo, i bambini e i ragazzi che abbiano tendenze, diciamo più sul lato autistico. C'è problemi quindi più di comportamento, per esempio di comunicazioni,
è una delle cose che per cui anche Tancredi, ma si è sviluppato in Israele in questo periodo, in questo progetto che continua ancora è stato fatto in con la collaborazione con l'organizzazione, con la sua flotta italiana e con l'Agenzia ebraica.
Ecco l'Agenzia ebraica italiana con la coordinazione di Claudia De Benedetti per chi la conosce e con l'aiuto di altri altre persone, per esempio, mia sorella che insegna alla scuola all'asilo ebraico di Trieste, ha partecipato ad alcuni incontri in cui è andato, diciamo, degli strumenti per confrontarsi con questi problemi che questa cosa è nata appunto da questa associazione italiana.
Amicizia dimmi in Italia, che continua a essere viva aperte, è attiva, eh,
Molto bene, molto bene Alessandro, attraverso anche in questa intervista, io mi auguro che in Italia si conosca ancora meglio, in realtà zuccherine, l'importanza di strutture di questo tipo e anche il fatto delle collaborazioni con il nostro Paese, quello europeo, impera, sarebbe molto importante perché il lavoro che fate veramente,
E abbiamo avuto altre collaborazioni angolo dei nostri congressi è venuto alla rappresentanza di un istituto di Roma, abbiamo avuto altre visite professionali alle volte attraverso l'addetto scientifico dell'ambasciata italiana di Tel Aviv, per cui i contatti continuano a ci sono e sono e sono abbastanza attivi nonostante tutti i problemi pratici che possiamo davvero brutto in questi ultimi anni, prima il Covid, poi la guerra, poi l'Iran sono cose che un po'bloccano queste attività di diciamo,
I gemellaggi internazionali di cooperazione internazionale.
E noi vogliamo che queste collaborazioni di miliardi ci siano e che Israele sia sempre una luce in questo senso, proprio per il resto de degli altri Paesi del resto dell'umanità Alessandro prima di salutarci e appunto abbiamo detto che tra pochi mesi scatta il quarantesimo anno, vedo delle attività particolari,
Per celebrare questa data.
Il quarantesimo anno sarà festeggiato, diciamo durante tutto il 2027 inizieremo alla fine di dicembre del 2026, cioè tra due mesi, con un evento speciale in Israele, è quello che che io cercherò di fare adesso, non so se, se verrò in Italia per qualche evento,
Oh, evento di persona, o e cercherò di fare degli eventi via Zoom da lontano con associazioni ebraiche e non ebraiche, come ho già fatto in passato e presentante, diciamo, tutto il lavoro che è stato fatto in quarant'anni.
Ecco, bene, tu tieni, ci informato su tutto il formali, su tutto questo.
Questo perché, per quanto riguarda la radio radicale, le porte sono aperte ad ascoltare perché vuole trovare, ciascuno può cercare, Alessandro Viterbo, cerca di in Italia, su Facebook e attraverso questo contattarmi o se no, attraverso di voi sapete se potete dare i miei contatti sono sarò ben felice di rispondere.
Di un mezzo pubblico importante nazionale, quindi siamo a disposizione assolutamente Alessandro grazie di cuore e, come si dice in ebraico Beats flaca, quindi con successo per tutto quello che sai fare buona giornata le sue attività e le attività del sax Kadima un saluto Alessandro Viterbo e un buon proseguimento dei programmi di Radio Radicale.
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