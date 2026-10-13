Intervista di Ruben Della Rocca ad Alessandro Viterbo, responsabile per l’Italia di "Tsad Kadima" (Un passo avanti)

"Tsad Kadima" (Un passo avanti) la onlus israeliana che si occupa dell’educazione e della riabilitazione di bambini,adolescenti e adulti con paralisi cerebrali e disabilità motorie complesse.Attraverso il metodo di educazione conduttiva studiato dal medico ungherese Andras Peto importato in Israele da medici israeliani la struttura offre aiuto a pazienti di ogni religione ed etnia ed è anche un grande esempio di pace e convivenza.



Per ulteriori informazioni su Tsad Kadima,che tra pochi mesi “festeggerà i 40 anni di vita ci si può rivolgere a questo indirizzo …

e-mail: alexviterbo@hotmail.com.

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