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Organizzato dall’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT in collaborazione con il Centro di ricerca GEODI – Geopolitica, Diritto e Data Intelligence.
Introduce Ciro Sbailò, Professore ordinario UNINT.
Intervengono: Giuseppe Arena (Professore aggregato UNIKORE-Enna), Zouhir Louassini (Giornalista RAI e scrittore).
Registrazione video del dibattito dal titolo "Il Marocco dopo il voto: mutamenti e prospettive", registrato a Evento Online martedì 13 ottobre 2026 alle 12:00.
Tra gli argomenti discussi: Esteri.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 25 … minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Introduce Ciro Sbailò, Professore ordinario UNINT.
Intervengono: Giuseppe Arena (Professore aggregato UNIKORE-Enna), Zouhir Louassini (Giornalista RAI e scrittore).
Registrazione video del dibattito dal titolo "Il Marocco dopo il voto: mutamenti e prospettive", registrato a Evento Online martedì 13 ottobre 2026 alle 12:00.
Tra gli argomenti discussi: Esteri.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 25 … minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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