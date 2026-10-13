Organizzato dall’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT in collaborazione con il Centro di ricerca GEODI – Geopolitica, Diritto e Data Intelligence.



Introduce Ciro Sbailò, Professore ordinario UNINT.



Intervengono: Giuseppe Arena (Professore aggregato UNIKORE-Enna), Zouhir Louassini (Giornalista RAI e scrittore).



Registrazione video del dibattito dal titolo "Il Marocco dopo il voto: mutamenti e prospettive", registrato a Evento Online martedì 13 ottobre 2026 alle 12:00.



Tra gli argomenti discussi: Esteri.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 25 …

minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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