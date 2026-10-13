Cybersecurezza: attacco informatico ai frigoriferi in Francia, intervista a Giulia Pastorella

L'intervista è stata registrata martedì 13 ottobre 2026 alle ore 11:00.
La registrazione video ha una durata di 7 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
Convegno
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Radio Radicale, siamo con Giulia, Pastorella di azione per parlare di questo attacco informatico ai frigoriferi e il sistema di refrigerazione della grande distribuzione alimentare dei supermercati francesi questa mattina interna che cooperativo e anche Carrefour.
Si sono svegliati con una sgradita sorpresa, nel senso che qualcuno ha manipolato da remoto il sistema di refrigerazione nelle celle frigorifere di questi supermercati
E
Diciamo, ha costretto questa grande di queste grandi distribuzioni a buttare
Tanti beni alimentari che erano andati a male perché erano stati scongelati,
Adesso noi dobbiamo ancora capire qual è l'obiettivo di questi hacker che hanno colpito questi frigoriferi, però, insomma.
Vuole dirci qualcosa in merito a questo attacco e alle riflessioni che possiamo fare? Si pensa che potrebbe essere anche un attacco russo, perché potrebbe essere anche una prova generale nel caso di un futuro conflitto. Io credo che la prima riflessione da fare sia quella che per chi è del mestiere, diciamo, è normale, ma spesso, invece, chi non non non è del mestiere, non ci pensa cioè che un attacco informatico può avere delle conseguenze fisiche, cioè uno pensa alle attacco informatico ami, rubano i dati, mi entra nel computer, chi è possibile è verissimo, ma gli attacchi informatici possono avere anche delle conseguenze sulle infrastrutture e in questo caso sono delle catene di distribuzione e quindi anche sulle persone diciamo normali, ed è una un tipo di attacco molto pervasivo perché appunto in questo caso andrà a toccare, non so quante centinaia di migliaia di persone che letteralmente non avrà non troveranno più surgelati al loro supermercato.
Ora, immagino che le catene poi abbiano dei sistemi di resilienza, eccetera, per per fornire continuare a fornire questi beni di prima necessità. Perché parliamo di cibo, però è preoccupante come sono stati preoccupanti attacchi che poi sono finiti a bloccare il sistema sanitario inglese. Non so se vi ricordate Wawanakwa, no che aveva impedito a interi ospedali di funzionare. Quindi, quando si dice veniamo da una discussione sul sullo scostamento di bilancio, quando si dice investire in difesa in cyber sicurezza e anche questa cosa qua non è semplicemente evitare il voto della disinformazione. Eccetera. E anche evitare che dall'attacco informatico, poi, ci siano queste conseguenze molto reale, tangibili su appunto le infrastrutture critiche o anche su questo genere di di di di economia, di pezzi della nostra economia, che è fondamentale. Cosa si può fare? Intanto non si sa chi chi c'è dietro, ma secondo me il fatto che diciamo questa
Questo atto.
Non sia seguito da una richiesta di riscatto perché almeno non lo sappiamo, almeno io non lo sappiamo, comunque sappiamo allora se non c'è una richiesta di Pete Seeger, eccoci erre francese okay, certo certo se però non è reso noto una richiesta di riscatto, possiamo pensare che possa essere un attacco di guerra ibrida
Si può pensare di tutto finché non c'è attribuzione. Certo, così come potrebbe essere semplicemente un testo potrebbe essere, io non so chi ci sia dietro, ma è quello che è chiaro, è che hanno trovato una falla nel in questo sistema di raffreddamento. Mi pare danese. Quindi un'azienda danese che puoi serviva ai grandi supermercati e quindi anche le lezioni da imparare, uno guardare bene ai propri fornitori e assicurarsi. Infatti, la nessuno prevede che ci sia tutta la catena di fornitura. Ci stanno gli stessi standard di cyber sicurezza della, diciamo, casa-madre o dell'azienda madre,
La seconda cosa è sia dei sistemi di resilienza, non solo a livello informatico di ho copiato i dati da un'altra parte, ma a livello fisico so come reagire a questo genere, che in questo caso è un attacco poteva anche essere un malfunzionamento, quindi mi auguro che ci siano, diciamo, sistemi di resilienza e la terza cosa è, si è capito dove sta la falla, la Siae cosiddette affacciata, cioè la la si è chiusa, in modo che questo attacco non si possa ripetere. Oggi, domani e dopodomani le istituzioni parlavo della Hunziker, l'equivalente dell'ACN francese, come è stata informata tempestivamente, come sta facendo per supportare queste aziende. Per
E diciamo evitare che questo si accadrà in futuro. È ovvio, non esiste nessun tipo di sistema informatico che sia infallibile, ci sarà sempre poco le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale ci sarà sempre una maniera di penetrare. Chi sta penetrando? Non lo so se siano i russi, se sia qualcuno che voleva fare un grande scherzo, se sia qualcuno che è contro magari un no global contro la grande distribuzione potrebbe essere qualunque tipo di ragione politica, ma le le difese restano sempre le stesse. Le buone pratiche restano sempre le stesse e quelli della resilienza e della ridondanza. Quindi di avere.
Un secondo terzo in maniera di reagire
E vedremo se queste catene, e poi la domanda è perché in Francia perché potrebbe succedere in Italia potrebbe succedere ovunque c'è il supermercato. La Francia non è noto per essere un Paese molto amico del della Russia, almeno in teoria, perché noi sì e anche noi però, insomma, almeno la Francia si è esposta molto più molto più di noi con i volenterosi e poi il fatto che loro sono anche perché ci sono anche dei possiamo definirli, non amici di Trump, quand anche quello che c'è dietro no, non lo posso, ci può essere dietro chiunque, però una riflessione va fatta, così come le chiedo l'ultima domanda che le faccio. Si ritiene che questo scatenerà una corsa all'indietro rispetto al progresso che abbiamo raggiunto, che si tornerà ai vecchi frigoriferi
Il greco non connessi regolati
Ah Q Gonnella alla vecchia maniera, ecco, mi auguro di no, sarebbe come dire, siccome non so una volta il treno alta velocità non ha funzionato, allora torniamo al treno a vapore, no, non succederà così, però sicuramente c'è un riflesso, quindi dobbiamo anche investire in infrastrutture, dobbiamo anche investire in cybersecurity per,
Per i sistemi di refrigerazione, cioè tutto sembra assurdo, dice una cosa, ma qualunque e ti Pasqua su qualunque dispositivo sia connesso, è potenzialmente una porta d'ingresso per degli attacchi, ma anche cioè l'orsacchiotto connesso che dai a tuo figlio, perché così può trovarle canzoncina on line uguale e infatti ci sono state tra l'altro
Episodi in cui ci penetravano i vaccini. I GOT le le diciamo le forze cinesi per spiare bambini, quindi succede veramente ed è per quello che esiste il Cyber Resilience Act, che chiede esattamente questo che tutti i dispositivi connessi che entrano in Europa che sono fabbricati in Europa abbiano un minimo livello di cyber security per evitare che siano proprio vulnerabili
Nel caso di system, così fondamentale come la refrigerazione di migliaia di supermercati devono essere ancora più resiliente. Grazie come sempre Giulia, Pastorella di azione,
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