Intervista ad Andrea Ostellari su esecuzione penale

L'intervista è stata registrata martedì 13 ottobre 2026 alle 11:00.
La registrazione audio ha una durata di 8 minuti.
Rubrica
Convegno
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9:01 - CAMERA
9:02 - SENATO
8:45 - Senato della Repubblica
9:00 - Parlamento
10:30 - Camera dei deputati
11:15 - Camera dei deputati
12:30 - Parlamento
13:15 - Parlamento
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senatore (L-SP-PSDAZ)
Radio Radicale siamo nella sala Koch di Palazzo Madama, c'è il sottosegretario Ostellari, l'iniziativa, una giustizia più inclusivo al nuovo modello italiano per l'esecuzione penale.
Intanto è un Piano nazionale.
Che segue le sperimentazioni dei precedenti governi, mette a disposizione 280 milioni di euro, che vanno suddivisi tra tre direttrici principali che riguardano i detenuti, quindi coloro che sono all'interno dei nostri istituti per questi last lo stanziamento è di 144 milioni, poi.
Il progetto, che ovviamente segue invece coloro che sono in misura alternativa e per questi ci sono 75 milioni stanziati
E ancora a completare l'opera, i minori minori e giovani adulti, per loro sono stati stanziati ben quasi 30 milioni, ovviamente un progetto nazionale, ovviamente un progetto che mira a rendere veramente operativo il percorso di recupero, il percorso di recupero serio fondato su formazione e lavoro in maniera quindi
In linea con l'articolo 27 della nostra Costituzione, quindi questi stanziamenti sono per la formazione e per,
Formazione per il lavoro, ripeto, sia all'interno dei nostri istituti sia all'esterno, e questo è un progetto finalmente nazionale sul quale abbiamo lavorato fin dal nostro insediamento.
Che permette di rendere effettivo e reale e concreto il reinserimento, perché abbiamo visto i dati ci danno ragione, non sono dati raccolti da noi, ma sono dati, diciamo, che conosciamo ben tutti il 98% di chi impara qualcosa all'interno di questo percorso, poi quando esce non delinque più e quindi qui facciamo davvero un percorso che recupera la persona ma che permette a quella persona di non ricommettere più reato e quindi in buona sostanza anche una,
Una misura che tende a migliorare le nostre comunità del futuro, quindi renderle più sicure,
Eh no, le volevo chiedere rispetto alla popolazione carceraria popolazione, diciamo il numero dei detenuti e lo stanziamento quanto copre e per quanto tempo.
Per avere un'idea
Allora lo stanziamento è importante, come vi dicevo, sono 144 milioni
Che vengono distribuiti a il PRAP, quindi ah, i nostri diciamo uffici territoriali di esecuzione penale interna, quindi nei nostri istituti e alle regioni insieme, ovviamente, anche i progetti che vengono costruiti anche con il terzo settore,
Si realizza quel grande progetto che avevamo pensato fin dall'inizio, che è quello appunto di rendere effettivo quel percorso di recupero con progetti di formazione e di lavoro, quindi i laboratori che saranno quindi realizzati all'interno dei nostri istituti e però poi questo ovviamente non basta, perché sappiamo che abbiamo
Più di 130.000 persone in esecuzione penale esterna e allora anche per questi sono stati stanziati 75 milioni di euro. Anche qui per attività di formazione e di lavoro che poi sono quelli utili per accompagnare la persona nella nella comunità e così come per i giovani. Sapete che la devianza e la violenza giovanile purtroppo è un fenomeno che vogliamo tutti, combattere quindi bene la la punizione, ma dobbiamo anche intervenire perché quel percorso poi possa portare a un reinserimento vero, reale e allora anche per loro. I 29 milioni messi a disposizione sono utili e serviranno proprio per accompagnare nel percorso finale i ragazzi che hanno sbagliato.
Le passo, la lo sa, che poi deve andare al devo fare una domanda, perché lei sa che in molti istituti penitenziari praticamente noi non abbiamo quasi.
Quindi mi domando come.
Ci saranno ovviamente.
Questi laboratori.
Cari, anche fisicamente.
All'interno.
Purtroppo, insomma, una grande carenza di personale.
Beh, però su questo io debbo dire che questo governo ha fatto ciò che prima non era mai stato fatto e quindi ha investito sulla sulle persone ci sono state nuove assunzioni, non solo di polizia penitenziaria ma anche di personale e quando parlo di personale ad esempio penso ai funzionari pedagogici, quindi gli educatori, coloro che sono in prima linea proprio in questi percorsi di recupero non è vero che oggi noi siamo in deficit, noi abbiamo invertito un trend negativo,
Che altri avevano costruito investendo invece su nuove assunzioni di polizia, penitenziaria, di educatori e anche di tutto quel personale che magari non si conosce ma che lavora all'interno, abbiamo ad esempio determinato con chiarezza che in ogni istituto ci deve essere un direttore che in ogni istituto ci deve essere un comandante prima non era così quindi è chiaro che tutto ciò che abbiamo fatto è sufficiente, no, ma questa è la strada giusta per completare un'opera difficile.
Che ovviamente vede anche, peraltro, la realizzazione di nuovi posti detentivi
Idonei, ovviamente, per chi è detenuto idonei anche per chi dentro ci lavora qui, come sapete, c'è il commissario straordinario che se ne sta occupando e contiamo ovviamente che quella risposta possa essere esaustiva, lato, minori, ugualmente, abbiamo realizzato tra i nuovi istituti penali moderni.
Che non sono solo luoghi di detenzione, ma sono anche spazi di vera educazione, con ovviamente la scuola con gli spazi per la scuola e gli spazi per lo sport, spazi per il teatro educativi veri e seri
Tre istituti che segnano quindi un cambio di passo rispetto al passato.
Questo non per perché ci piaccia vedere i ragazzi all'interno degli istituti, ma una risposta va data a 360 gradi, quindi noi dobbiamo avere un impianto repressivo, sicuramente serio.
Un impianto però anche che sia in grado di poi accompagnare questi ragazzi in un percorso di recupero altrettanto serio, e questo recupero lo fai attraverso formazione e lavoro, in insegnando ovviamente a chi ha sbagliato una strada nuova, una strada diversa.
Io credo che la cosa più importante, guardate di questo percorso, di questo Piano nazionale è quello di aver messo al centro la persona.
La persona sulla quale noi intendiamo ancora credere noi vogliamo credere che quella persona, anche se ha sbagliato, possa ritornare all'interno della nostra comunità per farlo, ci vuole serietà, ci vuole sacrificio e prima di tutto anche da parte loro questo chiaro perché ci vuole impegno ci vuole determinazione nella nel cambiare vita noi dobbiamo mettere in campo tutti gli strumenti possibili, grazie grazie, davvero sottosegretario, e sono sempre Radio Radicale,
Buon lavoro, grazie
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