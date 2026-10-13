13 OTT 2026
istituzioni

Consiglio Superiore della Magistratura (Disciplinare)

UDIENZA | - Roma - 10:15 Durata: 3 min 42 sec
A cura di Guido Mesiti e Pantheon
Organizzatori: 
Consiglio Superiore della Magistratura
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Registrazione audio di "Consiglio Superiore della Magistratura (Disciplinare)", registrato a Roma martedì 13 ottobre 2026 alle 10:15.

L'evento è stato organizzato da Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono intervenuti: Fabio Pinelli (vicepresidente del CSM).

Tra gli argomenti discussi: Csm, Disciplinare, Magistratura, Picardi.

La registrazione audio ha una durata di 3 minuti.
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  • Procedimento a carico della dott.ssa Maria Picardi

  • Fabio Pinelli

    vicepresidente del CSM

    10:15 Durata: 3 min 42 sec

  • Rinvio dell'udienza al giorno 24 Novembre 2026

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Procedimento numero 17 2024 la dottoressa dottoressa Maria Picardi è presente difesa di fiducia dal dottor Claudio Castelli, oggi sostituito dal dottor.
Luca Marzullo, anzi meglio nominato ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, il dottor Luca Marzullo dell'Ufficio, Studi del Consiglio Superiore per la procura generale, il dottor Aldo Esposito, che è presente buongiorno, chiedo in via preliminare se c'è il consenso per il collegamento,
è la è l'incolpata che deve di solito è è favorevole al collegamento dottoressa con Radio Radicale o preferisce, non si oppone bene, allora diamo atto che il dottor Castelli ha fatto pervenire una istanza di rinvio per legittimo impedimento, rappresentando che è lo stesso,
Prima ancora che venisse fissata l'udienza.
Era stato, diciamo, investito in qualità di relatore alla scuola,
Alla Scuola della magistratura, Firenze per data odierna e pertanto che?
Ha rappresentato il legittimo impedimento a comparire la difesa, diamo atto che insiste per l'accoglimento dell'istanza Pio presidente del Lazio, la procura sull'istanza non mi oppongo al Kiss dimmi la Procura non si oppone allora la sezione disciplinare.
Vista l'istanza.
Di rinvio.
Formalizzata dal dottor Claudio Castelli.
Ritenuto che?
L'incarico quale esperto formatore del corso.
Per magistrati.
Neo direttivi.
E neo semidirettivi.
Nella Scuola superiore della magistratura.
Risale al 3 giugno 2026.
E pertanto in data precedente al decreto di fissazione.
Dell'udienza del procedimento.
A carico della dottoressa.
Maria Picardi.
Che pertanto il legittimo impedimento del difensore che pertanto l'impedimento del difensore appare legittimo e tempestivamente comunicato.
Per queste ragioni accoglie l'istanza di rinvio.
E dispone il differimento dell'udienza al giorno.
24 novembre 2026 ore 11:30 va bene, grazie grazie, dottoressa arrivederci.

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