Consiglio Superiore della Magistratura (Plenum)

L'evento è stato organizzato da Consiglio Superiore della Magistratura.
Sono intervenuti: Fabio Pinelli (vicepresidente del CSM), Michele Forziati, Daniela Bianchini, Marcello Basilico, Marco Bisogni, Felice Giuffrè, Bernadette Nicotra, Michele Papa, Pietro Gaeta (procuratore generale della Corte di Cassazione), Roberto Romboli, Isabella Bertolini, Tullio Morello, Domenica Miele, Roberto D'Auria, Antonino Laganà, Claudia Eccher, Dario Scaletta, … Mariafrancesca Abenavoli, Eligio Paolini, Antonello Cosentino, Maria Luisa Mazzola, Genantonio Chiarelli, Ernesto Carbone, Roberto Fontana, Pasquale D'Ascola (primo presidente presso la Corte Suprema di Cassazione), Maurizio Carbone.
La registrazione audio dell'assemblea ha una durata di 2 ore e 50 minuti.
Tra gli argomenti discussi: Csm, Giustizia, Magistratura.
leggi tutto
riduci
-
Fabio Pinelli
vicepresidente del CSM10:19 Durata: 1 min 7 sec
-
Michele Forziati
(UNICOST)10:20 Durata: 41 sec
-
Fabio Pinelli
vicepresidente del CSM10:21 Durata: 1 min 21 sec
-
Daniela Bianchini
(FDI)10:22 Durata: 5 min 4 sec
-
Marcello Basilico
(AREA)10:27 Durata: 3 min 41 sec
-
Daniela Bianchini
(FDI)
Marco Bisogni
(UNICOST)
Felice Giuffrè
(FDI)
Fabio Pinelli
vicepresidente del CSM10:31 Durata: 4 min 10 sec
-
Bernadette Nicotra
(MI)
Marcello Basilico
(AREA)
Michele Papa
(M5S)
Pietro Gaeta
procuratore generale della Corte di Cassazione10:35 Durata: 4 min 8 sec
-
Fabio Pinelli
vicepresidente del CSM10:39 Durata: 2 min 6 sec
-
Roberto Romboli
(PD)10:42 Durata: 2 min 9 sec
-
Isabella Bertolini
(FDI)10:44 Durata: 1 min 2 sec
-
Michele Forziati
(UNICOST)
Bernadette Nicotra
(MI)
Pietro Gaeta
procuratore generale della Corte di Cassazione10:45 Durata: 2 min 1 sec
-
Tullio Morello
(AREA)10:47 Durata: 56 sec
-
Michele Forziati
(UNICOST)10:48 Durata: 9 min 29 sec
-
Pietro Gaeta
procuratore generale della Corte di Cassazione10:57 Durata: 3 min 17 sec
-
Michele Papa
(M5S)11:00 Durata: 1 min 48 sec
-
Roberto Romboli
(PD)11:02 Durata: 2 min 48 sec
-
Domenica Miele
(MD)11:05 Durata: 2 min 46 sec
-
Bernadette Nicotra
(MI)11:08 Durata: 2 min 34 sec
-
Michele Forziati
(UNICOST)11:10 Durata: 2 min 26 sec
-
Fabio Pinelli
vicepresidente del CSM11:13 Durata: 2 min 10 sec
-
Marcello Basilico
(AREA)
Michele Papa
(M5S)11:15 Durata: 4 min 8 sec
-
Pietro Gaeta
procuratore generale della Corte di Cassazione11:19 Durata: 48 sec
-
Marcello Basilico
(AREA)11:20 Durata: 1 min 29 sec
-
Tullio Morello
(AREA)11:21 Durata: 2 min 21 sec
-
Pietro Gaeta
procuratore generale della Corte di Cassazione11:24 Durata: 2 min 15 sec
-
Tullio Morello
(AREA)11:26 Durata: 1 min 10 sec
-
Domenica Miele
(MD)11:27 Durata: 2 min 12 sec
-
Fabio Pinelli
vicepresidente del CSM11:29 Durata: 54 sec
-
Tullio Morello
(AREA)11:30 Durata: 1 min 29 sec
-
Roberto D'Auria
(UNICOST)11:32 Durata: 2 min 25 sec
-
Domenica Miele
(MD)11:34 Durata: 2 min 9 sec
-
Antonino Laganà
(UNICOST)11:36 Durata: 2 min 10 sec
-
Marcello Basilico
(AREA)11:38 Durata: 2 min 7 sec
-
Pratica segretata11:41 Durata: 12 min 11 sec
-
Felice Giuffrè
(FDI)11:53 Durata: 3 min 4 sec
-
Domenica Miele
(MD)11:56 Durata: 32 sec
-
Claudia Eccher
(LEGA)11:56 Durata: 2 min 22 sec
-
Dario Scaletta
(MI)11:59 Durata: 2 min 19 sec
-
Mariafrancesca Abenavoli
(AREA)12:01 Durata: 5 min 22 sec
-
Pietro Gaeta
procuratore generale della Corte di Cassazione12:06 Durata: 2 min 53 sec
-
Mariafrancesca Abenavoli
(AREA)12:09 Durata: 50 sec
-
Marcello Basilico
(AREA)12:10 Durata: 3 min
-
Michele Forziati
(UNICOST)12:13 Durata: 1 min 35 sec
-
Bernadette Nicotra
(MI)12:15 Durata: 41 sec
-
Mariafrancesca Abenavoli
(AREA)12:15 Durata: 1 min 42 sec
-
Pietro Gaeta
procuratore generale della Corte di Cassazione
Michele Forziati
(UNICOST)
Fabio Pinelli
vicepresidente del CSM12:17 Durata: 1 min 35 sec
-
Mariafrancesca Abenavoli
(AREA)12:19 Durata: 1 min 39 sec
-
Eligio Paolini
(MI)12:20 Durata: 1 min 4 sec
-
Pratica segretata12:21 Durata: 1 min 20 sec
-
Antonello Cosentino
(AREA)12:23 Durata: 2 min 21 sec
-
Fabio Pinelli
vicepresidente del CSM12:25 Durata: 55 sec
-
Marcello Basilico
(AREA)12:26 Durata: 1 min 38 sec
-
Maria Luisa Mazzola
(MI)12:28 Durata: 1 min 48 sec
-
Domenica Miele
(MD)12:29 Durata: 2 min 58 sec
-
Pratica segretata12:32 Durata: 4 min 4 sec
-
Domenica Miele
(MD)12:36 Durata: 5 min 14 sec
-
Eligio Paolini
(MI)12:42 Durata: 3 min 5 sec
-
Domenica Miele
(MD)12:45 Durata: 3 min 5 sec
-
Dario Scaletta
(MI)12:48 Durata: 3 min 48 sec
-
Genantonio Chiarelli
(AREA)12:52 Durata: 11 min 13 sec
-
Marcello Basilico
(AREA)13:03 Durata: 5 min 8 sec
-
Ernesto Carbone
(IV)
Domenica Miele
(MD)13:08 Durata: 1 min 52 sec
-
Roberto D'Auria
(UNICOST)13:10 Durata: 2 min 3 sec
-
Roberto Fontana
(IND)13:12 Durata: 58 sec
-
Michele Forziati
(UNICOST)13:13 Durata: 1 min 37 sec
-
Mariafrancesca Abenavoli
(AREA)13:15 Durata: 1 min 33 sec
-
Fabio Pinelli
vicepresidente del CSM
Mariafrancesca Abenavoli
(AREA)13:16 Durata: 1 min 34 sec
-
Felice Giuffrè
(FDI)13:18 Durata: 1 min 18 sec
-
Pasquale D'Ascola
primo presidente presso la Corte Suprema di Cassazione
Fabio Pinelli
vicepresidente del CSM
Maurizio Carbone
(AREA)13:19 Durata: 1 min 3 sec
-
Claudia Eccher
(LEGA)13:20 Durata: 2 min 57 sec
-
Mariafrancesca Abenavoli
(AREA)13:23 Durata: 1 min 39 sec
-
Eligio Paolini
(MI)
Roberto Romboli
(PD)
Marco Bisogni
(UNICOST)13:25 Durata: 2 min 22 sec