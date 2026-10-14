14 OTT 2026
istituzioni

Consiglio Superiore della Magistratura (Plenum)

ASSEMBLEA | - Roma - 10:19 Durata: 2 ore 50 min
A cura di Guido Mesiti e Pantheon
Organizzatori: 
Consiglio Superiore della Magistratura
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Registrazione audio dell'assemblea "Consiglio Superiore della Magistratura (Plenum)", svoltasi a Roma mercoledì 14 ottobre 2026 alle 10:19.

L'evento è stato organizzato da Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono intervenuti: Fabio Pinelli (vicepresidente del CSM), Michele Forziati, Daniela Bianchini, Marcello Basilico, Marco Bisogni, Felice Giuffrè, Bernadette Nicotra, Michele Papa, Pietro Gaeta (procuratore generale della Corte di Cassazione), Roberto Romboli, Isabella Bertolini, Tullio Morello, Domenica Miele, Roberto D'Auria, Antonino Laganà, Claudia Eccher, Dario Scaletta, Mariafrancesca Abenavoli, Eligio Paolini, Antonello Cosentino, Maria Luisa Mazzola, Genantonio Chiarelli, Ernesto Carbone, Roberto Fontana, Pasquale D'Ascola (primo presidente presso la Corte Suprema di Cassazione), Maurizio Carbone.

La registrazione audio dell'assemblea ha una durata di 2 ore e 50 minuti.

Tra gli argomenti discussi: Csm, Giustizia, Magistratura.

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Bene, allora possiamo iniziare buongiorno, scusate grazie.
Scusate.
Ebbene, ordine del giorno speciale ah, scusate, iniziamo i lavori di plenum, Ordine del giorno Speciale A ci sono richieste di trattazione particolare, nessuna possiamo procedere con il voto favorevoli.
Contrari astenuti, pratiche approvate all'unanimità ordine del giorno speciale B
Anche queste vanno e vengono approvate in via cumulativa ci sonori richiesta di trattazione, particolare nessuna possiamo procedere con il voto favorevoli, contrari astenuti.
Pratiche approvate all'unanimità ras di settima
Variazione della tabella di organizzazione 26 29 Corte d'Appello di Trieste e il relatore, il consigliere Fontana, consigliere Forziati, prego sì, grazie Presidente, in realtà.
Probabilmente il ras del collega è stato chiesto la volta scorsa e anch'io allora chiesi
Che fosse trattata oggi una pratica collegata perché sono pervenute delle osservazioni della Presidente in ordine al primo dei due pro pro provvedimenti, in relazione ai quali c'è una non approvazione, riteniamo di confermare le motivazioni di cui al provvedimento già adottato per le ragioni che sono lì compendiate, pertanto io mi riporterei se i colleghi non hanno altre altre cose da chiedere al alla proposta di delibera in entrambi i casi di cui chiedono l'approvazione. Grazie,
Grazie, possiamo procedere con il voto favorevoli.
Contrari.
Astenuti.
Pratica approvata all'unanimità variazione.
Tabella di Erg
Abbiamo già.
Ho capito, cioè entrambe abbiamo votabile se vuole, Presidente separatamente, facciamole separatamente e mi riporto anche in questo caso alla proposta, ebbene, grazie bene, allora votiamo favorevoli, scusate.
Contrari astenuti.
Pratica approvata all'unanimità.
Allora, Ordine del giorno Ordinario, la consigliera Bianchini, ai sensi dell'articolo 71, ha proposto la, la messa a dimora di una talea dell'albero di Falcone a seguire il convegno, la tutela dei minori nel contrasto alla criminalità organizzata presso la sede del Consiglio in data 19 novembre 2026. Il Comitato ha autorizzato l'evento,
E
E il vicepresidente ha consentito l'inserimento della proposta all'ordine del giorno di oggi, darei la parola alla consigliera Bianchini per la relazione illustrativa della proposta, grazie.
Grazie Presidente, sarò molto sintetica anche perché rinvio poi a quanto già scritto nella proposta di delibera si tratta appunto, come ha già anticipato, dell'organizzazione di un evento che prevede la messa a dimora della talea dell'albero di Falcone, quindi come simbolo importante di legalità, di contrasto alla criminalità organizzata quindi che si inserisce appunto in un progetto che è iniziato per le scuole quindi ho trovato anche molto bello questo perché poi successivamente è entrato a far parte del progetto.
Curato dai dal nucleo dei carabinieri.
Un progetto nato per le scuole per sensibilizzare soprattutto i più giovani e quindi, con l'inserimento anche della talea dell'albero di Falcone, diciamo, il progetto si è ampliato e quindi ho trovato particolarmente significativo anche per le Giornate della legalità che abbiamo organizzato noi qui in Consiglio, aprendo l'istituzione anche ai più giovani,
Diciamo essere anche noi, insomma, partecipi di questa iniziativa, tra l'altro, la messa a dimora della talea dell'albero di Falcone ha già coinvolto diversi uffici giudiziari e quindi, appunto, Tom, ho trovato significativo che anche il Consiglio,
Non partecipasse per quanto riguarda poi il convegno a seguire convegno, appunto sulla tutela dei minori nel contrasto alla criminalità organizzata, ecco, questo convegno vuole essere un po'la risposta a quanto il consiglio, subito alla magistratura nel 2017 ha richiesto nel senso che c'è stata una risoluzione nel diciamo del del 31 ottobre, 2017 risoluzione recante la tutela dei minori nell'ambito del contrasto al crimine organizzato e il titolo del convegno riprende proprio il titolo di questa risoluzione una risoluzione molto bella in cui ci si è soffermati sulla importanza del protocollo Liberi di scegliere,
E quindi sul grande lavoro svolto dai magistrati e impartire ai magistrati minorili, quindi nel tutelare nel salvaguardare i minori provenienti da contesti in particolari contesti familiari, devianti quindi per.
Diciamo contribuire alla loro crescita sana.
E quindi senza condizionamenti da parte del dell'ambiente familiare di provenienza, e anche poi nell'ottica del contrasto alla criminalità organizzata, quindi tutela dei minori, proprio anche come ulteriore tassello nel contrasto alla criminalità organizzata.
E
E quindi, ecco, dicevo, in questa risoluzione era stato messo in evidenza non soltanto il grande lavoro svolto dai magistrati negli uffici giudiziari minorili, soprattutto calabresi, ma anche era stata messa in evidenza l'esigenza che il Parlamento provvedesse quindi a intervenire quindi con una legge che desse validità a su tutto il territorio nazionale quindi che venisse esteso quello che era stato comunque è lasciato al al alla buona volontà, anche all'impegno dei singoli magistrati o quindi venisse messo a sistema. Quindi questa è la richiesta fatta al Parlamento.
E poi era stato appunto anche messo in evidenza come fosse importante curare anche la formazione di tutti coloro che.
Comunque prendono parte che sono chiamati per l'attività professionale che svolgono a, diciamo partecipare alla salvaguardia dei minori in questi contesti e quindi appunto il pensiero agli, ma in particolare ai magistrati e agli avvocati, era stato appunto rivolto un invito anche alla Scuola superiore della magistratura di
Realizzare dei corsi specifici proprio su questa tematica. Ecco allora, quindi, che con questo convegno che io propongo, voglio intanto ecco rispondere a quello che era stata la richiesta, l'esigenza rappresentata dal Consiglio superiore, la magistratura nel 2017 nel Parlamento ha realizzato quello che era stato l'obiettivo individuato con la risoluzione del 2017 e nello stesso tempo quindi anche l'importanza di curare la formazione. Quindi ci sarà una prima sessione, quindi ho previsto una prima sessione, appunto arrivò proprio sulla sulla legge, quindi,
Di spiegare appunto, come si arriva a una Liebman su una prima sezione dedicata al alla spiegazione della legge, come si è arrivati, e poi invece, una seconda sessione di lavoro sulla formazione.
Tutti coloro che dovranno appunto prendere parte a questo grande lavoro, poi anche all'attuazione della legge.
Questo.
Grazie, ci sono richieste di intervento, prego Consigliere Basilico.
Grazie Presidente, personalmente non posso che plaudire all'iniziativa perché.
Come già ben illustrato dalla consigliera Bianchini arriva per tempi e per il riferimento alla all'intervento parlamentare,
Tempestiva a.
Sollecitare il Consiglio ad una
Riflessione sulla sulla?
Sulla legge 131 del 2026, naturalmente c'è un evento simbolico che non consiglio certamente accoglie, con con grande partecipazione e quindi nulla quaestio sul sull'iniziativa in sé
Credo che tuttavia, una riflessione sarebbe opportuna perché il Consiglio si è trovato investito di questa iniziativa direttamente attraverso una messa all'ordine del giorno, avendone almeno a me personalmente, ma ho visto anche gli altri Consiglieri notizia giovedì sera sarebbe opportuna forse qualche valutazione sul contenuto del del convegno.
Personalmente mi sarebbe piaciuto, ma questa è una visione personale che ho visto condivisa da altri, ma che enuncio, come mia, una presenza di avvocati e magistrati più più massiccia per dare all'evento una caratterizzazione tecnica, tutto questo credo che giustifichi quantomeno un rinvio tenuto conto che la pratica non proviene da una Commissione proviene direttamente dal comitato di presidenza e il consiglio si trova a doverla approvare.
Sia nei contenuti, sia nel addirittura nella veste grafica della della locandina, sia nel nel preventivo di spesa che almeno indubbiamente, ma che dalla dimensione del
Del del completezza della della proposta si trova, dicevo, a ad approvarla senza poter in alcun modo interloquire su eventuali modifiche e integrazioni,
Devo dire che, informalmente, ho provato a.
Trattarne con la la proponente a livello individuale,
Non mi sento però non mi sono sentito di formulare proposte alternative, credo che debbano venire da una riflessione collettiva, come è giusto che sia, all'interno del Consiglio, solitamente queste riflessioni avvengono da parte di una Commissione proponente in questo caso non c'è stata la possibilità event, evidentemente, di trasferire questa proposta all'interno di una Commissione, però credo che, visto anche che i tempi del convegno da qui al 19 novembre ce lo consentono e d'altra parte però, il Consiglio deve riservarsi uno spatium deliberandi su questo
Credo che un rinvio alla settimana prossima per una possibilità di confronto su eventuali integrazioni.
Del del della proposta convegnistica sia opportuno e, in questo senso chiedo quindi al plenum di pronunciarsi grazie.
Allora sulla mi pare di aver inteso sulla proposta di rinvio, andiamo come di consueto e cerchiamo di capire se c'è un consenso no generalizzato. Non c'è il consenso, non c'è il consenso consigliera set se posso litigare. A mio avviso, comunque, c'era lo spazio per poter parlare un e appunto la pratica è andata all'ordine del giorno ordinario, quindi comunque chi ha letto ha visto appunto la pratica all'ordine del giorno. Io sono stata contattata, lo posso dire insomma, anche Charles anticipato. A sabato mattina ho dato la mia più ampia disponibilità, ho detto se c'è l'esigenza di integrare il programma. Io sono ben disponibile, io scopro questa mattina che viene chiesto un rinvio francamente, insomma,
No, non penso sia corretto, mi par di capire che non c'è consenso sulla richiesta di rinvio di, diciamo consenso unanime del plenum e quindi non viene disposto.
E senza procedere al voto, quindi, devo eventualmente procedere al voto sulla richiesta di rinvio.
Almeno c'è qualcuno che vuole intervenire, no, si vuole e allora.
Eh, no, non credo ci siano alternative.
Cioè se non c'è il consenso per il rinvio.
Io sempre sulla richiesta dell'ingegner prego allora io ho detto che non c'è il consenso alla richiesta di rinvio perché, francamente mi ha sorpreso l'intervento del consigliere basilico nell'intervento, il consigliere basilico, peraltro a come dire paventato la presenza o la la la,
L'adeguata presenza di tecnici nella trattazione della materia, ma io me invece vedo che i tecnici ci sono, sono tutti i tecnici magistrati, avvocati e funzionari o comunque soggetti che si sono professionalmente tecnicamente occupati del del protocollo, Liberi di scegliere quindi consigliere basilico io ritengo vorrei dire non motivata e devo dirle anche con tutta franchezza inopportuna questa richiesta, salvo che si tratti come dire di verificare qualcosa simile al manuale Cencelli ma non mi sembra come dire una.
Intenzione commendevole, quindi confermo, va bene, allora a questo punto procediamo col voto fa favorevole, beh.
Prego.
Allora io credo che i temi e gli argomenti siano di massimo interesse per tutti e tutti abbiamo interesse a che questi argomenti vengano trattati in maniera adeguata nel Consiglio.
Credo che il problema sia di metodo in prima battuta di metodo, perché finora convegni di questo tipo sono sempre passati dalle commissioni, con una condivisione di contenuti.
D e di argomenti che sono sempre stati fatti propri delle commissioni e poi dal Plenum, questa è la prima volta che mi costa, in quattro anni, che noi arriviamo con un programma già organizzato, convocazioni, immagino già partite.
Su una articolazione giornaliera che possiamo condividere o non condividere. La richiesta di rinvio non è ovviamente una richiesta di rigetto o di non approvazione del convegno, è semplicemente di Combo di confronto rispetto a un argomento, a un tema che senz'altro è appassiona tutti e con cui tutti vogliamo confrontarci. Quindi, la procedura che abbiamo sempre seguito in questo Consiglio è di rinviare con cortesia quando la pratica arriva all'improvviso in plenum, e questa arriva all'improvviso perché la Commissione non ne aveva trattato nulla. La vediamo in un ordine del giorno di venerdì. La conflittualità su una cosa del genere. Io onestamente la trovo forse eccessiva e non comprensibile
Ebbene, sempre sulla richiesta di rinvio, stiamo contenuti perché poi tanto dovremmo votare scusate.
Scusate
Prego, io non non volevo intersecherà Nicotra non voleva intervenire, ma almeno la richiesta di rinvio che sia motivata da integrazione sui nomi, sui contenuti, sul programma, cioè mi sembra che il Consigliere basilico, quando è intervenuta, ha detto io no, no, no, ora una proposta alternativa la faccio adesso perché tanto in una settimana,
Arriveremmo va be'nulla, quindi, se propone al Coni, però scusate no no, perché sennò così diventa una chiacchierata anziché una seduta di plenum, allora che si intervenga sulla esprimere Lab, la propria libera opinione sul.
Diciamo sul l'adesione, al rinvio oppure no, altrimenti prego su questo procuratore domanda di chiarimento di diventano chiacchiera, no, no, è una domanda tecnica, non non è una chiacchiera da e volevo capire se è una richiesta di rinvio in Commissione o di rinvio al plenum successore di offrendo un successivo lo ha già detto rinvio al plenum successivo ha detto non è un dio non di ritorno in Commissione questo ha detto,
Eh no, è una pratica 71, bene, altri, prego Consigliere, papà.
No, io devo dire che sono per un principio di libertà di iniziativa, francamente, insomma, in quasi quattro anni di consiliatura sono state tante le iniziative scientifiche, anche quelle di carattere penalistico, anche quelli che riguardavano argomenti sui quali.
Prima non potevo anche essere in qualche modo interpellato, non è mai successo, quindi credo che il principio sia quello della libertà di iniziativa, poi chi ascolta, chi partecipa giudicherà, se l'iniziativa è interessante, non è interessante, cioè francamente non me la sento di censurare anche solo nella tempistica e con un'iniziativa che ha una sua fisionomia che ha una sua,
Ragionevolezza, ecco, quindi sono contrario al rinvio, bene allora a questo punto, ma è già intervenuto no, ma è già intervenuto dai consiglier basilico, evitiamo.
Va beh, dai insomma va be'.
Ha già detto che è una richiesta di differimento alla prossima settimana, ha detto, sono e l'ho sentito espressamente quindi non è non è una richiesta di rinvio.
Beh, allora no, ma per l'amor di Dio sono no per dare spazio massimo, però così diventa ingestibile il plenum e insomma, Presidente, dai le prometto che non rispondo alle provoca allora tu però avanza la richiesta di non assistere.
Promozione e non è una pratica. 71, ho capito, è possibile pensare che la pratica venga trasmessa alla sesta Commissione, perché la si tratti in Commissione nell'arco di una settimana alla si riproponga in plenum, con una con una discussione che venga all'interno di una Commissione, secondo una fisiologia che certamente c'è lì, la spirito d'iniziativa del singolo, però l'articolo 71 è fatto per discutere di argomenti, dice il regolamento. Ora qui non discutiamo Dinu argomento qua, discutiamo di un convegno già riorganizzato, quindi, indubbiamente, la difficoltà che io ho riscontrato, anche nell'interlocuzione con la consigliera Bianchini, è stata quella di proporre io, come singolo Consigliere, in via alternativa, una soluzione che veniva da un singolo Consigliere e la, il problema nasce secondo me, dal fatto che, all'interno di una Commissione, il dibattito che si può si può sviluppare anche tra sensibilità diverse e può dar da dar poi al Consiglio conto di questo pluralità, divisioni, quindi, la soluzione alternativa che propongo è un rinvio, anziché di una settimana, un rinvio ad una Commissione che potrebbe essere la sesta, affinché però con l'impegno, anche nell'ambito di una sola settimana, di arrivare subito attraverso un ordine del giorno aggiunto, per esempio, però, quindi senza tardare al prossimo ordine del giorno, spero di essere stato veloce. Se allora
Per la mia interpretazione del Regolamento questa modalità, diciamo, vanifica Lapo, il potere di iniziativa 71, che è un potere di iniziativa che, appunto, prescinde è previsto dal regolamento, dalla elaborazione in Commissione, prevede la possibilità che un Consigliere,
D'iniziativa proponga, e in questo caso un incontro, il carattere culturale convegnistico da sottoporre al voto del plenum, cioè i l'iniziativa verrà sottoposta al voto del plenum, comunque cioè altrimenti
La diciamo, l'iniziativa sarebbe sorta all'interno della Commissione, secondo i canali diversi
Regolamentari che però prescindono dall'articolo 71, quindi
Credo che la proposta sia, diciamo, fuori, dalla previsione regolamentare, quindi io sottopongo al voto.
Il differimento alla prossima seduta, come lei ha posto inizialmente favorevole al differimento,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16.
Contraria al differimento.
1 2 3 4 5 6.
7 8 9 10 11 12.
Astenuti 1, quindi la pratica è differita alla prossima seduta di plenum
Prima Commissione magistrato richiedente, dottor Nutini, consigliere Romboli, grazie la dottoressa Nutini, giudice del Tribunale di Genova, chiede l'autorizzazione a svolgere.
Un incarico che in sostanza è la proroga dell'incarico che già ha avuto come componente del gruppo di lavoro per il processo penale telematico, l'ente conferente è il Ministero della giustizia, non c'è compenso, quindi è gratuito, ci sono, tu usate, scusate, si può scusate,
Per favore, vi chiedo, la cortesia sta parlando con il Consigliere Romboli, vi chiedo la cortesia, prego Consigliere rom, grazie eh ci sono, dicevo, tutte le condizioni previste dalla legge e dalla circolare, per cui la Commissione ad unanimità propone l'autorizzazione.
Procediamo con il voto favorevoli.
Contrari astenuti pratica approvata all'unanimità, dottor Stefano omogenei, sempre Consigliere Romboli, grazie, Presidente Coe, il dottor Stefano Mongini, presidente aggiunto della Corte di Cassazione, l'incarico per cui si chiede l'autorizzazione e di componente del Comitato tecnico scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, l'ente conferente è il gabinetto del ministro della Giustizia. L'incarico è a titolo gratuito. Ci sono tutte le condizioni previste dalla legge e dalla circolare, per cui la Commissione ad unanimità propone l'autorizzazione
Grazie richiesta di intervento.
Nessuna procediamo con il voto favorevoli,
Contrari astenuti pratica approvata all'unanimità, dottor Iaselli, consigliera Bertolini grazie e si tratta della richiesta della dottoressa Vera Iaselli, giudice del Tribunale di Napoli Nord, in Aversa che chiede la proroga dell'incarico di componente del gruppo di lavoro istituito il ministero della Giustizia al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia per il processo penale telematico da svolgersi a Roma dal 30 giugno al 31 dicembre 2026 per un impegno complessivo di 30 ore a titolo gratuito. Sussistono tutti i requisiti di legge, l'incarico oltre a essere gratuito, e cioè che le ore deliberate per l'anno 2026 ammontano complessivamente a 30. Pertanto si propone al plenum di autorizzare questa proroga
Grazie richiesta di intervento, nessuna procediamo con il voto favorevoli, scusate, stiamo votando e per favore.
Tutti favorevoli contrari.
Astenuti pratica approvata all'unanimità dottoressa Mastroianni, Consigliere Nicotra
Grazie, Presidente è la dottoressa Stefania Mastrojanni, giudice del tribunale di Reggio Calabria, è stata nominata quale componente della commissione esaminatrice per l'abilitazione allo svolgimento delle professioni di dottore commercialista, esperto contabile, il luogo di svolgimento e Reggio Calabria, il periodo dal 27 luglio 26 al 15,
Settembre 26 ci sono tutti i presupposti, il compenso ai 500 euro, ci sono tutti i presupposti per autorizzare l'espletamento dell'incarico e chiedo che il plenum deliberi in conformità, grazie, prego, richiesta di chiarimento, ma si tratta di un incarico che risulterebbe già chiuso a metà settembre c'è l'autorizzazione ora per allora sì, è
Procuratore, già spesso in prima, quando Lopez sì, ora per allora, come già altre precedenti autorizzazioni che abbiamo dato e che poi non ho visto il parere del consiglio giudiziario, quindi c'era il palco sia.
La per la procedura semplificata, come appunto anche il presidente Forziati, ricorda forse, se posso appunto trattandosi dell'incarico di componente della commissione esaminatrice per l'esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista, la richiesta viene prevista previsto dalla legge che lo l'organo, quindi in questo caso l'ordine chieda o all'università o al tribunale di individuare un soggetto e la pratica va in procedura semplificata, pertanto c'è solo necessita del parere del dirigente d'ufficio e l'incarico può essere iniziato anche prima dell'autorizzazione.
E questo sì e questo è il motivo per cui non c'è il parere del consiglio giudiziario
O richieste nessuna, procediamo con il voto favorevoli.
Contrari astenuti, pratica approvata all'unanimità, dottor Gianluca Grasso, consigliere Morello, grazie Presidente, il dottor Gianluca Grasso, consigliere della Corte di Cassazione, chiede di essere autorizzato nell'incarico di responsabile del progetto Europe European Law Institute, dell'Unesco, sull'uso dell'intelligenza artificiale e,
Incarico consta in otto ora, nel 2026 e 10, nel 2027 e 10, nel 2028, a titolo gratuito e da remoto, la Commissione all'unanimità, propone l'autorizzazione.
Grazie richiesta dagli interventi.
Scusate
Possiamo votare favorevoli contrari,
Astenuti pratica, approvata all'unanimità.
Pratiche.
Di prima.
Dottoressa Morea, Consigliere divorziati, grazie Presidente, dunque si tratta di una pratica, come avete visto, di potenziale incompatibilità ambientale della collega dottoressa Morea, che svolge le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Bari, l'attività della prima commissione è stata attivata a seguito della ricezione di un esposto da parte del di un avvocato del foro di Bari l'avvocato Domenico Conticchio e poi si è anche occupata di
Alcune interferenze che la dottoressa Morea avrebbe posto in essere nei confronti di colleghi del del suo ufficio in relazione a un fascicolo o che procedimento penale, di cui, da parte la propria sorella, in particolare dell'avvocato Conticchio, nella sua nel suo esposto, rappresentava di essere stato convocato dalla dottoressa Morea.
Perché egli assumesse la difesa della propria sorella, che era parte offesa in un procedimento penale,
Successivamente lo stesso lamenta che, dopo una serie di interpellanze della sua cliente, era stato costretto a rinunciare al mandato e sarebbe stato contattato dalla collega, dalla dottoressa Morea, con in una telefonata in cui sarebbe stata, diciamo, in maniera un po'spiacevole, chiese,
Un punto, ossia di questa scelta professionale, sia della quantificazione della parcella richiesta alla stessa, la seconda parte riguarda sempre questa sorella, perché gli interessamenti che la dottoressa Morea avrebbe avuto in relazione a un procedimento penale.
In cui la sorella era parte offesa sarebbero avvenuti attraverso interlocuzioni contro i sostituti procuratori del suo ufficio. In diversi momenti l'attività istruttoria che è stata compiuta dalla Commissione nella prima fase è stata quella di audire la dottoressa Morea e di audire il procuratore della Repubblica di Bari, dopodiché
Non essendoci
Elementi sufficienti per un'archiviazione, ma dovendo la Commissione approfondire la questione, entrambe le questioni è stata disposta l'apertura del procedimento, con contestuale però sospensione dello stesso, perché questo procedimento giova ricordarlo va con l'applicazione della precedente circolare, che prevedeva la pregiudizialità in caso di pendenza di procedimento disciplinare o penale ci fosse la sospensione obbligatoria, ecco per qua. Pertanto, in tal in tal caso, nella delibera di apertura sono state indicate le ragioni per le quali si
La Commissione aveva, diciamo, deliberato di procedere e ha disposto la contestuale sospensione del procedimento. Il procedimento disciplinare è stato concluso con sentenza di ottobre 2025 è passata in giudicato ad aprile 2026, con cui la dottoressa Morea veniva assolta da un capo di incolpazione che afferiva ai rapporti e alle presunte interferenze con il collega Claudio Pinto. Ma veniva invece è ritenuta responsabile di queste interferenze nei confronti della dottoressa Chiara Giordano. Vedremo, ma avete letto qual è la nella vicenda nei confronti della dottoressa
De del collega Pinto, c'era stato solo un'interlocuzione in termini un po'generici, quindi non sono stati ravvisati nemmeno da parte della sezione disciplinare gli elementi della grave scorrettezza, mentre invece con la dottoressa Giordano ci sono state due interlocuzione uno immediatamente prima Lurie dell'udienza in cui la collega avrebbe dovuto sostenere.
Le funzioni di pubblico ministero e poi immediatamente dopo, a margine di una riunione di sezione in cui The di gruppo di lavoro in cui, visto che la collega Giordano aveva chiesto l'assoluzione degli imputati, ricordiamo la sorella della dottoressa Morea era parte offesa nel procedimento, le sarebbe avvicinata e mentre nella prima prima dell'udienza l'avrebbe detto, sono contenta che sia capitato tese a una collega molto brava. Sono sicuro che sarà il tv rosa, nel momento in cui c'è stata la richiesta della soluzione. La dottoressa Morea ha sicuramente travalicato i limiti di un di quella che doveva essere un suo atteggiamento di assoluta riservatezza in relazione a questo procedimento, per non interferire nelle valutazioni della collega e quindi si è interfacciata con la collega, con la dottoressa Giordano, in ma chiedendo conto e ragione della scelta. Le 2 hanno avuto un colloquio
Che per la verità è stato riferito dalla dottoressa Giordano, che abbiamo poi sentito in termini di particolare agitazione da parte della dottoressa Morea, la dottoressa Giordano ha rappresentato di aver tenuto sempre un atteggiamento calmo e collaborativo, di aver spiegato le proprie ragioni e che la conversazione si è chiusa in maniera anche cordiale. Detto questo, ovviamente questo è un elemento di indubbia criticità e quindi abbiamo chiesto di nuovo. Abbiamo audito nuovamente il procuratore della Repubblica e il Presidente del Consiglio dell'Ordine per capire se questo fatto, che già la Disciplinare nella sua sentenza e nel non accogliere la richiesta di trasferimento
Cautelare, chiesta dalla Procura, aveva evidenziato l'isola di la circostanza che si trattasse di un episodio isolato, per quanto grave e commendevoli dal punto di vista disciplinare, tant'è che la collega è stata sanzionata lo stesso accertamento abbiamo fatto noi, ovviamente il tempo un po'è passato, ma con la sospensione obbligatoria la commissione non aveva alternativa e le audizioni del procuratore della Repubblica e del presidente del Consiglio dell'Ordine, da questo punto di vista sono tranquillizzanti nel senso che,
Sia in relazione alla vicenda che riguarda i rapporti con l'avvocato Conticchio, in relazione ai quali vi è una sostanziale episodicità del della interlocuzioni tra i due e la versione dei fatti del denunciante è.
È stata fortemente smentita e ridimensionata dal collega e siccome è una conversazione che è avvenuta tra due soggetti in assenza di altre persone, entrambi hanno riferito di una di, diciamo di questo, di questo conversazioni in maniera diversa. Noi prendiamo atto di queste diverse ricostruzioni, ma quello che ci interessa è capire se di queste interlocuzioni sia ci sia stata una qualche conoscenza all'esterno. Ebbene, il presidente del consiglio dell'ordine ha confermato che nulla di ciò si è saputo. Anche il procuratore Repubblica ha detto di non aver mai comunicato a nessuno che c'era stato questo esposto, proprio perché non voleva interferire. Non voleva che questa cosa ci fossero degli strascichi dovuti a chiacchiere di ufficio e quindi, da questo punto di vista, la vicenda
è isolata. E inoltre anche l'altra questione che aveva sollevato dall'avvocato Conticchio non successiva integrazione di esposto, e cioè che la dottoressa Morea avesse omesso di astenersi in un procedimento in cui si sono nuovamente si sono per la prima volta trovati Pubblico ministero e il difensore, in realtà, in questa circostanza la l'accertamento della Commissione è stato estremamente tranquillizzante, perché la dottoressa Morgan a quella data non aveva contezza né del fatto che il dottor che l'avvocato Conticchio avrebbe s'è presentato l'esposto e né della pendenza del procedimento a suo carico. Quindi diciamo il la circostanza che non si fosse astenuta, tra l'altro, in un'udienza in cui sostituiva una collega in sede di rinvio non era il titolare del procedimento non non impatta sulle valutazioni alla Commissione. Venendo invece all'aspetto che riguarda l'interferenza con i colleghi, il procuratore della Repubblica ci ha riferito che sia in precedenza sia attualmente la collega Morea non ha grosse interlocuzioni con i colleghi, i rapporti sono rapporti di colleganza, non ci sono criticità legate all'episodio in quanto la dottoressa Moro, o per sua scelta professionale, è una persona molto riservata che lavora un po'per conto suo. Non si interfaccia molto con i colleghi, ma non ci sono mai state criticità dal punto di vista operativo. La stessa cosa
Ha detto il presidente del Consiglio dell'Ordine che ha riferito sia nella qualità di presidente, quindi ha riferito che non ci sono state segnalazioni esposti da parte degli altri avvocati su eventuali.
Comportamenti della dottoressa Morea, che possono ingenerare criticità, ma soprattutto anche dalla sua esperienza di avvocato penalista del foro di Bari da oltre 40 anni, ha assicurato che i rapporti con la dottoressa Morea sono stati sempre corretti con l'avvocatura a questo punto, valorizzando l'elemento fortemente rilevante della carenza di attualità perché il diaframma temporale tra la vicenda che ci occupa e l'odierna decisione è di circa tre anni proprio perché c'è stata la sospensione obbligatoria del procedimento, l'isola
E la circostanza che si tratta di una vicenda isolata, quella delle interferenze nei confronti della collega Giordano, per la quale la dottoressa Morea è già stata sanzionata, ha indetto ha indotto la Commissione a proporre quella che oggi vedete lo solo riassunta, ma ho saltato alcuni passaggi ma li avete sicuramente eletti a proporre all'unanimità l'archiviazione della pratica grazie,
Ci sono richieste di intervento, procuratore, prego.
Io sono manifesto la mia forte perplessità.
Al di là diciamo delle forme giuridiche, perché la stessa delibera che viene proposta a pagina 22 definisce, testualmente le condotte della collega,
In questione devono ritenersi fermi restando i profili di illiceità, cioè, a prescindere da quello che è stato accertato in sede disciplinare, la commissione dice in delibera in maniera chiara le stesse condotte devono ritenersi senza dubbio gravemente inopportuna e, siccome integrante, un'indebita interferenza nell'attività giurisdizionale di un magistrato quindi questa è, diciamo, una valutazione che io ricavo dalla delibera e che ha un senso univoco e oggettivo.
La questione relativa all'assenza di attualità a me sembra veramente un paralogismo, sia pure fondato su una disciplina poi modificata, è chiaro che ogni vicenda che viene sospesa necessariamente diventa, inattuale rispetto all'orizzonte temporale in cui è maturato, ma,
E se così è, è come se non ci fosse la possibilità di una, mi sembra veramente un ragionamento Aleatico in senso puro, insomma quei ragionamenti logicamente ineccepibile, ma che nascondono delle macroscopiche topiche di tipo anche logico, è chiaro che se io, sospendo un po'un procedimento per due anni e nel momento in cui lo decido non è più attuale rispetto al 2024, quando sorse però,
Non credo che ci si possa fermare a questa considerazione, quindi vedo due elementi assolutamente significativi sul fatto dell'episodicità e sul fatto che la collega
Mantiene appunto dei rapporti essenziali con i colleghi magistrati, mi verrebbe da commentare alla luce di questa di questa vicenda, fino a quando non ci sono coinvolgimenti personali come quelli dimostrati, cioè ci mancherebbe anche che non ci fosse il principio della episodicità io reputo questi fatti estremamente gravi, al di là persino della sanzione irrogata in sede disciplinare e reputo soprattutto che per un principio di sussidiarietà, laddove la sanzione disciplinare si modella,
In quei termini devono intervenire altri strumenti, tra cui quello appunto oggetto della delibera per ripristinare un principio di credibilità che va ben al di là dello strepitus fori che va, c'è veramente alle radici dell'etica, dei rapporti tra colleghi in piccole sedi giudiziarie e che evidenzia nella reiterazione delle condotte,
Fatte appunto all'epoca maturate appunto dalla collega, sicuramente un principio di scarsa compatibilità con l'ambiente nel momento in cui vengono coinvolte in relazioni parentali, come in questo caso, quindi io voterò contro la delibera, grazie
Consigliere papà.
Sì grazie
Anch'io ho seguito questa vicenda quando ero in prima Commissione partecipato attivamente ai lavori istruttori che si fecero in quella fase ed effettivamente, insomma, è uno scenario inquietante quello che è emerso, fra l'altro non radicato in.
Rapporti episodici, contingenti, ma nelle premesse si parla di una.
Eccessiva rilevanza dei ra certi rapporti familiari, quindi qualche cosa di strutturale che non è destinato a essere superato facilmente attraverso il semplice passaggio del tempo, al di là di questo, sottoscrivo al 100% quanto è stato detto dal procuratore generale.
E anche, da ultimo, sul fatto che la responsabilità disciplinare, diciamo, non è un modo come dire per monetizzare certi comportamenti meno metaforicamente, ovviamente, cioè attraverso la sanzione disciplinare, ci si purga di quello che è coperto dall'accertamento disciplinare e dopodiché sia rimessi completamente a nuovo e si può,
Continuare
Il rapporto precedente come se nulla fosse, ecco la sanzione disciplinare non può avere questo questa funzione quindi svolge la sua particolare funzione, ma i fatti che emergono sono poi pienamente valutabili ai fini della incompatibilità ambientale e quindi diciamo io credo che in questo caso ci sarebbe potuto essere una delibera di senso opposto quindi voterò in senso contrario altri.
Prego consigliere rom.
Se io parto da elementi abbastanza comuni a quello del procuratore e del consigliere papà, per giungere alla conclusione opposta.
Cioè
Qui stiamo parlando di un istituto che non è la responsabilità disciplinare, che ha avuto il suo corso e che è stato ed è sceso la responsabilità disciplinare, giustamente come l'ipotesi di un reato si fa riferimento al momento in cui è stato commesso il reato ho fatto l'illecito disciplinare la,
Il trasferimento per incompatibilità deve accertare che al momento in cui tu fai il trasferimento c'è un'incompatibilità, non l'attualità è in sé in re ipsa io non posso trasferire una persona perché ha commesso una cosa un anno fa, quando, al momento in cui lo trasferisco non c'è nessuna ragione per trasferirlo per assurdo.
Ricordo poi che la trasferimento per incompatibilità ambientale non è un qualcosa che va a sostituire o a integrare la responsabilità disciplinare, niente affatto la modifica normativa voluto proprio questo separarli nettamente, qual è la fattispecie che ci richiede.
Ci richiede che il magistrato non sia in grado nel momento e per questo viene trasferito di svolgere le sue funzioni con indipendenza e imparzialità.
Abbiamo fatto un'istruttoria.
Approfondita.
Addirittura partita, come ricordava il consigliere Papa, dalla.
Precedente composizione, dalla quale è risultato che non c'è ragioni che portino, trattandosi di un fatto isolato, trattandosi di un fatto che non ha avuto ripercussioni all'esterno che non ha impedito, nel periodo successivo, di stabilire un rapporto.
È più che normale con i colleghi e con il foro e per cui, sulla base di cosa dire che questo magistrato non è in grado di svolgere le sue funzioni con imparzialità e indipendenza.
Francamente, per questo voto ho votato in Commissione e ribadisco il voto a favore
Consigliera miele
Grazie molto brevemente, perché i sottoscrive integralmente l'intervento.
Del procuratore generale e tuttavia diciamo le mie conclusioni sono diverse, perché è vero quello che ci ha rappresentato, è ricordato ora il Consigliere Romboli, la sede.
L'articolo 2 della legge guarentigie la prima Commissione ambiti diversi dal procedimento disciplinare, sicuramente qui parliamo.
Di una violazione grave,
Che infatti è stata sanzionata disciplinarmente, ma i presupposti per l'operatività dell'articolo 2 sono altri e tuttavia, fatte queste premesse, è vero che dal punto di vista formale, come dire, questa delibera è ineccepibile perché rispetta dal punto di vista formale quello che la legge primaria e poi la circolare di prima ci dice ma la gravità della vicenda,
Il il comportamento della collega che ha più volte
Interferito cercando i contatti con i giudici e i procuratori che dovevano seguire il procedimento della sorella,
Il rapporto e il comportamento che ha avuto nei confronti del difensore da lei indicato per la costituzione, quale parte civile della sorella nel procedimento a Lecce,
Mi preoccupano non poco, mi preoccupano non poco e.
Anche quello che io leggo in delibera, le parole riferite dal procuratore russi, e cioè che la situazione, come dire, non ha avuto uno strepitus fori ce l'ha detto anche il presidente del consiglio dell'ordine, ma non ha avuto anche una risonanza all'interno dell'ufficio perché la collega mantiene un rapporto oltremodo riservato con i colleghi e io capisco che praticamente la collega in Procura vive.
Lasciatemi passare il termine un po'isolata e non riesco a capire fino in fondo se questo isolamento sia dovuto a un dato caratteriale, ovvero diciamo a questi comportamenti che sicuramente una volta emersi, lasciano perplessi molti di noi, per queste ragioni mi asterrò.
Consigliere Nicotra sì, io ho votato a favore della proposta di archiviazione che reitero qui il mio voto a favore perché è indubbio che la gravità della vicenda è stata anche rilevata dalla Commissione nell'ampia istruttoria che ha fatto ed è stata correttamente opportunamente stigmatizzata, censurata dalla sezione disciplinare quindi,
Però non dimentichiamo che c'è e ci sono dei principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa, ricordati anche dall'intervento del.
Professor Romboli, ai quali noi non possiamo abdicare se non ri sennò, altrimenti rischieremo che questa delibera, se dovesse passare la delibera di trasferimento ex articolo 2, cadrà sicuramente davanti al giudice amministrativo, perché una cosa si è fatta e si è fatta davanti alla sezione disciplinare diversa non dobbiamo noi fare un,
Disciplinare mascherato che rischieremmo di fare se dovesse passare ripeto, la delibera di trasferimento ex articolo 2. La responsabilità delle condotte accertate per le, per la vicenda tenuta e per i comportamenti tenuti dalla Morea nei confronti della collega Giordano non determina di per sé la sussistenza dei presupposti per il trasferimento,
Ripeto, c'è il Consiglio di Stato e da ultimo il Consiglio di Stato del 2023, che individua il presupposto proprio del trasferimento per incompatibilità ambientale nell'appannamento dell'immagine di indipendenza del magistrato nel territorio. Qui abbiamo accertato che questo appannamento non c'è stato, non c'è l'attualità della situazione, perché anche l'istruttoria cioè restituito che manca all'attualità non ci sono stati pregiudizi nella funzionalità e nell'affidabilità all'interno dell'ufficio, quindi credo che mancano tutti i presupposti richiesti per un trasferimento ex articolo 2, per cui voterò
Per la delibera di archiviazione.
Altri.
Nessuno, allora procediamo con il voto favorevole, prego, sì, sì, aspettavo che ho vissuto determinato. Ringrazio tutti, voglio solo due flash uno sul procuratore generale in relazione alla circostanza che ci sia stata la sospensione e che era all'epoca necessaria proprio perché noi ci siamo fatti carico di questa criticità che lui giustamente ha evidenziato perché più passa il tempo più anche e la Commissione rischia di non poter essere tempestiva, proprio per questo noi abbiamo questa consiliatura, ha modificato la circolare e la nuova procedura non prevede più l'obbligo di sospendere, ma solo una mera possibilità, motivata quindi in tanti procedimenti che noi abbiamo portato avanti con questa nuova circolare, noi invece riusciamo ad essere tempestivi, nel senso che non abbiamo più laddove possiamo valutare il fatto arrivare
Diciamo in tempi troppo lunghi e invece ci arriviamo più vicini.
No, no, questa sto dicendo solo che abbiamo cambiato la circolare con la vecchia circolare e si doveva necessariamente sospendere, e quindi si doveva attendere il l'esito del procedimento disciplinare e penale, l'effetto pratico poteva essere che effettivamente, passando il tempo, sì,
La condotta che poi poteva essere anche censurabile, ma non è più attuale ai fini del trasferimento d'ufficio, perché il magistrato sul territorio, al netto di quella criticità ormai passata, è un magistrato credibile a un magistrato indipendente, un magistrato imparziale e anche ciò appare, questo è il motivo della differenza che abbiamo fatto proprio per poter essere
Più tempestivi, la seconda cosa su un chiaro solo un flash sulla dottoressa Miele, effettivamente dalla deposizione del procuratore della Repubblica appare chiaramente l'abbiamo riportato tra virgolette, che si tratta più di un dato caratteriale, cioè non è che la dottoressa Morea prima aveva rapporti di frequentazione e di colla di confronto continuo con i colleghi dell'ufficio che si sono interrotti a seguito di questa vicenda era il suo dato caratteriale, personale professionale è un dato che è stato riferito in termini di particolare riservatezza, quindi non c'è stata una modifica a quanto riferisce il dirigente dell'ufficio e in relazione a questi fatti, solo questi due chiarimenti. Grazie.
Scusate, mi permetto di intervenire come dichiarazione di voto, anticipando che mi asterrò, avendo ricoperto il il, la funzione del giudice disciplinare, ma solo come principi generali, primo, la valutazione deve essere fatta ora, per allora on ora per ora, perché altrimenti perde di significato la ratio della norma secondo scusate secondo, questa è la mia opinione secondo,
A ragionare, come ho sentito, ragionare, ne faccio una questione di carattere generale tutte le volte che c'è la sospensione del procedimento.
Viene meno il requisito dell'attualità, a meno che il magistrato in oggetto vorrei dire in modo un pochino.
Masochista rate Harry le proprie condotte nelle more?
Quindi mi pare che non sia questa la ratio della norma, che non possono essere queste, soprattutto le ragioni a fondamento dell'archiviazione.
Bene.
Possiamo procedere, credo, con il voto favorevoli all'archiviazione.
1.
1 2.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16, contrari all'archiviazione 1.
Due.
Astenuti.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
La pratica viene approvata con 16 voti a favore, 2 contrari e 10 astenuti.
Pratiche di terza quesito, proposto dalla dottoressa Ceresoli, consigliere basilico grazie alla dottoressa Ceresoli e un magistrato in tirocinio, ha proposto un quesito che ha indotto la Commissione a formulare una risposta più generale, anche in vista della prossima scelta della sede per i MOT, il quesito della,
Dottoressa Ceresoli, è se, alla luce dell'articolo 13 della legge 107 del decreto legislativo 52.006, come modificato dalla L. In forma Cartabia, che reca la nuova disciplina sul passaggio di funzioni, il magistrato che ha buttato in sede di prima assegnazione per le funzioni requirenti e successivamente abbia effettuato il passaggio alle funzioni giudicanti penali rispettando le condizioni previste dalla riforma dei limiti quindi in condizioni di miti territoriali e dei termini previsti dalla normativa e segnatamente quindi mediante trasferimenti in un distretto in una ragione diversi rispetto a quelli di fede di prima assegnazione e nei termini sei anni dal maturare per la prima volta la legittimazione al tramutamento possono occasione in forza di successivi trasferimenti a si è assegnato sempre come magistrato giudicante penale.
Presso
Un ufficio della stessa sede o in ogni caso avente sede nel medesimo circondario e distretto, nel quale aveva in precedenza ha svolto funzioni requirenti.
Ovvero se la disciplina, oppure se la disciplina introdotta Novella sia ostativa a questa possibilità, l'occasione del quesito ha giustificato, dicevo, una ricostruzione alla normativa vigente a beneficio di tutti i magistrati che periodicamente chiedono notizie.
Chiarimenti sempre sull'applicazione di questa notizia, ma essenzialmente dei magistrati in tirocinio che tra due settimane sceglieranno la Shell e sedie e quindi vorranno orientare la scelta di questa sede anche in funzione del loro futuro.
Due di loro future previsioni di trasferimento e allora è stato ribadito che il passaggio da funzioni giudicanti e requirenti e viceversa, e oggi consentito una sola volta, anziché le 4 previste prima della riforma Cartabia nell'arco dell'intero percorso professionale ed è venuto meno l'obbligo di permanere nelle stesse funzioni per un quinquennio prima di poterle mutare,
A condizioni diverse, a seconda del momento in cui esso interviene, è possibile questo passaggio senza limiti di settore entro sei anni dalla maturazione, per la prima volta, della legittima del termine legittimazione, trasferimento dunque di fatto nove anni ferma, la necessità di osservare l'incompatibilità territoriali previste dalla prima parte del comma terzo dell'articolo 13 e quindi le limitazioni di cui poi al quarto comma dell'articolo 13,
Invece, una volta superato questo termine, è previsto che il magistrato giudicante che abbia svolto funzioni penali non possa più svolgerne corsa. Carriere funzioni equi, enti. Ciò con ciò, vedendosi precluse in via di definitiva di fatto anche l'unico mutamento di funzioni che la riforma gli avrebbe riconosciuto. L'eliminazione limitazioni previste per il passaggio delle funzioni requirenti a quelle giudicanti, pur non avendo gli gli effetti radicali che si determina ipotesi opposta, non di meno riducono fortemente l'ambito delle funzioni giudicanti che possono essere assegnate al magistrato che può infatti, una volta decorso richiamato, termine esser destinato soltanto a Fo alle funzioni nel settore civile o del lavoro. Dopodiché la risposta al quesito in esame si pone ad un livello preliminare, perché la collega ipotizza un rientro anche nella sede di prime funzioni, ma nelle stesse funzioni giudicanti rivestite col primo passaggio tempestivo. Allora qua ci troviamo in caso di trasferimento che non genera un cambio di funzioni, perché la la situazione ipotizzata passaggio da un requirente a un giudicato e poi ritorna nella sede precedente, ma ancora come giudicante, evidentemente non comporta alcun passaggio di funzioni sempre restando giudicanti quelle del
Diciamo terzo passaggio e quindi esso non incontra le limitazioni previste dall'articolo 13.
Prego intervenire solo per un chiarimento lessicale, che però mi pare importante.
Nel dispositivo della delibera c'è scritto testualmente non incontra alcune delle limitazioni previste dall'articolo 13, è un plurale, è voluto o un refuso perché al singolare, cambierebbe tutto il senso e se dicessimo non incontra alcuna delle delimitazioni prevista dall'articolo 13 e un conto è un'esclusione totale così come è scritto lascia non lasci intendere il senso obbligato dell'interpretazione che permangono alcune liquidazioni dell'articolo 13, quindi vorrei chiarire se intenzionale questo plurale o sfuggito dal senno.
è sfuggito non da se no, ma dalla penna, diciamo, è sfuggito e ed opportuna la metafora, poi ento del del procuratore generale e quindi effettivamente il plurale va cambiato in singolare, come detto e come si evince dalla delibera qui siamo fuori dall'applicazione dell'articolo 13 e dunque non incontra alcuna delle limitazioni previste dall'articolo 13 stesso e quindi chiedo cortesemente alla segreteria di provvedere alla correzione del refuso ringraziando il procuratore generale.
Le cose che.
Stiamo prego.
Di cosa stiamo no, non so se è stato seguito il ragionamento, allora qui la collega chiede informazioni su un passaggio da funzione giudicante, ha funzione giudicante e dunque non siamo nella disciplina dell'articolo 13, laddove ai commi da 1 a 5 si occupa del passaggio da funzioni requirenti e giudicanti e viceversa bene.
Grazie, ci sono altri interventi, nessuno proponiamo il voto.
Diamo atto di questo puntualizzazione che dovrà essere inserita scusate,
Favorevoli.
Contrari astenuti, pratica approvata all'unanimità con collocamento fuori ruolo organico del dottor Massera, consigliere Morello.
Grazie Presidente e il ministro della Giustizia chiede il collocamento fuori organico della magistratura.
Del dottor Riccardo Masera, magistrato ordinario che ha conseguito la sesta valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Velletri al riguardo sottolineo che, laddove in delibera, in alcune occasioni troverete scritto Viterbo, in realtà si tratta di Velletri e quindi correggiamo a verbale questo errore e,
Lo chiede per assumere l'incarico, con il suo consenso di vicecapo dell'ufficio legislativo del ministero di Giustizia
Ah, sussistono tutte le circostanze richieste sia dalla normativa primaria che da quella secondaria, in particolare l'articolo 112 della circolare consiliare il dottor Masera ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.
L'autorizzazione al collocamento fuori ruolo del dottor Massaro risponde pienamente alle esigenze manifestate dal legislatore e quindi, ricostruite dalla normativa primaria e secondaria, dottor Masera ha conseguito la sesta valutazione di professionalità e quindi svolgere le sue funzioni da più di siano di servizio è presidente di sezione del tribunale,
Di Velletri e il presidente del tribunale di Velletri ha sottolineato che lo stesso,
Ha una scopertura inferiore al limite del 20%, in particolare e dell'11%. Il Consiglio giudiziario espresso favore parere favorevole. Va detto che il presidente del tribunale di Velletri e comunque aveva, diciamo
Dato parere negativo in generale per l'andamento dell'ufficio, come avviene spesso in questi casi e comunque la Commissione alla unanimità, ritenendo la l'autorità, l'incarico autorizzabile lo propone al plenum
Consigliere è procuratore generale, chiedo scusa se qualcuno mi aiuta a chiamare un laico, perché siamo sei in aula, grazie, prego.
E anche qui ho qualche perplessità che non riguardano ovviamente né l'incarico e tantomeno.
La sensibilità rispetto alle esigenze di funzionalità del legislativo, né il collega che non conosco però noto questo c'è, rimandiamo fuori ruolo un collega
Che era tornato il ruolo da un precedente fuori ruolo
Due anni e mezzo prima diventa un semidirettivo e dopo 18 mesi dallo svolgimento dell'ICI svolgimento delle funzioni semidirettive, viene rimandato nuovamente fuori ruolo.
Se non sbaglio, nello stesso ambito.
Cioè, voglio dire, ha tutta l'aria di essere un rientro.
Una promozione e il rinnovo del precedente.
Incarico,
A me sembrano che sembra che, nel momento in cui il presidente del appunto, di del Tribunale, di Velletri e non di Viterbo
Si lamenta ah ah, ah, piena e totale solidarietà da parte mia, ripeto, non perché il legislativo non meriti un vicecapo e il collega per essere proposto a quel livello sicuramente lo è, è il metodo e in generale questo sistema
Del di di di un po'di porte girevoli tra fuori ruolo e non fuori ruolo che non mi convince affatto privare un piccolo tribunale di un presidente di sezione ad appena 18 mesi dalla sua nomina è, come dire, un fatto significativo per l'organizzazione di quell'ufficio.
Rilevato questo, io non potrò votare, ovviamente, a favore della delibera
Altre richieste di intervento.
Siamo tornati come numero di laici presa sufficienti, devo votare.
Bene.
Allora a questo punto si presenta solo una breve replica, prego degenerare anche spiegare, diciamo.
L'andamento in genere del mio voto in terza Commissione in questi anni, su vicende analoghe astrattamente, diciamo, concordo con le considerazioni del procuratore generale, è pur vero che in questo caso si tratta di una nomina come vice capo di un di un ufficio importante come l'ufficio legislativo, quindi, se si fosse trattato di un diciamo di un incarico inferiore, avrei probabilmente manifestato la mia astensione o il mio voto contrario. Però la natura fiduciaria
In un ufficio comunque apicale mi ha portato a votare a favore e quindi a essere anche relatore
Prego, consigliere, Miele.
Voleva intervenire.
Grazie, intervengo per sottoscrivere integralmente l'intervento del procuratore generale che mi ha preceduto, quindi non ripeterò, sottolineo, che sicuramente è un incarico fiduciario, non c'è dubbio, ha un incarico rilevante che il collega sarà certamente.
Come dire più che all'altezza per ricoprire questo incarico, tuttavia, come Consiglio superiore, secondo me è doveroso farci carico delle criticità degli uffici, in particolare dei piccoli uffici, dove è vero che formalmente l'indice di scopertura a Viterbo e dell'11% quindi di gran lunga inferiore a quanto previsto in gara 201 insomma al 20% previsto dalla circolare e tuttavia
Sappiamo ce lo siamo ripetuti più volte in questi oltre tre anni e mezzo che anche la mancanza di un'unità, peraltro qua stiamo parlando di un presidente di sezione da poco nominato in ufficio, piccolo
Crea disagi e disservizi di non poco momento. Forse sarebbe, ma lo farà probabilmente il nuovo consiglio, visto che noi siamo in dirittura d'arrivo e siamo in scadenza. Sarebbe necessaria una seria riflessione sul.
Sui fuori ruolo e sulla tanto declamata, ma non sempre praticata efficienza degli uffici giudiziari che soffrono di questa continua sottrazione di energie. Ovviamente in punto di diritto, la circolare come prima è ineccepibile perché rispetta dal punto di vista formale la normativa primaria e secondaria. Pertanto,
Zione di poter votare contro, come avrei voluto fare anche in precedenza, ma come ho fatto in precedenza, mi asterrò.
Bene, a questo punto possiamo procedere con il voto.
Favorevoli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 contrari.
1 astenuti, 3.
4.
Sei sette, otto pratica, approvata con 12 voti favorevoli, 18 favorevoli, 1 contrario, 8 astenuti.
Scusa, dobbiamo fare questo collocamento della dottoressa fuori ruolo della dottoressa Rosaria mole, consigliere Morello, grazie anche qui il ministro di Giustizia e chiede il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dottoressa Rosaria molle, che magistrato ordinario o di terza valutazione di professionalità.
Attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania e lo chiede per essere destinata, con il suo consenso all'ufficio di gabinetto del ministro, ufficio di diretta collaborazione con funzioni amministrative. Anche qui ricorrono tutte le circostanze previste dalla circolare dalla normativa primaria per l'autorizzazione e la dottoressa Rosaria molle e ha conseguito la terza valutazione di professionalità. Non ha mai prestato servizio fuori ruolo
E non è in situazione di in conflitto di interessi e anche in questo caso il l'indice di scopertura della procura di Catania è inferiore al 20% e il Consiglio giudiziario è il procuratore di Catania hanno espresso parere favorevole e la commissione, all'unanimità, propone l'autorizzazione alla messa fuori ruolo del collocamento fuori ruolo dalla dottoressa mole.
Richieste di intervento, nessuna procediamo con il voto favorevoli.
Contrari astenuti.
Pratica approvata con una astensione.
Collocamento fuori dal ruolo organico della dottoressa Beatles consigliere d'Auria. Grazie Presidente, la proposta della Commissione di autorizzare il collocamento fuori ruolo della dottoressa Chiara Ilaria Beatles, in relazione alla richiesta pervenuta dal ministro della Giustizia di collocamento della stessa al l'ispettorato generale che ufficio, come sappiamo, di diretta collaborazione del ministero, rimando ovviamente la delibera per l'inquadramento normativo e ovviamente sono note le funzioni che il magistrato all'ispettorato svolgerà che rendono specifica proprio la funzione del magistrato nel in quel dello specifico. È scritto scusa in quello specifico ufficio la, la l'approfondimento che la Commissione ha dovuto fare, la collegato al parere negativo che era stato espresso dal dirigente, il presidente del Tribunale di Padova, che evidenziava una scopertura del 19,57%, quindi comunque inferiore al 20, ma comunque la circostanza dell'esistenza di 20 procedimenti consensi sul tra triennali,
Per queste ragioni, del resto il Consiglio giudiziario ugualmente espresso parere negativo al fuori ruolo, collegando, tra l'altro il parere negativo alla alla possibilità che la stessa potesse incidere sui risultati del Gip, sul perseguimento degli obiettivi del PNRR, la Commissione ha acquisito anche comunque, alla luce del comparire, le osservazioni della dottoressa abitò ci ha svolto i doverosi
Approfondimenti istruttori che, ovviamente, in questo caso circostanza, consistono nella verifica dell'effettiva scopertura dell'organico della dell'ufficio di provenienza, che è risultata essere una scopertura giuridica del 9 e 52 e un'effettiva, tenuto conto degli esoneri del 17 e 28, quindi inferiori alla al limite che ci siamo dati. Ci siamo da auto regolate e quindi su questo mi per mi consta, mi consenta di fare una chiosa relativamente alla necessità di rispettare le norme primarie e secondarie che ci diamo, senza mai fare valutazioni poi sostanzialistica, caso per caso, che quindi comunque consentiva di ritenere rispettata la griglia dei criteri per i quali noi stessi abbiamo ritenuto possibile procedere al.
All'autorizzazione al fuori ruolo, ovviamente il PNRR è un argomento non oramai superato, essendo stati raggiunti gli obiettivi del del del del del piano europeo, e comunque rientra nei limiti numerici il nuovo collocamento fuori ruolo per cui la proposta della Commissione di autorizzare il collocamento fuori ruolo della dottoressa Chiara Ilaria Bitossi presso l'Ispettorato generale del ministero della Giustizia con funzioni di ispettore generale grazie,
Consigliera miele grazie a due ruote.
Oh contro questa delibera perché se prima mi sono astenuta perché dal punto di vista formale c'erano tutti i presupposti e tuttavia questo grido di dolore che ogni volta ci lanciano gli uffici viene sistematicamente, come dire, o comunque molto spesso ignorato dal Consiglio.
Qua mi pare, mi sembra di essere veramente al limite della sussistenza dei presupposti normativi, è vero che formalmente alla circolare parla del 20%, abbiamo un ufficio che, su segnalazione del Presidente, che ha espresso infatti parere contrario a una scopertura effettiva del 19%,
Ho sentito dal relatore e leggo nella delibera che è stata fatta istruttoria per approfondire questo dato all'esito dell'istruttoria. Cosa è emerso? Non certo è emerso che il Tribunale di Padova ha una scopertura del 10%. È emerso che c'ha una scopertura del 17 virgola qualcosa virgola 28%, quindi una scopertura molto prossima al limite indicato come tendenziale e non tassativo dalla circolare. Chiudo aggiungere un'ulteriore considerazione. È vero che il Consigliere laurea ha detto, siamo fuori dal PNR, siamo tutti contenti, abbiamo raggiunto l'obiettivo a giugno. Evviva evviva, ma una volta raggiunto l'obiettivo, vogliamo di nuovo ritornare nella situazione precedente, continuando con queste scoperture che noi stesso consentiamo per andare a svolgere incarichi sicuramente rilevanti, sicuramente Deng, ma che tuttavia sottraggono energie alla giurisdizione e in definitiva sottraggono la possibilità di dare risposte in tempi ragionevoli alla domanda di giustizia. Quindi voterò contro grazie al consigliere Laganà, scusate scusate,
Cortesia
Prego, volevo intervenire già dopo l'ottimo, come sempre intervento del procuratore generale.
E dopo l'atto e tanto ottimo intervento duplice intervento della Consigliere miele, però io non sono d'accordo, soprattutto con quanto rappresenta la consigliera miele, cioè noi e voi lo sapete io sono stato tra quelli sono stato per due volte di seguito in Commissione in terza,
E sono stato tra quei consiglieri che ha sempre ritenuto, come dire, di dare un freno alla necessità di disporre il fuori ruolo.
Però il problema qual è che se ci diamo delle regole, queste regole poi debbono valere per tutti,
Ora, se la Consigliere miele pensa e ne ha ben donde, che è la linea di discrimine, non possa essere il 20%, ma il 16 o il 17, e allora si proponga una riduzione di quella linea di discrimine.
Ma non possiamo fare sempre due pesi e due misure rispetto alla singola situazione, questi è un incarico che può essere ricoperto solo da un magistrato, l'ispettore generale, e ci sono degli incarichi che possono essere assunti e devono essere assunti solo dai magistrati, ci siamo dati delle norme per cui sopra il 20% non si va sotto il 20% si dà, abbiamo conferito ruoli di fuori ruolo al 19,5% è un problema anche dello stare decisis, cioè non si può dire fino a oggi, diciamo in un modo
Da oggi rispetto alla singola situazione diamoci, ma diamoci delle regole, vogliamo ridurre, non ci sono, ridurremo, riduciamo il limite, però se il Ranger è così, deve valere per tutti, ma questo è grazie altri.
No, ma non c'è nessun fatto personale consigliere Ballack, scusi consigliera beh no, era stata citata in Inps in senso, come dire, nel contraddittorio ho aperto del scusa scusi, consigliera, miele cortesemente, cortesemente non c'è fatto personale, perché altrimenti bene, se si prende atto consigliere Basilico,
Solo per raggiungere che?
Come già ricordato, il Consiglio ha attuato un periodo di fermo biologico, diciamo, degli incarichi, in coincidenza con la prospettiva del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
Anche gli organici degli uffici del ministero sotto questo profilo sono ridotti all'osso. Per effetto di questo nostro concordato, concorda sulla nostra concordata presa di posizione. Si tratta chiaramente adesso di ripartire e in questa ripartenza ci troviamo con alcune delibere, con alcuni ordini del giorno che hanno una maggiore presenza di collocamenti fuori ruolo, ma direi che dal punto di vista della statistica generale, rientriamo nella filosofia di quel nella fisiologia di quel turnover. Abbiamo anche avuto dei dei ricollocamenti in ruolo di magistrati che stavano al ministero e dunque e dunque non c'è attualmente presso il Ministero sicuramente una sovrabbondanza di magistrati, figure che poi credo che siano essenziali per un apporto culturale e professionale elevato nell'attività del Ministero. Grazie altri
Nessuno procediamo con il voto favorevoli.
Contrari.
Astenuti.
Un contrario astenuto.
Un contrario e un astenuto,
Pratiche di Quinta conferiva
Ho sbagliato chiedo scusa no perché non c'è
è così?
C'è una pratica segretata, prego di interrompere il collegamento.
Pratiche di Quinta semidirettivo Procuratore Aggiunto Tribunale di Milano do la parola al Consigliere Giuffrè, prego.
Grazie Presidente, faccio io questa pratica in sostituzione del Consigliere. Ahimè, la proposta in esame riguarda il conferimento dell'incarico di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano in favore del dottor Sergio Demontis, ritenuto il candidato più idoneo all'esito della valutazione comparativa che ha riguardato i dottori. Marco Pier Maria Gianoglio. E Alessandra Cerreti, dottor Demontis, in magistratura, dal 1997 ha maturato un percorso professionale interamente svolto nelle funzioni requirenti. È stato sostituto procuratore presso le Procure di Reggio Emilia e Palermo e dal 2017 a luglio 2025 ha ricoperto l'incarico semidirettivo di Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Palermo. La valutazione è stata effettuata applicando gli indicatori attitudinali principali previsti dall'articolo 15 del Testo Unico. Dottor Demontis, possiede pienamente l'indicatore relativo alla pregressa attività nel medesimo settore nelle medesime funzioni requirenti del posto a concorso, avendo svolto funzioni requirenti per circa 26 anni. Tale indicatore è condiviso anche dagli altri candidati e pertanto non risulta da solo decisivo ai fini della selezione. Particolarmente significativo è tuttavia l'indicatore di cui all'articolo 15, lettera c, che concerne le precedenti esperienze semidirettive nelle medie delle medesime funzioni requirenti. Il dottor Demontis ha infatti svolto per circa otto anni le funzioni di procuratore aggiunto presso la Procura di Palermo, incarico nel quale è stato confermato all'esito del primo quadriennio. Il candidato ha inoltre maturato una vasta esperienza di collaborazione organizzativa e gestionale nell'ambito dell'ufficio, svolgendo numerosi incarichi conferiti dal procuratore della Repubblica.
Rispetto alla dottoressa ci arredi, la prevalenza del dottor Demontis emerge già con riferimento all'indicatore appena indicato, cioè l'articolo quello di cui all'articolo 15, lettera e, ci, poiché solo il candidato proposto possiede una significativa esperienza semidirettiva formale quale procuratore aggiunto l'indicatore di cui all'articolo 15 lettera f assume valore decisivo nel confronto con il dottor Gianoglio.
Entrambi i candidati possiedono i precedenti indicatori principali, tuttavia il dottor Demontis può vantare circa 27 anni di esperienza requirente, mentre il dottor Gianoglio circa 21 anni la differenza supera ampiamente i 4 anni richiesti al Testo unico per attribuì irrilevanza selettiva all'esperienza maturata nelle specifiche funzioni messi a concorso, per tali ragioni si propone il conferimento dell'incarico di procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano del dottor Sergio Demontis,
E se l'intervento?
Nessuna procediamo con il voto favorevoli.
Contrari astenuti, primo presidente, astenuto consigliera.
Eccher e Bertolini 3, quindi pratica approvata con tre astensioni.
Dottoressa Savastano consigliera, miele.
Grazie, si tratta della conferma nelle funzioni semidirettive di presidente di sezione del Tribunale di Napoli Nord in area rossa della dottoressa Maria Grazia Savasta, mi riporta alla delibera, ne chiedo l'accoglimento nel senso della conferma.
Grazie, possiamo procedere col voto favorevoli.
Contrari astenuti, pratica approvata all'unanimità, rinnovo incarico referente informatico court Reed Corte d'Appello, Trieste, consigliere Eccher.
Grazie, si tratta appunto del rinnovo dell'incarico di referente informatico per la Corte d'Appello di Trieste, Reed penale, giudicante della dottoressa Carlotta Silva, giudice del tribunale di Udine per ulteriori due anni, deve chiamare la delibera che si dà per letta, mi limito a segnalare che, visto il resoconto predisposto in data 5 agosto 2026 quale referente informatico nonché il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 23,
Settembre 2026 e verificato l'impegno del re degli elementi rilevanti ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della circolare del 6 novembre 2019, così come risulta in atti, si propone di rinnovare per ulteriori due anni l'incarico di referente informatico per il distretto della Corte d'Appello di Trieste settore giudicante della dottoressa Carlotta Silva giudice del tribunale di Udine con decorrenza 27 ottobre 2026.
Grazie richieste di intervento, nessuna procediamo col voto favorevole.
Contrari astenuti, pratica approvata all'unanimità, proroga dell'incarico di componente sto del dottor post cotto e consigliera Eccher
Si tratta appunto della proroga dell'incarico di componente sto del dottor Roberto Pazzi Scott sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione per un anno a far data dal 18 ottobre 2026. Nel richiamare la delibera che si dà per letta, mi limito a segnalare che, considerato che con delibera plenaria del 18 ottobre 2023 è stato nominato quale componente della struttura tecnica per l'organizzazione e il dottor Roberto Pascotto sostituto procuratore presso la Corte di Cassazione per la durata di tre anni decorrenti dalla data della stessa verificata, la disponibilità espressa dal dottor Roberto Pasqua in data 30 settembre 2026, esaminata la relazione allo stesso presentata concernente il lavoro svolto durante l'incarico, si propone la proroga dell'incarico di componente sto del dottor Roberto Pascotto sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione per un anno
A far data dal 18 ottobre 2026,
Grazie richieste di intervento, nessuna procediamo col voto favorevoli.
Contrari astenuti pratica approvata all'unanimità, il progetto organizzativo Procura Tribunale di Civitavecchia, consigliere scaletta grazie Presidente, dunque si tratta della revoca dell'approvazione implicita della variazioni di adeguamento del progetto organizzativo della Procura professor Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, nonché l'approvazione del decreto del procuratore di adeguamento al progetto organizzativo ad eccezione di alcune disposizioni che sono stati oggetto di ulteriore rilievo nella presente proposta e in particolare, i rilievi hanno riguardato la Sezione 3 C con riferimento alle ipotesi di auto, assegnazione e di coassegnazione con il procuratore
Laddove le ipotesi indicate risultano prive di un coefficiente sufficientemente oggettivo e predeterminato, poi la sezione 4 M in ordine alla previsione del visto rispetto ai procedimenti sulla cui scheda di iscrizione si apposta, la dicitura conferire non risulta conforme alla vigente circolare la sezione 5 B e non è stato appunto superato il precedente rilievo che già il Consiglio aveva sottoposto in quanto eliminato una parte delle precedenti previsioni sono comunque state riprodotte le stesse previsioni che erano già state oggetto di rilievo.
Sotto questo.
Alla luce di questi rilievi, quindi, si propone la revoca dell'approvazione implicita della variazione di cui al decreto di adeguamento del progetto organizzativo per il quadriennio 2026 2029, così come perfezionatasi in data 7 maggio 2006, l'approvazione del decreto 3 6 9 9 del 21 novembre 2025 del procuratore della Repubblica di adeguamento al progetto organizzativo per il quadriennio 2026 e 29 di cui alla delibera consiliare del 1 ottobre 2025 ad eccezione delle criticità che sono state rappresentate grazie.
Ci sono richieste di intervento, nessuna Psion col voto favorevoli.
Contrari.
Astenuti pratica, approvata all'unanimità, richiesta del presidente del Tribunale di Belluno, limitatamente alla destinazione di uno soltanto dei MOT
Nominati con DM 3 settembre 25 consigliera Benavoli, sì, prego, grazie Presidente del Tribunale di Belluno ha chiesto di poter destinare due dei quattro Mot nominati con DM 3 settembre 2025 ed assegnati all'ufficio del Tribunale di Belluno e le funzioni di giudice di GIP GUP,
In materia, come è noto, vi è il vincolo posto dalla normazione primaria, l'articolo 7 bis dell'ordinamento giudiziario, ben a mente del quale salve imprescindibili esigenze di servizio possono svolgere le funzioni di GIP GUP, solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento funzioni equiparate l'articolo 101 del 111 della circolare tabelle reitera questo vincolo.
Fa anche delle equiparazioni alle funzioni di giudice delle Misure di prevenzione direttissime. Il riesame al giudice del dibattimento e poi al comma 3 prevede delle deroghe possibili solo in caso di imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Per quanto riguarda l'assegnazione alle funzioni GIP GUP dei MOT all'esito del tirocinio, l'articolo 142 della circolare tabelle prevede che possano essere destinati alle funzioni di due gip-gup, che non può che i magistrati, gli moto non possano essere destinati a funzioni di GIP GUP, salvo la possibilità di derogare alle disposizioni per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio e per cui per i MOT la deroga è possibile soltanto quando nell'ufficio di destinazione non vi siano magistrati che abbiano maturato i requisiti del biennio dibattimentale o equiparati. È irrilevante che il l'articolo 142, comma 2, non richiami le ipotesi di deroga al biennio dibattimentale previste dall'articolo 111, venendo al caso di specie presso il Tribunale di Belluno,
Che ha un organico di 10 giudice, giudice del lavoro, impianto organica, è presidente, risultano in servizio alla presidente il giudice del lavoro e se i giudici su 10 per cui i quattro Motta andrebbero a coprire, diciamo l'organico, sono destinati alle funzioni di GIP GUP nell'ufficio solo due magistrati è stato bandito un concorso interno.
Che ne è il, i posti di gip-gup sono rimasti privi di aspiranti, per cui la presidente ritiene non vi siano magistrati assegnabili d'ufficio ostandovi l'articolo 111 della circolare tabelle.
Evidenzia che al settore penale risultano assegnati la dottoressa scolo ozi, magistrato di sesta valutazione, che avrebbe maturato nel 2027 la permanenza massima decennale.
Al Gip nelle funzioni di GIP GUP e che nel 25 a dicembre 25 transitata al dibattimento e il dottor Cavalli, che svolge funzioni dibattimentali dal dicembre 25, cioè da meno di un anno, e nessuno dei quattro giudici del settore civile ha svolto per almeno due anni le funzioni di giudice del dibattimento equiparate.
E poi evidenzia di non potrà essere alla destinata alle funzioni di GIP Cupen, in considerazione dei plurimi ruoli giusti, giurisdizionali svolti peraltro sia nel settore civile che nel settore penale.
Presiede il collegio dibattimentale del riesame, la Corte d'Assise ha un ruolo di monopartitico penale presidente del collegio dei reclami civile, un ruolo di contenziosi in materia di separazione, arrivò è divorzio
E, in ogni caso, rileva il Consiglio che la diri la presidente non avrebbe
I requisiti perché ha svolto in precedenza solo funzioni di pubblico ministero e non ha svolto per almeno un biennio le funzioni dibattimentali
Però, nella richiesta della presidente non si tengono in con debita considerazione la le posizioni della dottoressa scolo, sì, la quale compone la sezione penale dal 2000, ha già svolto funzioni di GIP GUP per un periodo non eccedente i nove anni e sei mesi perché la Ge le generalità sarebbe maturata nel 27 e le è andata avviene il 25 e per cui non è in corsa nel divieto quinquiennale di nuova destinazione al posto di origine. Quanto alla legittimazione nell'attuale posizione, tabellare l'articolo 118, comma una circolare tabelle consente il tramutamento interno a domanda anche prima dell'ordinario biennio, ove sussistano comprovate esigenze di servizio da motivare. Specificamente questa regola si revoca applicabile. Si reputa applicabile anche all'ipotesi di trasferimento d'ufficio
E allora si è ritenuto che le comprovate esigenze di servizio a supporto della deroga alla legittimazioni legittimazione biennale risultino meno pregnanti delle imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio che solo i consentano l'assegnazione del Motta funzioni GIP GUP. Pertanto si ritiene che si possa cogliere la richiesta della Presidente in relazione a un posto di gip-gup, mentre in relazione all'altro è possibile individuare nella dottoressa scuola ozi il un magistrato dell'ufficio che può svolgere dalle funziona e pertanto non possono essere assegnati a questa funzione. Tutti e due i moto, come richiesto dal presidente Montezemolo, per cui si propone di deliberare di accogliere la richiesta limitatamente alla destinazione di uno soltanto dei Motta alle funzioni di GIP GUP. Grazie Procuratore generale. Anche qui esprimo una perplessità che non riguarda l'ineccepibile motivazione formale. Il diritto
Della delibera,
Quarto, le ragioni di opportunità, la ragionevolezza intrinseca della delibera stessa
Il buon senso, in una parola tecnica noi mandiamo anziché mandare i due Mot.
A svolgere le funzioni di GIP mandiamo la dottoressa Scozzi oggi, 14 ottobre.
Per sei mesi perché il termine dei decennale della dottoressa Scotti e in ogni caso?
Se andrà a scadere il 13 aprile 2027 per poi doverla.
Vuoi per il raggiungimento del limite degenerare, se non leggo male se non interpreto male la normativa, comunque esonerarla dal compito di Hippogroup, a meno che non
Ricominci a decorrere un termine, ma mi sembrerebbe iniquo nei confronti della collega, quindi in questo, con questa operazione, di fatto sguarniamo.
La sezione penale, dove attualmente si trova alla dottoressa Schelotto, la mandiamo al Gip per poi trovare il limite decennale il 13 aprile del prossimo anno perché se non leggo male, comunque sarà incompatibile a quella funziona perché va sommato al precedente e sguarnendo così anche la sezione GIP se così a me pare che il deliberato, pur ineccepibile formalmente abbia, come dire un'intrinseca irragionevolezza se è sbagliato la mia ricostruzione in punto di normazione ditemelo però io la leggo nella sistematicità delle applicazioni
Del della normativa che la consigliera Abenavoli ha citato la leggo così.
Mi pare di capire che si tratta.
Di un raggiungimento di limite decennale ad aprile del 2027, in ogni caso tranchant, con la necessità poi di doverla destinare, comunque ha delle funzioni diverse da quella del Gip.
Tanto varrebbe, a mio avviso, accettare invece la deroga dei due giovani colleghi, formarli entrambi in deroga, ma in deroga motivata da l'eccezionalità, perché sappiamo che un tribunale senza la copertura dei posti Jeep non può funzionare in ogni caso, salvo riproporre lo stesso identico problema a partire dal 14 aprile dell'anno prossimo.
Grazie altri, un attimo solo.
Prego dal calore della motivazione, questo non si comprende forse poi la relatrice ci può spiegare perché qui si dice che ha svolto funzioni di GIP GUP fino al 17 12 2025 per un periodo non eccedente, nove anni e sei mesi per una decennalità che sarebbe maturata al 13 aprile 2027 se non avesse cambiato funzioni, se ho capito bene io ma non non è chiaro il che fa ricomincia la decennalità banda da questo momento, cioè,
La collega Scotti ricomincia il periodo decennale al dì e ritengo che nel passaggio di funzioni dal no scusi, ma scusate se voi avete un minimo di di di cioè credo, collabora sì, abbiamo capito grazie, ci sono altri interventi, nessuno do do la parola all'Arena prego Consigliere Basilico.
La ringrazio era solo per per formulare un'osservazione più generale, se mi è permesso, nel senso che ricordiamo qual è la genesi della modifica che volle limitare le funzioni GIP GUP soltanto ai magistrati che avessero.
Maturato almeno un anno di permanenza in servizio nelle funzioni giudiziarie ed era una.
Ragione legata alla delicatezza della funzione reclamata, molto anche dall'Avvocatura.
Con la quale però, periodicamente poi ci confrontiamo quando si tratta di dover riconoscere le prime funzioni ai giudici, ci confrontiamo nei negli uffici di piccole dimensioni questa vicenda di Belluno che tra l'altro è un ufficio, basta andare sul sito che periodicamente costretto per lacune di personale di cancelleria a chiudere,
Servizi di cancelleria periodicamente dimostra quanto sia miope spesso la resistenza da parte di alcune fasce di cittadinanza o di professionisti in ordine ad un ragionamento sulla permanenza in funzione, il tribunale di piccole dimensioni Belluno è un capoluogo di provincia e un capoluogo di provincia che si trova anche su un territorio non facilmente collegato. Quindi il mio ragionamento non vuole essere incentrato su Belluno, ma vuole essere incentrato sulla rinuncia, che molto spesso siamo costretti noi come magistrati, come organizzatori degli uffici giudiziari, alla garanzia dei re dei diritti, anche dei cittadini, laddove i diritti si vogliono collegare anche una qualche esperienza professionale maturata dai magistrati
Perché sono gli uffici non riescono ad andare avanti con dimensioni che non sono parametrabili alle esigenze e alle domande di giustizia odierne, noi dobbiamo fare i conti con questa realtà, sappiamo che c'è in corso un procedimento di revisione dell'organico da parte del ministero. È una realtà con cui ci dobbiamo confrontare tutti, a cominciare dagli avvocati che giustamente hanno degli interessi professionali molto legati al territorio, ma che poi spesso spesso si scontrano con una domanda di giustizia che non trova risposta adeguata perché una certa dimensione, ufficio incompatibile ormai con qualsiasi Arc articolazione amministrativa, quella giudiziaria compresa. Quindi, la mia speranza è che questa vicenda, come altre vicende che capiteranno, questo faccia riflettere tutti sulla necessità di una valutazione condivisa, la più ampia possibile, sulla individuazione di un organico minimo che deve essere presente negli uffici giudiziari, affinché si possano funzionare grazie
Altri.
Prego, consigliere Forziati, grazie Presidente, forse qui dobbiamo comunque aver presente la differenza che è stata importante anche quando abbiamo fatto la proroga del periodo di permanenza nel periodo PNRR, cioè dobbiamo ricordare che per la nostra normazione di circolare, se la il periodo di permanenza ha interrotto prima dei sei mesi alla scadenza del decennio e cioè a 9 anni e 4 mesi, nove anni e 5 mesi con spostamento del magistrato ad altre funzioni operano per il pass il successivo spostamento nella sempre nello stesso ufficio i normali termini previsti dalla circolare in tema di interpello interni, quindi,
Un anno, se si è spostati a domanda, due anni si è si è spostato d'ufficio laddove invece il magistrato avesse superato i 9 anni e 6 mesi, scatterebbe la previsione dell'articolo 156, che prevede un periodo di moratoria più lungo pari a 5 anni, questo è il motivo per cui probabilmente in questa,
Delibera si valorizza la circostanza che la collega in questione, che ha una una lunga esperienza penalista, ha però lasciato le funzioni di GIP GUP prima del maturare di sei anni, è di 9 anni e 6 mesi e pertanto può, dopo un periodo temporale più breve, tornare a svolgere funzioni di GIP GUP, mi sembra che l'argomento giuridico fosse questo.
Consigliera Nicotra
Consigliera Nicole, scusate dai consigliera Nicotra, però io volevo, vorrei una risposta al tema che ha posto correttamente il procuratore generale in generale, che ha la sua ragionevolezza perché sarebbe disfunzionale se fosse un periodo breve e da qui dalla delibera non si capisce forse ecco se il periodo che rimane alla collega G. Di Jeep sono soltanto sei mesi io dalla delibera non riesco a capire forse ecco un'interpretazione più perché perché sarebbe irragionevole spostarla?
Per poi
Ah, scusate, poi do la parola al relatore, che così chiude la la proprio scusate.
Beh, no, non è vero, si vota sulla base di quello che fa, la proposta di delibera, a mio giudizio, è chiara, peraltro, quindi bisogna poi voteremo anche sulla base di quello sennò si presenta un emendamento, ma ci sono altri che chiedono di intervenire.
Nessuno scusate.
Prego consigliere Abenavoli, allora è relatrice, no, prego sì, come ha anche anticipato il Consigliere Forziati, io ritengo che cioè io così l'ho letta e credo e così abbiamo ragionato in Commissione che il termine si interrompa, non c'è un'ipotesi di sospensione del termine, poi c'è l'impossibilità di essere destinati alle stesse funzioni per un tempo cinque anni due anni un periodo inferiore a seconda,
Delle varie situazioni, e cioè se, se supera di nove anni e sei mesi se si è superato il biennio, oppure in ipotesi particolari ma diciamo recessive rispetto al metterci il moto nel caso in cui ci siano delle esigenze dell'ufficio si può anticipare quindi l'ipotesi della sospensione del termine non credo che che ci sia nel nostro sistema, ecco quindi,
Le la collega una volta e che torna ad andare al Gip, poi, nel momento in cui il Mot o qualcun altro dovesse maturare il biennio, poi poter potrebbe accedere a qualche
Modifica della sua posizione, tornare al dibattimento, ma fintanto che non ci sarà un concorso interno che glielo consenta a la decennalità, davanti
Presidente, me lo consente come dichiarazione di voto oppure no, prego no, no, no, adesso aveva chiesto anche al procuratore o no, ci mancherebbe altro procuratore cima o capire esattamente quanto la collega Colozzi ha svolto nelle funzioni di GIP GUP se ha svolto più di 9 anni e 6 mesi o meno meno meno ma c'è scritto nel modo meno poi 111 penultimo capo o meno.
Se può, se posso lo leggo, può essere prego, prego la stessa aperta peraltro già svolto funzioni di GIP GUP sino al 17 12 2025 e per un periodo non eccedente il 9 mesi, nove anni e sei mesi la decennalità sarei matura al 13 4 27 e non essendo pertanto in corsa.
Va bene.
Bene.
Bene, grazie.
Allora possiamo scusate, possiamo procedere con il voto favorevoli.
3 5, scusate.
Contrae, scusate, contrari contrari nessuno astenuti 1 2 3 4, pratica approvata con 4 astensioni.
Variazione immediatamente esecutiva, tabella quadriennio 26 29 tribunali di Bergamo, consigliera Benavoli.
Presidente, possa intervenire per una richiesta di rinvio in Commissione, che ho anticipato alla relatrice consigliera Abenavoli, si tratta dei due rilievi alla proposta tabellare quanto al punto 10 3 B, che riguarda le misure organizzative cui ricorrere nei casi di cui all'articolo 37, comma 5 quater quelli in caso di aumento dipendenze,
A seguito dell'adeguamento del presidente del tribunale, è intervenuto parere favorevole del Consiglio giudiziario di Brescia, in data 9 settembre 2026, mentre sui punti 9 C 9 G, composizione delle sezioni agrarie e il presidente del tribunale, al momento della redazione della proposta a febbraio 2025 non poteva prevedere.
è sul punto provvedere, anzi, perché i componenti della sezione agraria non erano state estratte dalla presidente della Corte d'appello, quindi, quando se poi si è proceduto all'estrazione e presidente ha integrato la proposta e il consiglio giudiziario di Brescia si è pronunciata all'unanimità in senso favorevole
E nella seduta del 30 settembre 2026, quindi, entrambi i rilievi sono stati emendati e quindi si ritiene necessario un ritorno in Commissione.
Grazie altri.
Su sempre, sul, ovviamente, sul ritorno in Commissione, nessuno favorevole al ritorno in Commissione contrari astenuti.
La pratica torna in Commissione all'unanimità pratiche di ottava dottor Gaetano Books
Chi la può fare, consigliere Paolini, prego.
Sì, rapidamente, un contenzioso. Il dottor Gaetano Books ricorreva davanti al TAR Lazio contro la delibera che estreme dell'8 luglio 2026. Con questa risposta, la sua conferma nell'incarico di giudice onorario di pace alla serie di Taranto a decorrere dal 7 settembre 2026 e con scadenza 17 luglio 2027 chiedendo l'annullamento previa sospensione cautelare richiamandovi integralmente alla delibera la Tav, la Commissione propone di deliberare di invitare l'Avvocatura generale dello Stato a costituirsi in giudizio promosso davanti al TAR del Lazio, con ricorso proposto dal dottor Gaetano Books, chiedendo il rigetto della domanda anche in relazione ad invocare la domanda cautelare
Ci sono richieste di intervento, nessuna procediamo col voto favorevoli.
Contrari.
Astenuti pratica, approvata all'unanimità, c'è una pratica segretata
Viene Cosentino.
Grazie Presidente, e qui si tratta di una integrazione della composizione della Commissione mista per i problemi della magistratura di sorveglianza.
E, come ricorderete, la Commissione mista è stata istituita all'inizio di questa consiliatura sulla scorta dei precedenti delle consiliature che ci hanno preceduto fin dal 2000 fin dall'inizio degli anni 2000 il consiglio si è sempre dotato, diciamo, di questa struttura di comunicazione diretta con la magistratura di sorveglianza da un lato e gli apparati ministeriali il Ministero, il gabinetto, il Dap per avere, diciamo un focus,
Sempre diciamo aperto su sulle tematiche della magistratura di sorveglianza, la composizione di questa di questa Commissione è stata definita all'inizio della consiliatura, con alcuni per i magistrati che poi vengono agli uffici di sorveglianza sulla base degli interpelli per magistrati e provengono dal ministero sulla base di indicazioni ministeriali
Per i componenti del Consiglio sulla base di vocazioni che sono emerse dal consiglio, prevalentemente all'inizio all'interno della nona Commissione. Perché la nona Commissione, che ha questa competenza in materia di sorveglianza, hanno chiesto di entrare a far parte a sé? La composizione attuale, peraltro, non è quella originaria, perché nel tempo alcuni degli originari e componenti consiliari della commissione mista si sono dimessi. Avendo lasciato a non ha con sé la nona Commissione, consigliere, mi renda, il consigliere Paolini, altri li hanno seguiti. A questo punto entrerebbe anche per arricchire la composizione con una ulteriore rappresentanza della nona Commissione in questo momento della Commissione. Ci sono solo io la collega Miele e poi hanno chiesto di intervenire perché
Motivate dall'interesse specifico sul sui temi della dell'esecuzione penale, le consigliere Bertolini ed è che la Commissione ha deliberato in conformità e quindi sottoponiamo al plenum questa delibera
Richieste di intervento, prego consigliere Eccher solo per annunciare la mia astensione, evidentemente grazie.
Sia la Bertolini pure altri.
Nessuno procediamo con il voto favorevoli.
Contrari.
Astenuti pratica, approvata all'unanimità con due astensioni, chiedo scusa, ovviamente.
Pratiche di terza ha aggiunto
Tu che sai tutto mi blocchi questa luce oggi?
Non mi è andata bene ricorso straordinario dell'avvocato Pasquale, Ventura, consigliere Basilico.
Chiedo scusa, grazie.
L'avvocato vettura a?
Proposto ricorso
Verso la sua valutazione di Iding, inidoneità formulato alla Commissione tecnica rispetto alla domanda di partecipazione al concorso per la corte, ecco, per consigliere di Cassazione, per meriti insigni, la Commissione sintetica tecnica aveva sintetizzato la propria valutazione affermando che gli atti processuali prodotte dal candidato al di là dell'esito degli stessi non sembrano caratterizzarsi per la peculiarità delle questioni trattate o per la loro difficoltà. Certamente si tratta di atti scritti con chiarezza espositiva e come li chiama da arresti giurisprudenziali che sembrano dar conto. È tesi della difesa per quanto riguarda le pubblicazioni allo stato, non può sottacersi che quelli di maggior pregio scientifico sono datate
Alla luce di questo giudizio di inidoneità. Il l'avvocato ha formulato un ha proposto un ricorso davanti al TAR Lazio, avanzando anche istanza cautelare. L'ufficio studi ritiene ricorsi inammissibile perché fa valere censure che entrano nel merito delle scelte discrezionali come tali, non sindacabile della commissione tecnica e poi del che del Consiglio è infondato nel merito, così come anche con riferimento all'istanza cautelare. Quindi concludiamo e proponiamo l'invito all'Avvocatura dello Stato a costituirsi in giudizio grazie a richieste di intervento. Nessuna approssimiamo col voto favorevoli
Contrari astenuti, pratica approvata con l'astensione del primo presidente, collocamento fuori dal ruolo organico della dottoressa botti consigliera Mazzola, grazie, Presidente, è la dottoressa Valentina aborti, magistrato ordinario che ha conseguito la terza valutazione di professionalità attualmente sostituto presso il Tribunale di.
Il sostituto procuratore presso il Tribunale di Catania ha chiesto di essere destinata al Dipartimento per gli Affari di Giustizia del ministero con funzioni amministrative
La dottoressa Bozzi a redatto, la relazione è prevista dall'articolo 112 della circolare, ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e tenuto conto delle competenze tipiche dell'ufficio di destinazione, delle caratteristiche dell'incarico.
Non vi è dubbio
Che questo corrisponda alla ratio generale dell'Istituto di collocamento fuori ruolo, sia sotto il profilo oggettivo per l'interesse dell'amministrazione della giustizia,
Per quanto le ricadute positive per l'incarico dell'esercizio della giurisdizione la dottoressa Rabotti e non è mai stata collocata fuori ruolo, corrispondono anche gli aspetti di carattere soggettivo per la.
E fin nei minimi né di crescita professionale che ne deriva per l'arricchimento del suo percorso professionale e procuratore della Repubblica ha espresso parere favorevole, così come il consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Catania e in definitiva la Commissione ritiene unanimità che siano tutti i presupposti per il collocamento fuori ruolo
Scusi, Consigliere prego.
Gratz, non ripeto quello che ho detto già nei precedenti interventi, in particolare in occasione.
Dei miei interventi dubbio motivato le ragioni dell'astensione qui non mi ripeto, voglio soltanto precisare, penso che non sarà sfuggito a nessuno, ma dagli interventi che ci sono stati prima forse a qualcuno è sfuggito che io ho votato sempre in maniera coerente, non condivisibile, sicuramente non condivisibile ma sulle pratiche di fuori ruolo ho votato sempre in maniera coerente. Non ho mai votato una volta sì e una volta no, come pure mi è parso di cogliere dall'intervento precedente del consigliere Laganà la mia linea, ancorché ripeto,
Non condivisibile e non condivisa è stata quella di privilegiare sempre la tutela e il funzionamento degli uffici giudiziari, perché è vero che è importante che ci siano dei magistrati al ministero, ma tuttavia, in presenza
Di una criticità strutturale degli uffici giudiziari che risentono non solo della scopertura, ma anche delle difficoltà legate a piante organiche, del tutto inadeguate rispetto al flusso di affari e alla richiesta di giustizia che risentono di una geografia giudiziaria che ancora lascia sopravvivere. Situazioni disfunzionali su situazioni che portano totale
Come dire inefficienze al sistema e mi riferisco ai piccoli tribunali, dunque, in presenza di queste criticità strutturali e fino a che su queste criticità strutturali non si interverrà se io devo scegliere tra destinare un magistrato alla giurisdizione o all'Amministrazione io,
Allo Stato, a bocce ferme, preferisco la giurisdizione, consigliere Laganà e così ho fatto sempre nelle mie votazioni in questi quasi quattro anni di Consiglio va bene poi altri nessuno, procediamo con il voto favorevole quand è che le bocce sono ferme,
Contrari, No, sentiamo che la consigliera Mieli ha votato favorevolmente.
US contrari, nessuno astenuti, consigliera, miele, astenuti e consigliere, papà, pratica segretata va tenuta segretata consigliera, Mazzola, sì, allora prego di interrompere il collegamento
Prego, consigliere, Miele.
Eccomi qua, grazie, allora dicevo, si tratta del conferimento dell'ufficio semidirettivo di Procuratore aggiunto presso la Direzione nazionale antimafia, in particolare della copertura del posto lasciato vacante dalla dottoressa Maria Vittoria De Simone. La proposta licenziata dalla quinta Commissione, di cui io sono relatrice, è in favore del dottor Domenico Gozzo. A questa procedura hanno partecipato insieme al proposto i dottori dolci in Bergamo, Capasso, ardita dolce, Fusco, Cannavale, Sabella, Guido e Lombardo, dolci in Bergamo, Cavasso, dolce, Cannavale, Sabella e Guido sono decadute alla domanda in quanto nelle more sono stati destinati alle attuali funzioni, alle funzioni che attualmente ricoprono. Il dottor Ardita ha revocato la domanda, quindi rimangono in comparazione soltanto i dottori gozzo lombardo e Fusco. Mi illustro brevemente il profilo dei candidati in proposito. Direttamente alla Regione, la prevalenza di membri, rinviando per il resto
Alle motivazioni della delibera in atti il dottor Gozzi è stato nominato con DM 30 aprile 86, quindi un magistrato di settima votazione.
È stato dapprima pretore presso la Pretura di Caltanissetta, poi il giudice a Palermo e poi sostituto a Palermo, procuratore aggiunto a Caltanissetta, sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo e dal 2020 è sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia, il dottor Fusco DM 1992 è stato dapprima sostituto procuratore a Milano e successivamente al 2017 procuratore aggiunto sempre a Milano confermato nel 2026 il dottor Lombardo nomina.
Con DM 97 è stato dapprima sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo, successivamente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, poi sono il procuratore aggiunto presso quella Procura e infine per scadenza dell'ottenni o.
Dal 2 8 2025 e Sostituto Procuratore della Repubblica, sempre a Reggio Calabria, sono eccellenti tutti i profili dei candidati in comparazione, sia relativamente al merito e sia relativamente alle attitudini e tuttavia, proprio con riferimento alle attitudini, il testo unico sulla dirigenza giudiziaria attualmente vigente inapplicazione rigorosa dice oggi del Testo Unico attualmente vigente.
Risulta netta la prevalenza del dottor gozzo.
Brevemente, richiamo quello che ho esposto in plenum allorché si trattò della delibera che poi ha visto nominata la dottoressa in Bergamo, il primo comma dell'articolo 24 pone una valenza.
Selettiva, un criterio selettivo netto che statuisce appunto che la durata nella rasa azione delle materie indicate assume valenza selettiva se il gap è superiore a 6 anni.
E dunque solo successivamente si passa all'esame del parametri successivi. Ebbene, ripeto, rimandando per la motivazione a quello che già espresso in occasione della delibera in Bergamo e a quello che già è trasfuso in motivazione scritta. In questo caso scatta la valenza selettiva del primo comma di cui all'articolo 24, il Testo unico, in quanto il dottor gocce esercitato le funzioni delle materie previste dall'articolo 103, comma 3, del decreto legislativo 159 del 2011 e requirenti di coordinamento nazionale per un periodo complessivo di circa 28 anni come meglio dettagliata nel profilo professionale descritto in motivazione e quindi rispetto ai dottori Fusco Lombardo, sussiste il differenziale superiore a sei anni che fa scattare la valenza selettiva. Mi riporto, per il resto, alla delibera alla quale
Rinvio e si propone la nomina del dottor Domenico Gozzo, procuratore aggiunto presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale.
Richieste di intervento, nessuna procediamo con il voto favorevoli, contrari astenuti, pratica approvata all'unanimità, presidente di sezione del tribunale di Torino consigliere Paolino, grazie Presidente della Commissione all'unanimità propone al plenum di deliberare la nomina a presidente di sezione del tribunale di Torino settore civile a sua domanda.
Del dottor Massimiliano Razzano, magistrato di quinta valutazione di professionalità, attualmente collocato fuori ruolo organico presso il ministero di Giustizia Ispettorato generale, ora ricorderete come la pratica sia già approdata in plenum con un successivo ritorno in commissione per chiarire l'entità di un'esperienza vantata dal candidato che lo rendeva prevalente.
Entità, attività che.
Si riteneva dovesse essere considerata tra i parametri della lettera e dell'articolo 15, ovvero attività svolte nel coordinamento della sezione distaccata di Guardia. Sanframondi, ha seguito l'istruttoria in commissione, veniva acquisito il parere del presidente del tribunale di Benevento facente funzione di data 4 giugno 2025 e questi specificava rispetto a questa esperienza, ha confermato la sua durata oltre quinquennale che la sezione distaccata nei progetti tabellari successivi vedeva in pianta organica per il settore civile, il dottor Razzano quale unico giudice togato e due GOT, mentre per il settore penale il dottor Rosario Baglioni, in servizio nella Sezione penale della sede centrale. Pertanto, la collaborazione col presidente del tribunale alla gestione amministrativa e di coordinamento del giudice onorario era svolta dal dottor Razzano, anche per l'incarico di sorveglianza ufficio UNEP di Guardia, Sanframondi nelle tabelle organizzative del Tribunale di Benevento 2002 2003 fu delegata la dottoressa Romano, a cui è succeduto nell'incarico dottor Razzano. Questa spiegazione dovrebbe già bastare per assicurare il candidato proposto, una prevalenza sulla lettere, ma laddove viceversa si ritenga non sufficientemente chiaro il coordinamento anche dell'altro giudice togato
L'esperienza indicata sarebbe valorizzabile sul parametro la lettera g, che assicura in ogni caso l'indagato un innegabile prevalenza, non risultano esperienza sussumibili sotto l'indicatore.
Della lettera g, appunto salvo a ritenere appunto.
Questa questa attività presso Guardia Sanframondi, infatti, la comparazione con l'altro candidato, dottor Miglietta, rende prevalente il dottor Razzano poiché, anche se pregevole, l'esperienza di Magris del settore civile del Tribunale di Torino vanta al dottor mi dietro al quale 5 anni la stessa risulta piuttosto circoscritta settoriale.
Avendogli prestato collaborazione alla redazione di protocolli e attività connesse quasi esclusivamente al settore concorsuale, mentre l'attività di direzione della sezione distaccata di Guardia Sanframondi, prestata al dottor Alzano a, secondo quanto riferito dal presidente del tribunale di Benevento investito tutte le attività amministrative e in particolare gestione, ufficio UNEP nonché il coordinamento di due magistrati onorari al netto poi del del togato di cui s'è detto prima assumendo quelle previsioni tabellari all'epoca vigenti è concretamente sperimentando per oltre cinque anni i compiti e funzioni maggiormente funzionale e significativi rispetto al posto messo a concorso grazie.
La richiesta di intervento nessuna possiamo col voto favorevoli, contrari astenuti, pratica approvata all'unanimità, presidente sezione Corte d'Appello, Cagliari, consigliera, miele, grazie, si tratta del conferimento appunto agli Uffizi Mighetti oggi, presidente di sezione della Corte d'Appello di Cagliari, la vacanza.
Dottoressa Maru gna.
Settore penale e la commissione propone all'unanimità la nomina, propone al plenum, all'unanimità la nomina a presidente di sezione alla Corte d'Appello di gala della sezione penale, a sua domanda del dottor Giovanni Massidda magistrato cerchiamo operazioni di protezione da attualmente giudice del Tribunale di Cagliari previo conferimento delle funzioni semidirettive di secondo grado per questo posto hanno presentato domanda unicamente due candidati e cioè il proposto e la dottoressa Belelli.
Rimando alla motivazione per quanto riguarda l'illustrazione dei profili di entrambi i candidati, rappresentando soltanto che il dottor Massidda e del DM di un DM del 91 è stato prima giudice a Cagliari, poi presidente di sezione del Tribunale di Cagliari, e successivamente per scadenza del ottenne è peri giudice presso il Tribunale di Cagliari.
La dottoressa Benelli DM 97 è stata prima venditore, poi giudice al tribunale di Cagliari e dal 2017 e consigliere.
Presso la Corte di Appello di Cagliari, anche qui in applicazione dei parametri previsti dal testo unico per quanto riguarda l'ufficio che stiamo trattando.
Va rilevato che, con riferimento all'indicatore principale, l'articolo 16, comma 1, lettera del punto, il Testo Unico prevede che è relativo alla pregressa attività esclusiva o comunque prevalente il medesimo settore penale, civile o lavoro del posto a concorso.
Seppur le fonti di conoscenza evidenziano ottimi risultati, ottimi profili, tuttavia, pongono un differenziale con valenza selettiva pari ad anni 6, che in questo caso opera invero, il dottor Massidda, nello svolgimento di funzioni di giudice nel settore penale, ha un'esperienza complessiva di 26 anni un mese e per i giorni a fronte di 9 anni 11 mesi della dottoressa Belelli dunque la comparazione si chiude qui,
Stante la valenza affettiva ribadita anche dal Consiglio di Stato.
E si propone all'unanimità la nomina, come premesso richieste di intervento, nessuna, procediamo col voto favorevoli.
Contrari.
Astenuti pratica, approvata all'unanimità, a questo punto pratiche di settima.
Applicazione del dottor Savoia extradistrettuale consigliere scaletta sì, grazie Presidente e si tratta di una pratica che ci ha impegnati e all'interno della settima Commissione, soprattutto anche in relazione ad un precedente che poteva apparire simile, ma che nella sua differenza ci ha portato a delle conclusioni opposte rispetto alle precedenti determinazioni della Commissione nel caso di specie il tema che è oggetto di un quesito ha riguardato l'applicazione extradistrettuale di un collega,
A seguito di trasferimento con cambio di funzioni presso un altro ufficio, nel caso di specie il consiglio si era determinato in, diciamo, in maniera assolutamente difforme rispetto a questo procedimento, laddove però si trattava di un'applicazione ad processum a dei singoli procedimenti, quindi nel caso di specie invece è un'applicazione generale.
Con precedente delibera del Consiglio era stata disposta l'applicazione extradistrettuale a tempo pieno e per la durata di sei mesi del dottore Savoia, consigliere della Corte d'Appello di Firenze al tribunale di Foggia settore penale con decorrenza 1 luglio 2026 con nota del 17 settembre 2026, il Presidente del Tribunale del Savoia dei di Foggia ha rappresentato che il dottore Savoia, a seguito di conseguimento della seconda valutazione di professionalità, era stato trasferito presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in ordine Aversa con funzioni di sostituto procuratore, pertanto, il presidente del tribunale chiede se il magistrato possa proseguire l'applicazione extradistrettuale presso il Tribunale di Foggia sino alla naturale scadenza 31 dicembre 2026, nonostante l'intervenuta presa di possesso nell'ufficio di nuova destinazione con cambio di funzioni
In proposito rileva la settima Commissione che il tramutamento disposto nei confronti del dottor Savoia non determina un mero mutamento di sede, ma comporta altresì il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti. Essendo il magistrato destinato dall'ufficio giudicante alla Corte d'appello di Firenze, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Pertanto, le modalità tipica attraverso le quali può realizzarsi il relativo passaggio ritiene la Commissione non consentono che, una volta perfezionato il tramutamento compresa di possesso dell'ufficio requirente, il magistrato continui, in forza di un ordinario provvedimento di applicazione extradistrettuale a tempo pieno, ad esercitare stabilmente le funzioni giudicanti presso altro ufficio. Considerato che, una volta intervenuta la presa di possesso presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord e quindi divenuto effettivo il passaggio alle funzioni requirente requirenti, la prosecuzione dell'applicazione a tempo pieno presso il Tribunale di Foggia comporterebbe l'esercizio ordinarie generalizzato di funzioni giudicanti da parte di un magistrato ormai cessato da quelle funzioni e titolare delle funzioni requirenti, realizzando, per via dell'istituto all'applicazione un assetto funzionale.
Incompatibile con la disciplina primaria di cui all'articolo 13 del DL GS 160 del 2006.
Per queste ragioni la settima Commissione propone di rispondere alla
Nota del presidente del tribunale di Foggia che l'applicazione extradistrettuale del dottor Savoia cesserà a far data dalla sua presa di possesso presso l'Ufficio di Procura del Tribunale di Napoli Nord.
Grazie consigliere, Chiarelli poi basilico, grazie grazie, Presidente.
Come giustamente ha evidenziato il Consigliere, scaletta Lac, la pratica è molto interessante, il tema è molto sotteso, è molto interessante, non mi permetto di dissentire dalla conclusione alla quale è giunta la la commissione, per cui voterò contro questa questa questa decisione che va ancor di più a limitare.
Le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in casi in casi come questo, ma comunque, ma a prescindere mi sembra opportuno prospettare al plenum qualche ulteriore considerazione rispetto a quelle che sono state fatte finora e rispetto a quelle che sono contenute, fra l'altro, fra l'altro nella delibera per dire il riferimento al precedente.
Non è citato nella delibera, invece forse sarebbe stato opportuno operare un confronto, ma ne dirò, ne dirò da qui a breve eh, mi perdoni, mi più mi perdonerete se ruberò qualche minuto alla vostra attenzione, perché è interessante anche la cronistoria di questa vicenda per dire come a volte le le esigenze individuali si scontrano frontalmente con le esigenze di una efficace organizzazione degli uffici, il 14 gennaio 2025 il collega prende possesso presso la Corte di Appello,
Di Firenze.
Nel marzo del 2026, cioè parliamo di 13 14 mesi dopo la set la, il plenum pubblica, un interpello per la applicazione extradistrettuale al Tribunale di Foggia.
Il collega fa domanda quindi appena dopo 12 mesi, 13 mesi e i 14 mesi rispetto alla presa di possesso in Corte d'Appello, fa domanda per la l'applicazione.
Extradistrettuale, naturalmente nulla di particolare sul punto mi preme però rilevare come il parere del presidente della corte d'appello e il parere del Consiglio Giudiziario fossero stati severissimi negativi sull'applicazione extra distrettuale.
Perché si diceva che il collega aveva preso possesso da poco più di un anno presso la prima sezione civile della Corte d'Appello si è dovuto confrontare con l'esigenza di svolgere in questo periodo una attività giurisdizione.
Giurisdizionale, completamente diversa da quella esercitata in precedenza, essendo arrivato da un ufficio un ufficio di procura, quindi ma magistrato pm, domanda presso la Corte di Appello, situazioni di difficoltà evidenziata dal presidente della Corte d'Appello e dal Consiglio giudiziario.
Il il collega fa domanda, ripeto, assolutamente illegittimamente, per l'interpello dopo per per rispondere all'interpello dopo un anno e due mesi circa.
Il 18 maggio 2026, prima ancora di prendere servizio presso il tribunale di Foggia, dove era stato applicato il 18 maggio 2026, il collega fa un'altra domanda, una domanda di tramutamento ordinario, quello che.
Oggetto indicato nella odierna delibera presso fa domanda di trasferimento presso un ufficio di procura lugal attualmente, come abbiamo detto, è un giudicante perché sta lavorando sta lavorando in Corte d'appello.
Prende possesso a Foggia il 1 luglio 2026, quando ha già presentato al Consiglio, a questo Consiglio, una una domanda di tramutamento ad altro ufficio, dopo esserci già spostato dalla dall'ufficio della Corte d'appello di di Firenze in un anno e mezzo cambiamo ufficio tre volte legittimamente però obiettivamente queste procedure.
Di tramutamento, il trasferimento di applicazione che si inseguono, forse un?
Ci inseguono, si intersecano, confliggono forse qualche cosa andrebbe detto, qualche cosa andrebbe risolto, comunque, il 1 luglio prende possesso a Foggia il 15 luglio 2026. Noi deliberiamo il truffe, il trasferimento presso il tramutamento presso l'ufficio di procura quindi appena 14, due giorni dopo aver preso possesso come applicato,
Extradistrettuale riceve la delibera ricevibile, ahimè nuovi emettiamo una de una delibera del suo tramutamento.
Forse un po'in ritardo, ma comunque non troppo, il presidente della della del tribunale di Foggia.
Pone a noi un quesito il 17 settembre 2026, quando il collega ancora eh attenzione il è ancora in servizio presso Foggia, cioè sta svolgendo la sua funzione di applicato extradistrettuale e rappresenta al nostro, al, al al Consiglio, ma io che devo fare con questo con questo magistrato che è stato trasferito,
In forza di un bando per le sedi disagiate.
Che cosa devo fare io con questo magistrato che attualmente è stato trasferito in un ufficio di procura, quando qui invece sta svolgendo la funzione di giudice?
17 settembre 2026, il presidente prospetta il fatto che il collega avrebbe preso possesso nel nuovo ufficio entro il 15 ottobre 2026, quindi noi diciamo abbiamo avuto un buon mese di tempo per provvedere sulla richiesta Avant sul sul quesito richiesto avanzata dal presidente del tribunale non lo abbiamo fatto per carità ci sta assolutamente ci sta certo è che il collega nelle more il 9 ottobre ha preso effettivamente servizio presso l'ufficio professor Ufficio di Procura come ha giustamente riferito il collega scaletta,
Secondo l'impostazione che noi oggi dovremmo votare.
L'articolo 13 impedirebbe una situazione del genere, per cui tu che sei stato trasferito all'ufficio di procura non puoi più esercitare.
Le funzioni, le funzioni di giudicante che stai esercitando in quel momento come hub come applicato, e cioè leggo testualmente una volta perfezionato il tramutamento, compreso di possesso nell'ufficio requirente ma quando ci hanno sollevato il quesito non aveva ancora preso possesso il magistrato continuano, in forza di ordinario provvedimento di applicazione extradistrettuale a tempo pieno ad esercitare stabilmente funzioni giudicanti presso un altro ufficio si tratta di una situazione incompatibile.
Anche con l'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, secondo la disciplina, perché si dice l'articolo 110 non costituisce titolo autonomo per l'esercizio di funzioni che non siano quelle proprie dell'ufficio, nel quale il magistrato è stato trasferito.
Questo è quello Help, la cronistoria, questo è quello che dice la delibera.
Io mi permetto di suggerire una diversa lettura.
L'articolo 13 dice effettivamente questo, l'articolo 13 parla e si confronta con l'istituto del trasferimento e del passaggio di funzioni non solo e soltanto con un'applicazione legittimamente disposta legittimamente disposta nel momento in cui è stata disposta e in corso è in corso, quindi secondo me non c'è nessuna nessuna incongruità.
L'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario ci dice che possono essere applicati ai tribunali ordinari uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto, sembra quindi fare riferimento al momento genetico dell'applicazione. È chiaro che quando io dispongo un'applicazione non posso disporre un pubblico ministero a un ufficio giudicante e viceversa, ma nel momento genetico lo era il il. Il collega era un giudice che è stato quindi mandato in applicazione extradistrettuale a fare a fare il giudice, quindi, secondo me, l'articolo 13 potrebbe essere superato. L'articolo 110 potrebbe essere superato, ma non vedo, ecco, mi sarebbe piaciuto leggere delle argomentazioni
Che vadano contro questa questa mia lettura e ma non trovo affatto di secondaria importanza e di secondario rilievo quello che noi abbiamo deciso nel caso al quale ha fatto riferimento il collega scaletta, noi, come consiglio, il 3, il 4 marzo 2026, abbiamo autorizzato un collega che è stato trasferito presso la Procura generale da giudicante è stato trasferito presso la Procura generale in Cassazione.
Lo abbiamo autorizzato a concludere dei processi che stava.
Che stava che stava celebrando nell'ufficio di pro di provenienza e che sta ancora celebrando, quindi noi abbiamo adesso una situazione per cui un pubblico ministero sta svolgendo funzioni di giudici di giudice, seppur in relazione a uno o più determinati e processi.
Lì noi l'abbiamo autorizzato, mi sarebbe piaciuto quindi vedere e capire leggere nella delibera è il perché questo è un caso diverso, un caso diverso che a me sembra meno grave del precedente, perché noi, se noi fossimo intervenuti in tempo avremmo potuto semplicemente disporre un rinvio della presa di possesso del del collega presso l'ufficio di procura e fargli proseguire la applicazione extradistrettuale in corso e non dimentichiamolo che l'applicazione extradistrettuale è uno dei tanti,
Istituti, previsto anzi quello massimo, quello previsto come estrema ratio, per andare incontro alle esigenze di funzionalità degli uffici, quindi noi, per una scelta legittima, tutto quello che si vuole per una serie di coincidenze, anche temporali, sta di fatto che noi,
Praeter, mettiamo e dimentichiamo le esigenze del dell'ufficio di destinazione e trasferiamo il collega d'altra parte.
Si è detto ultimamente, forse anche stamattina.
Quali sono i criteri che devono guidarci nella interpretazione delle norme e delle interpretazioni delle circolari?
Per ovviare a quella che magari può sembrare un'applicazione arida delle norme o comunque un'applicazione che porti in obiettivamente a dei risultati incongrui o irragionevoli, come nel caso in esame.
Possiamo invece c'è spazio, dobbiamo preservare e conservare quello spazio.
Per invece aderire a un'interpretazione ragionevole, logica di buonsenso, coerente, rispettosa attenzione delle norme, perché una lettura delle norme in tal senso può essere data, io penso che uno sforzo in tal senso avremmo dovuto farlo, motivo per cui voterò contro questa delibera noi affermiamo un principio estremamente pericoloso,
Consigliere basilico, prima poi miele.
E io mi scuso per il ritardo e adesso motiverò perché, ma chiederei ritorni in Commissione della pratica, credo che una riflessione sia opportuna, una riflessione per ragioni di coerenza, intrinseca l'attività del consiglio, di coerenza anche tra le attività della commissioni, perché nella terza probabilmente abbiamo ragionato in termini un po'diversi,
Mi pare che l'intervento ampio e molto e molto argomentato, del consigliere Chiarelli e mi mi esima.
Medesima da dallo spendere molti argomenti, se non due, essenzialmente una qual è la ratio dell'articolo 13 e del divieto di passaggio di funzioni, e lo abbiamo detto più volte, la ratio è quella dell'evitare che chi ha svolto funzioni giudicanti svolga nello stretto di stretto nello stesso mangiano arriva nello stesso ufficio giudiziario davanti agli stessi avvocati, alle stesse parti funzioni requirenti o viceversa.
Qui siamo in una situazione che non ha nulla a che fare con quella ragion d'essere della norma, qui siamo in un caso in cui un magistrato che sta svolgendo inapplicazione attività giudicanti dovrebbe andà, andrà a svolge funzioni requirenti a sua domanda e la doma è, la questione che ci si pone è ma il fatto che sia stato investito di una nuova funzione giudiziaria quella requirente gli impedisce oggi di svolgere inapplicazione l'attività giudicante.
La risposta che dà la Commissione ne prendo atto è una risposta che comunque non va certamente a assecondare la ratio dell'articolo 13 perché, ripeto, non nulla impedisce, sulla base di questa Lazio che un collega che diventerà,
Pubblico ministero non possa oggi fare i giudice, tra l'altro in un distretto diverso, e mi pare nemmeno nemmeno confinante.
Ma c'è di più la Terza Commissione con interpretazioni che poi è stata avallata dal plenum ha ritenuto che il trasferimento in sede disagiata ai sensi della legge 133 del 98, che è trasferimento sui generis, che è trasferimento d'ufficio tant'è che la legge parla non di domanda ma di mera disponibilità del candidato al trust al trasferimento tant'è che a questo trasferimento vengono riconnesse dei vantaggi di carattere economico che nulla hanno a che fare con la procedura del tramutamento orizzontale in questo 300 non comporta cambio di funzione.
Lo abbiamo detto in terza Commissione.
Qualora venisse approvato il principe, venisse sancito il principio della insito, invece in questa delibera cadrebbe quella che è uno dei del dei degli enunciati della terza commissione, quindi sarebbe giusto, credo, anche per un principio di non contraddizione dell'attività del Consiglio che la,
La settima Commissione si confrontasse con ciò che il Consiglio, attraverso la terza Commissione, ha affermato per giungere poi ad una conclusione che non deve necessariamente quella da noi propugnata, ma che deve però essere il più possibile coerente.
Con la prima questione è quella della Raf, quella della ratio.
Non posso che ritornare anche alla presa in considerazione del precedente menzionato nella delibera e rivalutato dalla dall'intervento del consigliere Chiarelli, qual è la ragione per cui oggi un collega che sta per che andrà a svolgere le attività di pubblico ministero continua a svolgere l'attività di giudice e tra l'altro in un processo penale estremamente delicato,
è quella proprio di salvaguardare la ratio dell'articolo 13. Abbiamo uno spazio che è uno spazio che va nella logica, tra l'altro, della unicità delle funzioni giudiziarie, abbiamo uno spazio di discrezionalità che.
Giustifica un'interpretazione restrittiva dell'articolo 13 che, ricordiamo, è pur sempre una norma eccezionale nel quadro complessivo dell'ordinamento e dunque io credo che questo questo spatium deliberandi lo dobbiamo salvaguardare anche per evitare che questa decisione metta poi in discussione e quel processo e quell'assegnazione a quel processo di un giudice che diventerà pubblico ministero,
Scusate sinteticamente solo sul ritorno in Commissione, cortesemente, perché sennò non riusciamo a terminare, allora va a chi ha chiesto di intervenire il consigliere Ernesto Carbone, poi la consigliera miele e poi consigliere d'Auria, prego, mi scusi, signor vicepresidente è stato richiesto un ridotti si emissione. Sì, sì, non avevo capitolo. Mi associo alla richiesta del consigliere basilico, bene quello che volevo fare, ma non avevo capito bene scusa, Consigliere, consigliera miele
Grazie per anche intervengo molto brevemente perché il Consigliere basilico e ancor prima il consigliere Chiarelli, ma in particolare al Consigliere Basilico, ha detto quello che avrei voluto dire io.
Come è stato ribadito dall'intervento del Consigliere basilico, il peso del consigliere Chiarelli presupposti vanno verificati nel momento genetico dell'applicazione, e questo diciamo il primo vulnus di questa delibera, seconda cosa il collega è andato è stato trasferito presso la procura del tribunale.
Di Napoli Nord, in quanto sede disagiata e pacificamente, l'orientamento di questa consiliatura.
E la disciplina vigente ci dice che il trasferimento a sede disagiata non è considerato cambio di funzione, pertanto voglio dire sennò anch'io sottolineo la necessità di un ritorno in Commissione per rimeditare su tutti questi presupposti che hanno portato a una decisione nei sensi in cui abbiamo letto, in caso contrario, sarà inevitabile votare contro.
Consigliere laurea un attimo, poi il consigliere Fontana, scusate, scusate, prego, grazie, Presidente, nessun problema per il ritorno in Commissione, anche perché penso che la motivazione meriti un approfondimento, però vigorose sottoporre in questo momento, e inviterei eventualmente fosse accolto il ritorno in Commissione Deep di tenere in considerazione, secondo me la totale diversità dell'esempio fatto per individuare come, come tertium comparationis rispetto al caso concreto quello dell'applicazione ad processum, lì è ovvio che abbiamo necessità PRIP, fondamentale, quasi costituzionale, di garantire la l'identità del collegio giudicante e garantire che lei, nella formazione della prova, può venga assegnato allo stesso collegio. La decisione nel merito, e anzi li il cambio di funzione, è il presupposto dell'adozione del provvedimento applicativo. Noi qui, invece abbiamo un caso in cui la conseguenza successive il far venir meno meno
Di un'applicazione che vi evidenzio è totale, non è un singolo processo, ma lo svolgimento delle stesse funzioni mi direte, ma si guarda ex ante e loro scusatemi, ma anche con un collega inapplicazione provvisorio in applicazione extra distrettuale va fuori ruolo e resta applicato extra in maniera extradistrettuale e il presupposto genetico c'era.
E ancora il ed ho finito aveva una grande il ritorno in Commissione, un secondo sia Hellas e la sollecitazione sulla riflessione non faccia parte della settima, ma quindi questa era la l'input che volevo proporre secondo il collega allora applicato extradistrettuale può chiedere il cambio funziona nella stessa regione perché inizialmente era legittimato, apre quindi fa il giudice e applicate extradistrettuale e partecipa al concorso interno e diventa pm nella stessa regione, portando alle estreme conseguenze. Il ragionamento che però merita una riflessione, però, sono sono sollecitazioni che vi pongo. Io credo che sia più coerente con la ratio della legge ritenere che decada l'applicazione extradistrettuale quando c'è un cambio di funzioni. Grazie, però no. Non mi oppongo a sondare il consigliere Fontana sul ritorno in Commissione. Sono cortesemente anch'io. Ritengo opportuno che questa questione, per la sua delicatezza, meriti un approfondimento, perché ora stavo riflettendo sul sul precedente che a me. L'obiettivo è qui come in via eccezionale con il nostro precedente, con riferimento all'applicazione al processo e ora riflettendo, a mio avviso, l'applicazione a processum, che implica lo svolgimento in contemporanea delle due diverse funzioni, presenta un profilo di criticità maggiore di questa
Nella quale?
Lo svolgimento si configura alternativo, ecco e quindi se c'è quel precedente, forse merita uno un approfondimento per arrivare a una soluzione coerente che in qualche modo ci vincola anche per il futuro, bene, allora votiamo sul ritorno, prego, grazie.
Non solo per dare atto che in Commissione abbiamo parlato tanto di questa pratica, come aveva detto il Consigliere scaletta e non sono contrario a un ritorno in Commissione, voglio però dirvi due cose. La prima è che il presupposto che ha segnalato la consigliera miele in realtà è tutt'altro che scontato, cioè la circostanza che bisogna guardare al momento in cui fai la delibera e non al momento in cui,
Ed è in un momento succede al periodo successivo dei sei mesi, è tutt'altro che scontato, perché qui è come nel diritto civile le condizioni in relazione alle condizioni di ammissibilità della domanda, cioè non è affatto detto e il testo della norma non ci aiuta in questo senso se conta a guardare la situazione fattuale e giuridica al momento della delibera edita che tutto quello che segue è irrilevante oppure se come le condizioni dell'azione deve permanere fino al momento delle decisioni e questo è il cuore interpretativo e tenete però conto di un'altra cosa le
Tra le 2 interpretazioni, l'interpretazione più prudente è sicuramente quella che salvaguarda la legittimità delle decisioni, perché se se fosse contestato da qualcuno la regolare composizione del collegio in cui siede quel magistrato è tutto nullo, le decisioni sono nulle e quindi e quindi le 10 tra le 2 interpretazioni anche in Commissione questo argomento ce lo siamo posto perché nelle due interpretazioni questa ci è sembrata più prudente perché salvaguardia la validità delle decisioni, questo per offrirlo come contributo,
Bene.
Consigliera Benavoli sì, volevo dire che io mi ero astenuta in Commissione perché non mi aveva convinto la trattare due situazioni che sicuramente sono diverse, ma hanno delle dei profili comuni, come l'applicazione ad processum questa in modo così diverso e sull'ultima cosa che ha detto il Consigliere Forziati rilevo che anche in quel caso c'era il rischio che poi sia anche concretizzato perché è sub judice la questione no, se,
Fosse corretta l'applicazione Echoes, eppure abbiamo preso una posizione difensiva, no, in cui abbiamo ritenuto che fosse possibile, e allora non credo che sia questo il ragionamento che dobbiamo fare, ma sicuramente, insomma, io sono per il ritorno in Commissione perché ritengo che anche sia necessario un approfondimento anche con l'ufficio studi che ha sostenuto una posizione che ha,
Ah è stata, insomma, è stato significativo quello e le considerazioni che sono state significative riconsiderazione all'ufficio, studi all'interno dei lavori di Commissione e quindi magari un confronto anche solo orale veloce, perché c'è un problema molto serio qui che non so il collega dove andrà ora in questi giorni perché lui è applicato da una parte ma nello stesso tempo ha preso servizio nell'altra e quindi sicuramente è una pratica che dovremmo velocemente esitare, però secondo me sarà ineludibile il passaggio dall'ufficio studi, quindi spero che questo Consiglio la riporti in Commissione
Possiamo votare per il ritorno in Commissione favorevoli.
Contrari.
Astenuti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bene, allora la pratica torna in Commissione.
A maggioranza 70 cerchiamo di farli e chiudere per le 13:30.
Assenze dal lavoro con dottoressa Caniato, come consigliera Benavoli la tratta, lei e la un 70, grazie.
E la dottoressa Caterina Caniato, consigliere della Corte d'Appello di Venezia, ha chiesto di poter fruire di un periodo di aspettativa per motivi di famiglia per tre mesi a decorrere dal 15 settembre, data poi modificata in 13 ottobre 2026 fino al 7 gennaio 2027, per cui si propone di Belli di deliberare il collocamento in aspettativa per motivi di famiglia a domanda per il periodo indicato con collocamento fuori organico della magistratura dal 3 ottobre 2026 e il contestuale rie richiama il ruolo nella medesima sede funzioni dal
Dall'8 gennaio 2027, con perdite di anzianità di due mesi e due giorni. 26
Ebbene, possiamo procedere col voto, credo favorevoli.
Contrari.
Astenuti pratica, approvato all'unanimità quinta semidirettivo Procuratore Aggiunto Tribunale Venezia, consigliere Giuffrè grazie Presidente, come i colleghi ricorderanno, con delibera dello scorso plenum, il 7 ottobre era stato nominato il dottor Ciro, Vittorio Caramore, quale procuratore aggiunto presso il Tribunale di Venezia il giorno successivo, il 10 ottobre 2026 lo stesso magistrato ha inoltrato all'organo di governo autonomo dichiarazione di rinunzia alla nomina.
Adducendo document, adducendo ragioni familiari e producendo una documentazione che comunque alle gare in possesso della della Commissione, in questo quadro ritenute legger la gravità delle motivazioni addotte dal dottore Caramore, la quinta Commissione si è determinata.
Per l'accoglimento della domanda di revoca, sia pure successiva, e quindi proponiamo al Alpe, al plenum, la.
La la revoca della delibera del 10 ottobre, la riassegnazione il dottor Caramore alle funzioni di sostituto procuratore presso il Tribunale di Busto Arsizio, con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendente del periodo di legittimazione, la riapertura della pratica, secondo le precisazioni fatte in parte emotiva per la riedizione del potere,
Grazie, ci sono interventi, nessuno Osservazione breve, mentre nella delibera.
Parte del PQM della delibera c'è un errore la revoca delibera plenaria del 7 ottobre 26 non del 10 ottobre 26,
Eh va be'allora fare materialmente firmato il verbale diamo Aral, che verrà corretto questo errore materiale, possiamo procedere col voto favorevoli.
Contrari.
Astenuti pratica, approvata all'unanimità contenziosi dottor Fuzio, consigliere Maurizio Carbone.
Ridotto ad un contenzioso, mi riporto alla proposta di delibera in caso di accoglimento, bene, grazie, procediamo col voto favorevoli.
Contrari.
Astenuti pratica, approvata all'unanimità, proroga del dell'incarico di componente, sto chiamò in pratica i settima consigliere Eccher, la prima e la seconda, se vuole il presidente Patanè, prego grazie insieme perché si tratta della proroga dell'incarico come componente della STO della dottoressa Maria Domenica Marchese e della dottoressa delle Ferraro.
Verificata la disponibilità espressa da entrambe esaminata la relazione presentata concernente il lavoro svolto durante l'incarico, che, come presidente in settima Commissione, ringrazio entrambe le 2 delibere, che sono due delibere speculari pro prevedono la proroga dell'incarico della dottoressa Maria Domenica Marchese e dalla dottoressa delle Ferraro per un anno a far data dal 18 ottobre 2026,
Grazie, procediamo col voto favorevoli.
Contrari astenuti, pratiche approvate all'unanimità, ricorso al TAR proposto dall'Unione nazionale, magistrati onorari, il consigliere Eccher sì, grazie allora si tratta segnatamente del ricorso al TAR proposto dall'Unione Nazionale italiana, magistrati onorari contro il ministro della Giustizia e il Consiglio superiore per l'annullamento previa sospensione di una delibera del 29 luglio di questo Consiglio recante modalità di impiego dei giudici onorari di tribunale riconfermati a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 116 2017 con legge 51 del 2025,
Mi limiterò a segnalare, richiamando l'attenzione sulla delibera piuttosto corposa in parte emotiva, mi limito a segnalare che.
E c'è un ricorso del TAR in cui l'associazione Unione italiana magistrati onorari chiede l'annullamento di una delibera del Consiglio recante modalità di impiego di giudici, onorari di tribunale, confermati a seguito delle modifiche apportate, come da indicazioni normative, ha testé riportate e ne chiede,
L'applicabilità rispetto agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 116 e ne consente l'utilizzazione per attività di supporto nell'ufficio per il processo, nonché degli atti istruttori, e ne richiamarmi appunto alla corposa delibera che riportata, segnalo alla fine che la Commissione ha fatto proprio il parere.
E del dell'ufficio studi e quindi vi è anche una richiesta cautelare da parte dei ricorrenti, la mi limito a segnalare che si richiede a questo Consiglio di invitare l'Avvocatura dello Stato a costituirsi nel giudizio instaurato dall'associazione Unione nazionale, magistrati, onorari unico dinanzi al TAR del Lazio chiedendo che il ricorso venga dichiarata inammissibile e infondato con rigetto nel merito dello stesso e della Ratti relativa istanza cautelare grazie.
Grazie richieste di intervento, nessuno procediamo col voto favorevoli.
Contrari astenuti, pratica approvato all'unanimità, applicazione extradistrettuale del al tribunale di Foggia del dottor marca ciò consigliere scaletta, posso farle io, Presidente prego, Presidente.
è la presidente della Corte d'Appello di Bari ha chiesto, ai sensi dell'articolo 131 della circolare in materia di supplenze, assegnazioni applicazioni l'applicazione del dottor Aldo marcato, giudice dello stesso tribunale, tre, ambientata al Tribunale di Nola per le udienze già calendarizzate nell'ambito di un procedimento collegiale è di competenza della DDA di Bari attualmente pendente innanzi al collegio al collegio di cui il dottor Marco Accetti componente.
Si rappresenta che il processo per il quale richiesta l'applicazione extradistrettuale si trovi in avanzato stato di istruttoria ed è prossima alla definizione, e alcuni degli imputati sono detenuti con termini cautelari, in fase di scadenza e il 1 dicembre 26 e con udienze già calendarizzate nel breve termine cioè tra fine ottobre e novembre prossimo pertanto,
Nella Commissione ritiene possa essere accolta la richiesta di applicazione extradistrettuale, pur riguardando un processo per cui opera la disposizione dell'articolo 190 bis e che quindi non necessiterebbe di rinnovazione istruttoria, proprio in considerazione della prossima scadenza delle misure cautelari, per questi motivi si propone di autorizzare l'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Foggia e del dottor ag aldo marcato,
Per la definizione del procedimento 3.190 del 23 per le udienze fissate indicati in dispositivo.
Grazie, oppure con il voto favorevole, se non ci sono interventi contrari.
Astenuti pratica, approvata all'unanimità, pratiche di Ottava possono essere trattate tutte insieme dal consigliere Paolucci, le faccio tutto, io, si tratta di contenzione, son tutti i contenziosi, quindi mi posso richiamare alla delibera integralmente, chiedono l'approvazione alle delibere e chiedere l'approvazione, grazie.
Grazie, procediamo con il voto favorevoli, scusate.
Scusate.
Favorevoli tutti contrari.
Astenuti, il primo presidente non partecipa al voto.
Pratiche di Nona consigliere Romboli, grazie, si tratta di una proposta di autorizzazione della consigliera domenica, miele e della dottoressa Teresa Reggio alla partecipazione.
All'incontro del gruppo di lavoro sulla rete europea dei consigli di giù, no sulla giustizia digitale che si tiene si terrà a Bruxelles nei giorni 29 e 30 ottobre 2026. I costi e della partecipazione vengono anticipati dal Consiglio e saranno parzialmente rimborsati dalla rete europea dei consigli di giustizia.
Grazie.
Possiamo procedere col voto favorevoli.
Contrari astenuti, pratica approvata all'unanimità.
E la pratica numero 2 consigliere bisogni sempre una pratica di Nona sì, grazie Presidente, attraverso il consigliere papà è arrivata la richiesta da parte dell'Accademia di polizia brasiliana di organizzare un incontro con 40 funzionari di polizia, appunto presso il Consiglio l'incontro è stato calendarizzato per il 22 ottobre sono allegati il programma e il il preventivo.
Noi Rajoy.
Sono richieste di intervento, nessuna procediamo col voto favorevoli contrari.
Astenuti.
Pratica approvata all'unanimità, dichiaro chiusi i lavori di plenum arrivederci a tutti.

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