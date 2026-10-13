Il caso del cd di Delmastro arriva alla Consulta, intervista a Devis Dori

L'intervista è stata registrata martedì 13 ottobre 2026 alle 11:30.
La registrazione video ha una durata di 6 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
Convegno
10:00
11:00
10:00
9:01 - CAMERA
9:02 - SENATO
8:45 - Senato della Repubblica
9:00 - Parlamento
10:30 - Camera dei deputati
11:15 - Camera dei deputati
12:30 - Parlamento
13:15 - Parlamento
13:30 - Camera dei deputati
Che Radio Radicale siamo con l'onorevole Devis Dori, presidente della giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati che, se vogliamo, nelle ultime 24 ore e qui a Montecitorio, è diventato protagonista politico perché ha avviato un'iniziativa importante nei confronti del sul caso Del Mastro.
Ricorderete il cd, per il quale il presidente della Camera Lorenzo Fontana, aveva disposto il blocco della conoscibilità utilizzo, questo termine lei, a garanzia del dell'opposizione, ha preso un'iniziativa molto importante, che è quella di fare ricorso per conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale allora ci spiega quali sono state le sue valutazioni, sì, allora nei giorni scorsi ho depositato questo ricorso
Alla Consulta proprio per sollevare questo conflitto di attribuzioni per in diciamo la decisione, come ricorderete tutti sul caso Del Mastro di impedire a me come Presidente della Giunta, così come ai membri a tutti i membri della Giunta di poter accedere, prendere visione, sempre secondo il regime di segretezza che vige all'interno della giunta e del materiale che la Procura di Roma ci abbia inviato sul caso del master famoso.
Il cd. Ecco, con questo ricorso chiedo di fatto alla Consulta di vagliare questa decisione che ha impedito a me, come presidente e ad altri membri della Giunta, quindi a garanzia non dell'opposizione, ma che tutte le delle prerogative della Giunta stessa di poter visionare quella documentazione ricorso elaborato da importanti costituzionalisti
E chi adesso chiaramente verrà assegnato e nelle prossime settimane sicuramente ci sarà il vaglio di ammissibilità superato. Quel primo step si entrerà poi nel merito. È chiaro che la questione fondamentale è
L'intervento del presidente Fontana, che prima in via al Presidente della Giunta, come sempre avviene di default, diciamo così, la documentazione è arrivata da Anna dalla Procura e poi, con una decisione di rinvio prima nella Giunta per il regolamento, e poi in Giunta autorizzazioni e di non poter accedere a quella documentazione, cosa che ritengo sono assolutamente illegittima perché da questo punto di vista, renderebbe la Giunta delle autorizzazioni
Luca di una possibilità di valutazione complessiva e chiaramente in mano alle maggioranze di turno, perché la maggioranza potrebbe quindi di fatto impedire a tutti, compreso anche il presidente, di poter visionare la documentazione. Allora il fatto che questo sia un caso molto particolare, che riguarda una richiesta che è arrivata dalla magistratura, che però non riguarda una persona indagata,
Le fa pensare che da parte?
Delle che le opposizioni non da lei ci sia stato fumus persecutionis nei confronti di Andrea Delmastro proprio perché diciamo, non è indagato, non c'è un'indagine su del nostro no. Da questo punto di vista no, nessun humus persecutionis, proprio neanche da parte delle opposizioni. Mi sento di garantire a tutti i membri della giunta a maggioranza e opposizione, proprio perché qui la questione era proprio poter accedere a una documentazione che è sempre stata alla nella disponibilità, senza la possibilità di estrarne copia e via di seguito. Insomma, secondo cui il regime di segretezza per fare le opportune valutazioni e la valutazione era se aprire, ampliare quindi l'istruttoria sul caso del master, quindi non può esserci nessuna
è davvero valutazione di natura di maggioranza e di opposizione, ma proprio di prerogative della Giunta della Giunta stessa che senza la documentazione, a questo punto fa una valutazione, purtroppo di natura meramente politica e non nel merito profondo della questione. Oggi vi vedete in Giunta cosa dovete, ma oggi, in giunta, dovremmo trattare altri altri casi, ma da quello che ho letto anch'io su sui giornali, di fatto e chiederanno a me, come come presidente, almeno di faranno un'istruttoria nei suoi confronti
Battuta scusi e paradossali. E paradossali veramente perché, a parte che la decisione in merito al ricorso, così motivato da costituzionalisti, se la vedrà la Corte costituzionale e nonne i membri di maggioranza della giunta, ma al di là di questo aspetto, nel momento in cui il presidente della Giunta cerca di garantire le prerogative della Giunta stessa, viene contestata dai membri della Giunta, io credo che si crei un cortocircuito assoluto. Penso che, al di là delle dichiarazioni che sono giunti ieri dai membri di maggioranza, un minimo di riflessione almeno quella notte, abbia portato consiglio per rendersi conto che ad esso è rimessa alla Corte Costituzionale e liquidi. Chiaramente ormai è la sede proprio per
Valutare se tutto è andato a mio parere no. Secondo linearità secondo Costituzione i regolamenti d'antan invece ha parlato col film scorrono. Le sembrava preoccupato quando io non ho mai visto non ho mai visto da parte sua
Dunque reticenza su questa cosa, ma infatti io non ho mai interloquito con Del Mastro. Sarebbe stato anche inopportuno in tutta la fase nemmeno racconta il mastro su questa, su questa vicenda, ma a mio, per quanto appunto ho visto questo testimonia, ne è una testimonianza a favore della sua e della sua corre della correttezza di tutti e due, assolutamente sì, sì, sì, assolutamente non c'è stato nessun tipo di contatto, ovviamente, ma da quello che ho letto sui giornali ha sempre manifestato anche molta tranquillità e serenità. Sono da questo punto di vista, quindi è l'agitazione lobbista più nei banchi della maggioranza che non sua, per una questione di principio, punto interrogativo e appunto interrogativo Faber. Qualche interrogativo va bene. Grazie a Devil Torino, probabilmente vedremo che cosa succederà. Lei ci informerà se intanto, grazie, grazie al presidente della giunta delle autorizzazioni a voi e buon lavoro
Salvo dove diversamente specificato i file pubblicati su questo sito
sono rilasciati con licenza Creative Commons: Attribuzione BY-NC-SA 4.0