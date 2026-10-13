Ex ILVA: ecco perché sono fiducioso per la sentenza della Cassazione, intervista a Roberto Bagnasco

L'intervista è stata registrata martedì 13 ottobre 2026 alle ore 11:30.
La registrazione video ha una durata di 4 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
Convegno
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11:15 - Camera dei deputati
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deputato (FORZA ITALIA)
Radio Radicale siamo con Roberto Bagnasco di Forza Italia per parlare del futuro del dell'Ilva.
E in particolare degli stabilimenti del suo territorio, perché sappiamo che ci sono stati due pronunciamenti del Tribunale di Milano sulla chiusura del del del dell'altoforno a Taranto, questo comprometterebbe anche gli stabilimenti di Genova e di Novi Ligure, il Sindaco di Genova Salis è intervenuta dicendo che gli stabilimenti e locali e anche in Piemonte possano andare avanti anche da soli è possibile questo
E che cosa auspica in vista del pronunciamento della Cassazione, io direi una cosa intanto vorrei evitare che questa la questione dell'Iva, che è una questione di una gravità straordinaria per il nostro Paese, possa venire strumentalizzata da destra, da sinistra o dal centro. La questione Ilva viene da lontano e di responsabilità se di responsabilità
Si deve parlare
Devono essere divise equamente.
Da tutta la classe politica italiana che ha governato in questi ultimi decenni non anni decenni, quindi togliamo già qualsiasi tipo di speculazione.
Che in questo momento può essere importante per la prossima campagna elettorale, quello che si è fatto fino ad oggi evidentemente costituisce la radice della situazione attuale, quello che penso è che lo dico con grande chiarezza, che la posta, l'unica, possibilità veramente di riprendere un discorso serio concreto è quello che è la Cassazione.
Bucci l'attuale sentenza o comunque la la sospenda per poter dare la possibilità al all'Ilva iPhone dell'Ilva di Taranto di riprendere l'attività che oggi, purtroppo drammaticamente chiuse, le altre soluzioni mi lasciano molto, ma molto perplessi perché li vedo con le gambe corte, senza possibilità, poi di una reale di una reale proseguimento senza costi incredibili, perché l'industria debba essere un fatto che porta che porta benessere a evidentemente al Paese e non un costo. Il fatto stesso che comunque la Cassazione si riunisca così velocemente rispetto a tante altre situazioni. Far pensare mi fa pensare stanno ribaltare, voglio sperarlo. Forse sono non
Inguaribile ottimista in questo caso. Lo vorrei essere veramente e voglio pensare che la Cassazione intervenga e che quindi il governo a questo punto sì a questo punto in cui si dovrà fare e sta cercando di fare, ovviamente già adesso tutto quello che è possibile per riprendere un'attività completa, cioè da dall'alto, dal dall'altoforno fin evidentemente quello che gli va a genio buono. Sarebbe assurdo perdere, diciamo l'industria dell'acciaio,
Dei pronunciamenti della magistratura. Sì, è chiaro che la magistratura purtroppo interviene su carenze. Evidentemente bisogna dire le cose come sono su carenze che la classe politica e coloro i quali hanno governato questa situazione in questi anni hanno manifestato ora, però credo che la Cassazione voglio sperarlo veramente si sappia prendere sappia assume una professionalità importante e credo che sicuramente anche la Cassazione non può cioè non può può fare quello che crede, ma evidentemente io penso che
Voglio essere, come dico o del ministro ottimista, perché è troppo importante per il nostro Paese. Qui si tratta veramente dell'avvenire dell'industria italiana e quindi no. Non stiamo parlando di una questione che riguarda pur a me, interessa particolarmente Genova, Novi Ligure, la mia città natale. Quindi, chiaramente, sono praticamente interessante. Questa situazione però è un fatto nazionale e che quindi deve essere considerato veramente esiziale per la nostra industria. Io sono ottimista e sono altrettanto ottimista. Questa volta lo voglio sperare che il governo sappia prendere, sappia trovare la scuola, la situazione migliore per il futuro di questo era il futuro. Mi sembra che il cuore di questa azienda, che è che è fondamentale per il Paese, va bene grazie
Mi auguro che cambia le sue valutazioni, vengano ascoltate e no, no, no, no, non sono io che devo essere ascoltato, ma il Paese evidentemente che debba essere ascoltato. Grazie, come sempre, Roberto Bagnasco di Forza Italia,
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