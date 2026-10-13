Partito Radicale: trasmissione autogestita

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 53 minuti.
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Rubrica
Convegno
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9:02 - SENATO
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9:00 - Parlamento
10:30 - Camera dei deputati
11:15 - Camera dei deputati
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presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale
direttore di Quaderni Radicali e dell'Agenzia di Stampa on-line Agenzia Radicale
presidente dell'Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia
presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'ADUC
Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale da Diego sabati Nelli per il consueto appuntamento a cura del Partito radicale non violento transnazionale e transpartito, il partito di Marco Pannella e, come tutti i martedì sera, vi invito a andare sulla homepage, Partito radicale punto it, dove troverete le ultime iniziative novità e battaglie in corso, vi invito inoltre ad andare sui social su Facebook, dove troverete la pagina del Partito radicale con i comunicati della dirigenza, del segretario Maurizio Turco e della tesoriera Irene Testa.
Oggi parleremo soprattutto di questioni internazionali e avremo ospiti radicali storici, ma anche informazioni.
Su quello che sta accadendo sul fronte ucraino, ma prima di lasciarvi agli ospiti della serata di invito a iscriversi al partito radicale per l'anno 2026,
Andando sul sito Partito radicale punto it cliccando sul banner iscriviti ora ci sono tutte le modalità, proprio in questi giorni stanno arrivando le tessere e arrivano anche a chi si è iscritto errate, perché questa è un'altra opportunità che viene data ai militanti e ai simpatizzanti del Partito Radicale. Non mi resta che lasciarvi agli ospiti della serata augurarvi buon ascolto e un caldo abbraccio da Diego Sabbadin Elly
E abbiamo in collegamento Geppi Rippa, buonasera, Geppi, buonasera Diego. Allora parliamo di Unione europea, parliamo di elezioni, parliamo di quello che può accadere nel giro di pochi mesi perché ci saranno elezioni in vari Paesi. Abbiamo avuto un'affermazione dell'Afd in Sassonia e, insomma, secondo te futuro, come si prospetta
Partirei proprio da questo risultato tedesco che contiene in sé molti aspetti che ci consentono poi di scrivere. Diciamo la vicenda dell'Europa e della sua crisi, poiché il futuro della Germania, ma potrebbe anche essere il futuro non solo dall'Europa ma del mondo,
I dati elettorali li abbiamo già commentati il successo del del partito, l'eroe Alternativa per la Germania AfD.
E in Sassonia, che ha fatto seguito, a cui è seguito poi il successo in
Mentre l'Amburgo e Pomerania, a Berlino, da un segno preciso di una situazione che porta in evidenza due cose fondamentali, anzitutto e gli errori della stessa Germania, su cui adesso però a fare alcune sottolineature e di conseguenza anche il il fatto che
è la stessa Europa,
Ha rivelato in questa stagione tutti i limiti, perché mi piace richiamare questo aspetto, perché chiunque ne abbiamo già parlato insieme, ma quando nel 2014, ebbi modo di fare con Marco Pannella, ma la conversazione.
Specifica del suo rapporto con Spinelli, credo e questo diciamo lavoro poi si tradusse in una.
Intervento sull'agenzia, su Quaderni radicali e nel quale appunto ricostruimmo la lettura che Marco faceva, e nel rapporto con Spinelli, il delinearsi di quelli che erano i caratteri di un federalismo europeo che in qualche misura era stato sanzionato dalla non volontà dell'Europa muoversi in quel tipo di direzione questo
Mi riporta proprio alla sottolineatura con cui Marco definì quello che era lo scoramento di Altiero Spinelli, il quale schieramento era proprio legato allo sviluppo delle scelte europee, che in qualche misura si erano poi definite in un'altra famosa espressione, quella che rivelò il.
Poi senatore a vita, ma anche il presidente del Consiglio Mario Monti, in un'intervista di wealth in cui disse Stati Uniti ed Europa non sono possibili, nessuno li vorrà, ecco, questa era il background, diciamo che in qualche misura aveva prodotto indirettamente allo scoramento di Spinelli ma poi l'avvicinamento alle iniziative nel Partito radicale della sua visione federalista,
Che in qualche misura abbiamo apportato Spinelli nell'ultima parte della seguita a guardare con estrema attenzione a quei segmenti di battaglie che erano, diciamo, gli ingredienti essenziali per contrastare questo disegno, diciamo anche inadeguato a comprendere qual era appunto il destino della mappa del mondo che si andava a delineare
Credo che se si parte un attimo ad alcuni aspetti specifici della Germania, emergono due o tre considerazioni
La Germania in qualche misura è come se a un certo punto, il locomotore economica dell'Europa a cui l'economia italiana è fortemente legata, è di fatto quella che aveva scelto una traiettoria.
Che in qualche misura conteneva errori del quadro internazionale, un errore anche di lettura strategica, la convinzione che si potesse aprire ad una nuova dialettica del mondo sul piano meramente economica, ecco allora l'energia russa a basso costo, l'Amat.
La manodopera centro-europea a basso costo,
E poi l'esponenziale aumento della domanda cinese di automobili e macchinari industriali, cioè tutte traiettorie che non tenevano conto di quello che, a nostro punto di vista, ma è quello che di fatto è il
L'aspetto che, alla agli interessi economici in cui faceva riferimento alla Germania, mancava proprio quello che era il contenuto degli interessi imperiali che hanno riguardato.
Proprio il definirsi del ruolo della Russia e anche della stessa scelta, quindi questo è un aspetto che in qualche misura ha assegnato anche la disattenzione a capire che la costruzione dell'Europa non era soltanto il disegno,
Diciamo, forte, intenso dei padri fondatori.
A cui molti esponenti tedeschi ricordiamolo Adenauer.
Finirono per pensare nell'immediato dopoguerra e fu questo l'aspetto che in qualche misura e oggi ci ritroviamo con tutti i caratteri che sono ben evidenti, e cioè troviamo tutte le carenze dell'Europa, in particolare sul problema della sicurezza della politica estera comune, della difesa del sistema istituzionale dell'Europa tutti aspetti ritenuti secondari e in questo senso l'espressione di Mario Monti è molto significativa, non la vogliono, quindi si rimane così, quindi l'Europa è rimasto un accrocco di Paesi che hanno smarrito l'idea che
La patria europea era tutt'altro che un disegno velleitario era sostanzialmente la costruzione del soggetto politico in grado di corrispondere a quelli che erano anche gli ingredienti del tempo che poi i passi successivi sono emerse, cioè del della mappa del mondo che aveva perso i suoi lì. Le sue linee di orientamento
E qui credo che sia importante anche ricordare che proprio questo errore sul fronte internazionale è presente poi in tutto gli aspetti che viviamo, perché se facciamo riferimento alla Russia evidente che non facciamo riferimento al popolo russo, facciamo riferimento alle strategie politiche della leadership putiniana che si insedia dopo il passaggio post caduta.
Umano di Bellino, e cioè dopo il.
Fallimento dell'Unione Sovietica e quindi è in una fase di.
Diciamo ebollizione che poi porta i gerarchi a occupare il Cremlino, poi c'è la presa di posizione di tutti gli apparati di intelligence di cui Putin è un figlio diretto del K Goeben, e il fatto che gli stessi gerarchi poi vengono, diciamo inviati fuori con Putin che chiede una parte del ritorno economico della loro azione nel mondo ma che sono stati anche il binario dentro cui quella che chiamiamo la guerra ibrida russa associata ad altri aspetti che tra poco metterlo in evidenza
Hanno comportato gli elementi tecnici che ci troviamo davanti. In fondo, se siamo penetrati la Spd da presenza russa in Italia, abbiamo a sinistra e a destra i Vannacci,
Abbiamo gli altri importatori a sinistra di politiche filo russo intese come portatori di battaglie di pace, no alle armi, eccetera, eccetera, che sono anche un anacronismo e lo dico da obiettori di coscienza, lo dico da antimilitarista non violento, ma come Marco ci insegnava sicuramente, non da pacifista che perde di vista quelli che sono invece le intenzioni che io ho definito proprio essere. Quelli legati agli interessi imperiali
La Germania aveva sperato che gli interessi economici potessero funzionare. Non è stata così tant'è che gli interessi imperiali proprio nella difficoltà nell'insediamento di Putin hanno prevalso e questo poi ha comportato una serie di fatti anche alla vicenda mediorientale che non credo adesso possiamo affrontare. Nasce all'interno di una apertura di un nuovo fronte di che che in qualche modo andava a.
Supplire al deficit.
Io permettergli di fallimento dell'aggressione Ucraina, sulla quale poi si continua a operare in chiave di aggressione, perché è una visione imperiale quella che che viene portato avanti e che naturalmente si consuma una guerra ibrida e si consuma su una debolezza
Diciamo che anche lei di sfruttare dell'Occidente, ma dell'Europa che non ha costruito la propria dimensione, che sarebbe stata anche una dimensione estremamente importante, proprio anche in chiave dialogica con la Russia un fondo puntarono Russia europea era il grande disegno di un federalismo europeo che in qualche modo allontanava la proiezione euro asiatica a cui la Russia,
E consegnata poi in sottofondo ci sono molti altri aspetti viene negato, ma la Russia vive una profonda crisi economica,
Deve essere supportata stabilmente dalla Cina, i cui aspetti andrebbero indagati con un'ulteriore attenzione, ma che non sono digeriti in modo esaltante da Pechino, anche se naturalmente e il quadro di disagi che il contesto mondiale, più che i disagi di drammi che si vengono a consumare nel contesto mondiale ci portano a ritenere che alla stessa Cina finisce per rappresentare un fronte
A cui si contrappone un Occidente che in qualche modo, quasi o di a se stesso, o di ai suoi valori, i suoi caratteri, questo a prescindere poi da leadership che noi in Occidente, si sono venuti a formare, che sono il prodotto anche per questa sua debolezza in fondo,
Ci piace sentire, come è giusto che sia, un'azione di messa in stato d'accusa di Trump, ma come poi Trump al lavoro proprio sulle debolezze nostro tran Pismo, il prodotto dalla debolezza dell'Europa stessa, così come diventa quasi naturale che è lo stesso Trump Pismo che pensa in chiave di forza di trovare con,
Putin una linea di di cogestione del mondo, quando il mondo ormai non è più riassumibile in un in un asse di questo genere, ma a questo non corrisponde in Europa, perché l'Europa purtroppo non c'è come soggetto politico comune e è proprio il voto tedesco ci insegna molte cose perché questo voto tedesco così massiccio, almeno in alcuni dei land di lande del
Della Germania
Non è fatto soltanto dai nazifascisti, è fatto anche da soggetti conservatori, cioè qui si evidenzia proprio che la guerra ibrida si può insediare il voto sulla debolezza strutturale
Dell'occidente che non ha creduto a se stessa, e qui paradossalmente, ritorno a un ad un concetto che è che mi veniva proprio sollecitato rileggendo quella intervista di quella conversazione con Marco. Parlando di Spinelli e lui diceva la mia analisi è questa la forza di Ventotene oggi è molto più comune di quanto non fosse quando noi eravamo presenti in Parlamento europeo. Quel documento era nato, era nota alla classe dirigente conosciuto solo da poche élite, oggi
Tutti vedono come la mancata costruzione della nazione europea testimonia la debolezza dei Paesi europei
Lo si deve ai nostri clienti, nei rapporti con la Russia, tra e tutti gli atti aspetti conseguenti. C'è ancora tempo per muovere un'azione che porti l'Europa, muoversi in una traiettoria che che che che è oramai necessaria, ma che rischia anche di essere in ritardo, perché oramai appare evidente che lo spostamento
Del dei rapporti e gli equilibri del mondo e verso l'Asia e quindi di conseguenza, l'Europa si ritrova nella sua crisi, ma anche con tutte le sue debolezze, le sue frantumazioni che poi sono riportabili a tutti i temi già descritti. Libertà, giustizia, sicurezza, politica estera comune, sistema istituzionale e quindi da convinti europeisti.
Fatta di rivisitare, non soltanto tutti gli aspetti ci hanno portato a questo sfarinamento, a questo scivolamento, ma anche di capire qual è, diciamo, il faro a cui bisogna far riferimento e provare a trasferirlo in un contesto politico penso anche a quello italiano, giustamente denutrito di capacità di visione, ti ringrazio Geppi, c'è stato gentilissimo. Mi sembra che l'analisi che condivido sia abbastanza chiara. C'è anche una mancanza di riforme strutturali, che non riguarda solo l'Unione europea in quanto tale, ma i singoli Stati, che si vede poi nelle manifestazioni anche violente di disapprovazione rispetto alla classe dirigente e su questo mi sembra che in Italia non è immune
Assolutamente no, e uno dei tanti aspetti, anche per alcuni aspetti, è addirittura più a rischio, poiché la compattezza italiana storicamente nasce da una aggregazione di una ridotta disgregata per volontà straniera, penso a centinaia di anni fa, l'Unità d'Italia e quindi anche il Paese che di fronte a una turbolenza così,
Eccessiva potrebbe
Rischiare anche di più, al di là della buona volontà a recuperare
Falsa compattezza, miti di compattezza che purtroppo non sono insediati nella coscienza collettiva, ma in qualche misura noi che abbiamo puntato sulle persone, sui contenuti in principio fondamentale, non alienabili, quelli che sono gli ingredienti che forniscono piattaforme forti e anche i livelli di responsabilità.
Sappiamo che abbiamo combattuto e combattiamo con coraggio questa battaglia, che è tutt'altro che superflua e che, nonostante tutto, il quadro politico italiano, così come è formato, non è in grado ancora di assorbire, il che rende ancora più urgente l'impegno, non sono un punto di vista intellettuale politico e mi sa consigli dire anche,
Morale
Ti ringrazio un abbraccio già pipa ciao, grazie a te e abbiamo in collegamento, Ales Radetzky, buonasera, Holes buonasera allora arrivano delle notizie, da soprattutto dall'Amministrazione americana, era Trump, che certo non non lasciano presagire cose positive per l'Ucraina, ecco come reagisce la comunità ucraina in Italia ma abbiamo preso molto male queste notizie come,
Le hanno prese anche prima, perché si sapeva che Trump per suo tipo.
Di persona di personalità era molto più vicino ai dittatori, e quindi questa simpatia verso Putin, nonostante sia chiaro che che è un macellaio di un assassino, che che un dittatore, e comunque si vedeva da da da da dai primi giorni che Trump entrasse nella seconda volta nella carica presidenziale, però questa volta è stato veramente diretto perché ha preso la posizione di Putin nonostante il Congresso e il Senato ha votato il pacchetto di sanzioni cioè questa, diciamo la legge durissime sanzioni che lui stesso ha firmato. Lui decide appunto di alleggerire le sanzioni, togliere le sanzioni della Russia permettendo Kean uccidere più ucraini, perché non salva per niente né il
Perciò rollio, né nel gasolio americano disse l'americano, ma uccide più ucraini, perché i volumi sono piccoli e quindi non non non non non risolve nessun problema, quindi tutta questa retorica che lo fa per popoli.
Americano per interessi americani è una buffonata e non ha nessuna base scientifica e noi, che ha deciso di accontentare
Tra Putin e l'ho fatto ho poi appartamenti, però da questo momento non può essere considerato come un leader dell'Occidente democratico e libero, perché non è altro che collaboratore de dell'assassino.
Ha parlato di tregua anche per consentire all'Ucraina di svolgere le elezioni, di nominare il proprio presidente a alle urne, però poi di tutte queste tregue, mi sembra che magari auspicava anche Trump la Russia si sia opposta a tutto, quindi voglio dire anche questa è una dimostrazione che la Russia non ha nessuna intenzione di interrompere questa guerra di aggressione e che tutte le fantasie che si è fatto Trump sono solamente delle balle che sta raccontando a se stesso e al popolo americano e all'Occidente, ma assolutamente perché tutto questo discorso sulle elezioni in Ucraina, cioè per
Per tutte le persone di buona volontà, ma che che che che usano la logica aristotelica, è chiaro che quando ti bombardano li ospita e metà metà della popolazione impegnata o nella difesa o scappato dalla guerra o comunque impossibilitata di partecipare al voto non si può parlare di quindi un vuoto di un elezioni si in Russia si può fare perché lì non ci sono le elezioni, lì c'è una nomina,
Quando Bocchi non voti, comunque alla fine il vincitore si sa già come c'erano nell'Unione Sovietica, ma quindi questa aggressione e priva di fondamento, perché appena finisce la guerra è stato detto da tutti, infatti tutti gli spot su tutte le forze politiche ucraine non spingono Zelenska delle lezioni perché capiscono che è impossibile.
Quindi la questione scusami se vuoi delle elezioni veramente democratiche dei consentirà a tutto il popolo di poter votare, non sotto le bombe, non al fronte vere elezioni democratiche vogliono quindi Enzo, se noi prendiamo la parola la parola elezioni bond come li tratta la Russia referendum elezioni cioè non non hanno nulla a che vedere con le definizioni di queste parole vuol dire che appunto deve essere cosiddetto elettorale deve debbono essere partiti,
A presentare i programmi e deve gente deve poter votare in un Paese distrutto dalla guerra, a parte che sarà difficilissimo, anche dopo la fine che ha. Mi auguro che arrivi comunque presto la fine della guerra. Sarà difficilissimo organizzare lezioni, ma sia Zalewski che tutti gli altri Place più Crini hanno detto sempre appena finita la guerra, primis 60 giorni. Facciamo le elezioni e come a come abbiamo fatto anche quando il nostro presidente, ex presidente Yanukovich, scappato in Russia dopo Maidan durante, ma è da Anansi prima cosa che è stata fatta sono state indette nuove elezioni perché il popolo ucraino ci tiene, ci tiene perché comunque
è un Paese democratico, si può discutere sull'incidente, chi è stato eletto quando però comunque i nuclei da 30 anni vince chi
Vuole il popolo e questa è una cosa sacrosanta per noi, quindi diciamo parlare di una tregua per le elezioni, che poi lo dice solo Trump, non Putin Putin addirittura di chi un giorno per il voto, cioè una presa in giro ma una presa in giro si va bene perché i russi però, come lo può dire un presidente degli Stati Uniti dove la democrazia credevo fosse un valore bambine, che questa sia anche un un tentativo di salvare le le elezioni di medio termine negli Stati Uniti perché veramente Trump rischia di avere contro sia il congresso del Senato una domanda, ma è un tentativo, ma è un tentativo molto debole, perché per chi veramente Re, per usare il cervello che vede chiaramente che ucraina non c'entra niente,
Nella.
Sulla crescita del del dei prezzi di benzina, perché la guerra in Iraq, quella che ha bloccato proprio tutto, è ovvio che tutte le parole.
Accuse contro Zelenskij
Ah ah, ah ah, ah permesso alla Russia e difendere il diesel sono le balle, cioè sono sono Nepal, sono le falsità prive di qualsiasi fondamento, quindi per l'elettore che pensa, cioè è ovvio che Trump sta mentendo e si sta facendo questa Campania così deboli e così cioè falsa.
Io credo che tutti questi pazzi, che ha fatto ultimamente Trump, lo portano non alla vittoria, ma alla disfatta completa senti e il morale invece, secondo te, comunque rimane immutato da parte della popolazione ucraina resistere nei confronti dell'aggressione russa o anche lì c'è un una dialettica tra chi magari vorrebbe in qualche modo arrivare a un accordo con con la Russia anche a discapito di porzioni del territorio,
Ucraina
Allora qua la zione dobbiamo, la situazione è peggiorata negli ultimi due mesi perché Putin sta bombardando ora, soprattutto con la balistiche che non abbiamo un antidoto, non abbiamo una difesa contro i missili balistici e anche con i droni e reattivi bombarda laicità cioè lei cita nel senso,
Tutto quello che trovano le scuole, ospedali lacchè Juve è veramente.
Sembra come com'era dopo la scoppola, alcuni quartieri è sicuramente com'erano dopo la Seconda guerra mondiale e quindi questa è una cosa veramente angosciante, gli direi però tutti ucraini guarda qua, ti dico tutti, poi qualcuno magari sta giocando un gioco politico, va be'però tutti sono consapevoli che Putin non vuole nessuna pace vuole solo la resa e quindi
Unica cosa possibile per sopravvivere e resistere resistere, sperando che chi crede nei valori ci down ci dia una mano per appunto, e difendere l'Ucraina perché questo diciamo il punto Putin è molto diretto e molto chiaro, lui vuole tutto ucraina sotto il proprio controllo, lo può fare solo sterminando ucraini e distruggendo ucraina e lo vediamo da da da quasi cinque anni.
Quindi, sì, ci sono in Ucraina ora alcuni voci, ma solo per per la prova politica che vogliono trovare, appunto creare, non so proprio i partiti dicono maxi, forse facciamo la pace, però è chiaro a tutti che la pace è possibile solo in un caso quando viene fermato, aggressore o quando aggressore
Accetta di non attaccare perché non ce la fa più, perché la questione del territorio non esiste, cioè credo, non può darli territori, perché sul suo territorio è stato territori popolati, sono territori ucraini, per quali tantissima gente è morta e poi soprattutto questi territori, una fortezza che dopo Donbass c'è la steppa quindi,
Torno dopo che ucraina firma a qualcosa che io non credo che fermerà mai.
Il tag di Putin andranno avanti perché troverà sempre un escamotage, si troverà sempre una scusa più ucraini, non vogliono che non rispettano la pace, il processo andrà avanti perché lo scopo suo è molto chiaro, quindi, per impedirlo, bisogni, indebolirlo, cosa fa Trump li dai dollari li aiuta a fare nuovi missili per uccidere ucraini e questa è la cosa vergognosa questa è una cosa veramente non ho mai pensato che fosse post.
Simile a una cosa del genere. Ti ringrazio Holes, è stato gentilissimo e ci diamo appuntamento per altri i tuoi interventi, per accordarci la situazione dell'Ucraina. Grazie, mille, crei tra sonorità un abbraccio bollava, grazie grazie e abbiamo in collegamento, Primo Mastrantoni buona sera, primo, buonasera a voi e a te e in particolare a tutti gli ascoltatori, allora, primo, parliamo di questioni internazionali su quello che sta succedendo in Medio Oriente ci sono delle questioni che magari sfuggono, soprattutto in merito alla Corte penale internazionale. Sì, allora
Cerchiamo di di dare delle spiegazioni ai nostri ascoltatori, esistono due corti e due corti, una e una corte penale internazionale che, diciamo, fatta di stadi volontari che vi aderiscono, sono circa 125.
E quindi è un'adesione volontaria dell'Istat, per esempio, di Stati Uniti e la Russia non hanno aderito alla Corte penale internazionale cosa fa la Corte penale internazionale?
Incrimina e giudica i le persone, le persone ha sede all'Aja no.
E quindi emettere la prima la procura, poi il tribunale emette una dopo, emette una sentenza per l'incriminazione, per esempio per quanto riguarda i crimini commessi in Jugoslavia, no e c'è stata una rimane incriminazioni per la sentenza, c'è stato il carcere, eccetera eccetera riguarda l'accusa alle persone.
Parallelamente, sempre in con sede, all'Aia e per questo forse che si confondono.
Che la Corte di giustizia internazionale o Corte internazionale di giustizia,
Che è un organismo dell'Onu
A differenza di quella penale, che non è dell'Onu.
E questa corte di giuste che corti internazionali di giustizia, che è altra cosa rispetto alla Corte penale internazionale e giudica invece gli stadi, giudica lista di rispetto, appunto, all'accusa di genocidio, di crimini contro l'umanità di crimini di guerra come la Corte penale internazionale soltanto che,
La Corte di giustizia accusa gli Stati, la Corte penale accusa i singoli soggetti e qui c'è una confusione.
Non so quanto sia voluta e io ringrazio a Punto Radio Radicale perché cerchiamo di far chiarezza una confusione dei telegiornali fra l'1 e l'altra corte sulla possibilità dell'una o all'altra corti di avviare delle indagini e accusare le persone o gli stati una confusione totale perché o sono ignoranti loro io non lo so ugualmente, tra le altre cose fanno vedere delle immagini alle spalle di no di immagini di calcola scritta Corte penale internazionale invece di quello di cui si parla è la Corte internazionale di giustizia che è tutta un'altra cosa.
E quindi c'è una confusione enorme, allora arriviamo al caso specifico che riguarda Israele, la Corte internazionale di giustizia, su denuncia del Sudafrica, ha avviato una procedura, come se un tribunale nostro no, nel senso che arriva il arrivò qualcuno si denuncia cosa fa la la Procura,
Prende questa denuncia e si avvia un processo c'era, l'avvocato difensore e l'avvocato sature e la corte no e giudica se uno Stato ha commesso crimini contro l'umanità crimini di guerra, genocidio e quant'altro e questa diciamo questa procedura è in essere d'accordo, quindi non c'è né ecco perché io continuai adipe non c'è nessuna sentenza della Corte internazionale di giustizia che accusa Israele di genocidio visto che parliamo di genocidio commesso dagli israeliani, passiamo all'altro, all'altra corte, alla Corte invece Penale Internazionale
Che incrimina le persone e non gli stadi, ha incriminato o non può incriminare uno Stato e per quanto riguarda Israele, quindi le persone, quindi in questo caso Netanyahu puoi fare Iseppi non può no, non o meglio Lupo non ha.
Incriminato Netanyahu di genocidio, nonostante tutto quello che si dice nei telegiornali, cioè dicono delle balle enormi dicono delle balle enorme o no o Losano, non lo sanno io questo lo so, io prendo atto che dicono balle enormi perché i due organismi,
Che giudicano sul genocidio sono da una parte la Corte di giustizia che giudica l'Istat e l'altra dell'altra, la Corte Penale che giudica i singoli soggetti né l'1 né l'altro hanno messo sentenza o per quanto riguarda la penale accusa di genocidio a Israele.
Nonostante tutto quello che si dice, il genocidio del genocidio, Genocidio, eccetera, eccetera sono una massa di ignoranti che ci prova dalla parte sonora e dall'altra parte ci provano, perché fa comodo di cosa è accusato allora Netanyahu Netanyahu è accusato come gli esponenti di Hamas quindi in parallelo i crimini di guerra e contro l'umanità la stessa cosa ma alcuni soggetti del di Hamas sono stati accusati di crimini di guerra e contro è un'accusa attenzione, ma certo non è una sentenza.
Non è una sentenza in più, cosa che nessuno dice e meno male che c'è Radio Radicale, c'è un'ulteriore accusa rivolta nei confronti degli esponenti di Hamas in più.
Che è l'accusa di sterminio, cosa che non è stata fatta a Netanyahu.
L'accusa di sterminio è stata fatta ad esponenti di Hamas non solo lo accusa di sterminio, ma l'accusa anche di violenze perpetrate.
Fuori e dentro lo Stato di Israele che dal 7 ottobre, quindi dentro Israele, il 7 ottobre e dopo, quando quella delle persone erano detenute da Gaza.
Ecco è stato accusato anche di violenza sessuale, e allora ripetiamo le accuse, le accuse
A quelli di Hamas, allora crimini di guerra, crimini contro l'umanità, sterminio, violenze sessuali, dall'altra parte per quanto riguarda Netanyahu, cioè l'accusa di crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
Non c'è nessuna accusa di genocidio perché, secondo te viene affibbiata questa accusa di genocidio un po'di qua un po'di là che è l'unica accusa di che da quello che stai dicendo te non è mai stata formulata, almeno esplicitata in in modo formale si è dunque e perché perché allora l'accusa di genocidio fu lanciata da Hamas a apro parentesi Hamas è una organizzazione terroristica riconosciuta come tale oltre che dagli Stati Uniti e da Israele.
Allora anche dall'Unione europea, anche dall'Unione europea, quindi stiamo parlando di una organizzazione di tagliagole okay il 12 ottobre, cioè cinque giorni dopo del 7 ottobre 23, quando ci fu l'assalto,
Di Hamas a ai kibbutz israeliani e al festival musicale cinque giorni dopo, già Hamas cominciava a fare l'accusa di genocidio da parte di Israele, Israele non era neanche entrato a Gaza.
In tre le egli sdraio dentro a Gaza il 28 ottobre, cioè ci fu la l'entrata delle truppe israeliane.
E perché perché è un'accusa, perché perché il la motivazione di base e un po'storica, siccome gli ebrei sono stati oggetto loro di genocidio perché il 60% della popolazione ebraica in Europa è stato sterminato, riproporre l'accusa di genocidio era un gioco facile. Siete voi quelli che avete voi ebrei che avete subito il genocidio, adesso voi ebrei, d'estate facendo nei confronti del, diciamo dei palestinesi tieni presente che appunto si parla di ebrei, cioè non è che uno dice lo Stato israeliano che ha fatto sugli ebrei, infatti, a un certo dovuto liberare tutto il mondo vengono vengano poi perseguiti no e vengono e ci sono le Sinagoga per non date alle fiamme, c'erano gli attentati isole, aggressioni, perché inc ebreo in quanto tale, ma quello lo potrebbe pure dire un'ebrea, come è stato detto, ma io non sono d'accordo su quello che fa Netanyahu, perché mid mia, perché mi violentate perché mi perseguite perché puliti
Aggredirmi e quindi è nata una questione ebrea, non più israeliana.
Proprio perché c'era un passato di genocidio nei confronti di libere e cinque giorni dopo, il 7 ottobre, già Hamas parlava di genocidio cinque giorni dopo, allora qui bisognerebbe capire perché mai questa parola genocidio ha avuto poi un grande risalto in tutto il mondo.
E io, beh, se poi mi rifaccio un po'la storia.
Alla storia, diciamo degli ebrei no.
Nel corso dei secoli gli ebrei furono accusati dalla dalla Chiesa cattolica cristiana, cattolica di deicidio, cioè di uccisione del di un Dio, cioè Gesù Cristo, sostanzialmente, quindi erano ritenuti responsabili della morte di Gesù Fitz.
E questa accusa è stata tolta soltanto negli anni 60 del secolo scorso con il Concilio Vaticano secondo, quindi per secoli secoli secoli gli ebrei si sono ottenuti sulla sulle spalle l'accusa di deicidio cioè uccisioni di un Dio tant'è vero che sono stati perseguitati a Roma c'erano fa stavano chiusi nel ghetto la sera si chiudevano proprio c'erano poi il portale dosi chiudevano si tenevano dentro, sono stati perseguitati in quanto tali dalla offre o sono stati mandati via dalla Spagna nel 1.492 con la regina Isabella furono cacciati dalla Spagna,
Si rifugiarono un po'in tutto il mondo, si sparsero per il mondo e di volta in volta, poi i russi ai pogrom russi dei zaristi contro Kohlschreiber e quindi c'era c'è questa cosa del delibere OKEA che tra le altre cose era un ebreo di I miei anni fa per uno che poi non era colpa dei no dei padri chiese semmai fosse che hanno fatto qualche cosa. Quelli sono i figli, sono anzi i film cigli dei figli di Gheddafi e quindi c'è questa che diciamo questo questo peso che è rimasto nella testa della gente e che individua l'ebreo come il diciamo la persona che ha ucciso l'ha, ucciso
Un un Dio, il Padreterno e, tra le altre cose, nel corso dei secoli furono vietati agli ebrei tutta una serie di attività
Per esempio, è l'attività che potevano svolgere un'attività di commercio dei tessuti, questo gli era consentito, tant'è che anche a Roma c'è proprio nel quartiere ebraico, no, se sarà sviluppato e adesso un po'di meno, insomma, cambiati i tempi, tutta una serie di negozi di tessuti, di abbigliamento e quant'altro ecco, questa è un'origine secolare proprio secolare e poi, visto che era proibito fare prestiti di denaro con lucro, cioè guadagnandoci sopra, fu consentito gli ebrei invece di poter prestare denaro con lucro cioè chiedendo anche dell'interesse cosa che oggi fanno tutti e senza nessun problema e poi c'è un'altra questione.
Ora che, che riguarda un po'un po'tutto un po'il sistema alla nostra cultura italiana, catto comunista, perché perché l'Occidente, in particolare l'America, è più sapere che architettonici come emblema del peccato no del male, del peccato dall'altra parte per i comunisti l'Occidente, cioè l'America in primis, è visto come una diciamo, una struttura capitalistica che perseguita i poveri, perseguire le persone quindi di riduce in schiavitù e quindi perché il capitalismo appunto sfrutta la gente e visto che Israele appartiene all'area occidentale occidentale, viene identificata con l'Occidente o meglio con l'America e quindi
Questa cultura cattocomunista che c'è in Italia, ma poi diffusa anche nel mondo, che individua il Male chiamiamolo di origine religiosa, no, individuazione della perversione del peccato con l'altra, come il capitalismo, quindi all'oppressione l'oppressione dei pure dei poveri e questa è l'insieme che praticamente ha condotto anche a questa versione che c'è nessuno così si rende conto del perché di queste cose,
Però diciamo le stesse cose, però eh voglio dire, per carità, uno può fare la cronistoria di quello che è accaduto nei secoli passati, e però adesso il problema ci ritroviamo comunque in in questa situazione in cui c'è stato il 7 ottobre ci sono state le conseguenze del 7 ottobre che anch'esse sono state violente,
Secondo una poetica, è una guerra, secondo te la guerra è una guerra non violenta, un po'difficili, ho però se ne deve uscire fuori, però se ne deve uscire fuori, cioè sicuramente le pretese di una parte dell'altra non possono essere la base di un accordo che possa interrompere una quarta che l'accordo non lo vogliono i palestinesi forse non è chiaro questo.
D'accordo non lo vogliono CEPS, questo erano ribaltamento rispetto alla alla storia che ECIP allora qual è allora, se tu devi fare un accordo, lo fai con una controparte, no, davanti a te ti metti d'accordo, seduce ok, facciamo questa cosa?
Se tu devi fare un accordo per la nascita di uno Stato, in questo caso lo Stato palestinese deve avere un interlocutore davanti che rappresenta i cosiddetti palestinesi ci siamo.
Ci siamo, noi ci siamo, ma non c'è chiesa perfetto, allora con chi fai la ko, con chi to fail, allora parliamo dello stato dei di Israele, in sede di con chi fa l'accordo con Hamas, in Gaza o con autorità con Fatah in Cisgiordania, perché i due i due cioè è fatta da l'Autorità nazionale palestinese e i Gaza esce e Hamas non vanno d'accordo e quindi tu is e allora Israele con chi fa l'accordo per lo Stato,
Tante tante, per riportare alla memoria nel 2008 il premier, all'epoca israeliano Olmert fece una proposta.
Al, diciamo all'Autorità nazionale palestinese.
E dissi ok, va bene, riconosciamo allo Stato di Palestina 100%, Gaza e il 99% della Cisgiordania.
Okay, quindi, Paris Stato di Palestina che sta a Gaza, è stato di malessere che sta in Cisgiordania bene.
Mi date una risposta B dal 2008 o Israele sta aspettando una risposta, ma perché perché Hamas da una parte e Fatah, cioè l'Autorità nazionale palestinese, non barano d'accordo, quindi con chi lo fai l'accordo?
Con quale dei due, con uno dei due, con tutto e tutti e due non ci stanno loro?
La complessità è evidente e sotto gli occhi di tutti, il sì, il discorso qua è di uscire fuori da questa logica, che non porterà altro che conseguenze di guerra per i prossimi anni, questo è un dato evidente a tutti quanti Marco aveva fatto le sue proposte però quelle non siamo più nelle condizioni non sono più nelle condizioni di percorrere quella strada.
Che prevedeva anche di Israele nell'Unione europea, se ricordo bene era uno prevedeva all'epoca l'Unione europea, non c'era, prevedeva che Israele entrasse, cerca un mercato comune, c'è poi dopo è diventata prevedeva prevedeva che Israele però diciamolo allora facciamo un passo indietro, no, no, quello è.
Ci fu da parte di Marco addirittura un articolo su un giornale israeliano in cui proponeva al governo israeliano questa ingresso nell'area europea e alla alla all'area europea, cioè quello che diciamo l'Unione europea per capirci, ecco, ecco, ecco, diciamo per capirci insomma propose questa cosa, non ci fu risposta né dall'1 né dall'altra parte.
Eh, ma Hamas tieni presente che nel 2005, nel 2005 Israele Evacuo i coloni israeliani a Gaza tutti.
Nel 2005.
E quindi dal 2005 non c'è un israeliano a Gaza.
Nel 2006 ci sono state le elezioni palestinesi, i contendenti erano fatta, cioè l'Autorità nazionale palestinese e Hamas vinse Hamas.
E Hamas cominciò a governare nel 2007.
Nel 2008 Olmert, il premier israeliano di, sebbene ok, facciamo un accordo, noi riconosciamo allo Stato di Palestina, non c'è nessun problema con chi devo parlare, naturalmente fece la proposta l'Autorità nazionale palestinese, perché si chiamava Autorità nazionale palestinese non stanno ancora aspettando risposta tu dice a questo punto che fare ATI aggiungo una cosa,
Che perché ci fu l'evacuazione dei coloni israeliani da Gaza, ci fu questa evacuazione forzata da parte delle truppe israeliane delle truppe italiane, portarono via a forza i coloni.
I coloni.
Israeliani, i quali lasciano, aggiungo, apro parentesi lasciarono le strutture agricole che furono danneggiate, furono distrutte gli alberi tagliati e in Sinagoga furono dati alle fiamme e questo da parte dei Ghazzawi.
E perché fecero questa operazione israeliana, perché disse diamo terra, cioè tutta Gaza al ai palestinesi in cambio di pace?
Marco Pannella, disse darete la terra e non avrete la pace.
Così è stato.
Tu dici ora che cosa fare ora c'è il 7 ottobre Hamas che praticamente il governo de facto di Israele e di di Kazaa scusa e governo di fatto di Gaza.
Di fatto lo è, insomma, anche se c'è una parvenza di struttura civile tra virgolette, che è strettamente controllata da, ha dichiarato guerra allo Stato di Israele il 7 ottobre.
È quindi Israele ha risposto.
Ha risposto, diciamo a bombardando, ha risposto im, entrando dentro, Gaza è occupandolo e Perù a metà territorio, allora il problema è, vogliamo fare una nuova cosa, uno Stato, eccetera, eccetera Hamas e chiaramente, deve deporre le armi, perché sennò ricominciamo come prima e poi a successiva domanda a chi chiedere a chi con chi fare un confronto il 15 benissimo, questa è lo Stato di Palestina dove c'è Gaza e dove c'è la Cisgiordania a chi lo chiedi.
Ad Hamas o Anp, All all'Autorità nazionale palestinese quale dei due.
È stato chiesto nel 2008 nessuna risposta.
E ulteriore domanda, tu puoi fare un confronto per la creazione dello Stato di Palestina con un'associazione terroristica, Hamas, che ha fatto quello che ha fatto il 7 ottobre, domanda chiaramente no, devi fare questo accordo con l'Autorità nazionale palestinese, parla l'Autorità nazionale palestinese, rappresenta pure Gaza,
Va bene e quindi siamo in una situazione di impasse, saranno nella sezione andammo darsi olio, ecco, io penso che la proposta di Marco sia ancora attuale, anche se non in questo momento ci affrontabile da parte di nessuna delle due parti, ma o si creano con le basi di diritto con cui risolvere basi di diritto che magari possono essere sostenute sempre da una idea di Marco che è quella della Organizzazione mondiale delle democrazie che sia a garantire,
Un appunto un un accordo su basi di diritto e o altrimenti non se ne viene fuori e infatti verrà, questa guerra non avrà Novara, continuerà nei prossimi decenni esattamente come sta continuando da decenni è infatti Marco, parlava di due popoli, due Stati parlava di due popoli due democrazie esatto ora in Israele ci sono le elezioni a fine ottobre.
Quest'anno ci dovevano essere le elezioni in Cisgiordania e a Gaza, e sono stati ulteriormente rinviati e si rinviano dal 2006, cioè dal 2006. Non ci sono elezioni in Gaza e Cisgiordania 2006, allora.
è chiaro che bisogna arrivare a una soluzione, infatti la soluzione che è stata proposta e qui allora Hamas, agli a Gaza, deve deporre le armi, entrano dentro già sono disponibili delle strutture.
Diciamo di controllo di polizia e quant'altro, che non sono israeliane, ma sono indonesiane oppure The egiziane, che già sono pronte sostanzialmente che assumono il controllo di Gaza, garantiscono uno sviluppo, una ricostruzione di case senza Hamas.
Ma Hamas pura tuttora continua ad esserci ed è armata e continua a fare assalti alle truppe israeliane, le quali rispondono poi sui telegiornali, troverai e Israele ha bombardato una struttura, sono morte cinque persone, sette persone
Ma nessuno dice scusate, ma perché quella più guardato li Eolo ha fatto un attacco in quel posto, è perché Hamas è uscito fuori dai tunnel, ha cominciato a lanciare razzi o a sparare, e chi c'è la risposta israeliana, bisogna disarmare Hamas, questo è il punto Hamas no, nonostante abbia sottoscritto un accordo.
Abbiamo sottoscritto un accordo che ha portato alla tregua attuale, nonostante questo Hamas non di Sarpa, e fin quando Hamas non disarma la situazione rimarrà, così come ti ringrazio, primo sia stato gentilissimo un abbraccio, grazie a voi e altri due anni aspettiamo presto un abbraccio buon lavoro, buon lavoro,
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