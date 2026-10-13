13 OTT 2026
intervista

Camera arbitrale islamica di Padova: intervista a Susanna Mancini

INTERVISTA | di Antonello De Fortuna - RADIO - 12:21 Durata: 0 sec
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Il dibattito dopo la nascita della Camera arbitrale islamica di Padova: la professoressa Susanna Mancini, docente di Diritto pubblico comparato all'Universita' di Bologna e ci parla della novità e delle esperienze in altri Paesi.

"Camera arbitrale islamica di Padova: intervista a Susanna Mancini" realizzata da Antonello De Fortuna .

L'intervista è stata registrata martedì 13 ottobre 2026 alle 12:21.
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