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Valeria Manieri (Radio Radicale) intervista Carlo Corazza, Capo del Parlamento europeo in Italia.
Puntata di "Focus Europa - Parlamento europeo. Il Consiglio europeo, tra competitività, prezzo energia e sicurezza" di martedì 13 ottobre 2026 condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Carlo Corazza (capo del Parlamento europeo in Italia).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Benzina, Concorrenza, Consiglio Europeo, Difesa, Ecologia, Economia, Energia, Gas, Gasolio, Guerra, Industria, Istituzioni, Parlamento Europeo, Polonia, Prezzi, Produzione, Putin, Sicurezza, Stragi, Trump, … Tusk, Ucraina, Unione Europea, Usa.
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 9 minuti.
La rubrica e' disponibile anche in versione audio.
Puntata di "Focus Europa - Parlamento europeo. Il Consiglio europeo, tra competitività, prezzo energia e sicurezza" di martedì 13 ottobre 2026 condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Carlo Corazza (capo del Parlamento europeo in Italia).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Benzina, Concorrenza, Consiglio Europeo, Difesa, Ecologia, Economia, Energia, Gas, Gasolio, Guerra, Industria, Istituzioni, Parlamento Europeo, Polonia, Prezzi, Produzione, Putin, Sicurezza, Stragi, Trump, … Tusk, Ucraina, Unione Europea, Usa.
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