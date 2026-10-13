13 OTT 2026
rubriche

Focus Europa - Parlamento europeo. Il Consiglio europeo, tra competitività, prezzo energia e sicurezza

RUBRICA | di Valeria Manieri - Radio - 23:15 Durata: 9 min 16 sec
A cura di Carmine Corvino e Delfina Steri
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Valeria Manieri (Radio Radicale) intervista Carlo Corazza, Capo del Parlamento europeo in Italia.

Puntata di "Focus Europa - Parlamento europeo. Il Consiglio europeo, tra competitività, prezzo energia e sicurezza" di martedì 13 ottobre 2026 condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Carlo Corazza (capo del Parlamento europeo in Italia).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Benzina, Concorrenza, Consiglio Europeo, Difesa, Ecologia, Economia, Energia, Gas, Gasolio, Guerra, Industria, Istituzioni, Parlamento Europeo, Polonia, Prezzi, Produzione, Putin, Sicurezza, Stragi, Trump, Tusk, Ucraina, Unione Europea, Usa.

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 9 minuti.

La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

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