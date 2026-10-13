Introduzione: Fabrizio Cicchitto (Presidente ReL e direttore Civiltà Socialista).



Presiede Umberto Ranieri (Direttore Civiltà Socialista).



Intervengono: Stefania Craxi (Capogruppo FI al Senato), Alessandro Barbano (Direttore Nord Est Multimedia NEM), Gian Domenico Caiazza (Avvocato e giurista), Piercamillo Falasca (Direttore de l'Europeista), Umberto Guerini (avvocato e giurista), Stefano Parisi (Presidente associazione 7 ottobre), Enrico Costa (Capogruppo FI Camera), Sergio Pizzolante (Direttore editoriale Civiltà socialista), Ettore Rosato (Vicesegretario Azione), Francesco Verderami …

(Giornalista Corriere della Sera), Pier Francesco Zazo (Ambasciatore).



Registrazione video del dibattito dal titolo "Due nodi fondamentali: la geopolitica e la giustizia. Supplemento di Civiltà Socialista", registrato a Roma martedì 13 ottobre 2026 alle ore 17:10.



Sono intervenuti: Sergio Pizzolante (direttore editoriale di Civiltà Socialista), Fabrizio Cicchitto (già parlamentare, presidente della Fondazione Riformismo & Libertà), Pier Francesco Zazo (già ambasciatore d'Italia in Ucraina), Stefano Parisi (presidente dell'Associazione Setteottobre di Roma), Francesco Verderami (editoralista del Corriere della Sera), Stefania Craxi (capogruppo Forza Italia Senato), Enrico Costa (capogruppo Forza Italia Camera), Ettore Rosato (deputato, vicesegretario di Azione), Umberto Guerini (avvocato giurista), Piercamillo Falasca (direttore de L'Europeista).



Tra gli argomenti discussi: Politica.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 56 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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