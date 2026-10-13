13 OTT 2026
rubriche

Neureka - Sicurezza europea: la minaccia russa e la Nato pronta, nonostante Trump

RUBRICA | di Valeria Manieri - Radio - 23:00 Durata: 19 min 28 sec
A cura di Carmine Corvino e Delfina Steri
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Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale).

In collegamento Tonia Mastrobuoni, giornalista, corrispondente dalla Germania per La Repubblica.

Puntata di "Neureka - Sicurezza europea: la minaccia russa e la Nato pronta, nonostante Trump" di martedì 13 ottobre 2026 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Tonia Mastrobuoni (giornalista, corrispondente de "La Repubblica" da Berlino).

Tra gli argomenti discussi: Difesa, Estonia, Germania, Guerra, Nato, Pace, Putin, Russia, Sicurezza, Unione Europea, Usa.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 19 minuti.
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