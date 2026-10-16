16 OTT 2026
giustizia

Processo Mezzarano Salvatore ed altri (relativo alle presunte torture avvenute nell’istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere durante l’emergenza pandemica il 6 aprile 2020)

PROCESSO | - Santa Maria Capua Vetere (CE) - 09:34 Durata: 4 ore 17 min
A cura di SI
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Registrazione audio integrale dell'udienza di "Processo Mezzarano Salvatore ed altri (relativo alle presunte torture avvenute nell’istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere durante l’emergenza pandemica il 6 aprile 2020)" che si è tenuta a Santa Maria Capua Vetere (ce) venerdì 16 ottobre 2026.

Durante il processo sono stati trattati i seguenti argomenti: Penale.

La registrazione audio dell'udienza ha una durata di 4 ore e 17 minuti.

È possibile scaricare il file dell'audio integrale nelle prime 3 settimane dalla pubblicazione di questo processo cliccando sull'apposita icona download.

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  • Appello

    Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    9:34 Durata: 9 min 51 sec

  • Discussioni delle difese

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Ermelinda Balbo

    avvocata degli imputati Acaluso Bruno e Acquaro Giuseppe

    9:44 Durata: 22 min 22 sec

  • Sospensione

    10:06 Durata: 16 min 18 sec

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    10:23 Durata: 31 sec

  • Discussioni delle difese

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Edoardo Razzino

    avvocato dell'imputato Mezzarano Salvatore

    10:23 Durata: 1 ora 52 min

  • Sospensione

    12:16 Durata: 19 min 59 sec

  • Discussioni delle difese

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Edoardo Razzino

    avvocato dell'imputato Mezzarano Salvatore

    12:36 Durata: 1 ora 7 min

  • Sospensione

    13:43 Durata: 27 min 23 sec

  • Discussioni delle difese

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Edoardo Razzino

    avvocato dell'imputato Mezzarano Salvatore

    14:11 Durata: 42 min 26 sec

  • Claudia Picciotti

    presidente Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

    Edoardo Razzino

    avvocato dell'imputato Rullo Pasquale

    14:53 Durata: 2 min 13 sec

  • Il Presidente rinvia all'udienza del 19 ottobre 2026 alle ore 9:30.

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