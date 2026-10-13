La Camera arbitrale islamica di Padova: intervista ad Alessandro Tessari

L'intervista è stata registrata martedì 13 ottobre 2026 alle 12:30.
La registrazione video ha una durata di 11 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
Convegno
10:00
11:00
10:00
9:01 - CAMERA
9:02 - SENATO
8:45 - Senato della Repubblica
9:00 - Parlamento
10:30 - Camera dei deputati
11:15 - Camera dei deputati
12:30 - Parlamento
13:15 - Parlamento
13:30 - Camera dei deputati
già deputato radicale, professore emerito di filosofia della scienza all'Università di Padova
Perciò, Radio Radicale, stiamo con Alessandro Tessarin, che è stato deputato del Partito Radicale per parlare con lui della cosiddetta camera arbitrale islamica di Padova, allora lei.
Un cittadino di Padova è cresciuto a Padova, ha studiato a Padova io le volevo chiedere che impressione ha di questa Camera arbitrale, sulla quale la scorsa settimana è scoppiata una polemica furibonda tra destra e sinistra e con scoppiano le polemiche, perché forse fra intendiamo anche la traduzione di una parola da una lingua all'altra ora a Padova c'ha un merito che prima comunità islamica,
Che aveva chiesto al Comune uno spazio religioso si era vista rifiutare e ha avuto l'accoglienza da parte di un prete che ha offerto un pezzo di una struttura di sua proprietà alla periferia di Padova e esattamente a Cadoneghe,
Ha offerto questo spazio, io sono andato a incontrare questo parroco un pochino detto complimenti, lei ha offerto alla comunità islamica la possibilità di trovarsi in uno spazio come un paziente.
E lui mi ha detto al completo, non è per lunedì 5 per generosità che io offerto e per invidia, perché io, la sera dalla mia finestra, quando i 40 50 ragazzi in preghiera nelle mie funzioni ci sono quattro vecchiette e basta allora questa incapacità che hanno i cristiani di sedurre con la loro religione si pone il problema della capacità che ha l'Islam,
Di unire giovani e meno giovani nella preghiera più volte al giorno
Questo per dire che non c'era in Padova la volontà, questa cosa secondo me, è nata da un fraintendimento, perché è vero che la comunità musulmana viene da parchi più disparate del pianeta, perché i musulmani sono anche questo è un elemento curioso e significativo come i cristiani si sono diffusi nel mondo anche gli islamici a differenza di altre religioni o comunità che non fanno proselitismo.
Quindi, mettere assieme un musulmano del Sudafrica e uno del Sudamerica o dell'Estremo Oriente è complicatissimo e probabilmente l'idea di questo centro è creare un punto di incontro perché sia reso facile l'inserimento di queste comunità nella comunità nazionale, nostra quindi farvi conoscere il problema della nostra lingua dove è possibile imparare la lingua italiana la cultura giuridica italiana, la legislazione, in linea di massima,
Sapete che quello che si fa, per esempio, là dove il taglio del clitoride nelle donne, che in pratica oscena in molti Paesi africani è proibita in Italia, ma bisogna che glielo spieghi una struttura che convenzionata con noi, quindi io do una lettura per il momento prudente di questo fatto non credo che si crede che sia stata ingigantita questa cosa dei giga nel senso che,
La Sharia può essere anche utilizzata per questioni minime che riguardano alcuni aspetti della della vita quotidiana e del vivere civile senza, diciamo, violare le leggi ci.
Il codice civile esattamente questo, ma non solo, ho visto che recentemente anche in aula anche la Meloni mi è, mi ha stupito, ha fatto sta polemica contro il burqa, ora bisogna spiegare che il burqa il velo totale con la retina davanti agli occhi e mi pare che tutto chiuso eccetto gli occhi ma non ha niente a che fare col velo islamico che Niba che il velo che portano le nostre suore esattamente quello, quindi, se tu fai la polemica contro il burqa, pensando al velo né Niba fai una sciocchezza io anni fa, quando segnavo
A Padova, un giorno sono venute delle ragazze, era partito dalla Francia una petizione che studenti e docenti rifiutavano di fare entrare nelle università europee
Donne velate
Io ho chiesto aspetti non sapevano distinguere tra i livelli del vero e quando hanno capito che il vero, come quello che porta le nostre suore, non può essere discriminante, altrimenti dovrei discriminare anche alle suore e ho fatto una battutaccia perché loro volevano una firma e io non firmando con infettivo dalla parte del torto, secondo loro, dal
Coloranti qui stiamo attenti a non creare,
Guerre di religione lo dimostra.
E mostrerà perché non può esserci una cosa pericolosa, può essere quella delle matrimoni plurali, ora l'Islam consente quattro mogli, però i miei amici musulmani mi hanno detto questo è nella teoria, perché nella pratica
Il Corano dice che tu puoi avere quattro mogli, se ne sai soddisfare, trattare nel rispetto e nella dignità di un rapporto serio
Siccome dice nessun musulmano in pongo in grado di requie a quattro mogli e tra Natale, col rispetto e come e difatti di suono che hanno le 4 mogli, sceicchi notabili, eccetera quindi non direi che è un problema che riguarda gli immigrati da male però ecco qua e fargli capire che anche qui la richiesta minima di avere due mogli nella legge italiana,
Allora cosa vuol dire che puoi fare due reversibilità della pensione nel caso della morte, ecco, è complicato, per questo bisogna che sia chiaro quali sono i confini del diritto di famiglia, non lo consente, quindi la questione è chiusa. E difatti, appunto perché non puoi invocare, ma come per esempio un'altra cosa dedicata sempre con un risvolto religioso la comunità indù, che gira col turbante nella provincia di Vicenza,
Le fonderie sono pieni di questi ragazzi che girano in motorino senza casco perché tranne il turbante, allora lì
Io ho chiesto al sindaco dico ma che cosa mi dice io non so risolvere il problema, ho chiesto al governo nazionale, il quale mi ha risposto era Giuliano Amato, che non era il caso di fare una guerra di religione, ma è sbagliato anche questo, perché se uno in motorino, col turbante casca e si fa male tu gli devi dire guarda se per le motivo religioso tu non mettere il casco siete irrompe in attesa te la paghi, tu cioè il servizio sanitario, chi paga la testa, se tutti protesi, come prevede la legge, e questo è una cosa importante far capire quali sono i confini, ma non per discriminare, ma per rendere più agevole il
Confronto con la componente italiana, perché la questione dei numeri Angeli banalizzare e dire che la Meloni ha fatto una battaglia sul niente perché il burqa, il burqa Alitalia sarà qualche centinaio di casi, ma è marginale, però Burke, perché intendiamo il velo è vero o no, è vero, in alcune realtà anche
Porto Marghera, riempie di appieno di immigrati, a Monfalcone e a Trieste, ci sono quartieri dove sono in maggioranza allora.
Parliamo di velo, sì, queste donne si vedono denudate se tu gli dici togliersi il velo, non il burqa, ma l'intero e allora ecco, stiamo attenti a non creare false guerre di religione,
Comunque, la Camera arbitrale islamica di Prato lo avesse voluto violato, la legge sarebbe già stata chiusa, certo bene.
Così negli occhi
Penso al nucleo, sarebbe sciocco che, sapendo qual è il clima machismo alle porte che volessero fare un tribunale islamico contro il tribunale italiano, allora si vuol dire cercare la rissa, ma non credo che la comunità islamica sia così sciocco da accertare Neris e ho lavorato con la comunità girare in quel romana
Perché regionale sempre ho trovato disponibilità dal comprensione, anche loro dicono che stanno facendo, con i loro studiosi, delle sintesi della nostra libretto costituzionale per spiegare che cosa vuol dire la Costituzione, cioè la libertà al rispetto delle minoranze, eccetera, in un Paese che ti ospita per essere ospitati irrisoria, ecco va bene.
Lasciami finire sempre con questa cosa che forse quelli che mi sento né mi conoscono sono stufo di sentirmi io nella mia attività quarantennale universitaria, ho dedicato tantissima attenzione a Raimondo Lullo, un catalano che nel 1.200, cioè nel secolo delle crociate,
Deciso per affrontare il discorso dell'incontro con i musulmani, di studiare l'arabo, imparare quella cultura, come ha fatto la Bonino ed è in pratica dicono anche la Bonino ha fatto adesso e questa è una cosa importante perché Lullo diceva se io vado in un Paese arabo parlando un latino perché era la lingua parlata e con la scimitarra e con la mia Bibbia è chiaro che non lo converte. Lui per 10 anni ha studiato, eravamo, parlava in arabo, scriveva in arabo e veniva accolto come un re nei Paesi musulmani, e questo è il segnale con noi. Dobbiamo conoscere la loro cultura, ma al loro posto c'è una nostra e quindi costruire queste piattaforme dove si possa Bosnia, culture
Per scoprire che siamo
E di Abramo, tutti e tre, anche con i fratelli ebrei, e quindi non solo noi siamo anche noi.
Credo che tu lo sappia antisemitismo, noi siamo sentiti a ebrei e cristiani quanto alla discendenza archeologica da Abramo, mentre per la questione linguistica sono semiti soltanto arabi ed ebrei, mentre noi ne usciamo dall'altro, abbiamo già fece allora lunga vita alla.
Camera arbitrale del ministero, purché non violi la legge obiettivo, ma io penso che dovrebbe essere quindi voglio incontrarli, non li ho incontrati fino a adesso, ma ci sono rimasto un po'stupito dai titoli battuto dalla stampa locale,
Dai sta cercando ben contare un po'di benzina sul fuoco, ma ecco, io credo che non sia il momento di buttare benzina sul fuoco.
Anche perché sarebbe sciocco, avremmo da perdere tutti, anche perché questa presenza tu percepisci 2 rappresenta per Massimo piaceva sempre di più le 2 curve di crescita naturalistica dell'Occidente, la crescita esponenziale del mondo musulmano.
Certo porta a porta, grazie come sempre ad Alessandro d'estate, grazie a voi.
Salvo dove diversamente specificato i file pubblicati su questo sito
sono rilasciati con licenza Creative Commons: Attribuzione BY-NC-SA 4.0