Introduce e coordina Federico Bini (Editore Straborghese Edizioni).



Dialogano con l'autore: Rocco Buttiglione (Filosofo, già Ministro delle Politiche Comunitarie e dei Beni Culturali), Yahya Pallavicini (Vice Presidente Coreis), Stefano Parisi (Presidente Associazione Setteottobre).



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro “2043 - All’ombra della croce e della mezzaluna” di Corrado Felice Besozzi.", registrato a Roma lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 18:00.



Dibattito organizzato da Confedilizia.



Tra gli argomenti discussi: Libro.



La registrazione video di questo …

dibatto ha una durata di 1 ora e 7 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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