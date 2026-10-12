12 OTT 2026
dibattiti

Presentazione del libro “2043 - All’ombra della croce e della mezzaluna” di Corrado Felice Besozzi.

DIBATTITO | - Roma - 18:00 Durata: 1 ora 7 min
A cura di Stefano Chiarelli
Organizzatori: 
Confedilizia
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Introduce e coordina Federico Bini (Editore Straborghese Edizioni).

Dialogano con l'autore: Rocco Buttiglione (Filosofo, già Ministro delle Politiche Comunitarie e dei Beni Culturali), Yahya Pallavicini (Vice Presidente Coreis), Stefano Parisi (Presidente Associazione Setteottobre).

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro “2043 - All’ombra della croce e della mezzaluna” di Corrado Felice Besozzi.", registrato a Roma lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 18:00.

Dibattito organizzato da Confedilizia.

Tra gli argomenti discussi: Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 7 minuti.

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Allora, buona sera a tutti mi sembra che ci sentiamo abbastanza bene e mi sentite abbastanza bene e grazie per essere venuti alla presentazione del libro di Corrado Besozzi. Vorrei innanzitutto fare un ringraziamento particolare, come sempre più che doveroso, a Confedilizia al presidente Giorgio Spaziani Testa e a tutto il suo staff, perché con questo spazio di questa sala, Luigi Einaudi veramente dando un contributo importante per dibattere a livello politico, civile e culturale, dando a tutti, come ad esempio la nostra casa editrice, la nostra associazione elitaria, deliberati la possibilità di fare divulgazione, pensiero, cosa chiaramente non secondaria e ci fa anche risparmiare non pochi soldi e cosa altrettanto importante, quindi, è un ringraziamento più che doveroso un ringraziamento particolare. Lo faccio poi ai nostri ospiti. Vorrei in particolar modo fare un ringraziamento ad una persona che ritengo essere un amico che l'autore del libro Corrado Besozzi, perché con questo libro ha ulteriormente accresciuto il valore della nostra casa editrice. Un ringraziamento, poi lo voglio fare al professor Rocco Buttiglione, un ringraziamento anche a Stefano Parisi e all'Imam, Pallavicini, grazie quindi a tutti,
Per introdurre questa giornata mi viene da fare una battuta, ma non perché sono toscano e le battute mi vengono spontanee, ma perché stamani mattina, quando ho chiamato Presidente l'ho appena ringraziata, appena ringraziato chiaramente non voleva sentirmi.
Che stamani mattina, quando ho chiamato il professor Buttiglione per chiarezza, ma chiedere che se, se veniva che era alle ore 18, e dargli tutti i recapiti, eccetera professore, penso che abbia pensato dentro di sé che io non avessi fede nei suoi confronti al che gli ho detto ma io riguarda la sua fede è caduto il professore non ne non la mette in dubbio né dal punto di vista teorico né dal punto di vista pratico anzi lungi da me.
E è venuta fuori anche un'altra battuta nella nostra chiamata, che poi ha sconfinato un po'sul liberalismo e che era quella del principe Ruspoli, ovvero che a Roma si entra solo in ginocchio. Ecco, io penso che ormai sia completamente tramontata. È un po'passata questa frase che a Roma si entra in ginocchio non so se il professore vero, quando,
Se si è passata, certamente sono passati tanti anni, sono passati tanti secoli e probabilmente oggi il Tevere, quel Tevere, più largo di Giovanni Spadolini, ha consentito alle 2 sponde probabilmente, di instaurare quel vero rapporto che Cavour affermò in libero Stato e libera Chiesa,
Ma?
In sé, che va be'~speaker_laugh è in secca e ha consentito di essere ad oggi in Italia, dopo tanti secoli, una compiuta democrazia laica e il nostro autore Corrado Besozzi, con quella che lui definisce una cronaca semiseria della nascita dell'Italia Catto islamica compie, a mio avviso,
Una novella certamente che si caratterizza per il serio, per il faceto per aspetti anche per a secondo me autobiografici, in cui lui si riconosce ma soprattutto pone una questione che io, poiché leggo molti libri di storia, non colgo sempre perché Arturo, Carlo Jemolo diceva che il compito di noi storici è quello di dialogare con i morti quindi sostanzialmente io mi fermo ad autori che sono deceduti e che quindi guardavano al passato al presente o comunque lasciano degli insegnamenti sul futuro.
Il nostro autore ha invece compiuto, secondo me, una cosa coraggiosa, e cioè il nostro autore ha guardato al futuro, che non è un futuro futuribile, ma ci ha messo anche una data, un suo marchio di fabbrica che è il 2043, l'altro giorno sul Corriere della Sera Sabino Cassese ha detto che questo Paese, soprattutto per la classe dirigente governante si ferma al presentismo, ecco, Corrado, ha preso alla lettera e invece ha voluto guardare a questo Paese che cosa succederà fra oltre vent'anni, che cosa succederà?
Chiaramente ce lo dirà il nostro autore, certo è che l'Italia, Paese storicamente cattolico, Paese storicamente ancor prima legato alla civiltà cristiana e prima ancora al mondo greco e latino vive oggi una fase di grande trasformazione, che è quella in particolar modo che lui ne parla nel libro di avere un Islam che è sempre più presente all'interno della nostra società è chiaramente una presenza che non può essere assolutamente sottovalutata chiudo dicendo solamente una cosa.
L'altro giorno mi è capitato di vedere delle immagini di don Luigi Sturzo stamani mattina, quando ero in treno, sono andato a rileggermi l'appello agli uomini liberi e forti di Don Luigi Sturzo, se non mi sbaglio, professore del 19 discende il gennaio del 19 Ndola.
L'idea del esatto di si alza alle 60 Chiara Sturzo, oltre a rimarcare un'Italia libera e giusta, parla appunto di uomini liberi e forti in questa pa fasi, in questa frase di uomini liberi e forti. A mio avviso, c'è tutta l'essenza del cristianesimo sociale e politico che ha caratterizzato l'Italia del dopoguerra, l'uomo come centro della storia del mondo di Croce libero, l'uomo sostanzialmente che vive della libertà e l'uomo forte che ha le sue radici, radici che sono appunto cristiani, perché questo Paese, chiaramente, citando Benedetto Croce, non può non dirsi comunque cristiano nel bene o nel male, nel rispetto più o meno di uno Stato laico o non laico. Io chiaramente vi ringrazio e do assolutamente la parola al nostro autore Corrado Besozzi, perché ad a spiegarci che cosa succederà all'Italia nel 2043? Grazie
Ti ah, scusate quindi il rinnovo, i ringraziamenti e a tutti, ovviamente, a tutti i presenti.
Diciamo che con 2043 non ho preteso di.
Immaginare, in maniera definita e precisa, a cosa possa accadere al nostro benedetto e bel paese, ma sono partito da una constatazione sufficientemente semplice è di tutta evidenza che, fra una quindicina, una ventina d'anni, in questo Paese il numero di cittadini di fede musulmana sarà cresciuto, la demografia dice che saremo grosso modo intorno al 15% questa appunto è una constatazione non è certo frutto di arte divinatoria.
Ed è del tutto ragionevole che quando i cittadini di fede musulmana avranno raggiunto una dimensione numerica di questo tipo, è del tutto ragionevole che abbiano una propria rappresentanza politica, del resto, nelle liberaldemocrazie nella nostra storia occidentale, la presenza di partiti di ispirazione religiosa è assolutamente connaturata alla nostra esperienza, quindi, come è accaduto per parti della società che si sono riconosciute in partiti di ispirazione cristiana è del tutto immaginabile.
Che accada qualcosa di analogo per altre parti della società, che si potranno riconoscere in altre radici religiose e portare il loro la loro visione all'interno dell'agone politico, quindi partiamo da questa constatazione nel 2043, fra una ventina d'anni, fra una quindicina d'anni. I numeri consentiranno uno scenario di questo tipo
Ho scelto 2043 dovendo scegliere un anno in maniera arbitraria, perché è il centenario del 1943, cioè dell'anno orribile dell'anno peggiore per la storia italiana, il Paese spaccato, la guerra civile.
Gli americani al Sud, i nazifascisti al Nord, chiaramente non auspico non immaginano, spero, uno scenario di quel tipo, però la data simbolica serve a provare a immaginare, cioè, cent'anni dopo, saremo in uno scenario drammatico o saremo in uno scenario in cui la politica al buonsenso il senso della misura alla ragionevolezza potranno essere una bussola di nuovo per que per questo Paese?
E su questa considerazione mi sono anche divertito molto divertito a provare a scrivere un testo, un romanzo, breve e leggero che fosse comunque una descrizione del gioco della politica, un gioco della politica che cambia, perché entrano nuovi attori, che sono appunto i partiti musulmani che sono ben due non uno perché immagino che possano dividersi fra chi ha una visione più chiusa e chi ha una visione più aperta e più dialogante tant'è che un partito si chiama Islam e democrazia e l'altro Islam e Costituzione.
E allora, a fronte di questo cambiamento, c'è anche la reazione del Palazzo, la area, il modo di interagire dei dei partiti tradizionali a cui ho fatto un po'di maquillage, perché saranno passati tanti anni, magari qualcuno dei partiti avrà cambiato nome, insomma.
Ogni tanto troverete per chi avrà la pazienza di leggere qualche riferimento a qualche politico che Key oggi a ruoli apicali, altri sono omaggi a arretrato di parlamentari socialisti liberali
Della Prima e della Seconda Repubblica, ma soprattutto della pro della prima che immagino
Ormai sul viale del tramonto, affrontare con qualche difficoltà al cambiamento, mentre ci sono politici più giovani che
Proprio per la loro stessa natura di persone, appunto più giovani e più flessibili entrano in gioco con quel collo scenario mutato e affrontano e a fronte del cambiamento in tutto questo
Pur in un testo leggero, ho provato a inserire anche una trama con qualche relazione personale, qualche gioco di palazzo, qualche sgambetto, qualche colpo basso come professore giustamente mi dice che ci deve essere, ma ci mancherebbe che non ci fosse.
E quindi la la sintesi e poi lascio la parola a chi dopo di me potrà invece dare una lettura sociologica culturale, politica sugli scenari che davvero si possono verificare, la sintesi e sostanze è sostanzialmente questa, il cambiamento c'è, ci sarà la società, cambia questo tipo di cambiamento, un tipo di cambiamento assolutamente prevedibile non è qualcosa di futuribile o fuori dalla realtà,
E vedremo come il cambiamento verrà affrontato e gestito sicuramente spoil euro, dico anticipo, il finale tanto non è, non è un giallo, questo libro non è un libro cruento, devo molto a Welbeck, sottomissione ovviamente non mi paragono a livello letterario, però lì c'è una logica di,
Sostituzione, cambiamento anche forte, anche violenta. In questo libro, invece, prevale il compromesso. Il compromesso è architettato, gestito da un'istituzione che più della politica riesce a sopravvivere al cambiamento, interpretare il cambiamento e gestire il cambiamento, e questa istituzione è Santa Romana, Chiesa, che entrerà in campo per sopperire alle carenze dei partiti politici che rischiano lo stallo e troverà una soluzione ardita ma compromissoria in qualche modo positiva. Quindi questo è l'impianto del libro, da un lato e una su un auspicio, cioè che non
Che chi che, dopo che abbiamo chiuso la questione romana, dopo più di un secolo lungamente, con due concordati, ecco che non si apra in questo Paese una questione musulmana, ma che si apra invece una fase di dialogo, integrazione, confronto, ovviamente gli auspici restano tali e nel libro invece qualche inquietudine perché le cose poi non necessariamente vadano così resta e quindi grazie per essere qui oggi per l'attenzione che mi dedicate.
Grazie mille Corrado Corrado.
La questione romana è ormai tramontata, ma si apre il professore un'altra grande questione che è quella con il mondo musulmano, lei che chiaramente ha vissuto l'Italia cattolica e da una formazione di filosofo liberale cattolico, possiamo ricordare di chi è allievo, lei del grande Augusto Del Noce, che penso possa meritare anche un applauso perché è uno dei dei massimi pensatori.
Del 900 italiano, ecco qual è la sua visione, non le dico del mondo, perché ci vorrebbe tanto, ma le dico la sua visione, appunto, dell'Italia del futuro, in virtù di questo libro scritto da Corrado,
Quanto tempo mi dà un corso di 52 edizioni?
Se ci può stare sui 10 minuti a o mio Dio.
Non mi metta così in difficoltà soprattutto, un ringraziamento a un editore giovane e coraggioso che Federico Fubini, che non ha paura di sfidare quello che il conformismo e l'ufficialità culturale dell'Italia di oggi e poi all'autore.
Sì, è anche capace di prendere in giro se stesso
Veniamo al tema, beh, intanto gli studi di cui disponiamo ci dicono che la percentuale di musulmani in Italia.
Sarà del 14,1% almeno al 2050 se ci fosse un tasso elevatissimo di immigrazione,
Se l'immigrazione fosse minore, sarebbe minore se non ci fosse immigrazione sarebbe al 7,4%, perché i demografi dicono questo.
Che non è vero che i musulmani fanno tanti figli, cioè, sì, è vero, però poi più stanno in Italia, meno figli fanno progressivamente.
Le abitudini demografiche degli immigrati si allineano con quelle degli italiani, ci vorrà un po'di tempo magre valutando le code, così una stima 7,4% al 2050 mi sembra ragionevole, ma non è questo il punto.
Mi sembra che il punto sia un altro, io metterei al primo posto il tema e qui vedo il mio amico Yahya Pallavicini di ma migliaia più vicini è possibile un Islam europeo.
A 10 anni io non ci scommetto.
A cent'anni forse ci scommetto un caffè a 200 anni, chi lo sa, perché vedete che cattolicesimo e democrazia fossero compatibili l'1 con l'altro, tanto che partiti di Democrazia Cristiana potessero guidare l'Europa.
Prima in Germania, Italia, poi in generale l'Europa era una cosa assolutamente impensabile, i cattolici erano i sanfedisti cardinale Ruffo.
E poi successo.
Allora il problema è è possibile che l'Islam trovi una forma di inculturazione europea, perché ciò che noi chiamiamo islam?
Nell'immaginario nostro è una cosa monolitica, ma l'Islam della realtà non è affatto monolitico.
C'è un Islam delle confraternite Iaia spiegherà meglio un Islam delle confraternite, c'è un Islam salafita, c'è un Islam wahhabita, c'è un Islam sciita
Ci sono tanti Islam e noi abbiamo qualche esperimento Islam relativamente incompatibile di ferro europeo,
Piccoli esperimenti però.
Però a Federico ha dimenticato che io sono stato un allievo di Augusto Del Noce, ma anche di Karol Wojtyla e in Polonia noi abbiamo un'interessante comunità disc Tartari.
Tartari musulmani che sono perfettamente integrati nel mondo polacco sono polacchi, il 100% pensate e Ricci Anchievic, l'autore del libro famoso Quo vadis.
E discende da questi Tartari ci chiamano tartari di ricca che è un modo sbagliato di dire di Lituania, perché rivelano, passando dalla Lituania i primi arrivano nel secolo quattordicesimo, poi ne arrivano altre ondate, si forma un Islam europeo.
Eh eh beh, andiamo qui vicino a noi e prendete l'Albania, ne abbiamo 440.000 immigrati albanesi in Italia.
10.
Più della metà sono musulmani
E sono perfettamente integrati perché abbiamo avuto una buona politica all'inizio, era un disastro, tutti ama odiavano gli albanesi, assassini, ladri, poi, dopo sentite più qualcuno che sicuramente dagli albanesi, nessuno sono perfettamente integrati, sono musulmani, la maggioranza sono mutui.
Musulmani bektashi, è una variante musulmana che integri facilmente integrabile qual è il futuro dell'Islam, l'Islam rimarrà legato a una serie di tradizioni che in gran parte non sono religiose, sono tradizioni etniche, rispettabilissime tradizioni etniche del popolo arabo e dei popoli di prima.
Di prima diffusione dell'Islam o ci sarà una capacità di rielaborarlo, a partire dalle origini, come andrà il dialogo fra cristianesimo e Islam, azzardo una ipotesi.
Fantascientifica
Spero che Iaia non se la prenda con me, non hai bisogno, in fondo, una forma di cristianesimo monofisita.
Monofisita, un Gesù che ha una sola natura.
Ma che per gran parte si rifà allo stesso orizzonte. Non lo so, è possibile non domani sul domani non ci scommetto, però ci vogliono dei pionieri, se qualche pazzo, come Bouchet nel 1.800 non avesse detto che l'anima del Cristianesimo e la democrazia o l'anima della democrazia cristianesimo noi non avremo, non saremmo arrivati 150 anni dopo ad avere partiti di democrazia cristiana, se qualcuno non cominci a un'opera, così non ci si arriverà mai, e allora c'è un tema culturale importante, il dialogo tra noi e l'Islam, non chi
Perché dietro questa ossessione che abbiamo con l'Islam e io credo che c'è molto il tema della nostra identità, quelli arrivano.
Hanno una loro identità e inevitabilmente noi ci ricordiamo, ma noi, chi siamo che identità culturali abbiamo pensate alle recenti elezioni in Germania, il McCain Burford povera?
L'AfD Alternative für Deutschland prende il 40% dei voti, il 40% dei voti, con una campagna centrata sulla A morte dinamici, abbasso l'immigrazione, sapete qual è il tasso di immigrazione in Meclemburgo ARPAV, il 4%?
Poco quasi niente, perché forse ce lo spiega il cardinale Ratzinger Leo con Paoli a se stessa.
L'Europa vuole rompere con la propria tradizione.
E quando arrivano questi che hanno un'identità e noi invece l'identità non ce l'abbiamo più, ora abbiamo buttato via, ci sentiamo insicuri. Quelli occupano lo spazio pubblico nello spazio pubblico. Non lo sappiamo preoccupare perché non siamo più una comunità perché siamo narcisisti, siamo una somma d'intimo di nazisti e abbiamo paura ora tra una identità e un'altra identità. Il dialogo è sempre possibile, si farà anche a pugni un po'nella storia che succede, però, poi alla fine ci si parla, ci si capisce fra una identità e una non identità, il dialogo non è possibile perché, dandogli identità, ti vieta di avere un'identità, cioè chi vuole far morire, e questo non è possibile. Quindi l'altro problema grande, il problema della identità nostra
Della identità degli europei siamo un pezzo di mercato mondiale e basta, ma abbiamo un'identità, ma vi rendete conto di qua passando di palo in frasca, tu fermarmi quando il qui in poi?
Passando di Paolo Frascà, ma vi rendete conto di quanto è comico il fatto che i 450 milioni di europei hanno bisogno di 350 milioni di americani per difendersi contro 144 milioni di russi, perché questo perché manchiamo totalmente di consistenza, ah, dimenticavo che questi 450 milioni di europei hanno un prodotto interno lordo che è pari a 10 più di 10. Non so quanto mai sicuramente più di 10 volte quello della Russia, ma abbiamo tutti tremiamo davanti alla Russia perché perché non abbiamo un'identità, allora il libro
In realtà, pone la questione della nostra identità.
E di quanto dell'odio contro i musulmani e il risultato della crisi nella nostra identità e di quanto, quindi il tema non è di cacciarli, ma di capire qual è la nostra identità, in modo da essere in grado di aprire un dialogo, un dialogo che avrà appunto è anche aspre.
Il problema degli immigrati è un problema, è un problema reale e non lo si dice no ai Parioli, non non non ce ne rendiamo conto, non è un problema ai Parioli.
Ma se vai a Torre Spaccata, vi è un problema, ma quali immigrati sono un problema?
E anch'io ho paura, ho paura di queste orde di islamici, un'arte piccole ma pericolose.
Ma questi Flame ci pericolosi, chi sono solo quelli che vanno in moschea, no?
Non sono quelli che vanno in moschea, lo dico ai miei amici della Lega che ce l'hanno con le mosche, guardate il musulmano che va in moschea, in genere si sposta regolarmente, ha dei figli, lavora e fa il bene suo e della propria famiglia, certo bisogna dare un po'un'occhiata a chi predica delle mosche, ma si può fare perché divisa. Mi ha abituato il controllo politico della premier di predicatori, c'è in tutti i Paesi islamici, no, perché non dovrebbe fece anche in Italia, ma islamico pericoloso quello che poi viene anche arruolato dalla dai terroristi e quello che non va in moschea e quello che si sente discriminato, che odia
Il paese dove sta eh si rifà a un'identità islamica.
Per trovare un modo di esprimere questo odio, integrare le minoranze islamiche e è possibile l'abbiamo fatto con gli albanesi me ne prende una parte del merito perché io sono stato uno scusate, ho.
Ogni tanto cibo a tutti piace lo darci, sono stato uno dei protagonisti del dialogo con Albania e della integrazione degli albanesi in Italia, danno fastidio, non danno così ci è voluto una politica, tra l'altro una politica che comincia col dire bisogna creare la libertà di non immigrare, creare i posti di lavoro nei Paesi d'origine in modo da poter selezionare di immigrazione e renderla compatibile con le capacità di accoglienza del del Paese, certo, se arrivano ondate che non siamo in grado di reggere tutto crolla, allora c'è un problema politico e c'è un problema culturale.
Nel nel libro c'è un partito com'è, che si chiama l'Unione cristiano democratica, ma quello del sistema nazionale.
È un uomo intelligente, perché?
Una parte del problema italiano e il divorzio fa religione, nazione.
E invece no.
Il cristianesimo è entrato nella realtà nazionale italiana.
Garibaldi avanti cattolico era anti cattolico, fa parte dei miei numi tutelari, fa parte dei miei numi tutelari perché sia più ha scelto Garribba per creare l'unità della nazione italiana. Chi sono io per dire addio che si è svegliato, questa in realtà non è mia come battuta come battuta e di Paolo sesto quando ha spiegato che l'Unità d'Italia corrisponde a un disegno provvidenziale è avvenuta in modi un po'qua, però è però è, corrisponde a un disegno provvidenziale e ha portato anche la necessità di una purificazione della Chiesa cattolica, perché, come c'è la prospettiva di un'evoluzione culturale dell'Islam che diventa europeo, come c'è la prospettiva inevitabile di un'evoluzione culturale del cristianesimo in Europa, per ricostruire identità, per ricongiungersi con l'identità, perché il tema è di identità
Se voi guardate questa ondata preoccupante di una destra pericolosa, risponde a una domanda di identità a cui invece le altre forze politiche non rispondono, non la considerano come un problema io ho scritto un libretto qualche qualche anno fa, prima delle elezioni tedesche e chiedo poi professore di andare verso la conclusione chiudo con cui ha fatto un libro faccio di nuovo propaganda mistero il titolo e a fargli rompere un po'beccherà più libri con me da stasera.
Eh sì, lo traduce dal tedesco perché il libro in tedesco e o Europa, ahinoi, Ranfagni Europa, un nuovo inizio e dicevo a Merz che allora era il candidato, guarda che il problema è l'identità.
La gente voterà la destra perché è l'unica che ha una idea di identità tedesca, non europea, tedesca, disintegrata dall'Europa qual è il compito dei cristiani democratici proporre un'altra idea di identità integrata con l'Europa secondo da frase la battuta di Helmut Kohl, il grande cancelliere della riunificazione che è stato un mio grande amico io non voglio una Europa tedesca io voglio una Germania europea ripensare l'identità mi fermo disciplinatamente,
Grazie mille, professore, tra l'altro quando lei ora parlava di identità e primo, visto Domenico Petrolo, che non so se probabilmente è andato via sul tempo, qualche settimana fa ho scritto un articolo prendendo spunto dal suo ultimo libro, dove si prevedeva, tramite un sondaggio SWG che nei prossimi anni il 40% degli elettori che si recheranno alle urne voteranno su materie di identità e il 27 30% sarà solo su materie economiche quindi questa dimostrazione di come l'identità alla sicurezza diventerà sempre più importante.
Di cui lei ha detto ha parlato, allinea all'incipit del suo discorso di Islam europeo, passo quindi la palla al suo amico, né ai mamme Pallavicini per chiedergli appunto, se esiste, se esisterà e si potrà realizzare un Islam europeo, se ne vede appunto la la possibilità e qual è chiaramente la sua visione delle cose grazie mille ancora per essere venuto.
Grazie buonasera a tutti buonasera, Presidente, grazie all'autore e all'editore per questa occasione di di approfondimento, già oso dire di di apertura culturale, che mi sembra molto molto rilevante e non così diffusa, non so faccio prima delle battute su le cose che ho sentito.
Perché la il riferimento al alla paura demografica è stata giustamente ridimensionata nei numeri, però è anche è anche una prospettiva che, senza nulla togliere alla statistica, deve un attimino essere almeno accompagnata da.
In che modo per quale società stiamo lavorando perché non è soltanto la società dei numeri o delle delle orde che crescono, ma qual è la base della società italiana che si svilupperà, eh ah, ah eh, sì, ammesso che sia e come è il la maggioranza?
Ta del 90 e oltre per 100 degli autoctoni o dei cittadini già italiani e dei loro figli nel 2043, no, ecco che tipo di qualità, di cittadinanza e di cultura e di fede.
Stiamo cercando di immaginarci no, ecco e quindi questo è l'aspetto, perché per dire entrare nei Mary nel merito del del dell'attualità, quindi prima del 2043 e attualmente ci sono più di 2000000 di persone che sono di origine del mondo o dell'appartenenza islamica in Italia o ecco ma io posso dire che soltanto poco più di 1 milione sono italiani sono cittadini italiani prevalentemente di acquisizione oppure come me di seconda generazione,
Ma c'è un altro base statistica che può essere confortante per alcuni e non così confortante per altri soltanto forse il 50% è osservante e quindi c'è una parte rilevante degli immigrati o dei dei musulmani di seconda generazione o dei cittadini italiani musulmani, che non è osservante e questo quindi,
Ah, è qualche cosa che dovrebbe riposizionare anche la gerarchia delle priorità politiche sociali, cioè a quali musulmani stiamo parlando a quelli osservanti che vedono la necessità di praticare la loro religione come ogni cristiane, ogni ebreo, ogni due, ogni buddista o a dei cittadini o delle persone che, al di là della loro origine,
Si ritengono di origine culturale musulmana, ma che in realtà hanno adottato forse più di altri già il processo di secolarizzazione radicale, e quindi sono più vicini, non so come dire a un laico secolarizzato, agnostico occidentale, che non ha uno straniero orientale o ecco, e quindi è complessa e più complessa lo lo lo scenario e poi tra gli osservanti anche se io da da,
Teologo musulmano direi che non sono tra gli osservanti, va vanno considerati anche i fondamentalisti, la la la dose minoritaria del radicalismo islamista, no, ecco,
In che misura incide incide in maniera minoritaria, no, ecco, ma va a, come hanno fatto alcune frange terroristiche dell'Isis a prendere i i giovani in Tunisia, disoccupati, secolarizzati, senza cultura, né speranza né fede, o vanno effettivamente a indottrinare quelli che sono già con una dottrina della fede ah no, ecco e quindi,
C'è, c'è una politica della sicurezza che deve considerare delle variabili, una politica statistica che deve considerare delle altre variabili, e poi la politica dovrà considerare l'insieme di questi scenari anche nell'ottica dello sviluppo economico, no, ecco cioè in che misura per l'Occidente è interessante avere buoni rapporti.
Di politica estera con il mondo islamico e di quale mondo islamico stiamo parlando, Emirati Arabi e Golfo o Indonesia e Malesia o Marocco no, ecco per dire no, quindi ci sono variabili, anche da un punto di vista della politica estera, che sono complessi,
E e quindi questo questo un primo punto, l'altro è esi, la domanda era esiste un Islam europeo.
Adesso, io, da da cinque anni, sono presidente del Consiglio della dei leader musulmani d'Europa Bruxelles siamo gli interlocutori privilegiati accanto alla chiesa cattolica, alla Conferenza europea dei rabbini delle istituzioni europee, e quindi diciamo che lo stiamo cercando di sviluppare, ecco questo,
E forse l'identità che per la quale stiamo cercando di sviluppare è quello di avere anche buoni rapporti con il mondo cosiddetto musulmano che, come dico, non è una giurisdizione califfale, no, ecco, è semplicemente una parte dell'Oriente e dell'Asia e dell'Africa che vanta una demografia o un governo con delle allusioni o con delle interpretazioni legate anche al diritto islamico. Però
Noi vogliamo essere indipendenti e autonomi da questa
Ah realtà, estranea per noi all'Occidente, e quindi forse il modello può essere più quello dei tatari della Polonia, che sono la prima comunità europea che ha difeso l'identità nazionale polacca dalle invasioni di altri europei che volevano attentare alla sovranità nazionale della Polonia meno i bektashi dell'Albania, di cui conosco il pop e Consob, che è un'ONG nobile erede della della confraternita bektashi in Albania, perché forse è preso da un certo protagonismo o da una reazione eccessiva dopo il dopo il condizionamento comunista dell'Albania, adesso sta facendo il passaggio per eccesso opposto. Ciò vuole creare in Albania una giurisdizione bektashi quindi una confessionali zazione identitaria, come se si creasse un nuovo Sacro Romano Impero in Albania, ma di qualsiasi bandiera o colorazione confessionale, potesse essere quindi
Quello, mi sembra, non almeno per noi, l'idea di Europa e di identità persino di Islam europeo che vorremmo cercare di accompagnare o formare, ecco, adesso vengo finalmente a in qualche commento del libro che, oso dire, merita e parto da qualche cosa che per chi l'ha letto può essere paradossale, ma è un elemento che invece a me ha colpito più particolarmente verso la fine del libro una delle persone di cui il l'autore ci parla si chiama, in maniera per me simbolica, Sofia, s'
E forse per un teologo che dovrebbe essere, come ogni teologo interessato, alla vera conoscenza o alla conoscenza della verità, il fatto che questa figura è una donna?
E non dico adesso perché non è rilevante le sue origini nella sua identità confessionale debba lasciare il suo incarico politico di ministro della Salute nel 2020 e 43.
Perché ostaggio di un ricatto politico da parte di neo rappresentanti politici musulmani?
Che pretendono che a livello burocratico si etichettano le persone da curare secondo un'identità confessionale.
Lei lamenta questo scandalo, vede nella classe dirigente politica che non le si dà più di tanto ascolto o c'è un imbarazzo di quello che viene chiamato silenzio istituzionale, se capisco bene coso e quindi decide di lasciare il suo ministero e ripercorrere e accettare un incarico a Tel Aviv.
Come riprendendo il suo discorso da giornalista a Tel Aviv, questa donna è una donna musulmana tunisina d'origine,
Di di una corrente che, se ho capito bene, il l'autore disegna come una rappresentante del delle 1.000 Italie a pagina 84 e leggo questa parte qui che mi sembra molto rilevante, perché almeno qualche cosa su cui io mi riconosco, gli opposti luoghi comuni del buonismo e della linea dura,
Grazie allo sguardo intelligente sulle 1.000 Italie di una giovane italiana di origine tunisina, sembravano finalmente lasciare il posto alla comprensione della complessità come elemento necessario per affrontare la realtà.
Ora, se una donna che rappresenta questo e nella parte Kirby ho letto, non c'è la sua radice identitaria di musulmana oso deve abbandonare questo Paese perché alcuni infiltrati da due partiti politici,
Che si sono inventati
Hanno preteso l'etichettatura dei degli assetti di assistiti del ministero della della salute e deve praticare, tra l'altro in maniera simbolica, quello che alcuni ebrei liberamente hanno scelto di fare, cioè la via, così si dice nel libro giustamente.
Per andare in Israele e io mi trovo a dire quello che in altri tempi e già dissi a Netanyahu quando era in un altro mandato, primo ministro.
Tutto bene, se è una libera scelta dagli ebrei di andare a sostenere la propria vita a sostegno di uno Stato confessionale israeliano in Israele, però lui diceva, questa è la soluzione per tutti gli ebrei e io ho detto a Netanyahu no, gli ebrei devono essere liberi di essere tali in Occidente e anche nello Stato di Israele.
Quindi, ora, facendo adesso il al di là della dell'aneddoto personale con il primo ministro, però, se i cittadini italiani, come come appunto Sofia Haas deve abbandonare l'Italia per un ricatto di infiltrati islamisti,
E da musulmana dover lasciare questo Paese, questo è il grande rischio di una di una deriva di di più di quello che può che può capitare. Finisco con con un ultimo punto, ecco, c'è un capitolo nel libro che tra l'altro ha un titolo emblematico,
Che Islam, ministri e Twin Towers no è chiuso e qui è molto interessante perché un'altra protagonista giustamente parla di musulmani come aveva sentito parlare, e quindi aveva sentito parlare di Mussomeli nel nord di storia, o se mi portavano in qualche luogo esotico fino a quando sono crollate le Torri gemelle e allora ne ho sentito parlare con la faccia feroce del terrorismo.
Soltanto dopo anni e anni di parole, parole sulle politiche inclusive, sull'importanza dell'accoglienza, sul valore del della dell'integrazione, si arriva a questo, a questa provocazione del libro che la mezzaluna e la croce no, ecco, sono invece devono andare insieme.
Ma pone una questione che l'importante è che sia sempre la croce ad avere la supremazia ora e qui finisco la questione sulla croce dovremmo intenderci sul suo valore e simbolismo universale, perché allora qui potremmo anche trovare un modo intellettuale teologico anche di incontrarci e non di scontrarci con la banalizzazione delle crociate.
Per cui c'è c'è, per perché, come come Sofia, intelligente e sensibile all'apertura del dialogo culturale, c'è una possibilità di un confronto anche in disaccordo, ma che sia proficuo, mentre se invece Lucky la croce viene adottata e qui mi rivolgo al nostro amico,
Professor Buttiglione, come feticcio, come come il burqa.
Come la mezzaluna no, ecco come qualsiasi cosa no, ecco come un simbolo iper identitario con la quale una classe politica vuole pretendere di difendere o l'Oriente e l'Occidente per esasperare, non so come dire una co una
Un misconoscimento del valore dei simboli e delle radici e delle identità, allora allora effettivamente il problema è meglio che c'è da difendere allo stato laico, ecco c'è da difendere il fatto comunque che non non prevalga la la volgarizzazione delle identità confessionali.
E invece prevalga almeno la possibilità di.
Una degna libertà per il pluralismo dei popoli e dei cittadini questo è, credo, la la, la grande sfida che abbiamo davanti chiaramente da da musulmano, io pre non solo dire preferirei che nessuno dei due partiti tra virgolette islamici,
Ma perché se ne sono ben due, addirittura no, che vengono proposti, cioè democrazia e Islam, Islam e Costituzione, persino uno che sia moderato e uno che sia meno moderato non hanno i musulmani devono cercare di essere dei buoni credenti e degli onesti cittadini e integrarsi all'interno della società italiana cercando di dare un valore aggiunto sia come cittadinanza che come dimensioni di cultura che come edizione di intelligenza di fede questo eh, ma se cominciamo a organizzarci tutti come partiti per magari concorrere o contrapporci a un altro partito che si chiama nazione sovrana,
13% Oikos, questa è la lista dei partiti dell'autore Enzo.
Allora, devo è sincero, c'è un partitismo, c'è una strumentalizzazione della politica che rischia di essere peggiore della strumentalizzazione della religione, grazie.
Posso dire grazie, veramente bello, grazie Stefano, chiaramente non hai bisogno di presentazioni, ti lascio la parola anche per concludere dopo che hai sostanzialmente sentito tutte le posizioni, vorrei ricordare una cosa riguardo a te, la tua importante battaglia, che fai come associazione e anche come casa editrice 7 ottobre che sta facendo in giro per l'Italia e quindi potrei sicuramente portare oggi il tuo contributo sia con una visione cattolica sia secondo sentendo le parole anche dell'Imam Pallavicini islamica e anche la tua esperienza di questi ultimi mesi per la causa di Israele, grazie mille, Stefano ancora.
Grazie a voi, grazie per questo invito e anche per aver organizzato questo interessantissimo dibattito a Corrado, per aver scritto questo.
Libro che un libro divertente, cioè non non non ve ne non ve ne hanno raccontato troppo, io dovevo andarlo a comprare, leggerlo.
Perché è là dietro comprati, allo perché no e fai ma insomma.
Nel senso che c'ha tanti risvolti molto divertenti,
E si legge con con grande piacere ed è un libro
Divertente per scritto da una persona che conosce la politica, ne conosce gli aspetti reconditi, sia quelli valoriali
è un po'un po'una un.
Cerniera generazionale, questo libro perché parlano dei dei dei più signor che hanno un'esperienza politica più vicina a quella che abbiamo fatto noi quando eravamo giovani e poi invece ci sono dei dei giovani politici che più sono riferiti alla ai costumi e alle abitudini e alla tipologia poli del politico di oggi
Non esprimo commenti, ho fatto solo un, ho detto, solo una cosa e nessuno si permetta di tirare, però c'è una cosa in più che lui mette, rimette una cosa che si è persa nel tempo la Prima Repubblica i partiti erano partiti identitari, c'era una forte identità ideologica, socialisti, liberali, democristiani, comunisti,
Eh eh eh, quella forte identità ideologica ti faceva appartenere a quella famiglia e l'appartenenza a quella famiglia. Ti faceva essere parte di un di un, di un disegno, di un dibattito nel quale ti potevi anche trovare l'in minoranza, ma non abbandonava il tuo partito per andare in un altro partito, non cambiare casacca come si fa adesso, perché c'era una forte legame, un forte legame identitario ideologico importante, per cui si pagava anche il prezzo di essere messi in minoranza. Si pregava anche il prezzo di finire la carriera politica, ma si stava lì e si rimaneva lì oggi. Siccome non c'è più questo collante, si dice allora facciamo, facciamo il vincolo di mandato, scriviamo in Costituzione che chi è stato eletto con un partito di rimanere comunque il partito, che è una cosa, siccome i partiti non ci sono più
E perché non ci sono più i partiti che avevano quell'infrastruttura ideologiche ideale di allora.
E allora questa è una cerniera, perché lui invece rimette ideologia dentro i partiti, considerate che questo libro prevede che nel nel nel 2039 ci sia un'altra Tangentopoli che spazza via Forza Italia, Fratelli d'Italia, tutte le cose che vediamo oggi attualmente e nascono questi nuovi partiti però di nuovo sotto forma da da 900 cioè da sotto forma di partiti cioè il Partito cristiano cioè il partito,
Diciamo laico socialista, ci sono i partiti, i partiti musulmani, dico questo perché?
L'Italia è cambiata.
In maniera la politica italiana è cambiata in maniera drammatica e se prima aveva la capacità di difendere, diciamo così, un un.
Una identità democratica nella quale tutti si trovavano anche i comunisti si trovavano in quell'identità democratica, anche i comunisti difendevano ai tiri, ai tempi delle Brigate rosse difendevano.
E qui con quel confine condiviso fra tutti, anche se erano partiti ideologicamente tra di loro molto molto distanti, ma lo Stato laico e l'indipendenza e la e la forza dello Stato era difesa da tutti oggi, purtroppo non è più così. Abbiamo visto come, pochi giorni fa al Parlamento europeo, i partiti di sinistra hanno votato contro la messa in in la la la richiesta di far Thief di classificare come movimento terrorista Fratelli musulmani, cioè quella quel quel confine, quel muro che c'era nei confronti di di di movimenti che erano contro il sistema anti sistema si è rotto, allora invece c'era. Mi ricordo Luciano Lama all'Università nel 77, cioè quel
Quella forza c'era di difendere oggi la Cgil è in prima linea, invece, nelle manifestazioni con le bandiere di Hamas e di Hezbollah
La seconda cosa che è intervenuta ovviamente in questi in questi film, in questi anni e questo.
Fenomeno che io non guarderei soltanto però con l'ottica italiana, certo sicuramente.
I dati che ci ha dato, Yahya Pallavicini sono molto importanti, perché credo che sia molto importante far capire che cos'è e che cosa sono i musulmani in Italia.
Come come la la, la loro composizione, che tipo di di volontà c'è da parte di una famiglia musulmana, di integrarsi nel sistema nel sistema del del dello stato di diritto e quindi credo che sia molto importante dare questo quadro sia in termini di no di numeri che in termini di qualità sociale,
Però nello stesso tempo noi sappiamo che ci sono Paesi come la Francia, come la Gran Bretagna, dove invece il fenomeno del del del del fondali del fondamentalismo islamico ha preso in maniera drammatica non soltanto intere aree del Paese, ma ha preso completamente forze politiche,
Che per ottenere quei voti si sono completamente messe nelle mani. Io vengo dalla presentazione di questo libro che ha scritto Nora Bussini, che abbiamo pubblicato,
In questi giorni in Italia si chiama i nuovi antisemiti e racconta che cosa sono i movimenti e legittimi Q, i movimenti del dei dei ambientalisti, movimenti Deif, della difesa dei diritti delle donne e del del dei di France, Insoumise di Mela Sean, cosa sono oggi che il rischio sono sono perfettamente completamente penetrati nel in una parte da dalla dall'Islam radicale dal dal fondamentalismo islamico.
E con conseguenze drammatiche proprio dal punto di vista dello stato di diritto, cos'è successo in sostanza, a mio avviso, che una vecchia cultura antioccidentale, anti antiatlantica, anticapitalistica, dell'odio, del del dell'odio di sé stessi, dell'Occidente, come lo chiamava Ratzinger che si è allargata nel tempo ma che ha radici molto lontane perché ha radici nel 68 ha radici nella nella nella nascita di una sinistra della sinistra della scusate nel nella crescita della sinistra non riformista in Italia in quella cultura anti occidentale di odio di se stessi anti anti sistema?
Terzomondista e si è innescata in maniera assolutamente
Potente un impegno consistente, organizzato di Paesi che finanziano la penetrazione in questi in in Occidente, di queste forze e che stanno condizionando in modo drammatico il nostro dibattito politico e, purtroppo, anche la nostra vita quotidiana.
Perché questo perché il Qatar è entrato, ha comprato all'università americane, hanno comprato delle nostre infrastrutture, hanno comprato le nostre squadre di calcio, c'è un'organizzazione che vuole intervenire dentro le nostre piattaforme culturali, hanno una potenza di fuoco nell'uso dei social media e trovano penetrazione ci sono cioè non c'è soltanto il libro di uno rom bosniaci, sono decine e decine di di studi, di analisi e di ricerca che dicono che esiste una rete pericolosa in in Europa dell'Islam radicale collegato con Hamas collegato prevalentemente con Hamas.
Con con diranno col Qatar che organizzano questa cosa, c'è cioè non possiamo pensare che non ci sia e non pay, non vedo che c'è la forza, come diceva giustamente Rocco del del ritrovare la nostra identità e io m'ero portato da leggere però forse non c'è tempo un un intervento straordinario che fece Ratzinger su questo punto sulla sul multiculturalismo e come e co Masino ve lo leggo che ci avete fretta, no, no, ci sono rose e,
Qui c'è qui uno lui, lo scrive nel 2000, lo dice nel 2004 prima di diventare Papa esattamente un anno prima che la Francia bocciasse la Costituzione europea, che invece faceva alimento, faceva riferimento alle radici giudaico-cristiane dell'Europa. C'è qui un odio di sé dell'Occidente che è strano, è che si può considerare solo come qualcosa di patologico, l'Occidente tenta sì, ma in maniera lodevole, di aprirsi di pieno di comprensione a valori esterni, ma non ama più se stesso della sua storia, vede ormai soltanto ciò che deprecabile, distruttivo, mentre non è più in grado di percepire ciò che sta grande e puro. L'Europa ha bisogno di una nuova, certamente critica e umile accettazione di se stessa se vuole davvero sopravvivere. La multiculturalità, che viene continuamente e compassione, incoraggiata e favorita, e talvolta, soprattutto a Ban, abbandona rinnegamento di ciò che è proprio fuga della fuga delle proprie cose, ma il mo, la multiculturalità non può sussistere senza basi comuni, senza punti di orientamento offerti dai propri dai propri valori. Sicuramente non può sussistere senza il rispetto di ciò che è sacro. Essa comporta ad andare incontro con rispetto agli elementi sacri dell'altro, ma questo lo possiamo fare solamente se il sacro Dio non è estraneo a noi stessi.
Ratzinger 2004
La Chiesa cattolica lo ha dimenticato, lo ha totalmente dimenticato, queste parole sono state totalmente dimenticate e per questo io dico che questo libro è un libro.
Utopico, ma che purtroppo avrebbe bisogno di una dovrebbe, dovrebbe succedere qualcosa tra il 2026 e il 2000 Juan 43, perché questo sia un, perché le cose che dice Yahya, Pallavicini, cioè di uno Stato laico, dove.
È libera, Chiesa in libero Stato, uno Stato laico, dove l'espressione religiosa possa effettivamente essere essere.
Praticata da tutti coloro che lo vogliono fare, ma senza nessun
Obbligo simbolismo da parte di nessuno, le parole dell'imam Pallavicini per me sono molto importanti.
Ma molto importanti ecco, secondo me è questo, non c'è, secondo me c'è una una forma di non so, non mi piace parlare del termine di sottomissione, ma c'è una forma di di umiliazione della della cultura cattolica nel nostro Paese, di una parte della cultura cattolica nel nostro Paese,
Nei Fo nei confronti dell'Islam radicale ci sono tante forme in cui questo si vede, basta andare a vedere la presenza di di Zuppi e Prodi alla al Ramadam a Bologna, quest'anno Ramadam delude di un'organizzazione legata all'Ucoii.
Cioè si può andare in quel luogo e non dire una parola non dire, non in nome di Dio, non potete imporre la vostra volontà e la vostra sharia in un Paese democratico, come è possibile che Zuppi non dice questo, com'è possibile che l'avvenire è il giornale che distorce completamente quello che accade perché ci si occupa si chiede il premio Nobel per i bambini di Gaza e non si parla mai dei bambini trucidati,
Dalla Jihad cristiani trucidati in Africa dall'Asia, perché il Papa non fa mai un appello su questo, e invece parla del genocidio o no, questo Papa non parla del genocidio, per fortuna, ma parla dei bar dei bambini palestinesi,
Perché non si rimettono a posto le cose, io non penso che di di di non voglio parlare di Israele, non voglio parlare di quello che succede lì, ma è evidente che quello scontro allieva uno scontro qui, cioè quello è un avamposto della democrazia libri da laica che che arriva, come sappiamo arriva e si organizza anche qui. Ma questo è un altro capitolo e non voglio entrare in questo capitolo, dico soltanto che, a mio avviso, quello che sta succedendo,
è che non solo la politica non vive più dei valori, ma utilizza l'identità non come valori democratici da rispettare, ma come identità del del di di noi contro di loro, che non è un'identità, questa non è l'identità, la nostra identità democratica europea Cristiana, ebraica non è noi contro di loro anzi è l'apertura al dialogo nel rispetto delle nostre prerogative, nella difesa delle nostre prerogative e nella difesa delle prerogative della dello Stato laico.
E allora, perché lo Stato, le grandi istituzioni, perché il Presidente da Repubblica non parla di questo, perché i leader politici non parlano di questo, anche i leader politici di destra non parlano di questo, ma parlando di identità contro?
Ah, no, da una nostra identità contro l'invasione.
Questa poi questa questa strada ci porta a essere travolti, ci porterà a essere travolti, perché l'Islam radicale sta danneggiando, intanto sta danneggiando l'Islam, innanzitutto prima di tutto perché l'islamofobia diventa ovviamente poi di fare nei confronti di tutti vai a fare questa distinzione non lo fa nessuno nell'informazione non lo fa nessuno da nessuna parte ma soprattutto perché è interesse poi di accendere ed eccitare gli animi per cui meglio nei talk show a scontrarsi non si può ragionare ma nello stesso tempo.
Noi ci trovavamo di fronte a una condizione in cui noi stiamo perdendo la nostra identità e saremo sconfitti perché vincere all'Islam radicale, perché più deciso, perché ha un'identità forte perché organizzato cioè i soldi a delle strategie di ormai conquista i Comuni conquista New York, Berlino, il, il sindaco di di di, il candidato sindaco a Milano, Majorino, ha detto che chi si candida con il centrosinistra deve dire che in Israele c'è un genocidio, cioè cioè ormai si stanno le città vengono conquistate a Padova, lo sapete l'altro giorno hanno fatto
La la, la Camera arbitrale islamica italiana, guidata da un giurista professore di diritto internazionale dell'Università di Padova musulmano, credo che sia se si chiama non mi ricordo au Omar Banin credo sia un musulmano.
E l'idea di sostituire lo Stato di diritto con con col tribunale, il tribunale islamico.
Questo non può avvenire in un Paese, non può venire non su un Paese, non può of noi, non abbiamo consentito alla Chiesa cattolica di fare questo in Italia.
Ma è la Chiesa cattolica che deve difendere questi nostri valori del Libero Stato in libera Chiesa, ecco, io penso che noi ci troviamo di fronte a una situazione molto complicata, molto complicata, perché non c'è consapevolezza, non c'è consapevolezza e la politica non ha più le capacità culturali El e le modalità di comunicazione per poter spiegare le complessità di questi fenomeni.
E noi saremo travolti, saranno travolti, da un lato, dalla paura e dall'altra da un'organizzazione precisa organizzata.
Con con obiettivi strategici precisi, non vi parlo di quello che succede nei nordici, nei Paesi nordici, in Europa, ecco per cui.
Io credo che ora, Corrado deve scrivere un libro che che succede tra il 2040 del 2026 del 2043, quello dei schiera di figli.
Grazie mille Stefano, una piccola considerazione quando tu parlavi chiaramente della politica, quindi della volontà della politica, sicuramente manca da parte della classe politica non solo l'intento, ma una visione di Stato, e quindi che affronti anche queste questioni che non sono più questioni, se si poteva dire secondari almeno 50 anni fa, ma che oggi sono primarie perché caratterizzano la convivenza civile e sociale di questo paese e mi faceva venire in mente quello che è stato, tra l'altro che abbiamo anche il professor Buttiglione, che ha una storia appunto importantissima nel cattolicesimo italiano, quello che era stato il progetto di la Pira, quando era sindaco di Firenze, quando tra gli anni 50 e gli anni 60, non a caso, tra l'altro, questo progetto finì proprio con gli anni 60, con l'avvento poi del 68, e tutto ciò che ne è derivato quando aveva avviato i famosi colloqui sul Mediterraneo ed esteso il progetto della triplice famiglia di Abramo, dove far convergere cristianesimo, ebraismo e islam all'interno sostanzialmente di un unico grande, in un'unica grande casa, dove dialogare e dove il Mediterraneo doveva essere appunto la porta d'incontro, gli lo chiamava il lago di pace, quindi ci sono stati in passato. I tentativi vediamo se anche in futuro possono essere. Io lascio la parola all'autore che chiuderà, vi chiedo solamente una piccola cortesia. In fondo abbiamo
Portato in vendita i libri, che vi dico anche che possono essere venduti anche a 10 euro faccio un piccolo sconto, sì, lo lo lo fa, lo faccio, lo faccio giacché giallo dico e comunque lo faccio anche perché è consentita una battuta visto che siamo in tema anche cattolico Marcinkus diceva che anche
Lo Ior non si muove e neanche la Chiesa si governa con le Ave Maria, per cui anche noi abbiamo bisogno di vendere qualche libro, Corrado prego a te la parola alla conclusione, grazie a tutti.
Il tra il tramonto dell'Occidente lo misuriamo dalla svendita dei libri di di Federico va bene, intanto io ringrazio infinitamente Rocco Bottiglione, Stefano Parisi che Yahya Pallavicini per queste parole, questa oretta che ci avete dedicato illuminando, C e devo dire una cosa.
Che mi fa molto piacere, possiamo dire insieme che è stato un inno laico, il vostro eloquio con forme diverse, chi, partendo come Stefano da una identità laica della Prima Repubblica Università Cattolica molto importante, molto evidente, è quella musulmana, ma nelle parole di persone così attente alla conoscenza alla Sofia di cui di cui parlava Pallavicini.
La capacità di trovare il filo conduttore, il fil rouge che unisce.
Supera tutti i tentativi o anche le tentazioni, invece di rivendicare ciò che ciò che divide noi avremmo bisogno, come il pane, che la politica potesse adottare questo metodo, e quindi credo che serate come queste siano un sasso nello stagno lanciato verso chi ha un ruolo politico e chi può ancora ritrovare in questo Paese si parla di Europa ma parliamo anche della nostra Italia.
Una strada io dico per un rinnovato patto per la laicità perché se, come diceva il professore Buttiglione e l'identità in qualche modo va perdendo, si ossia già persa, se, come diceva,
L'imam, un ebreo deve essere poter essere tale in Occidente come in Israele, se un musulmano un cristiano devono poter vivere la propria identità pienamente liberamente, se la dimensione religiosa può e deve avere piena
Maturazione e piena dimensione pubblica, la religione non è solo un fatto privato, la religione, è giusto, che abbia una dimensione pubblica, be, tutto questo può esserci solo in un contesto sociale politico e dove le istituzioni garantiscano la laicità, perché poi esistono anche i cittadini che non professano alcuna religione che sono un insieme che dimentichiamo spesso parliamo giustamente del dialogo fra le religioni, ma esistono anche gli ha religiose o i non religiosi, quindi questa strada che con il DIA solo con il dialogo si può intraprendere.
Mi sembra che questa sera abbia mosso un piccolo passo, ma speriamo che sia foriero di passi più grandi, grazie
Gli effetti della serata ci sono stati Salvini si è appena dimesso da segretario della Lega, però si ricandida subito.

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