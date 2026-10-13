I Reggio Children ci guardano: intervista ad Ilenia Malavasi

L'intervista è stata registrata martedì 13 ottobre 2026 alle 13:00.
La registrazione video ha una durata di 7 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
Convegno
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E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Ilenia Malavasi del Partito Democratico.
E chissà che il sindaco di un'importante città della provincia di Reggio Emilia Correggio per parlare del caso di.
Reggio Children, allora, come tutti sapranno, a Reggio Emilia ci sono le scuole dell'infanzia che sono le più rinomati al mondo, al punto che, come tutti sanno, la regina, la regina consorte del re d'Inghilterra e Kate Middleton è andata anche in visitarli
E che periodicamente?
Reggio Children organizza incontri con comunità di educatori di tutto il mondo, il caso ha voluto che quest'anno venissero a Reggio anche degli educatori israeliani e ci sta è scoppiato un caso clamoroso, allora ci spiega che cos'è successo e qual è la sua posizione e come ha trovato l'eco che ha riguardato questa vicenda ma diciamo che le informazioni che ho non sono direttamente quelle dell'amministrazione e che ha trattato diciamo rispetto a questa è,
A questa visita e mi preme ricordare come Reggio Children sia un soggetto autorevole dell'educazione che ha dei contatti a livello internazionale con cui ha esportato, diciamo, un modello pedagogico educativo
Grazie dice, ma il pensiero di Loris Malaguzzi al lavoro straordinario che ha fatto la presidente Carla, Rinaldi che ha permesso di tessere relazioni educative e di esportare questo modello e di costruire anche relazioni consolidate con molti paesi al mondo e devo dire che la relazione con gli Stati Uniti è una relazione oltre che decennale, quindi fatta di rapporti costanti che hanno portato a visite periodiche fatte comunque sul nostro territorio e negli ultimi mesi si è lavorato insieme agli educatori e alle famiglie, per diciamo elaborare un manifesto, diciamo, di educazione partecipata, che andasse a sancire alcuni principi valoriali importanti, tra cui
Diciamo un contrasto e un alla guerra,
E una difesa della libertà delle persone. Insomma, proprio perché l'educazione si fonda anche su dei principi fondanti la nostra Costituzione è un manifesto in realtà, diciamo, generico, valoriale di principi che viene proposto. Diciamo alle diverse delegazioni che sono chiamate a venire a Reggio Emilia, che è stato io penso anche in parte strumentalizzato e lo dico a tutti viene proposto a tutti. È un manifesto pubblico discusso con i genitori con le famiglie, che non prevede ovviamente in modo preciso,
Diciamo dichiarazioni che sono stata anche in parte utilizzate nella diatriba politica Keynes scatenata che rischia di travolgere un'istituzione educativa importante non solo per Reggio Emilia ma per tutto il nostro Paese e devo dire anche con la gravità delle affermazioni che sono state fatte dalla Comunità ebraica di Milano che hanno accusato l'Amministrazione comunale in modo
Diciamo,
Molto forte di avere una visione. Diciamo quindi non non era stato chiesto di firmare un documento contro contro Israele, ma è stato chiesto di firmare un documento valoriale che è stato chicchi chi veniva chiesto di firmano tutti questo documento viene chiesto di fermarlo, diviene ha chiesto a tutti di firmarlo. È un documento di intenti. Io penso che sia anche un documento legittimo ed è il documento di cui io sono a conoscenza. Mi sembra comunque è giusto che ci sia una condivisione pedagogica di valori, visto che parliamo di un modello educativo che da Reggio Emilia è stato esportato in tutto il mondo, mi sembra che la strumentalizzazione
Sia stata una trans strumentalizzazione molto pesante della politica e devo dire che spesso si butta a capofitto su queste situazioni, forse senza aver approfondito in modo puntuale le dinamiche che sono state comunque e sia per arrivare all'elaborazione di questo documento, che è frutto comunque di un percorso partecipato ma anche, forse con un po'di leggerezza nel prendere posizione in realtà di contrapposizione a cui, ahimè, siamo molto abituati. Mi dispiace che alla fine di mezzo ci va da ci vadano i bambini, i percorsi educativi, l'importanza delle relazioni e anche la Next. La necessità poi di dover ricucire per un'autorevolezza che non possiamo certamente disperde rispetto ad un'istituzione educativa importantissima per il nostro territorio. Quindi nessuna discriminazione, assolutamente no,
E cosa è finito in questa, diciamo polemica, ci è finito il sindaco che, insomma?
L'abbiamo visto che cosa era successo qualche mese fa con l'albanese che lo aveva sì, diciamo che si sono concatenati tanti eventi, ma mi sembra che il sindaco abbia comunque risottolineato come è regge una città aperta tutti, tra l'altro la delegazione e le delegazioni continuano comunque ad arrivare il sindaco continua ad accoglierle e penso che sia ingiusto approccio per rivendicare, comunque,
E la libertà educativa, e anche il lavoro che regge uccidere con grande serietà e competenza sta continuando a fare
Durante le polemiche che abbiamo visto.
Sull'antisemitismo
Ho deciso come se me lo vuole dire io non lavoro.
E noi abbiamo già fatto dichiarazioni anche sulla stampa locale, insieme ad Andrea Rossi, il mio collega reggiano. Abbiamo già anticipato che, se non ci sarà nessuna modifica al testo, anche rilanciando la proposta che ha fatto la nostra Segretaria di migliorare il testo e accogliendo comunque alcune modifiche, in particolare sulle dichiarazioni che sono quelli che fanno più discutere
E diciamo del lei e in questo caso voteremo contro
Ok
In Commissione siete usciti dal.
Ho deciso di uscire
Domodossola legislazione uscita ha deciso di uscire dall'aula, si diciamo che non questa mancanza che l'attesa di novità Pd, sì, cercando di per non esprimere un parere, diciamo che possa rompere un dialogo che stiamo provando ad avere comunque con la maggioranza prima di arrivare ovviamente al voto finale in Aula
Grazie, la ringrazio per la sua disponibilità per questa intervista, ringrazio l'onorevole Ilenia Malavasi del Partito democratico, grazie.
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