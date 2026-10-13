13 OTT 2026
intervista

Evangelici, fede e voto dagli Stati Uniti all’America Latina. Intervista a Lucandrea Massaro

INTERVISTA | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 13:40 Durata: 0 sec
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Lucandrea Massaro, giornalista che scrive di religione, cultura e politica, collabora con la Rai ed è autore della newsletter settimanale Sacro & Profano, spiega chi sono gli evangelici e perché il loro peso politico cresce in America Latina, a partire dalle elezioni presidenziali in Brasile.

Al primo turno del 4 ottobre il senatore Flávio Bolsonaro, del Partito liberale, ha preceduto il presidente uscente Lula, del Partito dei lavoratori, e alla vigilia del voto i sondaggi lo davano nettamente in testa tra gli evangelici.

Le chiese evangeliche, spiega il giornalista, fanno parte della galassia protestante ma, a differenza delle chiese storiche come quelle luterane, calviniste e metodiste, sono di formazione recente, per lo più tardo ottocentesca.

Il loro culto è carismatico ed esperienziale, legato alla figura dei singoli pastori.

Non hanno una struttura centralizzata come la Chiesa cattolica o le chiese ortodosse, e leggono la Bibbia in senso letterale, senza l’analisi storico-critica adottata dai cattolici e dalle chiese protestanti storiche, dove pastori e sacerdoti studiano per anni prima di guidare una comunità.

Non esiste un’ordinazione, e chiunque raccolga i fondi necessari può fondare una chiesa.

In America Latina, dove il cattolicesimo era egemone, la diffusione è avvenuta per piccoli passi, approfittando di una secolarizzazione simile a quella europea e del calo della frequenza alla messa.

Molti ex cattolici cercano un’esperienza religiosa più emotiva e coinvolgente, si definiscono “rinati” nella fede e spesso si fanno battezzare di nuovo.

L’autore di Sacro & Profano segnala anche una diffusa ostilità di queste chiese verso il cattolicesimo, che le amministrazioni statunitensi considerano da più di un secolo un avversario ideologico.

Cita come esempio recente le reazioni sui social media americani al messaggio di papa Leone XIV contro la pena di morte, pubblicato dopo l’annuncio del segretario alla guerra Pete Hegseth di trasmettere in diretta un’esecuzione, che hanno messo in dubbio perfino la conoscenza della Bibbia da parte del pontefice.

Il peso politico, secondo Massaro, nasce dal fatto che i fedeli tendono a seguire le indicazioni di voto dei pastori.

Negli Stati Uniti i cattolici si dividono più o meno a metà, come il resto del paese, mentre gli evangelici votano Trump in una misura tra l’80 e l’85 per cento, e lo stesso schema si ripete con i leader della destra latinoamericana.

L’alleanza tra le chiese evangeliche e il Partito repubblicano risale agli anni di Reagan ed è diventata programmatica, dalla preghiera nelle scuole all’opposizione al matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Oggi, osserva il giornalista, nelle primarie la base del movimento Maga coincide quasi con quella evangelica, e questo garantisce a Trump il controllo del partito.

Da qui il conflitto con la Chiesa cattolica, che riguarda anche esponenti di governo cattolici come il segretario di Stato Marco Rubio e il vicepresidente JD Vance, possibili eredi di Trump.

Sotto papa Francesco il catechismo ha dichiarato la pena di morte moralmente inammissibile, la Chiesa si è opposta alla guerra e ha cambiato linguaggio sugli omosessuali, e papa Leone ha ricordato che la morale cattolica non si esaurisce nella morale sessuale.

Sono elementi, conclude Massaro, che diventano uno spauracchio per una visione religiosa fondamentalista e ideologica della morale.

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Radio Radicale, siamo in collegamento con Luca Andrea, Massaro, giornalista che scrive di religione, cultura e politica, collabora con la Rai, è autore di una newsletter settimanale su SAP, stacca, che si chiama sacro e profano, dove leggere l'attualità internazionale attraverso la religione buongiorno e ben ritrovato.
Grazie Roberto.
Gli ascoltatori, allora partiamo dalle elezioni che si sono svolte in Brasile il primo turno, al 4 ottobre, delle elezioni presidenziali, con il senatore Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Geir, che ha preceduto il presidente uscente Lula i due si affronteranno al ballottaggio del prossimo 25 ottobre, alla vigilia del voto, i sondaggi davano Bolsonaro nettamente in testa tra gli evangelica che in Brasile sono più di un quarto della popolazione e l'1 invece in vantaggio tra i cattolici, il peso politico delle chiese evangelica, che cresce in in tutta l'America Latina a spese
Di una Chiesa cattolica che perde fedeli e da decenni. Allora, con The cerchiamo di capire meglio chi sono intanto i evangelico e questo fenomeno anche politico, partiamo appunto da da loro cosa intendiamo in America Latina, quali sono le caratteristiche del loro culto. Allora sì,
Cerchiamo di essere 13 possibile, faremo qualche taglio con l'accetta tra virgolette, ma giusto per far capire rapidamente, allora è evidente che gli evangelici sono o fanno parte della macro galassia, diciamo de dei protestanti ma a differenza delle cosiddette chiese storiche, del protestantesimo storico cioè quello che magari abbiamo studiato anche un post,
A scuola, no i propri luterani, calvinisti, i metodisti, eccetera, eccetera.
Queste sono chiese di nuovissima formazione perlopiù tardo-ottocentesca.
Fortemente legate a con un contesto carismatico, dove?
Diciamo così l'elemento, se vogliamo più intellettuale di queste cose, poi ci torniamo, perché è importante, nemmeno presente, è molto più esperienziale,
Molto legata al carisma dei singoli pastori e le chiese di per sé non sono, come appunto potrebbe essere, la Chiesa cattolica Olcese o le varie chiese ortodosse, centralizzate ma assolutamente pool di Scolari, accomunati da un certo sentire da un certo modo di vedere la vita e naturalmente di interpretare la Sacra Scrittura che spesso molto spesso avviene in sé in senso letteralista con pochissima ermeneutica del testo con pochissima analisi storica e soprattutto senza l'analisi storica che invece ormai la Chiesa cattolica ha acquisito.
Già dai tempi del del Vaticano, secondo anche prima in realtà, ma insomma
Analisi storico-critica, eccetera e che è presentissima, per esempio, nelle nelle chiese, per esempio valdesi, parliamo dell'Italia valdesi, luterane, metodiste dove appunto, IP i pastori e anche i sacerdoti studiano anni prima di essere, diciamo mandati a guidare una parrocchia o un ex o una chiesa locale mentre,
Domani mattina io potrei essere espulsi, se sono da ritenersi, potrei andare predicare e magari riuscire a fondare una chiesa, si raccolgo abbastanza soldi per mettere su un piccolo punto nessuno mi chiederebbe le mie le mie credenziali da un punto di vista da un punto di vista,
Della della mia, diciamo così preparazione o della mia ordinazione, perché non c'è un'ordinazione sacerdotale
Come arriva?
Latina, come si diffonde?
Allora la in America Latina è arrivata con s'è da tempo, in realtà chiaramente.
E la politica dei piccoli passi nel senso, se prima erano tante piccole chiese con pochissimi,
Con pochissimi fedeli
Lentamente lentamente lentamente sono riusciti ad erodere, diciamo, la presenza storica della della della Chiesa cattolica che appunto per ragioni eminentemente storiche era dominante nel cono Sud, a differenza di il degli degli Stati Uniti, dove c'è sempre stata una presenza forte, era dovuta alla immigrazione irlandese e italiana in particolare ma poi
Non è mai stata una regione, la ragione maggioritaria del del del del Nord America, invece in Sudamerica, assolutamente sì in maniera egemoniche, assolutamente
Ma?
Scontro lo stesso secolarismo che a Kohl, che ha colpito l'Europa in qualche modo lentamente, diciamo così la spinta
Evangelica e la spinta, diciamo a una pratica che non fosse esclusivamente quella del
Del della domenica diciamo così, quando anche anche la frequenza domenicale è crollata, moltissimo, anche in Sudamerica.
Lentamente le persone che cercavano un'esperienza religiosa differente, più coinvolgente, più emotiva.
Più fortemente legata,
Alla loro, cioè alla una una necessità, diciamo così, di un impegno e di una riscoperta della fede spesso.
Ricorriamo al termine Ribordone, cioè rinati nella fede, tante persone che sono ex cattolici che poi vanno in questi chiese addirittura rifanno il battesimo tante volte
Cosa che la Chiesa, per esempio, non chiederebbe al contrario, non necessariamente perché si ritiene che il battesimo sia unico a determinate condizioni, che adesso non stiamo qui a determinare, ma
Molto spesso c'è un'ostilità nei confronti della Chiesa cattolica da parte delle chiese evangelico, pentecostale in particolare non facciamo, non voglio fare naturalmente di tutta l'erba un fascio, ma esiste.
Diciamo così un pezzo di ancora, diciamo di revanscismo in qualche modo che mi è capitato di rivedere anche di recente, per esempio negli Stati Uniti sui social si vede, si è visto moltissimo il tweet del Papa contro la pena di morte trasmesse in tv come vorrebbe exit cioè segretario,
Ah ah, ah ah, la guerra quindi comunque c'è un altissimo,
Esponente dell'Amministrazione Trump,
è stato bollato come.
Debolezza e come I T deriso anche da un punto di vista religioso, come dire, ma allora tu non hai letto la Bibbia, nella Bibbia c'è scritto occhio per occhio, era video, c'è scritto che il colpevole va punito con la spada,
Quindi quindi.
Diciamo così si mettono, siete proprio in discussione, Lac, non solo la credenziale del Papa, come non soltanto la la la discusso, non viene messo in discussione soltanto la le credenziali religiose del Papa, ma anche la sua conoscenza della Bibbia, insomma, come dire,
Tu non hai mai letta.
C'è anche una strategia politica dietro questa diffusione, beh sì, se si considera che appunto la Chiesa cattolica è sempre stata vista dalle amministrazioni americane da ormai più di un secolo come un avversario ideologico.
Proprio per questo fatto anche di verrebbe da dire pervasività del della politica di questi culti, perché laddove il il pastore ti dice di votare, quella cosa tendenzialmente lo fai e gli è rimasto, lo vediamo ad esempio negli Stati Uniti che questa cosa è stata ben analizzata i cattolici hanno votato all'incirca il 51% ha votato per 30 per Trump ma il 49% no.
Quindi più o meno la la comunità cattolica è divisa in due, più o meno come gli Stati Uniti, cioè, vale a dire che il cattolico medio più o meno, corrisponde all'americano medio. Negli evangelico invece il tasso di voto nei confronti di Trump ed è uguale lo stesso discorso si può fare per Bolsonaro. Per Milei, per altri leader dell'America Latina sfiora l'80 85%. Queste chiese magari un po'più piccole c'è sicuramente fisica, sicuramente più piccole ma messi nell'insieme sono sono. Sono importante appunto un quarto della popolazione in America Latina, in alcuni casi che il 50%, ma poi a seconda dei singoli Paesi e
Ugualmente nel negli Stati Uniti, però, magari localizzati in Stati chiave dove l'80 90% della popolazione vota in blocco. Una parte politica è sempre e solo quella parte politica,
Insomma, c'è un controllo diretto della politica su queste comunità così piccole, Francesca.
Sa, c'è un'alleanza, c'è un'alleanza che, per esempio per quello che riguarda,
Gli Stati Uniti e che il riflesso poi diventata negli nel nell'America Latina, c'è probabilmente dai tempi di Reagan, cioè dell'alleanza morale frac, le chiese e il Partito repubblicano per molto tempo questa cosa è, diciamo così non era così esplicita, ma è diventata ta qui dagli anni 80 in avanti, una
Una vera e propria
Alleanza programmatica, cioè preghiera nelle scuole, 10 comandamenti nelle nelle aule di tribunale.
Una serie di, diciamo così elementi-chiave come la contrarietà al matrimonio per gli omosessuali, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera tutti tutti questi elementi molto divisivi oggi sul tema della laicità che erano diventati sono diventati un pezzo fondamentale
Della base repubblicana, al punto che, specialmente nelle nelle primarie,
La la base, Maga cui praticamente coincide con gli evangelici.
Ed è questa la grande forza di Trump, che magari perde, può perdere singole elezioni, ma no, non non è in discussione il suo controllo sul partito, perché poi alle primarie dove vanno sottoporranno tendenzialmente soltanto i cittadini più motivati.
Questi cittadini, che sono quelli che rispondono a positivamente a una una, un evento come quello di di Exit che dice fa, vi faccio vedere io come siamo una nazione cristiana.
Crociata che non che non ha i gay nell'esercito, che non ha i trans, che non ha i ciccioni, che non ha i barbuti, che risponde quindi positivamente quel tipo di linguaggio e a quel tipo di
Come dire messaggio anche implicito, no cioè bianchi bianchi, anglosassoni, no, eh eh eh eh protestanti,
E non è un caso.
Che appunto questa amministrazione, per esempio bar sia molto in conflitto con architettonica anche nei suoi massimi esponenti, peraltro,
Di governo perché sia Rubio che Vance che sono anche in qualche modo potenzialmente i successori e lo vedremo poi quando sarà il momento, almeno diciamo, di cambiamenti costituzionali su entrambi i cattolici sono vorrebbero essere, diciamo così, gli eredi di di di Trump, gli eredi quindi anche di un movimento di movimento MAGA
E però sono anche in fortissima contraddizione diciamo idealmente, con il la loro aderenza, una chiesa che su alcuni temi non list, cioè ha detto no.
La pena di morte è sbagliata sotto Francesco è diventato un pezzo di catechismo e era già nella sensibilità della Chiesa cattolica da tempo, ma il catechismo adesso dice che la pena di morte non ha se non ha più ragion d'essere, anche senza che se nella Bibbia ma non ci sono più le condizioni per poterla considerare moralmente lecita, siccome la guerra quindi no alla guerra no alla pena di morte un atteggiamento non necessario che certo non non esplicitamente favorevole, ma sulle sicuramente meno ostativo nei confronti dei degli omosessuali
Capisco che per molti potrebbe non essere abbastanza, ma il cambio di di, diciamo di linguaggio, è importante anche ed è, mi sembra abbastanza evidente, diciamo così in questi ultimi in questi ultimi anni, così anche non lo dimentichiamo in qualche modo. Papa Leone sulla questione, per esempio, della della morale sessuale, ha detto è importante, ma non la morale cattolica non si non si esaurisce in quello.
Sono sono tutti elementi che messi insieme, diventano uno spauracchio per chi ha una una visione invece religiosa, usiamo questo termine forse anche un po'impropriamente mi scuso, mi trovo in questo turno migliore fondamentalista, cioè esclusivamente legate ai fondamenti e una visione ideologica della morale, torneremo naturalmente ad approfondire questo tema.
Vastissimo.
Ho capito, insomma, ai nostri ascoltatori del momento e ti ringrazio Luca Andrea Carpenzano, autore di sacro e profano, è trovate tutti questi temi sulla sua newsletter settimanale, su SAP, stack, grazie e a risentirci presto, sicuramente grazie a voi

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