Evangelici, fede e voto dagli Stati Uniti all’America Latina. Intervista a Lucandrea Massaro

Lucandrea Massaro, giornalista che scrive di religione, cultura e politica, collabora con la Rai ed è autore della newsletter settimanale Sacro & Profano, spiega chi sono gli evangelici e perché il loro peso politico cresce in America Latina, a partire dalle elezioni presidenziali in Brasile.



Al primo turno del 4 ottobre il senatore Flávio Bolsonaro, del Partito liberale, ha preceduto il presidente uscente Lula, del Partito dei lavoratori, e alla vigilia del voto i sondaggi lo davano nettamente in testa tra gli evangelici.



Le chiese evangeliche, spiega il giornalista, fanno parte della …

galassia protestante ma, a differenza delle chiese storiche come quelle luterane, calviniste e metodiste, sono di formazione recente, per lo più tardo ottocentesca.



Il loro culto è carismatico ed esperienziale, legato alla figura dei singoli pastori.



Non hanno una struttura centralizzata come la Chiesa cattolica o le chiese ortodosse, e leggono la Bibbia in senso letterale, senza l’analisi storico-critica adottata dai cattolici e dalle chiese protestanti storiche, dove pastori e sacerdoti studiano per anni prima di guidare una comunità.



Non esiste un’ordinazione, e chiunque raccolga i fondi necessari può fondare una chiesa.



In America Latina, dove il cattolicesimo era egemone, la diffusione è avvenuta per piccoli passi, approfittando di una secolarizzazione simile a quella europea e del calo della frequenza alla messa.



Molti ex cattolici cercano un’esperienza religiosa più emotiva e coinvolgente, si definiscono “rinati” nella fede e spesso si fanno battezzare di nuovo.



L’autore di Sacro & Profano segnala anche una diffusa ostilità di queste chiese verso il cattolicesimo, che le amministrazioni statunitensi considerano da più di un secolo un avversario ideologico.



Cita come esempio recente le reazioni sui social media americani al messaggio di papa Leone XIV contro la pena di morte, pubblicato dopo l’annuncio del segretario alla guerra Pete Hegseth di trasmettere in diretta un’esecuzione, che hanno messo in dubbio perfino la conoscenza della Bibbia da parte del pontefice.



Il peso politico, secondo Massaro, nasce dal fatto che i fedeli tendono a seguire le indicazioni di voto dei pastori.



Negli Stati Uniti i cattolici si dividono più o meno a metà, come il resto del paese, mentre gli evangelici votano Trump in una misura tra l’80 e l’85 per cento, e lo stesso schema si ripete con i leader della destra latinoamericana.



L’alleanza tra le chiese evangeliche e il Partito repubblicano risale agli anni di Reagan ed è diventata programmatica, dalla preghiera nelle scuole all’opposizione al matrimonio tra persone dello stesso sesso.



Oggi, osserva il giornalista, nelle primarie la base del movimento Maga coincide quasi con quella evangelica, e questo garantisce a Trump il controllo del partito.



Da qui il conflitto con la Chiesa cattolica, che riguarda anche esponenti di governo cattolici come il segretario di Stato Marco Rubio e il vicepresidente JD Vance, possibili eredi di Trump.



Sotto papa Francesco il catechismo ha dichiarato la pena di morte moralmente inammissibile, la Chiesa si è opposta alla guerra e ha cambiato linguaggio sugli omosessuali, e papa Leone ha ricordato che la morale cattolica non si esaurisce nella morale sessuale.



Sono elementi, conclude Massaro, che diventano uno spauracchio per una visione religiosa fondamentalista e ideologica della morale.

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