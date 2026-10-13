Il voto sul Dpfp e sullo scostamento di bilancio: intervista a Silvana Comaroli

L'intervista è stata registrata martedì 13 ottobre 2026 alle 14:00.
La registrazione video ha una durata di 8 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
Convegno
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E Radio Radicale, con l'onorevole Silvana Comaroli della Lega, commentiamo il voto sul DPEF ti, sul quale ieri ci sono state le audizioni intervento di Giorgetti che ha replicato questa mattina, e poi c'è stato il voto sullo scostamento, sulle risoluzioni allora.
Io sono un po'.
Diviso su questa cosa, che il del documento perché, da una parte, il documento da delle cifre positive, come la crescita del Pil all'1,1%, il 2,9% del rapporto deficit PIL, ma mantiene degli elementi di preoccupazione per la volatilità del della situazione internazionale e sia l'Ufficio parlamentare di bilancio che negli interventi, anche quello del ministro si è sentita per la prima volta il termine della valutazione sui i rischi che corriamo,
Allora che cosa possiamo vedere oggi il bicchiere mezzo pieno, quello mezzo vuoto
No, sicuramente un bicchiere mezzo pieno,
Noi partiamo da questo contesto. Ci sono in atto due guerre, c'è una crisi energetica dai prodotti petroliferi che tutti i cittadini ne stanno risentendo. C'è poi l'inflazione e i vari cadere ancora sui cittadini e nonostante questo contesto geopolitico internazionale non dovuto al nostro Paese ma che purtroppo subiamo gli effetti, nonostante tutto riusciamo a mantenere una crescita dell'1%. Viene riconosciuto anche il. Il tasso che si sta aumentando man mano sta aumentando a livelli esorbitanti, grazie al lavoro fatto da questo governo, in modo particolare dal ministro Giorgetti, che con la sua serietà e il tenere le corde della borsa rigorose solo su cose che effettivamente servono alle nostre famiglie, e soprattutto quelli che fanno più fatica,
Aiutato a garantire questa stabilità. Ora, è ovvio, non si vuole nasconderci dietro il dito, non ci sono i problemi, ma la cosa è infatti questo il fattore positivo. Li stiamo affrontando in modo dignitoso. Certo, potremmo fare molto, ma molto di più, però io ricordo che in ci son stanti i tempi nel passato in cui la situazione era peggiore. Immaginiamoci solo qualche anno fa, con l'aumento dell'inflazione, l'aumento dei tassi d'interesse, cosa avrebbe voluto dire pagare un'enormità di tassi di interesse e quindi risorse sottratte invece a quelle azioni che invece servirebbero per legge e ha fatto benissimo il governo? Chi è per questo che noi a sottolineare l'aspetto del richiedere la clausola della salvaguardia e ci ha chiesto se noi condividevamo è per questo che abbiamo presentato questa mozione. Dove chiediamo, diciamo il governo, di chiedere lo spostamento affinché con quei le risorse
Si riesca a far fronte ai problemi che hanno le famiglie, perché noi abbiamo il dovere sacrosanto di dare queste risposte ai nostri cittadini, soprattutto a quelle famiglie che fanno più fatica. Allora, secondo lei, lo scostamento che avete votato oggi diventerà uno scostamento produttivo per la nostra crescita, perché i dubbi sulle spese per la difesa,
Sono tanti. Indubbiamente, però, la questione è anche qua è questa. Allora o noi usciamo dalla dall'Europa o noi non rispettiamo i patti che abbiamo sottoscritto con la NATO, eccetera, e allora non dovremmo investire nella difesa, ma siccome noi siamo persone serie che i patti si rispettano, che ne va anche della credibilità di un Paese? I patti si rispettano e noi li stiamo rispettando. Però, cosa abbiamo detto a noi
Non investiamo solo in difesa, perché allora non lo facciamo. Noi vogliamo dare una risposta su questa crisi energetica che stanno subendo le famiglie e quindi dovete darci, abbiam chiesto all'Europa di darci anche i fondi per fare questa cosa, per aiutare queste famiglie ad affrontare questa crisi, soprattutto anche adesso che inizierà un po'la crisi dell'inflazione. Noi vogliamo avere delle risorse per aiutare i cittadini
Le volevo chiedere il fatto che il Pil cresca la domanda interna se è un elemento positivo, molto positivo, moltissimo vuol dire che le famiglie hanno fiducia, infatti sono aumentati in consumi. Se voi vedete nelle statistiche, quando c'è né timore e preoccupazione per il fatto per il futuro le famiglie non consumano più invece le famiglie stanno riscontrando e questo qua ci fa è, diciamo piacere, sta dando fiducia a questo governo, perché anche da questo dato si capisce come hanno fiducia nel governo nella stabilità che è un fattore determinante perché dà garanzia alle nostre famiglie da garanzie alle imprese e dà garanzie anche gli investitori esteri.
L'ultima cosa oggi abbiamo appreso alcune cose che riguardano le leggi di bilancio che, una volta superato l'ostacolo del DPEF P, insomma di mettere dal lavoro per la sessione di bilancio che inizia da oggi.
Sull'Irpef e sulla cedolare secca. Insomma, questi sono alcuni dei dei toni e stiamo valutando soprattutto anche oh oh, questo fattore, il fattore positivo, no, non sono solo misure a spot e le dico, eccetera, di tutte le varie proposte e ce ne sono moltissimi interessanti. Cosa si sta facendo? Si sta vedendo quelli che effettivamente riescono ad arrivare direttamente ai cittadini e portano effettivamente beneficio se una misura che è a priori può sembrare bella, può sembrare d'aiuto, e se poi non si fanno le verifiche e si riscontra che forse non arrivano tutti ai cittadini nelle tasche dei cittadini, questa misura,
Allora ci sceglie invece quella più utile
L'ultima cosa che suk sono quelle cose che vanno a finire più che altro sui giornali a stamattina, alle 9, appena all'inizio della seduta ma parlamentare del Pd, ha detto ecco, erano in quattro in Aula, allora per noi che sappiamo come funziona un po'il Parlamento, sappiamo che questa è una cosa normale ieri sera,
Le Commissioni Bilancio erano piene quando ha parlato Giorgetti. Cosa ne pensa di questa cosa che esce fuori da qua dentro
Allora, diciamo così, ieri erano piene perché erano le Commissioni riunite, quindi non c'erano solo i deputati della commissione, ma c'erano anche i senatori, quindi tanta gente ieri era dovuto al fatto che c'erano anche i senatori, eccetera. Poi, sicuramente molte persone e molti colleghi deputati scendevano questa mattina a Roma e dai diversi paesi, dal nord al sud, eccetera, perché non si votava ieri, perché non si votava ieri in Commissione, quindi e i voli alla presenza dei buoni non riescono ad essere qua alle 9, perché di solito anche l'aula inizia a nove e mezzo, eccetera. Questa mattina, siccome c'è, abbiamo tanto da fare l'Aula iniziata alle 9, è stato questo qua il problema della poca presenza. Comunque, la Commissione LegaB, bilancio c'era
Chiedo cos'è un comunista, ho visto ieri bene, grazie. Grazie Silvana Comaroli rari a voi
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