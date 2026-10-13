Il voto sul Dpfp e sullo scostamento di bilancio: intervista a Virginio Merola

L'intervista è stata registrata martedì 13 ottobre 2026 alle 14:23.
La registrazione video ha una durata di 6 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
Convegno
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Radio Radicale con Virginio Merola dopo il voto sul DPEF Pini
Che ha ottenuto la maggioranza dei componenti della Camera dei Deputati 219 voti, poi è stato votato anche lo scostamento con 216 voti, adesso forse ha invertito le cifre, però ci siamo, è stato votato, è passato con i numeri richiesti, io le volevo chiedere una riflessione sul dibattito che c'è stato
E se soprattutto il governo italiano sta mantenendo una rotta positiva per la nostra economia o se ci sta portando allo sfascio, perché le preoccupazioni sulla tenuta dell'economia internazionale sono molte
Beh, ci aspettavamo questo Mutu, quindi questa non è una sorpresa sorpresa il fatto che continua a nascondere le divisioni all'interno della maggioranza, un documento di programmazione finanziaria che fa tutto tranne i suoi programmare, indicare gli obiettivi non può che lasciare spazio,
A ulteriore incertezza. Il nostro voto è stato contrario. Proprio per questi motivi ci si aspetterebbe un'indicazione, una direzione di marcia, quello che ci è stato detto che la situazione internazionale è incerta, grazie che ci sono molti problemi che bisogna stare attenti al debito pubblico, ma non sia stato detto, ad esempio, come in questo governo intende agire su quella che dovrebbe essere la leva principale in questa situazione, cioè sviluppo, sviluppo, aumentare la crescita nel nostro nel nostro Paese, quindi che siamo molto preoccupati, perché questo significa non solo mantenere incertezza, ma anche accompagnare il declino di questo Paese che continua a non avere,
Chiari obiettivi di politica industriale, in particolare per quanto riguarda l'energia, le politiche energetiche, che è un tema attualissimo, visto quello che sta parlerete domani, al quale spetta il dibattito sul Consiglio europeo salto domani. Oltretutto c'è anche questa questa discussione da fare, quindi noi siamo
Abbiamo espresso un voto contrario perché non riteniamo di avere avuto.
Indicazioni chiare, di nuovo il governo vuole portare questo Paese.
Allora la crescita della domanda interna, allora la crescita che secondo le previsioni ci porterebbe all'1,1% non la ritiene credibile, secondo le previsioni che fa questo Governo è il fatto che sia una crescita della domanda interna, non lo ritiene un fatto positivo, un punto interrogativo e una crescita molto debole rispetto
Ginseng che abbiamo è da anni che c'è una crescita molto debole e quindi il fatto positivo che vedo è che siamo una tensione giusta, contenimento del debito, ma non ci viene detto, al di là di chiedere uno scostamento,
Per aumentare il debito, poi, cosa si intende fare di queste, di queste risorse su questo tema principale, che è in continua crescita
E se continuiamo a essere molto preoccupati, quindi, secondo lei ci sono i c'è il rischio che lo scostamento che è stato votato oggi non sia uno scostamento che poi.
Aiuta l'economia del nostro Paese.
Sì, nel senso che ad oggi non sappiamo come intendono utilizzare.
Mentre le risorse di questo di questo scostamento riteniamo che abbiamo già proposto, da questo punto di vista, l'ha proposto direttamente alla nostra segretaria Schlein di utilizzare queste risorse dello scostamento per una scossa dal punto di vista della politica energetica caldaia, degli appartamenti fino alla possibilità di,
Dare un forte impulso alle.
Di alternativi attraverso anche la riconversione ecologica dell'ingegner appartamenti,
Riteniamo che ci siano delle misure possibili, ma non abbiamo da altro lato indicazioni concrete, quindi si troverebbe nella situazione, dunque un governo fra i compiti dell'età alle tabelle non indica gli obiettivi, intanto tutti sanno che stanno litigando fra di loro su cosa puoi proporre concretamente per la legge di bilancio che arriverà entro ottobre.
E oggi ha sentito qualche novità sulla legge di bilancio, quello che si sta pensando di fare soldi Irpef sulla cedolare secca, insomma.
Ma le voci sono tante, siamo gli leader della coalizione di destra.
Avanzo nelle proposte,
L'Istat ha diffuso un parlamentare di bilancio, continuano a confermare che la situazione non è tale da poter permettere tutte queste spese, quindi aspettiamo al bar certo, ci sono stati anche dei fattori.
Esterni che non sono stati affrontati, cioè il ieri Giorgetti, quando è intervenuto
E nelle commissioni congiunte e ha detto che la Banca centrale europea
Ha sbagliato ad aumentare i tassi d'interesse e perché questa è uno shock
Da diciamo
Che non si risolve con l'aumento dei tassi di interesse, che produce poi, inevitabilmente, anche un aumento del debito pubblico.
La Banca centrale europea a questa missione di difendere
E di lottare contro l'inflazione, comunque dice Giorgetti conferma, al di là delle posizioni sul partito, che ci sarebbe bisogno di più Europa,
Sulla strada di un bilancio comune europeo. Anche Trump è molto arrabbiato perché hanno aumentato i tassi, ma se aumenta il debito credo che aumenta l'inflazione. Non vedo cosa dovrebbe fare la Banca centrale europea per la ringrazia, come sempre, grazie a Virginio Merola del Partito democratico sul quale abbiamo parlato, del voto sul DPEF p e sullo scostamento di bilancio. Grazie grazie.
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