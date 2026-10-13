Bombe a Roma Est: intervista a Roberto Morassut

L'intervista è stata registrata martedì 13 ottobre 2026 alle 15:47.
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Rubrica
Convegno
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Radio Radicale, siamo con Roberto Morassut per parlare del.
Della lotta tra clan mafiosi per la conquista di Roma Est perché parliamo di questo perché in questa zona di Roma, nei quartieri periferici, nei giorni scorsi ci sono state alcune esplosioni, l'impressione nell'opinione pubblica antichi Roma, insomma, è stata grande, nel senso che c'è stata grande preoccupazione allora lei si è occupato immediatamente della della questione.
Da politico che è legato al territorio che conosce profondamente Roma, allora che cosa è successo è guerra, è in corso e che interlocuzioni ha avuto come parlamentari di domani, ma intanto per prima cosa ho promosso un'interrogazione sottoscritta da tutti i parlamentari di Roma e del Lazio e il partito democratico che verrà discussa nei prossimi giorni al ministro Piantedosi.
Per avere dal ministro una diciamo così, un quadro dell'azione sia investigativa sia repressiva che le forze dell'ordine stanno sviluppando a Roma, tuttavia questo quadro lo abbiamo ulteriormente approfondito proprio oggi in un incontro dei parlamentari di Roma e del Lazio e il Partito democratico e del segretario romano Enzo Foschi con il Prefetto un Giannini il quale ci ha fatto un quadro soddisfacente dal nostro punto di vista ci ha spiegato come la forze dell'ordine e le autorità stanno rapportando con questi fenomeni e preoccupante dal punto di vista reale, cioè la natura di questi di questi attentati, perché così vanno le Fini. Sostanzialmente, credo che siamo di fronte ad una reazione,
Delle organizzazioni criminali e dei vari clan e rispondono a varie famiglie
Che reagiscono anche ad una azione repressiva che nei mesi e negli anni scorsi le forze pubbliche hanno operato nei loro confronti, con decapitazioni di bande, con arresti e ai quali sono subentrate nuove leve, ecco, si sono determinati nuovi gruppi dirigenti in questi clan, a volte sono tornati i vecchi perché hanno scontato le pene o sulla base dell'ordinamento hanno ottenuto.
Attenuazioni del regime carcerario a base di malattie, di Dante e motivazioni, e quindi si è aperto un nuovo equilibrio, si sono determinati i nuovi equilibri che sfociano in questa guerra,
Guerra interna per l'accaparramento, soprattutto dell'egemonia sul mercato della degli stupefacenti, che ha o ha subito un mutamento proprio di mercato, di prezzi e di sostanze che si spacciano a Roma, accanto a questo bisogna su un altro fronte tener presente anche della complessa situazione della periferia periferia romana che come quella di altre grandi città subisce il colpo del impoverimento del la situazione economica che sta colpendo soprattutto le fasce più deboli e sulla quale su né soffia il fuoco di organizzazioni.
Come
Diciamo quelle ispirate anche da Paesi stranieri
Possiamo dire che cercano di sfruttare questo malcontento per suscitare reazioni rabbiose.
Non voglio fare i nomi di queste organizzazioni, ma sono anche organizzazioni legate a maghe.
Che per li rami conducono anche a questo tipo di realtà.
Con personaggi che attraverso i social, soprattutto i tic toc e TikTok Arcidiano vanno in giro, diciamo per la periferia, per sostanzialmente creare olio, creare situazioni di rancore verso gruppi etnici verso situazioni e quindi sfruttano questa oggettiva.
Difficoltà. Parliamo di Roma, ma se dovessimo parlare delle grandi capitali europee e probabilmente la situazione sarebbe peggiore, quindi vediamo che c'è una una mescola di fattori
è stato determinante, ha portato a un'accentuazione ora a questo, come si risponde, ci risponde attraverso un'azione profondo delle forze dell'ordine che è in corso, anzi, io voglio cogliere l'occasione per ringraziare veramente e.
E l'azione del prefetto della prefettura che si sta spendendo molto in questa direzione, con le forze dell'ordine con grande dedizione, ma nello stesso tempo attivando tutte le reti civiche associative dei sindacati, dei partiti democratici che debbono lavorare per isolare queste situazioni, dare fiducia ai cittadini e stare all'esterno, combattere nel territorio queste realtà, come noi stiamo facendo, tante manifestazioni che si sono svolte, che si stanno svolgendo e si svolgeranno nei vari territori, promosse a volte dagli stessi presidenti dei municipi, dalle stesse reti civiche cattoliche civiche, laiche e che insieme ai partiti stanno creando una mobilitazione molto profonda, chi è che ha perso potere, qual è la famiglia che ha perso potere a Roma?
Che si tenta di sostituire nel controllo del territorio e perché proprio in quel quadrante di Roma perché c'è la periferia più diciamo, ma quelle sono le periferie più sfortunati io li ho sempre definiti dalla periferia più sfortunata di Roma sta a sud est perché la periferia e si estende molto oltre il Gra,
Che è figlia dell'immigrazione del dopoguerra e quindi anche di un inurbamento caotico e disordinato che è sorto con una scarsità di servizi senza infrastrutture, dove il quadro morfologico urbanistico della città, che viene da lontano, è piuttosto difficile.
Al quale si è cercato nel tempo ci dichiariamo parlando dalla Prenestina in poi Prenestina Casilina se vogliamo, dalla Tiburtina fino alla Tuscolana, obbediscono a questo questo triangolo, questo quadrante, perché poi dopo si entra con la Nomentana con la Salaria, con queste diciamo consolari qui si entra in una periferia che più diradata, meno urbana, caratterizzata da altri problemi, nel senso che ci sono vasti comprensori ambientali, quindi i problemi cambiano, ci sono e sono diversi, poi si va verso il mare e lì ci sono altri natura dei problemi qui in questo quadrante noi abbiamo forti inurbamento un inurbamento che si estende molto oltre il Gra ripeto finora ai piedi dei Castelli della parte dell'entroterra
E due per le conseguenze dello sviluppo urbanistico, per la morfologia del territorio della natura e gli insediamenti. Abbiamo uno squilibrio tra insediati, i servizi tra popolazione e sostegno pubblico alla alla, al sostegno da
Ai problemi e ai servizi della. Comunque lei ha avuto l'impressione dalle
Consegnato infatti sono scusi, si aggiungono queste cose sono anche le realtà dove, per anche storia sociale e civile, gli ultimi 10 anni le organizzazioni criminali proprio per questi motivi hanno attecchito con più profondità si pensi per esempio al quartiere Tuscolano Don Bosco, che ebbe la famosa vicenda dei Casamonica.
Ah, che poi si estendeva nelle borgate di Romanina di Morena e ma Don Bosco fece quella famosissima manifestazione, funerale si è consumata nella clamorosa con l'elicottero usato, poi abbiamo Ostia altre volte abbiamo Ostia, ecco il clan dei Senese, lo sfruttamento delle concessioni all'epoca anche i senesi hanno un'influenza su Roma est, annulla stanno perdendo, hanno una grande influenza. Non voglio qui speculare politicamente, però segnalo perché non possono farlo che noi, nel territorio del settimo Municipio, abbiamo avuto delle situazioni assai spiacevoli dal punto di vista politico. Io non le voglio strumentalizzare, ma il fatto che noi ci siamo trovati di fronte a un sottosegretario alla Giustizia
Che ha
Stabilito una società è entrato in una società con
I Carroccia che fanno parte del clan Senese poi ha detto non m'ero accorto e accorto, non accorto però le chat e dovrebbero smentire questo suo collegamento e salvarlo da questo sospetto non sono state offerte al Parlamento e noi in Parlamento le abbiamo chieste e non c'è stato possibile Doria ha fatto ricorso alla Consulta esattamente però,
Voglio dire che il sottosegretario non ha il Governo non ha reso disponibili questi materiali,
Ma quello è anche, per esempio, lo voglio dire anche questo best man taglia, ma lo dico per cronaca e anche il territorio dove ci fu l'assassinio di Diabolik
No, ricordiamo che il parco degli Acquedotti, una figura molto innestata, il sistema della criminalità, che si era inserita anche la curva, diciamo in quel caso della Lazio ma non è che nelle altre curve dei dei tifosi non ci siano questi problemi e che adesso abbiamo visto il ministro Lollobrigida ha assunto tra i suoi principali collaboratori una persona, non faccio il nome, ma non farò un'interrogazione su questo che, pur non avendo avuto trascorsi giudiziari, era però attraverso le chat, in stretto contatto con questo personaggio di Diabolik, facevano commenti e di ogni tipo di di stampo razzista. Ecco il fatto che la politica ufficiale
Anzi, ricordo che tra l'altro nella zona ancora Porta Furba, noi abbiamo la sede di Forza Nuova e non è un partito, diciamo come tu che un partito che è stato più volte messo sotto tiro come ricostituzione del disciolto partito fascista, quando la politica,
Ufficiale formale non alza delle dighe chiare, ma addirittura si ha il sospetto che possa impastare psico queste realtà, e allora questo è un problema in quel territorio, è sicuramente un problema e noi lo diciamo e lo denunciamo, ecco, ho voluto fare questo,
Passaggio per dire che ognuno deve prendersi le sue responsabilità ed agire per contrastare questi fenomeni con piena trasparenza.
Benissimo, vedremo anche cosa faranno le autorità, però da lì dall'incontro che avete avuto come parlamentare, mi sembra che mi pare che ci sia un'azione che possa ecco poi, naturalmente il problema qual è che la sostituzione di dei gruppi dirigenti di questi clan che vengono decapitati attraverso gli arresti e non sempre la decapitazione corrisponde alla possibilità di stroncare il fenomeno? Primo, perché le organizzazioni si sono date una struttura tale che per cui, secondo una vecchia tradizione che risale addirittura agli anni 80, la Costituzione, la famosa banda della Magliana,
E chi va in galera viene mantenuto.
Chi va in galera viene sostenuto attraverso, diciamo, una rete di solidarietà e nello stesso tempo però subentrano nuove equilibri, nuovi gruppi dirigenti, questi gruppi dirigenti non non sempre sono italiani, a volte solo di origine straniera, e questo essere di origine straniera comporta che la loro azione sul territorio e più indiscriminata nel senso che per esempio lo spaccio.
In alcuni casi, nel caso di gruppi dirigenti italiani, non veniva esercitato troppo a ridosso delle scuole, perché magari ci potevano essere i figli in quelle scuole con gruppi dirigenti stranieri, questo discrimine, questo discrimine legale, quindi, vedendo la complessità della materia come sì, sì, sì, sì, sì, si sviluppa e rispetto, in qualche caso peggiora e in qualche caso come peggiorativa rispetto a tutto questo, mi pare di poter dire che l'azione della magistratura e delle forze dell'ordine, che sia sviluppando con grande efficacia e accompagnata da questa mobilitazione popolare civica e che non deve cadere, deve respingere, deve stroncare questa questo suo fiorire di
La criminalità che diventi rientra, la vera insicurezza aveva insicurezza delle persone, è quella che deriva dalla criminalità diffusa, dalla piccolo, dal piccolo crimine e dal clima, dal clima che si crea nei quartieri, perché veder scoppiare le bombe nei palazzi, magari perché in quel palazzo ci stavo rivale o perché è quello che veramente atterrisce le persone,
Grazie grazie per averci dato conto di questa.
Questa brutta situazione a Roma Est, con l'espulsione di tutte queste bombe,
Ringrazio Roberto Morassut, grazie a voi.
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