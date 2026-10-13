La commemorazione di Emma Bonino alla Camera: intervista a Luana Zanella

L'intervista è stata registrata martedì 13 ottobre 2026 alle 15:50.
La registrazione video ha una durata di 12 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
Convegno
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presidente del Gruppo Alleanza verdi e Sinistra alla Camera dei deputati (MISTO-AVS)
E Radio Radicale siamo.
All'onorevole Luana Zanella AWS, perché oggi c'è stata la commemorazione di Emma Bonino, io
Volevo sentire qualcuno, quindi ho scelto, mi sono orientato sull'intervento che mi sembrava più bello, quindi ho scelto di sentire lei per tanti motivi, allora io le volevo chiedere se ci vuole spiegare che ricordo aveva di Emma Bonino, come l'ha voluta ricordare oggi qui alla Camera
E l'ho voluto ricordare e, ritornando con il pensiero, non si preoccupi, non si preoccupi, è una cosa tecnica, ritornando ai tempi in cui io per la prima volta, ho incontrato Enna con i compagni e le compagne del Partito radicale.
Nel momento in cui egli, giovane femminista, ero coinvolta nelle lotte prima per il divorzio e poi per l'aborto o meglio per la legalizzazione della
Della possibilità di interrompere la gravidanza ho ricordato anche cosa erano queste lotte, la forza diciamo trasformatrice, che hanno avuto queste lotte del senso comune e anche delle modalità di fare politica, e nel nostro Paese ecco eh eh, ma fu una delle,
Le persone che in prima linea perché faceva parte del Partito radicale e assieme, come ho ricordato oggi, assieme ai socialisti di questi tic, è sempre troppo poco dell'epoca.
E poi al Partito comunista, insomma, furono le forze politiche acquisti reso interpreti anche nelle istituzioni di questa esigenza, perché il movimento femminista in particolare era molto, molto radicale, facciamo un po'di giochi di parole
Eh eh, insomma, gli slogan aborto libero gratuito aveva a che fare. Quest'isola vulcanica avevano a che fare con una realtà durissima con cui io stesso mi sono confrontata e anche Emma Bonino si confrontò perché perché le esperienze di aborto all'epoca, l'aborto era appunto
è un reato e veniva effettuato clandestinamente
Questa lotta di chiese e non soltanto una presenza nelle piazze, un'attivazione anche di dispositivi legislativi e anche giurisprudenziali, com'è noto, ma un'organizzazione sul territorio di donne che, per la prima volta, con la pratica del self-help, no, aiuto, aiuto.
Si organizzavano per garantire alle donne che avevano la necessità di abortive di non incorrere nel pericolo di morire, c'era lo slogan e nella nel reato appunto e nella persecuzione che poteva portare anche alla galera, ecco
Cosa voglio dire con questo che c'è un intreccio di personale politico è una pratica nuova, anche e che ha una radice femminile e femminista, ma che essi incrociava e si incrocia con anche la tradizione, se vogliamo radicale, no, io.
Perché per tanto tempo ho accompagnato le donne ad abortire frequentavo adesso non ne voglio parlare in dettaglio, comunque.
Frequentavo abitavo a Firenze per un certo periodo della mia vita buttato lì, ecco che conoscevo molto bene anche quello che facevano e i radicali come organizzavano anche questa resistenza al Sud sul territorio, no, ecco questo.
E pur nelle differenze di cultura politica, come ho anche detto, mi avvicinava molto a persone come Emma Bonino, che si sono messe, come dicevo, anche nella commemorazione, è sempre in gioco, è partito da versare,
Con molto coraggio, con molta autenticità e con molta determinazione e sincerità, anche perché non è che anche nel momento in cui i punti di vista erano differenti e lei il proprio lo sosteneva sempre con grande competenza, con grande rigore anche onestà intellettuale e a me questo questa modalità piace molto perché consente
Anche quando ci sono dei conflitti. Ci sono dei confronti aspri, però di avere, come dire, un contributo tale che
Ti serve anche per posizionati in maniera più forte e per raffinare il cui punto di vista non so se mi sono spiegata, ecco, con un'amara è possibile fare questo tipo di operazione, che è simbolica anche oltre che politica molto importante, e poi io ho molto ammirato in lei e questa sua,
Suo saper stare alla differenza maschile in politica, senza essere in secondo piano, ma essere in prima fila, non due passi indietro rispetto ai leader di turno, ma con.
La la, la capacità di saper, ci sta lei, lei, che era così minuta no, ma è così.
Eh lo so, penso ovviamente anche del suo rapporto abbastanza complicato con con Marco non l'ho mai vissuta come seconda l'ho, sempre vissuta come un.
Paris eppure, nella differenza che mai, ha nascosto ultimamente questo non l'ho detto in aula.
Mi ha anche colpito, è quello che lei, in proprio in un'intervista a Radio Radicale, ha affermato in relazione al femminicidio Cecchetti I laddove lei dice che afferma
E dice che chi si macchia di questo terribile è terribile reato
Prevalentemente giovane, vecchio, ricco o povero maschio e e allora chiede agli uomini sandwich gli uomini maschi, diceva lei di mettersi di più un gioco dicendo, e questo secondo me
Aveva ed ha perfettamente ragione, perché la questione della violenza e del femminicidio dello stupro è un problema, è una questione che non è femminile, ma soprattutto maschile. Allora dice maschi, mettetevi di più in gioco, perché le manifestazioni non dovrebbero essere fatte dalle donne, ma dei maschi amici delle donne,
Certo
Capisco quel meccanismo che voleva innescare con questa cosa io le chiedo questo come spiega lei che ha fatto tante battaglie.
Anche accanto alla alla Bonino.
Che erano state contrastate dalla Chiesa
Ha pensato quando ha visto il papà che andava a trovare la Bonino?
Ma questa cosa, l'ha sorpresa o l'ha trovato una cosa di una di una sconvolgente normali gli fa?
La seconda ecco, mi spieghi perché sono rimasta per niente sorpresa, conoscendo.
Emma e conoscere, avendo conosciuto lei e avendo conosciuto, seppure non di persona direttamente il Francesco.
E perché ambedue eh?
Sono capaci e di?
E che dire dell'incontro inaudito imprevisto,
Ed è straordinario questo perché evidentemente e qui mi viene mi ritorna la parola
E e così autenticità, perché quando tu sei nel pieno della tua?
La tua capacità di esserci nella situazione, di esserci nella politica, di esserci nella relazione con l'altro o l'altra, ecco allora è possibile parlarsi anche da lontananza.
Perché anch'io sono politicamente, non sono una liberale libertaria su una critica del liberalismo.
Eppure e ho avuto dei contatti,
Diciamo.
È veramente eccezionali, e anche molto secondi con il mondo delle dei radicali, perché perché evidentemente c'è un
Un un re, un orizzonte di libertà, no e anche di.
Capacità di esplorare e di e cercare di rinnovare e innovare, e dovrebbe essere, come dire, ciò che caratterizza la politica con la P maiuscola.
E sicuramente Emma Bonino è stato una delle protagoniste di questa politica con la P maiuscola, dopo, per carità, avrà fatto i suoi auguri, avrà fatto, avrà avuto anche lei le sue reticenze, io non la conosco così bene o su parlare solo delle cose che lei ha comunicato i taxi perché restano inevitabilmente restano e e poi non so non mi ricordo anche quando abbiamo assieme ancora tantissimi anni fa ha affrontato il tema delle mutilazioni genitali,
E femminili, Hans e su questo.
È fronte, lei ha veramente contribuito a darmi degli strumenti per leggere o conoscere meglio la realtà e poi un'altra cosa bellissima, che ogni tanto piaciuta quasi fino a commuovermi di lei e quando si raccolga al Cairo per parlare per imparare l'arabo
E questa è una cosa stupenda, perché vuol dire che aveva talmente necessita di essere a contatto con la realtà e di conoscere in profondità il mondo con cui si misurava da come dire da desiderare, condividerne insomma il mondo, perché il linguaggio.
La lingua che ti parla e anche questo è un mondo no, ecco anche questo è una cosa che non si accetta tantissimo di lei.
Bene, non so come ringraziarla per questa ben ricordo supplementare che ha fatto a Radio Radicale, su Emma Bonino, dopo la commemorazione che c'è stata oggi in aula grazie a Luana Zanella.
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