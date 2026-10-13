Ferrovie italiane: 16 anni di ritardi, intervista ad Andrea Casu

L'intervista è stata registrata martedì 13 ottobre 2026 alle ore 15:56.
La registrazione video ha una durata di 5 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
Convegno
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E Radio Radicale, siamo con Andrea Casu del Partito Democratico della commissione Trasporti, per parlare con lui di di ferrovie italiane e perché lei ha fatto un'interrogazione al ministro Salvini io le volevo chiedere che cosa ha denunciato, che tipo di risposta ha ricevuto.
E in merito alla condizione del nostro sistema dei trasporti e dei ritardi, noi avevamo presentato tanti question time al Ministro Salvini per chiedere conto dei ritardi con cui si scontrano ogni giorno laboratori, studenti, pendolari e passeggeri sulla rete ferroviaria. Tutte le volte abbiamo sempre ricevuto risposte percentuali su una percentuale di età di miglioramento di record della popolarità, di cui si è accorto evidentemente solo il ministro, e allora abbiamo cominciato a con tre nuovi ritardi e abbiamo chiesto conto ad agosto e avete fatto un calcolo. Noi calcolavamo i ritardi sulla base di quello che veniva
è pubblicato dai dei servizi di informazione in più per Fi e arrivavamo a conti molto impegnative. Eravamo arrivati addirittura a luglio a otto anni e mezzo di calcolo di darti. Non potevamo contarli tutti perché non consideravamo i giorni di sciopero i giorni di sciopero e non volevamo che venissero strumentalizzati.
Diciamo relativamente negativamente e non contavamo i treni che non vengono pubblicate per Fi quindi, per esempio, treni di Italo o di altri soggetti
Eravamo arrivati a 8 anni e mezzo, quindi ci faceva strano sentire un Ministro parlare di record di popolarità con numeri così importanti. Alla fine, finalmente abbiamo ricevuto una risposta e ci è stato detto che nei primi sette mesi di quest'anno sono stati totalizzati 16 anni e 9 mesi di ritardo sulla rete ferroviaria, con un dato che a un miglioramento di alcuni punti percentuali rispetto all'anno precedente. Ma comunque un dato enorme, voi pensate come impatta sulla vita. Avevamo fatto una seconda domanda. Quanto costano questi ritardi, cioè i problemi organizzativi e gestionali che determina questi ritardi, perché in parte sono dovuti a fattori esterni? Ad esempio nella risposta ci dicono che per l'alta velocità il 23% dipende da fattori esterni, però questo significa che il 77% dipende dal materiale rotabile e della qualità dell'infrastruttura, dalle scelte di chi gestisce i servizi ferroviari. Qui noi chiediamo conto di questo, perché vorremmo che il ministro, invece di raccontare una propaganda che non esiste, affrontasse i, problemi e si concentrasse di trovare le soluzioni concrete a questo problema. Sentitissimo a tutti gli italiani che devono muoversi in questo Paese sono condannati a viaggiare sistematicamente con ore di ritardo.
Sarebbe interessante anche calcolare il danno economico che ne deriva. Lei accennava prima. Questo non è quanti finora ne abbiamo fatto una domanda specifica, abbiamo chiesto, ci potrebbe dire, il numero complessivo dei in ritardo e quanto questo quanto il danno economico generale. È difficile quantificare, ma quanto costa in termini rimborsi, cioè qual è il costo del ritardo o per i rimborsi che devono essere erogati. Quello è un dato che secondo me per trasparenza dovrebbe essere diffuso, e infatti noi abbiamo presentato un'altra interrogazione. Continueremo a chiederne conto. Noi chiediamo che si faccia una discussione trasparente, fondata sui dati, ma non solo sui dati che vengono scelti per raccontare che la situazione è diversa da com'è, su tutti i dati, per affrontare i problemi che ci sono sulla rete ferroviaria italiana e la crisi che stanno vivendo i trasporti nel nostro Paese e cercare insieme di trovare le soluzioni necessarie
Le cause del di questi ritardi, come sono state individuate, ci hanno dato una risposta solo sull'alta velocità, dicendo che la parte parte dipendono dall'infrastruttura e dal materiale rotabile e una componente del 23% da fattori esterni, quindi i fattori climatici, problemi persone che attraversano i binari, pro situazioni che si possono venire a vita a verificare su su sul sulla rete ferroviaria quindi diciamo le cause possono essere molteplici, però ci sono alcune questioni, il numero di guasti a cui noi abbiamo assistito in
Però anche su un'altra domanda, perché, al di là dei guasti che ci sono, tutto quello che avviene dopo il guasto, cioè il coordinamento informativo e la possibilità di offrire servizi alternativi, deve essere potenziato. Troppo spesso persone si ritrovano poi in balia di situazioni ingestibili e si ritrovano nella difficoltà di non avere le informazioni necessarie per poter completare i propri viaggi. Quindi, da questo punto di vista noi vorremmo veramente che si potesse uscire, diciamo, da una discussione tutta di propaganda sul miglioramento record, la puntualità o dando tutta la colpa ai cantieri o ai chiodi o ciascuno si assumesse le proprie responsabilità. Noi abbiamo fatto tante proposte concrete anche negli anni per chiedere, ad esempio, di affrontare il tema di come sovraccarica la rete, determinati tratti di come sono necessari alcuni interventi e per cercare di creare le condizioni per diminuire questi stop. Però è chiaro che dovremo confrontarci ancora. Intanto abbiamo avuto una prima risposta e vorremmo che questo dato 16 anni e 9 mesi, ossia un monito per i prossimi cinque mesi dell'anno. Ecco cercare di migliorare
E questi 16 anni di ritardo. L'ultima domanda quanto costano in termini di rimborso per l'alta velocità e l'abbiamo chiesto non ci hanno risposto okay e questa è una domanda, abbiamo fatto, non ci hanno voluto rispondere
Evidentemente, diciamo, hanno qualche imbarazzo a spiegare la montagna di soldi pubblici che vengono sprecati per i ritardi che preferiscono nascondere, ho capito, grazie.
Arrivederci Andrea Casu,
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