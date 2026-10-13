Radio Carcere: "La detenzione amministrativa nei Cpr" - Il degrado delle strutture, la carenza di cure mediche e i pochi stranieri che dopo mesi vengono espulsi

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esperto di immigrazione di ActionAid
membro dell'Associazione Nazionale Giuristi Democratici
responsabile unità medica Medici Senza Frontiere
componente dell'Ufficio del Garante Nazionale delle persone private della libertà personale
Troppo con la sigla e un'altra puntata di Radio carcere, ma prima la notizie di ben due suicidi che hanno riguardato una persona detenuta e un agente della polizia penitenziaria. Infatti, nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, sabato 10 ottobre si è ucciso Belsen, slime Eni di soli ventun anni, e di nazionalità tunisina. Pare che il ragazzo durante la detenzione avesse manifestato segni di disagio mentale e per questa ragione era sottoposto a sorveglianza speciale. E una sorveglianza speciale, che però non è stata sufficiente a Bassem per uccidersi, visto che nella notte si è impiccato e solo il giorno dopo è stato ritrovato appeso a un laccio legato alle grate della finestra della sua cella, salgono così a 57 le persone che si sono uccise dall'inizio dell'anno per un totale tra suicidi e malattia, di ben 201 detenuti che sono morti nelle carceri nel 2027 e invece a Lecce, lunedì 12 ottobre, un agente della polizia penitenziaria si è ucciso sparandosi con la pistola d'ordinanza, lo rende noto Gennarino De Fazio, segretario della UIL Polizia Penitenziaria, pare che la gente si sia ucciso poco prima di iniziare il suo turno notturno nel solo affollatissimo carcere di Lecce lascia la moglie e un bambino, salgono così a tre gli operatori che si sono tolti la vita dall'inizio del 2026. Il segno evidente che custodie custoditi sono vittime dello stesso degrado
Dignità è un Paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurano il reinserimento sociale dei detenuti, questa è anche la miglior garanzia di sicurezza.
In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 535 codice di procedura penale, dichiara, in nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione.
Dopo la sentenza del tribunale di Palermo, in data 5 aprile 1900.
è buono, siede buonasera e ben trovati all'ascolto di radio carcere da parte di Riccardo Arena, allora vi dico subito che oggi e insieme ai nostri ospiti entreremo i luoghi di privazione della libertà personale che sono degradati come le carceri, ma chi carceri non sono, oggi infatti ci occuperemo dei tristemente noti Cpr Centri di permanenza per i rimpatri, i CPR dove, al fine di essere espulsi vengono rinchiusi i cosiddetti stranieri irregolari, ovvero chi è entrato illegalmente nel nostro Paese oppure chi non ci può più restare perché non ha o non è riuscito a rinnovare il permesso di soggiorno oppure ancora chi è stato condannato.
Ed era in carcere Centri di permanenza per rimpatri che, pur essendo finalizzati all'espulsione dello straniero ex detenuti compresi, sono diventati una sorta di carcere più degradato del carcere, immaginate, camerate, fredde e sporche bagni malfunzionanti e in condizioni vergognose, cibo maleodorante o avariato e mancanza di cure mediche il tutto condito da una noia che ti fa impazzire perché per mesi e mesi sei condannato all'ozio. Sono queste alcune tra le gravi irregolarità che sono state scoperte, non da Radio Carcere, ma dalla Procura di Milano in uno di questi CPR, ovvero nel Cpr di via Corelli proprio a Milano. Dicevo, restrizione della libertà personale nei Cpr che badate bene
Viene imposta non in base a un provvedimento del giudice, come sarebbe naturale, ma in base a un atto amministrativo, il che è un unicum nel nostro ordinamento, tanto che si parla di detenzione amministrativa, che è un termine aberrante, detenzione amministrativa, una questione, quella dei Cpr, che, come sapete ha impegnato il governo Meloni in diversi decreti legge, privilegi nei quali, tra le varie cose, si è allungata la detenzione amministrativa in questi CPR detenzione che è passata da 5 mesi a un massimo di 10 8 mesi, ma così commette un reato. Inoltre, il governo Meloni anche sottoscritto, lo sapete già il cosiddetto protocollo, il protocollo d'Italia Albania sembra una partita di calcio, protocollo che ha previsto la creazione di due strutture in territorio albanese che sono destinati gli stranieri irregolari presenti in Italia, accordo questo che, come sapete, ha fatto molto discutere anche perché i nostri Cpr non sono sovraffollati e non si capisce dunque per quale motivo si debbano spendere così tanti soldi per creare in Albania strutture dove deportare dall'Italia i migranti irregolari mistero, ma va anche detto che essere trattenuto in un Cpr essere detenuto in un Cpr non equivale affatto a essere espulsi automaticamente, tutt'altro, infatti, negli 11 Cpr presenti in Italia, che sono gestiti da società private, anche se vi transitano tantissimi migranti, più di 6.000, solo una parte di loro viene di fatto espulsa e torna nel proprio Paese e che produce un risultato paradossale. Spendiamo ingenti risorse pubbliche, facciamo vivere le persone in condizioni disumane e degradanti e poi, dopo 18 mesi, la maggior parte di questi immigranti torna in libertà con un semplice foglio di via, mi sembrano un'operazione sensata. Mi sembra un modo intelligente per spendere i nostri soldi pubblici e comunque oggi, per capire la realtà e le criticità presenti nei Cpr, sono con noi il professor Mario Serio del Collegio del Garante nazionale delle persone private della libertà, buonasera, professor Serio, buonasera buonasera. Saluto anche Fabrizio Coresi, esperto di immigrazione. Per l'ONG Action Aid, che recentemente ha pubblicato anche un importante rapporto Cia. Fabrizio buona sera stasera. Grazie dell'invito. Poi sono ancora. Antonello Scerbo. Avvocato, membro dell'Associazione Nazionale Giuristi democratici ed esperto di immigrazione, sono Antonello buonasera, buonasera, a tutti voi buona sera, agli ascoltatori di Radio Radicale. Infine, ma non certo meno importante, saluto la dottoressa Chiara Montaldo, responsabile medico di medici senza frontiere, Italia buonasera, Dottoressa Montaldo, buonasera a tutti e grazie dell'America allora, ma vorrei iniziare a parlare con voi di Cpr da un fatto di cronaca o meno, o meglio da un argomento scabroso. Infatti, siccome la legge prevede che una persona straniera debba essere sottoposto a visita medica per capire se può sopportare la detenzione nei Cpr, la Procura di Ravenna ha indagato oltre 20 medici in tutta Italia perché, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero rilasciato falsi attestati di inidoneità per il trattenimento nei CPR. Ora è fermo restando l'esito di queste indagini nel domando, siamo sicuri che nei Cpr le persone ristrette vivono in condizioni psicofisiche adeguate. Siamo certi che vengano curati? Ed infine siamo sicuri che tutti gli stranieri tutti ristretti nei Cpr
Siano siano in condizioni fisiche e mentali, Ilde idonee per sopportare quella detenzione, sentite quello che ci ha raccontato Ali, che è ristretto nel Cpr di via Corelli a Milano.
Allora a lei tu attualmente 6 ristretto nel Cpr di via Corelli a Milano, è vero che, ma tu di che nazionalità sei marocchini ora a lì la legge prevede che una persona straniera, prima di entrare in un Cpr deve essere sottoposta a una visita medica che stabilisca se quella persona è idonea a essere trattenuta in un Cpr oppure no? Ora dimmi nel Cpr di Milano, in via Corelli ci sono persone straniere che sono malate, malata di mente e che nel Cpr non ci dovrebbero stare qua come ora guarda, c'è
Un signore che non parla l'italiano di colori che dormiva sotto la pioggia nei cortili parla comunque da solo fa anche Coco addosso.
Nessuno.
Mi vieni a dire guarda vai a entrare o toglie la una cosa, proprio molto dei domanda, mi sembra che stiamo piccolo manicomi un piccolo manipolo manicomio proprio dell'errore.
Un piccolo manicomio è un manicomio dell'orrore, lo descrive lì che ristretto nel nel Cpr di Milano, professor Mario Serio, sappiamo la sua attenzione come come componente del TG del Collegio Nazionale dei Garanti di depressione prima delle libertà sui Cpr, ecco, ma quello che descrive Ali ovvero di persone malate non curate, abbandonate, incipiente di Milano è una scena che lei ha già visto visitando anche altri Cpr oppure no? Certamente, sicuramente un rilievo preminente assume ai nostri occhi la questione, che riflette le condizioni,
Psicofisiche dei trattenuti. Quindi voi, nelle vostre visite che fate in tutti gli 11 Cpr d'Italia, voi dell'Ufficio del Garante nazionale delle persone detenute vi incontrate persone straniere, gli li strette che in effetti, insomma, non godono proprio di buona salute o mi sbaglio, no, purtroppo non si sbaglia, come dire, una una attestazione obiettiva e formale di questa situazione. La si può ricavare dai rapporti che noi redigiamo e che vengono pubblicati dopo un'interlocuzione con le autorità competenti sul sito del del Garante stesso. Ho letto anche il vostro ultimo rapporto costruito un rapporto, un comunicato stampa. Forse era Xuereb, la vita al Cpr nel Cpr di Torino, dove voi parlate di pericolo di degenerazione, addirittura insomma, il tema evidentemente in salute Cpr è di stretta attualità. Dottoressa Montaldo, quello che ci ha raccontato agli che lei ha ascoltato adesso, ovvero di persone malate e abbandonati a loro stessi in un Cpr le sembra verosimile in base alla sua esperienza
Sì, perché purtroppo noi senza frontiere è entrata nei CPR già negli anni passati e poi tutti i report di tante organizzazioni.
Lo testimoniano il fatto stesso che dentro il Cpr ci sia una farmacia, una farmacia con farmaci di vario tipo e con tantissimi psicofarmaci, come hanno testimoniato tanti record e ci fa capire che è evidentemente il problema esiste.
Quindi, di sicuro ci sono tante persone che non che che non sono in buona salute e chiedere a un medico, o comunque di certificare l'idoneità dei luoghi che non non solo non assicurano l'accesso alla salute, ma anzi sono patogeni essi stessi possono causare dei problemi di salute.
Pone al medico veramente in una posizione paradossale, assurda, c'è un medico, deve tutelare la salute, gli viene chiesto di certificare l'idoneità a un luogo che che è patogeno, e non lo diciamo soltanto noi, lo dicono tantissimi report, compresa l'Organizzazione mondiale della sanità, quindi è proprio una situazione assurda, paradossale.
Sono indagati dalla Procura di Ravenna per aver certificato alcuni vertici, certificato che alcuni stranieri non potevano stare in un CPR di problemi fisici o mentali, ma tu per caso, Antonello Scerbo, mi riaggancio anche a quello che diceva la Dottoressa Montaldo, tu, hai notizie di medici che sono stati indagati per aver certificato che invece una persona giuridica straniera magari ma malata poteva stare in un CPR cioè,
E vale anche il contrario io ti indago perché tu hai certificato l'inidoneità, ma tu conosci un medico che è stato indagato perché ha certificato l'idoneità io mi ricollego a quello che diceva la Dottoressa Montaldo, perché non soltanto questo stato patogeno dei CPR è attestato da molti report, incluso quello di medici senza frontiere ma anche da due sentenze del Consiglio di Stato due sentenze del Consiglio di Stato nell'ottobre 2025 del 2026 che hanno annullato il capitolato d'appalto dei CPR perché non prevede lo stanziamento di fondi pubblici che garantisca un minimo essenziale di cure sanitarie.
All'interno dei CPR 1 2, perché manca in maniera strutturale, un piano anti suicidio all'interno dei CPR, pertanto la situazione nei Cpr, da questo punto di vista, è illegale e questo non lo dico io, ma lo ha detto due volte il Consiglio di Stato pertanto, quando noi abbiamo un'indagine come quella della Pubblico ministero di Ravenna in cui si vanno a prendere a casa dei professionisti,
Dei medici che lavorano nelle strutture pubbliche che ci furono quotidianamente e vengono trattati come se fossero dei criminali qualsiasi. Beh, io mi domando come appunto, riprendendo la domanda retorica che mi è stata fatta, se accertato giuridicamente, che quei luoghi sono dei luoghi in cui le persone si ammalano e sesso e se c'entrano già ammalata e rischiano di morire perché la Pubblico ministero di Ravenna, invece di indagare persone che in scienza e coscienza medica che in scienza e coscienza ritengono la inidoneità di determinate persone a entrare nei Cpr, non vada ad indagare invece tutti quei medici che se ne fregano altamente di quello che è un vero e proprio buco nero del diritto costituzionale di questo Paese e certificano l'idoneità di queste persone a entrare da malati nei CPR, col rischio che muoiano e lo Stato prende in carico senza neppure metterci i soldi per fare un piano anti suicidio. Aggiungo che, se al Pubblico Ministero di Ravenna sostiene perché qui c'è una associazione a delinquere di medici a me hanno insegnato che l'associazione a delinquere presuppone due cose, primo, la segretezza e i moduli
Per certificare la non idoneità sono pubblici perché sono stati fatti circolare e sono ancora adesso su internet. Se i nostri ascoltatori ci ascoltano, vanno a cercare su Google, li trovano, quindi non c'è segretezza e secondo l'associazione a delinquere presuppone un profitto che vantaggio economico, un materiale. Questi medici hanno avuto nel certificare la inidoneità degli stranieri ad entrare nei CPR. Se la Pubblico ministero di Ravenna ci dice che hanno preso la Stecca, hanno preso dei soldi o c'è un sistema di corruttela generale. Beh, io a quel punto alzò le mani. La mia impressione è che fosse un sistema del genere, possa invece il verificarsi al contario sotto le spinte delle questure, sotto la spinta delle prefetture nei confronti di quei medici che, ma
Verificarsi al contagio sotto le spinte delle questure, sotto la spinta delle prefetture nei confronti di quei medici che magari non sono così strutturati e che per quieto vivere magari qualche certificato di idoneità, lo fanno per evitare problemi più grandi. Ricordo questa questione ricorda un po'il certificato di idoneità che deve rilasciare un medico del carcere quando una persona detenuta deve essere distretto in isolamento, li molto spesso i detenuti ricevono idoneità a essere distretti in isolamento in celle terribili. Insomma, c'è da chiedersi questi medici un po'come facciano il loro lavoro, caro Fabrizio Grossi, siete d'accordo, presumo con Antonello Ceron, 8 euro cervo, cioè voglio dire qui da un lato abbiamo 20 medici indagati perché hanno detto no, queste persone non sono idonee a essere detenuti in luoghi patogeni come Cpr. D'altra parte, abbiamo tanti medici che invece certificano l'idoneità, nessuno gli fa niente, mi sembra un po'strano no, ma sia assolutamente vi porta in Albania per darvi l'assurdità della tutela della salute, mancata perché quando noi abbiamo messo in fila lo scorso anno le spese per mostrare con un esposto alla Procura della della Regione Lazio della Corte dei Conti per mostrare che c'è, come dire, un danno all'erario che non è derubrica abile come un mero errore materiale? Uno delle spese più interessanti riguarda proprio il Ministero della Salute. E lì è stato creato
Un apposito ufficio sanitario marittimo di frontiera Juan spendendo soldi, quando noi sappiamo bene qual è la situazione degli stessi Usmaf, questa è la sigla, ad esempio al porto di Genova, dove c'è un solo medico e quindi anche i sindacati per questo si sono, si sono lamentati ma questo diciamo è un aspetto laterale, per il resto c'è stato confermato dalla stessa,
Dallo stesso USMAF dagli Mmp che poi dopo l'8 marzo 2025, non ci sono state più missioni di personale in Albania e che quindi la Commissione vulnerabilità veniva convocata da remoto. In pratica, ancor più che in Italia, quelle cure mediche che devono essere assicurate dal sistema sanitario nazionale, che ancora abbiamo ancora. Pieghe Kenney, Cpr italiani in cui la tutela dell'asse della salute è demandata in toto, il personale medico assunto dall'ente gestore di fatto perché è l'unico che può convocare di fatto la Commissione vulnerabilità a cui facevo riferimento dice il rischio concreto di una brioche scusami se ti disturbo, Fabrizio, c'è il rischio concreto che una persona straniera riscritto in C C Piero in Albania si sta male, non viene curato, e questo è purtroppo un rischio molto concreto, tant'è che, come dicevo, questa Commissione avviene e vi può essere convocata solamente in base a evidenze oggettive. Quindi i referti e consulenze mediche specialistiche che non si vede come possano se non svela
Mi sembra perfettamente e peraltro è stata condivisa con noi lo scorso anno, proprio a seguito di accesso civico per chiedere dati e informazioni nella pubblica amministrazione, una nota in cui si auspica che siano recepite richieste formulate relativamente alla necessità per i migranti trasferiti in Alben in Albania da un Cpr italiano di avere un certificato di idoneità e m'hanno risposto ristretta. No, il punto è che, se sono gli stessi Usmaf INMP a ritenere di dover precisare questo aspetto della necessità di una visita di idoneità alla vita ristretta nel Cpr albanese, è evidente che la tendenza fosse un'altra e di Rebuzzi, ma passiamo alle condizioni pessime di vite presenti nel Cpr nei dei CPR, dove gli stranieri possono essere gli iscritti fino a 18 mesi. Infatti, come vedremo tra poco, non solo
E una manca una minima parte degli stranieri, non solo una minima parte degli stranieri viene rimpatriato e di quelli che stavano nei Cpr, ma queste strutture sono davvero disumane e degradanti condizioni, questi, che sono state accertate anche dalle autorità giudiziarie. Sentite sempre Alicos ha già detto a proposito delle condizioni in cui vivono lì le persone straniere ristretti nel Cpr di via Corelli sentite
Halima dimmi nel Cpr di Milano, adesso voi immigrati in attesa di espulsione vivete almeno in condizioni dignitose oppure no, no, no, io ti dico la verità, mi pare proprio un verme qua, siamo proprio allungate peggio che in carcere ma molto peggio, se ti senti a lì tra l'altro anche la Guardia di Finanza ha verificato che il nel Cpr di Milano le camere dove voi siete costretti a dormire sono sporche dormiti su materassi di gommapiuma, è vero,
Materasso, quello bocconi di spugna scusa dispone
Comune.
Con un solo alla De carta, poi si attacca addosso una coperta o come una cella di sicurezza, ma in una camera del Cpr di Milano, in quanti e quante persone di rete 4 persone sono quattro, legge, quattro letti buttati là sì, e poi passare la giornata o la serata a guardare l'amore, no, no, perché qua non c'è nei atti Reitani biliardino, niente, c'è solo una tv comuni nella sala dove si mangia più di 20 persone a guardare la televisione, questo il vostro passato tempo. Se
Insomma, c'è poco da stare allegri allora credo, Dottoressa Montaldo, quello che ci ha raccontato a lì è l'eccezione, secondo lesi, uno della sua esperienza UE, la regola delle condizioni di vita presenti in altri Cpr, che vede visitato voi di Medici senza frontiere,
No, purtroppo direi che è la regola, nel senso che è di sicuro le condizioni del CPR con qualche, diciamo, differenza tra una e l'altro, però sono del tutto insufficienti, diciamo e e tutti e tutte le persone che abbiamo incontrato ci dicono che le condizioni del carcere sono comunque molto meglio.
Sia da un punto di vista di alimentazione e di servizi, ma come ha giustamente detto Ali, anche dal punto di vista del non aver niente da fare, che che non è banale, tante volte le persone entrano, anche discreta salute, diciamo così, ma questa questa situazione, questa condizione di un di un'attesa a volte anche lunghissima.
Senza avere niente da fare, dissi di sicuro
è è qualcosa che danneggia la persona che spesso, tra l'altro, ha anche già un passato
La traumatico alle spalle e noi l'abbiamo visto tanto e abbiamo visto come appunto, persone che entravano indiscrete salute peggiorano da un punto di vista fisico, ma anche psicologico, fino a purtroppo, nel peggiore dei casi il suicidio, che purtroppo in tanti casi è pure riuscito e in altri sono rimasti i tentativi di suicidio e i numeri sono altissimi e questo di sicuro è un'evidenza del fatto che che nei CPR si vive una situazione di malessere assoluto.
Leggo quello che diceva il punto 2
Presidente del Cpr di Milano è un'eccezione alla regola presenti in tanti altri Cpr che bui del Garante nazionale dei dubbi, avete visitato il Garante, ha visitato proprio il Cpr di via Corelli nel luglio del 2025, c'è un ampio rapporto, poi ultimamente anche Torino no,
Quindi, insomma, non avete visti Torino più di recente nella esatto, quindi quelle condizioni di vita sono sono verosimili, sono vere, guardi purtroppo
La nostra esperienza ci porta a dire che la condizione psicologica di frustrazione nella quale vivono le persone trattenute è molto diffusa e, in molti casi, ha una sua radice giustificativa molto netta.
Proprio nelle condizioni nelle quali queste persone vivono le condizioni di vita e una spendita senza speranza del tempo, un tempo sempre eguale a se stesso, un tempo che non consente di formulare un auspicio che quelle condizioni migliorino o che quel tempo sia utilmente speso.
E dicevo
Dal punto di vista comportamentale, questo può tradursi in un, in una come dire, in una solleticato rione di sentimenti violenti, ovvero nella caduta in uno stato depressivo che può poi portare anche alla perdita di affezione, alla propria vita, sempre qui la formulazione di programmi di progetti che prevengano il suicidio che ne esplorino le possibili cause latenti in ciascuno dei trattenuti.
È una urgenza assolutamente indilazionabile. Intanto basterebbe farli vivere in maniera decorosa come persone non trattati peggio degli animali. Insomma, già sarebbe un passo in avanti e ma ma ma dare senso al tempo di un panche, anche certo uno è percepito come una profonda ingiustizia, perché adesso non corrisponde una colpa, è il terreno sul quale bisogna incidere, sul quale regolarmente, nei propri rapporti, il Garante concentra la propria attenzione. Fabrizio oculistici. Cosa ne pensa di quello che ci ha raccontato da lì sulle Cpr, sulle condizioni di vita presenti nel Cpr di Milano? Sono sì, ci condizioni che tu hai riscontrato anche in altri Cpr che noi facciamo un monitoraggio in base ai dati. Quindi non ho avuto modo di entrare se non hai un CPR di Ponte Galeria che purtroppo il Cpr che abbiamo nella nostra città
Ma le condizioni sono strutturalmente deprecabili, mi viene da dire degradate contro qualsiasi dignità umana, lo sono strutturalmente perché è una detenzione afflittiva senza alcun reato, noi questo dobbiamo ribadirlo fino alla nausea, affinché chi ascolta lo abbia ben chiaro, questo trattenimento equivale a una privazione della libertà che per noi cittadini e cittadine italiane è una multa questa è la distanza.
Che che abbiamo messo fra noi e lo straniero dipinto come come nemico e questo sistema, visto che i dati ce lo dicono in maniera inequivocabile, non serve a rimpatriare, serve solamente a criminalizzare le persone straniere, in questo riesce benissimo in questi 10 benissimo, tra l'altro, Fabrizio, c'è crisi di questo trattamento disumano e degradante che si perpetua nei CPR di tutta Italia e anche ad alto costo. Voi, nel rapporto che vede curato, voglia ActionAid con l'Università di Bari e avete messo in luce anche i costi di questi CPR, che non solo assicurano un trattamento disumano e degradante, ma costano tanto le casse dello Stato, ovvero costano anche perché c'è un investimento continuo, sordi a ogni tipo di analisi di dati e quindi informazioni irreali sul funzionamento del sistema. Purtroppo assistiamo a un coast, a un costante investimento sempre maggiore. Noi abbiamo mappato fra il 2018 e il 2025, una spesa per l'intero sistema detentivo, almeno che ammonta a 217 milioni di euro. E dico almeno perché, ovviamente, in tutte queste spese che noi riusciamo a ricostruire con estrema fatica da dall'opacità di tutto il sistema detentivo e quindi lo la reticenza della pubblica amministrazione nel rilascio dei dati sono sicuramente sottodimensionate, perché non sono compresi i costi accessori e fra i costi accessori, possiamo nominare uno fra i più ingenti, ad esempio il vitto e l'alloggio per le Forze di polizia poste a presidio dell'ordine di queste di questo tipo di strutture, e vediamo che ho parlato di investimento sempre maggiore perché fra il 23 e il 25 noi concentriamo il 66% della spesa che ho nominato prima, quindi di 217 milioni spesi in otto anni, il 66%, li abbiamo spesi negli ultimi tre anni e questo non si spiega solamente Gosens e migliorare le cose, tra l'altro punto
E non si spiega neanche miglioramento, benché men che meno, ma non si spiega neanche con l'allestimento dell'Albania, perché se si guarda anche solamente la gestione.
E manutenzione ordinaria dei CPR. In Italia questi crescono. Questa cresce del 45% fra il 23 e il 25, quindi è un è una spesa che cresce sempre di più. Noi abbiamo elaborato anche un indicatore di spesa detentiva per il rimpatrio e se guardiamo quanto quanto sia cresciuta questa negli ultimi tre anni, beh se è cresciuta del 178% la spesa in detenzione, che ha contribuito quindi a ogni singolo rimpatrio, perché i rimpatri da questi centri sono pochissimi e questo crea un problema di legittimità pro pochissime a fronte del numero di ordini di allontanamento. E questo ci arriviamo, caro caro Fabrizio coniugi, che poi il nocciolo della questione, Antonello scelgo Zuma. Ci diceva prima Fabrizio curiosi. In questi anni spesi centinaia di milioni di euro, per cui si GPR prelievi, condizioni di video e rimangono disumane e degradanti. Insomma, e poi il risultato della della dell'espulsione è minimo e mi sembra che stiano fuori ogni logica o sbaglio, ma io parto da quello che ha detto il Garante professor Serio. Io credo che ancora oggi e cominciare a parlare di Iraq, Tony personali che sono legati alle cause di suicidio in carcere, nel Cpr
Soprattutto, si è detto dal Garante dei detenuti e delle persone trattenute. È un'affermazione che al di fuori della realtà, perché la condizione delle carceri disciplina Alia è strutturale, come è stato appunto evidenziato, e quindi è un dato oggettivo. È talmente oggettivo che la Corte costituzionale, con la sentenza 96 2025, ha accertato una lacuna critica costituzionale nella nella regolamentazione dei modi di trattenimento all'interno dei CPR, cioè a dire manca una legge per regolamentare le modalità con cui si viene trattenuti legge che invece scene l'ordinamento penitenziario, soprattutto la legge Gozzini, e questo è il paradosso di cui appunto, giustamente Fabrizio Goretti evidenziava la questione, e cioè che il carcere afflittivo, ma presuppone la rieducazione sociale del del tra, nemmeno il contrario,
Almeno in teoria, certamente per quanto riguarda il Cpr, le persone vengono detenute in via amministrativa, come è stato detto, quindi non hanno commesso un reato, non può essere la condizione del Cpr più afflittiva di quella del caccia, invece nei fatti nella pratica lo è se solo consideriamo anche il numero di persone che si suicidano nel Cpr comparato con quello del carcere comparazioni orribile, me ne rendo conto su questo si fa.
Viva rispetto alla direzione tout-court e del resto, le testimonianze delle persone che passano i Cpr sono molto chiare. Preferiscono ritornare nel carcere piuttosto che stare nel Cpr agli. Questo lo ha detto nella sua intervista perché almeno lì ci sono progetti, programmi, i momenti di culturali e ricreativi, mo mo momenti di socializzazione anche delle proprie esperienze dei propri vissuti. Noi dobbiamo partire da qui, dal fatto che per trent'anni in questo Paese è mancata una legge che regolasse le modalità di trattenimento all'interno dei CPR e questa roba qui è in contrasto con l'articolo 13, secondo comma, della Costituzione. Se noi partiamo da questo presupposto, cioè dal buco nero costituzionale dei CPR, forse non arriveremo a fare affermazioni in base alle quali chi si suicida nei Cpr e lo fa per motivi personali. Io questo lo ritengo inaccettabile. Allora sentiamo andiamo poi nel nocciolo nel cuore della vicenda, cioè cerchiamo di capire poi, in effetti
Il, questi trattamenti disumani e degradanti, chi si assicura o nei CPR CAP che risulta di producono allora, pochi giorni fa alla Camera è intervenuto in question time il ministro Interno Matteo Piantedosi, che tra le varie cose ha detto due cose importanti, a mio avviso, ovvero la prima che ci sono stati meno sbarchi e ci sono stati più espulsioni sentito cosa ha detto il ministro Piantedosi.
Grazie Presidente, come ha ricordato l'onorevole interrogante, il numero degli sbarchi è calato drasticamente dal picco del 2023 si è scesi in modo netto nel 2024 del 2025 e il trend è ulteriormente in calo, anche quest'anno in due anni abbiamo registrato oltre l'80% di sbarchi in meno,
Significativo anche il dato sui rimpatri a cui lei faceva riferimento nell'anno in corso ad oggi sono già oltre 6.500 tra rimpatri portate volontari assistiti e stiamo procedendo celermente con ritmo crescente rispetto allo stesso periodo degli ultimi anni, non si era mai registrato un numero così elevato di persone rimpatriate.
Allora Fabrizio cuneesi, interpello di nuovo te perché sei fresco di ricerca di dati, infatti voi, gli ex medie, insieme al dipartimento di Scienze politiche dell'Università, degli Studi di Bari, Aldo Moro, avete pubblicato uno studio sulle politiche migratorie degli ultimi 10 anni ecco, ma dimmi come afferma il ministro Piantedosi, è vero che le espulsioni sono aumentate e mai sono stati così tante espulsioni sono aumentate, questo è vero,
Sono aumentate però fuori dal circuito detentivo e questo non è un particolare da poco, cioè sono aumentate, ma non sono aumentate quelle tra chi è ristretto nei CPR esattamente diminuiscono del 45%, dal 22 quelle che partono, diciamo, dai Cpr aumentano i rimpatri forzati del 22% ha sempre a partire tra 22 e 25,
Ma la cosa importante è valutare la Kaaba, la capacità espulsiva del del sistema detentivo io mi ricollego anche a quello che diceva del va avvocato, Siervo che mi trova perfettamente d'accordo e peraltro mettono in luce che noi il diritto è un baluardo che noi abbiamo, ma il problema è strutturale e politico e il fatto che sia la magistratura solamente ad occuparsi di intervenire sulla materia della detenzione amministrativa fa perdere proprio di vista il carattere strutturale della violenza del sistema e questo è un dato su cui dobbiamo sempre riportare l'attenzione e dicevo appunto che per valutare questo sistema detentivo bisognerebbe guardare alla platea dei
Di tutti le persone che il nostro Stato intende espellere e quelli si valuta l'efficacia e lì si crea un problema di legittimità se dai Cpr partono 9 rimpatrio ogni 100 ordini di allontanamento, questi posti sono compatibili con il nostro ordinamento solo se danno un beneficio aggiuntivo. Ah ah, l'esecuzione dei rimpatri, qual è questo beneficio aggiuntivo o dobbiamo forse dedurre che l'obiettivo, che è l'unica cosa che consente di mantenere
Legittimamente questi centri all'interno del nostro ordinamento non è effettivamente il rimpatrio e allora torno all'obiettivo, come la criminalizzazione che quello si è raggiunto dal dal sistema detentivo, ma certamente non è il rimpatrio. Se questa politica ha il 10 per che raggiunge il 10% dei risultati attesi, questa ha detto giustamente l'avvocato De Siervo che sono 30 anni che guardiamo questa politica, ma altrettanto in 30 anni non è stata mai valutata realmente, perché se fosse stata valutata sulla base dei risultati raggiunti e quindi sulla base della compagine abilità di questo tema con il nostro ordinamento, sarebbe stata chiusa nel 99, dopo essere stata introdotta nel 98, quindi il 10% di ieri istituzioni Cpr viene di fatto rimpatriato dopo 18 massimo 18 mesi, il torna in giro col foglio di via giusto, il 10% degli ordini di allontanamento emessi, quindi sul Sud, tutta la popolazione che dovrebbe allontanare il nostro Stato, che il nostro Stato pretende di allontanare quindi li tratto in maniera disumani e degradanti e poi, dopo 18 mesi, tornano in circolazione con un foglio di via. La maggior parte di chi è di istituire Cpr non si capisce il senso di questa distinzione. Caro professor Mario Serio, ascoltato questi dati che noi penso avete voi riflettuto su questi, su questi numeri che scoraggiano francamente, perché scoraggiano moltissimo, ma non c'è dubbio
Vorrei ritornare su due temi che sono stati molto utilmente. Prima
Enunciati e che comunque si collegano in qualche misura alla sua domanda. Primo, una delle radici più profonde delle condizioni disagevoli soggettivamente oggettivamente registrate nei nei Centri di permanenza per il rimpatrio riguarda la totale carenza di un quadro normativo di riferimento no, quando si dice quando qualcuno lo abbiamo sentito più volte direttamente da trattenuto detenuti in via amministrativa come,
Eufemisticamente, si dice, si starebbe meglio in carcere, non si intende alludere a condizioni materiali migliori che purtroppo, come sappiamo, molto spesso non si verificano quanto all'esistenza di una cornice normativa di uno statuto della persona detenuta.
Con connessi diritti facoltà
E anche doveri.
E qui non non fa minimamente riscontro la condizione del trattenuto in via amministrativa la Corte Costituzionale con la sezione che legarci siano tutto oro, quello che questo riconoscimento dei diritti nelle carceri, insomma, però, però abbiamo sì, è vero, abbiamo un ordinamento penitenziario easy e che purtroppo Rezza solo sulla carta, questo è il dramma, abbiamo una magistrale, viene applicato e sì, abbiamo una magistratura di sorveglianza, bene, questi presidi mancano del tutto alle persone trattenute,
Nel nei centri di permanenza. Non c'è dubbio però proprio sul serio il la questione è anche non solo questa che lei giustamente sottolineava anche sul risultato, nel senso che questi CPR già è grave che trattino delle persone in maniera disumano e degradante per 18 mesi e già è grave che se uno è malato non viene curato per creda neanche lo giudico questo, ma poi neanche raggiungono lo scopo pochissimi di quelli distretti. Visto questo è un grave e un grave problema su cui credo la politica debba essere interpellata e dare dare delle risposte, ma in attesa che queste risposte vengano semmai ai verranno perché un
Un'impellenza, vale a dire di intervenire sulle condizioni materiali, dei permanenza e su quelle personali di chi vi è ospite. È possibile che la risposta politica tardi avvenire, cioè sullo scopo ultimo dei dei dei dei CPR, intanto è indilazionabile occuparsi delle singole vite inserite in una in una struttura che probabilmente non è in grado di offrire risultati accesi e cosmico si garante e di intervenire ogni volta che queste avvisaglie vi siano delle barriere e garantire i diritti delle persone viste tecnici. Pierre certo, a partire dalla prevenzione dei suicidi. E certo, dottoressa Montalto, ma voi di Medici Senza Frontiere avete avuto modo di verificare, per esempio, è che persone ristrette per mesi e mesi nei Cpr poi si vedono essere liberate con un foglio di via perché non vengono poi di fatto espulse. Cioè avete costruito anche voi che l'espulsione dei Cpr è un fatto più unico che raro
E andiamo nei nostri progetti tantissime persone che sono transitate a un certo punto dai Cpr e che comunque poi sono rimasto qui in Italia.
Penso per esempio alla nostra clinica proprio per persone sopravvissute a tortura e violenza che che abbiamo a Palermo, e li abbiamo tra i nostri pazienti, diverse persone che sono passate dal Cpr e lo sottolineo perché chiaramente, visto la tipologia di clinica, queste persone hanno un vissuto altamente traumatico,
Prima del CTR, poi,
In che stato, diciamo ulteriormente peggiorata nel Cpr, poi ora sono sono, diciamo, sul territorio e sono nostri pazienti, li prendo questo esempio ma ma poi anche in altri progetti ne abbiamo incontrati tanti.
Toccati con mano Woody Medici Senza Frontiere, questo voglio dire sì, assolutamente sì, e poi vorrei anche sottolineare come è giusto.
Come dire valutare l'efficacia, se così si può dire, di questo sistema che risulta proprio poca, nel senso che anche il fine per cui sono stati creati questi CPR non viene comunque non viene atteso, cioè sono un fallimento anche dal punto di vista di di chi li ha creati?
Come quello uccisa.
Quello ti però vorrei anche dire che è veramente sconfortante che vengano comunque soltanto espresso i numeri, no.
Abbiamo sentito il ministro Piantedosi parlare in termini di numeri, ma per noi che ci occupiamo della salute delle persone, che comunque è un diritto fondamentale, secondo la nostra Costituzione, quindi non solo per noi organizzazione umanitaria.
È veramente sconfortante che la salute non venga considerata, si parli solo di numeri, presunti veri o falsi, di numeri di persone rimandate a casa, ma della salute e dello stato di queste persone, di come le abbiamo rimandato eventualmente a casa, o come le aree abbiamo rimandate sul territorio di questo non si parla.
E questo è grave perché è grave per gli individui ed è grave per la società ogni individuo che viene, che che è presente nella nostra società con un malessere grande.
è un malessere per la società intera, quindi ecco il fatto che di questo non si parli, lo trovo veramente triste e miope.
Presumo.
Bunga bunga provvedimenti di meno.
Luciano, mi sembra leggerlo, mi sembra evidente che una detenzione amministrativa come quella dei CPR potrebbe essere ammissibile in un solo se è contenuta nel tempo, ma se almeno raggiunge lo scopo dell'espulsione, è una visione pragmatica a, ma almeno questo salverebbe la faccia mi sbaglio.
Ma io non sono d'accordo. I dadi di Piantedosi sono evidentemente delle fake news, come evidenziava Fabrizio Coresi, anche perché, come dire che siano Aphex news e che siano falsi e che siano un artificio contabile, non lo diciamo noi, lo ha detto l'Eurostat e quindi questo è sufficiente. Il linguaggio di via Teodosio lo conosciamo bene era quello che all'inizio di questa legislatura, parlava dei migranti rimpatriati in Libia come del carico residuo delle navi ONG che non potevano entrare in Italia. Quindi, che cosa ci possiamo aspettare da un ministro degli Interni del genere? Il punto è che non soltanto CPR sono fallimentari, come è stato giustamente detto, ma che lui addirittura per ne voglia aprire altri otto e di questi altri otto Cpr, come ha dichiarato la settimana scorsa in un question time alla Camera 1 a Castelvolturno che tutto ha bisogno, fuorché di una Cpr e di un altro, diciamo che stanno territorio di di di periferia diciamo così un altro a 31 nato a Bolzano, un alto ad Aulla in provincia di Massa e Carrara gli altri quattro. Non si sa bene dove li voglia fare. Il punto qual è il punto è che con l'ultimo decreto legge sicurezza sia stabilito un principio in base al quale si possono costruire nuovi CPR, derogando a tutta la legislazione ordinaria, fatta eccezione per le norme penali. Ubico addio,
E per i vincoli paesaggistico ambientali di derivazione europea, tant'è che la Regione Campania ha posto un vincolo paesaggistico sull'area in cui dovrebbe sorgere il Cpr di Castelvolturno. Il prossimo 24 ottobre ci sarà una manifestazione nazionale. Io penso che bisogna partecipare a queste manifestazioni perché danno il segno di una alternativa rispetto a un modello che, appunto, è stato definito fallimentare. Il compito della politica è quello di dare risposte alle domande della società civile, ma anche il compito del garante è quello di sollecitare le risposte che la politica a tarda a fornirlo. Facciamo regolarmente nei nostri rapporti, benissimo, forse i rapporti arrivati a questo punto, vista la situazione così grave dei Cpr, non sono più sufficienti, cioè la necessità di alzare la voce e di alzare il tiro, anche perché, se vogliono costruire ottimo 8 nuovi CPR e questo è un sistema completamente fallimentare, noi stiamo andando di fronte ad una vera e propria concezione da caserma o da istituzione totale di tutte quelle soggettività, quelle migranti. Innanzitutto che sono divergenti rispetto a una volta sorpreso. Carlo Antonello. Sentiamo il professor Serio vuole replicare? Antonello cervo sì, ma sinceramente sono, come dire, vorrei fare intanto un bagno di umiltà consistente nella circostanza che
Questa visione miracolistica dei compiti del Garante, cui si rimprovera sempre una una scarsa efficacia di intervento, sono pesantemente smentiti dai risultati che talvolta vengono ottenuti a seguito della pubblicazione dei rapporti, ma che, più in generale, più in generale costituiscono una breccia nell'opinione pubblica sulla condizione dei CPR quindi questo fatalismo,
Totalmente smentiti dai risultati che talvolta vengono ottenuti a seguito della pubblicazione dei rapporti, ma che, più in generale, più in generale, costituiscono una breccia nell'opinione pubblica sulla condizione dei CPR, quindi questo fatalismo, questo scetticismo, questa diffidenza nei confronti dell'impegno del garante di chi vi lavora,
Mi addolora molto e spero che la nostra opera, che comunque rimarrà assolutamente inalterata.
In termini di impegno, riesca a propria volta a far breccia nelle nelle menti dei commentatori, speriamo, speriamo di che le cose vadano se paiono no pessimismo cosmico da esprimere. Rilevo un dato politico, e cioè il rilievo che l'efficacia del ruolo del Garante dei detenuti e delle persone trattenute in Italia nel corso degli ultimi anni è stato meno silente, risp è più silente rispetto al passato e questa non è un'espressione al di pessimismo, ma è una questione, diciamo così, di preoccupazione per la cucina, dello stato di diritto e legislazione costituzionale. Detenuti Expo, la smentisco su base, sulla base dei rapporti, se poi lei crede che i rapporti siano silenti, ma no, no, no, no, no, non è, non è il tema, non è l'ufficio del garante nazionale repressione di piazza della Libertà che comunque sia, in ogni caso, Visco e il tema non è questo. Il tema del Cpr mi interessa poco, anche Napoli e questo è il punto è però fa è un dato di fatto, caro professor, Serio che comunque questo collegio di questo garante nazionale per la repressione delle libertà non ha l'Inps, non ha avuto l'incisività di del precedente né tantomeno di di quello presieduto da
Mauro Palma, non a caso, si aspettano ancora perché non si aspetta ancora la pubblicazione del primo rapporto, noi siamo, siamo abbastanza lutti Ernesto, ma questo se dovrebbe servire a migliorare la rosa, come non non il secondo rapporto sarà pubblicato e presentato al Senato il 23. Sì, sì, sì sì, con dati del 2009 due quei dati Duvan sarà in grado di formarsi un'idea però ripeto, anche per prestigio personale, vedere sminuita l'attività del Garante sui Cpr. È qualcosa che ha dolore punto
Non lo mando anch'io, non credo che, Antonello cervo, si riferisse Sifis soltanto al ai Cpr faceva, credo, no. Antonello faceva un discorso a più ampio raggio, Miss Me, correggimi se sbaglio, assolutamente io non ho che non erano stati sottoposti al giudizio evidentemente personale. Qui stiamo facendo un ragionamento più generale di natura politica e su quale sia oggi il senso e il ruolo e l'efficacia dell'Ufficio del garante. In un contesto, un diluvio d'azione sono sistemi che sono sempre maggiori e mi sembra che che l'ufficio del garante in qualche modo abbia la difficoltà. Ne parlava appunto su quali dati verrà pubblicato questo report? Questo può essere già un primo dato snob si mischieranno questo possiamo farci benissimo a sistemico sui sindaci. Probabilmente ci possiamo benissimo con lui, si possono benissimo in una prossima puntata altrove se il professor Serio è disponibile prima e Antonello Gerbi ricordava quello che aveva detto Piantedosi, spetti, professore qui impianti dosi che diceva, tra le altre cose di chi la League annunciava la realizzazione di nuovi posti detentivi nei CPR già esistenti in nuovi CPR. Però lui ha detto anche che i CPR servono alla sicurezza dei cittadini, sentite perché multi di di depressione distinti, Cpr erano stati condannati sentite. Quello che ha detto
Il ministro Piantedosi per quanto riguarda il Cpr, noi riteniamo che una rete adeguata di tali strutture sia indispensabile non solo per una gestione sostenibile della politica migratoria, ma anche per la sicurezza dei cittadini, tenuto conto che la quasi totalità dei soggetti ad oggi trattenuti in queste strutture risulta denunziata per gravi reati sia contro il patrimonio e sia contro la persona.
Continueremo a lavorare all'attivazione di ulteriori 106 posti in strutture già esistenti in Sicilia, Sardegna e Lazio, e abbiamo avviato inoltre le procedure per la realizzazione di nuove strutture una in Campania, 2 in Trentino-Alto Adige e uno in Calabria, uno in Toscana e una in Emilia Romagna l'obiettivo è consolidare ulteriormente i risultati ottenuti in tema di espulsioni, affermando il principio che in un sistema migratorio serio e credibile, chi entra illegalmente rappresenta un pericolo per la sicurezza pubblica. Va rimpatriato
Ecco evidenzia una visione del ministro Cpr uguale sicurezza, tant'è che dice tanto è vero che la maggior parte dei detenuti nei nel nei CPR dei vestiti nei Cpr sono ex detenuti condannati, Fabio Coresi, è vero, t t t t, risulta quello vero, quello che dice il ministro Piantedosi oppure dalla vostra ricerca avidi risultati diversi,
Allora, intanto consentitemi di dire che noi, basandoci sulla relazione della performance del Ministero dell'Interno del 2024, quindi non suscita e stampa ho risposto a question time, abbiamo rilevato sopralluoghi e indagini geognostiche per individuare le aree destinate a Cpr e abbiamo chiesto quali fossero, tramite accesso civico queste aree la risposta,
è stata non ve lo diciamo, perché perché c'è un problema legato alla natura di sicurezza,
L'altra faccia di trasparenza esatto, quindi non sappiamo nulla all'infuori dell'unico CPR, di Castelvolturno su cui ci è stato dato il link a Invitalia, che è stata incaricata per la costruzione, dove ci sono dei resoconti dettagliati, per il resto lo l'opacità è totale e anche diciamo l'essere completamente dimentichi delle leggi perché questo,
Queste installazioni dei CPR sono state annunciate nel decreto 124 del 23 che ha dato la competenza alla difesa, dicendo che questo Piano straordinario per gli allestimenti sarebbe stato preceduto da un decreto della presidenza del Consiglio mai uscito. Anche curioso, quindi, anche in non solo la società civile è completamente tenuto all'oscuro, ma anche il Parlamento è nei fatti esautorato e non c'è la minima base dati la minima base di informazioni sulla quale si possa ragionare. Venendo al puntualmente alla tua domanda, noi non abbiamo chiaramente la fedina penale delle persone che vengono internate nei CPR. L'unico dato che si avvicina a quanto dice il ministro dell'Interno sono delle provenienze dal carcere che si aggirano sul 16%. In 10 anni di dati, quindi sono il 16% le persone che sono tradotte dalle carceri. Dopodiché dobbiamo dirci ah, è una cosa un po'diversa dalla quasi totalità, è esattamente è molto diversa e residuale e poi dobbiamo anche considerare che o o il carcere non non serve a nulla equi. Potremmo dibattere.
E quindi le persone alle persone non è sufficiente espiare la propria pena, poi dobbiamo considerare anche che dal carcere si esce spesso in una condizione irregolare, perché il carcere non garantisce l'il rinnovo del permesso di soggiorno, come prevede la legge, e quindi le persone possono finire all'interno del Cpr, ancora una volta, per motivi che non hanno nulla a che vedere con la pena, che peraltro possono aver nel mentre nel mentre scontato pronto, nelle cha abbiamo un dato che è già re residuale e all'Int, è un contenitore in cui possiamo rintracciare le persone di cui parla Piantedosi, Traso nelle carceri di repressione dei due stranieri. Non vengono neanche informate del loro diritto di poter chiedere una misura alternativa attraverso l'espulsione con pinne residue fino a due anni, dottoressa Montalto, abbiamo sentito prima dal ministro Piantedosi dire sono diminuiti gli sbarchi, sono aumentate le espulsioni, contiamo nei CPR 200 posti non utilizzati, eppure annuncia la realizzazione di nuovi posti nei CPR leggi esistenti e la costruzione di nuovi CPR
Trovo una logica in queste affermazioni, ma ovviamente no, mi sembra che anche gli altri.
Abbiano abbiano già spiegato che queste affermazioni non sono logiche, non hanno.
Non hanno proprio un una ragione, ecco, la creazione di nuovi CPR è chiaramente un inutile e con questo quadro inutile sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista di chi li sta proponendo e dannosa dal punto di vista delle persone che vi verranno trattenute o che vi sono trattenute quindi ecco, diciamo che le le proposte fatte veramente non rispondono né alla logica di chi li vuole creare né tantomeno ai bisogni delle persone che continuano a essere disattesi.
Il tutto finiamo in bellezza, dovrebbe.
Da questo punto una mano. Infatti, da più parti abbiamo veramente tre minuti a disposizione. Da più parti si nota che nella gestione dell'immigrazione manca trasparenza, ad esempio oltre ai CPR, di cui si sa già ben poco, esistono anche altri luoghi di detenzione e di cui si sa ancora meno sono i cosiddetti locali idonei, o anche in luoghi idonei. Si tratterebbe, ma il condizionale è d'obbligo di non meglio precisati. Strutture dove trattenere le persone straniere che sono destinate all'espulsione di strutture di cui però si conosce assai poco. Non sappiamo, ad esempio, quanti siano e dove siano, perché non esiste una mappa ora professor Serio voi, come Collegio del Garante nazionale delle persone private della libertà, avete avuto modo di accertare quanti sarebbero questi locali idonei e dove sarebbero. È una delle attività a
Principali del garante noi ne abbiamo visitati un un alto numero anche di ecco, ma quanti sono e dove sono guardi, questa è una una verifica che facciamo volta per volta abbiamo abbia, prendiamo naturalmente contatti con gli uffici di polizia, con le questure per per verificarle e ed è molto in c si va alla cura che noi poniamo nel visitare questi locali.
Abbiamo ottenuto piccoli risultati che certamente, leggendo il loro sapere più o meno dove sono e quanti sono parte, io noi abbiamo visitato e abbiamo visitati a Palermo, ne abbiamo visitati a Cagliari, ne abbiamo visitati A.
A Otranto.
E e ci proponiamo di continuare a e su 3 A B AB a Trento. Ecco questo per dire, come sempre il ministro degli Interni non vi dà una mappa di questi di questi luoghi idonei, come ci illudiamo di essere autosufficienti, perché con molta Ant-Man ecco con molto zelo li andiamo a cercare e, sulla base delle informazioni di cui disponiamo sulla base di altre indagini, poi li scoviamo e li visitiamo se, visto che forse residua o qualche secondo le sarei grato se mi consentisse di fare appello, non sono particolarmente fiducioso nella sua possibilità di accoglimento, ma credo sia vitale la Corte Costituzionale, nel luglio del 2025, con la sentenza 96 e oggi, alla vigilia di un'altra importantissima pronuncia su una questione di su una serie di questioni di legittimità costituzionale sollevati dalla Corte d'Appello di Lecce e ci dice che il Parlamento deve intervenire stabilendo una sorta di statuto dei diritti dei detenuti in via amministrativa. Sarebbe un grande passo in avanti della civiltà giuridica e politica italiana. Il Garante auspica con tutte le forze che finalmente una figura adespota, una figura debole vulnerabile al di là delle ragioni fisiche e psicologiche, ma in virtù della sua mancanza di inquadramento nell'ordinamento giuridico, finalmente riammette riemerga in termini di umanità e noi chiaramente, caro professore, ci uniamo a lei, anzi lo ringrazio e saluto il professor Mario Serio del Collegio del Garante nazionale delle persone private della libertà saluto Fabrizio Coresi, esperto di immigrazione per la ONG Action Aid saluto. Antonello cervo, avvocato e membro dell'Associazione Nazionale Giuristi Democratici, nonché esperto di immigrazione, e saluto anche la dottoressa Chiara Montaldo, responsabile medica di medici senza frontiere Italia. Noi chiaramente continueremo a parlare di immigrazione e di Cpr perché evidentemente non solo abbiamo a che fare con delle carceri degradate
E disumani, ma abbiamo a che fare anche con una detenzione amministrativa che, oltre a essere inutile, non produce risultati evidentemente anch'essa è disumana e degradante, io ringrazio davvero tanto Luciana Bruno per l'assistenza in regia, ma restate con noi perché ora arrivano i nostri recapiti ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere,
E allora, come al solito, vi ricoveri non sia i recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio, Carcere prima di tutto il numero di telefono di qui di radio radicale, con cui appunto entrare in contatto con noi Radio Carcere ovvero 0 6 4 8 8 7 8 1 ripeto 0 6 4 8 8 7 8 1 chiamateci se si è da poco uscito dal carcere per raccontare la vostra esperienza detentiva chiamateci, siete stati vittima,
Di un errore giudiziario. Vi ricordo anche il nostro indirizzo di posta elettronica, ovvero Radio, Carcere, chiocciola, radio radicale, punto it, ripeto, Radio, Carcere, chiocciola radioradicale, punto it. Vi ricordo che siamo presenti sia su X sia su Facebook che su Instagram e soprattutto le persone detenute. Ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, lettere che per noi sono così importanti e che leggiamo ogni giovedì alle ore 21, lettere dalle carceri che, tra l'altro, sono due delle fonti di informazioni uniche, perché voi ci potete raccontare ciò che avviene nelle carceri, ciò che nessuno sa, quindi scrivete, scrivete scrivete dalle carceri, questo è l'indirizzo radio radicale. Rubrica Radio, Carcere
Carceri a Radio, carcere perché le ingiustizie subite tutte le ingiustizie subite non rimangano nascoste e protette dal silenzio e da quelle quattro sporche Mura bene, io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie grazie di vero cuore a tutti voi che anche questa sera, da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata, avete ucciso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio, Carcere, l'informazione sul processo penale e la detenzione a tutti voi davvero a tutti voi, un caro saluto da Riccardo Arena,
In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 535 codice di procedura penale, dichiara, lo vuole il popolo italiano alla corte d'appello di Palermo, seconda sezione formula
Siccome i parenti in data 5 aprile 1900,
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