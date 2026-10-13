13 OTT 2026
rubriche

Fuor di pagina - la rassegna stampa di Certi Diritti

RUBRICA | - Radio - 23:30 Durata: 30 min 49 sec
A cura di Luciana Bruno e Delfina Steri
Player
Puntata di "Fuor di pagina - la rassegna stampa di Certi Diritti" di martedì 13 ottobre 2026 con gli interventi di Yuri Guaiana (segretario dell'Associazione Radicale Certi Diritti).

Tra gli argomenti discussi: Associazioni, Berlino, Democrazia, Diritti Civili, Discriminazione, Manifestazioni, Omofobia, Omosessualita', Parlamento, Terrorismo Internazionale, Violenza.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 30 minuti.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Puntate recenti