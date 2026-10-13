Intervista a Raoul Russo su approvazione DPFP e scostamento di bilancio

L'intervista è stata registrata martedì 13 ottobre 2026 alle ore 16:44.
La registrazione audio ha una durata di 5 minuti.
Rubrica
Convegno
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9:01 - CAMERA
9:02 - SENATO
8:45 - Senato della Repubblica
9:00 - Parlamento
10:30 - Camera dei deputati
11:15 - Camera dei deputati
12:30 - Parlamento
13:15 - Parlamento
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Radio Radicale con Raoul Russo, senatore di Fratelli d'Italia, membro della Quinta Commissione, e è stato approvato oggi sia alla Camera che al Senato, il documento e di finanza proclamazioni di finanza pubblica con lo scostamento di bilancio, intanto devo dire che lei, senatore, è stato l'unico che ha avuto secondo me il il coraggio non so se chiamarlo così di dire i soldi per la difesa ci servono no,
Misuro
Domani
Tutti noi vorremmo vivere.
Gli armamenti, ma.
Ciò invece non è possibile che lo dimostrano.
Conflitti i conflitti esistono.
Questi ultimi due decenni.
18 bipolarismo USA Urss,
Però questo è un momento magico.
Robotizzazione, invece esiste un diffuso nel mondo e in questo contesto, una media potenza come quelli che consideriamo che chiunque potesse pattumiera, che quello dei grossi interessi economici non può, rinunciano però lo strumento militare per semplicità per difendere che cosa le proprie libertà e proprio i classici dell'horror libertà perché ci sono delle continuerà a difendere, abbiamo un fenomeno sempre più inquietante è quello di operazioni che consentano di servono anche forse sicurezza, per garantire questo lo sappiamo perfettamente quello che gli italiani vogliono forse militari e strumenti mentre innovativi, perché ribadisco, la guerra adesso non si combatte,
Si combatte con gli hacker, si combatte con gli attacchi cibernetici, si combatte con utilizzo sempre più.
Invasivo pernicioso, oserei dire del Andris artificiale, l'epoca dei carri armati oramai esistono, però nel costano poche centinaia di euro che hanno degli effetti devastanti, come sta dimostrando, ahimè, questo mega esperimento più elettronica,
La guerra in Ucraina
E, come in parte lo sta diventando anche il conflitto che esiste in nel Golfo Persico,
Insomma un testo quando, per esempio, un problema gravissimo tu devi difendere le 2 navi dagli assalti dei droni che costano procederà di euro, poche migliaia di euro mandati ad aiuti o dagli iraniani contro le nostre navi militari, come lo fai coppie di decreto ma fare purtroppo utilizzato tornano i militari che hanno bisogno di munizioni che hanno bisogno di essere adeguate ecologicamente del potere, rispondere alla minaccia quindi nessuno dei proprietari,
Fatto che servono come servono soprattutto in conseguenza di poi raccomandato sopra,
Per il perimetro tra parole e alle spese di sicurezza,
Tutto è introdotta la difesa dello Stato punto di vista dell'Est del software, dei software
Dalle esigenze dello Stato.
Spesal.
Della difesa
Dell'ordine pubblico e questo è un governo che ha speso miliardi nel fare nuove assunzioni
Sono tutte in agosto, ad oggi, più di 32.000 agenti tra le varie forze dell'ordine
Superando il blocco del turnover, che sarebbe stato troppo tempo e dimostrano che c'è una spesa che hanno lavorato in questo campo,
Foto ma moltissime assunzioni il campo della dall'amministrazione pubblica, quello che in realtà sta mettendo mo, ha rimesso in moto una macchina che era ferma in quello che è stato raccontato, alfabeto raccontare, ma potremmo fare il professore, ma in San Nazaro, salvo qualche segno.
Quando ho sorpreso dall'istruttoria chiusa, quando in seguito sono intervenuti sono piovuti sul taglio al bollo auto, che una tassa odiosa che sicuramente fa bene togliere proprio in questo momento che il costo del trasporto, l'automotive diciamo per le famiglie italiane è diventato
Sempre più un costo sensibile
Gli altri raccontare.
Ci mettiamo fiori, è bello e poetico, non necessariamente realizzabile chiudo.
Investire in questo Ubu, investire in maniera oculata.
Anche investire sulla nostra industria di primo livello penso a quei grossi colossi che stanno anche per la grossa idee progetti con la prossima operazione in cui, ad esempio,
Job materialmente il carro armato, ma il software per la creazione di ambienti di diffuso dal punto di vista tecnologico per poter affrontare le minacce, che però ebbe minacce future, che non sa che un suo tanto futuro, perché, ahimè,
Quando accadono certi episodi arti gonfi di apparato
Poco a poco la cosa alla bocca urla nel Mediterraneo
Si tratta più di cose futuribili, si tratta di contingenze attuali,
Grazie grazie al senatore Russo buon lavoro.
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