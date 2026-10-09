09 OTT 2026
istituzioni

XVI edizione della cerimonia di assegnazione e consegna del Premio America della Fondazione Italia USA

MANIFESTAZIONE UFFICIALE | - Roma - 17:05 Durata: 1 ora 54 min
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Registrazione video della manifestazione "XVI edizione della cerimonia di assegnazione e consegna del Premio America della Fondazione Italia USA", registrato a Roma venerdì 9 ottobre 2026 alle ore 17:05.

Sono intervenuti: Benedetta Rinaldi (giornalista, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica), Catia Polidori (deputato e direttore esecutivo della Fondazione Italia USA), Matteo Bassetti (ordinario di Malattie Infettive presso l'Università degli Studi di Genova), Hoara Borselli (giornalista de "Il Giornale"), Pietrangelo Buttafuoco (presidente della Biennale di Venezia), Cristina Chiabotto (conduttrice televisiva), Kristian Ghedina (campione di sci alpino), Ernst Knam (pasticciere), Alessandra Mion (conduttrice televisiva, scrittrice e pasticciera), Giuseppe Lavazza (imprenditore, presidente Lavazza), Franco Malerba (astronauta), Ettore Prandini (presidente della Coldiretti), Rose Villain (cantautrice), Carmine Berardi (imprenditore), Laura Del Santo (componente della governance e del consiglio di amministrazione della Fondazione Museo Alberto Sordi).

La registrazione video di questa manifestazione ufficiale ha una durata di 1 ora e 54 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Volumi, per iniziare o no, questo nostro appuntamento, che spero sia divertente e interessante, con tante personalità che sono state giustamente insignite di questo premio, che arriva alla sua sedicesima edizione Premio America in questa sala bellissima della regina che ospita tanti momenti solenni importanti che ha una storia bellissima storia che comunque ha tanti, diciamo così a tante ricorrenze in questa giornata un quest'anno perché quest'anno ricorre il centocinquantesimo anniversario della Dichiarazione d'indipendenza americana, l'ottantesimo della Repubblica italiana, un anniversario importante anche perché qui, ovviamente,
Sono sale in cui ci sono stati momenti storici, no, dall'estensione dell'Assemblea costituente, i lavori sono stati svolti proprio in queste stanze, anche in questa sala e poi il referendum istituzionale, e poi l'anniversario anche ricorre del voto alle donne, però, prima di entrare nel vivo della premiazione premiazione 16 anni, sembra un batter d'occhio, ma in realtà sono frutto di lavoro, di sudore, di contatti e anche di un occhio attento ad osservare le personalità che poi guadagnano questo riconoscimento. Quindi, in una piccola sintesi di un 3 4 minuti, adesso ci gustiamo insieme. Il Premio America
I duelli.
Ismi.
Più su.
Smi.
Su Bove.
Mia app e l'immagine finale, quella forse più emblematica la bandiera italiana, che si fonde con quella americana. La storia italiana è intersecata con quella americana e l'America molto spesso lo abbiamo visto da queste immagini anticipa detta anche l'agenda politica tecnologica di tutto il mondo e le personalità che sono qui e che conosceremo ci danno con il loro operato e con il loro operato futuro, perché i primi a salire su questo palco fra poco li vedrete sono proprio il futuro di questi rapporti, speriamo sempre floridi con con l'America B. Loro esemplificano proprio nei propri settori questa capacità di osare, di andare oltre e di essere d'esempio e di guida. E allora, prima di passare a tutte le premiazioni, saranno tante ed interessanti. Vorrei chiamare per me, come per un saluto il direttore esecutivo della Fondazione Italia USA l'onorevole Catia Polidori che mi darà anche una mano questa sera, affiancandomi nei momenti del bisogno, ma senza troppa freddi sì, abbiamo anche dei gelati. Però, avendoci questi, possiamo approfittare buona sera a tutti benvenuti in questa sala che, come già abbiamo detto, è meravigliosa. Lasciatemi innanzitutto ringraziare il Presidente della Camera per avercela concessa ancora una volta, come avete sentito, è un luogo dove avvengono tante cose, se queste mura potessero parlare e avrebbero veramente tanto da dirci. Vorrei ringraziare anche il personale della Camera che che ci segue e che qua per noi oggi, dunque, il Premio America, io sono direttore esecutivo di questa fondazione, veramente da tanti anni son parlamentare dal 2008 e sono diventata direttore esecutivo già nel 2009 ho seguito proprio la nascita di questo premio. La fondazione ha sempre operato come c'era scritto nell'ultima frase, proprio per
Aiutare, facilitare laddove ci fosse bisogno, i rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti, ma in questo percorso si è arricchita anche di nuovi significanti.
Prospettive, come quelli, ad esempio delle borse di studio, delle borse di studio per gli studenti, per gli studenti italo-americani, americani o italiani che in qualche modo incrociano la loro via con con gli studi in America o con gli studi in Italia con l'università in questo caso americane che sono in Italia o le università italiane.
E che sono che sono in America, rappresenta per noi, forse senza forse la motivazione principale di tutto il nostro lavoro e la Fondazione composta io invito tutti ad andare a vedere asola Lauri, i premiati l'avranno fatto senz'altro, ma anche tutti gli altri ad andare a vedere i componenti di questa Commissione non sono ci sono tanti miei colleghi perché assolutamente super partes ovviamente è apartitica, ma ci sono tantissime personalità che sono presidenti dei comitati scientifici, i quali in un lungo lavoro perché vi garantisco che da domani riparte il lavoro per la ricerca dei candidati al premio,
Selezionano per ogni categoria sono diverse le categorie e le personalità che, secondo la Fondazione, hanno diritto a questo, a questo premio, un premio che poi vedrete è veramente fisicamente molto bello, perché il maestro orafo che l'ha disegnato ha disegnato un qualcosa che adesso è,
Riconoscibile. Ci fa anche molto piacere che sia ambito sia dagli italiani che dagli americani l'unico limite che a questa sala e che il numero di persone siete voi non ce ne possono stare altri in piedi e quindi a me dispiace molto che tutti gli anni e, ahimè, prendiamo i primi che si iscrivono al al premio e poi non possiamo invitare altri, però il video di questa di questa giornata e un video insomma che farà farà in modo che tutti possano partecipare, quindi godetevi questo premio e godetevi i momenti più salienti di questa giornata. Grazie l'ultimo ringraziamento al professor Daclon, al coordinatore della Fondazione Italia America, gli farei un applauso perché
I parlamentari sono un po'vagabondi, c'è lui che sostiene veramente tutto il peso dell'organizzazione e grazie a te per essere venuta oggi a darci una mano. Grazie, grazie. Io ti aspetto qua e poi, ma poi anche star con me perché i premi sono fantastici, ma un po'nascosto dalla bandiera dell'Europa. Ci sono tre medaglie. Sono le medaglie della Camera dei Deputati indirizzata agli studenti americani, che adesso vi nominerò e che chiamò qui sul palco sono Alexander Storrs Tony Levin Payton Elisabeth mercati e Brenna Grace su Pac sono tre studenti americani di eccellenza che hanno studiato a Roma presso la John Cabot University, selezionati dall'università e dalla Fondazione. Ecco qui la collaborazione proprio per essere premiati. In occasione di questa cerimonia, sono accompagnati dal vino, fa Academic Nicholas statine e dalla presidente dell'università Antonia Maioni ragazzi ci sono
è così, venite Town biscia è.
Io ho chiamato tu, sei sono Brenna Brenna, sono Payton.
Sono Alex Alex, ti sento, ottimo italiano o se italiano italiano.
Parli italiano, molto bene, ragazzi che emozione state provando, è bello essere scelti, tubi, Ciusa, Bajor University, tubi chi è in Desmond Tutu dei?
Io sono molto contento di essere qui.
Quando, quando ho ricevuto questo è emerso durante l'estate.
Sapeva che cos'è scusami?
Guai però a questo punto io vedo che questo evento è grandissimo, è una cosa molto importante, ovviamente, per noi studenti, ma anche per le persone italiane, le persone americane e la Gam e il legame tra le 2 cose studiate o la Psicologia Psicologia,
Storia della storia dell'arte signori e Storia dell'arte o di Sting al balzo, artisti Power and World.
You can dance Pickering, Microsoft.
Buonasera a tutti.
Haiyan godono e ricevere questo premio
Okay.
Ringrazio alla John Cabot University 6 in più, c'è chi la e io ti Apartment Pistoia, parlate per questa bellissima esperienza comma grazie di qua e.
Ma
Italia, molto bellissima per Arte in piazza decollare i.
Sì, sono bellissima.
No, i veleni in inglese,
Via via che gli US Airways, breve riepilogo forfettarie e andai Frank quei botti o, se sono Amazing alla petizione di nuovi alberi o no, eccepisce che va a pesare in American Students for University un grande applauso per questi ragazzi che ricevono dalle mani di Catia Polidori queste medaglie un momento di foto opportune di per tutti quanti,
E artistica anche la medaglia, questi sono i fuori sui Fori Imperiali okay.
Grazie ai ragazzi, i migliori auguri da parte nostra per un futuro che possa poi veramente vedervi come motore di questa amicizia fra gli Stati Uniti e l'Italia nei vostri rispettivi campi, che sono bellissimi psicologia e storia dell'arte grazie ai ragazzi, grazie veramente di cuore.
Abbiamo cara Katia e sì alle premiazioni, io inizio in casa perché con Elisir ormai virus, batteri, pandemie, epidemie.
E esti che di che arrivano da parti del mondo lontane da noi lo nomino o no, faccio prima.
La motivazione, uno dei più noti qualificati ed apprezzati tra i medici e divulgatori scientifici italiani, professore ordinario all'Università di Genova e direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico, San Martino ha svolto un post doctor Research Fellowship in malattie infettive presso la Yale University School of Medicine di New Haven in Connecticut ha al suo attivo oltre 1.200 pubblicazioni, fra cui più di 1.000 articoli su rivista internazionale, con un Index di 128. Uno dei più alti fra gli scienziati italiani è diventato uno dei volti simbolo dell'informazione medica d'Italia. Intervenendo regolarmente, posso testimoniare
In numerosi talk show e programmi televisivi stupendi, come elisir non è bello, non c'è scritto, ma lo aggiungo io ho pubblicato opere di di divulgazione scientifica dedicata alla salute e al ruolo del medico dal 2022 è anche portavoce dell'Associazione Italiana. Scienziati svolge una grande opera di divulgazione medico, scientifica, fondamentale anche nei confronti delle giovani generazioni attraverso la televisione e social media, dove conta oltre 7 milioni e mezzo di follower. Ho dovuto contare gli zeri e centinaia di milioni di visualizzazioni fra Instagram, Facebook, X YouTube, LinkedIn e TikTok. Signore e signori, Matteo Bassetti,
Noi siamo più stringate, va, si voleva allora vieni, eccoti senti prima dici le cose brutte, sbrigati che che che sta succedendo a livello di peste della peste.
Se non è una bella cosa più che altro perché abbiamo, avremmo dovuto imparare che non si contano Ballet nella scienza e invece chissà che ce ne stanno raccontando tante, nel senso che quello che sta succedendo in Russia non è del tutto chiaro, quindi speriamo che nelle prossime ore si sappia qualcosa di più siccome siamo in casa della Fondazione Stati Uniti, Italia, gli Stati Uniti hanno drizzato le antenne e hanno deciso di richiamare i cittadini americani.
Da quella zona, quindi, credo che qualche cosa che non vada ci sia, dopodiché nei prossimi giorni speriamo di poter tirare un sospiro di sollievo, purtroppo questo è il tema del bioterrorismo, che è il modo oggi più facile per offendere è quello di usare i microbi a scopo bellico quindi costa poco e fare grandi danni senti tu interagisce con i tuoi follower e negli sterminati social media che ho raccontato.
Diciamo che ci provo io ciò folklore, ma ci sono anche tanti Heather se forse va be'quello immaginato, Bari parla su quello, però volevo capire qual è la domanda secondo te maggiore principale che arriva dal mondo dei social frequentato dagli adulti, ma anche e soprattutto dai ragazzi. Qui che cosa ti chiedono maggiormente? Ma allora, laddove devo dire che ci sono due tipologie, diciamo di di di follower e quelli che non vogliono sentirsi dire nulla e che dicono va tutto bene, non c'è nessun problema e quando io parlo di qualcosa dicono ah, ecco, vedi, lo fai soltanto perché vuoi tornare in televisione e invece quelli che hanno una grande, un grande interesse e devo dire che
E i numeri dimostrano che bisogna fare di più, voi siete un servizio pubblico e lo fate bene, io credo che la televisione italiana dovrebbe.
Cambiare un po'la linea che ha, perché noi abbiamo il 37% di analfabetismo funzionale in Italia contro una media Ocse del 25% e buona parte di questo è anche colpa della televisione, quindi se toglie visiere e toglie Buongiorno benessere praticamente di salute,
Di salute pubblica alla televisione ne parla noi abbiamo sette programmi sulle sette televisioni nazionali che parlano unicamente da ormai un anno di un evento che si chiama Garlasco e del resto non interessa a nessuno o almeno forse interessa, ma bisognerebbe anche provarci a parlarne nella realtà. Non ne parla nessuno, perché l'unica cosa che regola la vostra televisione sai cos'è lo share è quello di fare, però ho capito però, nonostante tutto, ce la caviamo anche bene che c'è quella parte di pubblico che invece ambisce a una informazione che sia sceglie male che non lo fate voi, così lo faccio io io cresco coi follower e crescono quelle
Sì, I T tratto con una certa qual confidenza che ci siamo visti ormai tante volte, però del tuo periodo americano, brevemente questo no, non lo sapevo e ti posso chiedere che tipo di ricordo poi d'accordo bellissimo, devo dire che se sono quello che sono oggi, lo devo anche e soprattutto a quei due anni passati a New Heaven perché la mentalità americana che poi dal punto di vista della scienza è la vera locomotiva mondiale che fondamentalmente sono loro che trainano tutti noi.
Trainavano, speriamo che poi tornino a trainarlo chiudo, la parentesi è stato un momento straordinario, io ho imparato tantissime cose, soprattutto nei rapporti, soprattutto nell'organizzazione della della scienza, dell'organizzazione del mondo della medicina, sono molto avanti rispetto a noi e credo che farebbero bene tutti quelli che si occupano di scienze, le medicine, a fare un'esperienza negli Stati Uniti perché, secondo me molto formativa, al di là del fatto che impari evidentemente la lingua che è la lingua della scienza, per cui noi oggi parliamo in inglese, non parliamo
In italiano alle riviste scientifiche si scrivono in inglese i congressi internazionali sono tutte le.
è certamente un qualche cosa che io consiglierei a qualunque giovane studente di medicina, o comunque chi si affaccia al mondo della scienza, Premio America Matteo Bassetti, grazie per questa condivisione con noi.
E quando Flavia diceva che il premio è bello, è veramente bello, è veramente bello.
Grazie Matteo, grazie mille grazie a te spetta che c'è anche Salvatore, parla antigraffio e antipioggia. Vista la giornata, procediamo con la nostra premiazione. Abbiamo e qui sarà molto interessante domandarle alcune cose sulla sua carriera che ricchissima giornalista e opinionista televisiva curatrice del podcast, sette vite da lei ideato, ex modella da Miss estate Festivalbar a firma di punta del quotidiano, il Giornale lei stessa afferma che professionalmente è come se avesse avuto due vite. Infatti, nella sua carriera poliedrica in passato ha anche partecipato a numerosi film sul grande schermo, fiction televisive e opere teatrali. Tra i tanti ricordiamo un medico in famiglia, un posto al sole Provaci ancora PROF Centovetrine. Il musical teatrale, la febbre del sabato sera nel 2005, partecipa e vince la prima edizione di Ballando con le stelle l'abbiamo vista negli anni come opinionista non è l'Arena, Quarta Repubblica Mattino 5 Fuori dal Coro zona bianca e Pomeriggio. 5 ha spesso commentato e approfondito anche con interviste ad esperti protagonisti la politica americana, ecco qui le relazioni internazionali e il rapporto fra l'Europa e gli Stati Uniti, esaminando le sfaccettature della politica estera e i rapporti di forza europei di fronte alle dinamiche globali.
Premio America, ora a Hoara Borselli,
Benvenuto, abbiamo riassunto, abbiamo riassunto queste due vite e sa perché è così, è vero, ti volevo chiedere, sembra che l'America sia stata eletta e difatti lo è una terra dove c'è anche una seconda possibilità, oltre che le prime possibilità e opportunità tu hai avuto veramente due vite professionali se ti posso chiedere perché cosa ti ha portato a questo switch allora a questo switch?
Partiamo da quello che io ho sempre desiderato fare da ragazza, io il mio sogno era quello di poter fare la giornalista, quindi da ragazzina. Questo era però come si può insomma immaginare, fare la giornalista fin fin da subito è abbastanza complesso se non hai alle spalle, insomma delle spalle larghe che ti possano consentire subito, perché fa il giornalista non è che i lavori già a certi livelli, quindi devi anche trovarti la struttura per poterti mantenere. Non avevo questa possibilità di farlo, quindi ho utilizzato chiamiamolo, così però è stato formativo anche quello una parte di percorso della mia vita che era quello se vogliamo più facile e più veloce nel mondo dello spettacolo, per crearmi una struttura che poi mi permettesse di entrare e poi dopo nel mondo del giornalismo e fare quello, insomma che poi oggi faccio insomma, quindi diciamo o son stata servizio o no di di quel mondo, per poi però, è stato utilissimo perché
Io dico sempre una volta e mi fanno una domanda, mi dicono però sono due mondi così distanti e tutto, cioè quello che sono oggi, è frutto di tutto l'insieme del percorso che c'è stato anche prima che ho ascoltato attentamente, tu è utilizzato due oggettivi e due aggettivi che sono l'opposto dell'altro, cioè hai fatto velocità, come crearsi una struttura ma lentezza, diciamo con un lento pede, come direbbero i latini per arrivare a quello che era il tuo obiettivo finale, l'America secondo te è una terra di velocità, come viene dipinta come un po'stereotipi Z, o è in realtà una terra che ti permette, anche con lentezza, di arrivare agli obiettivi
Guerra, tra l'altro, in tutto quello mancava un dettaglio che, tra l'altro, ho vissuto quattro anni a Boston, quindi comunque gli ho vissuto negli negli Stati Uniti ha quindi ho avuto modo di vivere e di toccare veramente con mano l'America è quello ritengo essere stato uno dei periodi più importanti e formativi nella mia vita sono andata che avevo diciott anni, quindi da ragazza ho preso e inizialmente ci sarei dovuta stare soltanto tre mesi come esperienza, poi ci sono stata cinque anni grande, quindi è stato questo
è un classico proprio un amore enorme, è stata utile una una terra straordinaria dove si ha la possibilità, non è vero che tutto viene bruciato con velocità, assolutamente, io credo invece che ci sia dentro una terra di grande costruzione di grande costruzione che se tu la riesce la sai leggere veramente come oggi si danno diciamo così delle semplificazioni quando si parla d'America si semplifica ci sono molti stereotipi, l'America è veramente una realtà.
Straordinaria di cui noi italiani dobbiamo essere orgogliosi di avere questo rapporto.
Così forte e solido con gli Stati Uniti, perché sono una grandissima ricchezza per noi e viceversa. Quindi l'America io, quando a volte sento insomma che viene trattata male, onestamente mi dispiace molto e quindi io nel mio lavoro, quanto possono nel mio piccolo cerco invece veramente di difenderla con le unghie e con i denti, ma perché ci credo veramente capite che chi sale su questo palco di fatto incarna sia con le cose che spontaneamente disse, ma con la propria vita proprio quella che è la missione di questa fondazione, che serve proprio a valorizzare le cose positive dell'uno e dell'altro che sono differenti ma che possono stringersi la mano e creare delle ottime opportunità per tutti, a prescindere da che si venga dall'Italia o dagli Stati Uniti assolutamente sì. Corrado Grassi, candidato, Corrado, grazie veramente per me è un grande motivo di orgoglio, perché questo premio è passato dalle mani di grandi giornalisti. Quindi, insomma, io lo prendo come un buon auspicio per il lavoro che continuerò e che farò, spero per molto tempo. Grazie davvero grazie aurea, Hoara Borselli, grazie
Aspetta dai microfono mega sennò via nella foto.
Microfonata, che non è proprio il massimo, invece questa bella bella da incorniciare, grazie Ò Hara.
Ricordatevi sempre il sacchettino rosso che.
Presidente della Biennale di Venezia, la più importante istituzione culturale italiana nella scena internazionale è però noto al grande pubblico anche per la sua attività di scrittore e editorialista, tanti i suoi successi, tra cui con Mondadori il romanzo, le uova, del drago finalista al Premio Campiello e l'ultima,
Del diavolo, ma anche il lupo e la luna e i cinque funerali della signora Goring e tanti i saggi al suo attivo, fra i quali Cabaret, Voltaire l'Islam e il sacro e l'Occidente per Bompiani e Goethe e l'Islam con la nave di Teseo, fra i libri anche l'ironico femmine, ammirarle decifrarle, sedurle, vediamo che cosa ci racconta in questa materia. Sempre con Mondadori ha condotto programmi televisivi come Sali e Tabacchi su Canale 5 a Otto e mezzo su la 7. Questa non è una pipa su Rai 5, lo abbiamo ascoltato su Radio, Uno con la sua trasmissione, Lupus in fabula. Già direttore scientifico della Fondazione Leonardo ha collaborato con alcuni tra i più in cuor importanti quotidiani italiani, dal foglio al Fatto quotidiano Repubblica al Sole 24 ore è stato presidente del Teatro Stabile di Catania e del Teatro Stabile d'Abruzzo, Pietrangelo Buttafuoco,
Benvenuto e complimenti.
Il microfono per ascoltare, ascoltare da te innanzitutto come giudichi in questo momento no, lasciamo fuori la politica, ma di fervore e di interesse reciproco il rapporto fra gli Stati Uniti e l'Italia, perché è un po'ondivago ultimamente beh, c'è un fondamento, tutto di carne,
E non bisogna dimenticarlo ed è il pane quotidiano.
Perché comunque tutto parte da questo, dal fatto che tanta Italia, tanta Italia, si è innestata nelle Americhe, in special modo negli Stati Uniti d'America, e li ha vivificato un qualcosa che è pane quotidiano con una presenza che non bisogna mai dimenticare?
E che oggi, a maggior ragione, salda questa terra a quell'altra terra, ovvero la comunità cattolica che trova oggi il Pontefice romano in uno statunitense, e questo secondo me spiega tutto.
E c'è stato anche qui.
E un un modo si statunitense, perché è un uomo spiccio, ma è anche un uomo dai silenzi calibrati, questo Papa è un uomo che agisce in maniera non particolarmente roboante, ma mi assicurano Oltretevere che agisce e agisce come cioè quanto c'è di americano in questo Papa e quanto no beh innanzitutto il pragmatismo,
Un grande italiano, che è stato protagonista negli Stati Uniti d'America era Giuseppe Prezzolini, Giuseppe Prezzolini, dalla sua cattedra universitaria, figuratevi insegnò pure al pubblico americano come affrontare la pasta, però sostanzialmente lui dal suo.
Dalla sua postazione, che era quella proprio dell'università, seppe accompagnare il pragmatismo a una sostanza immediata, concreta e poi ha avuto degli sviluppi straordinari, basti pensare all'antropologia con Camille Paglia e, se devo immaginare un qualcosa che racconti l'essenza italiana nel pragmatismo americano lo troviamo in chi squaderna e apre nuove visioni e lì l'elemento è stato fondamentale questo pontefice appunto, arriva,
In un momento storico particolare in cui dall'altra parte della sua barricata c'è un altro americano.
Cioè Donald Trump, dove il capo dell'Amministrazione è proprio agli antipodi rispetto al capo della Chiesa cattolica ed è una sorta di derby interessantissimo perché ci spiega anche quello che sta capitando in questa parte di mondo, ma in questa parte di tempo è fondamentale anche perché accompagna a un passaggio epocale dove siamo coinvolti tutti.
Stai parlando molto di papà, stai aiutando con il tuo sguardo a farci pensare, analizzare questa realtà di oggi, però voglio farti una domanda, anche un po'introspettiva, no, perché noi siamo figli di una cultura che non è la cultura americana, una cultura italiana, cosa inviti che non hai del modo di pensare del modo di fare di uno statunitense nulla.
Nulla, perché l'universalità che noi abbiamo l'universalità che ci consente, appunto, di annoverare tra i grandi poeti della letteratura, uno che incidentalmente americano e sto parlando di Ezra Pound.
Nulla, nel senso che l'America, quando ha necessità di raccontarsi al mondo.
Ha bisogno di questi schemi e di questi stilemi, a cominciare dal Campidoglio, a cominciare da quella idea che poi è il legame atlantico, perché sfogliando le riviste, sfogliando la memorialistica, sfogliando quello che poi è l'attività continua, il lavoro, il lavoro, il pane quotidiano che ha generato poi il fondamento della conoscenza tutto quello,
Non ha altro binario che l'universale, perché è ovvio che non esistono dei confini ovvio che non esistano dei margini e che questo nostro tempo, questo nostro mondo sarà per forza di cose è destinata all'universale, voglio però darvi un appuntamento prima di andare il 7 dicembre a New York la Fondazione la Biennale di Venezia sarà presente lì.
Con una squadra tutta al femminile per raccontare il ritorno della rivista della Biennale di Venezia, dove si parlano tutte le lingue del mondo e dove quell'idea universale della contemporaneità, grazie alla Fondazione la Biennale di Venezia, porta quello, voglio fare solo una correzione che la più importante istituzione culturale mondiale ed è Venezia in un certo senso Venezia,
è una certa idea dell'America plurale, antica, ben radicata nel futuro.
Ottima grazie, ringraziamo Pietrangelo Buttafuoco per il suo intervento, Premio America.
Consegnato da Katia Poli Polidori e adesso, dopo le foto di rito, il sacchetto che di.
Erede dell'archivio della biennale o vogliamo la foto, poi così la proiettiamo approva di quanto tu dici, ma sicuramente lo farai anche perché veramente continua a dire che è un bell'oggetto, sto cercando di vedere, se ne avanza uno, me lo porto così immeritatamente a casa, no, già mi hanno detto di no, perfetto, la carriera di Cristina e va be'ma, se diciamo il nome, si capisce eh va be'la. Carriera di questa donna inizia all'insegna del made in Italy quando nel 2004 vince il titolo di Miss Italia e con i suoi 182 centimetri di altezza e una delle Miss Italia più alta, in tutta la storia del concorso tantissimi i programmi televisivi a cui ha partecipato che ha presentato Affari tuoi Festival di Sanremo, Ballando con le stelle le Iene Festivalbar, Scherzi a parte Controcampo, Miss Italia, nel Mondo Capodanno, on Ice, Gialappa show e molti altri e tante pubblicità, come testimonial è una tifosa sfegatata della chi lo sa
Qualcuno l'ha detto Juventus per la quale allora, per la quale partecipa anche al canale tematico, unisce anche un grande impegno umanitario dal 2015 è infatti la madrina della Fondazione Allegra Agnelli per la ricerca sul cancro, scegliendo di mettere a disposizione la propria immagine e la propria energia e la propria sensibilità al servizio della cura della ricerca e della prevenzione di notte con tavole stelle è il titolo del romanzo che ha scritto per Rizzoli che racconta i suoi anni di Miss Italia, Cristina, Chiabotto, Premio America per lei,
Non avrai problema a fare lo scalino visto, però vedi e non me l'ha buongiorno ancora, sia quanto mai no, no, non mi difendo, addirittura sta Cobas il pacco va bene buongiorno a tutti, senti noi ci siamo visti, iniziamo dal dall'ultima parte, quella della Fondazione Allegra Agnelli, perché ci siamo viste recentemente a Torino e nonostante 8000000 e mezzo di impegni, tu eri, la facendo un po'da parte, il tuo weekend alla tua famiglia, alle tue cose, quindi voglio chiederti anche perché Matteo Bassetti ha parlato prima di di di medicina, di diffusione giusta, di concetti medici scientifici, come mai aderito, e che cosa ti sta dando questa esperienza di assolutamente gratuita, ma itinerante dappertutto, anche dispendiosa di energie, è un'esperienza molto profonda che appartiene al cuore, e quindi credo che per chi fa il nostro mestiere si ha una grande, un grande momento di responsabilità, trasmettere anche messaggi importanti come quello della prevenzione, come quello di sentirsi parte di una grande famiglia dove tutti siamo sullo stesso piano, quindi, tramite la Fondazione, le Gragnani, stiamo cercare di trasmettere questo messaggio importante, oltre rimanere vicini, ovviamente, all'aspetto oncologico, che è un aspetto che purtroppo può riguardare tutti. Mi son sentita di dare un senso al mio percorso. No in maniera diversa perché sto vivendo un po'una seconda Moric maturità, ho fatto nello scorso mese quarant'anni. Ho deciso come posso dare un senso tutto questo ho vissuto una grande favola di vita dall'età di diciott anni. Penso sia una bella responsabilità trasmettere messaggi di questo genere è un po'simile come riflessione a quella di Hoara Borselli, cioè come un'esigenza di volersi in qualche maniera.
Non distaccare dal proprio passato, ma farne tesoro per aggiungere altro tu. Che cosa vorresti aggiungere alla tua vita, hai detto un po'di senso, di pienezza in più con il donarsi agli altri utilizzando l'immagine stupenda che hai e che cos'altro senti che mancava alla tua vita facendo il bilancio dei primi quarant'anni, ma guardano, esistono mamma di due bambini di cinque, quattro anni, quindi penso che questo sia un po'no. La vera maturità, per quanto mi riguarda, era un po'la realizzazione dell'essere donna perché, appunto, quando ti trovi a diciott'anni, con un cambiamento così importante di vita, il famoso cambiamento con un click e autorità così giovane, hai bisogno poi di crescere con i tuoi tempi, no, perché ti trovi in un mondo di grandi all'improvviso
E quindi bisogno di vivere un secondo capitolo della sua vita. In questo caso, quindi, il priorità, sicuramente la realizzazione personale, nella aggiungere poi, come dicevamo prima dei temi importanti, quindi non basta. Probabilmente oggi sono un selfie per raccontarsi o sicuramente la conduzione, che poi, a partire dal mio lavoro, Mathare quel senso profondo gli dici così mi sento veramente completa, c'è sempre da aggiungere, ovviamente non siamo arrivati e ci mancherebbe da nessuna parte, però la completezza poi, secondo me Eric appartiene al cuore, sono ancora molto piccoli. Io le mie sono un po'più grandi, però già sul grandicello che a 11 anni comincio a pensare, ma starà in Italia, ma lo manderò all'estero e andare a studiare in America è lontanissima per una mamma. L'America è People, la Luna Marte, perché figlio lo vorresti sempre con te. Ecco I sta sviluppando anche una mentalità per cui i figli sono cittadini del mondo, al di là del mammismo, la versioni sempre intorno Guerra, scelto ad un'età così giovane. Abbiamo scelto assieme a mio marito che qui, come oggi, di introdurre le le piccole già ad un aspetto internazionale di una squadra internazionale, perché penso sia importante oggi sentirsi parte di questo mondo con dialogo e ascolto, quindi mi auguro, ovviamente da mamma italiana abbiamo un po'questi attacca 20 che abbiamo vissuto dal figli, li stiamo vivendo adesso in versione no mamma, però mi auguro che loro possano avere una visione aperta al mondo di grande integrazione. Io vedo che hanno compagni stranieri e hanno questo dialogo di turnover con questi bimbi già all'età di cinque anni. Penso sia una cosa bellissima potersi confrontare con culture diverse e rimanere comunque uniti, no al resto del mondo, quello glielo auguro con tutto il cuore, al di là del loro percorso, poiché interpreteranno, è un piccolo, una piccola nazione di quanto ci diceva anche prima Pietrangelo Buttafuoco, proprio su questo fatto che stiamo diventando una mondialità universale, dove forse i confini politici, eccetera cominciano un po'a scricchiolare, avranno i loro tempi ma questo forse non lo so se lo vedremo, ma sicuramente si intuisce
Premio America, Cristina Chiabotto correnti
Grazie, è un onore, grazie di cuore, davvero.
Grazie a te ancora.
Cioè quando venite premiati, non scappate perché la cosa più importante, il sacchetto rosso, perché sennò vi vengono a rincorrere pure a casa vi ritrovate Corrado sotto è il sacchetto.
E non lo so se vai fin su al prossimo premiato a dargli il sacchetto perché una leggenda vivente dello sport italiano, con il totale di 13 vittorie 33 podi nella sua lunga carriera, il discesista azzurro più vincente di sempre in Coppa del mondo inizia nell'88 vincendo la Coppa Europa di discesa libera e nel 90 conquista la prima vittoria in Coppa del mondo dal 97 detiene con il tempo di 2 24 e 23 il record sulla Oberon divengano nella pista di discesa più lunga nel 2004 sulla Streif realizza la celeberrima e immortale, direi
Spaccata a 137 chilometri orari nel 2005 diventa il primo e unico 35enne a salire sul podio di Coppa del mondo, passa poi non pago, dico io all'automobilismo ruote coperte gareggiando nel campionato italiano Superturismo con la BMW, dal 2007 al 2011 corre nell'International Superstar Sirius ottenendo nove podi e vincendo nel 2009 al Mugello. Non pago, aggiungo, io nel 2022 si cimenta nei campionati mondiale europeo e italiano di moto nautica offshore, laureandosi campione europeo sulla copertina del suo libro, una storia che è il romanzo di una vita, c'è la sua filosofia, non ho fretta, ma vado veloce, premiamo Kristian Ghedina
Benvenuto fieri.
Allora, cioè quella della spaccata, allora mio marito che innamoratissimo di sci, eccetera, eccetera Va detto che era frutto di una scommessa, sta storia della spaccata, se è vero che la domanda che mi fanno più frequentemente, ma perché l'hai fatto mai perso tempo ma cosa ormai è diventato il mio simbolo di riconoscimento e l'ho fatta proprio perché mi mi chiedono tutti,
L'ho fatto per la scommessa alla mattina prima nella ricognizione espressione della gara prima del.
Prima di fare la gara, un'ora e mezza prima, quando si stava schierando sul pubblico, nel parterre d'arrivo c'era anche mio cugino io, scendendo dalla pista sull'ultimo salto, ho fatto un saltino come fanno i bambini che fedele delle pulsioni.
Ho fatto una spaccata, ma a bassa velocità no mio cugino, che era nel parterre, mi ha chiamato a lui e mi hanno detto di fare sempre le sue bravate, no, dico, ma per che cosa ti riferisci no, perché io ero considerato in squadra un po'il Pierino della della squadra quando si trova qualcosa viene sempre attività meno sempre colpa mia ha detto cosa cosa ha fatto e ha fatto la spaccata. Gli iscritti Mosaico aveva, ma quello è un gioco da ragazzi e
Io sto e lui mi ha detto sì, chiacchierone, no Etò e lì mi è venuto istintivo di Los, se vuoi te la faccio anche in gara 1 e allora lui mi ha detto in diciamo in dialetto nuovo metodo Capogna trovano eliminato proprio una coltellata al cuore perché per me le bravate le cose a rischio mi son sempre piaciute business sempre Renato Ghiotto erano abbia scommesso smesso una pizza, una pizza e una birra.
Troppo della pista più difficile al mondo dove anche negli anni seguenti, purtroppo ci sono stati gli incidenti dove degli atleti hanno hanno finito la carriera e e quindi è un salto che sbagliare vuol dire farsi male in maniera anche sede forse anche perdere la vita, infatti volevo chiederti questo, cioè volevo portarti sul discorso un po'più serio, cioè c'è tutto un mondo sportivo, direi del passato, che era un mondo un po'più guascone un po'più,
U, libero anche dalla disciplina, nonché no. Tu non abbia avuto disciplina, però ti concedeva quella di essere un po'la nota fuori dal coro e e ti veniva perdonato uno sportivo di adesso con tutto il controllo. Le équipe, con i rischi che si corrono con i soldi in palio, potrebbe permettersi, tra virgolette, quella spaccata per dire no, ma diciamo che ognuno è libero di fare ciò che vuole, anche se sei fai parte di una squadra di una federazione. Io ero un po'tant'è vero che io poi dopo anche nel mio libro scrivo che mentre erano in squadra aerea nazionale occorso per tre anni, mi hanno offerto di correre in moto, che era la mia passione primaria. Forse, se fossi nato in Romagna, avrei fatto il pilota di auto di o di moto
Mi hanno fatto di correre in moto, fa il campionato per lanciare un po'questo nuovo sport arrivato dall'America Supermotard, e io squadra, ma dico mi dicevano, ma non ha i problemi, dico, non me ne frega niente, io mi piace, la moto è la mia passione, il mio padre non ha sempre vietata va bene, mi ero iscritto, mi ho imparato tutto e sostanzialmente bis fatto più male in quei tre anni con una moto mentre nazionale, mentre ero con la Federazione non ancora al cavallo di punta.
E la Federazione, dopo il terzo infortunio, che perdevo due mesi di preparazione, ho detto basta perché volevo prepararmi alle mie ultime Olimpiadi di Torino 2006, quindi ho smesso di correre in moto perché la federazione mi hanno promesso però sentiva la problematica scusami è arrivata dopo che non ce la facevo più no no no, perché ormai la neve Roger,
Si sta togliendo tutta gente che voleva dire.
No, giustamente abitante nato in mezzo alle montagne, forse tra le più belle al mondo attento che ti faccio. Una domanda di tipo diplomatico contiene idee, ma delle dei paesaggi americani nelle montagne americane, delle delle maestosità de delle catene montuose americane che ci dice no, diciamo, ecco, diciamo che io, la prima volta che sono andato in America, è andato in Colorado ad Aspen e Raspe, io mi sono innamorato di Aspem, perché anche anche il paese, il centro, le prime gare che ho fatto era un poco subito dopo i campionati mondiali e mi ha affascinato, chiaro, non hanno le nostre belle montagne nelle nostre Dolomiti, rocce belle sane vive, hanno un po'più dei dei dei panettoni, però hanno hanno molto cura
E che noi ridete panettone, vuol dire alla montagna sciabile da vari la Asl, non ci sono le rocce belle con.
Non so come quello italiano ci sono però però e altri altrettanto affascinante, perché hanno hanno queste Pistone grandi larghe che purtroppo, ahimè per tant'è vero che una volta anche abbiam cambiato pista per fare riscaldamento è sembrato in una pista aperta al pubblico che c'è in corso dietro il patron Ski Patrol perché andava troppo Lice ogni ogni a differenza, magari di qua ogni ti controllano molto per rispettare la velocità le regole che adesso sta si sta un po'installando anche e anche in Italia.
Senatore, diciamo così, fruitore, normale, veramente si eravamo tre, quattro di noi che ci sia la pista dal riscaldamento nostra troppo Piana, se n'è andato in una più libera e aperta al pubblico, ci hanno corso dietro ci hanno fermato, ci hanno fermato perché ci siamo fermati,
E voleva ritirarsi, è venuto fuori un caso diplomatico Elia, è venuta nella mia improvvise, insomma, volevano voleva farci fare la gara e no davvero, se si sono arrabbiati abbastanza, perché ha detto non è possibile, ci hanno preso perché ci siamo fermati all'incrocio, non sapevamo se andare adesso a sinistra e si sono fermati solo per quella organizzata.
L'abbiamo sempre parole, oggi il fondo in America non si scherza
Senti a proposito del tuo motto che non ho fretta, ma vado veloce, certe volte la velocità a parte questa che ti stavano per eliminare dalla gara così la velocità, te te pesata un po'come marchio di fabbrica o ti piace e la cavalchi no, mi piace la cavalcò è la mia passione è stato sempre un po'new leitmotiv non solo la velocità ma anche il rischio noi o anche un altro.
Un altro detto mi dico sempre che mi piace non rischiano fanno io Sem son sempre stato, è andato alla ricerca di tutto quello che programma nel grande adrenalina, emozioni, forti quindi la velocità.
Mi ha sempre dato grande emozione e purtroppo devo dire che anche questa mia esuberanza, questo mio modo di essere questa passione per il rischio e pericolo.
Ha fatto sì che mio padre
Fosse sempre coi capelli dritti mia madre, invece, è un po'come me come carattere, purtroppo è mancata per un incidente quando avevo 15 anni, uccide con gli sci e lì è stato un trauma mio padre, però ha vissuto tutta la mia epoca della Nazionale, delle gare di Coppa del Mondo col col trauma patema d'animo costante perché mia madre è morta sugli sci in un incidente cadendo su un fuoripista molto ripido dove dovevo andare anche io sciare.
E poi l'anno dopo che le è morto e io sono andato in nazionale, ho iniziato a fare le coppe le gare di Coppa del mondo di discesa libera, la discesa libera è il mestiere più.
Nello sci più pericoloso, dove abbiamo visto, purtroppo, ci sono stati anche anche ultimamente, il nostro povero Franzoni.
E anche la Matilde, Lorenzi, insomma, che sono venuti a mancare è uno sport pericoloso. Bisogna sempre andare usare la testa fra le cose ponderate, costruirli e pian piano, ben ebbene, senza avere per quello che anche non ho fretta modo Delors, bisogna fare le cose, si la velocità, può, può andar bene, però bisogna avere la, la calma e la pazienza di di. Difatti, per quello che io con le moto mi sono fatto ma perché avevamo avuto, avevo fretta di di di di arrivare subito la fretta e la sorella cattiva della velocità è così, diciamo che questa noi non abbiamo un po'fredda perché si sono tanti, dice sai che ti terrei qua a vita, anzi intanto, se vuoi intervenire, interviene a Palazzo. Sono molto prolisso
No, se vuoi dire qualcosa
Molto, credo che la che che la passione, anche poi, se non ti porta ad essere eccellente, faccia la differenza, soprattutto per i giovani, avere passione in qualcosa che ti piace lo sport, credo che sia una di quelle cose che accomuna un po'tutti, esatto esatto questo qua e io penso che sia proprio continuino lo dico sempre, lo ribadisco, lo sport è scuola di vita perché disegnava disciplina, regola, ti fa fare vita, sana titoli in forma, è un messaggio e un posteggio importante, importante praticarlo poi dopo, insomma, uno se ha la fortuna di portarlo avanti professionalmente ancora meglio
Penso alle gomme 2 5 sotto lo scafo e questo Premio America perché grazie grazie.
Okay.
Grazie.
Il sacchetto rosso, Cristian.
Grazie ai Cristian tedesco di nascita e milanese d'adozione chef dal 1986 in ristoranti stellati in Germania, Scozia, Svizzera, Inghilterra si è trasferito in Italia nel 1989, dove ha lavorato al fianco di Gualtiero, Marchesi, nel 1992 ha aperto il suo famoso laboratorio di pasticceria a Milano, ha vinto il titolo di campione italiano di cioccolateria, campione italiano di finger food, non state facendo apposta. Campione del mondo di gelateria, sposato con la foodblogger e pasticciera, Alessandra Mion, conosciuta come Frauke Knam, che dal 20 mi bensì 20.021 al 2021, lo affianca inoltre nella rubrica di cucina dei Fatti vostri su RAI due dal 2012. Inoltre, è entrato a far parte della famiglia di discovery Italia, diventando un noto personaggio televisivo conosciuto come il re del cioccolato, implacabile giudice storico del talent show di pasticceria Bake off Italia nel 2021 a fianco della moglie, Alessandro Greco diventa co-conduttore di Dolce quiz sempre su RAI due ha pubblicato oltre 20 libri di cucina e pasticceria con editori come Solferino, giunti e Mondatori, tra questi, che paradiso è senza cioccolato schifezza, diremmo noi, è il paradiso, è una vasca piena di cioccolato e allora Premio America, ad Ernst Knam, chiamerei anche sua moglie, Alessandra Mion, qui sul palco, così almeno li conosciamo ancor di più
Delle acuta e benvenuto, grazie per essere con noi buonasera, tutto il suo microfono si chiama gelato per non addetti ai lavori, quindi diciamo.
è proprio appropriato, direi, è la vostra, è la vostra storia, c'è tanto rigore, c'è tanta disciplina, c'è tanta arte però nel mondo della pasticceria, della ristorazione in genere, cioè noi apprezziamo il bello, ma forse non sappiamo quanto c'è non soltanto di sacrificio personale fisico ma anche di ragionamento di chimica dietro un dolce dietro una presentazione davvero questo.
È vero.
Allora ci vuole, come ho detto anche prima tanto passione, non importa cosa fai nella vita, ma la passione pensano il primo ingrediente fondamentale, poi sarebbe bello vedere sempre dietro le quinte delle cucine e cosa succede come lavorano anche qui il rigore importante, la pulizia perché noi trattiamo cibo trans abbiamo materie prime qualcosa speriamo di eccellente.
E poi la gente deve essere felice perché se la mattina andiamo in un dramma Milana 99,9% delle persone son tutti incalzati gli dai un cioccolatino di 10 grammi, la faccia cambia completamente, è vero, benché mezzo cioccolatino, ci vuole poco per comprarmi però c'è una cosa che io non sono bravo a cucinare, faccio per il sostentamento della famiglia, sono ancora tutti vivi quindi diciamo che mi promuovo, ma non con l'eccellenza e la cosa che più mi dà fastidio, soprattutto quando mi impegno tanto per fare qualcosa.
E che viene mangiata in un minuto e mezzo in due minuti, almeno in cinque minuti che ti odio, son stata tutto il giorno a fare a scegliere le materie prime, a fare le prove e poi questa cosa svanisce un poco ce l'avete, questa sensazione ogni tanto pure voi o no nel dolce diversa. Infatti io amo fare i dolci ha imparato a fare i dolci, ma non cucino perché cucinare e stare in cucina e soddisfare un bisogno di cui tutti necessitiamo fare il dolce per me è un di più, è un condividere, è un regalare, fare un dolce per un compleanno per un'occasione, quindi c'è meno, secondo me, questa sensazione e scelgo io di fare il dolce e invece cucinare, mettere qualcosa in tavola, lo devo fare per che mi pensiate che ne pensi Ernest del proliferare ovunque di trasmissioni sulla cucina, al di là del punto di vista tecnico, eccetera, eccetera, cioè, secondo voi, le persone, al di là della sfida, al di là delle asperità o meno del giudice, imparano veramente a a cucinare, ad amare, ad avvicinarsi a Ra an, ad affinare il palato e magari pretendere anche di più nel piatto o secondo voi, è semplicemente uno show che fa sognare e rimane lì allora, sicuramente anni fa, quando i soldi televisivi di cucina sono sempre avvenute di più di più di più se sono aperti veramente dietro le quinte, cosa potrebbe succedere? Ma parliamo di tale visione
Masterchef non è una cucina professionale Bake O non è una pasticceria professionale, ovviamente parlo adesso dei playoff, perché nel mio programma vengano persone amatoriali, non sono professionisti.
Che fanno ogni tanto un dolce a casa, poi vengono catapultati in una tenda di plastica senza dalle condizionato. Noi ci avevamo da maggio a luglio, se poveri io adesso è fuori, fa 30 gradi, dentro, sono sentiti 80, dove ha Ethel elettrodomestici, non conosci hai otto telecamere ai tre giudici che rompono le scatole e scatole, arrivano i autore se spalle qualcosa di mandano subito in tilt con tutte le domande e i 120 minuti sono di 120 minuti per cui qui vedi subito se uno ha la stoffa andare avanti o no, sicuramente imparano anche qualcosa, ma per esempio, alla seconda edizione, alla vincitrice, noi abbiamo assunto a durata tre mesi, era scappato. Abbiamo fatto di nuovo all'infermiera, perché ha capito che in cucina o in una pasticceria professionale i tempi, la velocità
Lo stress è tutta un'altra cosa, ma voi, quando vi dovete riposare, che fate?
Si dicono mi cucini, qualcosa, li mandate a quel paese e andiamo a cena.
No, ma io mi immagino loro due a cena e ma io avrei messo un pochino più a Esine, tenuto quei 30 secondi in più, no state rilassati, ho una curiosità, c'è un piatto, in questo caso probabilmente un dolce dove siete un po'in competizione.
Perché dobbiamo farli litigare?
No, allora competizione, no, non è possibile e lui è un professionista e per me.
Fare i dolci è nato come un atto d'amore e lo devo dire, di Die Hard sta nei miei confronti perché io ho imparato, durante il periodo del Covid, dove, ahimè ero molto triste, molto depressa, molto impaurita come tante persone e lui ha trovato il modo di tirarmi fuori da questa cosa insegnandomi la pasticceria e soprattutto mettendomi in condizione di parlare con qualcuno perché pubblicando quello che facevamo le persone hanno iniziato a interagire con me.
Perché sono diventate il tramite tra loro e il maestro per cui io ho cominciato a guardare fuori, ad aprirmi un attimo e da lì sono cominciate delle cose per me competizione, no, non posso competere con noi, però posso criticare ogni tanto.
Durante questa va bene, io sono stato contento che l'ha imparato molto bene, ma io sono mi sono creato un secondo lavoro perché di fronte all'aeroporto, la sua pasticceria, io che faccio io
Il solito vi sono auto punito
Propongo alle idee caro DIGOS Aifa le idee dissero che io debba realizzarli e tante volte non è facile cambiare tu ce l'hai, un cavallo di battaglia nella pasticceria, ho lasciato perdere un po'come lo sci ci piace.
Era il compleanno di vostro figlio, no, abbiamo invitato i 14 ragazzi, gli ho detto da Benito direttamente dalla scuola cucino, io gli ho fatto un risotto con lo zafferano, alla salsiccia, erano le bambine più felice del mondo, hanno fatto anche il tris, neanche allora grazie per.
Avere accettato questo nostro invito, il premio ovviamente è per tutti e due, perché dietro a un grande uomo, un grande sbagliato, sbagliato com'è a fianco di un grande uomo, c'è una grande donna mai indietro.
Stiamo cambiando anche la Effe, non ha tutti i torti, dedico questo premio a Alessandra o e questo è un atto di estrema dolcezza che ci sta tutto.
Cosa dovete ritirare adesso il sacchetto rosso brava?
Meraviglioso, li consegno, io e tu presenti poi arrivano tutti a metà, praticamente grazie, grazie e ancora grazie, mille grazie.
C'è tutto un traffico, premi microfoni, ma questo è il bello di questa compagnia che è formale come vestiti, ma diciamo informale come modi, per fortuna, perché è un po'lo spirito che volevamo ricreare questa sera.
E questo lo devo dire subito perché c'è subito il cognome, si capisce chi è Lavazza uno dei brand italiani più storici e prestigiosi oggi, tra i principali protagonisti nello scenario globale del caffè, con un fatturato di oltre 3,9 miliardi di euro e un portafoglio di marchi leader nei mercati di riferimento come Lavazza, carne noir, Meryl Chino Hills, è attivo in tutti i segmenti di business presente in 140 mercati con nove stabilimenti produttivi in cinque Paesi. Giuseppe è entrato nell'azienda di famiglia nel 1991, dopo aver terminato gli studi universitari e maturato un'esperienza professionale a Londra dal 2005 al 2011 è stato strategic marketing dai Rector nel 2008 ha assunto anche la carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione, ruolo ricoperto fino all'aprile 2023 quando è divenuto presidente del gruppo. È inoltre membro dello steering committee di International Coffee and Partners e il presidente del Comitato italiano del caffè nel 2019 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come suo padre Emilio, nel 1991 Premio America, Giuseppe Lavazza
Prego.
Grazie, stavo riflettendo su la ramificazione internazionale, perché poi ogni Paese ha le sue regole, ha un certo tipo di persone di dipendenti con alcune abitudini, cioè c'è da declinare un sistema vincente in varie.
Vie lingue, approcci diversi o in realtà il modello vincente è quello che ci si deve poi adattare per portare frutto.
No, bisogna adattarsi tipico del nostro modo di affrontare il nostro ruolo, noi rappresentiamo nel mondo un prodotto italiano molto importante, un'icona, il caffè è un prodotto identitario in cui noi ci rispetto, rispecchiamo di cui siamo orgogliosi e il prodotto che distingue secondo la nostra logica no, chissà bere il caffè da chi non sa bere il caffè non è esattamente come gli antichi greci facevano la differenza tra i barbari varietà non parlavano il greco che invece non erano erano la parte civilizzata quindi,
Partiamo da una radice italiana molto forte, ciò però non significa che quando andiamo all'estero non dobbiamo tenere in considerazione quelle che sono le declinazioni locali, gli stili locali, il caffè, sapete un prodotto ormai veramente globale, si bevono ormai da diversi anni, anche in Cina, popola ormai tutta la terra è un prodotto molto versatile e quindi ognuno se lo può declinare, come vuole molto contemporaneo che lo possiamo girare in 1.000 maniere bello caldo per lo freddò berlo lungo con 1.000 ingredienti dietro tazza, l'1 con 3.000 latti diversi. Adesso poi, tra l'altro, c'è anche tutta questa storia dei latti che non vi dico. Che cosa succede, quindi, è un prodotto estremamente versatile, quindi per noi è molto importante
Avvicinare tutte queste culture, rendere il prodotto facile, diciamo da preparare, perché poi ci sono anche tutte le varie tecniche di preparazione. Dobbiamo cercare di entrare nelle corde di tutti questi consumatori in questi 140 paesi, nel mondo e anche nelle corde di tanti collaboratori sono 5.500, molti sono all'estero che ovviamente hanno neurologiche loro approcci. Ciò detto, però, dobbiamo continuare a rimanere italiani, quindi il vero, diciamo il vero problema è declinarsi senza perdere la propria vera natura, la propria identità, la propria assenza, che è sostanzialmente un e senza che si gioca sulla qualità. Questo è fuori dubbio, quindi per noi la qualità come tanti produttori, no, il cibo italiano, noi abbiamo alle nostre spalle una incredibile cultura gastronomica, quindi proveniamo, per fortuna, da un Paese che ha una sensibilità nei confronti del cibo fantastica esattamente come per l'arte, e questa cosa conta e quindi noi sulla qualità non possiamo, diciamo ammettere, nessun tipo di compromesso
Ciò detto, però, dobbiamo adattarci e tenere conto di tutte le varie sfumature. E qui sta in effetti il busillis, la difficoltà e lo facciamo però, ecco tenendo anche conto che non c'è solo la qualità, noi, come italiani, sappiamo interpretare il caffè in una maniera particolare, perché per noi non è solo un prodotto, per noi è uno stile di vita e un modo di socializzare noi, nel caffè, mettiamo tante cose. Un proto psicologico non è un prodotto, diciamo vera e propria, Cafè, non serve per vivere, non ha calorie, non ha Grassi, per fortuna la scienza ci dice che fa, non fa male, fa anche bene, e quindi è un prodotto che si carica di significati emotivi e un'idea il caffè, noi italiani la riempiamo di tantissime belle cose, di energia, di solarità, di serenità, di ricarica,
E nel nostro caso, anche portando all'estero di design'di stile di moda. Insomma, è un grande e è una grande storia italiana che rendiamo in qualche maniera comprensibile. Ecco, definiamolo così a tante persone che l'italiano non lo parlano, ma attraverso il karatè capiscono anche cos'è la nostra cultura, BUR, diciamo, non perdendo il piacere di usare una cosa che per loro è a portata di mano Giuseppe I, noi associamo il caffè alla tazzina, no, però ci sono nel mondo, tante Harry è una ritualità, come detto, tu ci sono tanti modi di servire il caffè, di prepararlo. Io personalmente, in Brasile, ho visto come lo preparano con tutta una una cerimonia particolare, avendo viaggiato per lavoro o non farà il ministero di aver assaggiato caffè, diciamo no, non solo in tazzina
Il rito che ti è piaciuto di più, il modo di servirti, il caffè, quello che ti ha colpito di più, quello che ti rimane impressa.
Quello di Napoli no ritorni imita, ma non è estero, ma poi.
Dire una cosa guardate noi italiani, come Bibbiano il caffè, non lo beve nessuno al mondo, ma ve lo dico proprio perché io ti immagina un sei tu a no.
Li ho visti tutti floristico, ma?
Noi siamo gli unici che bevono il caffè in piedi, come i cavalli che dormono in piedi, noi beviamo il caffè in piedi, c'è nessuno al mondo, beve il caffè, bene su sì in America lo bevono camminando okay, quindi vedi tutti quelli che camminano con noi invece lo beviamo fermi.
In piedi, appoggiate ad un banco ci mettiamo esattamente 20 secondi a bere il caffè.
Questo non succede da nessuna parte al mondo, ma proprio in nessun post me, nemmeno in Grecia, no, dove diceva magari le culture mediterranee in Spagna, ma manco per niente in Francia, non ne parliamo in Francia, prima roba pazzesca non hanno mai imparato a bere il caffè malgrado noi siamo lì da 5.000 è una lotta ed è un po'questi erano i quattro importantissimo e quindi diciamo che noi siamo veramente speciali in questa ritualità che vede appunto il barbe del banco nella tazzina piccola,
E quelli che prendevano il caffè ristretto, che son quattro gocce, che si fa una cosa così, in qualunque altro Paese al mondo, il consumatore tira addosso la tassa dell'ICI, mi stai fregando perché voglio tutto il vantaggio, quindi è tutta una roba veramente specialissima e secondo me a Napoli ancora più pazzesco, perché poi li diciamo è un rito fermo nel tempo perché più o meno nei nostri bar qualche cosa è successo, noi siamo molto tradizionale, però Napoli è proprio una cosa come dentro la Cappella Sistina
Quel rito no, quindi vedi quello con la lì, le macchine tutti uguali, perché pensano di essere diverso a Napoli il caffè si beve tutto uguale cioè che la leva non la macchina, con la leva, il tipo vestito bene, proprio con la sua divisa dalla livrea dignità fantastico e di chiede vuole lo zucchero, non vuole Luca, prima di fare il caffè tu dici, ma si meglio perché se lo beve senza zucchero, 6 morti, caffè, zucchero, ti fanno questo Café CAP vernicia la tazza, non quindi, quando tu Roberts piccolo su queste tasse bollenti bollenti, li vale la famosa leggere delle tre Ciga. Non vi dico perché una volgarità
Eh, ma che rispondeva, però ha una necessità stringente per condizionare il colera, quelle robe, lì era necessario sterilizzare le tra Alessandria e via Diaz non c'è più, quello, però è la tassa continua a essere super caldo e poi quel queste dosi massicce no a Napoli nei bar si consumano tonnellate di caffè perché normalmente la dose che no è circa di 6 grammi e mezzo 7 grammi in un bar normale li arriviamo a 8 9, quindi e hanno questi macinando dosatore nessuno dei massimi accusatori spaziali che praticamente dialogano con la macchina. Quindi è tutto perfettamente, come dire, calibrato
Fanno delle cose tutto computerizzato, invece a Napoli ci sono questi massima dosatore, anche Massimo Donadi i caffè, mettono dentro no una specie di Latina, prendono dalla lattine, mettono, così come si faceva nell'800 e quindi di carico le nostre Coppe con delle tonnellate di caffè nonché poi mettono a rischi ti fanno questa spremute dico di karatè poi ti servono questa roba da tu devi sta roba del genere.
Poi ci ficchi sopra anche la sfogliatella
Quindi quella roba lì, secondo me è unica nel proprio non esiste e poi ci sono tante irritualità fantastiche, però vi assicuro che il nostro Paese da questo punto di vista la continua a essere sorprendente, il sorriso quando parla della tazzina di caffè ma ci aspettavamo esattamente questo Katia da Giuseppe Lavazza che premiamo con il Premio America.
Ed è bello scoprire in queste nostre interviste i vari mondi sono piccole sfaccettature, qualche secondo di intervista, grazie ancora il sacchetto rosso, vedi c'ha avuto un ripensamento stupida, e però sono piccoli ritratti, impressionisti, quindi beh, pennellate veloci, che però ci portano immondi tanto distanti e pensa tu dove ci porterà il prossimo premiato.
Nelle sue molte vite. Metto il bip perché sennò si capisce subito che al premiato questo signore è stato ricercatore ufficiale di marina ingegnere informatico, europarlamentare addetto scientifico presso la rappresentanza diplomatica italiana a Parigi, accademico Koch, DPI, mai imprenditore, fondatore di start up pubblicista e perfino interprete teatrale, ma tutti noi lo ricordiamo anzitutto come il primo astronauta italiano della storia, finalista della prima selezione di astronauti dell'ESA nel 1978, dopo anni di attesa, vince la selezione di astronauti dell'Agenzia spaziale italiana e della NASA nel 1989 e viene assegnato al Johnson Space Center a Houston per l'addestramento al volo spaziale. Sarà il pilot specie Ales del Satelight a filo satellite. A filo scusatemi sono americanizzata detto Teté Red, durante la missione Sts 46 dello Chateau Atlantis, il 31 luglio 1992 l'Atlantis decolla dalla base spaziale Kennedy Space Center in Florida e porta Franco, Malerba, enormità per sette giorni, 23 ore, 15 minuti e 3 secondi, segnando la tappa storica
Dell'astronautica italiana.
Grazie a lei per essere qui con noi e va be'qui, siamo fuori dal mondo, come si suol dire, cioè siamo al di là di quello che molto probabilmente nessuno di noi avrà mai la fortuna di vivere e di vedere, tanto per cominciare garantisco che la terra è sferica esatto grazie,
Va dato questo ulteriore finito, in effetti uno si immagina che andando verso il cielo vedrebbe le stelle meglio, in realtà vede meglio il pianeta terra è la terra che ci dà questa straordinaria esperienza di vedere i colori magnifici illuminati.
Molto brillanti della terra, sullo sfondo nero del del cosmo, il cosmo è nero anche sulla luna, quando andremo sulla Luna, non avremo il cielo azzurro quando c'è il sole, ma avremo il cielo nero, l'atmosfera, ci regala questo colore formidabile now cangiante, tra l'altro il tramonto Giornata mare,
Riflessi in realtà il, il cosmo e nero, quindi questo è un po'frustrante, però Lab, il pianeta Terra visto su questo sfondo risalta ancora di più e quindi ci Graziano di questa di questa di questa vista, tra l'altro, come lei ha ricordato,
Era una nave americana che ci ha portato nello spazio, era l'Atlantis Magni, una magnifica macchina che decolla come un razzo che viaggia come una stazione spaziale come una nave e che poi rientra come un aeroplano, aveva un difetto ed era piuttosto pericolosa dei fatti purtroppo ci sono stati due incidenti gravi però,
è quella che ci ha consentito di costruire la stazione spaziale internazionale, cioè gocce che potrebbe la Stazione spaziale internazionale potrebbe avere il premio Nobel della pace, sarebbe una bella idea, beh sì, perché in effetti sulla Stazione Spaziale Internazionale collaborano e lavorano assieme, condividendo pessimi pasti.
Ci hanno portato su anche il caffè e Luciano ah, sì, poi devo fare una una chiosa su questo perché è indispensabile, visto che capì.
Abbiamo Giuseppe Lavazza qui con noi.
Ma, dicevo, questi astronauti russi, americani, giapponesi, europei, canadesi, stanno tutti lavorando assieme, si ricava, è ritornata ieri la a dei no francese e sono partiti altri astronauti per rimpiazzarla. Insomma, è un magnifico esempio di come si può collaborare a livello planetario su problemi su temi di di frontiera di ricerca. Tra l'altro, adesso noi ci apprestiamo a tornare sulla Luna, mi ci sono voluti più di cinquant'anni per riaffrontare un Program, un programma di questo genere, sì, ma
Ci sono delle radici forti adesso, in questo programma e, a dire il vero, c'è anche il competitor, perché anche questo serve.
E i cinesi hanno detto che saranno sulla Luna entro il 2030, questo accende la competizione, non è vero, ha abbiamo visto poco tempo fa la missione Artemis 2 con questa vista a lato della luna della terra, da distanze siderali, no, distanze che non erano mai state raggiunte dal dall'uomo ovviamente dai satelliti sì, ma altra cosa e vedere piuttosto che ricevere immagini.
Artificiali, diciamo attraverso mezzi artificiali e l'anno prossimo vedremo il nostro Luca Parmitano far parte di una di una squadra per sperimentare tutto ciò che è necessario per realizzare poi l'atterraggio sulla Luna nel 2021 vada ancora avanti, ma Marte, perché la terra non ci basta più, c'è un altro motivo, alla morte è mol, è una sfida terribilmente complessa che non so se i ragazzi, che è che hanno che sono stati premiati qui vedranno perché ci vorrà molto tempo per realizzare le condizioni per poter effettuare una missione simile. È vero che ci sono dei visionari, come Elon Musk e suoi collaboratori, collaboratori che hanno in mente questo questo viaggio verso Marte. In effetti, Elon Musk, devo dire, è una persona di grandissimo valore, di grandissima visione, quindi può darsi anche che abbia ragione. Io però ho qualche dubbio. In effetti, stiamo aggiungendo degli zeri no alle distanze
La Stazione Spaziale a 400 chilometri, la luna e a 400.000 chilometri, parte da 400 milioni e quindi, insomma, così facendo le cose diventano terribilmente complesse, da Marte la Terra e la Luna sono due puntini nel in questo cielo nero, quindi, insomma, non so se mi candiderà e perone.
Mi ha fatto tanti lavori.
Ah sì, avrà fatto i lavori ma parziale e c'è pure un anno, invece è l'aliena io vorrei, deve averla fatta incontri che non ci vuole dire no, avevamo la chiosa sul caffè volutamente a bordo della Stazione spaziale internazionale di cui parlavamo, c'è una macchina che produce caffè e questa macchina è stata realizzata con il supporto di Lavazza,
E con l'ingegneria di Argotec, ed è un perfetto esempio di made in Italy portato in un contesto internazionale in un contesto, ma come come allora sulla esce a molla, e proprio solo se il miglior caffè di questo mondo non lo so.
Ho qualche perplessità, ma quello che mi affascina ancora di più è la tazzina, difatti ne parlavamo con.
Tor Lavazza, bisogna farne un po'la storia, questa Xin, una tazzina che permette, grazie alla capillarità, che in condizioni di assenza di peso diventa una forza importante di far salire lungo una zona più stretta della tazzina il caffè in modo che eh no, non è quindi orizzontale. Il caffè della tazzina è disposto, secondo una un profilo alto che fa sì che dalla parte più alta lo si possa sorseggiare? È qui perché è un'altra cosa e sorseggiare il caffè Sorbillo da un biberon. È vero, però non so se c'è l'oblò, però immagina di prendersi un caffè in piedi, appoggiato non al bar, al bancone del bar ma con la terra davanti in lontananza, deve essere qualcosa di meraviglioso galleggiante, esatto galleggiando, non so se somiglia alla tazzina a questa prua della nave che nel Premio America potrebbe essere
I più o meno segreta di peso il profilo, se ho capito bene, una cosa del genere assolutamente sì, Franco Malerba, a lei il premio America meritatissimo.
Una nave e quest'uomo sulla nave, anche se internazionale spaziale, è stato davvero ed è stato un ottimo marinaio mozzo condottiero allo stesso tempo, perché peraltro i ruoli sono intercambiabili, giusto, dottor Malerba e i ruoli sono intercambiabili, giusto una chiosa, un secondo lavoro,
Di una missione in generale ci sono delle specialità, e questo, tra l'altro, è ciò che fa bella la l'équipe, le equipaggio, perché ognuno in momenti diversi della visione diventa colui che è la persona più esperta, colui che aiuta gli altri una sola fetta della staffetta, il comandante in realtà è soltanto un coordinatore, non è, non c'è un ordinamento militare a bordo, ognuno ha i suoi compiti e li fa in armonia con gli altri un po'come fosse una una musica. Grazie, grazie a Franco Malerba
Gli abbiamo fatto un po'più di domande, perché, come intuite, è un incontro eccezionale su di un argomento che, credo, mastichiamo veramente in pochi a proposito di masticazione e qui andiamo nel nella rigogliosa produttività italiana. Coldiretti è la principale organizzazione agricola italiana, con 1,6 milioni di associati, rappresenta il cuore, è l'emblema del nostro made in Italy Ettore Prandini ne è il presidente nazionale, dal 2018 nella sua attività imprenditoriale guida un'azienda zootecnica e gestisce un'impresa vitivinicola. Ricopre anche la carica di presidente dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare sotto la sua leadership. L'azione della Coldiretti si è focalizzata con successo sulla tutela del reddito degli agricoltori e del made in Italy, sul contrasto ai cibi sintetici e a quelli ultra formulati a difesa della salute dei cittadini, sulla trasparenza delle etichettature d'origine e sulla spinta verso la digitalizzazione e la sostenibilità dei processi agricoli. In risposta ai cambiamenti climatici. Premio America, ad Ettore Prandini,
Benvenuto.
è una bella sfida, quella del dell'noi, siamo famosi per tante cose nel mondo, per lo stile, per la scienza, abbiamo sentito per il caffè e ovviamente anche per il buon cibo che in quanto tale imitatissimo, che crea questa sorta di imitazione una emorragia di ricchezza per l'Italia diciamocelo anche con una serie di mistificazioni però le lotte non sono quelle solo dell'Italian sounding abbiamo sentito che ci sono nuove sfide, come quella del cambiamento climatico, che non è una cosa da poco,
Proprio prima dell'inizio di questo grande evento, un giornalista presente ISO poneva delle domande sul sistema zootecnico italiano, portandomi quasi a paragone un modello lontano da noi, che è quello cinese, che vede nella propria realizzazione, nella propria azione dell'attività multipiano, quasi come in grattacieli dove vengono allevati e animali in particolar modo nella filiera suinicola.
A me piace sottolineare quanto invece l'agricoltura italiana, sotto questo punto di vista, si sia distinta, sia per quanto concerne il tema, proprio per dare benessere animale, sia per quanto riguarda il tema della sostenibilità e oggi mi piace sottolineare ripeto il fatto che la nostra zootecnia sia la più sostenibile in Europa, l'Europa è il continente più sostenibile al mondo e grazie a questi primati noi riusciamo a distinguersi il tema della digitalizzazione, il tema dell'informazione. Io penso che sia centrale per il prossimo futuro, perché
Perché, grazie a i dati che noi andremo a recuperare dall'attività dei nostri agricoltori in tutte le filiere, potremmo esaltare da un lato la biodiversità, da un lato la qualità, da un lato quelle che sono le nostre storie, quella che è la nostra storia dei nostri prodotti è semplicemente con un QR code in tutte le lingue del mondo. Dare corrette informazioni a tutti i cittadini, giustamente sottolineavi il tema dell'Italian sounding che io, anche qua una doppia lettura, da un lato va condannato perché è una contraffazione dei nostri prodotti e oggi ha un valore complessivo nel mondo di 130 miliardi e questo valore se noi lo riportassimo sulla nostra economia genererebbe non solo un tema occupazionale, ma anche di distribuzione di valore in modo diverso rispetto a come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi. Dall'altro, però, io lo vedo come
Un'opportunità. Mi spiego meglio vuol dire che ci sono cittadini nel mondo che vogliono acquistare i nostri prodotti agroalimentari e allora la sfida, grazie proprio alle nuove generazioni e grazie a quello che veniva sottolineato prima da chi mi ha preceduto il tema di tutto ciò che riguarda la conoscenza delle lingue, si deve portare a esplorare quelli che sono i nuovi continenti in quelle che sono le nuove possibilità, come posizionare i nostri prodotti all'interno della, lo dico un po'più volgarmente dello scaffale della grande distribuzione, abbandonando una logica che non potrà mai, diciamo così, appartenere all'agricoltura italiana. La sfida non sarà mai quantitativa. La sfida che noi possiamo cercare di attuare, di mettere in campo è quella qualitativa e anche di valorizzare economicamente, ripeto, il lavoro dei nostri agricoltori. In tutto questo io penso che noi siamo un esempio, poi tutto è migliorabile e tutto è perfettibile. Però tante volte siamo un po'abituati, diciamo così, a criticare, a sottovalutare invece partiamo da quelle che sono le eccellenze che noi abbiamo pass pensare solo alle nostre filiere di OP che tutto il mondo ci invidia o leggi che ne sono tutto ciò che caratterizza quel prodotto legato al nostro territorio. Io penso che ci sia ancora un mondo ripeto, da poter scoprire e ultimo tema. Non mi voglio dilungare eccessivamente che l'ultima sfida che noi abbiamo messo in campo
Che è quella legata, da un lato, i cibi fatti in laboratorio.
Sotto questo punto di vista ci sono varie correnti di opinione e di pensiero come organizzazione, noi, a un certo punto abbiamo deciso di fare un passo non indietro malato e quindi far parlare i medici, la ricerca, la scienza.
È proprio nella giornata di ieri che si è tenuto un importante incontro all'interno del ministero dell'Agricoltura, qui i più grandi ricercatori a livello nazionale, a livello europeo e anche a livello mondiale, che hanno sottolineato la pericolosità di questi cibi, ma soprattutto, visto che parlavamo di sostenibilità, quello che è purtroppo il contributo che danno in termini di emissioni in atmosfera, basti pensare che su un allevamento da carne rossa tradizionale, paragonato in termini quantitativi, ha una carne fatta il laboratorio addirittura da 1 a 25, il dato delle emissioni sulla produzione di latte è da 1 a 17. Ovviamente l'1 sta per gli allevamenti tradizionali, il I. Gli altri due dati riguardano tutto ciò che viene fatto in laboratorio, ma per noi c'è un altro elemento che vorrebbe vorrebbe dire anche perdere una identità, una cultura che, ripeto, ci ha caratterizzato che noi dobbiamo proteggere per poter regalare alle nuove generazioni, forse irrituale, ma volevo proprio a sentire l'opinione anche di Katia, soppressa, sì, io, in una di queste mie dita in una realtà sempre questa, ma son stata sottosegretario o viceministro alle attività produttive e avevo la delega al commercio con l'estero. Chiaramente una delle prime cose che dovevo fare e portare all'estero la difesa dei nostri prodotti, perché questa Italian sound e Ettore la la difficoltà più grande che ho trovato e prendo un prodotto per tutti solo perché lo conosciamo, ma sono tantissimi, era far capire la differenza di sapore tra il nostro parmigiano e il parmesan cheese intanto si erano abituati e si sono abituati a mangiare. Una cosa che che però non è che per noi non esistono, che non è che addirittura sostengono, che è quello il vero Parmigiano e questa per me è stata una battaglia stessa. Cosa mi è successo, ovviamente, con il prosciutto che ci producono in Canada, che invece è nostro e del nostro Consorzio di Parma e con tantissimi altri prodotti? Ecco, su questo stiamo lavorando in qualche maniera.
Io avrei la risposta, ma lo chiedo chiaramente
Ma io penso che si sia fatto un lavoro importantissimo, basti pensare l'ultimo riconoscimento che può essere sembrare lontano, ma il fatto che la cucina italiana sia stata riconosciuta come patrimonio immateriale dall'Unesco questo ci dà la possibilità di creare cultura, di creare informazione, di creare quelle giuste informazioni per i nostri cittadini,
Presenti in tutto il mondo, ma soprattutto nell'essere presenti in tutte le iniziative, io penso che.
E uno dei lavori che abbiamo attuato come Coldiretti e ringrazio anche tutte le persone che hanno collaborato con me sotto questo punto di vista, partendo dalla mia giunta, ma anche dalla struttura tecnica è stata quella che ormai in tutti gli eventi di carattere internazionale, noi siamo presenti con le istituzioni italiane perché perché solo essendo presenti e facendo degustare i nostri prodotti che iniziamo a creare quella cultura è indispensabile.
Per far percepire la differenza in questo caso prima si parlava del Parmigiano Reggiano, ma vale purtroppo per tanti altri prodotti e poi siano i cittadini a decidere che cosa acquistare, ma senza essere ingannati, e io penso che l'agroalimentare, permettetemi di chiudere dando alcuni numeri importanti debba essere riscoperto anche in termini di centralità come valore economico che va a produrre generare per il Paese Italia. Quando io ho iniziato la mia esperienza da presidente nazionale dell'organizzazione, mi veniva sempre detto che l'agricoltura era un settore marginale, pesava poco sia in termini di valore economico prodotto sia in termini occupazionali. Io ho provato a fare un gioco inverso, ho tolto l'agricoltura e ho guardato, ho osservato cosa veniva meno nel nostro Paese e allora abbiamo scoperto che, rispetto a quel 2% del Prodotto interno lordo
Togliendo l'agricoltura viene vengono meno 707 miliardi di valore generato perché l'agricoltura muove. La distribuzione muove tutto ciò che è strettamente connesso all'industria, alla cooperazione, alla distribuzione, alla logistica e aziende che senza agricoltura non potrebbero vivere e quindi pensiamo a tutte le forme di artigianato, piccola media industria, 4 milioni di occupati e nel 2025, un record storico che ha visto le nostre esportazioni superare i 73 miliardi. Ecco, io penso che raccontando i numeri si può partire da un racconto che può essere diverso rispetto a quello del passato e ripeto che possa rimettere al centro, grazie anche alla maestria dei nostri cuochi e dei nostri chef, l'importanza e l'eccellenza che di un prodotto che tutto il mondo ci riconosce, chiudo con un'ultima battuta nell'ultimo evento dal Fancy Food a New York è stato simpatico, non fatto da noi italiani, ma ha fatto dagli americani il fatto che abbiano voluto sottolineare che il primo elemento di scelta da parte dei cittadini statunitensi che decidono di trascorrere un'esperienza turistica all'interno del nostro Paese. Al primo posto c'è l'esperienza enogastronomica, con 93%. Ecco, questo ci fa capire quanto questo possa dare anche una risposta a tutti quei territori che tante volte vengono sottovalutati, come le aree interne, come le aree collinari, come le aree montane, che invece mantengono una centralità perché sono proprio, diciamo così, quel bacino di biodiversità che tutto il mondo ci invidia.
Avevamo iniziato con il maestro Knam, Premio Neri che ha detto re Prandini, mi veniva da sorridere perché nel suo discorso c'è stato 80 interconnessione, un po'legati tutti, dalla medicina agli chef a noi consumatori, ma m'ha fatto anche sorridere, come con il dottor Malerba, siamo volati fino su addirittura fino a Marte, con Prandini siamo tornati proprio con le mani nella nella terra. Grazie, ancora Ettore Prandini, siamo alla fine del nostro appuntamento quasi alla fine. Innanzitutto volevo fare un piccolo sondaggio e gli studenti del Master di Fondazione Italia USA ci sono studenti alza d'Alema e eccoli vedi che io guardavo di la mer, son tutti quasi vivi ancora, vedi
Ebbene, possono andar bene okay, c'è una sorpresa anche per voi, quindi attenti appena diciottenne, con un biglietto di sola andata dall'Italia, si trasferisce negli Stati Uniti per realizzare il suo sogno americano, qui, qualche anno più tardi, si diploma presso il Conservatorio di musica contemporanea Musiciens Institute di Hollywood sempre a Los Angeles ha iniziato a cantare in una piccola band chiamata dai Villains, in seguito si è spostata a New York, dove ha completato gli studi in arti teatrali musicali a Broadway cantante, autrice e direttrice creativa due volte al Festival di Sanremo ha all'attivo milioni di stream e tanti premi, come dischi d'oro e di platino per i suoi album Radio Gotham, Radio Sakura radio Vega,
Con lei stessa in prima persona, la creatività di ogni progetto artistico che la riguarda, con un impegno che l'ha portato ai successi musicali internazionali che tutti noi ben conosciamo, Ross e le.
Benvenuta e complimenti
Grazie.
E per chiudere, per chiudere fra poco scopriremo con chi anche chiudere i ragazzi, esatto l'interesse si è alzato allora senti a te. La domanda sull'America è quasi superfluo, perché di fatto le tue radici sono forse più più americani. Insomma, Milelli Orchies mila, Jurgens esatto, ho avuto da ragazzina, ma vedevo le pop star americane in Italia, comunque avevamo il grande autore grande autoradio italiano delle superdonne, la Gianna Nannini, Loredana Berté, ma io volevo anche un po'ballare e volevo fare un poco alla cosa più spessi e vedevo Britney Cristina e allora pensavo che l'America fosse il posto mio
Per studiare una musica contemporanea, il pop, insomma, mi sono.
Quindi, fortunatamente, avuto una famiglia che ha creduto in questa folle mio sogno, ho detto, non ho un piano B, ho letto io, farò la cantante e i miei genitori al netto se sei così convinta vattene.
Ho quindi so stato a Los Angeles, a New York che ma la cosa vera che ho imparato in una città come New York, per me a parte la musica e tutto è stata un'esperienza incredibile per me è sei obbligato a trovare la tua identità, sposarla abbracciarla ed è veramente il messaggio che mi sono portata qua in Italia e che cerco sempre di raccontare ai giovani però una giovane come The proiettata in un mondo molto diverso dal nostro come fa capire la propria identità qual è cioè il periodo di formazione che ha visto già con un'idea ben decisa della tua identità o in realtà si è andata costruendo, ma secondo me Eliseo obbligato.
A essere te stesso perché ti sei in un hub multiculturale, se io ero italiana, ma avevo con me in classe, avevo messicani, avevo americani, avevo gente di ogni cultura tipo e quindi io ho dovuto imparare a conoscere me stessa, conoscendo il mondo secondo me veramente capisci chi sei,
E poi New York è una città dura la gente super ambiziosa, quindi devi devi veramente scavare dentro te stesso a trovare la cosa che ti rende. Proprio nel mio caso io volevo cercare la libertà sulla libertà, è stata un po'sempre la libertà di esprimermi, la libertà di essere me stessa, insomma, forse mi sto ripetendo, ma è
E ha espresso grande rispetto per quello che era il cantautorato italiano e il bagaglio culturale che ti portavi tu hai detto, volevo dare un tocco Spice, quindi sono andata negli Stati Uniti, ma questa radice culturale, questo bagaglio italiano che magari forse ai tuoi occhi poteva sembrare anche un po'superato, quanto invece ti ha aiutato proprio nella ricerca di questa tua, io non era superato questo bagaglio, in realtà io sono ci sono cresciuta con Battisti, per esempio, con Loredana con cioè il cantautorato italiano. È proprio la cosa che io volevo portare lì che volevo far fiorire fuori da quello che erano le mie mura. Volevo mettermi un po'alla prova, a usare buttarmi e io spero sempre che tutti possono fare un'esperienza all'estero e e buttarsi a usare, insomma, qualcosa si trova sempre di bello
Allora io ho visto tutti questi ragazzi che avevano telefonino in mano perché ti stavano riprendendo, volete una foto per caso, se volete incontrarla, io voglio una foto con lui.
Allora questa era la piccola sorpresa finale, perché abbiamo nel pubblico questa delegazione di studenti e studentesse, li stai vedendo del Master in Fondazione provenienti da tutta Italia, li chiamiamo qui perché intanto dico ogni anno la Fondazione Italia USA.
Da 1.000 borse di studio a neo laureati meritevoli con un profilo universitario di eccellenza, che possono immatricolarsi gratuitamente in un master on line, che si chiama leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy, Prandini, attenzione, un'iniziativa per formare i leader di oggi partendo però è di domani partendo da questa solida formazione che sia qui,
Altre molto, se veramente altissimo, 110 su 110 e lode, quindi questi son tutti i ragazzi pezzi da no da Marchionni.
I secchioni venite secchioni, venite qui con Rosa, facciamo una grande foto perché quantistica quanti sono i conti sono bravi,
Allora si sono alzati, cioè se non sa nemmeno umani di quanti corpi si stanno alzati, secondo me qualcuno non è studente, ma sto vedendo quello che.
Il Centro niente ragazzi, però.
Cosa yeah una istituzionale e poi e poi ne facciamo una spy si va bene, Corrado, sta vedendo, quindi ha detto di sì, va bene, allora questo è quella istituzionale.
Come se foste come se fosse alla Camera dei Deputati, adesso dimenticate dove siete tre due, uno fate na cosa pazza.
E vai work ragazzi, oh mamma, mia dircelo, ma non so Sbai sì, però scusate, rifacciamo sentitevi liberi, sentitevi, qualcuno dice no, no, no, no, vi prego sentitevi liberi uno due, tre.
Va bene e andrà agli annali, questa, grazie allo simpatia, aspetta aspetta, giustamente.
Ove giustamente ci son 110, ci hanno anche una reputazione da difendere, non come noi.
Ross villain, per te oddio, scusa, Premio, America Eros e Psiche rossocrociata, richiamiamo i nostri fotografi per la foto di rito.
Okay.
È arrivato adesso in scivolata, guarda come se fosse un attaccante
E spero che sia anche Barroso, un bel ricordo questo di questa serata pomeriggio anziane, grazie per la tua sinfonia di disponibilità. Prima di passare al premio alla memoria, vogliamo ricordare un amico della Fondazione Italia USA, che è scomparso lo scorso anno. Amato Berardi, era un cittadino che era cittadino americano, grazie, viveva a Filadelfia ed era nato in Italia, afona affondato. La Berardi è un asso Cities del 1983 nel 2008 è stato eletto alla Camera dei deputati come rappresentante dei cittadini italiani residenti all'estero in Nord e Centro America, dividendosi tra l'attività parlamentare in Italia e l'impegno imprenditoriale negli Stati Uniti. È stato anche presidente del National Italian American politica. L'Action Committee e cofondatore della Camera di commercio italo-americana di Philadelphia ha profuso per tutta la sua vita la sua dedizione per l'amicizia tra le 2 sponde dell'Atlantico e ha partecipato a tanti eventi e attività della Fondazione Italia USA, e per questo oggi la Fondazione vuole ricordarlo come se fosse qui con noi con una targa in oro zecchino che consegniamo al figlio, Carmine, anch'egli imprenditore di successo negli Stati Uniti, nel solco tracciato dal papà e Carmine Carmine Berardi,
Allora io io ti ho rubato il microfono perché il primo giorno che sono entrati in Parlamento insieme a me seduto a fianco c'era un oggi con un amico, un collega nuovo che parlava uno strano italiano italiano veramente molto strano, era un misto tra ma 100 molisano, un accento di Filadelfia
Con un sorriso molto accogliente che la prima cosa che mi hai detto, avendo visto che ero lì vicino di banco e mi ha detto per i prossimi cinque anni, dovrai insegnarmi l'Italia, allora parlava un inglese con accento italiano e parlava l'italiano con l'accento, con l'accento americano, un imprenditore straordinario, appassionato di politica si è sempre sempre occupato.
Del suo Molise. Questo è incredibile. Lui ha veramente vissuto volendo portare il suo Molise, lui viveva Philadelphia, volendo portare il suo Molise negli Stati Uniti, e mi sorprendeva molto perché parlo di veramente un grande imprenditore di altissimo livello e la sua priorità prima di tutto era quella è la cosa che sorprendeva più a tutti e che era veramente metà italiana, metà americano, perché stava quattro giorni alla settimana qui e tutti tutti i santi, venerdì come noi ritorniamo nel nostro collegio. Lui tornava nel suo collegio, ma il suo collegio a Philadelphia, cioè voglio dire no, non era proprio dietro l'angolo e ha fatto questo avanti e indietro senza mai ammalarsi, senza mai perdere un giorno di Parlamento assolutamente per cinque anni questo amico oggi non c'è più. Mi farebbe piacere che Carmine velocemente, raccontasse un aneddoto di suo padre per far capire questa italianità
è un momento emozionante, ma anche un momento, un ricordo bellissimo perché la Fondazione Italia USA rappresenta proprio quello che era papà, diciamo che papà?
In tutto quello che faceva cercava di creare ponti tra l'America, il Paese che ho accolto, ridare ai paese nativo che portava nel cuore quindi tutto ciò che faceva cercava, di creare scambi contrari, scambi economici, scambi anche in università, riportando studenti americani,
Qui a Montecitorio qui in Italia, Marching verso Roma, Gian Cabet, qui a Roma e anche viceversa, con gli studenti italiani, era Villanova University, eccetera, Ciampolini Percy Jackson, innovarsi dei, ma soprattutto anche un momento bello perché al di là che ha dedicato tutta la sua vita, quella per la comunità italiana in America, poi, per tornare qui al Parlamento, un ragazzo emigrato da Maurice a 12 anni tornando in Italia come rappresentante per italiani, del resto era veramente un orgoglio, quindi, grazie a tutti voi questa sera anche un momento, diciamo di orgoglio, per ricordarlo qui con premiare di eccellenze italiane, quindi gli auguri a tutti. Grazie buonasera,
Assomiglia tantissimo
Ancora un applauso alla memoria.
Dell'onorevole Berardi, siamo proprio alla fine
No, non è un fine che scivola via, così è un macigno, è un moloch, è un monumento del nostro cinema italiano e.
Aspetta che intanto questa è scusami.
E infatti dico adesso come il giro pagina fra i più importanti attori del cinema italiano ha recitato in ben 160 film, di cui 18 anche diretti da lui, considerato uno dei più grandi interpreti della commedia all'italiana filo conduttore della sua carriera durata oltre sessant'anni fu la continua osservazione dell'evoluzione della società italiana dalla quale, in collaborazione con registi, soggettisti, sceneggiatori di punta del cinema italiano, trasse ispirazione per l'ideazione di molti dei suoi personaggi e ruoli spesso associati con l'archetipo dell'italiano medio rappresentativo di virtù, difetti, contraddizioni e peculiarità del nostro paese. Gli anni 50 disse Alberto Sordi, in un'intervista relativa al suo film un americano, a Roma, sono stati il periodo in cui iniziò il fanatismo per tutto ciò che era americano. Il cinema forniva miti e modelli dopo che la guerra ci aveva dato eroi e liberatori. Fu in quel contesto che mi venne l'idea di rappresentare quel tipo di sciocco, bambinone che si lamenta sempre perché non è nato in America luogo dove di certo, almeno secondo lui, avrebbe trovato fama e fortuna. Vediamo un breve video che abbiamo preparato con stima ed affetto per Alberto Sordi, l'Alberto nazionale,
America corredato di tutto passaporto, visto vaccinazione e capellone finalmente vostro coronare il mio sogno perché, come ben sapete già inchioda il bimbo, col sistema della Slec, alzarsi di dalla notizia e amici non capirebbero perché voi non sarete padroni della lingua e riuscì ad avere la cacofonia okay ma me,
Assab One Camera ah ah ah
Passerei.
Ecco, New York.
E io sono già diverse volte che vengo qui a New York e quasi sempre vengono ad alloggiare in questa zona, diciamo, a parcheggiare iPhone 3 ha sempre al taglio.
A me mi piace moltissimo stare qui, è è subordinato un po'al tempo che mi lascia libero il mio lavoro perché sono qui per ragioni di devo sto lavorando nel timing mafioso, stiamo girando alcune scene, sono già una settimana che stiamo qui a New York e io passa sempre qualche ora su questa terrazza tu mi chiamerai provinciale come li chiamano a Roma perché sono un po'borghese mi piace stare a casa, non mi piace fare la vita notturna e allora me ne sto qui.
Io do no, spaghetti e fettuccine tagliatelle, pappardelle, Buganini, bombolotti, ai rigatoni And everything For The source all'amatriciana.
Waters materna, amatriciana, matriciana, ma capisci Sharaf, quindi.
IOS sprechi e sto spiega taxi, sharing e schiuse misero più a schemi vuoti stessi and I sei nelle quali ti occupi spaghetti, And everything Tomato becco, parmigiano e pecorino for Cucchi è Kutzle all'amatriciana, se Forza Italia Pippo, guarda, gli spaghetti Daris o giocando, estende il no no,
Degli aspetti più insoliti dell'America, siamo più immensa di un parco dove ci sono permanenti, queste tavole per il gioco della dama degli scacchi.
Qui ci sono dei signori anziani americani che stanno giocando a dama.
Cittadino onorario del Calp e Pd e governatore onorario dell'American Royal petrolio permette anche a fare un discorso a tutti i cittadini, dal canto attivi okay alzano Jolanda.
Gabbiani deve venire in soccorso perché so che Giambattista Faralli, presidente della Fondazione Museo, Alberto Sordi ha preso l'influenza come un bel po'di persone, abbiamo registrato e si fa gira gira e quindi non so chi ritiri il premio per lui lei e,
Dottoressa Del Santo, venga qui a ritirare a nome del presidente.
Faralli, questo questo premio che ovviamente si andrà ad aggiungere tantissime,
Eh eh sì, rappresenta la Fondazione Museo Alberto Sordi e questo premio testimonia il legame con l'America e anzi un sentito ringraziamento da parte di tutti noi, questo premio, un ulteriore riconoscimento del dell'America perché, come abbiamo visto Alberto Sordi aveva avuto la cittadinanza onoraria di Kansas City a Kansas City, per il film un americano a Roma il suo celebre personaggio Nando Moriconi era stato in web o ebbe un successo incredibile, proprio con questa sua aspirazione al mito dell'America. Insomma, quindi, questo premio rafforza il legame con l'America e soprattutto testimonia l'attualità dell'eredità artistica di Alberto Sordi, Alberto Sordi, che con tutti i suoi personaggi ha saputo raccontare il popolo italiano anche all'estero, anche in America. Quindi, grazie grazie mille
I Katia dirige giustamente dopo anni di esperienza, infatti ogni tanto la guardo per avere delle indicazioni.
Grazie ancora Katia, beh, è andata più che bene, grazie Corrado un pensiero anche a Didi Leoni che la storica figura io immeritatamente sostituisco questa sera, ma non non stava bene neanche lei e quindi un pensiero va anche a lei, così come ringraziamo le assistenti della Fondazione perché siete una grande squadra Alessandra Cecilia Claudia e Letizia noi vi salutiamo sperando che vi siate divertiti l'anno prossimo.
Grazie grazie è stata bravissima, grazie davvero

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