Registrazione video della manifestazione "XVI edizione della cerimonia di assegnazione e consegna del Premio America della Fondazione Italia USA", registrato a Roma venerdì 9 ottobre 2026 alle ore 17:05.



Sono intervenuti: Benedetta Rinaldi (giornalista, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica), Catia Polidori (deputato e direttore esecutivo della Fondazione Italia USA), Matteo Bassetti (ordinario di Malattie Infettive presso l'Università degli Studi di Genova), Hoara Borselli (giornalista de "Il Giornale"), Pietrangelo Buttafuoco (presidente della Biennale di Venezia), Cristina …

Chiabotto (conduttrice televisiva), Kristian Ghedina (campione di sci alpino), Ernst Knam (pasticciere), Alessandra Mion (conduttrice televisiva, scrittrice e pasticciera), Giuseppe Lavazza (imprenditore, presidente Lavazza), Franco Malerba (astronauta), Ettore Prandini (presidente della Coldiretti), Rose Villain (cantautrice), Carmine Berardi (imprenditore), Laura Del Santo (componente della governance e del consiglio di amministrazione della Fondazione Museo Alberto Sordi).



La registrazione video di questa manifestazione ufficiale ha una durata di 1 ora e 54 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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