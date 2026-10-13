Intervista a Beatrice Lorenzin su DPFP e scostamento di bilancio

L'intervista è stata registrata martedì 13 ottobre 2026 alle ore 18:11.
La registrazione audio ha una durata di 10 minuti.
Rubrica
Convegno
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9:01 - CAMERA
9:02 - SENATO
8:45 - Senato della Repubblica
9:00 - Parlamento
10:30 - Camera dei deputati
11:15 - Camera dei deputati
12:30 - Parlamento
13:15 - Parlamento
13:30 - Camera dei deputati
senatrice (PD-IDP)
Radio Radicale con Beatrice Lorenzin del Partito Democratico, vogliamo tornare a parlare del Documento di programmazione di finanza pubblica e dello scostamento di bilancio che oggi Camera e Senato hanno approvato, lei è stata uno dei primi interventi e.
Insomma, ha fatto veramente un intervento molto molto sentito
E intanto le chiedo insomma il commento su questo, su questo documento e sullo scostamento di bilancio, il documento, il, il commento è è molto negativo, per il semplice motivo che non c'è niente,
Nel senso che noi aspettavamo inutile di contabilità ormai da tre anni, cioè la nuova normativa europea. Il nuovo regolamento europeo ci porta che accanto al documento di programmazione finanziaria e tu devi avere la legge di contabilità nella legge di contabilità hai la traccia e quindi puoi vedere cosa cosa si decide di investire, su che cosa si è spesa corrente, che piano investimenti anno per anno e quindi addirittura con una dimensione che va oltre quella di una legislatura, questo è un vero e proprio piano programmatico, dove dentro a si tiene la spesa, si tiene il debito, si tiene insomma quello che è la visione di un sistema Paese e su cosa si vuole investire. La prima cosa che ho detto in diciamo durante questo intervento che la mancanza della legge di contabilità dopo tre anni
è un po'la scena nudo, nel senso che mi sembra evidente che il governo un elemento in cui tracciava le proprie intenzioni e non l'ha proprio voluto, e quindi stiamo continuando a navigare a vista tra promesse elettorali e pezze che vengono messe qua e là come il tema del bullo. No, noi andiamo a spendere per il bollo una cifra per un tantum veramente mostre, quando poi non riusciamo a trovare risorse strutturali da investire su su welfare, salute, a scuola, ma anche sulla parte dell'energia e dell'innovazione. Quindi questo
è la prima, diciamo la prima denuncia che noi facciamo poi tutto questo diciamo tutta questa legge, che cosa fa emergere fa emergere che dopo quattro anni il Paese è ancorato al palo e lo e lo sarà anche nei prossimi due anni, anzi tenderà a esserci un'ulteriore decrescita. Ma questi quattro anni non sono state di 4 anni qualsiasi. Sono stati sicuramente quattro anni dove l'Italia e il governo glielo devo dire ha dovuto affrontare delle crisi di sistema.
È particolarmente forti. Abbiamo due conflitti a quelli che ci interessano maggiormente in Medio Oriente, in Ucraina, una situazione geopolitica completamente, diciamo impazzita che si fa giocando partite sulle materie, sulle materie strategiche, sulle materie prime guerre commerciali, però l'Italia aveva 200 miliardi di investimenti,
E sul PNRR 200 miliardi, cioè noi non so se ci rendiamo conto, sono sono praticamente 10 manovre finanziarie da impiegare per cosa per la spesa corrente. No, per superare il gap di trasformazione tecnologica infrastrutturale del nostro Paese, un Piano Marshall che noi non avremo mai più e se il PNRR è l'unico, diciamo elemento che ha garantito il fatto di non andare in recessione negli scorsi anni. La coda di questo per il PNRR che sta finendo ci sta dicendo che il Paese sostanzialmente bloccato. E questa allora che cosa significa che se io ti do la benzina e tu in teoria c'è pure una Ferrari e rimane al palo, vuol dire che non sei capace di correre e questa è una diciamo accusa che noi, non cioè non possiamo, non fa una critica che noi non possiamo non muovere a questo governo, perché aveva tutti gli strumenti per affrontare almeno alcune delle sfide strategiche che noi abbiamo in campo. La prima è quella tecnologica e quindi non soltanto l'intelligenza artificiale, ma l'adeguamento in tale innovazione nel nostro sistema produttivo e industriale, ma anche nella gestione della regolazione dei servizi. Tant'è vero che avevamo risorse molto importanti sull'interoperabilità dei dati e sulla costruzione e poi di quello che è una vera e propria infrastruttura tra università, ricerca, centri di eccellenza, fondi nuovi d'investimento, mobilitazione del credito, tutto questo dov'è
Non si sa che non c'è, perché non non ce l'hai nei dati avevamo il tema importantissimo dell'acqua che in una vicenda come quella che stiamo vivendo dal climate change, che non è una una tantum, sarà purtroppo una cosa strutturale, non è un'emergenza tu avevi due temi uno rimettere a posto le infrastrutture idrogeologico del nostro Paese in caso di alluvioni che ormai insomma,
Diciamo con certezza, riorganizzare la conservazione dell'acqua, cioè non sprecarla negli acquedotti e conservarla e riorganizzare tutto il sistema degli antincendio e dei qui si utilizzare i droni per monitorare il territorio, l'agricoltura. Soltanto quest'estate abbiamo avuto più di 6 miliardi di danni e non è niente rispetto a quello che sarà il costo, ovvero del climate change, che poi sono le persone, quindi ripensare l'abitare.
Le trasformazioni urbane al rispetto al calore di tutto questo, noi non l'abbiamo visto,
L'altro, grande elemento era quello dei servizi sociali, noi siamo un Paese bloccato dove abbiamo bloccato l'ascensore sociale per cui tu hai perso un saldo negativo di iper di persone dal 2011 a oggi, di circa 411.000 persone, cioè il, e soltanto il negli ultimi anni sono 200.000 giovani tra i 18 e i 35 anni che sono andati via e chi non vogliono tornare e c'era una un report del Censis di pochi giorni fa che ti diceva che il 56% dei giovani,
Pensa che per fare carriera e guadagnare bene debba andare all'estero il risultato. Qual è che noi abbiamo che il 40% dei nostri giovani laureati e sono quelli che se ne vanno, cioè tra quelli che se ne vanno su Nixon, quindi noi ci stiamo educando i nostri figli per fare i migranti che siamo tornati a essere un Paese di emigrazione. Queste capisce che sono problematiche strutturali, perché poi non troviamo gli infermieri, i medici, gli architetti, ingegneri, il sistema sanitario, il, la Meloni, continua a dire che il loro stati bravissimi perché hanno aumentato il in termini nominali la spesa info, l'investimento nel fondo sanitario nazionale. Peccato che non ce ne siamo accorti, c'è andatelo a chiedere a qualsiasi persona badate bene, non quelli in povertà assoluta che vorranno, c'è solo lui non ha mangiato tutto medio come sicura, quindi mette il il se ce la mette le mani in tasca, noi spendiamo 46 miliardi, auto Pocket,
Se non le mezze non ce l'ha e decide se curarsi in meno solo parzialmente per una popolazione over 80 dei numeri che noi abbiamo oggi. Vuol dire abbandonare le persone da queste sono le questioni di cui io non ti. Dico che mi devi risolvere tutto in un anno, ma dove tu mi dovresti dare una un percorso che tiene insieme la crescita, lo sviluppo e il welfare, perché ho detto chiaramente che, come la spesa in difesa e sicurezza, è una spesa che, considerata per la sicurezza nazionale, se non ti tiene il welfare, se non ti tiene la salute, la salute salta la sicurezza nazionale e poi sono tutte le cose su cui entrano il. Diciamo questi partiti finanziati sostenuti e dalla propaganda russa e a volte della propaganda, Maga che abbiamo che vediamo vincere o affermarsi in Europa, creando anche destabilizzazione, forme di rivolte civili, mettendo in dubbio i temi della democrazia, e quindi l'ha tenuta democratica
Dico perché poi alla fine le risorse su ruote è importante e attraverso i bilanci si fanno anche le diciamo le programmazioni, poi abbiniamo anche agli altri errori, cioè l'errore
Noi rendiamoci conto che noi non abbiamo superato la soglia del debito, quello che noi pensavamo di dover andare a stare sotto il 3% per lo 0,1 ci sono quattro anni che facciamo quasi in austerity lo 0 1 vuol dire che c'è stata un'incapacità di per pochi, per pochi milioni di euro, di non riuscire in un bilancio come quello dello Stato. At a stare sotto il 3%, quindi questa già anche sul debito. Questa è stata una grande scoprite. Io non sono contrario alle politiche anche rigorose sul debito, perché il debito è qualcosa che regaliamo ai nostri figli.
Spalle, però, cari miei, non è che tu fai che il paziente, l'operazione è perfettamente riuscita e il paziente è morto perché la nostra economia è morta e in questo caso non è riuscita neanche l'operazione, perché non si è riuscito a passare sotto il 3% e quindi arriviamo poi lo scostamento di bilancio per le spese in difesa di energia, che non sappiamo quali sono. Non abbiamo un dettaglio e dice il Parlamento dovrebbe sapere come vuole impiegare queste risorse e che progetti stai portando Sef, questi farai dei processi di leva sull'industria italiana oppure no, se hai strumenti dove mi fai delle riforme finalmente dell'energia che mi servono quando abbiamo avuto nulla, quindi una lettera vuota e siamo tutti in attesa della risposta della lettera, quelle lettere italiani in Commissione non portano fortuna, comunque, della lettera italiana a Bruxelles per sapere se possiamo fare, diciamo andare in debito per coprire i costi dell'inflazione e questo vuol dire
In soldoni che la legge di bilancio ancora non ce l'hanno sul tavolo. È un po'come cartellino carta vince e carta perde, c'è una carta nel caso che la lettera ti dicono sì, c'è una carta B che è quella sentire dicono no, perché se ti dicono no, allora credo che difficilmente la Meloni potrà fare una legge elettorale come ebbi di bilanci elettorali, come pensava di fare
E perché tesoretti, non ce ne sono più e sicuramente vi dico anche un'altra cosa. Nessuno se la può permettere. C'è anche anche il tema del bullo in questa visione Spears personalmente 16 anni italiano, ti tolgo 120 euro di bollo, ma paghi 200 euro di diesel, forse un pieno forse più
è un elemento che che fa parecchio pensare, certo, grazie grazie davvero a Beatrice Lorenzin e buon lavoro senatrice.
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