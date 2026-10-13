In Cdm l’autonomia differenziata: intervista a Valeria Valente

L'intervista è stata registrata martedì 13 ottobre 2026 alle 18:53.
La registrazione audio ha una durata di 5 minuti.
Rubrica
Convegno
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Con la senatrice Valeria Valente del Partito Democratico è membro della prima Commissione, quindi la Affari costituzionali, vogliamo parlare dell'autonomia differenziata perché e pare che al Consiglio dei ministri venga.
Approvato l'ultimo atto per quelle regioni su cui si erano fatte le imprese intese, che sono appunto la Lombardia, il Piemonte, la Liguria e il Veneto, allora io ricordo che prima bisognava fare i livelli essenziali delle prestazioni,
E quindi le chiedo un'opinione sì, intanto intanto ancora una volta un baratto nella maggioranza un ricatto, vediamo forse la leadership di Giorgia Meloni per l'ennesima volta offuscarsi di fronte alle richieste e un po'ai diktat, agli aut aut delle sue forze di maggioranza lo abbiamo visto già in diversi passaggi. Questo l'ennesimo Salvini ha alzato la voce Giorgia Meloni cede e questo in barba intanto sicuramente alla pronuncia della Corte costituzionale, che aveva messo un grande stop a questa riforma dei limiti e dei paletti ben precisi, aggirati puntualmente con disegni di legge e iniziative del Governo che evita ai quali evidentemente sta stretta questa Carta costituzionale e anche l'esercizio della corte. Noi ci siamo trovati infatti prima in Commissione Affari Costituzionali, le pre-intese. Adesso siamo in discussione nei famosi LEP, continuiamo, intervenendo su questi disegni di legge, a dire che nei fatti sono soltanto escamotage, che però non rispondono a quanto richiesto dalla Corte, ma soprattutto a quanto affermato dai principi di fondo della nostra Carta costituzionale. I LEP, per esempio, non possono essere intesi come un re prerequisito
In termini semplicemente di definizione, non devono essere definiti i LEP. Per passare all'autonomia devono essere realizzati concretamente, quindi finanziati i fatti, cioè, effettivamente noi dobbiamo avere gli stessi uguali omogenei, i livelli di tutte le prestazioni che garantiscono i diritti civili e politici in tutto il Paese per potere devolvere alle regioni in particolari forme di autonomia. Ecco questo forse evidentemente un principio che sta stretto o comunque fanno fatica a capire. Noi continueremo una battaglia che non solo divide il Paese, ma l'o c c, lo ripetiamo anche intervenendo in queste ore in Commissione. La battaglia sull'autonomia differenziata non è soltanto una battaglia di giustizia sociale che pure di per sé, penso, rappresenterebbe un
Una battaglia giusta da sola, ma è anche una battaglia per rendere il Paese un Paese più competitivo, più competitivo sul terreno nella crescita, un Paese che va a due velocità e un Paese meno competitivo e forse dovrebbe essere chiaro a tutti quanto è importante mettere in forza, in questo momento di stop dell'economia e di difficoltà, a fare l'ennesima manovra finanziaria di rimettere in moto finalmente la locomotiva paese.
Allora cede alla richiesta di Salvini Salvini, per carità, che passerà un congresso, l'ennesimo Congress va bene, insomma.
Così dove verrà rivotato eh però, insomma, è indubbiamente un Salvini in difficoltà e quindi non capisco qual è lo scandalo, nel senso che credo che potrebbe agevolare Salvini, perché magari porta a casa, poi, come dice lei, non so quanto durerà la legislatura e non so se poi di fatto si andrà da qualche parte con queste quattro regioni.
Però magari per lui, visto che anche la questione Nord ma io credo una leadership fondamentalmente quella di Giorgia Meloni offuscata in questa ultima fase della legislatura cerca di ritrovare un po'come dire di appeal, ma fa fatica fatica fatica secondo me, innanzitutto per le contraddizioni nel contesto internazionale, oggettivamente in difficoltà in difficoltà con la sua maggioranza per tenere una linea europeista. Probabilmente penso che a Salvini stia stretta e quindi in qualche modo per mantenere lì peraltro contraddicendosi. Ricordiamo sempre l'amica di Trump, poi dopo si emancipa da Trump, adesso diciamo Trump Russia. Mi sembra quindi una Giorgia Meloni che fa fatica a ricollocarsi lì e che probabilmente, pensando che quello ovviamente è una strada abbastanza obbligata è costretta, per quanto le scene male poi deve cedere su un altro aereo, l'abbiamo vista cedere o no, la legge elettorale avrebbe voluto mettersi. Insomma le è il tema delle preferenze ha ceduto e il tema della legge sul consenso ha ceduto, cioè l'abbiamo vista cedere. Ecco quindi direi una leadership che prova a tenere insieme una maggioranza molto eterogenea, molto divisa sui grandi temi. Poi però cerca con la sua diciamo come dire capacità
Le va riconosciuto, no, forse comunicativa di coprire, perché siamo sempre molto spesso a parlare questo, diciamocelo delle divisioni del partito del del campo largo dell'Alleanza democratica e progressista che sono veramente poca cosa rispetto forse alle divisioni e distingui al diciamo distanza abissale su questioni di fondo della maggioranza in modo particolare, ripeto, secondo me si coprono così forse i fallimenti di governo perché poi, alla fine, un governo e una maggioranza in difficoltà perché tutte le grandi riforme, le grandi sfide da quella economica
A quella delle riforme istituzionali e le ha sostanzialmente fallite, e quindi Giorgia Meloni sente evidentemente su di sé il peso di questo fallimento. Cerca di tenere insieme come può, ma evidentemente una persona, una leadership in difficoltà che corre ai ripari come può
Grazie grazie a Valeria, Valente e buon lavoro.
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