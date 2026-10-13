13 OTT 2026
intervista

Criticità e punti di forza della nuova legge elettorale: intervista a Giacinto della Cananea

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 20:04 Durata: 25 min
A cura di Luciana Bruno
Player
"Criticità e punti di forza della nuova legge elettorale: intervista a Giacinto della Cananea" realizzata da Cristiana Pugliese con Giacinto Della Cananea (professore ordinario di Diritto Amministrativo all'Università Bocconi di Milano).

L'intervista è stata registrata martedì 13 ottobre 2026 alle ore 20:04.

La registrazione audio ha una durata di 25 minuti.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate