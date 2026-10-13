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"Criticità e punti di forza della nuova legge elettorale: intervista a Giacinto della Cananea" realizzata da Cristiana Pugliese con Giacinto Della Cananea (professore ordinario di Diritto Amministrativo all'Università Bocconi di Milano).
L'intervista è stata registrata martedì 13 ottobre 2026 alle ore 20:04.
La registrazione audio ha una durata di 25 minuti.
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