7ª Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e Sport del Senato

14 Ottobre 2026
Audizioni sul disegno di legge 2053 (d-l 170/2026 - decreto scuola) di Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità; Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH ETS)
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Scheda a cura di Carmine Corvino