14 OTT 2026
dibattiti

Presentazione di "Storie d'Italia. Il ruolo delle istituzioni locali nella salvaguardia del patrimonio d'impresa e dell’identità urbana"

DIBATTITO | - Roma - 11:00 Durata: 54 min 53 sec
A cura di Luciana Bruno
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Intervengono: il direttore generale della SVIMEZ, Luca Bianchi, con Gianluca Cantalamessa (componente della IX Commissione permanente del Senato Industria, Commercio e Turismo), Luigi Nave (Componente della VIII Commissione permanente Ambiente, Lavori pubblici, innovazione tecnologica), Ugo Cilento (Presidente Associazione I Centenari), Gaetani Manfredi (Sindaco di Napoli e Presidente ANCI).

Introduce Valeria Valente (Segretaria del Consiglio di Presidenza del Senato).

Modera Piero Bonito Oliva (giornalista Agenzia Dire.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione di "Storie d'Italia. Il ruolo delle istituzioni locali nella salvaguardia del patrimonio d'impresa e dell’identità urbana"", registrato a Roma mercoledì 14 ottobre 2026 alle 11:00.

Tra gli argomenti discussi: Enti Locali, Impresa.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 54 minuti.

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Buongiorno a tutti, a tutti benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di Storie d'Italia, il ruolo delle istituzioni locali nella salvaguardia del patrimonio d'impresa e dell'identità urbana, un titolo diciamo piuttosto lungo, che però sintetizza bene un un'importantissima funzione quella diciamo che oggi siamo chiamati a rappresentare un luogo il Senato in cui si incontra se vogliamo la domanda e l'offerta le istanze di una categoria che che rappresenta un importante motore economico del Paese, l'artigianato in tutte le sue forme in tutte le sue vesti,
E i rappresentanti istituzionali locali, ma anche nazionali, e consentitemi di fare un piccolo passaggio su Napoli che oggi ben rappresentata io mi sento a casa a dire la verità, perché sono napoletano, anch'io, ma se guardiamo da destra a sinistra ecco tutto l'arco parlamentare ma non soltanto l'arco parlamentare ma proprio cittadino siamo ben rappresentati oggi,
Do
Ringrazio e do il benvenuto alla senatrice Valeria Valente che promotrice dell'iniziativa, quindi, grazie alla senatrice per questa giornata, ringrazio anche il presidente Ugo Cilento, il presidente dell'associazione i centenari, che ecco il vero motore di di di questa giornata, grazie Presidente.
E ringrazio anche il senatore Gianluca Cantalamessa, ma.
E soprattutto ringrazio il presidente dell'Anci e il sindaco di Napoli per essere qui a rappresentare ecco le istanze di tutti i Comuni, ringrazio anche il senatore Luigi Nave e il direttore di Svimez Luca Bianchi, allora io inizierei dalla padrona di casa, appunto da Valeria Valente,
Senatrice, oggi siamo qui per questo tema importante, un tema, insomma, che appunto riguarda, come dicevamo un po'trasversale, tutti i partiti, se vogliamo, ecco questa questo parterre oggi lo dimostra come si tutela e valorizza l'artigianato non soltanto appunto napoletano dicevamo ma oggi i centenari rappresentano realtà di tutta la Penisola, tutto il Paese questo è importante sottolinearlo.
Allora intanto, benvenute davvero a tutti, particolarmente felice gioiosa, direi, di ospitare questa iniziativa, se ne fanno tante, noi ne facciamo tante qui, ma questa davvero mi riempie il cuore di gioia come napoletana innanzitutto e come amica di questo parterre lo faccio anche volentieri con i miei colleghi con i quali viviamo davvero tutti quanti il benvenuto il Senato della Repubblica è casa di tutti casa di tutti noi.
E lo faccio in modo particolare perché affianco al mio amato sindaco Gaetano Manfredi, e lo faccio perché credo davvero in modo particolare in questa sollecitazione che ci è venuta da Ugo Cilento dal suo marchio, dalla sua storia, intanto che per la quale esprimo ovviamente un sentito e sincero apprezzamento per lo sforzo per l'idea, per la suggestione che prova a chiamare tutti quanti noi a una riflessione comune su questo grande.
Tema su questa diciamo grande ispirazione, che cos'è per noi, ma in modo particolare lo voglio dire proprio per una città come Napoli, che cos'è cosa può rappresentare questa intuizione, valorizzare marchi storici, marchi familiari, se è vero che vale per tutti e noi ci auguriamo ovviamente che sia una una esperienza come dire che forte anche di un'identità molto napoletana ma possa rappresentare anche un modello no per l'intero Paese anche con questa logica lo ospitiamo qui in Senato,
Lo voglio dire, se è vero tutto questo, è vero che questa è una sfida che può e deve interessare in modo particolare le istituzioni, come le esecuzioni si mettono a fianco di questa sfida, la sostengono.
Marchi storici, marchi familiari, che cosa rappresenta, mi sono, diciamo, così interrogata in in occasione di questa iniziativa, quindi ringrazio anche Piero Bonito Oliva per la domanda, mi sono interrogata Napoli è una città che vive del suo tessuto, anche produttivo e che contamina con la sua con il suo estro con la sua capacità, con la sua e con le sue competenze con le sue professionalità e dal quale si lascia contaminare,
Napoli è una città che è anche il suo esprime, è anche in termini identitari, il suo tessuto produttivo, in questo caso parliamo di un tessuto imprenditoriale di particolare prestigio è quello della appunto della
Dell'insieme di tante tante realtà economiche che hanno una storia e una tradizione familiare nel mondo dell'artigianato, della moda nel mondo, della manifattura, della manifattura di qualità, aziende che sopravvivono nel corso del tempo. Anche molto spesso ce lo possiamo dire, a dispetto di burocrazie, di lentezze, di incapacità delle istituzioni di sostenerla in modo adeguato, ma anche di sfide di modernità, no, leggiamo più riprese, ho letto proprio in questi giorni la riflessione di Locri di Lucrezia Reichlin che diceva lame la dimensione dell'eme delle imprese deve essere per poter competere in questo scenario sempre un po'più grande medio-grande, sicuramente una grande verità nel sistema economico produttivo e per ovvero, che rinunciare a esperienze
Produttive che ancorano, invece ha un'identità molto forte anche a una tradizione, ha una sapienza una competenza e un'esperienza significa rinunciare a un po'a un a un pezzo importante della nostra identità, della nostra identità, in questo caso come in città, ma direi anche, appunto, volendo estendere questo modello come Paese, quindi a noi la capacità di tappe di saper tenere dentro un tempo completamente nuovo anche questa esperienza e forse di valorizzarne, di farne un punto di forza e di qualità lo facciamo ovviamente per Napoli, ma lo pensiamo per il Paese, perché significa tenere una tradizione, significa tenere una storia. Noi siamo sempre
Quello da dove veniamo, cioè non non nessuno, verrebbe senza quello che c'è dietro quello che c'è alle spalle e dentro questa storia.
C'è ovviamente anche il futuro, un pezzo di futuro e allora, se no, senza volerla fare molto lunga a noi, a noi Istituzioni in questo caso noi Senato a noi Parlamento, noi legislatore, la come dire, io colgo l'invito che ci viene fatto a mettere a disposizione ecco la nostra, come dire il nostro lavoro per tentare di costruire una cornice che sostenga di più e meglio forse di quanto fatto sinora queste esperienze, che significa appunto a impegnarsi, per esempio, a sburocratizzare, che significa, per esempio, capire come anche la sfida dell'intelligenza artificiale possa accompagnare o comunque,
Diciamo alle nuove forme di digitalizzazione, possano accompagnare anche i processi tradizionali, come sostenere questa sfida in un mercato sempre più globale, estero, ovviamente, come anche di a far dialogare queste esperienze con le nostre esperienze, c'abbiamo qua Gaetano maestro ovviamente con nostre esperienze formative, no, quindi il mondo dei saperi e delle università delle scuole come intrecciare queste questi tessuti e questi questi mondi e fare in modo,
Che possano esprimere al massimo le loro potenzialità, sapendo appunto che non parliamo soltanto di un pezzo, no di un pezzo economico-produttivo, ma che è anche un pezzo di identità di città e di Paese, vale per Napoli vale per speriamo l'intero paese, quindi io non posso che dire grazie e sono felice di farlo con gli interlocutori vi stamattina aspettiamo anche Luca Bianchi, che ovviamente ci darà è arrivato. Ah, eccolo, non l'avevo visto
Però, perché i saperi di Luca Bianchi, insomma, sono sono patrimonio e, direi comune, diciamo prezioso per riflessioni di questo tipo, come queste sfide possono essere veramente accolte e sostenute dalla politica e delle istituzioni, per fare in modo che, ovviamente,
Ne abbiano gli effetti più positivi possibili per tutti noi, quindi davvero grazie per questa occasione e buon lavoro.
Grazie.
Nascosto tutto a sinistra.
Mensile in silenzio.
Gaetano Manfredi, presidente dell'Anci e sindaco di Napoli, allora la senatrice.
Citava un concetto importante, cioè quello di identità, perché l'artigianato in realtà è identità, ecco, lei oggi è chiamato a rappresentare certamente Napoli, ma in realtà tutte le città, a tutti i Comuni d'Italia, ecco come si difende e valorizza questa identità attraverso l'artigianato sì, o debbo dire,
In primo luogo ringrazio la senatrice Valente e i colleghi sena diciamo non colleghi, ma gli amici senatori per averci ospitato qui
Io ho raccolto questa sollecitazione di Ugo Cilento e dell'associazione dei centenari, che oggi è un'associazione nazionale, quindi non solo un'associazione campana che mette insieme tanti e tante famiglie che hanno una grandissima tradizione in settori molto diversi.
E dell'artigianato del commercio, della manifattura di qualità, l'ho accolta perché diciamo io credo che questo punto, che sembra un punto un po'secondario, invece uno dei punti centrali dal punto di vista delle politiche urbane che noi dobbiamo mettere in campo e ne abbiamo bisogno anche come Amministrazione dei locali di un quadro normativo nazionale che ci aiuti poi a mettere in campo delle politiche che siano realmente efficaci perché noi stiamo vivendo oggi una situazione a livello nazionale, questo riguarda le grandi città, soprattutto le grandi aree urbane, ma non solo,
Anche le città medie, nella quale il chiaramente una politica di liberalizzazione e di rafforzamento della concorrenza che, debbo dire, diciamo, è anche assolutamente condivisibile, illegittima che è stata fatta sia a livello europeo che a livello italiano, proprio per superare quei limiti che diceva Valeria della sburocratizzazione, prima c'erano dei piani commerciali dei comuni che erano molto complicate, era molto difficile aprire un'attività, quindi, soprattutto né nei confronti dei giovani, però questo c'ha una conseguenza, un effetto collaterale come le medicine che i farmaci che hanno gli effetti collaterali, che porta invece dei grandi problemi, perché è chiaro che in un mondo globale, dove esiste poi una concorrenza che essenzialmente una concorrenza finanziaria, alla fine questo porta a favorire quelli che sono le grandi catene internazionali, le grandi attività, diciamo di massa, che diciamo, stravolgono poi il tessuto commerciale dei nostri centri storici e lo rendono praticamente tutto omologato che oggi, se noi andiamo in qualsiasi capitale europea, in qualsiasi grande città internazionale, troviamo sempre gli stessi negozi, sempre gli stessi stessi prodotti e quasi quasi ci confondiamo sui confondiamo, non ci accorgiamo neanche di stare in una città in un'altra città, è sempre la stessa e questo chiaramente dal punto di vista poi della dell'esperienza di quello che cercano i turisti, c'è anche noi stessi che vogliamo trovare qualcosa di tipi o qualcosa di particolare, qualcosa che rappresenta l'identità di quei luoghi perché dentro un prodotto non c'è solamente la manifattura, c'è la storia di quel prodotto, c'è la tradizione di quel luogo, c'è anche, diciamo
La memoria di di quei territori e oggi è molto difficile riuscire a proteggere questo tessuto che un tessuto fondamentale è un tessuto che arricchisce le città dal punto di vista storico, dal punisse identitario, ma anche dal punto di vista economico, perché significa poi riversate sulla città o tutta un'economia e un'attività che rappresenta, diciamo,
C'è un è un elemento fondante oggi, e lo dico da sindaco di Napoli perché quel racconto la nostra esperienza, che è un'esperienza proprio diretta, oggi è molto difficile riuscire a supportare e a proteggere questo tipo di attività perché ci sono, diciamo, dei delle degli avversari molto potenti allora, da un lato c'è tutto il tema del chiaramente che in un in territori che sono a grande vocazione turistica i negozi di food e beverage chiaramente sono dal punto di vista della capacità di creare,
Le cassa molto più competitivi rispetto a un negozio che vende artigianato di qualità. E quindi questo che cosa determina che nella politica degli affitti, nella politica immobiliare è molto difficile, poi sostenere la diciamo economicamente un'attività, un'attività che invece un'attività più di nicchia, che chiaramente porta grande valore aggiunto ma forse meno valore economico. Noi, per far questo ne abbiamo fatto un piano di intervento come Comune molto insomma attenta a questo tema, limitando la nell'ambito del nostro centro storico Unesco. Le attività di food e beverage li abbiamo bloccati per tre anni e adesso abbiamo fatto un piano commerciale
Appunti che per poter aprire nuove attività bisogna avere tutta una serie di requisiti e di caratteristiche, sia di qualità che di dimensione, proprio per evitare questa proliferazione che diventa una proliferazione che mangia tutto.
Poi c'è il grande problema delle strade a vocazione, cioè noi abbiamo fatto una battaglia terribile sulla difesa di San Gregorio Armeno, che io voglio raccontare perché ho fatto causa in tutti i TAR in tutti i Consigli di Stato d'Italia perché era inaccettabile che in una strada che ha una sua identità proprio legata anche a un immaginario collettivo di, diciamo di persone che vengono da tutto il mondo per percorrere questa strada e che dietro c'era una tradizione secolare, poi alla fine arriva chi vuole aprire il bar, chi vuole aprire pizzerie, fa cacciare i, si compri i negozi, cioè la parte immobiliare del negozio, ne abbiamo fatto una norma che impedisce di aprire qualsiasi altra attività commerciale che non sia legata alla tradizione del
Il presepe a San Gregorio Armeno, abbiamo avuto cause di tutti i tipi e ci siamo difesi, abbiamo vinto alla fine, però è stata come ti possono in una battaglia fatta come Comune come Amministrazione locale, senza un quadro normativo nazionale, cioè che non esiste un vuoto normativo nazionale. Volevamo fare la stessa cosa a San Siro, diciamo a San Sebastiano dove c'è la parte degli strumenti musicali e non siamo riusciti a farlo perché non essendoci più una preesistenza, perché la gran parte dei negozi ha chiuso alla fine, diciamo, utilizzando le leve della conservazione non si poteva fare perché chiaramente tu puoi difendere una cosa che c'è, non puoi difendere una cosa che non c'è più, anche se lascia una tradizione antica, e questo ci fa capire come questo tema sia un tema molto importante che si incrocia e concludo rapidamente col tema poi anche dell'abitante, perché le 2 cose non sono scollegati
Nel senso che il nonno in un centro storico dove esiste un mix sociale che equilibra la presenza turistica. Con la Presidenza della presenza dei residenti può esistere un un commercio di prossimità, perché chiaramente il residente a una serie di bisogni che deve soddisfare, se noi facciamo dei centri storici dove stanno solamente ben The Breakfast e turisti, il turista deve solo mangiare, quindi praticamente alla fine ci stanno solo i negozi di di cibo. Ecco, questo ci fa capire che oggi è necessario per difendere il Paese, anche il valore del Paese, avere delle politiche che diano agli enti locali degli strumenti per poter regolare il tema degli affitti, il tema dei negozi, il, la salvaguardia della storicità dei luoghi, perché il diciamo la come lui, la difesa della concorrenza è fatta anche di regole, cioè noi non possiamo essere liberali in un mondo senza regole, perché Dio perché quello diventa il Far West non diventa più un mondo liberale. Quindi io sono per la l'iniziativa privata e per il mercato però questo deve essere regolato, perché sennò lo regaliamo alla fine diventa, diciamo che distruggevano anche il mercato stesso. Ecco, questo io penso che proprio
Parlare di patrimonio di imprese, identità urbana cioè, insomma, è stato scelto. Questo titolo, che io condivido molto oggi è un legame che indissolubile fondamentale che rappresenta il futuro delle nostre città, il futuro dell'economia delle nostre città, perché poi, dopo in un luogo massificato, non viene più nessuno, quindi questo diventa anche poi un tema cui che noi dobbiamo dobbiamo affrontare e significa anche conservare la storia. Ecco che la storia è un valore, cioè la città esiste non solo perché è un luogo dove stanno le persone, ma perché è un luogo che rappresenta una stratificazione storica e nella stratificazione storica. Esiste anche il patrimonio di se un impressa da cent'anni qualcosa significa non è che ci sta per caso, quindi significa che c'è tradizione, significa che ci sono oggetti che sono molto particolari, Napoli ne è un esempio un esempio, ma non è l'unico esempio di tennis in ogni grande città. Abbiamo poi diciamo l'artigianato e che la sartoria io penso a chi agli ombrellai, a chi fa i guanti a chi fa anche dei cibi che gestisce dei cibi molto particolari alla gioielleria ai pastori ai pastori, ma c'è tantissima artigianato, c'è l'Italia, il Paese e l'artigianato. Allora io dico che questo è l'invito che faccio agli amici senatori, ma lo vogliono fare una legge che ci aiuta a proteggere i questo grandissimo patrimonio, cioè perché poi, ovviamente che vada regolato luogo per luogo, perché poi quello che succede a Milano non è uguale a quello che succede a Palermo, però noi dobbiamo avere gli strumenti per poterlo fare, perché se non lo facciamo facciamo un delitto perché ammazziamo
Una realtà delle realtà che rappresentano l'anima delle nostre città e del nostro Paese e quindi io mi auguro che questo sia anche un'occasione per cominciare un ragionamento insieme per poter andare in questa direzione.
Grazie.
Beh, Sindaco di cose, ne ha dette.
Anche la storia come valore che poi, di fatto, è la mission dei centenari non Ugo Cilento, dopo ci ci ci parlerà di questo.
Intanto il sindaco Manfredi, devo dire che viene chiamato spesso in causa come federatore, mentre parlava Sindaco, lei annuivano nave e Cantalamessa le voglio dire solo quello che ha messo d'accordo.
E allora?
Intanto intanto, Gianluca Cantalamessa e senatore, ma anche componente della nona Commissione, quindi si parla di industria, commercio e turismo.
Allora cerchiamo di riprenderci tenute da ieri sera, tra l'altro che è andata male e quindi oggi parliamo di cose più insomma temi positivi l'export italiano, tra l'altro, ecco l'artigianato è.
Un bacino importante per l'export, che col cosa bisogna fare effettivamente, tra l'altro le chiedo rispetto alla proposta del sindaco Manfredi, ma vogliamo fare questa legge, allora innanzitutto, grazie un grazie sincero a Valeria, perché perché in una vetrina del genere decidere di invitare un collega dell'altra parte politica non è assolutamente scontato e quindi grazie ai valori dalla,
Per questo, per questo gesto che forma ma anche sostanza, e quindi l'ho saputo cogliere, ti ringrazio e un saluto chiaramente al presidente Amico Ugo Cilento, al sindaco di Napoli, al collega nave, al direttore dello Svimez, dal moderatore, io faccio un intervento come individuare altre normalmente parto dalle cose scorrette per arrivare alle cose.
Via Chiaia ne parlavamo, parliamo col sindaco, dirgli i negozi di calamite di bengalese.
Domanda, ma quanto fanno guadagnare se calamità?
Cioè i commercianti a Napoli chiudono perché non riescono a pagare i fitti a via Chiaia e aprono 10 negozi di bengalesi che vendono calamite. Il problema è solo napoletano. Ho presentato un'interrogazione 15 giorni fa, il ministro dell'Interno Piantedosi, e abbiamo sceso in Commissione antimafia un faro perché si parla di una cointeressenza di mafia bengalese con gli immigrati irregolari è chiaro se stanno a ridosso dei quartieri. Sembra strano che magari chi ha interessi poco chiari o oscuri, voglio dire sì a guardare mentre aprono questi negozi che pagano fior di migliaia di euro ogni mese di Fitto. È un problema solo napoletano, assolutamente no, perché abbiamo fatto dei video e mi hanno scritto, voglio dire già da Palermo, da Milano, da Torino, da Firenze, da Genova e questo è l'altro lato rispetto a quello che diceva giustamente il sindaco Manfredi prima rispetto a un eccesso di liberalizzazione, perché noi, da un lato abbiamo dei negozi che entrano praticando dei, diciamo, di multinazionali che hanno delle agevolazioni fiscali e quant'altro che portano ai nostri commercianti, soprattutto quelli che hanno il singolo punto vendita a soffrire. 111.000 negozi chiusi negli ultimi sei anni, l'Italia 111.000,
Dall'altro, poi ci sono questi che arrivano e che hanno interessi, diciamo, di lavanderia, e lo dico anche da capogruppo in Commissione antimafia, che c'è un determinato dai discorsi di chi è la responsabilità.
Della politica che è andata in ansia da prestazione, nel senso che noi legiferiamo in base a quello che succede ieri oggi e domani, non legiferiamo più in Italia, in Europa e nell'Occidente, pensando al lotta a ottant'anni a settant'anni. Per questo poi l'Occidente, in vari discorsi e in crisi, sulla natalità, sulla perdita dell'identità, sulla difficoltà nel difendere delle cose che invece dovrebbero fare fatturato da soli, perché in quante parti del mondo esiste, un'associazione sente in area di attività,
Si dice che il made in Italy sia, tra i primi 10 brand al mondo, peccato che il 99% delle persone che producono made in Italy stentano ad arrivare alla fine del mese.
Cioè Mastercard, Coca Cola Apollo fanno miliardi di utile chi produce l'eccellenza in Italia suda per arrivare a fine mese, per chi perché la politica è andata innanzi alla prestazione siamo stati c'è anche l'agricoltura perché non ci facciamo mancare niente in Commissione a do all'Expo agricoltura c'era il padiglione agricoltura, Giappone 2085 il padiglione agricoltura, Corea, 2075 padiglione agricoltura, italia, punto padiglione, agricoltura, Francia punto cioè non pensiamo al 2080 al 2009, perché non fa fatturato politico
Ci sono i soldi per fare quello che dicono giustamente, vuol dire queste imprese si perché noi spendiamo la somma folle in Italia di contributi alle imprese, inclusi anche gli esoneri contributivi, sgravi fiscali, eccetera 100 miliardi l'anno.
Completamente slegati da logiche di politica industriale. Abbiamo bisogno di mettere un freno sulle diciamo sul sull'occupazione, cioè aiutare l'occupazione femminile, e facciamo la misura, dobbiamo aiutare i ragazzi a non partire, facciamo la misura, dobbiamo aiutare al Meridione e facciamo la misura, ma slegato da una logica di politica industriale, perché non si pensa più al 2090, non si pensa più al 2080, noi abbiamo provato d'intesa di aiuto con l'opposizione, perché è chiaro che qua non c'è destra e sinistra, qua c'è l'esigenza della politica alla quale va da cade, allo stipendio, di dare una mano a chi produce, voglio dire Lusso, qualità, dicevo, abbiamo provato perché da 14 anni, per esempio, mancava una legge sulle piccole e medie imprese e l'abbiamo fatto e l'abbiamo resa annuale
Abbiamo fatto una legge, il riordino degli incentivi, troppe deleghe ancora da scrivere, eccetera, ma sono oltre 1.000 le misure di contributi alle imprese.
E capirete bene che 1.000 e misure di contributi alle imprese e sta a indicare che le abbiamo usate come tampone e non come autostrada sul quale far mangiare le aziende, e quello è il ragionamento che dobbiamo fare.
Personalmente ho fatto, diciamo con ma anche con il sindaco abbiamo fatto una serie di iniziative insieme, penso per esempio per una proposta di legge che ho fatto e contro l'ultra fast fashion leggi Shane, leggi, temo, copiando una legge che è stata fatta in Francia, quindi sul discorso dell'impatto ambientale, per cercare di almeno concorrere perché se vengono aziende e vengono a vendere in Italia e l'imprenditore italiano deve sottostare a delle regole e chi produce in altre parti del mondo non sottostà a quelle regole, l'imprenditore italiano ha già perso, quindi cerchiamo almeno lo facciamo concorrenza ogni anno nel decreto Concorrenza, ignari di far sì che chi entra in Italia abbia le stesse possibilità, ma non più possibilità rispetto alle imprese italiane. Abbiamo fatto un affare assegnato sull'artigianato di alta gamma. Ho presentato una proposta ad Art diciamo, di legge sull'artigianato d'alta, gamma che sconta un problema
Perché rappresenta il 5% del fatturato degli artigiani, perché gran parte sono parrucchieri, elettricisti, falegnami, eccetera, e sono il 5% della moda.
E quindi in Confindustria non conta in Confartigianato pesano 5 6%, io quell'artigianato di alta gamma che è il vero made in Italy, come faccio a difenderlo e se tocco un equilibrio le altre associazioni equamente giustamente andare in concorrenza, su questo andrebbe fatto un ragionamento molto più ampio, ma voglio dire però abbiamo fatto anche altre proposte di legge in tal senso. Adesso alcune me ne erano appuntate perché veramente in tanti anni ne abbiamo fatte tante, abbiamo fatto
Una cosa che piace al direttore Bianchi, molto un un istituto, una proposta di legge, di istituzione di un istituto di memoria e cultura sul popolo meridionale.
E le attività che hanno caratterizzato il popolo popolo meridionale. Abbiamo previsto nell'area di crisi nella risoluzione sull'area di crisi Acerra Marcianise Airola, che possano essere riconvertite anche in fase artigianali. Termino con una provocazione. Da un lato, la politica è andata in ansia da prestazione dall'altra, come generazione ne abbiamo sbagliato tutto perché noi diciamo ai nostri figli se non studi vai a lavorare, noi dovremmo dire il contrario, se studi Rai a lavorare, perché abbiamo sporcato la parola lavoro. Abbiamo un mare di schiavi, avvocati e commercialisti a 1.500 euro al mese e non abbiamo più ragazze che vogliono fare i sarti che vogliono fare il presepe che vogliono fare il corallo a Torre del Greco. Su questo dobbiamo fare un'operazione di restyling della parola lavoro, com'è avvenuto, per esempio, con gli chef. Vent'anni fa, se qualcuno avesse detto voglio fare il cuoco, il genitore si sarebbe vergognato, ci sono state trasmissioni, eccetera. Abbiamo Rino abilitato quella parola al lavoro. Oggi lo chef e Figo noi dobbiamo far sì che questo lavoro e tutti gli altri lavori del made in Italy tornino a essere figli. Grazie
Grazie, senatore Cantalamessa, tra l'altro annuiva anche il sindaco Manfredi mentre parlava lei, devo dire e allora al senatore Luigi Nave rivolgo poi la provocazione di Cantalamessa tra l'altro lei è componente di una Commissione che guarda al futuro perché tra le varie diciamo tra i vari temi che l'innovazione tecnologica ecco,
I lavori del made in Italy, come poterli valorizzare, come poter incrociare la tradizione con questa innovazione tecnologica?
Si sente.
No.
Okay adesso sì, ok, innanzitutto volevo ringraziare la collega Valente per l'invito, interessante, il sindaco Manfredi, perché dà l'opportunità di avere il polso sulla situazione di tutti i Comuni, non solo quella cittadini quanto insomma oggi sono qui seduti a dare il loro contributo e,
Eh beh, innanzitutto, insomma, è ora può rispondere, ma più un atto provocatorio il collega nonostante oggi, insomma, ci sia questa quest'area da Federazione, più che altro, però, non è che ce la passiamo tanto bene con queste 1.000 misure che sono state messe in atto quindi in realtà c'è qualcosa che non ha funzionato. Io ritengo che per rispondere al Pri
Primo punto fondamentale, un po'l'Europa ci è venuto incontro, cioè sulla questione dell'artigianato, perché quello poi la parte che dà il valore aggiunto solo questione artigianato c'è l'Europa ci viene in aiuto con l'indicazione geografica.
L'indicazione geografica o quantomeno poi la declinazione che bisogna fare sul territorio, perché, come dire dalla linea guida è quella però dà l'opportunità ai territori di poter inserire quella famosa dicitura anche sui prodotti che non siano solo alimentari, a fronte di un disciplinare a fronte di studi quindi laddove ci sono competenze storicità,
Innovazione,
Va approfondito quel discorso perché in questo momento ricordo che il la direttiva andava in vigore da dicembre 2025 ancora oggi, io credo non ci siano le linee guida ministeriali per poter operare in tal senso, che darebbe una mano in determinati settori e quando guardo a Napoli e quindi sulla moda su quella che tutta la,
L'ambiente è l'ambito sartoriale campano, così come gli orafi vicentini, così come pelletteria, a Firenze o meno. Ci sono dei comparti per cui va applicato un principio c'è. Bisogna insomma spingere affinché, laddove ogni tanto l'Europa ci fornisce qualche elemento positivo, insomma, poterne approfittare, e questo per rispondere a un po'a quello che potrebbe essere una delle esigenze fondamentali, perché io ricordo che l'artigianato non è solamente l'aspetto economico, c'è l'artigianato ha definito interi quartieri, cioè prima. Il Sindaco ci ricordava di di San Gregorio, ma ricordo, parlando di Napoli, insomma Borgo Orefici guantai, cioè ci sono aree cittadine che sono state connotate, configurate, hanno dato l'opportunità di crescita e quindi quel contributo che non è solo economico, ma anche sociale.
Ma anche di ripresa, quindi, di e in un'ottica.
Che va anche su quello che è, insomma, sosteneva Gianluca prima, cioè il fatto che la politica oggi pensa al piatto che deve mettere a tavola la sera, ma in realtà dovrebbe avere quella visione lungimirante che spetta poi alla politica c'è la pianificazione e in un'ottica di pianificazione pensare anche quella che è una rigenerazione urbana fatta in tal senso quindi di ricrescita sociale o meno, va e diventa fondamentale l'aspetto che hanno avuto nel se nel tempo proprio gli artigiani,
Ad alcune delle emissioni di cui parlava il collega Cantalamessa ho partecipato anche io e posso assicurare che il made in Italy, quando noi giravamo parlo di Doha come Dibba, cui l'italiano veniva riconosciuto e quando li ho portato alcuni cadeau napoletani, in quel caso,
Beh, insomma, avevo avuto l'opportunità di portare regalare qualche cravatta napoletana, ho visto gli occhi brillare, cioè viene apprezzata la qualità Alam, il modo in cui vengono fatte le cose. E in tal senso poter oggi dare l'opportunità agli artigiani di poter continuare ad operare non solo in quella legge della Gam dell'alta gamma che era stata presentata verso. Abbiamo presentato alcuni emendamenti che davano l'opportunità agli artigiani di poter crescere in numero senza però doversi calare in un nuovo contratto nel nuovo contratto differente, cioè gli artigiani, se supera il numero di 50 a quel punto cambiano di categoria contrattuale, ma un un artigiano che usa 50 sarti che operano a mano non può essere configurata come piccole e medie imprese, deve essere un artigiano che continua ad operare in quella caratteristica e quindi avere anche l'opportunità di poter avere quell'elasticità. Chi permette di poter andare avanti e ricordo che in questo senso la legge delega ne aspettiamo risposte dal Governo il ministero deve risponderci su questo.
Sono passati quasi un anno perché in realtà deve esserci un aiuto in tal senso, così come probabilmente sganciare l'attività, ecco dei degli artigiani, magari dal mero aspetto economico, può aiutarci in quello che diceva prima il Sindaco, cioè laddove io voglio considerare un'area che aveva una forte vocazione ormai chiusi o non posso riprendano va ripresa per un concetto che sia differente in tal senso la Pubblica amministrazione e quella locale acquista,
Capacità lo deve avere, deve promuovere, promuovere quella che è innovazione, capacità imprenditoriale che resta e che non delocalizza va aiutata, ma ovviamente non può essere lasciata da sola, cioè il patto che deve essere con il governo è quello di non solo di reciproca fiducia ma anche di assistenza hanno la necessità gli enti locali di poter operare e se noi facciamo un censimento attuale di quelle che sono le condizioni delle auto degli enti locali tutti sottodimensionati mi riferisco al Sud,
La percezione un po'più concreta, sotto come sottodimensionati, quasi tutti i Comuni della provincia in predissesto che hanno delle difficoltà notevoli, anche in quella che poi venga un po'alla domanda deve essere anche la qualità ambientale.
Ci sono aree a nord di Napoli che hanno, per esempio, la necessità di essere bonificati.
Controllate la sicurezza, fa la differenza, un ambiente più sicuro permette di continuare determinate attività e io non suono prova e do merito al Sindaco e che anche in Città Metropolitana di Napoli ha continuamente, non solo ha fatto del fatto del suo meglio, ma continua a farlo mettendosi a disposizione e tra l'altro non tirandosi mai indietro nel momento in cui viene.
Posta una riflessione su questo, insomma, penso che Città Metropolitana di Napoli la piena ha stanziato 500.000 euro per un controllo di un'area che normalmente dovrebbe essere anche lì.
Vocata ad attività imprenditoriale, che però era scoperta da qualsiasi controllo.
Magari anche di impianti di telecamere e quindi la delinquenza ordinaria e Comune non ne permetteva nemmeno lo sviluppo e liquidi, anche sul piano della sicurezza, sull'innovazione c'è tanto si può fare, però noi dobbiamo considerare le varie aree, perché anche lì poté fare innovazione in determinati contesti purtroppo nel nostro il campano soffre di alcune caratteristiche,
Chiuso non si possono modificare più di tanto dal bradisismo piuttosto dissesto idrogeologico, insomma, se questi contesti non vengono messi in sicurezza con investimenti seri, c'è difficoltà a poter fare impresa anche lì, cioè non possono diventare tutti i campi di impianti fotovoltaici, ma indubbiamente c'è tanta possibilità di poter innovare e lì ci sono ci sono,
Per esempio degli hub innovativi dove, anche con l'aiuto delle amministrazioni, si riesce a fare innovazione. Quindi io ritengo che il il, il, l'impatto fondamentale sia la, come dire, la conoscenza da parte dell'amministrazione locale di quella che è la realtà locale. C'è poter intervenire in tempo garantendo quello che è l'impatto sociale, piuttosto che quello economico, perché altrimenti non c'è partita di fronte a grandi, ma soprattutto nei contesti attuali, di fronte a grandi imprese che vengono dall'estero, vengono ad investire magari con del dumping, perché quello poi l'elemento fondamentale, no, se noi siamo invasi da prodotti cinesi, ma lì c'è un dumping che non possiamo contrastare, e allora ecco riconoscere quello che è il valore sociale, diventa fondamentale, ma anche per evitare che ci siano fughe dei giovani, che pure quello diventa un problema, perché nel momento in cui c'è un depauperamento
Di tutte quelle che sono le le, come dire Lella, in realtà giovanile, poi diventa un invecchiamento del territorio e quindi tutto poi viene meno, quindi io ritengo che il contesto fondamentale su cui poter lavorare se acquisto una sinergia unica tra governo, enti locali, una fiducia che vada poi come dire sostenuta,
Con un progetto a lungo termine e che non ripeto non tenga una visione unicamente puntata su quello che è l'aspetto economico, ma anche sull'impatto sociale.
Grazie, grazie senatore Nave.
Saluto anche il senatore, Renato Ancorotti di Fratelli d'Italia, che è presente in sala, grazie grazie per la sua presenza e darei la parola a Luca Bianchi, direttore di Svimez, perché
Il direttore si è parlato di identità, però si è parlato anche tanto di impatto economico di numeri, se vogliamo che la sua è la sua materia e allora le chiedo quanto effettivamente queste aziende storiche familiari, quanto l'artigianato, abbia un peso economico per il per il Paese.
Sì, grazie mille, grazie soprattutto dalla senatrice Valente a Valeria per l'invito.
E la risposta, non lo so, non lo sappiamo e questo è il primo tema sicuramente interessante, cioè che forse proprio lo spunto da cui potremmo partire alla discussione di oggi promosso appunto qui al Senato, è perché avremmo bisogno di un osservatorio che ci riesca a quantificare innanzitutto le dimensioni,
Economica, innanzitutto, perché da lì partiamo de di questo che è un pezzo, io sono convinto che sia un pezzo importante dell'economia italiana.
Ancora più forte nell'economia meridionale, però, appunto non abbiamo mai di fatto costruito un vero modello che ci possa permettere di capire quanto boreale realmente, perché serve, serve innanzitutto per dare una rappresentanza agli interessi.
Di questa, di questo gruppo importante di imprese che ha fatto della valorizzazione della tradizione.
E il la sua natura di vita e che si sta confrontando con sfide e diciamo difficoltà sempre crescenti, e in questo senso richiamavo quanto diceva il senatore in precedenza c'è uno straordinario ruolo che possono avere le istituzioni locali, innanzitutto nella, come posso dire, nella classificazione, nella difesa della qualità del prodotto e si citava giustamente sarà chi ha fatto una lunga esperienza al ministero dell'Agricoltura,
E il l'esperienza delle delle volte perché è stata importante, perché è qui non ha imposto alle imprese di crescere, per forza, cioè qual è la forza e l'addio P che tu, da un lato, caratterizza il prodotto, lo leghi necessariamente al territorio, cioè quel prodotto,
è buono se è fatto in quel territorio, non semplicemente perché s'è fatto in determinata maniera. Terzo, l'evento mette insieme automaticamente le imprese e quindi supera anche il problema, la dimensione della dimensione della della singola impresa, il mol, citare l'esempio più noto in Campania, la mozzarella di bufala, noi abbiamo stimato fa oltre un miliardo di fatturato fatto da migliaia di piccoli imprenditori che vanno sul mercato con la forza della della denominazione comune, perché se no nessuno potrebbe proporre, poi il sindaco singolo prodotto è uguale. Dobbiamo applicare quel modello alla valorizzazione dei prodotti di quel territorio. Ho fatto in quel territorio e venduto in quel territorio. Questa valutazione economica ci permette di passare al secondo aspetto, anche qui già citato. Non dico nulla. Mettono un po'insieme prova a mettere in fila le cose che, oltre all'impatto economico, ai uno straordinario impatto sociale di quelle attività
Terzo elemento, non dove andò non da non consola da donna da non sottovalutare, oltre all'impatto economico e l'impatto sociale e l'impatto ambientale, perché mantenere in quella strada in quel territorio quel tipo di bottega ha un impatto sull'ambiente, su queste, su quel territorio straordinario e il lavoro che sta facendo Manfredi a Napoli è legato proprio a questa esigenza cioè mantenere il quel diciamo ecosistema.
Economico ambientale, I uguale per riservarlo rispetto alle difficoltà,
Complessive.
Aggiungerei una parola di speranza che anomalo dalla Svimez che, come sapete, che di solito porta sempre cattive notizie, sta cambiando, sta cambiando, grazie, mi fa piacere che me lo riconosce.
È fatta nel senso che è vero che abbiamo una persistenza immigrazione, però è in dubbio per noi l'anno prossimo rapporto, abbiamo fatto un rapporto sulle nuove generazioni, sui giovani, nel Mezzogiorno, da cui escono molti dati difficili, però c'è una particolare alle nuove generazioni c'è un'attenzione straordinaria, una è una volontà di scommettere sul proprio territorio che le generazioni di 10 vent'la nostra generazione aveva molto meno e la proliferazione di esperienze territoriali che riguardano non solo il turismo bastati sta estendendo molto.
Alla valorizzazione dei beni, che sono sia Agricoli tradizionali ma anche, diciamo, di manifattura, è secondo me, quindi c'è una disponibilità di nuove generazioni, il problema e le istituzioni accompagnarle, io cito anche qua ormai quando ci sentiamo vecchi cominciavano a citare l'esperienza del passato io lavorai all'inizio della mia esperienza,
Sulle zone franche urbane non so se ve le ricordate e roba del inizia nel 2000, ho temo, a fine anni 90 e che avevano che andrebbero ripensate e rianalizzati, però qual era l'idea, era quella di costruire, diciamo, sistemi di in fondo era quella che era la ZES era lì nasce la ZES,
E infatti me l'ha in testa anche per quello.
E perché li qua su cosa operavamo? Da un lato, soprattutto sulle semplificazioni amministrative, che era il tema che valeva poneva prima secondo, su agevolazioni di carattere fiscale e previdenziale per chi lavora, ovviamente non andrà fatta come al solito generalista, dovremmo ogni poi ogni città dovrebbe avere una sua strategia, cioè capire quali sono i settori, perché non va bene farlo per le pizzerie ovunque, perché magari non serve fare code altre pizzeria a Napoli però invece su alcune attività molto legato soprattutto alla manifattura un tema con al centro, e qui chiudo veramente e qui
Ah, aggiungerei una postilla al titolo il ruolo dell'istruzione legale, la salvaguardia del patrimonio d'impresa, attenzione e soprattutto è del patrimonio di competenza, cioè proviamo a ragionare partendo dal lavoro.
Perché dobbiamo anche dimostrare le nuove generazioni, che questo tipo di manifattura chiamiamola Mani futura, cioè del manifattura aggiornata alle nuove, devo può offrire l'occasione di impiego di buona qualità, quindi non è soltanto il portiere del bed and breakfast la prospettiva per i giovani che decidono di scommettere tutto il territorio ma e magari diventare sarti ceramisti o tantis o nuove professioni legate alla tradizione, grazie grazie, direttore, Luca Bianchi. E allora, last but not least, il presidente Ugo Cilento, che abbiamo iniziato con la promotrice di questa giornata e chiudiamo con il vero motore
Quindi lo ringraziamo nuovamente allora, grazie grazie. Prima di tutto ringrazio la senatrice Valente di averci ospitato e di aver sposato quella che è la missione dei centenari, il sindaco Gaetano Manfredi, che gode. Da parte mia, ho una grande stima per quello che sta facendo sulla città di Napoli e anche per raccogliere quella che è la missione dei centenari e tutti i relatori, nonché tutti gli amici presenti, comprese le istituzioni presenti. Che dire è la missione dei centenaria missione centinaia, una missione importante. Quando parliamo di aziende storiche, sottolineo sempre la familiarità, perché non è detto che un'azienda storica sia portata avanti alla stessa famiglia. Noi invece facciamo parte di quella categoria che viene portata avanti alla stessa famiglia,
Portatori di segreti, principalmente dimmi di sacrifici. La fortuna conta, ma conta relativamente poco perché quando si superano i 100 anni, non è solo un problema di fortuna, ma anche di capacità di Saul lavoro. A volte sottolineo sempre che le regole di bilancio, quando parliamo di aziende familiari, sono importanti, ma non sono determinanti. In che senso, in che senso, quando si parla di azienda, chiaramente si predilige di vedere i bilanci quando si parla di aziende familiari, si guarda il bilancio, l'etica, l'impegno e l'immagine e la felicemente la responsabilità della famiglia di appartenenza. Quindi, a volte le regole di bilancio non combaciano con quella che sono quelle che l'immagine è quella che è la, la qualità, l'essenza, il sacrificio, a volte e lo voglio segnalare perché quando c'è una famiglia c'è una responsabilità importante prima di tutto verso una famiglia e poi verso la storia della propria città, della propria regione, e questo condivido il pensiero del sindaco, perché le aziende storiche in tutta Italia, ma in particolare
Parliamo un attimo, ci affacciamo un attimo nella città di Napoli, diventano le vere e proprie figure di riferimento, no delle vere attrattive, se tenete presente che io rappresento le aziende italiane e ognuno di noi, gran parte hanno all'interno un vero e proprio museo quindi visitabile, non è a caso che a volte,
Personalmente e altri associati aprono i propri musei per far vedere le proprie le proprie storie, i propri, i propri segreti, e qua andiamo a toccare anche il discorso del made in Italy quando parlava anche il senatore Antonio è vero made in Italy, sulle aziende storiche con nella propria nicchia nel proprio sacrificio cioè la vera essenza del vero made in quello che è il vero made in Italy di sapere che tante nazioni hanno cercato di copiarci.
Le aziende soli, che portano con sé un sapere unico, unico al mondo che ci invidia tutto il mondo ora che può essere la ristorazione, perché chiaramente nell'associazione ci sono, ma è solo la mia categoria, ma ci sono produttori industriali, albergatori ristoratori e ognuno di loro portano un savoir faire italiano nel mondo, che è ineguagliabile e, tra l'altro, non copia abile, sono dei segreti non copia abili perché fanno parte di un Dna. Io credo nel DNA DNA non si copia almeno non sia arrivato fino a adesso a copiarlo e mi auguro non si copierà mai, perché dico questo perché è importante che da parte di tutti ci sia una sensibilità importante nazionale verso queste opere d'arte, perché io considero un albergo che supera i 100 di un'opera d'arte a un ristoratore che supera queste queste date, non parlo solo della mia categoria. Diventano delle opere d'arte dei propri figure di riferimento regionali, cioè a volte i viaggi vengono strutturati per le aziende storiche a affiancate chiaramente ai monumenti, ma vi posso assicurare che in gran parte dei viaggi e io, che giro spesso tutta l'Italia, a volte vengono strutturati dei veri e propri passaggi delle navi per esperienze di crescita conoscitive, quindi vi fa fa capire che valore importante, ah, il concetto delle aziende storiche familiari italiane, io sono onorato di essere il Presidente da parte mia, negli ultimi anni c'è stato un impegno veramente importante, prima di tutto per far sposare a tutta Italia un unico pensiero di quella della condivisione e della crescita dell'Unione. Chiaramente l'Italia è divisa in Regioni, anche se siamo tutti lì a italiani, a volte ci possono essere delle
Degli dei pensieri diversi, delle crescite diverse, delle dei caratteri diversi, ma io ho tentato e fino a adesso ci sono riuscito che la missione siamo italiani, siamo tutti e principalmente dico sempre quando si parla di aziende storiche familiari si può trovare casomai è un collega, un amico, un associato più o meno cordiale, più o meno simpatico, però abbiamo un filo di conduttore comune che alla fine ci stringe la mano verso tutti l'amore perso quello che si fa l'amore e la condivisione di ognuno di noi, del grande enorme sacrificio che facciamo.
E quindi viva i centenari, grazie di tutto, grazie veramente
Grazie Presidente.
Grazie allora nel salutarci, voglio tra l'altro salutare anche dell'associazione, i centenari Biagi Orlando, che il direttore qui presente, Alessandro Gatti, che il delegato dell'area nord dei centenari, Walter Marino e anche Pierluigi, Petrone, presenti qui oggi in Sala, io, nel salutarvi faccio un attimo un veloce Re-Cup delle cose che abbiamo detto perché c'abbiamo da fare una legge, un osservatorio sburocratizzare, insomma il lavoro c'è,
Lamentare e allora vede che mi chiama il ruolo di federatore sindaco.
Dobbiamo fare perché ne abbiamo bisogno bene, grazie a tutte e a tutti buon lavoro.
Grazie di essere venuto.
Grazie

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