Introduce Valeria Valente (Segretaria del Consiglio di Presidenza del Senato).
Modera Piero Bonito Oliva (giornalista Agenzia Dire.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione di "Storie … d'Italia. Il ruolo delle istituzioni locali nella salvaguardia del patrimonio d'impresa e dell’identità urbana"", registrato a Roma mercoledì 14 ottobre 2026 alle 11:00.
Tra gli argomenti discussi: Enti Locali, Impresa.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 54 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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