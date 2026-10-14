14 OTT 2026
dibattiti

Presentazione del libro "L'ostaggio. Renato Cortese, da cacciatore a preda. Storia surreale di un poliziotto", di Enrico Bellavia.

DIBATTITO | - Roma - 13:00 Durata: 1 ora 34 min
A cura di Luciana Bruno
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Ne discutono assieme all’autore Enrico Bellavia, al viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, al professor Giovanni Fiandaca, al giornalista e storico Paolo Mieli e a don Luigi Ciotti, presidente di Libera.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro "L'ostaggio. Renato Cortese, da cacciatore a preda. Storia surreale di un poliziotto", di Enrico Bellavia.", registrato a Roma mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 13:00.

Tra gli argomenti discussi: Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 34 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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