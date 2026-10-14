4ª Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato

14 Ottobre 2026
Audizioni sull'atto COM(2026) 599 (Misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica) di: Confindustria Assoimmobiliare, Confedilizia, Federazione italiana mediatori e agenti d’affari (FIMAA), Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP), Federcasa, ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Alta tensione abitativa, Federturismo Confindustria, AIGAB (Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi), professore Filippo Celata, Ordinario di Geografia economica presso l'Università La Sapienza di Roma
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Scheda a cura di Carmine Corvino