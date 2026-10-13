Registrazione video del dibattito dal titolo "Il sionismo socialista", registrato a Piattaforma Zoom martedì 13 ottobre 2026 alle 18:41.
Sono intervenuti: Ilana Bahbovi (filosofa), David Meghnagi (professore ordinario di Psicologia clinica e Psicologia dinamica all'Università Roma Tre), Roberto Della Rocca (direttore del Dipartimento Educazione e Cultura dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane).
Tra gli argomenti discussi: Cultura, Sionismo.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 14 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella … sola versione audio.
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