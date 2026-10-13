13 OTT 2026
dibattiti

Il sionismo socialista

DIBATTITO | - Piattaforma Zoom - 18:41 Durata: 1 ora 14 min
A cura di Pantheon
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Interviene David Meghnagi.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Il sionismo socialista", registrato a Piattaforma Zoom martedì 13 ottobre 2026 alle 18:41.

Sono intervenuti: Ilana Bahbovi (filosofa), David Meghnagi (professore ordinario di Psicologia clinica e Psicologia dinamica all'Università Roma Tre), Roberto Della Rocca (direttore del Dipartimento Educazione e Cultura dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane).

Tra gli argomenti discussi: Cultura, Sionismo.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 14 minuti.

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Buona sera, a tutti benvenuti bentornati a questo sesto incontro del ciclo proposto da Zeraim sul tema azionismo, idee correnti declinazioni di un progetto politico identitario e spirituale.
Ci siamo lasciati quindi a maggio, mentre parlavamo del sionismo culturale spirituale.
E ricordo che questo è un percorso dedicato a un tema complesso, articolato e che in questo momento storico sta invece assume un significato, potremmo dire di monolitico e che si allontana di gran lunga dal suo senso storico, reale, culturale e politico e per questo parlare di sionismo oggi è importante proprio per riscoprirlo come processo storico della sua ricchezza valorizzandone la pluralità di idee e di punti di vista, raccontarlo e facendo emergere le diverse correnti di pensiero che lo hanno caratterizzato e che, come abbiamo visto, partono dall'inizio della storia ebraica.
Dalle fonti fino ad arrivare ai nostri giorni.
Nei precedenti incontri abbiamo infatti parlato di sionismo e antisionismo religioso, di sionismo politico, culturale e spirituale.
E abbiamo affrontato sin dall'inizio proprio defunti no alle fonti insieme a Ravenna Rocca che ha ideato insieme questo ciclo, e oggi affronteremo invece una delle correnti più significative del sionismo, che non solo politico, anche quello socialista, e lo faremo oggi con il professor Meghnagi che abbiamo la fortuna di avere con noi questa sera vi ringrazio.
E ricordo brevemente che The David Meghnagi è nato a Tripoli e si è trasferito a Roma nel 67 a causa di pogrom, insomma, che molti molti di voi conoscono multi, purtroppo non conoscono i punti multi purtroppo non conoscono la storia, speriamo di vorrei approfondire anche questi temi nei prossimi cicli. Sarebbe molto interessante anche legato a questo tema, insomma che stiamo affrontando oggi. È membro ordinario della Società psicoanalitica italiana, già didatta dell'Istituto italiano di psicanalisi di gruppo
È professore di Psicologia clinica e di Psicologia dinamica e ha contribuito a innovare un'area di studi freudiani, legati proprio alla problematica ebraica dell'emancipazione e studioso di storia dell'ebraismo, del razzismo e dell'antisemitismo, e ricordo che ha ideato e diretto per due anni il master internazionale di secondo livello in Didattica della Shoah che sarà il primo in Europa il suo curriculum sarebbe ancora lungo e ovviamente è autore di numerosi saggi e articoli.
Oggi si parlerà di questo tema del sionismo socialista e quindi, in breve.
Qual è la storia, quali sono le idee, il pensiero politico e chi sono?
Coloro che hanno professato, se così si può dire, ha nobilitato per il sionismo socialista.
Prego, le lascio la parola al ricordo, scusate che potrete fare le domande via chat, quindi saremmo saranno fatte poi al professore, alla figlia dell'intervento, grazie.
Grazie.
Questa introduzione.
Il tema del lungofiume ISMU socialista, soprattutto in un momento come questo che stiamo vivendo, costituisce un come dire.
Rappresenta una pagina da aprire, da aprire per invitare a una più seria riflessione su una pagina fondamentale della storia del 900 e dell'ebraismo, poiché il sionismo socialista è figlio della cultura europea, del socialismo europeo e figlio anche della problematica dell'emancipazione.
Nell'Europa occidentale e con la crisi dell'emancipazione, se pensiamo che te lo do ed Seven viennese Eco per capirsi, anche se il nonno di Ersel.
Ed è stato un Gabai né in una sinagoga, dove un precursore del sionismo di matrice religiosa.
Rappresentava una figura fondamentale, quindi, ma la storia di Enza non andrebbe approfondita, cioè c'è un dialogo fra le generazioni che riemerge con il dramma del processo al capitano Dreyfuss.
Ma addirittura le fonti vanno molto più indietro, cioè dobbiamo addirittura arriva tornare fino a Moses Hess, un amico giovanile di calmarsi.
Che è considerato un fondatore della socialdemocrazia tedesca.
Nel sulla tomba che c'è c'è scritto questo quindi è ricordato nella storia del socialismo europeo.
Come?
Il padre della succede Moderat, sia tedesca, è stato amico di gioventù nella sinistra hegeliana, con Max spesso lo chiamavano il rabbino.
Socialista, un rabbino rivoluzionario,
Ah vous ebbe una vita complicata con la famiglia.
E
È stato lui praticamente a contribuire a far diventare comunista Engels, Stefano, ad esempio.
E ha influenzato in parte Max nell'approfondimento degli studi economici Max deriva da dal pensiero filosofico e poi è diventato uno dei padri del pensiero economico contemporaneo per quello che ha scritto il capitale, che è un'opera fondamentale nella storia del pensiero economico, anche se alcuni la considerano.
Un'opera filosofica, perché così succede sempre per i grandi, che vengono visti da più angolature, spesso ridotti a un unico piano Moses, partecipa anche alla rivolta del 1.848, è attivo.
Ed è in esilio, lascia la Germania, come molti giovani intellettuali ebrei della zona che conobbe un grande dramma con dopo al.
E il ritiro delle truppe napoleoniche che avevano emancipato gli ebrei occupando una parte occidentale del territorio che sarebbe diventato in seguito il territorio dalla Germania.
E quindi nel giro di una generazione, due generazioni di ebrei si trovano a essere emancipati e poi si aprono alla discussione in Germania intorno al 1.840 se abbiano o meno il diritto ad essere considerati cittadini e Max scrive il testo del 1.843 sulla Juden Frag,
Che rappresentano massone di drammatizzazione psicologica di un bambino, perché adesso è adulto, ma noi non possiamo dimenticare che la famiglia, il papà.
Pur avendo ripetutamente chiesto alle autorità di non convertirsi, perché la sua sarebbe stata una conversione falsa, perché questa è la strada per poter, come dire, il passaporto di ingresso nella società tedesca.
Il papà di maxi converte conveniente anche i figli alla Chiesa Luterana, ma il bambino Max ogni mattina per andare a scuola doveva passare per la strada dove c'è alla Sinagoga.
E nella sinagoga officiavano zio, perché viene da una famiglia della band e la sua famiglia possiamo immaginare il dramma psicologico di un bambino che frequenta una scuola profondamente inquinata dall'antisemitismo, e quindi il testo per il 1.843, intriso di pensiero.
Tedesco dell'epoca fa suoi i pregiudizi antiebraici, anche i peggiori, appunto, che certe pagine sono oggi illeggibili, ma la conclusione se uno legge con attenzione il testo e che gli ebrei hanno il diritto all'emancipazione, anche se l'argomentazione a un'argomentazione è paradossale,
Perché dice il mondo è diventato ebraico in senso negativo, e quindi l'emancipazione e passa attraverso l'emancipazione del giudaismo, bisogna chiedersi se ha utilizzato con le parole per evitare la.
La il controllo che c'era da parte delle autorità politiche, per esempio parlare di anticapitalismo, rappr poteva rappresentare anche un problema con le autorità, ma immediatamente dopo nei saggi successivi Max da da problematica ebraica, passa alla problematica di classe, quindi il problema non diventa più un problema relativo agli ebrei come avveniva nella tradizione antisemita ma da un punto di vista socialista il problema dell'emancipazione diventava un problema sociale, politico ed economico e quindi,
Cambia il registro della comunicazione, che cosa succeda Moses Hess?
In questi anni dalle posizioni simili a quelle di Marx che aveva adottato assume una posizione radicalmente distinta, che lo porta nel 1.861 e poi al 62 a scriverlo a Roma e Gerusalemme, per cui la liberazione dell'Italia e la prossima liberazione di Roma ai suoi occhi diventa un omaggio.
Per il possibile futuro ritorno degli ebrei nella loro terra, quindi camion registro della comunicazione e non è vero che la rottura ideologica tuona è avvenuta tra lui e Max abbia comportato la fine dei rapporti, perché lo spostamento verso di studi naturalistici da parte di Moses Hess,
Fu oggetto di grande attenzione anche da parte dei Max, quando Moses modi ci sono delle lettere mandate da Max alla moglie e che sono piene di atteggiamento positivo nei confronti nei confronti del suo vecchio amico con cui avvenne la rottura e dove avviene la rottura valutò avviene sul concetto di nazione nella visione di Max le nazioni verranno superate,
Da un'umanità che concepisce se stessa come umanità è il perno di questo processo è avviato dalla lotta di classe, mentre invece comincia a sospettare che non è sufficiente la lotta di classe, perché il nazionalismo prevale in determinati contesti storici, soprattutto per gli ebrei, quindi ecco qui che si fa strada l'idea.
Il test
Che è il ritorno degli ebrei alla terra dei padri, fa parte di un processo di liberazione dello spirito universale che addirittura non è rivolto solo agli ebrei Moses Hess e tra i pochi in quell'epoca, che si augura anche l'emancipazione dei popoli arabi.
Quindi, l'atteggiamento di questi di questo primo sia un lista di questo primo sionismo, proto sionismo come lo si voglia chiamare, è profondamente universalista ed è interessante che nello stesso periodo, per esempio, mi Chiefs, il padre della letteratura polacca.
Incontrano nel 1.845 gli ebrei I E il giorno di Tisha B Ave in una sinagoga di Parigi per pregare e di resistere e di non assimilarsi e addirittura voleva costruire una Legione ebraica che avrebbe potuto unirsi al processo di liberazione.
Ah ah ah ah ah ah ah, ah ah, lo sconto che ci può intorno al tema della Crimea, ecco, vedete ai temi tornano anche oggi e che avrebbe potuto costituire la base di un futuro di un futuro esercito ebraico che liberasse anche alla Palestina addirittura mi Chiefs che era cattolico profondamente cattolico ma è di origine la famiglia ha un'origine ebraica, è legata al franchismo, al movimento ereticale che si sviluppò in Polonia ed ebbe molti cultori anche successivamente criptici, come è avvenuto, per esempio per le poesie di Shabbat pezzi di decenni prima nelle zone se fallite e e mi chiese infatti di si considerava considerava la nazione polacca come una nazione cristologica
Per cui lui si riteneva interprete e il te, il nome Adam veniva letto da lui in maniera cabalistica, anche se commette un errore, perché non si rende conto che l'Aleph va calcolata né.
Nel menu, ecco, puoi fare soltanto un esempio di ciò che girava a quell'epoca in Italia abbiamo Benedetto Musolino, che rappresenta la sinistra risorgimentale, che scrive un libro nel 1.851 che non riesce a pubblicare perché e si occupa di politica di rivoluzione e condannato a morte.
Dal bar dalle autorità della Chiesa vive in esilio, ma mentre viaggia compone il libro e si rivolge alle autorità ottomane per sostenere la creazione di una di un di un non di uno Stato, perché gli otto Magnano l'autobomba è per me insomma di un principato ebraico che è un progetto di pronto sionista Cats poi ha ripercorso alcuni decenni dopo addirittura c'è la legge del ritorno nel testo di mussolina.
Gli articoli della legge delle di tono corrispondono più o meno a quelli elaborati in Israele.
Nel 1.000 un secolo dopo, ecco, per dare un'idea Michelis probabile non si sa se è stato se è morto avvelenato, co o di malattia, in ogni caso era lì dalle parti della di Istanbul in quelle zone lì per mettere in piedi l'idea che aveva coltivato di creare un battaglione ebraico e battaglione ebraico si doveva mangiare kasher ci sono poi mi sono andato a leggere tutte le cose è incredibile questa cosa, ma ha avuto un peso anche nel 1.848 italiano.
Perché le tue e il gruppo al battaglione Mickey Havis
Composto da polacchi, tra loro, probabilmente c'erano discendenti di ebrei che sono passati per Roma e nella loro bandiera c'era scritto nulla agli ebrei fratelli e questi passavano per largo Argentina, ho ricostruito tutti questi movimenti.
E se andate a Bergamo nel museo trovate anche le immagini di questa bandiera in onore degli ebrei, quindi una battaglia per la liberazione dell'Italia è anche una battaglia per la liberazione degli ebrei. Mi chiedi come Musolino puntavano anche alla creazione di una nazione ebraica collettivamente emancipata. Quindi è un processo composito che fa e presente nel dibattito del movimento socialista in varie forme l'antisemitismo è presente a sinistra, è presente nei movimenti dei falansteri, Prudhomme era profondamente antisemita, quindi voglio dire, abbiamo una una galassia di posizione, però dentro questo processo abbiamo una presenza di sinistra, che poi sarà la base del socialismo ebraico, del sionismo socialista, ma il socialismo ebraico è più differenziato. Molte anime
Che avrà poi un peso enorme e successivamente vi ho citato est, ma se noi andiamo successivamente ed entriamo nel cuore della nascita del movimento sionista nella sua forma moderna, dobbiamo arrivare a Firenze nel 1.897 con la creazione del del movimento sionista dell'istituzionalizzazione, la visione di e penso,
Profondamente generosa era di aver intuito che la possibilità di creare una presenza ebraica nella terra dei padri Inesi Israele, come viene chiamata in ebraico, ispirandosi alla Bibbia o nella Palestina mandataria come sarebbe avvenuto dopo la Prima guerra mondiale, richiedeva un accordo tra le grandi potenze, il mondo di allora era un mondo dominato da potenze europee. Soltanto una disponibilità a un accordo avrebbe evitato che l'insediamento Lin l'arrivo degli ebrei in quella zona potesse costituire un elemento di rigetto da parte delle popolazioni locali o diventasse invece un elemento di conflitto permanente utilizzato da questo o da quell'altro. Quindi bisognava fare i conti con l'Impero ottomano
Bisogna fare i conti con l'Impero Ottomano e tutto il tentativo di Fats era di convince l'Impero ottomano ad accettare tutto questo il problema, il problema è che la prima guerra mondiale mostrerà che l'intera costruzione degli schiavi Ds definitivamente gettata all'aria perché i kibbutzim vengono colpiti dagli ottomani durante la Prima guerra mondiale la gente viene cacciata via se non ha il passaporto ottomano, ebbene HaAvoda, viene messo in carcere per attività contro contro contro contro l'Impero solo perché alcune cose egli Tilde il suocero le aveva pubblicate.
Eh eh, insomma, è una storia molto complicata, adesso non abbiamo molto tempo, ma per darvi l'idea del contesto e della difficoltà della situazione per cui, all'indomani della Prima guerra mondiale, la presenza del movimento sionista in un processo di ritorno che era iniziato nel 1.881 82 con le prime e le prime ondate di profughi che arrivavano in fuga dopo in conseguenza dei massacri che cominciano a manifestarsi in maniera pesante nell'intero zarista dopo l'assassinio dell'imperatore quindi abbiamo un afflusso e la cosiddetta prima li ha,
Che all'indomani della Prima Guerra Mondiale, se andiamo a vedere le organizzazioni che erano state create.
Anche gli insediamenti dei kibbutzim moshavim sono fortemente colpiti ed è stato un movimento un momento difficilissimo di transizione per il movimento situazionista, cioè viene legittimata dalla dichiarazione Buford, ma allo stesso tempo la presenza in loco è fortemente messa in discussione dall'azione dell'impero ottomano, dopodiché inizia nazionalismo arabo perché la frantumazione dell'impero ottomano,
Apre la strada allo sviluppo dei nazionalismi e nella e geometra, per cui poi il conflitto si alimenta, da altri termini, da altri tempi ed altri aspetti, mentre Elsa l'aveva intuito che un accordo con l'Impero Ottomano avrebbe reso possibile che questo processo avvenisse nel segno di una cooperazione tra i popoli e non fosse un elemento di conflitto tra potenze i sionisti e socialisti intuiscono un'altra cosa che senza un radicamento locale qualunque attività diplomatica sempre,
Condannata al al fallimento totale, quindi queste due anime, all'interno del movimento sionista, giocano una partita molto più ampia, ognuno coglie un aspetto molto importante.
Il movimento di ispirazione socialista e marxista, perché abbiamo anche una componente marxista nazionalismo deve fare i conti con la realtà locale e quindi, nel caso per esempio, del Poale Ezio della sinistra, la coalizione in particolare, ispirata dal pensiero di Bea Boffo, la irriguo in terra d'Israele,
E mette in, come dire, mostra una contraddizione profonda allegata alla realtà locale, cioè nella visione di Boraso, un altro personaggio geniale che utilizza alcuni concetti di caos, chi, per esempio nella descrizione della composizione sociale degli ebrei nell'Est-Europa, se voi andate a vedere le teorie di Kautsky, che era il massimo esponente della socialdemocrazia tedesca, la rappresentazione descrizione degli ebrei dell'Est Europa viene vista anche in termini piramidale, cioè con una forte presenza di un sottoproletariato o di una piccola borghesia in fase di decomposizione, cioè in quei territori la classe operaia ebraica era posteggiata, era
È relegata fuori dalle grandi fabbriche, era relegata nelle fabbriche più deboli, per cui nelle nelle fabbriche delle appiglia dell'abbigliamento, per esempio, e questo vi dà un'idea anche del legame tra la sartoria in e attività imprenditoriale di piccoli imprenditori e poi disgregazione sociale prodotta dai cambiamenti che avvengono nei territori dell'impero zarista in cui la popolazione ebraica va incontro ad un processo di proletarizzazione e di espulsione dalla società ed è una classe operaia che non lavora nella metallurgia nelle grandi fabbriche è esplosa da quelle fabbriche, quindi abbiamo una situazione drammatica ben poco.
Utilizza alcune di queste idee ko con cui caos, che ha descritto socialmente la la composizione sociale degli ebrei in queste aree, quindi è molto diversa dal territorio tedesco, per esempio.
E in maniera originale, queste idee che circolavano vengono riutilizzate davvero poco per afferma, per fare un'affermazione forte, cioè in termini di classe, gli ebrei sono condannati a essere, come dire, e a vivere una situazione piramidale rovesciata.
La piramide sociale intesa in senso classico vede un'élite al di sopra della borghesia, il ceto medio e poi alla base il proletariato e sottoproletariato nel caso degli ebrei, la piramide sociale e rovesciata completamente, cioè la classe operaia, non ha una borghesia contro cui scontrarsi per costruire del socialismo quindi la logica che guida il discorso di burraco,
è profondamente radicata nella letteratura nazista e lui afferma, essendo questa una condizione anomala rispetto alla posizione delle diverse società e in ogni luogo bisogna ricostruire la piramide sociale e la piramide sociale per Boston può essere costruito soltanto indagati Israele, a differenza dei territorialisti del movimento del Boeing e di altre organizzazioni di sinistra che di affermavano i diritti degli ebrei anche in termini nazionali come faceva il boom solo che lo facciamo in termini culturali di autonomia culturale,
Nel caso di Monaco. L'affermazione è che era necessario, ricco per ricostruire le basi e, in questa visione, la sua posizione, per esempio nei confronti del mondo arabo e di profonda apertura, nel senso che riteneva che in Israele la classe operaia ebraica è imponente, alleato arabo, si sarebbero trovati uniti e che diceva che la terra era piccola, diceva una falsità, perché con l'innovazione c'è la pena per tutti l'atteggiamento e di eh eh eh profondamente universalista, questa componente del movimento sionista, profondamente ispirata a I, e a una visione di tipo marxista, nel senso di una teoria delle classi. Le classi sociali come fondamento, come perno per componente nella società, e la lotta di classe come elemento di trasformazione della società verso la costruzione del socialismo, si trova a combattere in Est Europa, in una situazione di profonda opposizione da parte dei movimenti socialisti e comunisti nascenti, nel senso che vengono liquidate come anche i rivoluzionari o l'opposizione totale, anche se il la loro componente partecipò anche alla Rivoluzione d'ottobre. Ma questo movimento ha avuto una parte anche nella rivolta del ghetto di Varsavia. Alcuni decenni dopo mi viene come dire, com'è avvenuto per tutto l'ebraismo dell'est Europa viene distrutto dalla
E sparisce largamente in seguito alle persecuzioni naziste e allo sterminio nazista e quel che resta viene colpito dallo stalinismo.
Mentre in Israele la componente che si è trasferita lì incontra una profonda contraddizione col fatto che l'interlocutore arabo con cui costruire un processo di costruzione nazionale e invece, come dire, intriso di una ideologia comunitarista.
è legato ai propri Effendi, ai propri movimenti nazionali e quindi mancano le condizioni per la costruzione di un processo condiviso, e questo fa sì che il Movimento bocconiano che ha avuto una grande, come dire diffusione culturale in Europa e anche negli Stati Uniti, perché bonus si trasferì negli Stati Uniti, poi torno per partecipare alla rivoluzione d'ottobre, puoi morire purtoppo nemmeno 917, ma la figura di Boffalora una figura estremamente interessante perché lui va sionista e allo stesso tempo un grande filologo è stato il padre della creazione della letteratura yiddish. Dal punto di vista della ricerca, quindi, da un lato e questo avrà una sua ricaduta nel dibattito all'interno del movimento sionista nel nascente Stato di Israele sulla scelta della lingua perché una delle componenti del del tema dei temi fondamentali era quello della lingua è l'unica lingua che poteva unire gli ebrei di ogni parte del mondo nel presente e nel futuro non erano yiddish come lingua nazionale.
Ma era l'ebraico, non c'è altro modo
L'ebraico era la lingua del popolo ebraico e arabo, anche nella mia lingua, che potevamo dire tutti gli ebrei di ogni parte del mondo e Birenbaum, che è stato come dire, colui che ha coniato il termine sionista e si uniscono e fa parte di quest'area culturale diceva che lui aveva due narici in una narice respirava l'ebraico e nell'atrio rischiavano Aedes.
E non poteva scegliere una lingua controllata dal punto di vista culturale, la questione politica è un'altra, e a pensate che quando nacque l'Istituto Weizmann alcuni focoso di utilizzare il tedesco come lingua di insegnamento, perché perché era stato fondato da ebrei di origine tedesca siamo in questa situazione per fortuna hanno fatto la scelta anzi non potevano fare diversamente.
Di fare una scelta dell'ebraico Teodoro Piazza della questione della lingua, non se la pose era dopo questo, ma Benedetto Musolino, che non era ebreo, era un calabrese, con una profonda e grandiosa cultura della della storia ebraica, riteneva che solo un ebraico avrebbe reso possibile la rinascita di una nazione ebraica e si fa portatore nel 1.851 l'ultima la Campania precisa,
Rivolta agli ebrei di scegliere l'ebraico per ricostruire la nuova vita nazionale, e anche qui è interessante, perché dimostra un collegamento profondo tra tradizione ebraica e problematica italiana, perché il Risorgimento ha un problema grande con la lingua nazionale
Manzoni deve calarsi nell'Arno, simbolicamente, per creare il romanzo che fa da sfondo alla costruzione di uno Stato nazionale, e quindi Benedetto Musolino, intuisce che il problema ebraico e la lingua, ma attraverso il suo rispecchiamento nella storia ebraica, intuisce quale problema deve affrontare l'Italia era vedete gli intrecci,
Come di di di di di di di questo processo, l'altra componente, invece della socialismo sionista, del sionismo socialista, è la componente kibbutz Diana, la componente, se vogliamo chiamarla comunitaria in senso positivo comunitaria, ma con tutti i problemi che questo comporta, allora che cosa succede nei Paesi dell'Est con l'esplosione di antisemitismo?
Nei territori dell'impero zarista della zona coatta dell'impero zarista.
Succede che gli ebrei, che si sono emancipati in parte, che hanno abbandonato la comunità in parte, che sono entrati in rotta di collisione con la comunità per il scoprono il bisogno di un'origine per salvare se stessi, per salvare la loro dignità come persone e quindi fanno un percorso simile a quello che ha condotto molti esponenti della protesta russa nella idealizzazione del Mir ora che cosa succede Alosi?
Sulla scia del perde delle della filosofia tolstoiana del rifiuto della città, leggete Dostoievski solo per capire come la protesta contro la modernizzazione contro l'industrializzazione e il ritorno ad una comunità che rappresenta l'origine e la Russia è il villaggio.
Il vecchio villaggio, leggete le poesie di e Cnn che sono delle poesie incredibilmente cariche di significato per comprendere il dramma di un mondo che scompare, il mondo del contadino, ma allo stesso tempo, per fortuna, scompare invece anche la riduzione del contadino ad una condizione non umana a che cosa era il selvaggio in quelle zone lì,
Questa idealizzazione del mirano rappresenta una sorta di protesta.
Che allo stesso tempo però è anche antimoderna.
E anche profondamente antimoderna Dostoievski, guarda all'industrializzazione come a una incarnazione del male su antisemitismo, è intriso anche di questa edizione, quindi abbiamo un socialismo comunitario che poi viene sostituito in parte dall'ascesa del movimento socialista delle grandi città che,
Attinge dal pensiero delle khomeinista, quindi le 2 anime del socialismo si scontano, i si incontrano e quindi dal comunitarismo si passa al socialismo, in questo contesto siamo negli anni 80 la rinascita.
Ebraica come reazione alla persecuzione di fronte a una Seat, ad una situazione in cui non si ha una patria, lo aspettano e non può essere il mio.
Lo step, in cui gli ebrei vivono è un luogo in cui gli ebrei vengono aggrediti, non è più nemmeno un luogo in cui poter vivere, anche in queste condizioni, perché il processo di disgregazione sociale porta l'emigrazione, gli ebrei votano con i piedi e, per fortuna non votando con i piedi perché circa 1000000 di ebrei hanno lasciato quei territori tra il 1.881 e gli inizi del 900.
E sono largamente immigrati verso l'Atlantico, oltre all'Atlantico, verso gli Stati Uniti e la salvezza fisica dell'ebraismo non è stata data dalla vittoria contro il nazismo soltanto, ma dal fatto che decenni prima la gente ha votato coi piedi se n'è andata via e per fortuna se n'è andata via.
Per i Nash è rinata la presenza ebraica negli Stati Uniti, ma era il frutto di un'emigrazione Freud in quegli anni in cui aderisce al movimento del benemerito, partecipa alle attività di sostegno dei profughi che arrivano in maniera massiccia verso Vienna, verso i porti di Amburgo o verso l'Olanda per avere un'imbarcazione la possibilità di andare verso gli Stati Uniti.
La fuga ha reso possibile la salvezza, è terribile a pensarci perché i grandi pensatori che cercavano di elaborare teorie per cambiare il mondo e renderlo vivibile?
Sono scomparse anche loro tritati da quel mondo, con il crollo della Repubblica di Weimar da un lato, l'ascesa del nazismo, dall'altro lato, la Seconda guerra mondiale, con ciò che ha significato lo stalinismo per ciò che ha comportato.
Bene, la storia è sempre più complicata di quanto non si immagini, come insegnava Walter Benjamin nella sua nota sull'Angelo della storia, che guarda alla storia e descrive il progresso, da un lato, come un un, un essere spinti dal paradigma ma guardando verso la storia con tutte le sue nefandezze con tutte le sue catastrofi,
Bene, allora cosa fanno?
Devono lasciare la Polonia, devono lasciare l'Ucraina, l'Ucraina, intanto il grande tenitori in cui tutto questo si è sviluppato insieme ai territori polacchi.
Bisogna creare umile il kibbutz ed è interessante perché questa operazione di sinistra utilizza un termine che ha dei legami con fastidi, ismo la Cucuzza se uno pensa a ai movimenti fa 16, quindi di alcuni decenni prima una cinquantina d'anni prima.
O alle comunità che si trasferiscono in Ghana idea grazie all'accordo, alla possibilità dei de dei dei naso Lenzi dalla famiglia, importante di matrice sefardita che aveva dei ottenuto dal Sultano.
Ottomano la possibilità di una migrazione ebraica in Galilea, che è stato uno dei primi grandi movimenti che anticipano poi, sul piano politico, ciò che avverrà sul piano politico, diversi decenni dopo.
È il miele ebraico, non è un ritorno al passato, non è un recupero di un'identità ancestrale, incontaminata come avveniva nel movimento Národní, che ma è una cosa profondamente moderna.
E il cambiamento strutturale della ditta ebraica e la creazione di una comunità composta da gente che sapeva leggere e scrivere.
Di gente che ha vissuto per secoli, immersa nella lettura e nella scrittura, ed è per questo che si è conservata profonda, fondamentalmente è che nel momento in cui il mondo cambia, entra nella modernità, ha profondamente bisogno degli ebrei.
Vi avrei hanno la possibilità, nel processo di emancipazione, di svolgere un ruolo importante nello sviluppo della società, allo stesso tempo si attivano un'ostilità violenta e un'invidia che veniva da millenni perché viene saturata dal nazionalismo che li percepisce attraverso una costruzione ideologica come corpo estraneo alla società, quindi non possiamo non no se vogliamo capire i dilemmi e le tragedie interne al.
Nello nel pensiero e nella pratica congruo e nella realtà con cui si devono confrontare questi grandi pensatori da Sirchia, per fare soltanto un esempio o altri.
E come Borrow o altri ancora, come Aaron David godo, che è il rappresentante più importante di questa componente che Ponziana, poi vi leggerò alcune alcuni brani di Gordon per capire da un lato la distanza profonda rispetto all'approccio di Boffo e dall'altro lato l'elemento che ha come dire costituito la,
Le le l'humus per la nascita del kibbutz, l'humus per la nascita del Mocha, cioè l'utilizzazione del lavoro o in riferimento al lavoro come un'attività salta.
Il culto del lavoro, la santificazione della Terra avveniva attraverso il lavoro,
E in questa componente kibbutz Diana c'è l'intuizione che, se la terra, non la lavori, lì non ci potrà istant, ma ciò che accompagna questo processo non è tanto il conflitto con la popolazione locale, quello è un problema che viene dopo legata alla mancata creazione dello spazio politico per rendere possibile una condivisione che non c'è stata nel corso della storia. È per motivi geopolitici, per tanti motivi e continua ancora a questo delirio da questo punto di vista, ma la loro idea, quella di creare l'uomo nuovo, l'ebreo muovono, ne sono un ebreo, un ebreo è af e fiacco, come veniva descritto dallo stereotipo antisemita fiaccato dalla storia
Ma un ebreo che lavora la terra
Che costruisce il paese il giorno dopo giorno e la santificazione della terra costituisce l'elemento attraverso cui rinnovasse e questa questa componente ha reso possibile la nascita di una presenza ebraica perché non erano tanti, se ci pensate all'inizio sia siamo di fronte a 300 400 persone,
Che sacrificano la loro esistenza vivendo nel deserto, vivendo nelle paludi e vivono nell'entusiasmo, ma anche nella disperazione all'inizio ci sono molti suicidi tra questi giovani perché lo sradicamento è profondo e Gordon svolge un ruolo importante, diventa una specie di profeta.
Va a trovare i giovani perché una comunità di 24 giovani ecco, poi vi leggerò il caso come vivono 10 ragazzi e 10 femmine e di 20 anni, 18 anni che hanno lasciato tutto hanno lasciato alle spalle tutto, sono in un deserto da costruire, hanno avuto solo l'appezzamento di terra acquistato dal can can e devono lavorare la notte c'è il rischio di essere uccisi dall'attacco dei briganti,
Perché le zone lontane dalla città in quella terra per secoli sono state così. Se voi andate a vedere nel 700 nel 600 gli ebrei a Gerusalemme vivevano a Gerusalemme e poi c'era la città di già fu poi, cioè soltanto i piccoli insediamenti di città costituivano un'area di protezione Street, uscire rischiano di essere ammazzato, il primo quartiere ebraico viene costruito a Amici che non Ciani ed è, se lo vedete con attenzione, sembra una fortezza ricalca le mura della città di Gerusalemme, la città si affaccia e il quartiere si affaccia adesso è diventato un quartiere d'élite intorno, ci sono i grandi alberghi, eccetera, eccetera. Ma se voi andate a vedere quelle case su cui ci sono ancora le pallottole sulle sul muro, in alcuni punti sparati dalla Giordania,
Nel periodo tra il 48 e il 67, ogni tanto arriva qualche pistolettata e quindi anche quando dove, mentre il bucato dovevi stare attento, questo era il contesto in cui si viveva,
Ebbene, solo nella città potevi vivere e questo è un movimento crea l'uscita dalla città.
Che, parallelamente all'uscita dalla città da parte degli albanesi, c'è anche l'immigrazione araba, anche questo non si sa pochi sanno la storia, realmente l'ideologiche di scoprono in televisione ma poca cognizione della realtà, ma il fatto che quella zona diventa zona gestita dalla Gran Bretagna quindi la Palestina, mandataria con la creazione del e lo sviluppo della città di Haifa attorno al quale ruotava il porto inevitabilmente ha avuto come conseguenza non solo di immigrazione ebraica determinata dalla possibilità,
Che si è creata dopo la prima guerra mondiale, con la dichiarazione Banfo e con la creazione di un mandato britannico, ma anche con l'immigrazione araba che veniva dal nord in cerca di lavoro sotto i britannici, basta vedere il colore della pelle della gente per rendersene conto e un altro fenomeno di immigrazione in quella zona è legato per esempio,
Alle al all'avanzata dell'impero dell'impero austro-ungarico contro gli Ottomani. Le sconfitte che gli Ottomani subiscono fa sì che c'è una forte migrazione verso sud da parte di popolazione di origine musulmana delle zone caucasiche e allo stesso tempo abbiamo anche una forte immigrazione armeno legata allo sterminio degli armeni provocato dalla dalla dagli Ottomani. Ormai non sono più ottomani, ma sono Impero Stato turco nascente, quindi è un'altra cosa. Siamo dopo la Prima guerra mondiale, ma i processi di movimento delle popolazioni sono ben visibili nel nel colore dei capelli negli occhi, quindi, tutta una mitologia a cui oggi assistiamo è una violenza contro la realtà complessa dei processi storici, ma volevo leggervi alcuni brani di
Ricordo
Perché ci fa entrare dentro quel mondo e perché, sennò, non riusciamo a capire monouso e anche degli elementi mistici tolstoiani che confluivano in questa ideologia del kibbutz, il kibbutz è impregnato di visione tolstoiana, è impregnato di elementi che provengono dalla tradizione ebraica più antica e è immerso dentro il tentativo di costruire un,
Sempre un uomo libero, un uomo che viene costruito è il frutto di una visione profondamente impregnata, ditemi che vengono da da da tempi più lontani, perché i processi di trasformazione sono sono evidenti se uno li osserva con con.
Con attenzione
Volevo leggervi un brano
Dovunque Neveu cui.
Tutto il nostro obiettivo in Erez Israel, e di fare con le nostre forze e tutte quelle cose che servono alla ditta di fare proprio con le nostre mani tutti i lavori, tutti i mestieri, tutte le opere, dalla più intelligente, dalle più intelligenti, dalle più pulite, dalle più facili alle più grossolane alle più umili, alle più difficili e sentire quello che sente l'operaio che compie tutti questi lavori di pensare quello che pensa di vivere quello che egli vive secondo la nostra strada. Allora noi avremmo una cultura, poiché allora avremo una vita reale, vedete come c'è una introiezione da un lato, dello stereotipo che demonizza l'ebraismo nell'Est-Europa, nell'Est Europa e nell'Europa occidentale e, dall'altro lato, un tentativo di trasformare tutto questo come progetto di riaffermazione è interessante, perché ci sono stereotipi della svalutazione, per esempio, della vita dalla diaspora. Considerava la vita dalla diaspora come una vita parassitaria, per esempio, sono temi dell'antisemitismo, ma chi si ribella inevitabilmente deve incontrarsi con quegli stereotipi, rovesciarle e per riaffermare se stesso Freud, che aveva una visione più ampia, non cade in questo tornano a fa da hanno un cane in questo tranello.
Anzi, però, nello stesso tempo devi dare una risposta alla situazione in cui stai vivendo.
E quindi questa visione di Gordon, che si ispira a temi e tolstoiani Tolstoy faceva lo stesso nel rivendicare il ritorno alla natura, non si ereditano temi di questo tipo, la stessa cosa farà brand che vacanza sino al 21 e se voi andate a Tel Aviv nella città di AFO traiamo e terapie c'è un piccolo teatrino che è commovente perché c'è una parete dove c'è una foto,
In cui voi trovate brand
Che ha profondamente ostile.
Alla religiosità tradizionale Euclide e accanto a lui, il rabbino capo della Israele di quell'epoca, quindi la capacità di capirsi
E quel teatro è un teatro molto bello, perché e sta adesso in un qualche è diventato molto, molto, molto elitario.
Eh, ma varrebbe la pena fermarsi a osservare quelle foto per capire
Che c'è dietro a un sogno collettivo che veniva da lontano.
Che veniva da lontano Gordon rappresenta, come dire, l'idealtipo del leader della secondaria l'alea del Milan, dopo il 1905, dopo il crollo della Rivoluzione russa, quindi è una linea diversa da quella del 1.881 ed è un'aria che imprimerà profondamente la vita del nascente Stato che si andava costruendo piano piano portano con sé molte idee della Rivoluzione russa che è andata sconfitta.
Anche nel linguaggio, se andate a vedere i termini partito, l'importanza del dalla volontà del partito e Monti Terme provengono dal dibattito socialista europeo.
Vediamo un altro brano.
Come ebbe a dire chiaramente un membro della Lutz al Congresso, sveglie zio, nel 1918 a Varsavia, da cui poi nascerà il movimento della Shoah razzie e nemmeno le 127 avrà un ruolo preminente nel processo di creazione di kibbutz.
Il movimento dei kibbutz c'è una componente legata alla scienza e poi c'ha una componente legata alla componente tradizionalmente Mapai, e poi c'è una piccola componente religiosa, sono stati segue circa 80.000 persone, le persone che vivevano nel kibbutz anche oggi sono più o meno 100.000, ma su una popolazione di 400.000 persone.
Ho cinque o 600.000, come erano per esempio nel 48, rappresenta una componente estremamente importante che ha avuto un ruolo, come dire,
è fondamentale nel processo di costruzione dello Stato,
E questo è interessante per comprendere la complessità di questo Stato, cioè il movimento ma Palma le elezioni del 48 è il secondo partito di Israele.
Cioè viene dopo è partito legato, avvengono io.
Che l'altra componente socialista dal punto di vista politico, lontana dal marxismo, cioè che si ispira alla socialdemocrazia europea.
Ma dovete anche per ottenere conto che tutte questi socialismi, proprio in quanto sionisti, erano vicino alla fa, anche dal socialismo europeo.
Basti vedere anche la letteratura del dell'Avanti, se voi vedete, getta in avanti e gli articoli che escono fino alla metà degli anni 50 e soltanto la nascita di Israele, che rende possibile questo cambiamento di percezione, perché agli occhi del socialismo europeo diventano normali.
Gli israeliani, in quanto ebrei, diventano ebrei normali, tra virgolette, perché agli occhi dei del socialismo, ma anche del nazionalismo europeo, perché gli elementi camminano insieme, hanno qualche cosa che non crea inquietudine, entrano nella categoria del normale soltanto che il meccanismo che si è innestato è completamente diverso per cui nel giro di poco tempo quella simpatia si trasformerà nel suo contrario
E tutti gli stereotipi caricati contro gli ebrei nel corso dei secoli si trasferiscono su Israele è uno strano gioco schizofrenico di sdoppiamenti e di proiezioni che sarebbe molto interessante, sarebbe molto interessante indagare anche da un punto di vista psicanalitico.
E pericoloso fondaci sui nostri diritti storici, sulla Palestina.
Perché teoricamente è possibile negare?
L'unico diritto che noi possediamo realmente il lavoro.
C'è chi pensate immergerti, che questo sentimento tragico perché siamo di fronte a persone che sono guidate da un sentimento di pace,
Il loro obiettivo non è cacciare via gli arabi,
Il loro obiettivo è creare una patria ebraica che conviva con le popolazioni locali.
Alcuni dei primi immigranti parlo della delle delle delle prime migrazioni pongono anche Enzo a Enzo Sereni che dà un nome arabo alla figlia, la chiama agra e Enzo Sereni, è dentro, questo movimento è la componente italiana.
Poco ed è stato il fondatore di un kibbutz.
Per questo motivo.
Dobbiamo proporci come elemento produttivo se noi redime Remo la nostra terra, quindi vedete il concetti religiosi come entrano nel dispositivo politico laico,
Redimere la terra.
Attraverso il lavoro agricolo, allora la questione araba sarà facilmente risolta, cioè di re il termine che utilizzano qui non è un termine di ostilità, ma di possibilità, cioè si crea lo spazio per poter contrattare condividere.
Ma quale colonialista va in onda in un territorio semiarido, pieno di paludi per fare l'agricoltore e morire in una palude scusatemi eh
Che cosa può guidare?
Tra virgolette, un colonialista.
Che abbandona gli studi, che abbandona i libri, che abbandona le ricerche per zappare la terra.
Non terra che dà al materia, che deve essere trasformata e lavorata.
Non si capisce nulla se non si entra in questo mondo e se non si entra profondamente nella tragedia ebraica che qualcosa è che precede a Ostia.
Se non si entra nel sentimento di chi?
Ha dovuto passare la vita per secoli e millenni, quindi ha profondamente introiettato questo sentimento dello sradicamento.
E accanto a questo sentimento il sentimento della della non sicurezza.
Del fatto che da un giorno all'altro puoi lasciare il tuo Paese.
Abbiamo quindi di fronte a un movimento che nei kibbutz rifiuterà la religione, per esempio, per la creazione delle Brawn uovo ci sono alcuni poeti di ispirazione mi chiami, per esempio.
Che dedicano la loro poesia.
Ad Astarte.
Contestando il dio dolorante della Bibbia.
Dentro questo movimento noi troviamo anche questo.
Però viene, recita in ebraico questa poesia, non solo quelle dei cittadini, c'è un elemento dionisiaco che riemerge.
C'è la contestazione del Talmud come scuola di sofferenza, ma allo stesso tempo, da un punto di vista psicoanalitico, c'è il recupero dei nomadi, è questo che ha salvato il sionismo.
Cioè che l'elemento nichilista che c'è sempre in un processo di contestazione dei padri, come è avvenuto in ogni rivoluzione in ogni contestazione globale, pensate al 68, pensata tanto anche i costi nel caso missioni ismo nel suo insieme e in particolare di un movimento componenti nella sua componente socialista c'è stato un recupero dei nonni e chi erano questi nuovi pneumotorace.
Pentateuco, erano i nomi che si dama.
I nomi erano tutti i biblici.
Certo, anche dalla diaspora ci sono i nomi biblici, per carità, ma sono i nomi dei profeti.
Sono i nomi dei dei padri fondatori de de de Edith, dei padri e delle madri, ma non tutta la disseminazione di nomi che noi incontriamo i in non solo nei primi 5 terawattora Meineke optò
In tutti i libri che costituiscono il corpus tradizionale ebraico, da un punto di vista psicologico c'è stata un'operazione di contestazione della realtà.
Ma nello stesso tempo di un recupero di figure appartenne più antiche, questo spiega come mai l'insegnamento della Bibbia dei primi cinque libri della Bibbia, ma anche della Bibbia nella sua insieme, prende un grande slancio all'interno del movimento sionista.
E in questa sinagoghe dov'era stata abolita?
E in questo kibbutz, in questi sgabuzzini, dove erano state abolite le sinagoghe, di fatto si pregava lavorando.
Tendendo col sacrificio immane di una generazione, molti sono Molo che di paludi agli inizi, ci sono stati diversi molti suicidi da parte dei giovani che non riuscivano a inserirsi e vivevano una situazione drammatica hanno creato le basi che hanno poi reso possibile la creazione della Città dei therapy.
Che hanno reso possibile l'arrivo di altre persone che fuggivano a Bellolampo.
Io mi fermo qui per dare spazio a una discussione, anche perché sono già le 19:30 è tra 14 tempi enfisema 14 Menotti dovremmo abbandonare alla stampa.
Grazie professore, siamo rimasti tutti molto ammaliati da questa.
Relazione che appunto, credo in primis a The stimolato, avrebbe la consapevolezza della necessità di approfondire approfondire queste tematiche e, come sia che ci ha mostrato una una panoramica pregna di insomma ci ha mostrato tutte le implicazioni storiche, il contesto, insomma,
Effettivamente è stato un viaggio estremamente.
Complesso e rimane anche difficile, poi, porre delle domande che non siano puntuali come col suo.
Relazioni

Intanto sto vedo che appunto le persone hanno scritto, però non ci sono al momento domande specifiche, se non grandi complimenti, sicuramente potremmo avere ricavi alla registrazione farà.
Resa disponibile sul sito di Zeraim, chiedono dei testi, magari eventualmente anche con l'elenco dei regolatorio, della mia, che si vede e no ne deve andare frontale, si deve mettere un attimo frontale, ma magari ecco anche una bibliografia che noi possiamo inserire Swiss demagogo lo scrivo comunque Next o di Israele io ho,
è uscito nel 2010, se ci sono dei paragrafi dei pesi che qui vengono in cui ci sono alcuni dei temi che ho affrontato e poi ricomporre l'infranto, c'è un capitolo dedicato a Isaac Deutscher e che fece una scelta completamente diversa, divenne rivoluzionario marxista, ma quando aveva 13 anni era una promessa della della comunità come futuro rabbino e in Polonia per la sua grande competenza religiosa, addirittura durante il suo bar, mitzvah fece una digressione sul
Su su un volatile che ogni mezzo secolo.
Attraversa attraversa i cieli una discussione in cui i maestri erano presenti ad ascoltare questo giovane brillante e che poi successivamente sarà il biografo di Trotsky prepara tutta la famiglia ad Auschwitz.
E diventa saga perseguitato dai comunisti perché, prima della catastrofe, aveva messo in guardia il movimento comunista del pericolo per la civiltà europea, determinata dall'ascesa del nazismo e dalla convergenza che era avvenuta con l'Unione Sovietica, per cui in Polonia si trovano in difficoltà per fortuna lasciò la Polonia in tempo e poi si trasferì in Gran Bretagna e
In questo capitolo, io ri mostro anche alcune pagine tragiche che non si conoscono, per esempio,
E de Ligt, due, davo da era, il battaglione del lavoro, questi hanno lasciato l'Est Europa per andare a lavorare la terra, poi, quando i sovietici hanno creato ebbero pigiami Cats divenne poi una tragica farsa, successivamente, dove Stalin godeva deportare gli ebrei e, se non moriva Stanley.
All'epoca del processo dei medici.
C'è il rischio che quel che era rimasto dell'ebraismo europeo finisse in Siberia.
Negli ebrei sovietici, Consolo un terribile rischio nel 1953, durante il processo dei medici, e ci fu anche il processo Slansky in Cecoslovacchia, che colpì due esponenti della scena, era Zaia, che erano lì per fare attività culturale, come avviene sempre per gli inviati dalla scena Zaira e fu montato un processo per alto tradimento e questo clima.
Spaventoso di caccia alle streghe.
Pregherà avallato dai movimenti comunisti in Europa e addirittura l'acero il socialismo sionista, per cui il Mapam, che era il partito di ispirazione sionista marxista, che includeva sia la componente tra virgolette comunitaria che la componente di matrice Bonhof Viana, possiamo dire così c'erano tutte le 2 componenti fu lacerato e si spaccò, per cui anche nei kibbutz si spaccano e kibbutz Slansky era un esponente del sionismo socialista che viene processato e tra echi pucciniani c'è chi crede alla follia, alla follia sovietica, perché è la tesi di questi che volevano restare ancorati a tutti i costi con socialismo mondiale o con la Terza Internazionale. Era quella di dire che Stalin aveva ragione su tutto meno che sul sionismo.
È da vivere da schizofrenici, no e ne kibbutzim c'erano le tende che dividevano dividevano gli animali.
Le mucche una mucca stava qui una mucca, stava lì una tragedia dentro a una tragedia, e pensate che Hillman il Mapam, che il secondo partito prima della nascita di Israele per lungo tempo al suo interno si discute di Stato binazionale sono sionista, ma sono alla ricerca portata fino all'estremo.
Di una composizione politica possibile con il mondo arabo e all'interno ci sono posizioni che sono per un'ipotesi B nazionale, ma a quell'epoca quanti erano de vengo da zona le erano 600.000
Accerchiata da un mondo col rischio di essere cacciati via tra virgolette buttati via in acqua.
Quindi siamo dentro un dibattito estremamente interessante che va ovviamente contestualizzato e abbiamo anche degli strani rovesciamenti, per esempio, è un personaggio come Moshe Sneh, una figura imponente, se voi andate a terra vivi in tutte le città del nord in particolare dove ci sono componenti ashkenazite di vecchia emigrazione voi trovate sempre a FOB Moshé Sneh oppure Sderot Moshe Snecma chi eravamo cioè Sme Moses ne era un eroe della guerra del 48 legato al movimento dei sionisti Liverani che, durante il processo Slansky,
Comincia a diventare filorusso Eschilo sovietico e di e aderisce al movimento comunista e guiderà il movimento comunista israeliano fino alla guerra del 67 in movimento, si spacca il comunismo israeliano, si spacca nel 65 Mile maki, la componente dove c'erano più ebrei, guidata da Noces né,
Era gestita guidata da persona con una grande autorevolezza internazionale e io, l'ho scoperta che Moshe Sneh, nei suoi viaggi in Unione Sovietica negli anni 50, fine anni 50 inizi, 60 andava lì per chiedere ai sovietici di permettere agli ebrei sovietici vip di mangiare pane azzime c'è tutta una diplomazia legata al socialismo sionista che fa sì che le componente di più antica data che si erano trasferiti nel Paese possono sensibile a questi problemi.
Il partito si spacca nel 65 Moshe Sneh, piano piano si riaggancia al socialismo sionista.
E diventare l'interlocutore privilegiato del governo anche per la comunicazione verso il comunismo e i giovani nel 68 69, dove in Europa si sviluppa una violenta e una massiccia.
E propaganda anti anti israeliana, cioè cambia la percezione i partiti socialdemocratici europei, per non perdere l'appoggio della gioventù, cominciano ad assumere atteggiamenti sempre più orientate alla critica di Israele, se non peggio,
I partiti comunisti sono legati all'Unione Sovietica, che ha fatto una scelta di campo, perché siamo dentro alla guerra fredda per l'Unione Sovietica e la Polonia diventano i perni di una campagna antisemita, in particolare in Polonia, con la Campania e di Gomulka nel 68 e con la Primavera di Praga che viene identificata come un'operazione imperialista guidata dalle lobby sionista e sembra di leggere le stesse cose che leggete oggi e è partito da lì il processo e ha nobilitato all'antisemitismo di matrice islamica.
E ed è venuto fuori o una poltiglia, anche perché le ideologie del 900 nel frattempo hanno largamente ha esaurito la loro capacità di operare in maniera coerente, per quanto non fossero coerenti, perché le ideologie presentano sempre delle profonde contraddizioni, ma sono delle narrazioni dalla realtà.
Ecco, solo per vaghe pulite.
Ho letto con grande passione il testamento di Moshe Sneh, questo vi fa capire, vi aiuta a entrare nell'anima Moses né nel suo testamento riafferma la sua appartenenza ideale al pensiero, il serico.
Cioè vi aiuta a entrare nella complessità di un mondo che viene semplificato.
E di cui anche spesso
Gli ebrei hanno perso il contatto con questa ricchezza di storia.
Il recupero di questa storia permette anche di riportare l'orologio nel suo giusto posto per aiutare, contestualizzare il dibattito a non trasferire temi da un'epoca a un'altra senza le necessarie mediazioni.
Grazie al processore e dato che abbiamo veramente due minuti per lasciare la parola a rate la Rocca per una brevissima conclusione.
Grazie ai ladri, che poi ringrazia e moltissimo il professor belgi.
Questa splendida fotografia centrato
Sul sionismo socialista, che ha dimostrato quanto questo concetto, questo ideali e così i così vituperato, oggi così ieri deturpato
Agli Frette, viceversa, una complessità e una quasi cerco di di una dialettica identitaria, sociologica, antropologica e vastissima che è molto complessa, visto becchi
Del baseball eccezioni Spoon stesso sono una sorta di culture e di idee in cui uno deve abitare un prestito, per cui credo ieri che Davide ci ha dato un'immagine veramente molto vivida e bon ton fettine
Di quello che era rappresentato e di quello bianco oggi è a presenta il Chiarismo Ghini, chi fossi
An pure a continuare in quest'area red che ci hai resta questa domanda così tanti come possono pensioni, case di Chiaiano e socialiste, ah non coglie quando il fiori blu Agon dei Boito anche a lui sviluppo era selettività di questi ideali per una semplice idea più quegli Pea.
Che tiene Tempo di alta la dignità dell'uomo nel lavoro della terra, nell'incontro tra spirito e materia, in una in un incontro così infetti e tra universalismo e Patti Goodnight Moon, grazie dove irpini tanti
Grazie a voi
Grazie, speriamo di approfondire questo tema anche magari parlando anche quale può essere oggi l'eredità di questi temi, sarebbe bellissimo approfondire B un aspetto importante che magari sangue I T in dialogo che in quegli anni anni 30 40 avviene da un lato tra Freud avevano Advice che aveva trovato rifugio,
Aifa e, dall'altro lato, le lettere dolorose di di Neumann a Jung, che contribuiranno a far cambiare idea a Jung su molte cose e sono tutte incentrate sulla terra, sul ritorno, sulla ricostruzione, del diritto all'autodeterminazione e sul rapporto tra particolare e universale.
TIM.
Grazie a tutti le registrazioni vi state chiedendo tutti come sarà suzerain Safran punteggi, troverete proprio il richiamo con l'immagine a tutto il ciclo e aspettate qualche giorno che sarà lievitata una lezione e chiederemo al professore è una bibliografia dettagliata di tutte delle fonti, insomma in tutto il teste che ha citato questa sera
Immagino sarà allunga grazie a tutti e ci vediamo fra due settimane per parlare di sionismo in Italia con il professor Gadi Luzzatto, Voghera e vi aspettiamo tutti quanti,
Appresso, buona serata, schierati.
Grazie ancora.

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