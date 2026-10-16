16 OTT 2026
dibattiti

Presentazione del libro: "Disinformazione e Costituzione. Il nuovo volto del pluralismo dell'informazione nell'ecosistema digitale" di Enrico Albanesi, docente di Diritto costituzionale e pubblico all'Università degli Studi di Genova

DIBATTITO | - Genova - 10:30 Durata: 2 ore 16 sec
A cura di Silvio Farina
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Modera Riccardo Ferrante (Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno, UniGe).

Saluti Gisella De Simone (Direttrice Dipartimento di Giurisprudenza, UniGe), Paolo Giannone (Direttore Biblioteca Universitaria di Genova).

Ne discutono Renato Balduzzi (Professore di Diritto costituzionale, UniCattolica; Presidente dell’Associazione italiana dei costituzionalisti AIC), Anna Papa (Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico, UniParthenope), Roberto Zaccaria (Professore di Diritto costituzionale, già insegnante nell’Università di Firenze; Presidente RAI 1998-2002), Enrico Albanese.

Conl'autore ne parla Renato Balduzzi (Presidente dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti e docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano).

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