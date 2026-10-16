Presentazione del libro: "Disinformazione e Costituzione. Il nuovo volto del pluralismo dell'informazione nell'ecosistema digitale" di Enrico Albanesi, docente di Diritto costituzionale e pubblico all'Università degli Studi di Genova

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Modera Riccardo Ferrante (Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno, UniGe).
Saluti Gisella De Simone (Direttrice Dipartimento di Giurisprudenza, UniGe), Paolo Giannone (Direttore Biblioteca Universitaria di Genova).
Ne discutono Renato Balduzzi (Professore di Diritto costituzionale, UniCattolica; Presidente dell’Associazione italiana dei costituzionalisti AIC), Anna Papa (Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico, UniParthenope), Roberto Zaccaria (Professore di Diritto costituzionale, già insegnante nell’Università di Firenze; Presidente RAI … 1998-2002), Enrico Albanese.
Conl'autore ne parla Renato Balduzzi (Presidente dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti e docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano).
Saluti Gisella De Simone (Direttrice Dipartimento di Giurisprudenza, UniGe), Paolo Giannone (Direttore Biblioteca Universitaria di Genova).
Ne discutono Renato Balduzzi (Professore di Diritto costituzionale, UniCattolica; Presidente dell’Associazione italiana dei costituzionalisti AIC), Anna Papa (Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico, UniParthenope), Roberto Zaccaria (Professore di Diritto costituzionale, già insegnante nell’Università di Firenze; Presidente RAI … 1998-2002), Enrico Albanese.
Conl'autore ne parla Renato Balduzzi (Presidente dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti e docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano).
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