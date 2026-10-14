Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

14 Ottobre 2026
sSolge l’audizione di Michele Giuttari, già dirigente della Squadra mobile di Firenze.
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Trascrizione
Scheda a cura di Luciana Bruno