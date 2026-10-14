Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

14 Ottobre 2026
svolge le seguenti audizioni: ore 8 in videoconferenza, Giuseppe Ruzza, presidente del Comitato regionale Veneto FIGC Lega Nazionale Dilettanti, Simonetta Baldissera, delegata assembleare del Comitato regionale Veneto FIGC Lega Nazionale Dilettanti, Lorenzo Peroni, presidente del Montorio Calcio, nell’ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport ore 8.30 Valentina Marchei, presidente della Commissione Nazionale Atleti del CONI, nell’ambito dello stesso filone.
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Scheda a cura di Luciana Bruno