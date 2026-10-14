Commissione Politiche Ue della Camera

14 Ottobre 2026
nell’ambito dell’esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica (regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili) (COM(2026) 599 final), svolge le audizioni di rappresentanti di: Ore 8.15 Federcasa; Ore 8.30 Airbnb; Ore 8.45 Confedilizia
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Scheda a cura di Carmine Corvino