Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

14 Ottobre 2026
svolge l’audizione, in videoconferenza, di Alessandro Dagnino, assessore regionale per l’Economia della Regione Siciliana
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Trascrizione
Scheda a cura di Carmine Corvino