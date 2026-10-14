14 OTT 2026
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Otto e Cinquanta - La pena di morte in diretta e la tentazione della vendetta

RUBRICA | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 08:49 Durata: 15 min 20 sec
A cura di Luciana Bruno
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Il 3 dicembre l’esercito degli Stati Uniti dovrebbe fucilare Nidal Malik Hasan, l’ex psichiatra militare condannato a morte per la strage del 2009 nella base di Fort Hood, in Texas.

Il Pentagono ha annunciato che l’esecuzione sarà trasmessa in diretta in rete.

Ne parla la scrittrice Dacia Maraini, che sul tema ha scritto un articolo per il Corriere della Sera.

Maraini richiama Cesare Beccaria, dal cui pensiero sono nati i movimenti europei contro la pena di morte.

Secondo l’illuminista, se lo Stato condanna l’omicidio non può diventare a sua volta omicida.

La giustizia moderna considera che chi ha commesso un reato grave possa pentirsi, compiere un percorso e rientrare nella società.

La vendetta, invece, è definitiva, si fonda sull’arbitrio e fa vincere il più forte, mentre la giustizia si basa su una legge uguale per tutti e affida la pena a un terzo che agisce nell’interesse della comunità.

Per la scrittrice il passaggio dalla vendetta alla giustizia segna il cambiamento dal mondo antico al mondo moderno, e oggi si assiste a una regressione psicologica e culturale verso la vendetta.

La trasmissione in streaming aggiungerebbe alla brutalità dell’esecuzione anche l’umiliazione.

Nella seconda parte dell’intervista Maraini torna su un altro passaggio del suo articolo, il potere dei pochi miliardari che controllano i grandi mezzi di comunicazione, un potere che a suo giudizio dovrebbe essere esercitato da persone elette e non da singoli.

In democrazia magistratura, scuola, polizia, ricerca e media devono essere indipendenti, e la differenza con la tirannia sta nella pluralità.

Segue il collegamento con David Carretta, corrispondente da Bruxelles.

Secondo la Commissione europea la diretta non potrebbe essere diffusa dalle grandi piattaforme nell’Unione, perché il Digital services act, la legge europea sui servizi digitali, obbliga i fornitori a rispettare le proprie condizioni d’uso, che per Meta, TikTok e X escludono o limitano i contenuti violenti, e a consentire la segnalazione dei contenuti illegali.

Resta aperta la questione politica, cioè la volontà della Commissione di applicare la legge di fronte alle minacce di Trump e cosa fare se il video venisse diffuso dai canali ufficiali dell’amministrazione americana.

Carretta presenta poi il Consiglio europeo di giovedì e venerdì, dove sarà in primo piano l’Ucraina, dopo il nuovo attacco russo su Kiev e Kharkiv, la mancata condivisione da parte degli Stati Uniti delle informazioni di intelligence sul lancio dei missili e la limitazione dei terminali Starlink denunciata dal governo ucraino.

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  • Dacia Maraini

    scrittrice, drammaturga e sceneggiatrice

    David Carretta

    corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo

    8:49 Durata: 15 min 20 sec
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Da Radio Radicale 8 50 una notizie al giorno in 10 minuti con Roberta Jannuzzi.
Il 3 dicembre l'esercito degli Stati Uniti dovrebbe fucilare Nidal Malik Hasan l'ex psichiatra militare, che nel 2009 uccise 13 persone nella base di Fort Hood in Texas lo ha condannato a morte un tribunale militare nel 2013 e all'inizio di ottobre il presidente Donald Trump ha approvato l'esecuzione la settimana scorsa il Pentagono ha annunciato che sarà trasmessa in diretta in rete negli Stati Uniti non è mai successo e l'ultima esecuzione pubblica risale agli anni 30. La scelta ha suscitato critiche anche tra i repubblicani e, secondo la stampa americana, Abc Cnn, Trump
Starebbe valutando con i suoi consiglieri se rinunciare alla diretta il Pentagono per ora la conferma. Ricordiamo che persino l'impiccagione di Saddam Hussein in Iraq, nel 2006 arrivò al pubblico solo attraverso un video girato di nascosto con la diretta, gli Stati Uniti andrebbero oltre i pochi Paesi che eseguono condanne a morte in pubblico, come l'Iran e l'Afghanistan, dove ad assistere e la folla presente, e non chiunque nel mondo ne ha scritto sul Corriere della Sera Dacia Maraini e ed è in collegamento con noi buongiorno e ben trovata buongiorno a voi, dunque a Dacia Maraini chiedo il presidente Trump ha detto che i militari renderanno ad Hassan giustizia finale e lei, nel suo articolo,
Richiama al Cesare Beccaria la differenza tra vendetta e giustizia e anche in Italia di fronte a certi reati. Spesso sembra che si chieda più vendetta che giustizia. Cosa cosa ne pensa, perché secondo lei, insomma è così lontano, ricordo di Beccari anche nel nostro Paese,
Beccheria, però è stato importantissimo per l'Europa, tutte i movimenti europei contro la pena di morte nascono proprio dal pensiero, dalle parole di Beccaria, Cesare Beccaria, che era un italiano illuminista diciamo così lui diceva una cosa semplice, diceva se lo Stato condanna l'omicidio, perché poi lo Stato diventa omicida a sua volta no, ecco, questa è semplicissimo, ma è però un ragionamento che vale un po'come quando si è detto, ma perché,
Se lo Stato condanna alla prostituzione, poi lo Stato approfitta, guadagna la prostituta per dire e le grandi questioni che hanno portato all'abolizione della pena di morte, proprio perché lo Stato deve dare un esempio, prima di tutto perché il cittadino
Che ha compiuto una una qualche cosa di grave può pentirsi, cioè bisogna pensare che l'uomo non è condannato per una sua azione definitivamente, ma che può essere la conseguenza di una scelta sbagliata di movimento sbagliato e che se si pente e fa un tragitto di pentimento, può rientrare nella società. Questa è l'idea, diciamo così, moderna della giustizia. No invece la vendetta e una volta per tutte e poi naturalmente nella vendetta che poi è un sentimento arcaico,
Nella vendetta vince sempre più forte e poi è l'arbitrio è basato sull'arbitrio della persona, mentre invece la giustizia è basata su una legge uguale per tutti e la punizione la decide qual con qualcuno terzo che che fa gli interessi della cittadinanza della comunità e non soltanto del privato. Perciò io credo che il passaggio dalla vendetta, che era parte di tutto il mondo legale, arcaico e perfino nella Bibbia Dio si vendica, poi però viene Gesù Cristo che parla d'amore, parla di perdono e parla di comprensione dell'altro, quindi e credo proprio un grande cambiamento del mondo antico al mondo moderno
Passare dalla vendetta alla giustizia e però in questo momento preciso storico, noi vediamo che c'è una tentazione di tornare indietro, una una regressione psicologica e culturale per cui si vuole tornare alla vendetta, ma secondo me appunto è sbagliato, proprio perché è qualcosa che non ci appartiene più
In questo caso alla pena di morte. Si aggiungerebbe anche la pubblicità, la trasmissione attraverso lo streaming, perché quella è una cosa orrenda orrenda veramente l'idea di rendere pubblica un'esecuzione e aggiunge, oltre alla violenza, la brutalità, anche l'umiliazione,
Beh, insomma, è un'idea veramente che do io penso che tutte le persone che che che io vedo che sento ma
Se si sentono indignate e offese da questa da questa idea di recuperare qualche cosa di ormai veramente antico e impossibili da riproporre.
E nel suo articolo scrive che l'alternativa alla democrazia oggi è soltanto la tecnocrazia guidata da pochi miliardari. Siamo veramente in balia di questi diciamo tecnocrati quando possono sospenderci com'è successo, per esempio alla giudice canadese della Corte penale internazionale, l'accesso ai servizi Amazon, Google e Apple,
L'accesso alle carte di credito. Purtroppo sì, purtroppo già siamo in mano a questi tecnocrati miliardari, dei quali perché hanno in mano tutta la comunicazione di massa, tutti i grandi mezzi di comunicazione sono già in mano loro e questo però non va bene, perché questo appunto la democrazia, invece dà la prevalenza alla collettività, non alla persona individuale, cioè una persona individuale. Non può avere una proprietà così ampia e che diventa di dive che diventa ossessiva e diventa dirimente sul sulla
Sul comportamento degli esseri umani e quando c'è una una put, un potere di comunicazione così ampio dovrebbe essere diretto da un gruppo di persone, da persone elette, non da una sola persona, perché poi è chiaro che una sola persona, poi, pensa ai suoi interessi, ai suoi capricci, alle sue necessità, no,
Tutto quello che veramente riguarda la popolazione. La massa della popolazione deve essere diretta da un gruppo di persone responsabili che vengono scelte, e questa è la democrazia. No, e la differenza fra appunto un re o un tiranno e la democrazia è che le istituzioni e dentro la democrazia, cioè appunto la magistratura, la scuola e la polizia e la ricerca, i media devono essere indipendenti, devono essere autonomi. Questa è la grande forza
E della democrazia. Invece, in una dittatura, una tirannia e tutto dipende da una persona e questo non va bene per la semplice ragione che una persona ha i suoi interessi a delle sue idee e invece la democrazia vuole la pluralità. Questa differenza è la pluralità e giustizia, grazie davvero a Dacia Maraini, grazie prestata per essere stata con noi e a risentirci presto. Grazie a voi, grazie a voi buona giornata, saluti a tutti
Allora adesso sono le 8:57 minuti. Abbiamo già in collegamento David Carretta. Vi ricordo che alle 9 ci trasferiremo al Senato, dove parla questa mattina alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani e con David Carretta. Continuiamo a parlare però di questo tema perché, appunto, la fucilazione di Hassan potrebbe essere trasmessa in diretta in rete e ci domandiamo, in base alle norme europee, si è quella diretta possa essere trasmessa anche sulle piattaforme, anche all'interno del dell'Unione. David buongiorno
Sì, buongiorno a voi la risposta della Commissione europea, sostanzialmente no, perché esiste il Digital Services Act, la legge sui servizi digitali, che prevede in due articoli fondamentalmente il divieto di trasmissione sulle grandi piattaforme, in particolare i social.
Media. La Commissione ha ricordato che l'articolo 14 del DSI prevede che i fornitori di servizi on line debbano agire in modo diligente, obiettivo proporzionato e, soprattutto, applicare e rispettare i propri termini e condizioni di servizio. Meta per esempio, vieta esplicitamente ai propri utenti di pubblicare dirette di esecuzioni capitali.
Le linee guida della community di TikTok sono meno chiare, ma comunque non consentono la trasmissione di materiale cruento o violento quando potrebbe causare danni psicologici.
Le regole di X,
Dicono che non possono essere visualizzati in modo prominente
Immagini eccessivamente cruenti che glorificano o esprimono il desiderio di violenza in modo esplicito c'è poi un'altra, un altro articolo 16 del DSI che impone ai fornitori di servizio di consentire a entità di segnalare,
La presenza di contenuti illegali e, da questo punto di vista, la trasmissione di un'esecuzione capitale considerata illegale nel nell'Unione europea, che poi però la componente politica, e cioè la volontà della Commissione Europea di applicare il DSI, cosa che da quando c'è Trump alla casa Bianca messa in discussione per le altre minacce del presidente americano,
E questo è l'elemento chiave, perché il problema non sarà a sanzionare eventualmente le piattaforme per qualche centinaio di milioni di euro, ma prevenire la trasmissione sul territorio europeo, l'eventuale trasmissione dell'esecuzione e c'è poi un altro problema, cosa fare se verrà trasmesso su internet, per esempio sui canali ufficiali dell'Amministrazione Trump? Questo è un elemento
Chiave che mette ovviamente la Commissione e l'Unione europea in una posizione di potenziale conflitto con il presidente americano dal Consiglio europeo. Tra poco ascolteremo le parole di Giorgia Meloni e quali sono le prospettive per questo vertice? Ma ci sono molti temi in agenda dal bilancio pluriennale. I prezzi dell'energia, ma la la, la situazione in Medio Oriente, i rapporti commerciali con la Cina è davvero un Consiglio europeo molto intenso, quello che si apre domani e proseguirà venerdì, ma l'emergenza che sta esplodendo in queste ore è quella legata all'Ucraina, l'ennesimo tradimento di Donald Trump. Non solo l'accordo sul diesel
Ma anche ciò che l'Amministrazione americana, e non solo
Sta facendo per spingere nuovamente Zelenskij verso la capitolazione. Questa notte ci sono stati 39 missili balistici e più di 120 droni che hanno attaccato Kiev, la regione della capitale Kharkiv, con colpendo infrastrutture energetiche almeno tre morti.
Centinaia di migliaia di persone senza elettricità e Zelenskij in un post. Questa mattina ha spiegato che per la seconda volta non ci sono stati avvertimenti da parte dei partner, cioè dagli Stati Uniti, sul lancio di questi missili balistici. Generalmente gli Stati Uniti condividono informazioni di intelligence per permettere all'Ucraina di lanciare l'allarme e
Ai cittadini ucraini normali di andare nei rifugi, anche se in pochi minuti, data la velocità dei missili balistici, questo non è accaduto né questa notte, nella notte precedente, non solo questa mattina il consigliere tech di Zelenskij, Sherif Ternengo, ha annunciato che nel corso della notte il funzionamento dei terminali Starlink in Ucraina è stato limitato. La connettività cala quando la velocità dei dispositivi supera i 160 chilometri orari. Risultato, missioni critiche sono state interrotte. Questo ha ripercussioni sia in termini di capacità di difesa contro i droni, perché
Quando si usano intercettori droni intercettori contro i droni viene utilizzato un sistema Starlink
Ma non solo ci sono ripercussioni potenzialmente molto più gravi sul campo di battaglia, dove proprio grazie ai droni e a Starlink, l'Ucraina è riuscita a creare una buffer zone, una zona cuscinetto per impedire l'avanzata delle forze russe. In alcuni casi anche respingere le forze russe.
Starling non ha ancora comunicato ufficialmente su questa decisione, ma il sospetto degli ucraini e che sia.
Una misura adottata su richiesta dell'amministrazione Trump le implicazioni potrebbero essere gravissime e l'Unione europea non è in grado né sulla condivisione di intelligence né sulla connettività satellitare di fornire quello che gli Stati Uniti forniscono.
L'emergenza Ucraina venerdì Zelenskij dovrebbe essere qui a Bruxelles, sarà in primo piano in questo vertice il messaggio che
Privato finora dai diplomatici dei portavoci dei funzionari e dialoghiamo con l'Amministrazione Trump perché non c'è opzione migliore, questo dice molto di quanto gli europei si siano preparati in questo anno e mezzo da fare senza gli Stati Uniti.
Grazie a David Carretta.

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