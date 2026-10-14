Otto e Cinquanta - La pena di morte in diretta e la tentazione della vendetta

Il 3 dicembre l’esercito degli Stati Uniti dovrebbe fucilare Nidal Malik Hasan, l’ex psichiatra militare condannato a morte per la strage del 2009 nella base di Fort Hood, in Texas.



Il Pentagono ha annunciato che l’esecuzione sarà trasmessa in diretta in rete.



Ne parla la scrittrice Dacia Maraini, che sul tema ha scritto un articolo per il Corriere della Sera.



Maraini richiama Cesare Beccaria, dal cui pensiero sono nati i movimenti europei contro la pena di morte.



Secondo l’illuminista, se lo Stato condanna l’omicidio non può diventare a sua volta omicida.



La giustizia moderna …

considera che chi ha commesso un reato grave possa pentirsi, compiere un percorso e rientrare nella società.



La vendetta, invece, è definitiva, si fonda sull’arbitrio e fa vincere il più forte, mentre la giustizia si basa su una legge uguale per tutti e affida la pena a un terzo che agisce nell’interesse della comunità.



Per la scrittrice il passaggio dalla vendetta alla giustizia segna il cambiamento dal mondo antico al mondo moderno, e oggi si assiste a una regressione psicologica e culturale verso la vendetta.



La trasmissione in streaming aggiungerebbe alla brutalità dell’esecuzione anche l’umiliazione.



Nella seconda parte dell’intervista Maraini torna su un altro passaggio del suo articolo, il potere dei pochi miliardari che controllano i grandi mezzi di comunicazione, un potere che a suo giudizio dovrebbe essere esercitato da persone elette e non da singoli.



In democrazia magistratura, scuola, polizia, ricerca e media devono essere indipendenti, e la differenza con la tirannia sta nella pluralità.



Segue il collegamento con David Carretta, corrispondente da Bruxelles.



Secondo la Commissione europea la diretta non potrebbe essere diffusa dalle grandi piattaforme nell’Unione, perché il Digital services act, la legge europea sui servizi digitali, obbliga i fornitori a rispettare le proprie condizioni d’uso, che per Meta, TikTok e X escludono o limitano i contenuti violenti, e a consentire la segnalazione dei contenuti illegali.



Resta aperta la questione politica, cioè la volontà della Commissione di applicare la legge di fronte alle minacce di Trump e cosa fare se il video venisse diffuso dai canali ufficiali dell’amministrazione americana.



Carretta presenta poi il Consiglio europeo di giovedì e venerdì, dove sarà in primo piano l’Ucraina, dopo il nuovo attacco russo su Kiev e Kharkiv, la mancata condivisione da parte degli Stati Uniti delle informazioni di intelligence sul lancio dei missili e la limitazione dei terminali Starlink denunciata dal governo ucraino.

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