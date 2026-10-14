Commissione Agricoltura della Camera

14 Ottobre 2026
svolge l'audizione di rappresentanti di Coldiretti Pesca, Alleanza delle Cooperative italiane – Coordinamento pesca, Federpesca, UeCoop, Unci agroalimentare, Anapi Pesca, Agripesca e Marinerie d’Italia, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni sulle iniziative a sostegno del settore ittico nazionale.
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Trascrizione
Scheda a cura di Carmine Corvino