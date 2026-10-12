12 OTT 2026
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Un futuro che possiamo permetterci. Comunicare l'Affordability

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 18:00 Durata: 1 ora 13 min
A cura di Luciana Bruno
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Su iniziativa del senatore Filippo Sensi.

Con Anthony Di Mieri e Debbie Saslaw dell’agenzia Melted Solids e Wilem Solzer.

I tre americani hanno dialogato con il capo della comunicazione digitale del sindaco di Roma Roberto Gualtieri Daniele Cinà e i giornalisti Lisa di Giuseppe, Thomas Osborn e Francesco Olivo.

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Un futuro che possiamo permetterci. Comunicare l'Affordability" che si è tenuta a Roma lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 18:00.

Tra gli argomenti discussi: Comunicazione.

Questa conferenza stampa ha una durata di 1 ora e 13 minuti.

Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

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Veramente trovare una macchina che era completamente immobile, che non produceva risposte per i cittadini e che quindi bisognava assolutamente smuovere,
Nel primo anno il sindaco si è concentrato proprio su questo, cercare di riempire i cassetti, che ha trovato vuoti con risposte per i cittadini,
E quindi?
Questo processo di ideazione, di anche di una visione di sviluppo, di una visione della città ha richiesto del tempo, perché nessuno ha la bacchetta magica, quando abbiamo cominciato appunto a mettere in fila i progetti, quindi trovare i finanziamenti, mettere a terra le risorse e fare partire i cantieri
Abbiamo deciso di scendere in campo, mettendo sempre al centro però i cittadini e soprattutto Roma alcuni dicono No Man il protagonista dei grill dal sindaco,
E il sindaco Roberto Gualtieri, non è vero. Il protagonista dei Rillo del sindaco è sempre Roma, perché noi ci siamo concentrati su come cambiava la città, su come ogni giorno il sindaco, insieme a tutta l'Amministrazione, si adoperasse attraverso piccole a,
E grandi azioni a cambiare
Non solo la fisionomia della città, la più la fisionomia della città, ma anche e soprattutto l'atteggiamento dei cittadini, noi quando siamo arrivati?
Faccio diciamo questa piccola premessa, cioè dice I i post che facevamo erano solo insulti, cioè che non erano rivolti però a Roberto Gualtieri, sindaco, bensì a alla delusione che l'amministrazione aveva in questi anni.
Fatto nascere sui nei cittadini, cioè il cittadino romano, era totalmente.
Distante dall'amministrazione, a prescindere da chi l'ha guidasse, quindi il lavoro che abbiamo fatto è stato quello di ricostruire fiducia,
Quindi questa è stata la chiave, cioè da gli insulti agli apprezzamenti attraverso un lavoro minuzioso di racconto, di tutte le cose che si stavano facendo in città, quando il sindaco ha ammesso, diciamo, 1.200 cantieri.
A Roma potevano succedere due cose o una rivolta popolare, diciamo perché diciamo tu tutto si bloccava oppure, come abbiamo un po'ho provato a fare noi, spiegare che cosa stavano facendo e soprattutto mostrare ai cittadini che al di là della transenna non c'era solo un cantiere che creava un disagio bensì
C'era.
Una positivo accrescimento della funzionalità della città, cioè quando noi spiegavamo che a piazza Pia che bloccava tutto il lungotevere si sta facendo una grande piazza che sarebbe che avrebbe unito.
Due delle piazze più belle di Roma, cancellando un'autostrada che tagliava in mezzo, appunto con 1.000, con un traffico di 1.000 auto, ah ah, allora
Cioè lì il cittadino ha cominciato a capire che non era, diciamo un vezzo fare i cantieri o una cattiveria del sindaco, bensì era un miglioramento della città, e questo è stato riproposto anche su tutte le altre tematiche che concernono la città, la vita della città dal dalla pulizia, i trasporti e tutte le altre.
A catena,
Questo per dirvi come poi adesso è passato tempo, non ci ricordiamo più, però noi, quando siamo arrivati gli autobus prendevano fuoco
Cioè non so se vi ricordate c'erano i cassonetti con l'immondizia che superava l'altezza del cassonetto in tutt'intorno, quindi adesso ci siamo dimenticati ed è giusto che ci siamo dimenticati e dobbiamo sempre alzare l'asticella, però per dirvi che c'è stato tanto lavoro che ha prodotto una fiducia nel primo cittadino proprio perché si è basato sui fatti non su un racconto,
Noi siamo abbiamo fatto un passaggio molto importante, a mio avviso dallo storytelling allo storico Doing, cioè noi abbiamo raccontato che cosa facevamo non solo promesse, e questo vale moltissimo quando si parla di del tema che oggi il senatore Sensi ci ci mette davanti perché se se non c'è la fiducia di credere in qualcosa che tu puoi fare,
E non puoi fare nulla perché la gente non ti segue noi, nel nostro piccolo, a Roma piccolo diciamo alla città una, la città, diciamo più grande d'Italia, ma è anche d'Europa non so se lo sapete, ma tipo 10 volte Parigi con uno non lo sa, però si è una roba mostruosa e quindi è francese.
Quindi
Quindi quindi, diciamo, è una città immensa, io ho imparato a conoscerlo facendo questo lavoro, appunto girando sempre col sindaco, da una parte all'altra e le problematiche che ci sono sono tantissime.
Però diciamo una cosa che vale dal centro alla periferia è il fatto che il sindaco si è impegnato per toccare tu tutte le classi diciamo sociali che appartengono alla città, i lavori ci sono stati in centro, ma soprattutto ci sono stati in periferia o chi lo sanno ma le più le più ingenti risorse del PNRR sono state investite in periferia il più grande intervento economico del PNRR più di 100 milioni di euro è stato fatto a Tor Bella Monaca.
Non ah, ah, ah, Roma centro, quindi quando tu diciamo prendi tutti questi investimenti che mai ci sono stati e li porti lì dove c'è più bisogno, le persone che prima della politica non si interessavano per essere gentili la disprezzavano, la cosa più probabile cominciano a capire che effettivamente, però, se c'è la volontà, le cose possono cambiare quando queste persone hanno visto le loro case completamente ristrutturate.
E con un investimento che non si era mai visto dalle loro parti. Le strade
Le facciate gli interni, una palazzina nuova, costruita con altre 20 abitazioni nuove. Lì le persone hanno cominciato a capire che effettivamente lavoro la politica
Può cambiare le cose e che incide sulla loro vita in un modo pazzesco diretto
Dove veramente qualsiasi cosa cambia il loro modo di percepire la città.
E questo è avvenuto anche, per esempio, sui trasporti, cioè quando tu noi voi non lo sapete, probabilmente, ma il fatto di essere gli ultimi certe volte ci permette di essere subito ai primi, cioè noi avevamo la la, la flotta di autobus e più antica più vecchia di tutta Europa e adesso abbiamo la più giovane.
Perché abbiamo cambiato praticamente il 70% di tutti gli autobus, con bus appunto sostenibili ecologici, che ha elettrici e ancora ne arriveranno i tram, lo stesso lavoro, lo stesso lavoro coi tram, la la gara per aggiudicare l'acquisto dei tram è la più grande fatte in tutta Europa di acquisto di mezzi pubblici, 105 tram, nuovi, tram, non biciclette, tram che non è che vai al supermercato e compra il tram ruba cioè suo devi lo devi diciamo,
Fare la gara costruirla, infatti, stanno cominciando ad arrivare a noi, siamo molto orgogliosi di questo lavoro.
Proprio perché abbiamo dimostrato come la politica può fare le cose, quando ha la determinazione la forza e le persone convinte di voler aiutare e migliorare la vita dei cittadini, grazie Daniele anch'io, Daniele A I Like US più Francesco.
Ah Olivo, stiamo Pechino, il bar spegne, ogni tappa, Raffaele Belliti e Nino dissenzienti, decreti of Life e ciò che ne Buddy i nodi.
Manifesterà nel Murelli Centre of Madrid quel.
Il sol on Hausen crisis A
Ciao.
Che supera in taxi o in generale all'action Weidman tweet, Wales, accenni Shu, auspicano Sacha in Oppi votò in Krusciov Feng Spena, Expo, Litex okay beh, parlo italiano anch'io ormai italiano dai adesso lentamente è un tema molto attuale perché,
Sánchez sa
Di fatto, convocato elezioni anticipate lunedì, una settimana fa esatta sembra tanto, ma solo una settimana si voterà il 29 novembre, quindi fra fra poco più di un mese e sul te e il tema della casa quindi, evidentemente il tema della della portability come dire in salsa spagnola ma è tranquillamente poi lo vedremo con Berlino con Milano con l'Italia in generale ha molto a che fare con New York ovviamente Sanchez è stato da mandami,
Di recente hanno girato uno spot di cui si è parlato molto, forse l'avete vista, nove che giocano a basket, insomma dicendo che quelli di sinistra, se non ricordo male, hanno più fanno più fatica e hanno più nemici. No,
E quindi questo è un link molto, molto interessante, è anche interessante come mandarmi sia sia visto evidentemente anche in Spagna, e ricordiamo che il Sanchez è praticamente l'unico esponente della sinistra.
Europea, come dire con una certa, intanto con un certo ruolo importante nel Consiglio europeo e poi con una certa notorietà in Italia ce n'è tantissima e probabilmente se si candidasse qua al le primarie del centrosinistra avremmo risolto un problema grande che ha il centrosinistra italiano e forse è un problema che ha pure il centrosinistra spagnolo ma chiudiamo la parentesi e il tema della casa Sanchez in un momento di difficoltà incredibili ed è interessante da un punto di vista anche della comunicazione politica, no, in un momento di assedio,
Di più o meno, diciamo, di due tipi, volendo schematizzare uno politico, una di fatto minoranza, governando in minoranza in Parlamento, quindi non riuscendo più a far approvare nulla, neanche una manovra finanziaria, in tre anni la Spagna è in proroga, cosa che in Italia avrebbe fatto cadere i governi su governi in Spagna ormai è diventato normale, quindi non riusciva a far passare più nessun decreto assedio, personale di mediatico e giudiziario perché,
La sua famiglia è stata coinvolta in inchieste la moglie, il fratello sfiorato il suocero e membri invece del suo partito su inchieste sulla corruzione. Quindi un accerchiamento assoluto, adesso, non entro nel merito per questioni di tempo, come se ne esce da questa situazione di debolezza, se ne esce
In maniera come dire, cogliendo il vento e il vento in quel momento in Spagna che è un Paese che si mobilita ancora nelle piazze e non chissà come la Francia, ma sicuramente non come l'Italia, diciamo no, c'è più capacità di mobilitazione e se,
Un caso di cronaca, una persona anziana viene sfrattata, un caso di cronaca che diventa simbolo il simbolo di un problema molto grande e quindi lo sfratto di una di una donna, questa Mari Carmen, di cui praticamente si conosce solo il nome anche perché il cognome è Abascal è lo stesso del leader di Vox, quindi genererebbe confusione, questa donna diventa il simbolo di una protesta, apparentemente una protesta che potrebbe essere rivolta contro il governo, visto che Sanchez sono otto anni che governa dif di seguito eppure Sanchez, con una giocata politica probabilmente abile. Poi vediamo ovviamente come come finisce
Sfrutta questa movimento de las insomma di di di di piazza e tira fuori due decreti sulla casa, il Parlamento glieli boccia e lui a quel punto prende la palla al balzo e utilizza l'indignazione della della strada sulla portability, cioè sul fatto che in Spagna e praticamente nessun giovani sotto i 35 anni riesce non più o non nemmeno a comprare una casa che ormai è diventata una cosa impossibile ma nemmeno.
Affittarsi erano e quindi un problema primario in un problema in un Paese che però cresce molto no di cui si è parlato tanto qua in Italia, ma non solo in Italia, di una sorta di miracolo economico, eccetera. Un miracolo economico che però del prezzo dell'energia per la crescita e per l'occupazione, che però evidentemente non è arrivato dal macro al micro o no dalla macroeconomia alla micro economia,
E questa protesta che poteva essere contro di lui lui la utilizza e dice ecco, io volevo approvare dei decreti
Che intervenivano sugli affitti e quindi sui problemi concreti sulla portability della degli spagnoli e i 1.000 hanno bocciati, quindi sciolgo il Parlamento, andiamo a votare e votiamo su questo no e andiamo a votare su questo un plebiscito su di lui, ma lui addirittura la posta in maniera piuttosto populista, se possiamo dire, almeno usando in senso tecnico il termine dicendo o la speculazione edilizia o la casa per tutti. No, questa Koch su questo si andrà a votare, ovviamente, che qual è stata la mossa è stata anticipare delle elezioni che ci sarebbero state comunque al massimo in estate l'estate 27 e invece di giocare le elezioni su la corruzione del suo partito, l'inchiesta sulla sua famiglia o peggio per lui su sei aiuta e l'immigrazione in una cornice di destra e lì si cogliendo un vento che c'è ovunque. No
Inghilterra Germania e gli Stati Uniti e non ne parliamo in Brasile e quindi dice io invece me la gioco sui bisogni no e sulla dignità che è una parola che evidentemente ho sentito che voi avete ripetuto tante volte mi ha colpito perché io che seguo anche il Vaticano perché sono corrispondente in Italia, ho sentito utilizzare soprattutto dal papà di Chicago o no, a cui auguriamo peraltro buona fortuna per l'operazione nei prossimi giorni
E quindi la parola dignità è entrata nella nella battaglia politica, mettendo la destra in una sua che era in grandissimo spolvero in una situazione oggettivamente difficile, perché la soluzione che ha la de la Destra ha fatto una, come dire, era pronta a una campagna elettorale contro la figura di Sánchez che gli ha funzionato fino adesso e i sondaggi sono ancora buoni per la destra e probabilmente vincerà e però se la cosa si sposta sul tema della casa,
E non della sicurezza, probabilmente aiutati da Musk Musk o da i padroni delle delle imprese tecnologiche, e la destra è in difficoltà perché la ricette della destra più o meno nessuno le ha sentite perché hanno sempre detto altro e quando ce l'hanno è costruire, costruire, costruire no e che è un po'una cosa che mi devi Spagna già si è visto ed è finita molto male, no, con con la bolla dell'edilizia, quindi chiudo che è tardi, però, insomma, è molto interessante vedere come tutto si è si tiene no, come si è entrata in Europa
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A Ford Pelletier, agenda, Ces Mutu, Paul and Shark, su tutte le mani tu.
Intanto grazie per l'invito, sicuramente è arrivato anche a Berlino questo questo Shift, nel senso che mi sento di dire che chi ha un po'la grande risposta della sinistra.
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Siano bonomia e dolce suon il tema qual è che c'è stato un momento in cui Berlino ha cercato di riprendersi un po'la la, il governo delle delle proprie soluzioni abitative è stato nel 2021, perché c'è stato questo, questo referendum molto partecipato in cui è stato deciso ha vinto il sì per quanto riguarda un esproprio, è una statalizzazione di questo questa proprietà, queste proprietà e chiaramente in cambio
Di un di un compenso per queste aziende. Ora che cosa è successo in realtà? Poi questo questo referendum non ha avuto seguito e il governo, che in quel momento era di socialisti e democristiani, non ha dato seguito. Ci sono state tante discussioni di tecniche, insomma giuridiche per valutare anche quale potesse essere questi 1.000 e Nizzo
Da corrispondere, però poi nei fatti non è successo niente e qui è arrivata e le Ferrari che è la grande, cioè questa candidata della Linke, non una giurista che è nata a Monaco, è nata figlia di sindacalisti turchi fuggiti appunto poco prima della sua nascita e ha fatto carriera, è abbastanza in fretta, è arrivata per la prima volta nel comune berlinese nel 2021 e oggi è appunto la forse prossima sindaca di Berlino
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Se si andava a Berlino nelle ultime settimane si trovano cartelli che erano qualcosa tipo far tornare Berlino Affordable, quindi insomma,
Lei stessa si è scelta tre temi delle delle cose pratiche, delle cose che dicevamo prima che in qualche modo anche creano fiducia, anche cose piccole, c'erano altri passaggi del suo programma elettorale che magari vertevano, per esempio, su diciamo delle iniziative per avere un cibo di strada diciamo più,
Affordable anche in quel caso, oppure intervenire sui mezzi, insomma, tutta una serie di cose
E chi è che ti fanno tornare la città a essere a portata di mano e a essere soprattutto
Da fatta di costi accessibili. Insomma, Berlino è anche una città che appunto è stata tanto
Colpita da sfiducia, insomma, i cittadini non sempre diciamo, vivono bene il rapporto con i governanti e anche qui forse l'esperienza di Roma in qualche modo è pa è imparentata, quindi era che ha fatto, peraltro prendendo ispirazione da mani perché la Linke in in buone in buonissimi rapporti di regole Democratic social tanto da appunto adottare alcuni,
Alcuni tratti della campagna di mandarmi, quindi lei è sicuramente diventata la donna della Ford Ability, e cioè in ogni intervista il primo punto, i più diretto, il modo e la la, la prima cosa che che che tirava in ballo è proprio quella è paradossale, secondo me, anche tornando alla domanda che facevi prima sull'ideologia, nel senso che
Era appunto relativamente giovane ed è forse una delle prime esponenti del suo partito che hanno una rottura netta con il passato della Ddr e diciamo di tutti i partiti che poi nello sviluppo della politica tedesca, hanno portato alla Linke, quindi in qualche modo c'è un ricongiungimento se vogliamo anche della sinistra alle cose pratiche alle appunto a a New York sono magari i buchi,
Per strada a Roma sono ai cantieri, a Berlino, appunto c'è la volontà di trasmettere, in pratica questo esproprio, ci si arriverà, non è detto, perché appunto in questo momento sono in corso le insomma, i le trattative di coalizione non è detto che vadano a buon fine però sicuramente,
E lì fare altri in questa maniera e una candidata alla Spd, che invece ha vinto in Meclemburgo, in una maniera simile, comunque, concentrandoci sui problemi pratici, su sull'interazione diretta con l'elettorato, la sinistra può trovare una narrazione alternativa a quella della destra
Grazie Elisa.
Poi lasciamo magari se abbiamo cinque 10 minuti in qualche domanda se c'è dal pubblico, volevo chiedere a Thomas Osp Thomas A Lecce, Squid UK A right now, Chiara Minì stress, disturbi a me sembrano concesse Manchester spegni noi tu possa company town e tua sino all'industria Ewan,
Ci aspetta.
L'US Tennis ESA new Picano, o of Ruffo, fossi Thyssen, So What what Andy Burnham, più che Downing Street from Keys Neural experience and guida in agenda i no es me auditing se ne inglese, tedesca e inglese ho chiesto, ecco, Irpinia, edicolanti Bertrand, stando dentro a distanza.
Ieri e di riordino, oltre che era uiguri, volando Stern sono invece scesi puoi farlo adesso il prefetto,
Vai vai.
È?
Antony ha scelto italiano, quindi italiano, ti tocca Filippo venire a tra due.
Uno studente
Italia eh no, allora innanzitutto il contesto nel quale arriva Andy Burnham e il contesto è quello dello Starmer out, non c'è stata una campagna pubblica di questo tipo, ma c'è stata una campagna di fatto nel nel partito laburista e in realtà in tutto il Paese basato su io credo tre punti principali il primo stava,
Era troppo concentrato sui temi esteri e lui stesso era troppo all'estero,
C'era una totale sfiducia nella politica dopo 6 e poi, appunto sette primi ministri, cambiati in in 10 anni, una novità assoluta per il Regno Unito, e poi c'era il tema più legato a la discussione di oggi, che è quello della totale assenza almeno nell'opinione pubblica dai temi riguardanti come dire gli interni i temi del Paese l'unico tema su cui c'era il dibattito era quello dei migranti, delle small Bout che attraversavano la Manica come se diciamo se stiamo parlando di un'invasione,
Però, appunto, la destra era riuscita lì a alimentare l'unico dibattito sulla politica interna, solo su questo e Starmer subiva una narrazione, ignorando totalmente alcuni problemi reali e la crescita ferma da 25 anni, la Brexit 1 milioni di Neet che nel Regno Unito è una cosa una novità anche questa drammatica e assoluta.
Pure nei cessi patrimonio del partito laburista, che cadeva a pezzi e crescenti tensioni all'interno del regno tra i vari paesi, ma anche tra piccole città e grandi città, Andy Burnham porta spesso l'esempio della Highsmith, cioè del corso delle piccole città lungo gli ultimi, insomma negli ultimi anni le case giudizi sono svuotati i negozi,
Storici o quelli gestiti magari da gli abitanti del della cittadina sono sono stati chiusi, la gente ha lasciato queste cittadine anche per problemi legati, ad esempio, al trasporto o alla mancanza di lavoro, e al posto di questi negozi lei ha egiziano diventati in questi luoghi solo di negozi di sigarette elettroniche o di scommesse e persino i pub, elemento fondamentale nella comunicazione di Andy Burnham hanno iniziato a chiudere o passare nelle mani di pochi
In mezzo a questo crisi sulla casa crisi nella scala, diciamo del lavoro e crisi per tutto quello che riguarda il sistema educativo in Inghilterra.
Arriva Andy Burnham e la prima cosa che fa, diciamo, oltre a una spietata, diciamo entrata a Downing Street nel giro di pochi mesi
Elemento da studiare, però dice una cosa molto chiara, io vi vedo,
Io provo quello che provate voi, io vengo da lì, io vengo il suo lì, il suono of Manchester, poi gli scozzesi, gli dicono che non è North Manchester, giustamente però il suo io vengo da quelle zone lì.
Che negli anni sono stati abbandonati e dimenticati da Westminster. Quindi io porto qui al centro, nel cuore di Londra, le vostre voci e i vostri problemi dicendo due cose, veniamo da quarant'anni di fallimenti della politica, indistintamente da chi ha governato.
40 anni di fallimenti e la seconda cosa i nostri figli, cioè la mia generazione di politici, ha fallito perché i nostri figli, ad oggi, staranno peggio di come stavano i figli del boom britannico del dopoguerra. Ha due problemi, non ha tempo, nel senso che egli Avant, mancano due anni e non ha granché soldi. E quindi cosa fa e mi lego a quello che si diceva prima del basic, nel senso di Isab Life,
Beh Changchub, nel liceo Friends of life.
E dice, ripartiamo sostanzialmente alle piccole cose, con uno slogan, un termine è quello di ridare breeding Space, cioè la possibilità di respirare, ridare le piccole cose, quindi taglia le il l IVA sulle bollette energetiche, mette un tetto massimo e biglietti dei trasporti a 2 sterline come lui stesso aveva fatto a Manchester.
Dice che leverà dalla strada o che meglio troverà una soluzione
Diciamo per le notti, a chi dorme per strada, cosa che lui ha fatto a Manchester, parla di scuola dicendo che c'è un problema di povertà educativa, ma anche di povertà alimentare, e quindi rafforzando tutto il programma su i breakfast Claps la mattina
Fermando il caro prezzi sulle uniformi scolastiche, lavorando appunto su quello che dicevo prima, i negozi lungo le strade, ma anche le attività culturali di nuovo, i pub, tutti i luoghi che danno senso alla comunità locale. Allo stesso tempo, il brand, il breeding Space, è anche una questione di tempo, cioè la nostra vita è già complicata. Già abbiamo tanti problemi, vi voglio facilitare la vita con piccole cose,
E quindi è più facile, vuole rendere più facile, per esempio, cancellare quelle mailing list, le sottoscrizioni, le telefonate che uno riceve per cambiare la compagnia telefonica energetica, se il tuo treno viene cambiato di orario dei in ritardo noi ti garantiamo un nuovo biglietto del treno. Gli autobus che avevano sconti per disabili sono in alcune ore della giornata e lui l'Asl ha esteso ventiquattr'ore al giorno, sette giorni su sette, e quindi nel core labour cosa dice lui io voglio uno Stato che è sì, anche diciamo
Diciamo a una lettura nuova, ideologica, anche secondo me però torna a fare quello per cui, insomma, il Welfare State britannico è nato
E un centinaio di anni fa, 80 anni fa, e c'è quello che lo stato di deve aiutare anche ad attraversare la strada. Non possiamo permettere che lo Stato ti crei le barriere anche nelle cose semplici.
Fa, diciamo, apre anche in questi primi due mesi tre capitoli più grandi egli li cito molto velocemente, mi soffermo solo su uno perché ne avete parlato tanto, il primo è appunto la formazione, il percorso educativo, Neet crisi dell'università.
E la sua idea è rafforzare insieme a garantire, diciamo, il percorso universitario e chi lo vuole rafforzare tutta, diciamo l'educazione e i percorsi di formazione, quelli che chiamiamo qua professionali e anche qui, molto Inghilterra del nord che che parla la seconda cosa è la cura le nei cessi che lui ha rivendicato giustamente e correttamente come bandiera.
Del partito laburista lo ha affiancato alla necessità di un nuovo sistema nazionale, anche di cura, perché molte persone, diciamo una certa età, escono dal sistema di salute e necessitano la cura, la cura a casa, la cura per gli anziani, la cura per il benessere psicologico altro tema di lui il terzo grande tema, secondo me, è quello che forse abbiamo sottovalutato in questi primi due mesi di Burnham è il tema della casa,
E ne avete parlato tutti quanti lui porta il tema della casa, secondo me, nel discorso che fa al alla, alla conferenza del Labour party a un nuovo livello, non solo nuove case, che è uno storico programma, come dire del partito laburista, negli anni le Caunes causis toglie il diritto di comprarle quelle case dopo anni misura introdotta da.
Thatcher
Non solo nuove tutele per gli affitti, per chi affitta, perché il caro prezzi, i prezzi che salgono, eccetera eccetera lui adesso promesso entro la fine dell'anno una riforma dei diritti degli affittuari, ma poi introduce due temi che, secondo me, sono non solo estremamente originali nella narrazione del problema sulla casa, ma da cui forse anche in Italia potremmo prendere spunto il primo, la casa anche qui come elemento di cura, lui dice non permettiamo di vendere cibo che fa male alla salute, noi non possiamo permettere che vengano vendute o, peggio ancora affittati, case che danneggiano la salute di chi ci va a vivere
E quindi più controlli alle amministrazioni locali per far sì che non succeda e l'obbligo di rinvestire parte degli affitti nella riqualificazione della casa,
Secondo grande tema originale è quello dei vuoti, un grande tema in Italia, diciamo campagna degli ultimi anni forse poco raccontata dai giornali, troppe case senza persone e troppe persone senza casa, tema che diciamo qua in Italia abbiamo provato a portare avanti lui aggiunge un elemento nella patria come dire del del della democrazia liberale questo non va più bene e in più daremo ai ai alle amministrazioni locali, ai consigli comunali la possibilità di intervenire.
La possibilità di acquisire usa questo termine, quelle case e, se i comuni non lo fanno, leggi Federer Emo a livello nazionale per farlo, introduce insomma due grandi, io credo, rivoluzioni proprio su come affrontiamo il tema casa, è anche in Italia è ancora troppo spesso il tetto agli affitti gli Air B&B e questi temi che sono fondamentali ma fanno parte di una narrazione che deve essere,
Più completa complessiva e anche qui vicina anche al cambiamento materiale delle condizioni di vita, quindi, per farla molto breve, io credo che proprio siccome parliamo di comunicare tutto ciò, sono due gli elementi che stanno dando forza a alla narrazione, ma anche a questi primi mesi di governo di Berlino che sono, il primo è quello di aver avuto la forza di e la capacità di dettare l'agenda.
Cioè si parla solo dei temi che vuole lui
Nella conferenza laburista, nel nei discorsi che fa,
Fuori da una fabbrica o parlando con leader europei l'agenda, la detta lui, non più l'agenda di Farage sulle barche che attraversano lo stretto, il secondo elemento è, diciamo, un grande comunicatore e anche politico, ve ne parla spesso e il fattore umano,
Cioè Andy Burnham riesce a trasmettere quelle sensazioni quella empatia, quella anche capacità di comprensione che il suo predecessore sicuramente non aveva, ma che probabilmente diciamo nella politica inglese mancava da tanto tempo e io credo che su questo ci siano molte cose simili a mandarmi e non a caso secondo me diciamo vengono entrambi da un'esperienza di sindaci,
Grazie, grazie Thomas A sono le 7:10, adesso fra un po'ci cacceranno, credo però ah, cerchiamo di se c'è se c'è spazio per domande tra il pubblico entro i membri di piazza, ma questo è il furto Amazon foriero.
E Flor allora Ingrascì Pickles e Fueled By.
Un sesto di Zuckerberg vuole Schifeo sa facoltà influenzata dai proprio al momento giusto.
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Poi ti dicono Tom Waits, veri open Ensign Bureaux pienamente.
Questo per chi c'hai bisogno, Perrott, cioè la Chiesa okay Des chissà svegliò plan e mai no work Pasquale Benjamin
Fai come Assessore sto stadio Etna, piazzale, Masters, master a professional perché minacciai logoi, Fuksas e Québec spendere per Haitink,
Kirchhof, vero o pensieri dai Nar Everything sgomento, quello vecchio navetta, in chi è già stato a New Stern da due penso perciò.
Sì, ma se giocano in Africa nel weekend Weekend folti Giovanni Mega.
Ecco cosa è stato il Feng Shui meglio nel invece no giusto nata affinché perdano un po'ex assai poco brodo.
Sì, sono ben chiuso in macchina, volevo ringraziare anch'io, quando ero più giovane, mi arrivano all'isola di Giuseppe, Daniele fina, Awhile, Mölzer, debito Oslo, Anthony di Mary e ovviamente Thomas Osborne per essere stati qui e ringrazio tutti quanti voi per questa occasione di scambio grazie e buona serata.
Grazie

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