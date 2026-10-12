Con Anthony Di Mieri e Debbie Saslaw dell’agenzia Melted Solids e Wilem Solzer.
I tre americani hanno dialogato con il capo della comunicazione digitale del sindaco di Roma Roberto Gualtieri Daniele Cinà e i giornalisti Lisa di Giuseppe, Thomas Osborn e Francesco Olivo.
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Un futuro che possiamo permetterci. Comunicare l'Affordability" che si è tenuta a Roma lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 18:00.
Tra gli argomenti discussi: Comunicazione.
Questa conferenza stampa ha una durata di 1 ora e 13 … minuti.
Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.
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