Su iniziativa del senatore Filippo Sensi.



Con Anthony Di Mieri e Debbie Saslaw dell’agenzia Melted Solids e Wilem Solzer.



I tre americani hanno dialogato con il capo della comunicazione digitale del sindaco di Roma Roberto Gualtieri Daniele Cinà e i giornalisti Lisa di Giuseppe, Thomas Osborn e Francesco Olivo.



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Un futuro che possiamo permetterci. Comunicare l'Affordability" che si è tenuta a Roma lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 18:00.



Tra gli argomenti discussi: Comunicazione.



Questa conferenza stampa ha una durata di 1 ora e 13 …

minuti.



Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

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