Commissione Cultura della Camera

14 Ottobre 2026
svolge le seguenti audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle sfide educative e culturali e sull'impatto delle nuove tecnologie nella scuola: la dipendenza dagli schermi e dai social media, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, il contrasto dell'abbandono scolastico e il ruolo della comunità educante per il benessere degli studenti: - Benedetto Scoppola, presidente dell’Opera nazionale Montessori - Daniela Lucangeli, professore ordinario di psicologia dello sviluppo presso l’Università degli Studi di Padova - Matteo Lancini, presidente della Fondazione “Minotauro”.
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