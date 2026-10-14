Commissione Cultura della Camera

svolge le seguenti audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle sfide educative e culturali e sull'impatto delle nuove tecnologie nella scuola: la dipendenza dagli schermi e dai social media, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, il contrasto dell'abbandono scolastico e il ruolo della comunità educante per il benessere degli studenti: - Benedetto Scoppola, presidente dell’Opera nazionale Montessori - Daniela Lucangeli, professore ordinario di psicologia dello sviluppo presso l’Università degli Studi di Padova - Matteo Lancini, presidente della Fondazione “Minotauro”.