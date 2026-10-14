Commissione Giustizia della Camera

14 Ottobre 2026
nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto 29 settembre 2026, n. 168, recante “Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell’Interno e di impianti di interesse strategico nazionale, svolge le seguenti audizioni: ore 14 Roberta Pieri, procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, Aldo Policastro, procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, Patrizia Imperato, procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e Emma Avezzù, procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta ore 14.40 rappresentanti dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM).
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Scheda a cura di Carmine Corvino