Commissione Giustizia della Camera

14 Ottobre 2026
nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto 29 settembre 2026, n. 168, recante “Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell’Interno e di impianti di interesse strategico nazionale, svolge le seguenti audizioni: ore 14 Roberta Pieri, procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, Aldo Policastro, procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, Patrizia Imperato, procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e Emma Avezzù, procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta ore 14.40 rappresentanti dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM).
CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
COPIA LINK
INCORPORA PLAYER SUL TUO SITO Codice da incorporare sul tuo sito o blog. Copia tutto il codice e incollalo all'interno del contenuto del tuo sito. Il player verrà caricato da remoto ed utilizzerà la tecnologia Flash ove disponibile, e html5 sui dispositivi mobili compatibili con i nostri media.
Indice della seduta
Trascrizione automatica
- 0:42:37 14:00
Trascrizione