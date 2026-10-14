Commissione Affari Esteri della Camera

14 Ottobre 2026
nell’ambito dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, aggiornata al 30 giugno 2026, trasmessa ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2 (Doc. CCXXXIII, n. 3) svolge le seguenti audizioni: alle ore 14, Pasquale De Muro, docente di Sustainable Human Development presso l’Università degli Studi Roma Tre, e alle 14.30 rappresentanti di Federmanager.
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Scheda a cura di Francesca Rosini