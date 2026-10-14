Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera

nell’ambito dell’esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del cloud e dell'IA (regolamento sullo sviluppo del cloud e dell'IA) (COM(2026) 502 final), svolge le audizioni di rappresentanti di: ore 14.00 Dynames; ore 14.15 IBM Italia