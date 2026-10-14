Puntata di "Notiziario del mattino" di mercoledì 14 ottobre 2026 condotta da Antonello De Fortuna e Roberta Jannuzzi .
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 30 minuti.
Rubrica
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8:00 - Parlamento
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Ancora in diretta. Antonello delle fortune Roberta Jannuzzi. Vediamo le notizie della giornata, il nostro notiziario, quindi lo facciamo adesso in attesa della ripresa in Senato della diretta per la dibattito, appunto sulle comunicazioni della Presidente Meloni, vediamo il sommario, il DPEF Piero scostamento di bilancio, il ruolo del Fondo monetario internazionale della Banca mondiale, il tema giustizia e l'ipotesi di un nuovo modello italiano per l'esecuzione penale, la situazione nelle relazioni industriali, di fronte al rinnovo dei contratti, alla perdita di potere d'acquisto dei salari e poi la pillola di Adapt di Valeria Manieri non qui alla Camera e al Senato hanno votato la risoluzione di maggioranza sul Documento programmatico di finanza pubblica. La risoluzione impegna il governo a prevedere, con la manovra di bilancio e interventi per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e in particolare di quelle più fragili e le imprese, anche con strumenti che ne garantiscano la sicurezza energetica, a finanziare gli investimenti. Approvata anche la risoluzione di maggioranza maggioranza. Chiedo scusa che consente al governo lo scostamento di bilancio, cioè di superare i limiti di deficit che sono stati già fissati per il ministro dell'Economia Giorgetti. È una scelta consapevole. È compatibile con la sostenibilità del debito pubblico italiano? Il ministro esclude una recessione, afferma la debole crescita italiana, è in linea purtroppo con la crescita modesta del Vecchio continente sul debito. Ha detto questo governo, non l'ha creato, ma l'ha semplicemente ereditato e gestito al meglio. Consigliere a ascoltiamo le considerazioni del senatore Raoul Russo, di Fratelli d'Italia,
Che al microfono di Sonia Martina si sofferma in particolare sul tema delle spese per la difesa
Mi misuro chiaramente tutte le ore mo vivere in un mondo dove non possono processare spese per la difesa degli armamenti, ma tant'~hesitation ciò invece non è possibile che lo dimostrano i fatti concreti e ce lo dimostra il fatto che, nonostante si venga invocato sempre la via negoziale per risolvere i conflitti, i conflitti esistono,
Mai come in questi ultimi decenni, dopo la fine del dopo fare del, diciamo, del bipolarismo, USA Urss con la paradossalmente o la nascita, frode robotizzazione, invece, esiste una dinamica conflittuale diffusa per il mondo e in questo contesto, una media potenza come quelli della polizia italiana che è comunque potenza manifatturiera che quindi dei grossi interessi economici non può rinunciare, ovvero lo strumento militare per 6 milioni, per difendere che cosa le proprie libertà, i propri traffici della libertà, perché ci aveva raccontato alla difendere abbiamo un fenomeno sempre più inquietante, è quello illuminazione miserevoli. Servono anche forze di sicurezza per garantire questo lo sapeva perfettamente quello che
Gli italiani vogliono e anche forze militari e strumenti, mentre innovativi perché ribadiscono la guerra, adesso non si combatte con i carri armati, si combatte con gli hacker, si combatte con gli attacchi cibernetici, si combatte con un utilizzo sempre più invasivo pernicioso, oserei dire del Andris artificiale. Nell'epoca dei carri armati, oramai esistono ladrone costano poche centinaia di euro che hanno degli effetti devastanti, come sta dimostrando, ahimè, questo mega esperimento.
Riguarda elettronica Dragana che la guerra in Ucraina e, come in parte lo sta diventando, anche il conflitto che esiste in nel Golfo Persico e in questo contesto, quando per esempio faccio un esempio banalissimo, tu devi difendere le 2 navi dagli assalti dei droni che col suo numero scenderà di erano poche migliaia di euro mandare aiuti o dagli iraniani contro le nostre navi militari, come lo fai coppie di decreto, lo fa purtroppo utilizzato da uno dei militari che hanno bisogno di munizioni che non bisogno di Ade di essere adeguata, tecnologicamente del potere, rispondere alla minaccia, quindi le spese militari e sono un fatto che servono sullo stesso argomento. Ascoltiamo le riflessioni della deputata della Lega Silvana Comaroli che al microfono di Lanfranco Palazzolo si sofferma anche sul lavoro del ministro Giorgetti. Sicuramente un bicchiere mezzo pieno e noi partiamo da questo contesto. Ci sono in atto due guerre
Ergetica dai prodotti petroliferi che tutti i cittadini ne stanno risentendo. C'è poi l'inflazione, i vari cadere ancora sui cittadini e nonostante questo contesto geopolitico internazionale non dovuto al nostro Paese ma che purtroppo subiamo gli effetti, nonostante tutto riusciamo a mantenere una crescita dell'1%, viene riconosciuto anche il. Il tasso che si sta aumentando man mano sta aumentando a livelli esorbitanti, grazie al lavoro fatto da questo governo, in modo particolare dal ministro Giorgetti, che con la sua serietà e il tenere le corde della borsa rigorose solo su cose che effettivamente servono alle nostre famiglie, e soprattutto quelli che
Fanno più fatica aiutato a garantire questa stabilità. Ora, è ovvio, non si vuole nasconderci dietro il dito, non ci sono i problemi, ma la cosa è infatti questo il fattore positivo. Li stiamo affrontando in modo dignitoso. Certo, potremmo fare molto, ma molto di più, però io ricordo che in ci son stanti i tempi nel passato in cui la situazione era peggiore. Immaginiamoci solo qualche anno fa, con l'aumento dell'inflazione, l'aumento dei tassi d'interesse, cosa avrebbe voluto dire pagare un'enormità di tassi di interesse e quindi le risorse sottratte in bici o quelle azioni che invece servirebbero per legge
E ha fatto benissimo il governo, e per questo che noi a sottolineare l'aspetto del richiedere la clausola della salvaguardia e ci ha chiesto se noi condividevamo ed è per questo che abbiamo presentato questa mozione dove chiediamo, diciamo al governo di chiedere lo spostamento affinché con quei le risorse si riesca a far fronte ai problemi che hanno le famiglie Silvana Comaroli della Liga adesso ascoltiamo le considerazioni del deputato del Partito Democratico Virginio, Merola con Lanfranco Palazzolo, ci aspettavamo questo Mutu romeno sorpreso il fatto che continui
Norme interne alla maggioranza
L'ingegneria finanziaria.
Tutto, tranne ti, trovi a ballare indicarono obiettivi, non può che lasciare spazio a un ulteriore incertezza, il nostro voto è stato contrario, proprio per questi motivi si sospetterebbe un'indicazione, una direzione diverso, quello che ci è stato detto che la situazione internazionale è incerta, grazie che ci sono molti problemi.
Bisogna stare attenti al debito pubblico, ma non sia stato detto, ad esempio, come in questo governo intende agire su quella che dovrebbe essere la leva principale in questa situazione, cioè sviluppo, sviluppo, aumentare la crescita nel nostro, nel nostro Paese, quindi siamo molto preoccupati perché questo significa non solo mantenere l'incertezza ma anche accompagnare il declino di questo Paese che continua a non avere chiari obiettivi di politica industriale in particolare per quanto riguarda l'energia le politiche energetiche, che è un tema attualissimo visto
Quello cosa parlerete domani al dibattito sul Consiglio europeo domani, oltretutto c'è anche questa questa discussione da fare, quindi non siamo abbiamo espresso un voto contrario perché non riteniamo di avere avuto.
Indicazioni chiare, di nuovo il governo vuole portare questo Paese.
Il ruolo del Fondo monetario internazionale della Banca mondiale, in un mondo profondamente cambiato rispetto a quando furono creati, nel quale multilateralismo è stato messo in discussione dall'arrivo di Trump alla casa Bianca, su questo sentiamo il professor Mario Baldassarri, presidente del Centro studi economia reale e dell'Istao Istituto Adriano, Olivetti di Ancona nel corso della rubrica capire per conoscere condotta da Sonia Martina cosa solo il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale.
Sono le 2 più grandi istituzioni.
Economico finanziarie che furono di fatto stabilito dopo la Seconda guerra mondiale, quando con il meeting a Yalta si spartisce il mondo, tra l'allora blocco sovietico e il resto del mondo dominato, è guidato dall'Occidente a Bretton Woods per il mondo guidato e governato in un certo senso dall'Occidente.
Si stabilirono queste grandi istituzioni internazionali, il Fondo monetario internazionale è l'istituzione finanziaria, ha diretto sostegno degli Stati e la Banca mondiale.
È la banca che dovrebbe che a questi decenni finanziato progetti di investimento nei vari Paesi del mondo, questa cosa ha funzionato per settant'anni basava tutto sul cosiddetto multilateralismo sopra.
Le 2 istituzioni internazionali multilaterale c'era, il G 7 rappresenta ormai da anni un terzo del mondo e quindi non può decidere per conto degli altri due terzi su tutto questo è piovuto, Donald Trump, il quale
Ha dichiarato subito e lo pratica tutti i giorni della fine del multilateralismo e pretende di guidare il mondo con il bilateralismo e cioè io faccio d'accordo con chi mi pare e quando mi conviene oppure faccio la guerra contro chi mi pare e se mi conviene il vero nodo di questo incontro, i Bangkok in Thailandia,
Di Banca mondiale e il Fondo monetario è che in realtà oggi, senza una legittimazione politica di una governance mondiale, rischia di essere un accordo tra burocrati o comunque un'indicazione tra burocrate, oppure semplicemente un centro studi, quindi voglio dire pur dell'importanza di questo incontro è chiaro che in questa nuova,
Condizione
Senza la governance, senza linee guida, ma quali sono le decisioni e quali sono i soggetti in grado di prendere e concordare delle decisioni, non dico soluzioni definitive a ciascuno di questi problemi, almeno delle decisioni nel frattempo.
Cambiamo argomento, parliamo di giustizia e dell'ipotesi di un nuovo modello italiano per l'esecuzione penale, cioè per la gestione delle pene sul tema, la senatrice della Lega Erika Stefani capogruppo in commissione Giustizia ha organizzato un convegno con la finalità di una giustizia più inclusiva nell'ambito del programma coesione Italia 2021 2027 che cofinanziato dall'Unione Europea Sonia Martina ha intervistato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari della Lega. Intanto è un Piano nazionale,
Che segue le sperimentazioni dei precedenti governi, mette a disposizione 280 milioni di euro, che vanno suddivisi tra tre direttrici principali che riguardano i detenuti con i coloro che sono all'interno dei nostri istituti per questi.
L'asta lo stanziamento è di 144 milioni, poi il progetto, che ovviamente segue invece coloro che sono in misura alternativa e per questi ci sono 75 milioni stanziati e ancora a completare l'opera, i minori minori e giovani adulti e per loro sono stati stanziati ben quasi 30 milioni.
Ovviamente un progetto nazionale, ovviamente un progetto che
Mira a rendere veramente operativo il percorso di recupero, il percorso di recupero serio, fondato su formazione e lavoro, in maniera quindi in linea con l'articolo 27 della nostra Costituzione, quindi questi stanziamenti sono per la formazione e per formazione, per il lavoro ripeto, sia all'interno dei nostri istituti sia all'esterno e questo è un progetto finalmente nazionale sul quale abbiamo lavorato fin dal nostro insediamento che permette di rendere effettivo e reale e concreto il reinserimento perché abbiamo visto i dati ci danno,
Ragione non sono dati raccolti da noi, ma sono dati, diciamo, che conosciamo ben tutti il 98% di chi impara qualcosa all'interno di questo percorso, poi, quando esce non delinque più.
Occupazione, qual è la situazione delle relazioni industriali di fronte a problemi come il rinnovo dei contratti e le perdita, la perdita di potere d'acquisto dei salari Sonia Martina, l'ho chiesto al professor Tiziano Treu, esperto di diritto del lavoro, già presidente Cnel nel corso della rubrica economia e lavoro sembra che ci siano in corso tentativi,
Seri
Sia nell'ambito delle tre confederazioni sindacali, ma anche nei confronti di almeno Confindustria, Confcommercio, tentativi di mettere in fila un po'di principi.
In materia di contrattazione e di relazioni industriali per rendere un po'più certi alcuni
Punti di queste nostre
Relazioni così turbolente e, in particolare, per rendere più fluidi e sicuri i rinnovi contrattuali, sappiamo.
Sì, e purtroppo per i rinnovi contrattuali e soprattutto nelle categorie più deboli dei servizi faticano a tenere il passo, cioè metà, arrivano sempre molto in ritardo, il che aggrava la perdita del salario, meglio partorì, cioè già i contratti fan fatica di per sé a starci dietro all'inflazione se poi hanno dei ritardi sistematici è evidente che perdono,
Molti passaggi e anche poi, se e quando si chiudono il rinnovi, c'è una qualche eco.
È proprio come dire compensazione per il Po, per il pregresso, non si può, non si riprende Maicon completamente, infatti ho ho riguardato i dati di questi ultimi periodi, di cui abbiamo pure parlato ed ho preso quelli di Bankitalia per essere sicuro che non erano dati faziosi, diciamo,
Che ancora la perdita dal 21 al 25 e nonostante i rinnovi del 23, insomma 22 23 e l'industria ha perso solo il 5% salari reali e nella media i servizi 10
Quindi capirete che quest'anno un altro, c'è questo dualismo i perché e questo è un grosso problema ne abbiamo accennato, ma credo anche che gli economisti e vede che te lo dicono Cappuccio è alta, cioè noi abbiamo un sistema di servizi privati, parliamo che sono molto in ritardo sia con l'innovazione bassa produttività e quindi tra virgolette bassi salari e vedete la,
Mentre insomma l'industria, grosso modo se la cava, anche se anche qui perde, poi esporta, insomma, i servizi che sono protetti non hanno concorrenza esterna, è proprio anche interna, sono fiacchi e quindi la perdita si scarica su sui salariati, ecco e quindi nonostante qualche recupero ripeto,
E non c'è, non ci siamo ancora.
Così il professor Tiziano Treu, continuiamo a parlare di lavoro e di relazioni industriali con Adapt a cura di Valeria Manieri.
Adapt pillola ben ritrovati. Buongiorno, siamo in collegamento con Francesco Seghezzi, presidente di Adapt ben ritrovato ben trovati a voi. Parliamo di mercato immobiliare e il rapporto con il mercato del lavoro e partiamo da uno spunto proprio di Francesco Seghezzi che pochi giorni fa era uscito sul Sole 24 ore con un articolo, un'opinione dal titolo se il salario non regge un mercato immobiliare sempre più caro e inaccessibile, le aree dove si concentrano più opportunità di lavoro rischiano di indebolire la propria capacità di attrazione. Insomma, titolo e occhiello già ci dicono qualcosa, mandiamo più in profondità. Francesco sì, abbiamo guardato con apertissime Assolombarda nei mesi scorsi, ha un po'questa dinamica, ossia che le imprese sempre di più dicono di incontrare anche candidati interessanti e anche interessati dalle posizioni che lo cercano. Parliamo di posizioni d'ingresso medie che possono promettere anche delle bombole carriere, il punto che in certe città sicuramente Milano, è una di queste in parte uomo, infatti, a Bologna, ma è un fenomeno che si osserva sempre di più degli ambienti metropolitani e poi finisce che non accettano questi lavori non perché non siano interessati, non perché non scatti un matching, ma perché i costi del degli affitti, per non parlare degli acquisti
Di case in determinate città erodono una quota di salario troppo importante per potersi poi permettere una vita normale, e questo nonostante ci siano sarai d'ingresso, appunto ormai un pochino più elevati rispetto al passato. Quindi non è il tema della vita e non è più una questione che riguarda unicamente
Le quelle fasce più a margine della della società. Spesso abbiamo interpretato il tema della vita è come un problema che avevano i Comuni nell'affrontare le periferie o i le persone straniere o le persone che avevano perso il lavoro, ma diventa proprio un tema di competitività delle imprese. La possibilità o meno di riuscire ad adattare, trattenere i talenti migliori e le imprese si stanno muovendo, ovviamente con difficoltà, perché capite che quando si parla di welfare va bene, le imprese possono fare tanto, ma quando l'Uefa e si lega a quello dell'abitare la dimensione, i volumi di risorse necessarie per gli interventi veri comincia a diventare veramente importante. Fatto sta che alcune imprese supportano la quota di affitto delle
Dei neoassunti per uno, due o tre anni. Altre imprese stanno riqualificando degli asset immobiliari già a loro disposizione per metterli a disposizione delle persone, magari nei primi sei mesi in cui hanno il tempo di cercare una. Una casa alta e imprese fanno convenzioni con cooperative di edilizia convenzionata che allo diciamo affitti convenzionati e quindi sta diventando una nuova frontiera di welfare, non perché tutto intatto le imprese sono diventate buone. Gli interessa il tema dell'abitare, ma perché capiscono che perdono o rischiano di perdere per strada talenti fondamentali che, se oggi si perdono per strada, diventano meno competitivi. Quindi è, ci sembra, una nuova frontiera da guardare con attenzione. Assolutamente. Abbiamo visto che è un tema che, tra l'altro, per altri versi sta esplodendo da tempo un po'ovunque in Europa è esploso recentemente con gli affitti, il caro affitti in Spagna la vicenda di Marie Carmen ha detto Razza, c'è, c'è caduto, un governo si andrà a elezioni il prossimo 29 novembre o in Italia. Non siamo ancora a quel punto, ma è evidente che c'è insomma una grande pressione
Su questo tema ci vuole grande attenzione. C'è questa attenzione, ci racconti anche da parte delle imprese, soprattutto in quei centri, in quelle città dove appunto il tema affitti. E già insomma un tema molto caldo. Pensiamo a Milano, ma non solo. Ci fermiamo qui, grazie a Francesco Seghezzi, presidente di Adapt alla prossima pillola al prossimo prossimo, e questa era la voce di Valeria Manieri. Allora noi siamo in attesa di collegarci con il Senato dove questa mattina alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha reso le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì ha definito molto rischiosa l'intesa annunciata da Trump per l'acquisto di gasolio russo. Secondo la presidente l'accordo rafforza Mosca, indebolisce le sanzioni ed è una legittimazione per Mosca, mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Meloni ha confermato il sostegno all'Ucraina e ha chiesto una risposta europea coordinata e rapida sul costo dell'energia. Anche proposto che i 27
Indichino una figura con mandato comune per i negoziati, il dibattito alla Camera è in programma invece nel pomeriggio con il voto sulle risoluzioni, adesso riprenderà al Senato, a breve le autorità turche hanno fatto irruzione nella sede di una delle poche emittenti locali non allineate con il governano nominato un amministratore fiduciario per la gestione nell'ambito di un'indagine su presunti casi di corruzione gruppi,
Per la libertà di stampa e il partito di opposizione hanno condannato la mossa contro al KK tv definendola l'ennesimo tentativo del governo di mettere a tacere le voci dell'opposizione. Le trasmissioni dell'emittente sono state temporaneamente sospese, queste le ultime da Istanbul e domani, come hai detto, si apre a Bruxelles il Consiglio europeo, secondo diplomatici europei citati da Politico, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez e che è in campagna elettorale per il voto anticipato del 29 novembre, si scontrerà con Giorgia Meloni sull'immigrazione Sanchez rivendicherà il calo del 74% degli arrivi sulla rotta atlantica sul bilancio europeo 2028 2034, la proposta della presidenza irlandese non soddisfa la Germania oggi a Bruxelles e attesa anche Marine Le Pen, candidata all'Eliseo del Rassemblement National, che chiede di ridurre il contributo francese, anche considerata la situazione della della Francia per il deficit. Andiamo invece in Ucraina perché alcuni
Militari dei vertici dell'esercito ucraino hanno riferito di aver riscontrato restrizioni la notte del 14 ottobre relative alla versione militare, il sistema di comunicazione satellitare Starlink.
È nota come starci old questa versione offre velocità più elevate ed è fondamentale per le operazioni.
Con i droni lo riferisce la stampa ucraina. Il Media ucraino scrive che, secondo alcune fonti Space X di Musk potrebbe avere adottato queste misure su richiesta dell'amministrazione Trump, vista la pressione aumentata dalla casa Bianca sull'Ucraina, per un quantomeno un aveva anticipato un armistizio, un cessate il fuoco sugli attacchi riguardo alle strutture energetiche, cosa che però non si è nei fatti non si è verificata al presidente ucraino Zelenskij sarà oggi a Downing Street, nel tardo pomeriggio per incontrare il primo ministro laburista Andy Burnham, che ha promesso un sostegno solido come la roccia l'Ucraina. Ricordiamo che anche in Germania, alle 14, il cancelliere Friedrich Merz terrà al Bundestag una dichiarazione di governo in vista del Consiglio europeo. Parlerà di Ucraina, Cina, bilancio europeo, migrazione nello stesso pomeriggio giurerà Alexander Slicer, Social Democratico, nuovo ministro del Lavoro dopo le dimissioni di barbe, al bus
A Berlino, socialdemocratici e Verdi hanno sospeso le trattative per una coalizione con la Linke, la Linke infatti ha accolto nel suo gruppo la consigliera che viene contestata, Vanessa and the contro l'impegno che aveva preso allora, in attesa appunto della ripresa del dibattito, anzi, all'inizio del dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in Senato Palazzo Madama vediamo cosa ha detto Giorgia Meloni nel suo nelle sue,
Comunicazioni, intanto ha parlato anche di una nuova proposta negoziale della Presidenza irlandese per il bilancio pluriennale 2028 2024, che prevede dei
Nel 1.000 e tanto 2000 bar pardon 34 prevede circa 1.622 miliardi di euro, prezzi costanti con una riduzione in sostanza di 108 miliardi rispetto alla proposta di giugno, oltre 140 miliardi rispetto a quella originaria della Commissione europea ha detto alla Meloni, pur in presenza di tagli così consistenti sono state preservate le risorse complessive dei Piani nazionali e regionali che comprendono PAC e coesione.
E quindi, in sostanza, insomma, c'è questa battaglia, poi sui contributi, sulla riduzione dei contributi. Mette molti paesi a confronto dalla Germania alla Francia, frugali, come vedete non è la Germania, con appunto la prospettiva che anche in Francia, dove potrebbe vincere Marine Le Pen alle prossime presidenziali, insomma viene data per già qualificata al secondo turno potrebbe appunto appoggiare questa questa riduzione, sebbene per ragioni diverse e a proposito della Francia, c'è la notizia che ieri un ragazzo di 14 anni ha sparato contro il preside un insegnante del suo collegio a o bagni vicino a Marsiglia, il ministro dell'Interno ha detto che il ragazzo apparterrebbe alla true crime community, una comunità on line, che esalta gli autori di stragi
E per questo se ne occupa la procura nazionale antiterrorismo, i manifestanti a sostegno dei licei ieri erano 161.500, secondo il ministero è 480.000, secondo gli organizzatori, quindi, continua le manifestazioni degli studenti che naturalmente, almeno a quanto pare, non hanno niente a che vedere con questo episodio. Ieri però, tra l'altro, si stava preparando una grande manifestazione per sabato prossimo, dove scenderanno in piazza anche i cosiddetti gilet gialli, a sostegno degli studenti? Questo potrebbe creare più di, anzi, sta creando più di qualche preoccupazione per quanto riguarda l'ordine pubblico
Quindi, diciamo, sono giorni difficili, per non solo per Parigi, anche per la le maggiori città francesi, c'è anche un'altra notizia che arriva sempre dall'Unione Europea, il commissario europeo al Commercio, Maros Sharko Vic ha ottenuto a Pechino un accordo per ridurre in modo netto le importazioni di auto ibride cinesi è la prima concessioni cinese dopo le minacce di guerra commerciale.
Di due settimane fa, al vertice di domani, la Commissione dovrebbe ricevere il mandato per preparare nuovi strumenti di difesa commerciale proposti da Germania e Francia io ricordo che siamo in attesa che Giorgia Meloni torni al Senato, dove si aprirà il dibattito con il voto sulle risoluzioni in vista del Consiglio europeo dopo le comunicazioni della Presidente.
Antonella parlava di politica cinese, io volevo parlare di quella invece degli Stati Uniti perché Donald Trump è tornato a scrivere più che a parlare e scrivere su Truth della Groenlandia, la Groenlandia è degli Stati Uniti, questo l'ha scritto e dispone di riserve di petrolio più consistenti che in qualunque altra regione del mondo e gli Stati Uniti sono pronti a iniziare l'estrazione così ha scritto. Secondo gli esperti, la quantità di petrolio facilmente accessibile è di gran lunga superiore a quella presente in qualsiasi altra parte del mondo.
Ha aggiunto Trump e quindi inizierà così, ha sostenuto una massiccia operazione estrattiva, un'esplorazione, né per petrolio, gas e minerali, appunto in quantità secondo Trump facilmente raggiungibile, non è proprio così, perché insomma, sono sicuramente giacimenti importanti, ma bisogna vedere intanto la qualità della del dei materiali che si atterranno e poi insomma questa facilità insomma, è difficile da immaginare.
Siamo ancora in attesa di collegarci con il segnalato, allora abbiamo una intervista che possiamo andare ad ascoltare un intervista sul gli stabilimenti ex Ilva realizzata al nostro Lanfranco, Palazzolo con il deputato di Forza Italia, Roberto Bagnasco.
Radio radicale siamo con Roberto Bagnasco di Forza Italia per parlare del futuro del dell'Ilva.
E in particolare degli stabilimenti del suo territorio, perché sappiamo che ci sono stati due pronunciamenti del Tribunale di Milano sulla chiusura del del del dell'altoforno a Taranto, questo comprometterebbe anche gli stabilimenti di Genova e di Novi Ligure, il Sindaco di Genova Salis è intervenuta dicendo che gli stabilimenti e locali e anche in Piemonte possono andare avanti anche da soli è possibile questo?
E che cosa auspica in vista del pronunciamento della Cassazione, io direi una cosa intanto vorrei
Evitare che questa la questione dell'Iraq è una questione di una gravità ascolteremo in un altro momento l'intervista perché stanno riprendendo i lavori al Senato.
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